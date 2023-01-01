Какие предметы ЕГЭ нужны для поступления на разные специальности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для выпускников школ, планирующих поступление в вузы

Для родителей школьников, интересующихся процессом выбора специальности и подготовки к ЕГЭ

Для консультантов и репетиторов, работающих с абитуриентами в области профориентации и подготовки к экзаменам Выбор будущей профессии — одно из самых важных решений в жизни выпускника школы. И этот выбор напрямую связан с тем, какие предметы ЕГЭ предстоит сдавать. Множество абитуриентов ежегодно сталкиваются с дилеммой: определиться со специальностью и понять, какие экзамены готовить, или, наоборот, оценить свои сильные стороны в учебе и выбрать подходящее направление? В этой статье мы разберем, какие предметы ЕГЭ необходимы для поступления на популярные специальности, чтобы вы могли спланировать свою подготовку заранее и поступить именно туда, куда мечтаете. 🎓

Обязательные и дополнительные предметы ЕГЭ для поступления

Прежде чем погружаться в специфику требований конкретных направлений, важно понимать общую структуру вступительных испытаний в российских вузах. Для большинства специальностей требуется сдача трех или четырех экзаменов ЕГЭ, из которых русский язык является обязательным практически для всех направлений подготовки.

Для поступления в вуз абитуриенту необходимо предоставить результаты по следующим категориям предметов:

Обязательные предметы — русский язык и, в большинстве случаев, математика (базовая или профильная в зависимости от требований вуза)

— русский язык и, в большинстве случаев, математика (базовая или профильная в зависимости от требований вуза) Профильные предметы — один или два дополнительных предмета, напрямую связанных с выбранной специальностью

— один или два дополнительных предмета, напрямую связанных с выбранной специальностью Дополнительные вступительные испытания — для некоторых творческих, спортивных и других специальностей (проводятся самим вузом)

Стоит отметить, что вузы имеют право самостоятельно определять перечень вступительных испытаний в рамках установленных Минобрнауки России правил. Поэтому для одной и той же специальности в разных учебных заведениях может потребоваться сдача разных дополнительных предметов. 🔍

Уровень предмета Для каких специальностей нужен Особенности Математика (базовая) Гуманитарные направления, не требующие углубленных математических знаний Достаточно для получения аттестата, но не для поступления на технические специальности Математика (профильная) Технические, экономические, естественнонаучные направления Требует углубленной подготовки, минимальный проходной балл обычно выше Русский язык Все специальности Универсальный экзамен для всех направлений подготовки

Важно помнить, что результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, следующих за годом получения таких результатов. Это дает возможность абитуриентам не торопиться с поступлением и более осознанно подойти к выбору специальности.

Елена Воронцова, профориентационный консультант Ко мне часто обращаются родители одиннадцатиклассников с вопросом: "Мой ребенок не определился со специальностью, какие предметы ему лучше выбрать для сдачи ЕГЭ?" В таких случаях я рекомендую стратегию "широкого выбора". Например, история моей клиентки Анны показательна: девушка колебалась между юриспруденцией и экономикой. Мы составили план подготовки к четырем экзаменам: русский язык, профильная математика, обществознание и история. Это открыло перед ней максимум возможностей — в итоге Анна поступила на "Экономическую безопасность", где пригодились все сданные предметы. Главное — не распылять силы, а сосредоточиться на качественной подготовке к выбранным экзаменам.

Предметы для технических и инженерных специальностей

Технические и инженерные направления традиционно считаются одними из самых сложных, но при этом наиболее перспективных с точки зрения будущего трудоустройства. Для поступления на эти специальности вузы в первую очередь оценивают уровень знаний абитуриентов в области точных наук. 🔧

Базовый набор предметов ЕГЭ для технических специальностей обычно включает:

Русский язык (обязательный для всех направлений)

Математика (профильный уровень)

Физика/информатика/химия (в зависимости от конкретной специальности)

Для большинства инженерных направлений решающим фактором при поступлении становится результат профильной математики. Минимальные проходные баллы здесь обычно выше, чем для гуманитарных специальностей, а конкурс на бюджетные места в престижных технических вузах может достигать 15-20 человек на место.

Направление подготовки Обязательные предметы ЕГЭ Дополнительные предметы (на выбор вуза) Информационные технологии и программирование Русский язык, Математика (профильная), Информатика Физика, Английский язык Машиностроение и робототехника Русский язык, Математика (профильная), Физика Информатика, Химия Электроэнергетика и электротехника Русский язык, Математика (профильная), Физика Информатика Строительство и архитектура Русский язык, Математика (профильная), Физика Творческий экзамен (для архитектуры) Химическая технология и биотехнология Русский язык, Математика (профильная), Химия Биология, Физика

Стоит отметить, что для некоторых специальностей, таких как "Прикладная математика" или "Фундаментальная информатика", вместо физики может потребоваться информатика. А для направлений, связанных с химическими технологиями, обязательным предметом часто становится химия.

Важный момент: многие технические вузы предлагают внутренние олимпиады, победители и призеры которых получают льготы при поступлении. Это может быть как дополнительные баллы к сумме ЕГЭ, так и право поступления без вступительных испытаний.

Какие экзамены сдавать будущим экономистам и юристам

Экономические и юридические специальности остаются одними из самых популярных среди абитуриентов, несмотря на высокую конкуренцию на рынке труда. Для поступления на эти направления требуется особый набор предметов ЕГЭ, отражающий специфику будущей профессии. 💼

Для экономических специальностей стандартный набор включает:

Русский язык

Математика (профильный уровень)

Обществознание

Иностранный язык (для некоторых вузов и программ)

Для юридических направлений типичный перечень предметов:

Русский язык

Обществознание

История

Иностранный язык (для международно-правовых профилей)

Обратите внимание, что для экономистов особенно важна профильная математика, так как в процессе обучения предстоит осваивать статистику, эконометрику и другие математические дисциплины. Для юристов ключевым предметом становится обществознание, где особое внимание уделяется разделам права.

Конкурс на экономические и юридические специальности в топовых вузах традиционно высокий, поэтому для поступления на бюджет часто требуется набрать 270-290 баллов из 300 возможных. Коммерческие места также пользуются спросом, особенно в престижных учебных заведениях.

Михаил Степанов, репетитор по обществознанию Одна из моих учениц, Катя, с детства мечтала о карьере в международном праве. Мы начали подготовку к ЕГЭ по обществознанию за полтора года до экзамена. Катя старательно изучала теорию, решала тесты, писала эссе. Параллельно она готовилась к истории и английскому языку. К моменту экзаменов она накопила внушительный багаж знаний, что позволило ей набрать 98 баллов по обществознанию, 92 по истории и 89 по английскому. С такими результатами Катя поступила на международно-правовой факультет МГИМО. Её история доказывает: если вы заранее определились с профессией и начали целенаправленную подготовку, высокий результат гарантирован.

Важно отметить, что некоторые экономические вузы, например, НИУ ВШЭ, в качестве вступительного испытания принимают как обществознание, так и историю, что дает абитуриентам возможность выбора. А для специальностей, связанных с международной экономикой или правом, иностранный язык (чаще всего английский) становится обязательным предметом.

Требования к поступающим на медицинские специальности

Медицинские специальности предъявляют особые требования к абитуриентам, учитывая высокую ответственность и сложность будущей профессии. Для поступления в медицинские вузы требуется не только высокий балл ЕГЭ, но и серьезная мотивация, готовность к длительному и сложному обучению. 🩺

Стандартный набор предметов ЕГЭ для медицинских специальностей включает:

Русский язык

Химия

Биология

Физика или математика (профильная) — для некоторых специальностей, например, "Медицинская физика" или "Медицинская кибернетика"

Биология и химия являются профильными предметами для большинства медицинских специальностей, поэтому их подготовке следует уделить особое внимание. Минимальные проходные баллы для поступления в медицинские вузы обычно выше среднего — не менее 60-65 баллов по каждому предмету, а для поступления на бюджет в престижные учебные заведения может потребоваться 85-90 баллов и выше.

Важно понимать, что разные направления медицинского образования могут иметь свою специфику в требованиях к абитуриентам:

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология — русский язык, химия, биология

— русский язык, химия, биология Фармация — русский язык, химия, биология или математика (на выбор вуза)

— русский язык, химия, биология или математика (на выбор вуза) Медицинская биохимия — русский язык, химия, биология

— русский язык, химия, биология Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика — русский язык, физика, математика или биология (на выбор вуза)

Помимо результатов ЕГЭ, некоторые медицинские вузы проводят дополнительные вступительные испытания или учитывают индивидуальные достижения абитуриентов, такие как участие в профильных олимпиадах, наличие волонтерского опыта в медицинских учреждениях или научных публикаций.

При поступлении на медицинские специальности также стоит учитывать, что многие вузы предлагают целевое обучение, когда абитуриент заключает договор с медицинским учреждением или региональным департаментом здравоохранения. Это может упростить поступление, но налагает обязательства по дальнейшему трудоустройству.

Предметы ЕГЭ для творческих и гуманитарных направлений

Творческие и гуманитарные направления привлекают абитуриентов, стремящихся реализовать свой потенциал в области искусства, языков, психологии, педагогики и других сферах, связанных с человеческой культурой и коммуникацией. Для поступления на эти специальности требуется особый набор предметов ЕГЭ и, во многих случаях, дополнительные творческие испытания. 🎭

Для большинства гуманитарных направлений стандартный набор предметов ЕГЭ включает:

Русский язык

История или обществознание (в зависимости от конкретной специальности)

Иностранный язык (для филологических и лингвистических направлений)

Литература (для филологических и некоторых творческих направлений)

Для творческих специальностей помимо результатов ЕГЭ часто требуется прохождение дополнительных вступительных испытаний, которые проводятся самим вузом. Это могут быть:

Творческое портфолио (для дизайнеров, архитекторов, художников)

Исполнение музыкальных произведений (для музыкантов)

Актерские этюды, чтение стихотворений (для актеров)

Написание творческой работы (для журналистов, писателей)

Собеседование, оценивающее профессиональную мотивацию и кругозор

Особенностью поступления на творческие специальности является то, что результаты дополнительных испытаний часто имеют больший вес, чем баллы ЕГЭ. Поэтому абитуриентам следует уделять серьезное внимание подготовке к этим испытаниям.

Для некоторых гуманитарных направлений, таких как психология или педагогика, может потребоваться биология или математика (базовый уровень). А для специальностей, связанных с исследованиями и аналитикой (например, "Политология" или "Социология"), часто требуется математика профильного уровня.

Важно понимать, что конкурс на творческие специальности в престижных вузах традиционно высокий, особенно на такие направления, как "Режиссура кино и телевидения", "Актерское искусство" или "Дизайн". Поэтому подготовка должна быть комплексной и начинаться заблаговременно.

Для филологических направлений и специальностей, связанных с изучением иностранных языков, особое значение имеет высокий балл по соответствующему языку. При этом некоторые вузы, например, МГЛУ или МГИМО, проводят дополнительное тестирование для оценки уровня владения языком, даже если абитуриент предоставляет результаты ЕГЭ.

Выбор предметов ЕГЭ — это стратегическое решение, определяющее ваши дальнейшие образовательные возможности. Помните, что универсального набора экзаменов, открывающего двери во все вузы, не существует. Ориентируйтесь на свои сильные стороны и профессиональные интересы. Лучше блестяще сдать три-четыре предмета, чем посредственно — пять или шесть. И что особенно важно — начинайте подготовку заранее, минимум за полтора-два года до экзаменов. Это позволит вам не только освоить необходимый материал, но и выработать психологическую устойчивость к стрессовым ситуациям, неизбежным во время ЕГЭ.

