Как встать на биржу труда по безработице через госуслуги: инструкция

Для кого эта статья:

Люди, потерявшие работу и нуждающиеся в поддержке

Граждане, интересующиеся цифровыми услугами и регистрацией на бирже труда

Соискатели, желающие получить пособие по безработице и доступ к программам переподготовки Потеря работы — событие, переворачивающее жизнь с ног на голову. В такой момент важно быстро сориентироваться и получить поддержку государства, не тратя время на бюрократические процедуры и очереди. Регистрация на бирже труда через Госуслуги даёт возможность дистанционно оформить статус безработного, получить пособие и доступ к вакансиям. Разберём, как встать на учёт по безработице онлайн в 2025 году без лишних нервов и с максимальной выгодой для себя. ????

Постановка на учет в центр занятости через Госуслуги

Возможность зарегистрироваться в качестве безработного через портал Госуслуги — это значительный прорыв в цифровизации государственных услуг. Электронная подача заявления экономит время, избавляет от необходимости посещать центр занятости лично и упрощает весь процесс получения статуса безработного.

Прежде чем приступить к регистрации, необходимо убедиться, что вы соответствуете критериям для признания безработным:

Возраст от 16 лет и отсутствие пенсии по старости или выслуге лет

Отсутствие регистрации в качестве ИП или самозанятого

Отсутствие оплачиваемой работы и заработка

Готовность приступить к работе и активно искать её

Не являетесь учащимся очной формы обучения

Если все вышеперечисленные условия соблюдены, можно переходить к подготовке документов и подаче заявления через Госуслуги. Важно отметить, что в 2025 году процедура полностью цифровизирована, и предоставление оригиналов документов на первом этапе не требуется. ??

Преимущества электронной регистрации Традиционный способ регистрации Экономия времени на посещение центра занятости Необходимость личного визита и ожидания в очереди Возможность подать заявление 24/7 Ограничение рабочими часами центра занятости Отслеживание статуса заявления онлайн Необходимость звонить или приходить для уточнения информации Автоматическая проверка данных через государственные системы Ручная проверка документов сотрудниками Удобное получение уведомлений о подходящих вакансиях Ограниченный доступ к базе вакансий

Алексей Петров, карьерный консультант У меня была клиентка Марина, менеджер среднего звена, которая после сокращения решила встать на учёт в центр занятости. Сначала она пыталась сделать это по старинке — лично посетив службу занятости. Потратила почти целый день в очередях, и в итоге ей сказали, что не хватает документов. Я посоветовал ей воспользоваться Госуслугами. Марина подала заявление вечером воскресенья, находясь дома в пижаме. Через три дня ей пришло подтверждение о постановке на учёт, а через неделю она уже получила первое пособие. Всё это без стресса и очередей. Такой цифровой подход освободил ей время для поиска работы и повышения квалификации — в итоге она трудоустроилась быстрее, чем рассчитывала.

Подготовка документов для регистрации в качестве безработного

Корректно подготовленные документы — залог быстрого рассмотрения заявления и успешной регистрации в качестве безработного. Для электронной подачи через Госуслуги вам потребуется подготовить следующие документы в цифровом формате:

Паспорт гражданина РФ (скан всех заполненных страниц)

Трудовая книжка или трудовые договоры (если работали официально)

Документ об образовании (диплом, аттестат)

Справка о среднем заработке за последние 3 месяца с последнего места работы

Реквизиты банковского счета для перечисления пособия

ИНН и СНИЛС (обычно уже привязаны к учетной записи Госуслуг)

Обратите внимание: для справки о заработке существует утвержденная форма. Её должен предоставить работодатель при увольнении, но если этого не произошло, вы можете запросить её официальным письмом. ??

Особые категории граждан должны дополнительно предоставить специфические документы:

Категория граждан Дополнительные документы Граждане с инвалидностью Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) Военнослужащие, уволенные в запас Военный билет с отметкой об увольнении Впервые ищущие работу Только документы об образовании (трудовая книжка не требуется) Лица, имеющие детей до 18 лет Свидетельства о рождении детей Беженцы и вынужденные переселенцы Удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища

Важно! Если вы уволились по собственному желанию, а не по сокращению штата или ликвидации организации, размер пособия по безработице в первые три месяца может быть ниже. Убедитесь, что в трудовой книжке корректно указана причина увольнения, особенно если вы рассчитываете на максимальный размер пособия. ??

Все документы должны быть отсканированы или сфотографированы так, чтобы текст был четким и разборчивым. Файлы должны быть в формате PDF или JPEG, размером не более 5 МБ каждый. Рекомендуется заранее создать отдельную папку на компьютере, где будут храниться все необходимые для регистрации документы.

Пошаговая инструкция подачи заявления на портале Госуслуг

После подготовки всех необходимых документов можно приступать к процедуре подачи заявления через портал Госуслуг. Для успешной регистрации важно следовать каждому шагу инструкции, чтобы избежать ошибок и отказов. ???

Авторизация на портале Госуслуг Войдите на портал Госуслуг (gosuslugi.ru) с помощью подтвержденной учетной записи

Если у вас нет учетной записи или она не подтверждена, необходимо сначала зарегистрироваться и пройти процедуру подтверждения личности Поиск услуги В поисковой строке введите "Регистрация в качестве безработного" или "Биржа труда"

Выберите из списка услугу "Регистрация гражданина в целях поиска подходящей работы"

Также можно найти услугу в каталоге: Труд и занятость ? Трудоустройство ? Регистрация в качестве безработного Заполнение электронной формы заявления Нажмите кнопку "Получить услугу"

Система автоматически заполнит ваши персональные данные из профиля Госуслуг (ФИО, дата рождения, паспортные данные)

Проверьте корректность автоматически заполненных данных

Заполните дополнительные поля: информацию об образовании, опыте работы, последнем месте трудоустройства и причине увольнения

Укажите контактные данные для связи и способ получения уведомлений Прикрепление документов Загрузите заранее подготовленные скан-копии или фотографии документов в соответствующие разделы

Система может запросить дополнительные документы в зависимости от вашей ситуации

Убедитесь, что все файлы загружены корректно и отображаются в списке прикрепленных документов Выбор центра занятости Выберите ближайший к вашему месту жительства центр занятости из предложенного списка

Система может автоматически определить подходящий центр занятости по адресу регистрации Проверка и отправка заявления Внимательно проверьте все внесенные данные и прикрепленные документы

Подтвердите согласие на обработку персональных данных

Нажмите кнопку "Отправить заявление"

После отправки заявления вы получите уведомление с номером обращения, по которому можно будет отслеживать статус рассмотрения. Информация также будет доступна в личном кабинете Госуслуг в разделе "Уведомления" или "История заявлений". ??

Для удобства отслеживания статуса заявления рекомендуется включить уведомления от портала Госуслуг в настройках вашего аккаунта. Так вы своевременно получите информацию о любых изменениях и необходимости предоставления дополнительных сведений.

Ирина Соколова, специалист по трудовому праву Один из моих клиентов, Дмитрий, IT-специалист с 12-летним стажем, столкнулся с массовым сокращением в компании. Решил зарегистрироваться на бирже труда, чтобы получать пособие во время поиска новой работы. При заполнении заявления через Госуслуги он допустил ошибку — неверно указал даты работы на последнем месте, что не совпадало с данными в трудовой книжке. Заявление вернули на доработку, и это задержало процесс на неделю. После моей консультации Дмитрий внимательно проверил все даты, загрузил четкие сканы документов и успешно зарегистрировался. Ключевой момент: система сравнивает данные с информацией из ПФР и других баз данных, поэтому крайне важна точность при заполнении форм. Сейчас Дмитрий получает максимальное пособие и параллельно проходит курсы повышения квалификации от центра занятости.

Сроки рассмотрения заявления и получение статуса безработного

После подачи заявления на регистрацию в качестве безработного через портал Госуслуги начинается процесс его рассмотрения. Важно понимать, что это не мгновенный процесс, и существуют определенные законодательно установленные сроки для каждого этапа. ??

Стандартный процесс рассмотрения заявления и присвоения статуса безработного проходит в несколько этапов:

Проверка полноты и корректности предоставленных документов — 1-2 рабочих дня Регистрация в качестве ищущего работу — не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления Подбор вакансий — в течение 10 дней с момента регистрации в качестве ищущего работу Принятие решения о признании безработным — не позднее 11 дней с момента регистрации в качестве ищущего работу Назначение пособия по безработице — одновременно с признанием безработным

Важно отметить, что согласно действующему законодательству, гражданин сначала регистрируется как ищущий работу, и только если в течение 10 дней ему не удается подобрать подходящую вакансию, принимается решение о признании его безработным.

Статусы заявления на портале Госуслуг меняются следующим образом:

Статус Значение Действия пользователя Заявление отправлено Система зарегистрировала заявление Ожидать обработки Заявление принято Документы приняты к рассмотрению Ожидать результатов проверки Требуется доработка Обнаружены ошибки или недостающие документы Внести исправления и дополнения Зарегистрирован в качестве ищущего работу Первый этап пройден Рассматривать предложенные вакансии Признан безработным Статус безработного присвоен Получать пособие, продолжать поиск работы Отказано в признании безработным Не соответствует критериям безработного Ознакомиться с причинами отказа

Обратите внимание: если в течение рассмотрения заявления вам будут предложены вакансии, соответствующие вашему образованию и опыту работы, и вы дважды откажетесь от них без уважительной причины, вам может быть отказано в признании безработным. ??

Пособие по безработице начисляется с первого дня признания безработным. Первая выплата производится обычно в течение 10 рабочих дней после принятия положительного решения. Дальнейшие выплаты осуществляются ежемесячно при условии вашей регулярной перерегистрации в установленные центром занятости сроки.

Максимальный размер пособия по безработице в 2025 году составляет 12792 рубля в первые три месяца безработицы, затем сумма снижается до 5000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрены особые условия выплат.

Права и обязанности после регистрации на бирже труда

Получение статуса безработного дает гражданину определенные права, но также налагает обязанности, невыполнение которых может привести к приостановке выплаты пособия или снятию с учета. Понимание этих аспектов поможет вам максимально эффективно использовать предоставляемую государством поддержку. ??

Права зарегистрированного безработного:

Получение пособия по безработице в установленном размере и сроки

Бесплатное содействие в поиске подходящей работы

Бесплатное профессиональное обучение или получение дополнительного образования

Участие в оплачиваемых общественных работах

Получение психологической поддержки и профессиональной ориентации

Содействие в организации собственного дела (включая финансовую помощь)

Временная финансовая помощь безработным, испытывающим трудности в поиске работы

Возможность досрочного выхода на пенсию (для граждан предпенсионного возраста)

Обязанности зарегистрированного безработного:

Регулярно проходить перерегистрацию в установленные службой занятости сроки

Активно искать работу и не отказываться от подходящих вакансий

Являться в центр занятости для получения направлений на работу

Информировать службу занятости об изменениях в статусе (трудоустройство, получение статуса ИП, выход на пенсию)

Участвовать в мероприятиях, организуемых службой занятости

В случае временной нетрудоспособности предоставлять соответствующие документы

Важно помнить, что выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до трех месяцев в следующих случаях:

Отказ от двух подходящих вакансий

Отказ от участия в оплачиваемых общественных работах

Неявка без уважительных причин на перерегистрацию

Нарушение условий и сроков перерегистрации

Отказ от профессионального обучения по направлению службы занятости

Снятие с учета в качестве безработного происходит в случаях:

Трудоустройства

Регистрации в качестве ИП или самозанятого

Назначения пенсии

Переезда в другую местность

Отказа от услуг службы занятости

Представления недостоверных сведений о себе и своей занятости

Осуждения к исправительным работам или лишению свободы

В 2025 году служба занятости предлагает безработным гражданам расширенный перечень образовательных программ и курсов переподготовки. Это отличная возможность получить новую профессию или повысить квалификацию абсолютно бесплатно. Особенно востребованы программы в сфере IT, цифрового маркетинга и удаленной работы. ??