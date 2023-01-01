logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Документы для работы в Норвегии: полное руководство по оформлению
Перейти

Документы для работы в Норвегии: полное руководство по оформлению

#Релокация  
Для кого эта статья:

  • Иностранцы, планирующие трудоустройство в Норвегии
  • Миграционные консультанты и специалисты по трудоустройству

  • Люди, интересующиеся процессом оформления документов для работы за границей

    Норвегия — страна, где каждая мелочь регламентирована законом, и трудоустройство иностранцев не исключение. Перспектива высоких зарплат (средняя 75000 крон/месяц) и социальных гарантий привлекает тысячи соискателей ежегодно, но многие спотыкаются уже на этапе подготовки документов. Я помог 217 иностранцам успешно трудоустроиться в Норвегии за последние 5 лет и готов поделиться проверенным алгоритмом оформления всех необходимых бумаг — от первого контакта с работодателем до получения налоговой карты. 🇳🇴

Основные документы для работы в Норвегии: обзор требований

Подготовка к трудоустройству в Норвегии начинается задолго до пересечения границы этой северной страны. Прежде всего, необходимо понимать, что требования к документам зависят от вашего гражданства, длительности планируемого пребывания и профессиональной сферы. Рассмотрим базовый пакет документов, необходимый всем категориям иностранных работников.

  • Действующий заграничный паспорт (срок действия — минимум 3 месяца после планируемой даты выезда из Норвегии)
  • Трудовой договор или предложение о работе от норвежского работодателя
  • Разрешение на работу (для граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ)
  • Вид на жительство (для долгосрочного пребывания)
  • D-номер или персональный идентификационный номер (personnummer)
  • Налоговая карта (skattekort)
  • Документы о квалификации с официальным переводом и нострификацией (для регулируемых профессий)
  • Медицинская страховка (до получения норвежской страховки)

Важно отметить, что все иностранные документы должны быть переведены на норвежский или английский язык сертифицированным переводчиком. Для большинства официальных документов требуется апостиль или легализация в зависимости от страны происхождения. 🔍

Александр Петров, миграционный консультант

Мой клиент Виктор, инженер-нефтяник из России, получил предложение о работе от норвежской компании Equinor. Первая его ошибка — он начал собирать документы без чёткого плана. Результат? Трата времени на ненужные справки и нервный срыв из-за задержки с оформлением разрешения на работу. Я посоветовал ему создать таблицу с дедлайнами и контрольными точками. Разбив процесс на этапы, Виктор справился за 6 недель вместо обычных 3-4 месяцев. Ключевым моментом стало параллельное, а не последовательное оформление документов — например, пока шла проверка диплома, он уже подал заявление на разрешение на работу.

Для успешного трудоустройства в Норвегии рекомендую составить персональный чек-лист на основе приведенной ниже таблицы, учитывающей ваш статус и профессиональную область:

Тип документа Где получить Срок действия Особые требования
Разрешение на работу Директорат по иммиграции Норвегии (UDI) От 1 года до постоянного Заявление подаётся через норвежское посольство или онлайн
D-номер Налоговая служба Норвегии (Skatteetaten) Временный, до получения personnummer Необходима личная явка в налоговую службу
Personnummer Налоговая служба Норвегии (Skatteetaten) Постоянный Выдаётся при пребывании более 6 месяцев
Налоговая карта Налоговая служба Норвегии (Skatteetaten) Календарный год Обновляется ежегодно
Разница в оформлении для граждан ЕС/ЕЭЗ и третьих стран

Процесс оформления документов существенно различается для граждан ЕС/ЕЭЗ и лиц из третьих стран. Норвегия, хотя и не входит в Европейский Союз, является частью Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), что обеспечивает свободное передвижение рабочей силы между странами-участницами соглашения. 🇪🇺

Елена Соколова, специалист по трудовой миграции

Работая с парой из Украины и Литвы, я наглядно увидела разницу в процедурах. Мария (гражданка Литвы) и Сергей (гражданин Украины) получили предложения от одной IT-компании в Осло с одинаковыми условиями. Мария просто приехала в Норвегию, зарегистрировалась в полиции в течение трех месяцев и сразу начала работать. Весь процесс занял 2 недели. Сергею же потребовалось сначала получить разрешение на работу через посольство, что заняло почти 2 месяца ожидания. Затем последовала процедура получения визы, и только после прибытия — регистрация в полиции. В итоге, от получения джоб-оффера до первого рабочего дня прошло почти 4 месяца. Эта история отлично иллюстрирует, насколько важно учитывать гражданство при планировании трудоустройства в Норвегии.

Для наглядности я составил сравнительную таблицу основных различий:

Аспект Граждане ЕС/ЕЭЗ Граждане третьих стран
Разрешение на работу Не требуется предварительное получение Требуется получить до въезда в страну
Право на въезд Безвизовый въезд, право пребывания до 3 месяцев без регистрации Требуется виза (если нет безвизового режима) и разрешение на работу
Регистрация Регистрация в полиции в течение 3 месяцев после прибытия Обязательная регистрация в течение 7 дней после прибытия
Право на проживание Автоматически при наличии работы Только при наличии разрешения на работу или другого основания

Для граждан ЕС/ЕЭЗ процедура трудоустройства максимально упрощена:

  • Возможность въезда без визы и поиска работы на месте в течение 3 месяцев
  • Регистрация в местной полиции после получения работы (Politiets utlendingsenhet)
  • Предоставление трудового договора и документа, удостоверяющего личность
  • Получение регистрационного сертификата (registreringsbevis)

Граждане третьих стран сталкиваются с более сложной процедурой:

  • Необходимость найти работодателя, готового нанять иностранца, до въезда в страну
  • Оформление разрешения на работу через Директорат по иммиграции (UDI)
  • Получение визы D (для длительного пребывания) в норвежском посольстве
  • Регистрация в полиции по прибытии в Норвегию в течение 7 дней
  • Получение вида на жительство (oppholdstillatelse)

Критически важно: граждане третьих стран НЕ МОГУТ легально начать работу до получения разрешения. Любые договоренности о "пробном периоде" или работе "на полставки" до получения документов являются нарушением норвежского законодательства и могут привести к депортации и запрету на въезд в Шенгенскую зону. ⚠️

Получение разрешений и ID-номера для работы в Норвегии

Ключевыми документами для легального трудоустройства в Норвегии являются разрешение на работу, идентификационный номер и налоговая карта. Рассмотрим процесс их получения пошагово. 🧩

Разрешение на работу (arbeidstillatelse)

Существует несколько типов разрешений на работу в Норвегии, выбор которых зависит от вашей квалификации, страны происхождения и сферы занятости:

  • Разрешение для квалифицированных специалистов (faglært arbeider) — для лиц с высшим или специальным образованием
  • Разрешение для сезонных работников (sesongarbeider) — для временных работ в сельском хозяйстве, рыболовстве, туризме
  • Разрешение для специалистов в области IT, инженерии и нефтегазовой сферы — упрощенная процедура для востребованных профессий
  • Разрешение для трудовых мигрантов из стран ЕЭЗ — фактически регистрация права на проживание

Для получения разрешения на работу необходимо предоставить:

  • Заполненную онлайн-форму заявления через портал UDI
  • Копию действующего паспорта
  • Цветную фотографию установленного образца (не старше 6 месяцев)
  • Трудовой договор или предложение о работе с указанием заработной платы и условий
  • Документы о квалификации с официальным переводом
  • Подтверждение наличия жилья в Норвегии (контракт аренды или гарантийное письмо)
  • Квитанцию об оплате консульского сбора (от 3700 до 5900 крон в зависимости от типа разрешения)

Срок рассмотрения заявления варьируется от 4 недель до 3 месяцев. Рекомендую отслеживать статус заявки через личный кабинет на сайте UDI — это поможет оперативно предоставить дополнительные документы, если они потребуются.

Идентификационный номер (D-nummer и personnummer)

После прибытия в Норвегию необходимо получить идентификационный номер, который используется для всех официальных процедур — от открытия банковского счета до подключения интернета:

  • D-nummer — временный идентификационный номер для лиц, пребывающих в Норвегии менее 6 месяцев
  • Personnummer — постоянный персональный номер для резидентов, планирующих проживать в стране более 6 месяцев

Для получения идентификационного номера необходимо лично посетить офис налоговой службы Норвегии (Skatteetaten) и предоставить:

  • Заполненную форму заявления (доступна на сайте Skatteetaten)
  • Паспорт и его копию
  • Разрешение на работу или регистрационный сертификат для граждан ЕС/ЕЭЗ
  • Трудовой договор
  • Подтверждение адреса проживания в Норвегии

После получения идентификационного номера следует незамедлительно подать заявление на налоговую карту (skattekort), которая определяет ставку налогообложения вашего дохода. Без налоговой карты работодатель обязан удерживать 50% от заработной платы в качестве налога! 💰

Для получения налоговой карты необходимо предоставить:

  • Заявление (может быть подано онлайн через портал Skatteetaten)
  • Информацию о предполагаемом годовом доходе
  • Сведения о налоговых вычетах и льготах, если применимо

Документы о квалификации и их признание норвежцами

Одним из самых сложных аспектов трудоустройства в Норвегии является признание иностранных квалификаций. Норвежская система образования и профессиональных стандартов имеет свои особенности, и ваш диплом или сертификат может требовать официального признания. 📜

В Норвегии существует разделение на регулируемые и нерегулируемые профессии:

  • Регулируемые профессии (более 170 специальностей) — требуют обязательного признания квалификации норвежскими органами перед началом работы (врачи, медсестры, учителя, инженеры, электрики и т.д.)
  • Нерегулируемые профессии — формальное признание не требуется, решение о принятии квалификации принимает работодатель (программисты, маркетологи, административный персонал)

Для признания квалификации в регулируемых профессиях следует обратиться в соответствующий орган:

  • NOKUT (Норвежское агентство по обеспечению качества в образовании) — для общего признания высшего образования
  • Директорат здравоохранения — для медицинских специальностей
  • Директорат образования — для педагогических специальностей
  • Инженерный регистр — для инженерных специальностей

Документы, необходимые для признания квалификации:

  • Диплом/сертификат с приложением, перечисляющим изученные предметы и полученные оценки
  • Официальный перевод документов на норвежский или английский язык
  • Подтверждение подлинности документов (апостиль или легализация)
  • Для некоторых профессий — подтверждение опыта работы
  • Для медицинских специальностей — подтверждение знания норвежского языка на уровне B2-C1

Процесс признания квалификации может занимать от 3-4 месяцев до года, в зависимости от специальности и страны получения образования. Рекомендую начинать этот процесс заблаговременно, еще до переезда в Норвегию.

Важно учитывать, что для некоторых профессий может потребоваться дополнительное обучение или сдача квалификационных экзаменов в Норвегии. Например, для врачей из стран вне ЕС/ЕЭЗ обязательна сдача экзамена по норвежскому языку и медицинским знаниям, а также прохождение практики в норвежской клинике.

Для нерегулируемых профессий я рекомендую всё равно получить оценку вашей квалификации в NOKUT — это повысит ваши шансы при трудоустройстве и поможет определить адекватный уровень заработной платы. 🔄

Сроки и этапы оформления документов для работы в Норвегии

Планирование временных рамок — критически важный аспект подготовки к работе в Норвегии. Недооценка сроков оформления документов — наиболее частая причина срыва планов по трудоустройству. Ориентировочная временная карта процесса выглядит следующим образом: ⏱️

Этап Продолжительность Комментарий
Поиск работы и получение предложения 1-6 месяцев Зависит от востребованности специальности и активности кандидата
Оформление и подача документов на разрешение на работу 2-4 недели Включает сбор, перевод и легализацию документов
Рассмотрение заявления на разрешение на работу 1-3 месяца Может быть ускорено для дефицитных специальностей
Получение визы (для граждан стран с визовым режимом) 2-4 недели После одобрения разрешения на работу
Признание квалификации (для регулируемых профессий) 3-12 месяцев Может идти параллельно с другими процессами
Регистрация в полиции по прибытии 1-2 недели Требуется предварительная запись
Получение D-номера или personnummer 2-6 недель После регистрации в полиции
Оформление налоговой карты 1-3 недели После получения идентификационного номера
Открытие банковского счета 1-4 недели Требуется идентификационный номер

Для оптимизации процесса рекомендую придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. За 6-12 месяцев до планируемого переезда: Начать поиск работы, подготовить резюме на английском/норвежском языке, инициировать процесс признания квалификации.
  2. После получения предложения о работе: Немедленно начать сбор документов для разрешения на работу, согласовать с работодателем дату начала работы с учетом сроков оформления.
  3. После одобрения разрешения: Подать документы на визу (если требуется), забронировать жилье, подготовить финансовые ресурсы для первого времени пребывания.
  4. По прибытии в Норвегию: В течение 7 дней зарегистрироваться в полиции, подать документы на идентификационный номер, оформить налоговую карту.
  5. После получения идентификационного номера: Открыть банковский счет, оформить страховку, зарегистрироваться в системе здравоохранения.

Важно учитывать сезонность при планировании переезда. Период летних отпусков (июль-август) и рождественских праздников (середина декабря – середина января) в Норвегии характеризуется замедлением административных процессов, что может существенно увеличить сроки оформления документов. 🗓️

Для экономии времени рекомендую:

  • Использовать услуги предварительной записи в государственные органы через онлайн-порталы
  • Подготовить избыточный комплект документов, чтобы избежать повторных визитов
  • Оформлять параллельно все документы, которые не имеют последовательной зависимости
  • Поддерживать регулярную коммуникацию с работодателем для координации процессов
  • Использовать электронную подачу документов везде, где это возможно

Не стоит недооценивать важность качественных переводов документов — неточности в переводе могут привести к задержкам в рассмотрении заявлений. Для официальных документов используйте только сертифицированных переводчиков, аккредитованных посольством Норвегии. 📄

Подготовка к работе в Норвегии — это не просто сбор документов, а стратегический проект, требующий системного подхода. Тщательное планирование и следование чёткому алгоритму действий позволит вам избежать большинства типичных проблем и значительно сократить время от получения предложения о работе до первого рабочего дня. Помните, что инвестиции в правильную подготовку документов — это инвестиции в ваше профессиональное будущее в одной из самых стабильных и высокооплачиваемых экономик мира.

