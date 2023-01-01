Фьючерсы на РТС: стратегии торговли и управление рисками

Для кого эта статья:

Опытные трейдеры, желающие улучшить свои знания о фьючерсах на РТС

Новички, интересующиеся торговлей на срочном рынке и фьючерсами

Инвесторы, стремящиеся изучить стратегии хеджирования и управления рисками Фьючерсы на РТС — ключевой инструмент российского срочного рынка, привлекающий как опытных игроков, так и новичков высокой ликвидностью и потенциалом доходности. Цена контракта определяется динамикой индекса РТС, объединяющего 50 крупнейших компаний России, что позволяет участвовать в движении рынка без необходимости покупки акций. При торговом плече до 1:20 трейдер может контролировать значительный капитал меньшими средствами. Именно поэтому овладение стратегиями работы с фьючерсами РТС — одна из важнейших компетенций современного российского трейдера. 💼📈

Что такое фьючерсы на РТС: ключевые характеристики

Фьючерс на индекс РТС представляет собой стандартизированный биржевой контракт, базовым активом которого выступает индекс Российской Торговой Системы. Этот индекс рассчитывается на основе рыночной капитализации 50 наиболее ликвидных российских компаний, включая такие гиганты как Газпром, Сбербанк, Роснефть и Лукойл. 🏢

Ключевые характеристики фьючерса на РТС:

Стоимость одного пункта – 20 рублей (при движении индекса на 1 пункт, прибыль или убыток по контракту составляет 20 рублей)

– 20 рублей (при движении индекса на 1 пункт, прибыль или убыток по контракту составляет 20 рублей) Срок обращения – 3 месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь)

– 3 месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) Гарантийное обеспечение – около 10-15% от стоимости контракта

– около 10-15% от стоимости контракта Тикер – RTS-3.24, RTS-6.24, RTS-9.24, RTS-12.24 (в зависимости от месяца исполнения)

– RTS-3.24, RTS-6.24, RTS-9.24, RTS-12.24 (в зависимости от месяца исполнения) Время торгов – с 10:00 до 23:50 по московскому времени

Фьючерсы на РТС предоставляют трейдерам несколько значительных преимуществ по сравнению с прямой покупкой акций. Во-первых, торговля фьючерсами осуществляется с использованием кредитного плеча, что позволяет контролировать значительный объем базового актива при относительно небольших вложениях. Во-вторых, фьючерсы предоставляют возможность открывать как длинные, так и короткие позиции с одинаковой легкостью, что особенно важно в периоды падения рынка.

Характеристика Значение Практическое значение для трейдера Размер контракта 20 руб. × значение индекса РТС Определяет стоимость одной позиции и размер необходимого капитала Минимальное изменение цены (тик) 0,5 пункта (10 руб.) Влияет на спред и минимальную возможную прибыль/убыток Срок исполнения 3 месяца (квартальный цикл) Определяет временной горизонт стратегии Последний день торгов Третий четверг месяца исполнения Важная дата для избежания принудительного закрытия позиций Дневной лимит колебаний ±20% от расчетной цены предыдущего дня Максимальный возможный риск и потенциал прибыли за торговый день

Важно понимать, что при торговле фьючерсами на РТС присутствует эффект контанго или бэквордации — разницы между ценой фьючерса и текущим значением индекса. Обычно фьючерс торгуется с премией к спот-рынку (контанго), которая уменьшается по мере приближения к дате экспирации. Этот фактор необходимо учитывать при построении долгосрочных стратегий.

Сергей Корнилов, управляющий инвестиционным портфелем

Мой первый опыт с фьючерсами на РТС был, мягко говоря, драматичным. В 2016 году, имея за плечами только опыт торговли акциями, я решил "попробовать что-то новое". Открыв длинную позицию по 10 фьючерсам с гарантийным обеспечением около 200,000 рублей, я был уверен в росте рынка после выхода сильной финансовой отчетности нескольких голубых фишек. Первые два дня индекс действительно рос, принеся мне около 5% прибыли. Окрыленный успехом, я проигнорировал технические индикаторы перекупленности и удвоил позицию. На следующий день рынок обвалился на 3% после неожиданного геополитического события. Мой счет обесценился на 40% за один день! Этот опыт научил меня трем важнейшим принципам работы с фьючерсами РТС: никогда не игнорировать риск-менеджмент, всегда использовать стоп-лоссы и не поддаваться эйфории первых успехов. Сегодня фьючерсы составляют около 30% моего инвестиционного портфеля, но подход к ним стал абсолютно другим – расчетливым и системным.

Механизм торговли фьючерсами РТС на Московской бирже

Торговля фьючерсами на индекс РТС осуществляется на срочном рынке Московской биржи (FORTS). Для начала торговли необходимо открыть брокерский счет с доступом к срочному рынку и внести необходимое гарантийное обеспечение. Процесс торговли этим инструментом имеет ряд технических особенностей, которые важно понимать каждому трейдеру. 🖥️

Для заключения сделки с фьючерсами на РТС трейдер размещает заявку через торговый терминал. Заявки бывают рыночными (исполняются по текущей доступной цене) и лимитированными (исполняются только по указанной цене или лучше). После заключения сделки биржа блокирует на счете трейдера гарантийное обеспечение, которое служит финансовой гарантией исполнения обязательств.

Особенности механизма торговли фьючерсами РТС:

Маржинальная торговля – требуется внести только часть стоимости контракта (гарантийное обеспечение)

– требуется внести только часть стоимости контракта (гарантийное обеспечение) Ежедневный клиринг – каждый торговый день происходит переоценка позиций и расчет вариационной маржи

– каждый торговый день происходит переоценка позиций и расчет вариационной маржи Вариационная маржа – сумма прибыли или убытка за день, зачисляется или списывается со счета

– сумма прибыли или убытка за день, зачисляется или списывается со счета Поставка – при экспирации фьючерса происходит только денежный расчет, без физической поставки базового актива

– при экспирации фьючерса происходит только денежный расчет, без физической поставки базового актива Система лимитов и ограничений – биржа устанавливает дневные лимиты колебаний цены и максимальный размер позиции

При торговле фьючерсами на РТС важно учитывать ликвидность контрактов. Наибольшей ликвидностью обладают ближайшие контракты (например, в январе 2024 года наиболее ликвидным является мартовский контракт RTS-3.24). По мере приближения к дате экспирации ликвидность смещается к следующему квартальному контракту.

Если на счете недостаточно средств для поддержания открытой позиции (например, при неблагоприятном движении цены), брокер может потребовать внести дополнительное обеспечение или принудительно закрыть позицию (margin call). Поэтому важно иметь на счете свободные средства или настроить систему уведомлений о снижении уровня маржи. 📱

Этап торговли Описание процесса Что нужно учитывать Подготовка к торговле Выбор брокера, открытие счета, внесение средств Размер комиссий, удобство платформы, скорость исполнения ордеров Анализ рынка Технический и фундаментальный анализ Текущие тренды, уровни поддержки/сопротивления, макроэкономические данные Размещение заявки Выбор объема позиции, направления и типа заявки Ликвидность контракта, спред, глубина рынка Управление позицией Мониторинг, трейлинг-стопы, частичное закрытие Волатильность, новостной фон, технические сигналы Закрытие позиции Фиксация прибыли/убытка или удержание до экспирации Степень достижения целевой прибыли, приближение даты экспирации

Торговля фьючерсами на РТС доступна с 10:00 до 23:50 по московскому времени в рабочие дни. Это значительно расширяет возможности трейдеров по сравнению с рынком акций, который закрывается в 19:50. Расширенная торговая сессия позволяет реагировать на вечерние новости и движения американского рынка, что особенно важно в периоды высокой волатильности.

Основные стратегии работы с фьючерсами на индекс РТС

Фьючерсы на индекс РТС предоставляют трейдерам богатый инструментарий для реализации разнообразных стратегий. От простых спекулятивных операций до сложных арбитражных и хеджирующих конструкций — этот инструмент подходит для различных торговых подходов. Рассмотрим основные стратегии, доказавшие свою эффективность на российском срочном рынке. 🎯

1. Трендовые стратегии

Классический подход к торговле фьючерсами на РТС основан на определении и следовании тренду. Для идентификации тренда используются индикаторы направленного движения (ADX), скользящие средние, а также ценовые модели. В рамках трендовой стратегии позиция открывается в направлении установленного тренда и удерживается до появления сигналов его ослабления или разворота.

Ключевые принципы трендовой стратегии:

Определение направления с помощью долгосрочных и среднесрочных индикаторов

Вход в позицию при коррекциях в рамках основного тренда

Использование трейлинг-стопа для фиксации накопленной прибыли

Постепенное наращивание позиции при развитии благоприятного движения

2. Контртрендовые (отскока) стратегии

Данный подход основан на поиске перекупленных или перепроданных уровней индекса РТС и открытии позиций против текущего движения в ожидании коррекции. Для этого используются осцилляторы (RSI, Stochastic, CCI), уровни поддержки и сопротивления, а также паттерны разворота цены.

Контртрендовые стратегии требуют более жесткого риск-менеджмента, поскольку противодействуют основному движению рынка. Для повышения вероятности успеха необходимо дополнительное подтверждение сигналов и наличие четких правил выхода из позиции при неблагоприятном сценарии.

3. Арбитражные стратегии

Арбитраж с использованием фьючерсов на РТС включает несколько направлений:

Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с разными датами экспирации

– одновременная покупка и продажа фьючерсов с разными датами экспирации Индексный арбитраж – торговля разницы между фьючерсом и базовым индексом (спот-фьючерс арбитраж)

– торговля разницы между фьючерсом и базовым индексом (спот-фьючерс арбитраж) Межрыночный арбитраж – использование корреляции между индексом РТС и другими индексами (например, S&P 500)

Арбитражные стратегии нацелены на получение прибыли с минимальным рыночным риском, однако требуют значительного капитала, быстрого исполнения заявок и низких транзакционных издержек.

4. Стратегии хеджирования

Фьючерсы на индекс РТС активно используются для хеджирования портфеля российских акций. Если инвестор ожидает краткосрочного снижения рынка, но не хочет продавать акции, он может открыть короткую позицию по фьючерсам для компенсации возможных убытков. Размер хеджирующей позиции определяется на основе бета-коэффициента портфеля по отношению к индексу РТС.

Например, при портфеле стоимостью 1 млн рублей с бетой 1.2 для полного хеджирования потребуется продать фьючерсов на сумму 1.2 млн рублей (с учетом корректировки на бету).

5. Стратегии волатильности

Данный класс стратегий нацелен на извлечение прибыли из колебаний рынка вне зависимости от направления движения. К таким стратегиям относятся:

Скальпинг – множество краткосрочных сделок в течение дня с минимальной целевой прибылью

– множество краткосрочных сделок в течение дня с минимальной целевой прибылью Торговля на новостях – открытие позиций перед важными экономическими событиями

– открытие позиций перед важными экономическими событиями Импульсные стратегии – вход в направлении резкого движения цены с быстрой фиксацией прибыли

Алексей Карпов, профессиональный трейдер

В 2022 году я разработал оригинальную стратегию для фьючерсов на РТС, основанную на статистическом анализе внутридневных паттернов. Проанализировав данные за 5 лет, я обнаружил, что индекс имеет тенденцию формировать определенные движения в зависимости от первого часа торгов. В частности, если в первый час наблюдалось движение более 1% в любом направлении с последующей коррекцией на 0.3-0.5%, в 67% случаев основное движение продолжалось в течение дня. Это наблюдение стало основой моей стратегии. В марте 2022 года, в период экстремальной волатильности, я начал тестировать подход на реальном счете. В первый месяц результаты превзошли ожидания: из 15 сделок 11 оказались прибыльными, обеспечив около 22% доходности на капитал. Однако затем рынок стал менее волатильным, и эффективность стратегии снизилась. Тогда я модифицировал систему, добавив фильтры по объему торгов и ADR (Average Daily Range). Это позволило адаптироваться к изменившимся условиям. Ключевым уроком стало понимание, что даже статистически обоснованные стратегии требуют постоянной адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Риск-менеджмент при торговле фьючерсами РТС

Эффективный риск-менеджмент – фундаментальная составляющая успешной торговли фьючерсами на индекс РТС. Высокое кредитное плечо, присущее этому инструменту, может как многократно увеличить прибыль, так и привести к катастрофическим убыткам при отсутствии должного контроля рисков. Разберем ключевые аспекты управления рисками, которые должен учитывать каждый трейдер. ⚠️

Определение оптимального размера позиции

Первое правило риск-менеджмента – ограничение размера позиции в соответствии с капиталом и допустимым уровнем риска. Профессиональные трейдеры редко рискуют более чем 1-2% капитала на одну сделку. Расчет размера позиции производится по формуле:

Количество контрактов = (Капитал × Допустимый риск в %) / (Размер стоп-лосса в пунктах × Стоимость пункта)

Например, при капитале в 500,000 рублей, готовности рисковать 1.5% на сделку и стоп-лоссе в 50 пунктов:

Количество контрактов = (500,000 × 0.015) / (50 × 20) = 7,500 / 1,000 = 7 контрактов

Установка стоп-лоссов и тейк-профитов

Стоп-лосс – приказ на закрытие позиции при достижении определенного уровня убытка. Для фьючерсов на РТС стоп-лоссы можно устанавливать на основе:

Технических уровней (поддержка/сопротивление, локальные экстремумы)

Волатильности (например, 1.5 × ATR от точки входа)

Фиксированного процента от стоимости позиции (например, 3%)

Тейк-профит определяет целевой уровень прибыли. Соотношение потенциальной прибыли к риску (Risk/Reward Ratio) должно составлять не менее 1:2, а предпочтительно 1:3 или выше.

Диверсификация по времени и стратегиям

Для снижения рисков рекомендуется диверсифицировать торговлю:

Распределять сделки во времени, избегая концентрации позиций

Использовать разные стратегии с низкой корреляцией между собой

Комбинировать длинные и короткие позиции в зависимости от рыночных условий

Варьировать временные горизонты сделок (внутридневные, свинг-трейдинг, позиционные)

Контроль за уровнем маржи

При торговле фьючерсами критически важно контролировать уровень свободной маржи. Рекомендуется:

Поддерживать свободную маржу на уровне не менее 50% от используемой

Настроить оповещения при снижении уровня свободной маржи ниже критического

Иметь план экстренного сокращения позиций при резких движениях рынка

Регулярно проводить стресс-тестирование портфеля на случай экстремальной волатильности

Психологические аспекты риск-менеджмента

Психология играет критическую роль в управлении рисками. Важно:

Строго следовать предустановленному плану торговли

Избегать увеличения позиции после серии убыточных сделок ("попытка отыграться")

Не поддаваться эйфории после серии успешных сделок

Вести торговый журнал для анализа ошибок и улучшения стратегии

Реагирование на экстремальные рыночные ситуации

Российский рынок подвержен резким движениям вследствие геополитических событий, изменений цен на сырье и других факторов. В периоды повышенной волатильности рекомендуется:

Сократить размер позиций на 50-70%

Использовать более широкие стоп-лоссы, соответственно уменьшая размер позиции

Иметь заранее подготовленный план действий для разных сценариев

Рассмотреть возможность временного прекращения торговли в периоды экстремальной неопределенности

Практические тактики для разных типов трейдеров

Универсального подхода к торговле фьючерсами на РТС не существует – каждый трейдер выбирает тактику в соответствии со своим психологическим профилем, капиталом и временными возможностями. Рассмотрим наиболее эффективные тактики для разных типов участников рынка, чтобы вы могли выбрать подходящий именно вам путь. 🧠

Тактики для новичков

Начинающим трейдерам, делающим первые шаги на срочном рынке, рекомендуется:

Практика на демо-счете – не менее 1-2 месяцев перед переходом на реальный счет

– не менее 1-2 месяцев перед переходом на реальный счет Минимальные позиции – начинать с 1-2 контрактов даже при достаточном капитале

– начинать с 1-2 контрактов даже при достаточном капитале Простые стратегии – следование тренду с использованием скользящих средних (EMA 20 и 50)

– следование тренду с использованием скользящих средних (EMA 20 и 50) Жесткий риск-менеджмент – риск не более 0.5-1% капитала на сделку

– риск не более 0.5-1% капитала на сделку Торговля в спокойные периоды – избегать высоковолатильных сессий и важных новостных событий

Оптимальный вариант для новичков – среднесрочные позиции с горизонтом от нескольких дней до недели, что снижает влияние рыночного шума и эмоциональное давление.

Тактики для опытных дневных трейдеров

Трейдеры с опытом активной внутридневной торговли могут применять:

Скальпинг – краткосрочные сделки продолжительностью от нескольких минут до часа

– краткосрочные сделки продолжительностью от нескольких минут до часа Торговля на пробой – вход при прорыве ключевых уровней поддержки/сопротивления

– вход при прорыве ключевых уровней поддержки/сопротивления Торговля импульсов – захват резких однонаправленных движений с использованием моментум-индикаторов

– захват резких однонаправленных движений с использованием моментум-индикаторов Работа с объемами – анализ Volume Profile для определения зон интереса крупных игроков

– анализ Volume Profile для определения зон интереса крупных игроков Кластерный анализ – использование информации о распределении объемов по ценовым уровням

Дневным трейдерам необходимо учитывать особенности внутридневной ликвидности фьючерсов на РТС: наиболее активные периоды приходятся на открытие торгов (10:00-11:30), американскую сессию (15:30-17:30) и вечернее время (20:00-22:00).

Тактики для инвесторов и позиционных трейдеров

Участники рынка с долгосрочным горизонтом могут использовать фьючерсы на РТС для:

Хеджирования портфеля акций – открытие короткой позиции по фьючерсам для защиты от рыночных спадов

– открытие короткой позиции по фьючерсам для защиты от рыночных спадов Тактической аллокации – быстрое изменение рыночной экспозиции без перестройки основного портфеля

– быстрое изменение рыночной экспозиции без перестройки основного портфеля Арбитража дивидендных выплат – использование разницы в цене фьючерса и спота в период дивидендных выплат

– использование разницы в цене фьючерса и спота в период дивидендных выплат Долгосрочных макро-ставок – позиционирование на основе фундаментальных экономических прогнозов

Позиционные трейдеры обычно держат позиции от нескольких недель до нескольких месяцев, что требует глубокого анализа макроэкономических факторов и понимания долгосрочных рыночных циклов.

Тактики для алгоритмических трейдеров

Трейдеры, использующие автоматизированные системы, могут реализовать:

Статистический арбитраж – торговля на основе исторических статистических закономерностей

– торговля на основе исторических статистических закономерностей Парный трейдинг – одновременная торговля фьючерсами на РТС и другими связанными инструментами

– одновременная торговля фьючерсами на РТС и другими связанными инструментами Торговля волатильности – стратегии, нацеленные на изменение характера колебаний рынка

– стратегии, нацеленные на изменение характера колебаний рынка Высокочастотный трейдинг – для участников с прямым доступом к бирже и специализированным оборудованием

Алгоритмическая торговля требует навыков программирования, понимания статистики и возможности проводить масштабное бэктестирование на исторических данных.

Рекомендации по выбору подходящей тактики

При выборе тактики торговли фьючерсами на РТС учитывайте:

Временные ресурсы – сколько часов в день вы можете уделять анализу рынка и торговле

– сколько часов в день вы можете уделять анализу рынка и торговле Психологический комфорт – какой стиль торговли не вызывает у вас избыточного стресса

– какой стиль торговли не вызывает у вас избыточного стресса Размер капитала – некоторые стратегии требуют значительных средств для эффективной реализации

– некоторые стратегии требуют значительных средств для эффективной реализации Технические возможности – доступ к торговым платформам, скорость интернет-соединения, аналитические инструменты

Независимо от выбранной тактики, ключом к успеху является последовательность в ее применении, постоянный анализ результатов и готовность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Фьючерсы на индекс РТС представляют собой мощный инструмент для российских трейдеров, открывающий широкие возможности как для спекулятивной торговли, так и для хеджирования рисков. Понимание ключевых характеристик этого инструмента, освоение эффективных стратегий и тактик, а также строгое соблюдение принципов риск-менеджмента — необходимые условия для успешной работы на срочном рынке. Помните, что путь к мастерству в торговле фьючерсами — это постоянное обучение, адаптация к меняющимся условиям и дисциплинированное следование своей системе даже в периоды рыночных потрясений. Применяя полученные знания с холодной головой и ясным расчетом, вы сможете превратить волатильность российского рынка из угрозы в источник стабильного дохода.

