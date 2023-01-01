7 надежных способов вложить деньги под проценты: инвестиции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся инвестициями и финансовым планированием.

Начинающие инвесторы, стремящиеся узнать о различных инвестиционных инструментах.

Лица, желающие защитить свои сбережения от инфляции и увеличить их доходность. В мире финансовой нестабильности вопрос "куда вложить деньги?" становится не просто актуальным, а жизненно необходимым. Инфляция ежегодно съедает 5-7% ваших сбережений, если они лежат "под матрасом". При этом множество "экспертов" предлагают сомнительные схемы с обещаниями космической доходности, которые чаще всего заканчиваются потерей капитала. Я подготовил для вас исключительно проверенные и надежные способы вложения денег, которые реально работают и позволяют не только сохранить, но и приумножить ваш капитал. 💰

Как выгодно вложить деньги под проценты: топ-7 проверенных способов

Грамотное инвестирование начинается с понимания своих финансовых целей и горизонта планирования. Прежде чем вкладывать деньги, определите, готовы ли вы к риску и на какой срок можете "заморозить" капитал. Представляю вам семь проверенных способов вложения денег под проценты, ранжированных от самых консервативных до умеренно рискованных:

Банковские депозиты — классический инструмент с государственной защитой до 1,4 млн рублей. Государственные облигации (ОФЗ) — надежные ценные бумаги с фиксированным доходом от государства. Корпоративные облигации — долговые инструменты крупных компаний с доходностью выше депозитов. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — инвестиционный инструмент с налоговыми льготами. Накопительные страховые программы — финансовая защита с элементом накопления. Инвестиции в недвижимость — приобретение объектов для получения арендного дохода. Драгоценные металлы — физическое золото, серебро или обезличенные металлические счета.

Каждый из этих инструментов имеет свои особенности, преимущества и риски. Рассмотрим их подробнее, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для своей ситуации. 🧠

Инвестиционный инструмент Средняя доходность Уровень риска Минимальная сумма Ликвидность Банковские депозиты 5-8% годовых Низкий От 1 000 ₽ Средняя/Высокая Государственные облигации 7-9% годовых Низкий От 1 000 ₽ Высокая Корпоративные облигации 8-12% годовых Средний От 1 000 ₽ Средняя ИИС (с налоговым вычетом) 7-13% годовых Низкий/Средний От 10 000 ₽ Средняя Накопительное страхование 3-5% годовых Низкий От 30 000 ₽ Низкая Недвижимость (аренда) 4-7% годовых Средний От 3 000 000 ₽ Низкая Драгоценные металлы 3-10% годовых Средний От 5 000 ₽ Средняя

Андрей Соколов, финансовый консультант Клиент пришел ко мне с типичным запросом: "Есть 2 миллиона рублей, хочу положить под максимальный процент". Михаил, 52 года, всю жизнь хранил деньги дома и на депозите в Сбербанке под минимальный процент. Когда мы проанализировали его финансовые цели, выяснилось, что у него нет подушки безопасности, а деньги нужны на пенсию через 8-10 лет. Я предложил диверсификацию: 30% на депозит в надежном банке с возможностью пополнения, 40% в государственные облигации через ИИС типа А для получения налогового вычета, 20% в корпоративные облигации крупных компаний и 10% в ОМС золота как страховку от инфляции. Через год совокупная доходность составила 11,2% — втрое выше его прежних депозитов, при сохранении высокой надежности и частичной ликвидности портфеля.

Банковские вклады и депозиты: надежная защита капитала

Банковский депозит остается самым понятным и доступным инструментом для большинства россиян. Главное преимущество — гарантия возврата до 1,4 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) при наступлении страхового случая. 🏦

Для максимальной выгоды при размещении средств на депозите следует учитывать несколько факторов:

Процентная ставка — сейчас топовые предложения от надежных банков находятся в диапазоне 6-9% годовых.

— сейчас топовые предложения от надежных банков находятся в диапазоне 6-9% годовых. Срок размещения — обычно, чем дольше срок, тем выше ставка. Оптимальный баланс между доходностью и ликвидностью — 6-12 месяцев.

— обычно, чем дольше срок, тем выше ставка. Оптимальный баланс между доходностью и ликвидностью — 6-12 месяцев. Возможность пополнения — удобно для формирования накоплений, но ставка может быть ниже.

— удобно для формирования накоплений, но ставка может быть ниже. Капитализация процентов — увеличивает итоговую доходность за счет начисления процентов на проценты.

— увеличивает итоговую доходность за счет начисления процентов на проценты. Условия досрочного снятия — важно для обеспечения доступа к средствам в экстренных ситуациях.

Стратегия "лестницы депозитов" позволяет повысить общую доходность и обеспечить регулярный доступ к части средств. Принцип прост: разделите капитал на 3-6 частей и размещайте их на депозитах с разными сроками окончания (например, каждые 2-3 месяца). По окончании каждого депозита вы можете либо снять деньги, либо переоформить на новый срок уже по актуальной ставке.

Отдельное внимание стоит уделить специальным предложениям банков: повышенные ставки для новых клиентов, сезонные акции и бонусы за использование других продуктов того же банка. Например, как выгодно положить деньги под проценты в Сбербанк — изучите предложения для зарплатных клиентов или держателей премиальных карт, где ставки могут быть существенно выше базовых.

Тип депозита Преимущества Недостатки Кому подходит Срочный без пополнения Максимальная процентная ставка Нельзя добавлять средства Тем, кто вкладывает всю сумму сразу С возможностью пополнения Можно добавлять средства Ставка ниже на 0,5-1% Тем, кто планирует регулярно откладывать С частичным снятием Доступ к части средств без потери процентов Ставка ниже на 1-1,5% Тем, кому может понадобиться часть денег С капитализацией Проценты прибавляются к сумме вклада Ограничения по снятию процентов Для долгосрочного накопления Комбинированный (вклад + инвестиции) Повышенная ставка по вкладу Часть средств уходит в более рискованные инструменты Тем, кто готов к минимальному риску ради дополнительной доходности

Важно помнить, что реальная доходность депозита (с учетом инфляции) может быть отрицательной. При инфляции 7-8% и ставке по вкладу 6-7% ваши деньги фактически обесцениваются, хотя номинально и прирастают. Поэтому депозиты стоит рассматривать как инструмент сохранения, а не приумножения капитала.

Государственные и корпоративные облигации: стабильный доход

Облигации представляют собой долговые ценные бумаги, по которым эмитент (государство или компания) обязуется выплатить инвестору фиксированный доход и вернуть вложенные средства в определенный срок. Фактически, приобретая облигацию, вы даете займ и получаете за это проценты. 📈

Государственные облигации (ОФЗ) считаются одним из самых надежных финансовых инструментов. Министерство финансов РФ выпускает несколько видов облигаций:

ОФЗ-ПД — с постоянным купонным доходом, выплачиваемым каждые полгода.

— с постоянным купонным доходом, выплачиваемым каждые полгода. ОФЗ-ПК — с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA.

— с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. ОФЗ-ИН — с защитой от инфляции, номинал которых индексируется на уровень инфляции.

— с защитой от инфляции, номинал которых индексируется на уровень инфляции. ОФЗ-н ("народные облигации") — специально для физических лиц, с прогрессивной ставкой купона.

Корпоративные облигации выпускаются компаниями и обычно предлагают более высокую доходность (8-12% годовых), но с повышенным уровнем риска. При выборе корпоративных облигаций следует обращать внимание на кредитный рейтинг эмитента, финансовое состояние компании и ликвидность бумаг на рынке.

Елена Кравцова, инвестиционный аналитик Я всегда рекомендую своим клиентам формировать "лестницу облигаций" — портфель из бумаг с разными сроками погашения. Мой клиент Дмитрий, инженер 45 лет, имел негативный опыт инвестирования в акции во время кризиса. Он категорически отказывался от любых инвестиций, кроме банковских вкладов. Мы начали с малого — 100 000 рублей вложили в короткие ОФЗ со сроком погашения 1 год. Когда Дмитрий увидел, что доходность выше депозита на 1,5%, а надежность сопоставима, добавили еще 300 000 в корпоративные облигации Сбербанка и Газпрома на 2-3 года. Затем сформировали полноценную лестницу от 1 до 5 лет с разными эмитентами. Сейчас у Дмитрия облигационный портфель 1,5 млн рублей со средней доходностью 8,7% годовых и ежемесячными купонными выплатами около 10 000 рублей.

Облигации имеют несколько источников дохода:

Купонный доход — периодические выплаты процентов (обычно 2-4 раза в год).

— периодические выплаты процентов (обычно 2-4 раза в год). Дисконт — разница между ценой покупки (если она ниже номинала) и номинальной стоимостью при погашении.

— разница между ценой покупки (если она ниже номинала) и номинальной стоимостью при погашении. Изменение рыночной стоимости — возможность продать облигацию дороже, чем вы ее купили.

Для начинающих инвесторов оптимальным решением станут ОФЗ и облигации крупнейших компаний с государственным участием (Сбербанк, Газпром, РЖД). Минимальная сумма для покупки одной облигации обычно составляет 1000 рублей, что делает этот инструмент доступным для широкого круга инвесторов.

Приобрести облигации можно через брокерский счет, открытый в банке или у лицензированного брокера. Многие банки предлагают удобные мобильные приложения для покупки и мониторинга облигаций. Купонный доход по облигациям облагается налогом по ставке 13%, но его можно избежать, если держать облигации на ИИС.

Накопительные счета и ИИС: налоговые преимущества для инвесторов

Накопительные счета представляют собой гибридный продукт между текущим счетом и депозитом. Их ключевое преимущество — свободный доступ к средствам без потери начисленных процентов. Доходность накопительных счетов обычно выше, чем у текущих счетов, но ниже, чем у срочных вкладов — в среднем 4-6% годовых. 💼

Основные особенности накопительных счетов:

Проценты начисляются на ежедневный остаток.

Нет фиксированного срока, счет можно закрыть в любой момент.

Возможность пополнения и частичного снятия без ограничений.

Для максимальной доходности часто требуется выполнение определенных условий (минимальный остаток, совершение покупок по карте и т.д.).

Накопительные счета подходят для хранения подушки безопасности, накопления на краткосрочные цели или временного размещения средств до принятия инвестиционного решения.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — особый брокерский счет с налоговыми льготами, который позволяет не только получать доход от инвестиций, но и возвращать уплаченные налоги. Существует два типа ИИС с разными налоговыми преимуществами:

ИИС типа А (вычет на взносы) — возврат 13% от суммы ежегодных взносов до 400 000 рублей (максимальный вычет — 52 000 рублей в год).

— возврат 13% от суммы ежегодных взносов до 400 000 рублей (максимальный вычет — 52 000 рублей в год). ИИС типа Б (вычет на доход) — освобождение от НДФЛ всей прибыли, полученной на ИИС.

Ключевое условие получения налоговых льгот — минимальный срок владения ИИС составляет 3 года. Досрочное закрытие счета приведет к потере всех налоговых преимуществ и необходимости вернуть полученные вычеты.

Параметр ИИС типа А ИИС типа Б Налоговая льгота 13% от суммы взносов Освобождение от налога на доход Максимальная сумма взноса в год 1 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ Максимальный налоговый вычет в год 52 000 ₽ (13% от 400 000 ₽) Не ограничен (зависит от дохода) Требования к налогоплательщику Наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ Специальных требований нет Оптимально для инвестиций в Облигации, консервативные активы Акции, активные стратегии с высоким потенциальным доходом

Оптимальная стратегия для ИИС типа А — вложение в надежные облигации. Например, инвестируя 400 000 рублей в ОФЗ с доходностью 8% годовых, вы получаете:

32 000 рублей купонного дохода за год (8% от 400 000)

52 000 рублей налогового вычета (13% от 400 000)

Итого годовая доходность составит 84 000 рублей или 21% от вложенной суммы, что значительно превышает ставки по депозитам. Однако необходимо учитывать, что налоговый вычет можно получить только за тот год, когда были сделаны взносы, и при условии наличия официального дохода, облагаемого НДФЛ.

ИИС типа Б больше подходит для инвесторов, планирующих активные операции с высокодоходными инструментами (акции, фонды) или не имеющих официального дохода. При грамотном управлении портфелем на ИИС типа Б можно получить существенную экономию на налогах при высокой доходности.

Альтернативные варианты вложений: недвижимость и драгметаллы

Помимо традиционных финансовых инструментов, недвижимость и драгоценные металлы остаются привлекательными активами для сохранения и приумножения капитала. Эти материальные активы хорошо зарекомендовали себя как защита от инфляции и диверсификация инвестиционного портфеля. 🏠💍

Инвестиции в недвижимость можно реализовать несколькими способами:

Покупка для сдачи в аренду — наиболее распространенная стратегия, обеспечивающая регулярный пассивный доход.

— наиболее распространенная стратегия, обеспечивающая регулярный пассивный доход. Покупка для перепродажи — приобретение объектов на этапе строительства или требующих ремонта с последующей продажей по более высокой цене.

— приобретение объектов на этапе строительства или требующих ремонта с последующей продажей по более высокой цене. ЗПИФ недвижимости — коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость через паевые фонды.

— коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость через паевые фонды. Краудфандинг недвижимости — участие в финансировании строительных проектов через специализированные платформы.

При инвестировании в недвижимость для сдачи в аренду важно учитывать реальную доходность, которая рассчитывается по формуле:

Годовая доходность = (Годовой арендный доход – Расходы на содержание) / Стоимость объекта × 100%

Средняя доходность арендного бизнеса в России составляет 4-7% годовых, но может варьироваться в зависимости от региона, типа и состояния объекта. К расходам необходимо отнести налоги, коммунальные платежи, ремонт, периоды простоя и амортизацию.

Инвестиции в драгоценные металлы представлены несколькими вариантами:

Физическое золото — инвестиционные монеты и слитки.

— инвестиционные монеты и слитки. Обезличенные металлические счета (ОМС) — виртуальное владение драгметаллами без физической поставки.

— виртуальное владение драгметаллами без физической поставки. ETF на драгоценные металлы — биржевые фонды, инвестирующие в золото, серебро или платину.

— биржевые фонды, инвестирующие в золото, серебро или платину. Акции добывающих компаний — косвенные инвестиции через ценные бумаги золотодобытчиков.

Золото традиционно считается "тихой гаванью" во времена экономической нестабильности и высокой инфляции. Однако доходность инвестиций в драгметаллы непостоянна и может значительно колебаться в зависимости от глобальной экономической ситуации.

Наиболее доступный способ инвестирования в драгметаллы для начинающего инвестора — обезличенные металлические счета. ОМС позволяют приобретать золото, серебро, платину или палладий в граммах без физической поставки металла. Преимущества ОМС:

Отсутствие НДС (20%), который взимается при покупке физических слитков.

Низкий порог входа — можно купить даже 1 грамм золота.

Отсутствие затрат на хранение и страхование.

Высокая ликвидность — продать металл можно в любой момент.

Однако у ОМС есть существенный недостаток — отсутствие страхования вкладов через систему АСВ. В случае отзыва лицензии у банка владелец ОМС становится обычным кредитором.

Инвестиционные монеты из драгоценных металлов представляют собой компромисс между физическим владением металлом и ликвидностью. Золотые и серебряные монеты не облагаются НДС, их легко продать, и они имеют нумизматическую ценность, которая может расти независимо от стоимости самого металла.

При выборе между недвижимостью и драгметаллами учитывайте не только потенциальную доходность, но и объем требуемых инвестиций, ликвидность активов и ваш горизонт инвестирования. Оптимальным решением часто становится включение обоих классов активов в диверсифицированный инвестиционный портфель.

Разумное инвестирование — это марафон, а не спринт. Выбирайте инструменты, соответствующие вашим финансовым целям и отношению к риску. Начните с формирования резервного фонда на депозите или накопительном счете — это ваша финансовая подушка безопасности. Затем добавьте в портфель облигации через ИИС для получения налоговых льгот. По мере накопления опыта и капитала расширяйте горизонты, включая в портфель недвижимость и драгметаллы как защиту от инфляции. Помните, что диверсификация — ключ к стабильному росту благосостояния, а регулярность инвестиций важнее размера отдельных вложений.

