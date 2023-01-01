Какая справка нужна для работы несовершеннолетнего: полный перечень

Для кого эта статья:

Родители и законные представители несовершеннолетних, которые планируют трудоустроить своих детей

Работодатели, заинтересованные в найме несовершеннолетних сотрудников

Специалисты HR, работающие с трудовым законодательством и оформлением документов для несовершеннолетних работников Первая работа подростка — это не только шаг к финансовой независимости, но и серьезный бюрократический процесс, требующий оформления целого ряда документов. Работодатели часто отказывают несовершеннолетним именно из-за незнания, какие справки нужны для официального трудоустройства. Каждый год тысячи родителей и подростков сталкиваются с проблемой сбора необходимых документов, теряя время и возможности. Разберемся детально, какие именно справки нужны для работы несовершеннолетнего в 2025 году и как их правильно оформить.

Какая справка нужна для работы несовершеннолетнего: общий перечень

Трудоустройство несовершеннолетних регулируется главой 42 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает особые требования к документации. В отличие от взрослых работников, подросткам необходимо предоставить расширенный пакет документов, включающий медицинские справки и разрешительные документы.

Базовый пакет документов для трудоустройства несовершеннолетнего включает:

Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет)

СНИЛС

ИНН

Медицинская справка по форме 086/у

Письменное согласие одного из родителей (законных представителей)

Разрешение органа опеки и попечительства (для подростков до 16 лет)

Справка с места учебы (для работающих в учебное время)

Трудовая книжка (при наличии предыдущего опыта работы)

Важно понимать, что конкретный перечень документов может варьироваться в зависимости от возраста подростка и специфики работы. Рассмотрим три основные возрастные категории:

Возрастная группа Особенности оформления Обязательные справки 14-15 лет Самые строгие требования Медицинская справка, согласие родителей, разрешение органов опеки, справка из школы 15-16 лет Средний уровень контроля Медицинская справка, согласие родителей, справка из школы (при работе в учебное время) 16-18 лет Минимальные требования Медицинская справка, согласие родителей (рекомендуется)

Отдельного внимания заслуживает ситуация с иностранными гражданами до 18 лет — им дополнительно потребуется разрешение на работу или патент, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ.

Алексей Петров, HR-директор В прошлом году к нам в сеть кафе быстрого питания пришла устраиваться 16-летняя Мария. Она принесла только паспорт и СНИЛС, считая, что этого достаточно. Мы были заинтересованы в энергичном сотруднике, поэтому я лично составил для нее чек-лист необходимых документов. Через неделю Мария вернулась с полным комплектом: медицинской справкой 086/у, письменным согласием родителей и справкой из школы о режиме обучения. Благодаря правильно оформленным документам мы смогли принять ее на работу кассиром на неполный рабочий день без нарушения трудового законодательства. Сейчас Мария успешно совмещает учебу и работу уже больше года.

Медицинские справки и заключения для подростков при трудоустройстве

Медицинское обследование — обязательный этап при трудоустройстве несовершеннолетних. Ключевой документ, который требует работодатель — справка по форме 086/у, но в зависимости от характера работы могут потребоваться и дополнительные медицинские заключения. ??

Обязательные медицинские документы для несовершеннолетних при трудоустройстве:

Медицинская справка по форме 086/у (основной документ)

Сертификат о профилактических прививках

Результаты флюорографического обследования (для подростков от 15 лет)

Справка от психиатра (для некоторых видов работ)

Справка от нарколога (для некоторых видов работ)

Медицинская комиссия для несовершеннолетних отличается повышенным вниманием к состоянию здоровья подростка. Целью данного обследования является не только выявление противопоказаний к конкретным видам деятельности, но и оценка общего состояния здоровья с учетом физиологических особенностей развивающегося организма.

Для получения медицинских справок несовершеннолетнему необходимо пройти обследование у следующих специалистов:

Педиатр/терапевт

Хирург

Невролог

Офтальмолог

Отоларинголог

Дерматовенеролог

Гинеколог/уролог (по достижении определенного возраста)

Важно помнить, что медицинские заключения имеют ограниченный срок действия. Как правило, справка 086/у действительна в течение 6 месяцев с момента выдачи, однако в зависимости от региона и конкретной медицинской организации этот срок может варьироваться.

Тип работы Стандартные медицинские требования Дополнительные медицинские документы Работа с пищевыми продуктами Справка 086/у Санитарная книжка, анализ на энтеробиоз Офисная работа Справка 086/у Обычно не требуются Работа с повышенной физической нагрузкой Справка 086/у Заключение кардиолога, результаты ЭКГ Работа с химическими веществами Справка 086/у Результаты анализа крови, заключение аллерголога

Справка по форме 086/у: как получить и для чего она нужна

Справка по форме 086/у — это основной медицинский документ при трудоустройстве несовершеннолетнего, который подтверждает отсутствие медицинских противопоказаний к выбранной работе. Фактически, это заключение предварительного медицинского осмотра, без которого работодатель не имеет права принять подростка на работу. ??

Форма 086/у содержит следующую информацию:

Персональные данные несовершеннолетнего

Перенесенные заболевания

Результаты осмотров специалистов

Данные лабораторных и функциональных исследований

Заключение о профессиональной пригодности

Рекомендации по режиму труда

Получить справку 086/у можно в поликлинике по месту жительства или в частном медицинском центре, имеющем соответствующую лицензию. Порядок получения справки включает несколько этапов:

Запись на медкомиссию (в регистратуре или через портал Госуслуг) Прохождение осмотров у специалистов согласно маршрутному листу Сдача необходимых анализов и прохождение исследований Заключительный прием у педиатра/терапевта Получение оформленной справки

Средняя стоимость получения справки в частных медицинских центрах составляет от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от региона и объема обследований. В государственных поликлиниках справка оформляется бесплатно по полису ОМС, однако может потребоваться больше времени на прохождение всех специалистов.

Елена Соколова, юрист по трудовому праву Недавно ко мне обратились родители 15-летнего Дмитрия с вопросом о трудоустройстве сына в IT-компанию на позицию младшего тестировщика. Они уже получили отказ от работодателя из-за отсутствия медицинской справки. Я объяснила, что справка 086/у — это не просто формальность, а гарантия того, что работа не навредит здоровью подростка. Для Дмитрия это было особенно важно, так как у него была легкая форма сколиоза. После прохождения медкомиссии врачи указали в справке рекомендации по организации рабочего места и режиму труда, с учетом которых работодатель принял его на работу. Более того, компания установила эргономичное кресло и регулируемый стол для Дмитрия, что положительно сказалось на его здоровье.

Разрешительные документы от родителей и органов опеки

Помимо медицинских справок, для трудоустройства несовершеннолетнего необходимы разрешительные документы, подтверждающие согласие родителей и, в некоторых случаях, органов опеки и попечительства. Эти документы защищают интересы подростка и обеспечивают контроль со стороны взрослых за условиями его труда. ??

Ключевые разрешительные документы для работы несовершеннолетнего:

Письменное согласие одного из родителей (законных представителей)

Разрешение органа опеки и попечительства (для подростков до 16 лет)

Согласие на обработку персональных данных (подписывается родителем для подростков до 14 лет)

Письменное согласие родителей оформляется в свободной форме, но должно содержать следующую информацию:

ФИО и паспортные данные родителя (законного представителя)

ФИО и данные свидетельства о рождении/паспорта несовершеннолетнего

Наименование работодателя и должности/работы

Условия труда (рабочее время, характер работы)

Срок, на который дается согласие

Дата составления и подпись

Для получения разрешения органа опеки и попечительства (для подростков до 16 лет) необходимо предоставить:

Заявление от несовершеннолетнего о желании работать Заявление от родителя о согласии на трудоустройство ребенка Проект трудового договора или гарантийное письмо от работодателя Справку из образовательного учреждения Медицинскую справку 086/у Копии документов несовершеннолетнего и родителя

Срок рассмотрения заявления органами опеки обычно составляет до 15 рабочих дней. Важно отметить, что разрешение выдается только если предполагаемая работа не нарушает процесс обучения и не вредит здоровью и нравственному развитию подростка.

Особые случаи, требующие дополнительного внимания:

Для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей согласие дает опекун или попечитель

При трудоустройстве подростка из неполной семьи достаточно согласия того родителя, с которым он проживает

При работе в творческих организациях детям до 14 лет требуется разрешение органа опеки независимо от наличия согласия родителей

Дополнительные справки для несовершеннолетних в зависимости от работы

В зависимости от специфики выбранной работы, несовершеннолетнему могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие его квалификацию или отсутствие противопоказаний к конкретному виду деятельности. Знание этих требований поможет избежать отказа в трудоустройстве. ??

Дополнительные документы в зависимости от сферы деятельности:

Санитарная книжка (для работы в пищевой промышленности, торговле продуктами, образовательных и медицинских учреждениях)

Справка об отсутствии судимости (для работы в образовательных учреждениях)

Справка из учебного заведения о графике обучения (при совмещении работы с учебой)

Документы о профессиональной подготовке или квалификации (сертификаты, дипломы)

Характеристика с места учебы (для некоторых работодателей)

Особые требования к документам при работе в различных отраслях:

Отрасль Основные документы Дополнительные требования Общественное питание Справка 086/у, согласие родителей Санитарная книжка, справка об отсутствии инфекционных заболеваний Розничная торговля Справка 086/у, согласие родителей Справка о прохождении обучения кассира (при работе с кассой) IT и офисная работа Справка 086/у, согласие родителей Документы, подтверждающие навыки (сертификаты) Творческая деятельность Справка 086/у, согласие родителей, разрешение органов опеки Портфолио, рекомендательные письма

Для работы в летних лагерях в качестве вожатых или помощников вожатых несовершеннолетним от 16 лет требуются дополнительные медицинские обследования, включая:

Анализы на кишечные инфекции

Анализ на наличие гельминтов

Мазок из зева и носа на наличие стафилококка

Справка о прививках (особенно важна прививка от кори)

Важно помнить, что требования к документам могут обновляться, поэтому рекомендуется заранее уточнять актуальный перечень у конкретного работодателя или в территориальной инспекции труда. В 2025 году усилились требования к цифровой безопасности, поэтому при работе с информационными системами может потребоваться дополнительное согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

Отдельного внимания заслуживает оформление трудовой книжки для несовершеннолетнего при первом трудоустройстве. Работодатель обязан оформить трудовую книжку в течение 5 дней с момента приема на работу, если подросток трудоустраивается официально по трудовому договору. С 2021 года действует электронная форма трудовой книжки, однако для несовершеннолетних часто оформляются и бумажные версии для подстраховки.