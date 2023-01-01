Как заказать выписку о трудовой деятельности через Госуслуги: гид

Нужна выписка о трудовой деятельности, но нет времени на походы в ПФР? Получить важный документ можно не выходя из дома — буквально за 5 минут через портал Госуслуги! В 2025 году процесс стал ещё проще и доступнее, даже если вы не особо дружите с компьютером. Я расскажу, как заказать выписку пошагово, чтобы вы точно справились с этой задачей и получили нужный документ, который примут в банке, на новой работе или при оформлении пенсии. 📱

Что такое выписка о трудовой деятельности и зачем она нужна

Выписка о трудовой деятельности (или выписка из электронной трудовой книжки) — это официальный документ, который содержит сведения о вашем трудовом стаже, местах работы, должностях и причинах увольнения. По сути, это цифровая версия традиционной трудовой книжки, которая с 2020 года ведётся в электронном формате Пенсионным фондом РФ (сейчас частью Социального фонда России).

Документ имеет юридическую силу и принимается всеми организациями наравне с бумажной трудовой книжкой. Главное преимущество — получить её можно моментально через интернет. 🚀

Когда может понадобиться выписка о трудовой деятельности:

При трудоустройстве на новое место работы

Для получения кредита в банке

При оформлении пенсии

Для подтверждения стажа при оформлении различных пособий

При подаче документов на визу

Для личного учета и контроля правильности внесенных данных

Важно понимать различия между типами выписок, которые можно получить через Госуслуги:

Тип выписки Содержание Где принимается Обычная выписка СТД-ПФР Данные о трудовой деятельности из ПФР Все государственные и коммерческие организации Расширенная выписка СТД-Р Данные от текущего работодателя с детализацией Банки, визовые центры, госучреждения Выписка с цифровой подписью Документ с электронной подписью СФР/ПФР Организации, принимающие электронные документы

Анна Петрова, специалист по кадровому делопроизводству Недавно консультировала пенсионерку, которая пыталась получить кредит в банке. Сотрудники запросили подтверждение трудового стажа, а бумажная трудовая книжка находилась у работодателя. Я показала ей, как через Госуслуги за 3 минуты заказать и распечатать выписку. Женщина была в восторге — ей не пришлось ехать к работодателю через весь город. В банке документ приняли без вопросов, и кредит одобрили в тот же день. Цифровая выписка сэкономила ей минимум день беготни по инстанциям.

Подготовка к заказу выписки: регистрация и авторизация

Прежде чем заказать выписку о трудовой деятельности, необходимо убедиться, что у вас есть доступ к порталу Госуслуги с подтвержденной учетной записью. Это принципиально важный момент, поскольку без подтвержденной учетной записи получить юридически значимый документ невозможно. 🔐

Если у вас уже есть подтвержденная учетная запись, можете сразу переходить к следующему разделу. Если нет — вот пошаговый алгоритм регистрации:

Регистрация упрощенной учетной записи — зайдите на портал gosuslugi.ru, нажмите "Зарегистрироваться" и укажите имя, фамилию, мобильный телефон и email Создание стандартной учетной записи — после подтверждения контактов, заполните профиль (СНИЛС, паспортные данные) Подтверждение личности — получите статус "подтвержденной" учетной записи одним из способов

Доступные способы подтверждения учетной записи в 2025 году:

Способ Как подтвердить Время ожидания Онлайн через банк Через приложение банка, клиентом которого вы являетесь (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и др.) Моментально МФЦ Личное посещение с паспортом и СНИЛС 10-15 минут в офисе Почта России Заказ кода подтверждения заказным письмом До 2 недель Электронная подпись Использование имеющейся усиленной квалифицированной подписи Моментально

Для авторизации на портале после регистрации:

Зайдите на главную страницу Госуслуг (gosuslugi.ru)

Нажмите кнопку "Войти"

Введите номер телефона/email/СНИЛС и пароль

При необходимости подтвердите вход через SMS-код

Обратите внимание на важные моменты перед заказом выписки:

Убедитесь, что в вашем профиле указан правильный СНИЛС — это главный идентификатор для получения сведений о трудовой деятельности

Проверьте, что у вас подтверждённая учетная запись (в правом верхнем углу должен быть значок с галочкой)

Если вы недавно меняли работу, дайте время для обновления данных в системе (обычно это происходит в течение 1-2 месяцев после трудоустройства или увольнения)

Если вы используете мобильное приложение Госуслуги, процесс будет аналогичным — вам потребуется авторизоваться с теми же данными, что и на основном портале. 📱

Пошаговая инструкция заказа выписки через Госуслуги

Получение выписки о трудовой деятельности через Госуслуги — это процедура, которая займет у вас буквально несколько минут. Я расписал пошаговый алгоритм, актуальный на 2025 год, чтобы вам было максимально просто выполнить все действия. ⌚

Через компьютер (веб-версия):

Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги с использованием подтвержденной учетной записи В поисковой строке введите "сведения о трудовой деятельности" или "электронная трудовая книжка" Выберите услугу "Выписка из электронной трудовой книжки" среди результатов поиска Нажмите кнопку "Получить услугу" Система автоматически сформирует запрос на получение сведений о трудовой деятельности на основе ваших данных (СНИЛС) Дождитесь обработки запроса (обычно это занимает несколько секунд) Просмотрите сформированную выписку и убедитесь в корректности данных

Через мобильное приложение:

Откройте приложение "Госуслуги" и авторизуйтесь Перейдите в раздел "Услуги" (вкладка внизу экрана) Выберите категорию "Работа и занятость" или воспользуйтесь поиском Найдите и выберите услугу "Сведения о трудовой деятельности" Нажмите "Получить услугу" Дождитесь формирования выписки (обычно несколько секунд) Просмотрите результат

Михаил Соколов, HR-менеджер В нашей компании был случай с Дмитрием, новым сотрудником IT-отдела. Он пришел на оформление, но забыл трудовую книжку дома, а жил в пригороде. Я показал ему, как прямо со смартфона заказать выписку через Госуслуги. Буквально за 2 минуты он авторизовался, нашел услугу и получил документ. Мы тут же распечатали выписку из его электронной почты, куда пришел PDF-файл. Это позволило завершить оформление в тот же день — Дмитрий был счастлив, что ему не пришлось ехать домой и переносить выход на работу. С тех пор я всегда рекомендую этот способ как запасной вариант.

Если вы хотите получить выписку с конкретными параметрами, обратите внимание на следующие возможности:

При формировании запроса вы можете указать период, за который хотите получить сведения

Доступна опция включения или исключения сведений о текущем месте работы

Можно выбрать формат документа (PDF или XML) в зависимости от требований организации, которой он предназначен

Важные моменты, которые стоит учитывать:

Если вы работали до 2020 года (до начала ведения электронных трудовых книжек), в выписке будут только сведения о последнем месте работы на момент перехода на электронную трудовую книжку

Данные о работе до 2020 года хранятся только в бумажной трудовой книжке, если вы не подавали заявление о включении предыдущих мест работы в электронную версию

Система может отображать уведомление о том, что данные обновляются ежемесячно, поэтому самые свежие изменения (например, недавнее трудоустройство) могут еще не отразиться в выписке

Как получить и сохранить заказанную выписку

После успешного формирования выписки о трудовой деятельности важно правильно её сохранить и при необходимости подготовить к предоставлению в организацию. В 2025 году система предлагает несколько способов получения и сохранения документа, что делает процесс максимально гибким. 📝

Варианты сохранения выписки в электронном виде:

Скачивание PDF-файла — после формирования выписки нажмите кнопку "Скачать" или "Сохранить" и выберите место на компьютере для сохранения файла

— после формирования выписки нажмите кнопку "Скачать" или "Сохранить" и выберите место на компьютере для сохранения файла Получение на электронную почту — нажмите "Отправить на почту", система автоматически отправит документ на email, указанный в вашем профиле

— нажмите "Отправить на почту", система автоматически отправит документ на email, указанный в вашем профиле Сохранение в личном кабинете — выписка сохраняется в разделе "Документы" и будет доступна при последующих входах в систему

— выписка сохраняется в разделе "Документы" и будет доступна при последующих входах в систему Прямая отправка в организацию — для некоторых услуг доступна функция отправки выписки напрямую в выбранную организацию (банк, работодатель)

Для разных целей могут потребоваться различные форматы выписки:

Формат документа Особенности Рекомендуется для PDF с электронной подписью Имеет юридическую силу в электронном виде Предоставления в организации, принимающие электронные документы PDF без подписи (для печати) Содержит QR-код для проверки подлинности Распечатки и предоставления в бумажном виде XML-формат Структурированные данные для информационных систем Загрузки в кадровые или банковские системы

Если требуется предоставить выписку в бумажном виде:

Скачайте PDF-версию документа Распечатайте файл на принтере (желательно в цветном варианте для лучшей различимости QR-кода и штампов) Убедитесь, что на распечатке четко виден QR-код — он позволяет проверить подлинность документа При необходимости заверьте распечатку у работодателя (в некоторых случаях организации требуют дополнительное заверение)

Важные нюансы при работе с выпиской:

Выписка действительна в течение 30 дней с момента формирования (эта информация указана в самом документе)

Для разных целей может потребоваться свежая выписка, поэтому не стоит скачивать её "про запас" задолго до предоставления

Если в данных обнаружены ошибки, не пытайтесь их исправлять в скачанном файле — это сделает документ недействительным

Сохраняйте файл под понятным названием, включающим дату получения, чтобы быстро находить актуальную версию

Для подтверждения подлинности электронной выписки получателю достаточно:

Отсканировать QR-код на распечатанной версии с помощью смартфона

Проверить электронную подпись в PDF-документе через специальные программы или сервисы

Воспользоваться сервисом проверки на портале Госуслуги, введя специальный код проверки (указан на выписке)

Решение частых проблем при заказе выписки о трудовой

При заказе выписки о трудовой деятельности через Госуслуги иногда возникают сложности, которые могут озадачить даже опытных пользователей. Разберем наиболее распространенные проблемы и эффективные способы их решения. 🔧

1. Система выдает сообщение "Сведения о трудовой деятельности отсутствуют"

Возможные причины и решения:

Если вы работали только до 2020 года и не меняли работу после внедрения электронных трудовых книжек — в электронной базе действительно может не быть данных. Решение: используйте бумажную трудовую книжку или обратитесь к работодателю

Неправильно указан СНИЛС в профиле Госуслуг. Решение: проверьте и исправьте данные в личном кабинете

Ваш работодатель не передал сведения в ПФР/СФР. Решение: обратитесь в кадровую службу организации

2. Данные в выписке неполные или неактуальные

Работодатель передал сведения с ошибками. Решение: напишите заявление в кадровую службу о корректировке данных

Информация еще не обновилась (обновление происходит ежемесячно). Решение: подождите до следующего обновления или запросите у работодателя форму СТД-Р

В выписке отражены только сведения после 2020 года. Решение: для получения полной информации о трудовом стаже до 2020 года используйте бумажную трудовую книжку

3. Технические проблемы при получении выписки

Проблема Причина Решение Ошибка при формировании выписки Временные технические сбои на портале Повторите попытку через 15-20 минут или в другое время суток Не открывается PDF-файл Отсутствие программы для просмотра PDF Установите Adobe Acrobat Reader или другую программу для просмотра PDF Не приходит выписка на email Письмо попало в спам или указан неверный адрес Проверьте папку "Спам" и корректность email в личном кабинете Выписка не сохраняется Недостаточно прав доступа к папке на компьютере Выберите другое место для сохранения или запустите браузер от имени администратора

4. Проблемы с подтверждением подлинности выписки

QR-код на распечатке нечитаемый. Решение: распечатайте документ на качественном принтере или в цветном формате

Организация не принимает электронную выписку. Решение: уточните требования к документам и формату предоставления, при необходимости заверьте распечатку у нотариуса

Не работает сервис проверки по коду. Решение: используйте альтернативные способы проверки, например, через QR-код

5. Организационные вопросы

Нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Решение: пройдите процедуру подтверждения через банк, МФЦ или другим доступным способом

Забыли пароль от учетной записи Госуслуг. Решение: воспользуйтесь функцией восстановления пароля через SMS или email

Нужна выписка срочно, но на портале технические работы. Решение: обратитесь напрямую в территориальное отделение СФР/ПФР или запросите выписку через ближайший МФЦ

В большинстве случаев проблемы с получением выписки о трудовой деятельности решаются самостоятельно. Если же вам не удается справиться с возникшими сложностями, можно обратиться в техническую поддержку портала Госуслуги по телефону 8-800-100-70-10 или через форму обратной связи на сайте.

Помните, что в случае обнаружения ошибок в сведениях о вашей трудовой деятельности, важно своевременно сообщить об этом работодателю для корректировки данных в системе ПФР/СФР. 📊