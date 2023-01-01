Какой блок профессии у библиотекаря: классификация и стандарты

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, заинтересованные в профессии библиотекаря.

Профессионалы в области библиотечного дела, желающие повысить квалификацию или изменить специализацию.

Профессия библиотекаря стоит на перекрестке информационных потоков, культурного наследия и технологических инноваций. Раньше библиотекарей воспринимали исключительно как хранителей книг, однако цифровая трансформация существенно изменила эту специальность. Классификация и понимание профессиональных стандартов библиотекаря стали важнейшими ориентирами для тех, кто выбирает этот путь или стремится к карьерному росту в данной сфере. Давайте разберемся, к какому блоку относится эта многогранная профессия и какие возможности она предоставляет специалистам в 2025 году. 📚

К каким блокам профессий относится библиотекарь

Профессия библиотекаря имеет комплексную классификацию и относится сразу к нескольким профессиональным блокам, что отражает многогранность этой специальности. Рассмотрим основные классификационные системы и место библиотекаря в них.

По международной стандартной классификации профессий (ISCO-08) библиотекарь относится к группе 2622 "Библиотекари и смежные информационные специалисты" в составе подгруппы 262 "Библиотекари, архивариусы и кураторы".

В российской системе классификации профессия библиотекаря включена в раздел "Культура и искусство", подраздел "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение". Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), библиотекарь имеет код 20316.

Более детальное представление о профессии библиотекаря дает классификация по типу взаимодействия с объектами труда:

Блок профессий Степень выраженности в профессии библиотекаря Примеры рабочих задач Человек – Человек Высокая Обслуживание читателей, консультирование, работа с запросами Человек – Знаковая система Очень высокая Каталогизация, систематизация, поиск информации Человек – Художественный образ Средняя Организация литературных выставок, продвижение чтения Человек – Техника Средняя (и растущая) Работа с АБИС, цифровыми каталогами, базами данных Человек – Природа Низкая Работа с материалами хранения (бумага, пергамент)

Как видно из таблицы, библиотекарь преимущественно взаимодействует с информацией и людьми, что определяет основные требования к компетенциям специалиста. Однако технологическая составляющая профессии становится все более значимой – библиотекари 2025 года должны уверенно работать с цифровыми системами и базами данных. 🖥️

Анна Сергеева, главный методист региональной библиотеки: Когда я только начинала свой путь в профессии 15 лет назад, я и представить не могла, насколько изменятся требования к библиотекарям. Тогда достаточно было знать УДК и ББК, уметь заполнять формуляры и ориентироваться в литературе. Сегодня я руковожу проектами по цифровизации фондов, организую онлайн-активности, анализирую большие массивы данных о читательских предпочтениях и даже курирую наш подкаст о литературе. Профессия библиотекаря перестала быть однозначно "человек-знак" – теперь мы на перекрестке информационных технологий, культурного менеджмента и даже креативных индустрий. Мои коллеги, которые вовремя не адаптировались к изменениям, к сожалению, остались на обочине профессионального развития.

Библиотекарь в классификации Климова: особенности

Евгений Александрович Климов разработал одну из наиболее известных и применяемых в профориентации классификаций профессий. Согласно этой системе, профессия библиотекаря традиционно относится к типу "Человек – Знаковая система", но имеет значительные пересечения с типом "Человек – Человек".

В классификации Климова выделяются следующие характеристики профессии библиотекаря:

Предмет труда : преимущественно знаковые системы (каталоги, классификаторы, базы данных) и вторично – люди (читатели, посетители)

: преимущественно знаковые системы (каталоги, классификаторы, базы данных) и вторично – люди (читатели, посетители) Цели труда : преобразующие (систематизация информации) и изыскательские (поиск информации)

: преобразующие (систематизация информации) и изыскательские (поиск информации) Средства труда : ручные и автоматизированные

: ручные и автоматизированные Условия труда: преимущественно в помещении, с возможностью дистанционной работы

Особенности профессии библиотекаря по классификации Климова проявляются в необходимости обладания специфическими качествами, значимыми для работы со знаковыми системами:

Высокий уровень развития внимания и наблюдательности

Хорошая память (особенно зрительная и структурно-логическая)

Аналитическое мышление

Систематичность, организованность

Усидчивость, терпение

Склонность к работе с детализированной информацией

При этом современный библиотекарь также должен обладать качествами, характерными для типа "Человек – Человек":

Коммуникабельность и умение выстраивать диалог

Эмпатия и клиентоориентированность

Педагогические навыки

Стрессоустойчивость

Культура речи и грамотность

Интересно, что с развитием цифровых библиотек и информационных систем в профессии библиотекаря усиливается составляющая "Человек – Техника", что требует развития дополнительных компетенций в области IT. 🔍

Профессиональные стандарты в библиотечной сфере

Профессиональные стандарты представляют собой нормативные документы, определяющие требования к квалификации специалистов. В России для библиотечной сферы действует профессиональный стандарт "Специалист в области библиотечно-информационной деятельности" (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ).

Стандарт описывает основную цель профессиональной деятельности библиотекаря: "Организация и осуществление библиотечно-информационного обслуживания пользователей с учетом их информационных потребностей, а также научное и методическое обеспечение деятельности библиотек".

Структура профессионального стандарта включает описание обобщенных трудовых функций (ОТФ), каждая из которых содержит несколько конкретных трудовых функций:

Обобщенная трудовая функция Уровень квалификации Примеры трудовых функций Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 6 Стационарное и внестационарное обслуживание пользователей, справочно-библиографическое обслуживание Формирование и организация библиотечного фонда 6 Комплектование фонда, учет и обработка документов, организация хранения Организация и проведение библиотечной, культурно-просветительской, досуговой деятельности 6-7 Разработка и проведение культурно-просветительских мероприятий, создание событийного контента Научно-аналитическая, методическая и консультационная работа 7 Научные исследования, методическое обеспечение, консультирование Организация деятельности структурных подразделений библиотеки 7-8 Планирование, организация, контроль и анализ деятельности подразделений

Профессиональные стандарты фиксируют возросшие требования к компетенциям в области информационных технологий. В 2025 году библиотекарь должен владеть навыками работы с:

Автоматизированными библиотечными информационными системами (АБИС)

Системами электронного документооборота

Средствами поиска и аналитики информации

Инструментами создания и ведения электронных каталогов

Технологиями оцифровки документов

Системами защиты информации

Важно отметить, что профессиональный стандарт библиотекаря регулярно обновляется для отражения актуальных требований к профессии в условиях цифровизации и трансформации библиотек в многофункциональные культурно-информационные центры. ⚙️

Квалификационные требования к современным библиотекарям

Квалификационные требования к библиотекарям формируются на основе профессиональных стандартов и отражают конкретный набор знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. В 2025 году эти требования значительно эволюционировали, отражая цифровую трансформацию отрасли.

Базовые квалификационные требования включают:

Образование : высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Библиотечно-информационная деятельность" или смежным специальностям

: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Библиотечно-информационная деятельность" или смежным специальностям Опыт работы : для начальных должностей не требуется; для ведущих позиций – от 3 лет; для руководящих – от 5 лет

: для начальных должностей не требуется; для ведущих позиций – от 3 лет; для руководящих – от 5 лет Периодичность повышения квалификации: не реже одного раза в 3 года

Дополнительные требования варьируются в зависимости от конкретной должности и специализации библиотекаря. Современные квалификационные требования охватывают три основных блока компетенций:

Профессиональные компетенции :

: Знание основ библиотековедения, библиографоведения и книговедения

Владение методами каталогизации и систематизации

Навыки работы с библиографическими и полнотекстовыми базами данных

Умение организовывать библиотечное пространство

Цифровые компетенции :

: Владение АБИС и электронными каталогами

Навыки поиска информации в профессиональных электронных ресурсах

Умение работать с цифровым контентом

Базовые знания в области информационной безопасности

Социально-коммуникативные компетенции :

: Навыки эффективного взаимодействия с пользователями

Умение проводить информационно-просветительские мероприятия

Способность работать в команде

Стрессоустойчивость и адаптивность

В 2025 году особое внимание уделяется цифровым навыкам библиотекарей. Согласно отраслевым исследованиям, более 70% работодателей в библиотечной сфере требуют от кандидатов уверенного владения цифровыми инструментами. Это связано с ростом доли электронных ресурсов в библиотечных фондах, который в среднем составляет 45-50% от общего объема.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда библиотекарям рекомендуется приобретать дополнительную квалификацию в смежных областях:

Информационный аналитик

Архивист электронных документов

Специалист по медиаграмотности

Куратор информационных ресурсов

Специалист по культурному программированию

Квалификационные требования к библиотекарям постоянно актуализируются, отражая как развитие технологий, так и изменение функций библиотеки в обществе. 🔄

Максим Петров, руководитель отдела комплектования научной библиотеки: Мне пришлось пройти сложный путь перестройки мышления, когда наша библиотека начала масштабную цифровизацию. Раньше я работал с карточными каталогами и бумажными формулярами, а теперь ежедневно использую три разные базы данных, анализирую метрики использования электронных ресурсов и планирую закупки на основе предиктивной аналитики. Поворотным моментом стал проект по созданию цифрового репозитория научных работ нашего учреждения. Я понял, что без знания SQL и навыков работы с API просто не справлюсь. Пришлось срочно повышать квалификацию – прошел курсы по работе с данными, освоил базовые навыки программирования. В итоге не только успешно реализовал проект, но и получил повышение. Сегодня я точно знаю: современный библиотекарь – это не хранитель книг, а навигатор в океане информации, и без технических компетенций в этой роли не преуспеть.

Карьерные перспективы и специализации в библиотечном деле

Библиотечное дело предоставляет разнообразные возможности для карьерного роста и профессиональной специализации. Понимание карьерной структуры помогает специалистам планировать свое развитие и выбирать оптимальные пути совершенствования навыков.

Карьерный рост библиотекаря может развиваться по нескольким направлениям:

Вертикальная карьера : продвижение по управленческой лестнице (библиотекарь → ведущий библиотекарь → заведующий отделом → заместитель директора → директор библиотеки)

: продвижение по управленческой лестнице (библиотекарь → ведущий библиотекарь → заведующий отделом → заместитель директора → директор библиотеки) Горизонтальная карьера : развитие в рамках специализации с повышением уровня экспертности

: развитие в рамках специализации с повышением уровня экспертности Проектная карьера: участие и руководство специализированными проектами библиотеки

Современные библиотеки предлагают разнообразные специализации, которые ориентированы на различные аспекты библиотечной деятельности:

Библиограф – специализируется на создании и ведении библиографических ресурсов, подготовке библиографических обзоров и указателей

– специализируется на создании и ведении библиографических ресурсов, подготовке библиографических обзоров и указателей Каталогизатор – занимается систематизацией документов, организацией каталогов и баз данных

– занимается систематизацией документов, организацией каталогов и баз данных Медиаспециалист – работает с аудио-визуальными и цифровыми ресурсами библиотеки

– работает с аудио-визуальными и цифровыми ресурсами библиотеки Куратор специализированных коллекций – отвечает за формирование и развитие тематических собраний

– отвечает за формирование и развитие тематических собраний Специалист по обслуживанию пользователей – фокусируется на взаимодействии с читателями

– фокусируется на взаимодействии с читателями Методист – разрабатывает методические рекомендации и обучающие материалы

– разрабатывает методические рекомендации и обучающие материалы Библиотерапевт – использует литературу для психологической поддержки читателей

– использует литературу для психологической поддержки читателей Специалист по культурно-просветительской деятельности – организует мероприятия и программы

В 2025 году особую ценность приобретают новые перспективные специализации, возникшие на стыке библиотечного дела и других областей:

Цифровой куратор – специалист по организации и представлению цифровых коллекций

– специалист по организации и представлению цифровых коллекций Информационный аналитик – эксперт по поиску, анализу и представлению сложной информации

– эксперт по поиску, анализу и представлению сложной информации Библиотечный UX-дизайнер – специалист по созданию удобных цифровых сервисов библиотеки

– специалист по созданию удобных цифровых сервисов библиотеки Специалист по научным данным – помогает исследователям управлять наборами данных

– помогает исследователям управлять наборами данных Менеджер знаний – оптимизирует процессы создания и распространения знаний в организации

Средняя заработная плата в библиотечной сфере варьируется в зависимости от специализации, региона и типа учреждения. Наиболее высокооплачиваемыми являются специалисты, обладающие комбинацией библиотечных знаний и навыков работы с цифровыми технологиями.

Для успешного карьерного продвижения библиотекарям рекомендуется:

Регулярно обновлять профессиональные знания через курсы повышения квалификации

Осваивать смежные области (IT, управление проектами, маркетинг)

Участвовать в профессиональных конференциях и сообществах

Развивать soft skills, особенно коммуникационные и лидерские навыки

Инициировать и реализовывать инновационные проекты

Публиковаться в профессиональных изданиях

Библиотечное дело трансформируется, предоставляя специалистам новые возможности для самореализации и карьерного роста. Выбор специализации и стратегии развития зависит от личных интересов, склонностей и карьерных целей. 🚀