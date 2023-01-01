Google Analytics: пошаговая инструкция для входа и настройки

Для кого эта статья:

Новички в веб-аналитике и Google Analytics

Владельцы сайтов и предприниматели, заинтересованные в анализе данных

Специалисты по цифровому маркетингу, стремящиеся улучшить свои навыки аналитики Вот текст

Первое столкновение с Google Analytics напоминает вход в кабину пилота — множество кнопок, графиков и меню вызывают трепет и замешательство. Я хорошо помню свой первый опыт настройки аналитики для клиентского сайта — два часа потерянного времени и море фрустрации. Чтобы вы избежали подобного опыта, я подготовил пошаговую инструкцию, которая превратит ваш путь от регистрации до первых инсайтов в понятное и продуктивное путешествие. Давайте разберемся, как войти в Google Analytics и начать получать ценные данные уже сегодня! 📊

Вход в Google Analytics: необходимые требования и подготовка

Прежде чем погрузиться в мир аналитических данных, необходимо убедиться, что у вас есть все необходимое для успешного входа в Google Analytics. Без правильной подготовки вы рискуете потратить время на устранение проблем вместо получения ценных инсайтов о своем сайте.

Вот список основных требований для начала работы с Google Analytics:

Аккаунт Google — базовое требование для доступа ко всем сервисам Google, включая Analytics

— базовое требование для доступа ко всем сервисам Google, включая Analytics Действующий веб-сайт — площадка, трафик которой вы планируете отслеживать

— площадка, трафик которой вы планируете отслеживать Административный доступ к сайту — возможность редактировать код страниц для установки трекингового кода

— возможность редактировать код страниц для установки трекингового кода Базовое понимание целей аналитики — четкое представление о том, какие метрики важны для вашего бизнеса

Для оптимальной работы с Google Analytics рекомендую использовать актуальные версии браузеров. Вот сравнение совместимости различных браузеров с интерфейсом Google Analytics:

Браузер Совместимость Рекомендуемая версия Примечания Google Chrome Отличная Последние 2 версии Оптимальный выбор, разработан той же компанией Mozilla Firefox Хорошая Последние 2 версии Работает стабильно с минимальными отличиями Safari Средняя Последняя версия Возможны незначительные искажения интерфейса Microsoft Edge Хорошая Последняя версия Улучшенная поддержка в новых версиях

Александр Петров, аналитик данных Помню свой первый опыт настройки Google Analytics для интернет-магазина клиента. Я потратил почти целый день, пытаясь понять, почему данные не отображаются после установки кода. Оказалось, что я упустил важный момент — у меня не было нужных прав доступа к аккаунту. Клиент предоставил мне доступ только на просмотр отчетов, но не на управление. После этого случая я всегда начинаю с проверки прав доступа и создал собственный чек-лист подготовки. Это сэкономило мне и моим клиентам десятки часов. Теперь настройка занимает 20-30 минут вместо целого дня, а данные начинают поступать сразу после установки кода. Правильная подготовка — это 50% успеха в работе с аналитикой!

Для большинства пользователей вход в Google Analytics начинается по адресу analytics.google.com. Если вы уже авторизованы в своем аккаунте Google, система может автоматически перенаправить вас на страницу с вашими ресурсами. Если нет — вам будет предложено войти в учетную запись Google.

Перед тем как приступить к созданию аккаунта, определите структуру аналитики для вашего бизнеса. Это поможет избежать путаницы в будущем, особенно если у вас несколько сайтов или приложений. 🧩

Как создать аккаунт Google Analytics: регистрация и настройка

Создание аккаунта Google Analytics — это фундамент для всей вашей будущей аналитической работы. Правильная настройка на этом этапе избавит от многих проблем в будущем и обеспечит точность собираемых данных.

Вот пошаговая инструкция по созданию аккаунта Google Analytics:

Перейдите на официальный сайт Google Analytics (analytics.google.com) Нажмите кнопку "Начать измерение" или "Регистрация" Выберите имя для своего аккаунта (обычно это название компании или бренда) Укажите название ресурса (сайта или приложения), который вы хотите отслеживать Введите URL вашего сайта и выберите отрасль и часовой пояс Примите условия предоставления услуг Google Analytics

После создания аккаунта вам будет предложено выбрать, что именно вы хотите отслеживать: веб-сайт, мобильное приложение или и то, и другое. Для большинства пользователей достаточно выбрать отслеживание веб-сайта.

Важно понимать иерархическую структуру Google Analytics:

Уровень Описание Пример использования Ограничения Аккаунт Верхний уровень организации Один аккаунт для всей компании До 100 аккаунтов на одну учетную запись Google Ресурс Представляет отдельный сайт или приложение Отдельный ресурс для каждого домена До 50 ресурсов на один аккаунт Представление Фильтрованный вид данных ресурса Разные представления для разных отделов До 25 представлений на один ресурс Пользователи Люди с доступом к данным Администраторы, аналитики, пользователи с правом чтения Различные уровни доступа на каждом уровне

При настройке аккаунта обратите внимание на дополнительные параметры, которые могут быть полезны для вашего бизнеса:

Обмен данными: решите, хотите ли вы делиться своими данными с Google для улучшения продуктов

решите, хотите ли вы делиться своими данными с Google для улучшения продуктов Отслеживание электронной коммерции: активируйте, если планируете отслеживать транзакции на сайте

активируйте, если планируете отслеживать транзакции на сайте Связь с другими сервисами Google: например, с Google Ads для отслеживания эффективности рекламы

Создание нескольких представлений (views) в рамках одного ресурса — это хорошая практика. Рекомендую создать как минимум три представления:

Основное представление — с применением всех необходимых фильтров Тестовое представление — для проверки новых фильтров и настроек Резервное представление без фильтров — для сохранения всех необработанных данных

Такой подход обеспечит вам страховку от потери данных в случае неправильной настройки фильтров. 🛡️

Подключение сайта к Google Analytics: установка кода отслеживания

После создания аккаунта и настройки ресурса необходимо установить код отслеживания на ваш сайт. Это критический этап — без правильно установленного кода Google Analytics не сможет собирать данные о посетителях вашего сайта.

Мария Соколова, ведущий digital-аналитик Три года назад я консультировала интернет-магазин одежды, который никак не мог понять, почему их показатель отказов превышает 80%. Владелец бизнеса был в отчаянии — несмотря на качественный товар и конкурентные цены, посетители покидали сайт буквально через несколько секунд. Первым делом я проверила код отслеживания Google Analytics и обнаружила, что он был установлен только на главной странице! Весь остальной сайт оставался "слепой зоной" для аналитики. Мы немедленно внедрили код на все страницы через Google Tag Manager и настроили расширенное отслеживание событий. Результаты не заставили себя ждать — реальный показатель отказов составлял около 45%, что было гораздо лучше первоначальных данных. Более того, мы выявили проблемные страницы с высокими показателями отказов и внесли необходимые изменения. Через три месяца конверсия магазина выросла на 23%, а средний чек увеличился на 17%. Всё это благодаря правильной установке кода отслеживания и корректному анализу данных.

Существует несколько способов установки кода отслеживания Google Analytics на ваш сайт. Выбор метода зависит от типа вашего сайта и ваших технических навыков:

Прямая вставка кода — вставка JavaScript-кода непосредственно в HTML вашего сайта Использование Google Tag Manager — установка через систему управления тегами от Google Установка через CMS — использование плагинов или модулей для популярных систем управления контентом Установка через конструкторы сайтов — интеграция через настройки платформ типа Wix, Tilda и т.д.

Чтобы получить код отслеживания, выполните следующие действия:

Войдите в свой аккаунт Google Analytics Перейдите в раздел "Администратор" (значок шестеренки в нижнем левом углу) В колонке "Ресурс" выберите "Код отслеживания" Скопируйте предоставленный JavaScript-код

Код отслеживания необходимо разместить на всех страницах вашего сайта. Обычно его вставляют в раздел <head> HTML-документа, непосредственно перед закрывающим тегом </head> .

Вот пример кода отслеживания Google Analytics (Universal Analytics):

<!-- Global site tag (gtag.js) – Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXXXXX-X"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-XXXXXXXXX-X'); </script>

Если вы используете популярные CMS, процесс установки может быть значительно упрощен:

WordPress: используйте плагины вроде "GA Google Analytics" или "MonsterInsights"

используйте плагины вроде "GA Google Analytics" или "MonsterInsights" Shopify: вставьте код отслеживания в раздел "Онлайн-магазин" → "Настройки" → "Аналитика"

вставьте код отслеживания в раздел "Онлайн-магазин" → "Настройки" → "Аналитика" Wix: перейдите в "Настройки" → "Аналитика и SEO" → "Google Analytics"

перейдите в "Настройки" → "Аналитика и SEO" → "Google Analytics" Bitrix: используйте встроенный модуль "Веб-аналитика" или вставьте код в шаблон

После установки кода проверьте правильность его работы. Самый простой способ — использовать расширение для браузера "Google Tag Assistant". Оно покажет, правильно ли установлен код на страницах вашего сайта.

Важно помнить, что данные в Google Analytics не отображаются мгновенно. Обычно требуется от нескольких часов до суток, чтобы первые данные появились в вашем аккаунте. Не паникуйте, если сразу после установки вы не видите никаких данных — это нормально. 🕒

Первые шаги в интерфейсе Google Analytics после входа

После успешного входа в Google Analytics вы оказываетесь в мире данных и графиков. Для новичков этот интерфейс может показаться сложным и перегруженным информацией. Давайте разберемся, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Главное меню Google Analytics расположено в левой части экрана и содержит следующие основные разделы:

Домашняя страница — краткий обзор ключевых метрик вашего сайта

— краткий обзор ключевых метрик вашего сайта Отчеты в реальном времени — данные о пользователях, находящихся на сайте прямо сейчас

— данные о пользователях, находящихся на сайте прямо сейчас Аудитория — информация о посетителях вашего сайта (демография, интересы, устройства)

— информация о посетителях вашего сайта (демография, интересы, устройства) Источники трафика — откуда приходят посетители на ваш сайт

— откуда приходят посетители на ваш сайт Поведение — как пользователи взаимодействуют с сайтом (просмотры страниц, события)

— как пользователи взаимодействуют с сайтом (просмотры страниц, события) Конверсии — отслеживание целевых действий пользователей

Для начала работы рекомендую настроить временные периоды анализа. В правом верхнем углу находится селектор дат, который позволяет выбрать период, за который вы хотите просмотреть данные. Рядом есть возможность сравнения периодов, что очень удобно для анализа динамики показателей.

Одна из первых задач после входа в Google Analytics — настройка целей. Цели позволяют отслеживать важные для вашего бизнеса действия пользователей: заполнение формы, покупку, скачивание файла и т.д.

Чтобы настроить цель, выполните следующие шаги:

Перейдите в раздел "Администратор" В колонке "Представление" выберите "Цели" Нажмите кнопку "Новая цель" Выберите тип цели (шаблон или пользовательская) Заполните необходимые поля в зависимости от выбранного типа цели Сохраните настройки

Важным элементом интерфейса является панель поиска, расположенная в верхней части экрана. Она позволяет быстро находить нужные отчеты и метрики, что особенно полезно для новичков, которые еще не освоили структуру Google Analytics.

Обратите внимание на возможность создания пользовательских отчетов и панелей. Это позволит вам собрать все важные для вашего бизнеса метрики в одном месте:

Перейдите в раздел "Настройка" → "Панели" Нажмите "Создать" Выберите тип панели (пустая или стартовая) Добавьте нужные виджеты, перетаскивая их на панель Настройте каждый виджет, выбрав нужные метрики и измерения

Не забудьте также настроить уведомления по электронной почте. Это позволит вам получать регулярные отчеты о ключевых показателях вашего сайта без необходимости постоянно входить в Google Analytics. 📧

Базовые отчеты Google Analytics для анализа эффективности сайта

Знание базовых отчетов Google Analytics — это ключ к пониманию эффективности вашего сайта и принятию обоснованных решений для его улучшения. Рассмотрим основные отчеты, которые помогут вам получить ценные инсайты о вашей аудитории и контенте.

Вот наиболее важные отчеты для начинающих аналитиков:

Название отчета Путь в меню Ключевые метрики Что анализировать Обзор аудитории Аудитория → Обзор Сеансы, пользователи, просмотры страниц, показатель отказов Общая картина посещаемости и вовлеченности Каналы Источники трафика → Все каналы Сеансы по каналам, показатель конверсии, коэффициент отказов Эффективность различных источников трафика Все страницы Поведение → Обзор контента → Все страницы Просмотры, уникальные просмотры, среднее время на странице Популярность контента и вовлеченность пользователей Конверсии по целям Конверсии → Цели → Обзор Достижения целей, коэффициент конверсии, стоимость цели Эффективность сайта в достижении бизнес-целей

Отчет "Обзор аудитории" дает общее представление о посещаемости вашего сайта. Обратите внимание на следующие показатели:

Сеансы vs. Пользователи — разница показывает, сколько раз в среднем пользователи возвращаются на сайт

— разница показывает, сколько раз в среднем пользователи возвращаются на сайт Средняя длительность сеанса — время, которое пользователи проводят на сайте

— время, которое пользователи проводят на сайте Показатель отказов — процент посетителей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы

— процент посетителей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы Новые vs. Вернувшиеся пользователи — соотношение новых и повторных посетителей

Отчет "Каналы" показывает, откуда приходят посетители на ваш сайт. Основные каналы включают:

Organic Search — посетители из поисковых систем Direct — прямые заходы (когда пользователь вводит URL в адресную строку) Referral — переходы по ссылкам с других сайтов Social — трафик из социальных сетей Email — переходы из email-рассылок Paid Search — платный поисковый трафик

Отчет "Все страницы" позволяет определить, какие страницы вашего сайта наиболее популярны. Это помогает понять, какой контент привлекает внимание пользователей и где они проводят больше всего времени.

Для более глубокого анализа поведения пользователей рекомендую использовать отчет "Поток поведения" (Поведение → Поток поведения). Он визуально отображает путь пользователей по сайту, помогая выявить проблемные места и возможности для оптимизации.

Если вы настроили цели, обязательно изучите отчет "Конверсии по целям". Он покажет, насколько эффективно ваш сайт конвертирует посетителей в клиентов или подписчиков.

Не забывайте о сегментации данных — это мощный инструмент для более глубокого анализа. Например, вы можете создать сегменты для различных типов устройств, географических регионов или источников трафика и сравнить их эффективность.

Регулярный анализ этих базовых отчетов поможет вам принимать обоснованные решения по оптимизации сайта и маркетинговых кампаний, что в конечном итоге приведет к повышению конверсии и росту бизнеса. 📈

Первое вхождение в мир Google Analytics может показаться сложным, но с каждым днем вы будете открывать для себя все новые возможности этого инструмента. Начните с базовых отчетов, постепенно добавляя более сложные метрики и функции. Не бойтесь экспериментировать — создавайте пользовательские отчеты, настраивайте сегменты и цели, которые отражают уникальные потребности вашего бизнеса. Помните, что даже самые маленькие инсайты из аналитики могут привести к значительным улучшениям конверсии и росту прибыли. Данные — это новая валюта цифрового маркетинга, и Google Analytics — ваш банк знаний о посетителях сайта.

Читайте также