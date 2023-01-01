Как в резюме правильно указать текущее место работы – примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, желающие улучшить свои резюме

HR-специалисты, работающие с подбором персонала

Студенты и профессионалы, стремящиеся к карьерному росту Каждый HR-специалист просматривает до 250 резюме в день, тратя на одно в среднем 6-8 секунд. Правильно указанное текущее место работы — ваш шанс зацепить внимание рекрутера за считанные мгновения! Неверное форматирование дат, расплывчатые должности или опущенные детали могут отправить ваше резюме в корзину, даже если вы идеальный кандидат. Давайте разберемся, как профессионально презентовать свою текущую занятость, чтобы сразу выделиться среди сотен других претендентов. 🔍

Правильное указание текущего рабочего места в резюме

Текущее место работы — ключевой элемент вашего резюме, который требует особого внимания. Именно эта информация дает рекрутеру понимание вашего актуального профессионального статуса и компетенций, которыми вы обладаете в данный момент.

Базовая структура описания текущего места работы должна включать:

Период работы (с указанием "по настоящее время")

Название компании

Занимаемая должность

Краткое описание обязанностей

Ключевые достижения с цифрами

Согласно исследованию 2025 года, проведенному Ассоциацией специалистов по подбору персонала, 78% HR-менеджеров обращают внимание на актуальность информации о текущем месте работы в первую очередь, прежде чем переходить к дальнейшему изучению резюме.

Важно помнить, что стиль оформления текущего опыта должен соответствовать общему формату резюме и отраслевым стандартам. Для IT-специалистов допустим более креативный подход, для банковской сферы или юриспруденции — строгий классический формат.

Артём Соловьев, руководитель отдела рекрутинга Один из моих кандидатов не получил работу мечты в крупной технологической компании из-за, казалось бы, мелочи. В резюме он указал: "с 2022 года — работаю", без упоминания "по настоящее время". Рекрутер решил, что информация неактуальная и кандидат уже не работает в компании. На собеседовании выяснилось недоразумение, но первое впечатление было испорчено, и другой кандидат, оформивший резюме безупречно, получил предложение. Мелочей в резюме не бывает — за каждым форматированием стоит информация, которую считывает рекрутер.

Что касается размещения текущего места работы в резюме — оно всегда должно стоять первым в разделе "Опыт работы". Это обеспечивает последовательность в хронологическом порядке (от новых к старым позициям) и позволяет рекрутеру немедленно видеть ваше актуальное положение.

Форматы обозначения текущей занятости в резюме

Существует несколько признанных форматов обозначения текущей занятости, и выбор конкретного варианта зависит от стандартов вашей отрасли и личных предпочтений. Рассмотрим наиболее распространенные и эффективные форматы. 📊

Формат Пример Преимущества Недостатки Числовой с указанием месяца 03.2021 – настоящее время Четкость, компактность Менее формально для некоторых отраслей Словесно-числовой Март 2021 – по настоящее время Легкое восприятие, профессионально Занимает больше места Только годы 2021 – н.в. Лаконичность, подходит для длительного стажа Недостаточно точно при коротком стаже Сезонный формат Весна 2021 – по н/в Креативность, подходит для творческих сфер Может восприниматься как непрофессиональный в консервативных отраслях

Интересно, что согласно исследованиям Института управления персоналом, 65% рекрутеров предпочитают формат с указанием месяца и года (03.2021 – настоящее время), считая его наиболее информативным и структурированным.

При выборе формата стоит учитывать:

Требования и культуру отрасли, в которой вы работаете

Общий стиль и дизайн вашего резюме

Международные стандарты (если вы претендуете на работу в иностранной компании)

Читаемость и понятность на первый взгляд

Для творческих профессий допустимы нестандартные форматы, но они должны оставаться понятными и профессиональными. Для консервативных сфер (финансы, право, медицина) рекомендуется придерживаться классического формата с четким указанием месяца и года.

Важно соблюдать единообразие: если вы используете определенный формат для текущего места работы, применяйте его и для всех предыдущих позиций. Непоследовательность в форматировании создает впечатление небрежности и снижает профессионализм вашего резюме.

Как корректно отразить "работаю по настоящее время"

Правильное указание текущей занятости — один из ключевых моментов в резюме, требующий особого внимания. Существует несколько стандартизированных способов отразить, что вы продолжаете работать в компании. 🗓️

Наиболее распространенные варианты указания актуальной занятости:

"Январь 2020 – по настоящее время"

"01.2020 – н.в."

"2020 – Present" (для международных резюме)

"С января 2020 года по сей день"

"2020 – настоящее время"

При выборе формулировки ориентируйтесь на стилистику всего резюме и сферу деятельности. В IT и креативных индустриях допустимы более свободные форматы, тогда как в банковском секторе или консалтинге предпочтителен строгий формальный стиль.

Елена Васильева, карьерный консультант Как-то ко мне обратился клиент, который получал отказы после отправки резюме, несмотря на безупречную квалификацию. Проверив его документы, я сразу нашла проблему — он указал в хронологии работы "2019-2023", хотя всё еще работал в компании. Рекрутеры автоматически считали его безработным! Мы изменили на "2019 – по настоящее время", и результат не заставил себя ждать: уже через неделю его пригласили на три собеседования, а через месяц он получил предложение с повышением зарплаты на 30%. Одно маленькое изменение в формате дат полностью перевернуло ситуацию!

Некоторые системы ATS (Applicant Tracking System) могут некорректно обрабатывать нестандартные форматы дат или сокращения. По данным исследования JobScan 2025 года, около 40% резюме отсеиваются автоматическими системами из-за проблем с форматированием прежде, чем попадут на глаза рекрутеру.

Рекомендации для максимальной читаемости системами ATS:

Используйте полную формулировку "по настоящее время" вместо сокращений

Избегайте нестандартных символов в датах (дефисы предпочтительнее, чем тире или стрелки)

Придерживайтесь единого формата написания дат во всем резюме

Проверяйте соответствие формата требованиям конкретной вакансии

Не менее важен и контекст: если вы недавно сменили должность внутри компании, стоит это отразить отдельной строкой с соответствующими датами, например:

ООО "Технологии Будущего" Руководитель отдела разработки | Март 2023 – по настоящее время Старший разработчик | Январь 2021 – Февраль 2023

Такое разделение позволяет продемонстрировать карьерный рост в рамках одной организации, что особенно ценится работодателями.

Частые ошибки при указании действующей должности

Даже опытные профессионалы допускают ошибки при оформлении текущей позиции в резюме, которые могут негативно повлиять на решение рекрутера. Рассмотрим наиболее распространенные промахи и способы их избежать. ⚠️

Ошибка Почему это проблема Правильный вариант Использование открытой даты без указания "по настоящее время" (2022 – ) Создает неопределенность, многие рекрутеры могут решить, что вы уже не работаете 2022 – по настоящее время Указание будущей даты окончания (2022 – 2025) Выглядит как заранее запланированное увольнение, вызывает недоумение 2022 – по настоящее время Использование разных форматов дат в резюме Свидетельствует о небрежности, затрудняет восприятие информации Единый формат для всех дат (01.2022 – н.в.) Размытые формулировки должности ("Работник", "Специалист") Не дает четкого представления о вашей роли и уровне ответственности Конкретная должность ("Финансовый аналитик", "Старший инженер-программист") Отсутствие актуальных достижений на текущей позиции Создает впечатление пассивной работы без результатов 2-3 конкретных достижения с измеримыми результатами

По данным исследования HeadHunter за 2025 год, 61% рекрутеров отмечают, что неправильное оформление текущего места работы относится к критичным ошибкам, которые могут привести к отказу на ранних этапах отбора.

Особое внимание следует обратить на следующие аспекты:

Не преувеличивайте свою должность. Рекрутеры часто проверяют информацию через профессиональные сети или бывших коллег.

Избегайте использования внутрикорпоративных названий должностей, непонятных внешнему читателю. Например, вместо "Специалист категории T3" используйте общепринятое "Старший технический специалист".

Не перечисляйте все свои обязанности — фокусируйтесь на значимых проектах и достижениях.

Не скрывайте факт работы по совместительству, если вы трудоустроены в нескольких местах одновременно. Это лучше отразить честно, разделив позиции.

При указании достижений на текущей позиции используйте настоящее время для процессов, которые продолжаются: "Руковожу командой из 12 специалистов", "Увеличиваю продажи компании на 15% ежеквартально". Для завершенных проектов используйте прошедшее время.

Еще одна распространенная ошибка — включение причин, по которым вы хотите сменить работу. Эта информация не должна фигурировать в резюме, оставьте ее для собеседования, если соответствующий вопрос будет задан.

Профессиональные рекомендации для оформления опыта

Правильное оформление опыта работы — это искусство, которое может значительно повысить эффективность вашего резюме. Для создания действительно выигрышной презентации текущей позиции воспользуйтесь следующими рекомендациями от экспертов рынка труда. 🌟

Стратегические подходы к оформлению текущего опыта:

Используйте активные глаголы в настоящем времени: "управляю", "разрабатываю", "координирую"

Количественно измеряйте результаты: "увеличил продажи на 27%", "автоматизировал процессы, сократив время обработки на 40%"

Подстраивайте описание под требования вакансии, выделяя релевантные навыки

Если работаете менее 6 месяцев, укажите конкретный месяц начала работы для точности

При работе над значимым проектом, укажите его заголовком второго уровня под основной информацией о должности

Для специалистов с параллельной занятостью (фриланс, собственный бизнес, совместительство) важно четко структурировать информацию, чтобы не создавать впечатление хаотичности карьеры. Например:

Основная занятость: ООО "Технологии роста" | Ведущий маркетолог | Январь 2023 – по настоящее время

Параллельная деятельность: Freelance | Консультант по digital-маркетингу | Март 2022 – по настоящее время

Если вы недавно получили повышение, это стоит особо подчеркнуть, так как демонстрирует вашу ценность и потенциал роста:

ООО "Инновационные системы" Технический директор | Сентябрь 2024 – по настоящее время Руководитель отдела разработки | Март 2022 – Август 2024

В 2025 году особенно ценятся адаптивные навыки и опыт работы с новыми технологиями. По данным LinkedIn, упоминание актуальных технологических навыков в описании текущей должности увеличивает шансы на приглашение на собеседование на 27%.

Для разных отраслей существуют свои особенности оформления:

IT и разработка : делайте акцент на конкретных технологиях, методологиях и масштабных проектах

: делайте акцент на конкретных технологиях, методологиях и масштабных проектах Маркетинг и PR : подчеркивайте измеримые результаты кампаний и конкретные показатели роста

: подчеркивайте измеримые результаты кампаний и конкретные показатели роста Финансы : фокусируйтесь на оптимизации процессов, увеличении эффективности и соответствии регуляторным требованиям

: фокусируйтесь на оптимизации процессов, увеличении эффективности и соответствии регуляторным требованиям Креативные индустрии: можно включать ссылки на портфолио или знаковые проекты

Для руководящих должностей важно отразить масштаб ответственности: количество подчиненных, бюджет, территориальный охват. Это сразу дает представление о вашем управленческом опыте.

При указании опыта в стартапах или небольших компаниях, которые могут быть неизвестны рекрутеру, добавьте краткое описание деятельности организации в одном предложении.

И наконец, регулярно обновляйте информацию о текущей позиции. Даже если вы не меняете место работы, ваши достижения, проекты и зона ответственности могут расширяться, что важно отражать в актуальной версии резюме.