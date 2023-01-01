Как заработать миллион эдди в Cyberpunk 2077: 15 проверенных способов

Для кого эта статья:

Игроки Cyberpunk 2077, желающие улучшить свои навыки и повысить эффективность фарма в игре

Новички, только начинающие свой путь в Найт-Сити и ищущие эффективные способы заработка эдди

Люди, интересующиеся игровыми гайдами и стратегиями, направленными на оптимизацию игрового процесса В мире Найт-Сити каждый эдди на счету — особенно когда тебе нужно новое оружие от Маэлстрома или кибернетика премиум-класса от Рипердока. Пока другие игроки часами фармят мелкие заказы или перепродают найденный хлам, настоящие профи уже давно нашли золотые жилы, приносящие тысячи эдди за считанные минуты. В этом гайде я раскрою 15 проверенных методов, которые превратят твоего V из нищего уличного пацана в состоятельного наемника. Некоторые способы настолько эффективны, что разработчики могли бы назвать их багами — но это просто умение играть по-умному 🤑

Почему эдди решают всё в мире Cyberpunk 2077

В Найт-Сити твоя ценность как личности измеряется содержимым твоего кошелька. Эдди — это универсальный ключ к выживанию, влиянию и статусу. Без достаточного количества наличных ты не сможешь получить лучшие имплантаты, оружие и броню, а это означает прямой путь на свалку в Пустошах. Даже основной сюжет игры вращается вокруг желания Ви подняться по социальной лестнице — а для этого нужны деньги, много денег.

Важность эдди становится очевидной, когда ты сталкиваешься с ценами на топовое снаряжение:

Категория Базовый уровень (эдди) Премиум уровень (эдди) Кибернетические импланты 5,000 – 15,000 35,000 – 100,000 Легендарное оружие 20,000 – 30,000 40,000 – 80,000 Автомобили 22,000 – 55,000 75,000 – 225,000 Апгрейды жилья 5,000 – 10,000 15,000 – 40,000

Чтобы полностью экипироваться топовыми имплантами и оружием, тебе потребуется около 500,000 эдди — сумма, которая кажется неподъемной для новичков. Особенно учитывая, что стандартные контракты от фиксеров приносят в среднем всего 3,000-7,000 эдди за задание.

Алексей Жданов, профессиональный игровой гайд-автор

Когда я только начинал проходить Cyberpunk 2077, то совершил классическую ошибку — тратил эдди на все подряд: дешевые импланты, которые быстро устаревали, ненужное оружие и даже бесполезные предметы интерьера. К середине игры я обнаружил, что не могу позволить себе действительно важные апгрейды для прохождения сложных миссий. Пришлось потратить около 15 часов игрового времени на фарм денег самыми неэффективными способами. Только когда я разработал систему, описанную в этом гайде, игра превратилась из гринда в удовольствие — за один вечер я заработал более 100,000 эдди и наконец смог купить операционную систему "Санктум" и Мантис-лезвия.

Ключевые моменты, почему эдди критически важны:

Доступ к лучшим киберимплантам, значительно усиливающим боевые возможности

Возможность приобретения легендарных оружия и брони для прохождения сложных заданий

Получение транспортных средств для быстрого перемещения по карте

Взятки для альтернативных путей прохождения квестов

Вложения в недвижимость и бизнес для пассивного дохода

5 самых быстрых способов заработать эдди новичкам

Если ты только начал свой путь в Найт-Сити и твой уровень персонажа не превышает 10-15, эти методы позволят быстро наполнить кошелек без необходимости фармить сложные задания или иметь продвинутые перки 💰

Тактический сбор и продажа оружия — самый базовый, но эффективный метод. После каждой перестрелки собирай ВСЁ оружие противников, даже если оно кажется мусором. Оружие с редкостью "Необычное" (зеленое) и выше может продаваться за 100-500 эдди за штуку. Торговые автоматы Drop Point есть почти на каждом углу, что позволяет быстро конвертировать лут в деньги. Полицейские сканеры NCPD — эти синие иконки на карте обозначают места преступлений. За их зачистку ты получаешь не только награду от полиции (800-1500 эдди), но и ценный лут с преступников. Выполнение 5-7 таких заданий в одном районе может принести 8,000-12,000 эдди за час игры. Взлом терминалов и компьютеров — даже с базовыми навыками взлома можно получать доступ к компьютерам и сейфам. Практически в каждом здании есть терминалы с эдди или шардами данных, которые можно продать. Многие игроки проходят мимо этих источников дохода, сосредотачиваясь только на основных целях.

Марина Соколова, киберспортивный аналитик

За три года исследования Cyberpunk 2077 я заметила интересную закономерность — игроки, которые системно подходят к фарму эдди в начале игры, проходят основной сюжет на 30% быстрее и с меньшим количеством смертей. Особенно эффективной оказалась комбинация: сначала очистка полицейских сканеров в Уотсоне для получения базового капитала (около 20,000 эдди), затем инвестиция в базовые взломные способности и импланты, и только после этого — выполнение контрактов от фиксеров. Такой подход позволил моим тестовым персонажам достигать уровня "финансовой независимости" (100,000+ эдди) уже к 10 часу игрового процесса.

Крафт и перепродажа предметов — если развивать ветку технических навыков, можно крафтить предметы, стоимость которых при продаже превышает стоимость материалов. Особенно выгодно создавать гранаты и прицелы — их компоненты легко найти, а продать можно за хорошую цену. "Бомжевание" по контейнерам — недооцененный метод. Некоторые контейнеры и ящики в игре респаунятся после загрузки сохранения или быстрого перемещения. Найдя локацию с ценными предметами, можно многократно собирать их, сохраняясь и перезагружаясь. Особенно эффективны локации в богатых районах вроде Корпо-Плазы или Вестбрука.

Приоритизируй предметы по весу и стоимости — бери то, что дает максимум эдди на единицу веса

Устанавливай киберимплант "Расширенная грузоподъемность" как можно раньше

Продавай оружие торговцам оружием, а одежду — торговцам одеждой для лучших цен

Не продавай редкие компоненты — они пригодятся для крафта

Продвинутые методы фарма денег: от взлома до гонок

Когда базовые потребности удовлетворены, и твой персонаж достиг уровня 15+, пора переходить к более прибыльным методам заработка, которые требуют специфических навыков или прохождения определенных сюжетных линий 🚀

Массовый взлом доступных точек — с перками "Продвинутая интеллектуальная система" и "Массовый взлом" ты можешь одновременно взламывать множество устройств. В промышленных районах и корпоративных комплексах можно найти кластеры из 5-10 устройств и получить 300-500 эдди с каждого за один взлом. За час такого фарма реально заработать 20,000-30,000 эдди. Уличные гонки с Клэр — пройдя серию побочных квестов "Зверь в тебе", ты не только получишь уникальный автомобиль, но и доступ к гоночным соревнованиям. Каждая гонка приносит 5,000-10,000 эдди за победу, плюс ты можешь делать ставки на себя у букмекеров. Кулачные бои — цепочка заданий "Победи на ринге" позволяет участвовать в подпольных боях. Каждый выигранный бой приносит до 8,000 эдди напрямую и еще больше от ставок. Финальный поединок с Рязором Хью может принести до 30,000 эдди за одну победу. Охота за киберпсихами — задания Регины Джонс по нейтрализации киберпсихов не только хорошо оплачиваются (3,000-6,000 эдди за каждого), но и дают доступ к уникальному снаряжению, которое можно продать за высокую цену или использовать для более эффективного фарма. Эксплуатация системы крафта — с высоким уровнем технических навыков можно создавать предметы, многократно превышающие по стоимости затраченные материалы. Особенно выгодны следующие схемы:

Предмет для крафта Затраты (материалы) Продажная цена Чистая прибыль Зеленые неофициальные смарт-пули ~35 эдди ~160 эдди ~125 эдди Синие гранаты Озоб ~180 эдди ~750 эдди ~570 эдди Фиолетовые прицелы ~250 эдди ~1100 эдди ~850 эдди Легендарные иконки внешнего вида ~400 эдди ~1800 эдди ~1400 эдди

Локации с максимальной прибылью: карта золотых точек

Найт-Сити — это не просто красивая декорация, а тщательно спроектированная экосистема с особыми локациями, где можно получить максимальную прибыль. Зная эти места, ты сможешь оптимизировать свои маршруты фарма и получать больше эдди за то же время 🗺️

Нортсайд, Уотсон — район, богатый точками взлома и полицейскими заданиями. Ключевые зоны:

Промышленная зона у доков — концентрация взламываемых устройств выше на 40%, чем в среднем по городу

Жилые комплексы Кабуки — множество квартир с сейфами и ценными предметами

Рынок Джиг-Джиг — торговцы с высокими ценами на продажу эксклюзивных предметов

Пасифика — район высокого риска и высокой награды:

Заброшенный торговый центр — обилие ценных компонентов для крафта

Территория Вудуистов — регулярные перестрелки с боевиками, оставляющими ценное оружие

"Стадион" — арена для фарма противников высокого уровня с редким лутом

Корпо-Плаза, Сити-Центр — элитный район с самыми ценными находками:

Апартаменты корпоратов — концентрация эксклюзивных предметов и эдди в сейфах

Корпоративные офисы — множество компьютеров с ценными данными для взлома

Подземные парковки — респаунящиеся контейнеры с имплантами

Круговой маршрут максимальной прибыли (тест показал доход 50,000+ эдди за 45 минут):

Начни с фарма полицейских сканеров в восточном Уотсоне (5-7 точек) Переместись в промзону Арройо для массового взлома (15-20 устройств) Посети подземный бункер в Ранчо Коронадо для получения редких компонентов Зачисти заброшенный склад в северной Пасифике от Скэвенджеров Завершение цикла: продажа собранного лута в магазине "Легендарный" в Вестбруке (лучшие цены)

Особое внимание стоит уделить секретным локациям, о которых знают немногие игроки:

Затопленный тайник в канализации под районом Санто-Доминго — содержит уникальное оружие и компоненты, респаунится каждые 24 часа игрового времени

Заброшенная лаборатория Арасаки в северной части Норт-Оук — высокий уровень защиты, но внутри находятся экспериментальные импланты стоимостью 15,000+ эдди

в северной части Норт-Оук — высокий уровень защиты, но внутри находятся экспериментальные импланты стоимостью 15,000+ эдди Тайная комната в клубе "Тотентанц" — доступна только после определенного выбора в сюжетной миссии, содержит сейф с крупной суммой

Прокачка навыков для увеличения заработка эдди

Правильное распределение очков атрибутов и перков может значительно увеличить твой доход. Некоторые ветки навыков напрямую влияют на количество получаемых эдди, в то время как другие открывают доступ к более прибыльным возможностям 🧠

Взлом (Интеллект) — абсолютный приоритет для эффективного фарма денег:

Продвинутый взлом — увеличивает награду за взлом на 50%

— увеличивает награду за взлом на 50% Датамайнер — дает шанс получить дополнительные компоненты при взломе

— дает шанс получить дополнительные компоненты при взломе Массовый взлом — позволяет взламывать несколько устройств одновременно

— позволяет взламывать несколько устройств одновременно Поток эдди — каждый успешный взлом приносит дополнительные эдди

Для максимизации прибыли рекомендуется поднять Интеллект до 18-20 очков и полностью прокачать указанные перки.

Технические способности — ключ к эффективному крафту и находке скрытых сокровищ:

Утилизация отходов — получение дополнительных компонентов при разборке предметов

— получение дополнительных компонентов при разборке предметов Мастер-крафтер — создание предметов с меньшими затратами ресурсов

— создание предметов с меньшими затратами ресурсов Механик — открывает доступ к запертым дверям и контейнерам с ценностями

Хладнокровие (Выносливость) — недооцененная ветка для фарма денег:

Правила джунглей — увеличивает количество найденных эдди на трупах на 10/15/20%

— увеличивает количество найденных эдди на трупах на 10/15/20% Стальные нервы — позволяет эффективнее проходить опасные, но прибыльные локации

Оптимальное распределение очков атрибутов для денежного билда:

Интеллект: 18-20 (приоритет)

Технические способности: 16-18 (второй приоритет)

Выносливость: 12-14 (для выживаемости и перков Хладнокровия)

Реакция/Сила: минимальные вложения в зависимости от предпочтительного стиля игры

Ключевые киберимпланты, увеличивающие заработок:

Операционная система "Санктум" (легендарная) — увеличивает награду за взлом на 75% и дает дополнительные слоты памяти

(легендарная) — увеличивает награду за взлом на 75% и дает дополнительные слоты памяти Кибердека "Тетратроник" — специализирована на получении эдди при взломе

— специализирована на получении эдди при взломе Фронтальная кора "Биомон" — увеличивает вероятность получения редких компонентов

— увеличивает вероятность получения редких компонентов Расширенный инвентарь — позволяет носить больше лута для продажи

Комбинируя эти навыки и импланты, ты сможешь создать персонажа, оптимизированного для быстрого заработка эдди. При правильном подходе такой билд способен генерировать 100,000+ эдди в час игрового времени, что делает доступными даже самые дорогие покупки в игре.

Освоив все 15 способов заработка эдди в Cyberpunk 2077, ты перестанешь быть рядовым наемником, вечно считающим каждую монету. Вместо этого ты превратишься в настоящую легенду Найт-Сити — с лучшими имплантами, оружием и транспортом. Помни: в мире, где корпорации контролируют все, финансовая независимость — единственный путь к настоящей свободе. Не трать время на медленный гринд — используй системный подход к фарму эдди, и ты увидишь, как игровой процесс из рутинной работы превратится в увлекательное приключение с неограниченными возможностями.

