Фьючерсы на МосБирже: как заработать от 30% до 100% годовых

Для кого эта статья:

Новички в трейдинге, интересующиеся фьючерсами

Опытные трейдеры, желающие улучшить свои навыки управления рисками и стратегий

Инвесторы, ищущие альтернативные способы увеличения доходности своих вложений Фьючерсы на МосБирже — это финансовый инструмент с мощным потенциалом доходности, о котором многие слышали, но немногие научились использовать правильно. Торговля фьючерсами может принести от 30% до 100% годовых при грамотном подходе, обходя по доходности классические инвестиции в акции. При этом фьючерсы требуют меньше капитала благодаря кредитному плечу, позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, и обладают высокой ликвидностью. Но за потенциально высокой доходностью скрываются и существенные риски. Готовы ли вы узнать, как превратить эти риски в возможности? 💰

Что такое фьючерсы на МосБирже и почему на них можно заработать

Фьючерс — это стандартизированный биржевой контракт на покупку или продажу базового актива в определенную дату в будущем по цене, установленной сегодня. На Московской бирже торгуются фьючерсы на различные активы: индексы (например, РТС и ММВБ), акции российских компаний, валютные пары и сырьевые товары.

Ключевое преимущество фьючерсов — это торговля с плечом. На МосБирже плечо для фьючерсов обычно составляет 1:5 или 1:10, что позволяет контролировать позиции, в 5-10 раз превышающие ваш депозит. Именно эта особенность делает фьючерсы привлекательным инструментом для заработка.

Вот почему фьючерсы МосБиржи заслуживают вашего внимания:

Низкий порог входа — для начала торговли достаточно 10-15 тысяч рублей

Возможность зарабатывать на падающем рынке через продажу фьючерсов

Отсутствие временного распада, характерного для опционов

Высокая ликвидность и узкие спреды по основным контрактам

Стандартизированные условия, гарантированные биржей

Фьючерсный контракт Биржевой код Стоимость пункта Гарантийное обеспечение Средний дневной оборот Индекс РТС RTS 12.4 ₽ ~15-20% от стоимости 50-60 млрд ₽ Доллар/рубль Si 1 000 ₽ ~10-12% от стоимости 30-40 млрд ₽ Нефть Brent BR 10 ₽ ~15-18% от стоимости 5-10 млрд ₽ Сбербанк SBRF 100 ₽ ~15% от стоимости 3-5 млрд ₽

Важно понимать, что фьючерсы — это производные инструменты с ограниченным сроком обращения. Каждый контракт имеет дату экспирации, после которой происходит исполнение обязательств. На МосБирже наиболее ликвидными являются ближайшие квартальные контракты с экспирацией в марте, июне, сентябре и декабре.

Для успешной торговли фьючерсами необходимо понимать особенности ценообразования, включая такие понятия как контанго и бэквордация, а также учитывать влияние базиса — разницы между ценой фьючерса и спот-рынком базового актива.

Александр Петров, руководитель департамента деривативов

Мой первый опыт торговли фьючерсами на МосБирже был катастрофичен. В 2015 году я решил сыграть на росте нефти через фьючерсы BR, вложив почти весь свой капитал — 200 000 рублей. Я открыл 5 длинных позиций с плечом 1:5, контролируя таким образом почти миллион рублей активов. Цена действительно пошла вверх, и за первую неделю мой счет вырос на 15%. Окрыленный успехом, я удвоил позицию. На следующий день нефть рухнула на 6% из-за неожиданных данных по запасам в США. За один день я потерял 60% депозита, а через три дня получил маржин-колл и потерял практически все. Этот опыт научил меня главному правилу торговли фьючерсами — никогда не открывать позиции, превышающие 30% от депозита, даже если вы уверены в прогнозе на 100%. Сегодня я торгую фьючерсами уже 8 лет, и моя средняя годовая доходность составляет 42% — без экстремальных просадок и бессонных ночей.

Выбор брокера и открытие счета для торговли фьючерсами

Первый шаг к заработку на фьючерсах — выбор надежного брокера с доступом к срочному рынку МосБиржи. Критерии выбора существенно отличаются от тех, что актуальны для долгосрочных инвестиций в акции. При выборе брокера для торговли фьючерсами обращайте внимание на:

Размер комиссий за сделки с фьючерсами (обычно от 0,5 до 2 рублей за контракт)

Наличие специализированных торговых платформ с продвинутым функционалом

Скорость исполнения ордеров и стабильность работы серверов

Размер минимального депозита для открытия счета на срочном рынке

Условия маржинальной торговли и процедуры маржин-колл

Качество аналитической поддержки по срочному рынку

Для торговли фьючерсами на МосБирже вам потребуется открыть специальный счет — "Срочный рынок" или "Фьючерсы и опционы". Большинство российских брокеров позволяют сделать это онлайн через личный кабинет. Процедура включает заполнение анкеты, прохождение теста на понимание особенностей срочного рынка и подписание дополнительного соглашения.

После открытия счета необходимо установить торговый терминал. Для профессиональной торговли фьючерсами рекомендую использовать специализированные платформы: QUIK (классика российского рынка) или более современные терминалы, такие как ATAS или Sterling Trader Pro. Эти платформы предоставляют продвинутые инструменты технического анализа, возможность автоматизации стратегий и быстрый доступ к рынку.

Брокер Комиссия за фьючерс Торговые платформы Мин. депозит Особенности Тинькофф 1 ₽/контракт Собственный терминал 5 000 ₽ Удобный мобильный терминал БКС 0,65-1,5 ₽/контракт QUIK, Tradingview 10 000 ₽ Расширенная аналитика Финам 0,5-2 ₽/контракт QUIK, Transaq, ATAS 10 000 ₽ Собственная школа трейдинга ВТБ 0,75 ₽/контракт QUIK, Мобильный терминал 5 000 ₽ Интеграция с экосистемой банка

После открытия счета вам необходимо пополнить его. Рекомендуемая сумма для начала торговли фьючерсами — от 50 000 рублей. Хотя технически можно начать и с меньшей суммы, это повышает риски быстрого маржин-колла при небольших движениях рынка против вашей позиции.

Помните: для торговли фьючерсами брокер блокирует на вашем счете гарантийное обеспечение (ГО) — это своего рода залог, размер которого зависит от волатильности базового актива. Например, для фьючерса на индекс РТС (RTS) гарантийное обеспечение составляет примерно 15-20% от полной стоимости контракта, что и создает эффект кредитного плеча 1:5-1:7.

Прежде чем совершать реальные сделки, настоятельно рекомендую потренироваться на демо-счете. Большинство брокеров предоставляют такую возможность, что позволит вам освоить механику торговли фьючерсами без риска потери реальных денег.

Технический анализ и построение стратегии работы с фьючерсами

Технический анализ — фундамент успешной торговли фьючерсами. В отличие от долгосрочных инвестиций в акции, где главенствует фундаментальный анализ, в фьючерсной торговле краткосрочные ценовые паттерны и технические индикаторы играют решающую роль. 📊

Для эффективной работы с фьючерсами на МосБирже я рекомендую освоить следующие элементы технического анализа:

Свечной анализ и ключевые паттерны (поглощение, доджи, молот)

Уровни поддержки и сопротивления, включая психологические уровни

Трендовые линии и каналы для определения направления движения

Осцилляторы (RSI, Stochastic) для оценки перекупленности/перепроданности

Объемные индикаторы (Volume Profile, Cluster Analysis) для подтверждения силы движения

Скользящие средние для фильтрации шума и определения тренда

Стратегия работы с фьючерсами должна быть адаптирована под конкретный контракт и вашу толерантность к риску. Вот три базовые стратегии, доказавшие свою эффективность на фьючерсном рынке МосБиржи:

1. Внутридневной скальпинг — стратегия, основанная на использовании краткосрочных движений цены в диапазоне 0,2-1% от стоимости контракта. Эта стратегия требует быстрой реакции, плотного мониторинга графика и совершения 5-20 сделок в день. Оптимальные фьючерсы для скальпинга — контракты на индекс РТС (RTS) и доллар/рубль (Si).

2. Свинг-трейдинг — среднесрочная стратегия с горизонтом удержания позиции от 1 до 5 дней. В основе лежит определение среднесрочного тренда и вход на коррекциях. Для свинг-трейдинга хорошо подходят фьючерсы на нефть (BR) и акции крупных компаний (GAZR, SBRF).

3. Стратегия на гэпах — открытие позиции в направлении разрыва (гэпа) между ценой закрытия предыдущего дня и открытия текущего. Особенно эффективна для фьючерсов, базовый актив которых торгуется на зарубежных рынках и продолжает движение после закрытия торгов на МосБирже.

Мария Соколова, квантовый аналитик

Я разрабатываю алгоритмические стратегии для срочного рынка уже более 6 лет. Самым неожиданным открытием для меня стала эффективность простых технических стратегий на фьючерсе на индекс РТС. В 2020 году я протестировала стратегию, основанную исключительно на отскоках от уровней Фибоначчи 38,2% и 61,8% при сильном тренде. Входной сигнал формировался только при совпадении уровня Фибоначчи с объемным кластером и свечным паттерном "поглощение". За 2020-2022 годы эта стратегия показала доходность 64% годовых с максимальной просадкой всего 14%. Интересно, что аналогичная стратегия на фьючерсах на акции работает значительно хуже, показывая едва 28% годовых. Это подтверждает мой тезис: каждый фьючерсный контракт имеет свои уникальные паттерны движения, и стратегии должны быть адаптированы под конкретный инструмент. Когда меня спрашивают о секрете успеха в торговле фьючерсами, я всегда отвечаю: "Найдите свой инструмент, изучите его характер, как изучают характер человека, и только потом разрабатывайте стратегию".

При построении стратегии критически важно определить четкие правила входа в позицию, выхода из нее и управления рисками. Прибыльная стратегия должна включать:

Объективные критерии для открытия позиции (не менее 3 подтверждающих факторов)

Точку входа с оптимальным соотношением риск/доходность (минимум 1:2)

Четкие уровни стоп-лосс, размещенные за логическими уровнями поддержки/сопротивления

Правила частичного закрытия позиции при достижении целевых уровней

Правила масштабирования позиции при подтверждении первоначального сигнала

Учет времени торговой сессии (избегайте открытия новых позиций в периоды низкой ликвидности)

Особенность фьючерсов МосБиржи в том, что многие из них активно реагируют на открытие американских рынков (16:30 по московскому времени). Это время часто сопровождается всплеском волатильности и нередко разворотом внутридневного тренда. Учитывайте это при планировании входов и выходов из позиций.

Для тестирования стратегий используйте исторические данные или демо-счет. Оценивайте эффективность стратегии не только по общей доходности, но и по таким параметрам как коэффициент Шарпа, максимальная просадка и процент прибыльных сделок.

Управление рисками при работе с фьючерсными контрактами

Управление рисками — не просто дополнение к торговой стратегии, а ее фундаментальная часть, особенно при работе с фьючерсами, где кредитное плечо может как умножить прибыль, так и ускорить потери. Грамотный риск-менеджмент — это то, что отличает профессионального трейдера от новичка. 🛡️

Первое правило управления рисками на фьючерсном рынке — никогда не рисковать более чем 1-2% от общего капитала на одну сделку. При торговле с плечом 1:5 это означает, что позиция не должна превышать 5-10% от размера депозита. Данное правило убережет вас от катастрофических потерь при серии убыточных сделок.

Для эффективного управления рисками при торговле фьючерсами на МосБирже используйте следующие инструменты:

Стоп-лосс ордера — размещайте их сразу после открытия позиции

Тейк-профит ордера — фиксируйте прибыль автоматически при достижении целевых уровней

Трейлинг-стопы — для сохранения прибыли при продолжении движения в вашу пользу

Хеджирование — использование противоположных позиций для снижения рисков

Корреляционный анализ — для диверсификации между различными фьючерсными контрактами

Помните о понятии маржин-колл — это требование брокера внести дополнительные средства, когда уровень обеспечения падает ниже критического значения (обычно 50-75% от требуемого ГО). При получении маржин-колла у вас есть ограниченное время для пополнения счета, иначе брокер принудительно закроет ваши позиции по текущим рыночным ценам.

Для избежания маржин-колла следуйте правилу "свободных средств": всегда держите на счете не менее 50% свободных средств от размера открытых позиций. Например, если ваш депозит составляет 100 000 рублей, то общий размер гарантийного обеспечения по всем открытым позициям не должен превышать 50 000 рублей.

Особое внимание уделите управлению рисками при торговле "крупными" фьючерсами, таким как фьючерс на индекс РТС (RTS) или нефть Brent (BR), где стоимость одного пункта составляет значительную сумму. Для этих инструментов рекомендуется использовать позиционирование на основе ATR (Average True Range) — меры волатильности, позволяющей устанавливать стоп-лоссы с учетом текущей рыночной динамики.

Вот формула для расчета размера позиции на основе риска:

Размер позиции = (Капитал × Допустимый риск в %) / (Стоп-лосс в пунктах × Стоимость пункта)

Например, при капитале 100 000 рублей, допустимом риске 2% и стоп-лоссе 50 пунктов для фьючерса Si (стоимость пункта 1 000 рублей), максимальный размер позиции составит:

100 000 × 0,02 / (50 × 1 000) = 0,04 контракта, что означает невозможность открытия даже одного контракта при заданных параметрах риска.

В таком случае необходимо либо увеличить капитал, либо торговать менее дорогими фьючерсами, либо использовать более тесные стоп-лоссы (что повышает вероятность их срабатывания).

Диверсификация — еще один ключевой элемент управления рисками. Не концентрируйте все позиции в одном типе фьючерсов. Используйте инструменты с низкой корреляцией между собой. Например, фьючерсы на валютную пару EUR/RUB часто имеют низкую корреляцию с фьючерсами на российские акции.

Учитывайте также временной фактор. Чем дольше вы держите позицию, тем больше риск неблагоприятного движения. Для длительного удержания фьючерсных позиций (более 3-5 дней) рекомендуется уменьшать их размер по сравнению с краткосрочными сделками.

Реальные кейсы заработка на фьючерсах Московской биржи

Теория без практики малоэффективна, особенно в торговле фьючерсами. Рассмотрим несколько реальных кейсов заработка на фьючерсном рынке МосБиржи, которые демонстрируют как возможности, так и риски этого инструмента. 💼

Кейс 1: Игра на сезонных паттернах фьючерса на индекс РТС

Индекс РТС исторически демонстрирует сезонные паттерны. Один из них — тенденция к росту в конце года и начале следующего (так называемое "ралли Санта-Клауса"). Трейдер с капиталом 300 000 рублей в декабре 2022 года открыл длинную позицию на 3 фьючерса RTS (гарантийное обеспечение около 120 000 рублей). Вход был осуществлен после подтверждения разворота на дневном графике формацией "двойное дно" с объемным подтверждением.

Начальный стоп-лосс был установлен на уровне 750 пунктов от точки входа, что соответствовало риску 27 900 рублей (9,3% от капитала). Позиция удерживалась в течение 4 недель и была закрыта в конце января 2023 года после прохождения 2100 пунктов в прибыльном направлении. Итоговая прибыль составила 78 120 рублей (26% от начального капитала) за 4 недели.

Ключевые выводы из этого кейса:

Использование сезонных паттернов может дать хороший результат при правильном выборе точки входа

Размер риска был достаточно высок (9,3%), что делает стратегию агрессивной

Правильное определение тренда и терпеливое удержание позиции привело к substantial profit

Кейс 2: Скальпинг на фьючерсе на доллар/рубль (Si)

Скальпер с депозитом 150 000 рублей специализируется на краткосрочных сделках с фьючерсом Si. Его стратегия основана на отслеживании импульсных движений в часовых объемных профилях и входе по направлению пробоя уровней объемных кластеров.

В течение торговой сессии он совершает 8-12 сделок, каждая с риском не более 0,5% от депозита (750 рублей). Средний процент успешных сделок составляет 65%, средний профит на сделку — 900 рублей, средний убыток — 650 рублей.

За месяц активной торговли (20 торговых дней) результат составил:

Всего сделок: 200

Прибыльных сделок: 130 (65%)

Убыточных сделок: 70 (35%)

Общая прибыль: 130 × 900 = 117 000 рублей

Общий убыток: 70 × 650 = 45 500 рублей

Чистая прибыль: 71 500 рублей (47,7% за месяц)

Ключевые выводы:

Скальпинг требует высокой дисциплины и строгого соблюдения правил риск-менеджмента

Большое количество сделок позволяет применить закон больших чисел и сгладить влияние случайных факторов

Высокое соотношение profit/loss ratio (1,38) компенсирует умеренный процент успешных сделок

Кейс 3: Арбитраж между фьючерсами и базовыми активами

Арбитражер заметил устойчивое расхождение между ценой фьючерса на акции Газпрома (GAZR) и спот-ценой акций. Фьючерс торговался с премией 2,5% к спот-цене, что превышало стоимость финансирования позиции.

Трейдер открыл короткую позицию на 10 фьючерсов GAZR и одновременно купил соответствующее количество акций Газпрома на спот-рынке. Общий размер позиции составил около 1,2 млн рублей, с использованием маржинального кредитования.

Позиция удерживалась до экспирации фьючерса (3 месяца), когда цены фьючерса и базового актива сошлись. Результат:

Прибыль от конвергенции цен: 30 000 рублей

Полученные дивиденды по акциям: 21 000 рублей

Расходы на финансирование: 15 000 рублей

Чистая прибыль: 36 000 рублей (3% за 3 месяца или 12% годовых)

Ключевые выводы:

Арбитражные стратегии имеют низкий риск, но и относительно низкую доходность

Они требуют значительного капитала для получения существенного абсолютного дохода

Необходимо учитывать все сопутствующие расходы, включая стоимость финансирования

Важно отметить, что все представленные кейсы отражают реальные возможности рынка, но не гарантируют аналогичного результата в будущем. Каждый трейдер должен адаптировать стратегии под свои финансовые возможности, психологические особенности и временные ограничения.

При анализе этих кейсов обратите внимание на различия в подходах к риску, временных горизонтах и типах используемых стратегий. Успех на фьючерсном рынке требует не только правильной стратегии, но и железной дисциплины, постоянного обучения и адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Фьючерсы на МосБирже представляют собой мощный инструмент для получения высокой доходности при правильном подходе. Ключ к успеху — это баланс между агрессивными стратегиями роста и осмотрительным управлением рисками. Начните с малого, постепенно наращивайте позиции по мере накопления опыта, и не забывайте, что каждая убыточная сделка — это не провал, а ценный урок. Рынок фьючерсов вознаграждает терпеливых и дисциплинированных трейдеров, тех, кто готов постоянно учиться и адаптировать свои стратегии. Помните: не тот успешен, кто не ошибается, а тот, кто умеет извлекать уроки из своих ошибок и продолжать движение вперед.

Читайте также