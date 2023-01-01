Увольнение через отпуск: как избежать ошибок и получить выплаты

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие увольнение с текущего места работы

Специалисты, интересующиеся юридическими аспектами трудовых отношений

Люди, ищущие эффективные способы организации своего времени между увольнением и поиском новой работы Увольнение через отпуск — это законный и удобный способ завершить трудовые отношения без необходимости двухнедельной отработки. Комбинируя отдых и расставание с работодателем, вы получаете дополнительное время для поиска новой работы или просто отдыха перед следующим карьерным этапом. В этой статье я расскажу, как правильно организовать процесс увольнения во время отпуска, избежать типичных ошибок и получить все положенные выплаты согласно Трудовому кодексу РФ. 🧳✅

Особенности увольнения во время отпуска по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность увольнения сотрудника во время его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. Это совершенно законная процедура, которая имеет ряд преимуществ для работника. Давайте разберемся в ключевых особенностях этого процесса. 📝

Елена Соколова, HR-директор Помню случай с моим подчиненным Андреем, который решил уволиться перед новогодними праздниками. Умный ход: он подал заявление на двухнедельный отпуск с последующим увольнением. Компания была обязана выплатить ему и отпускные, и компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Фактически он получил двойную выплату и 14 дней свободного времени для поиска новой работы. Грамотное планирование увольнения через отпуск позволило ему начать новый год на новом месте без периода безденежья.

Согласно ст. 127 ТК РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, находясь в отпуске. При этом датой увольнения может быть как последний день отпуска, так и любой другой день отпускного периода.

Работодатель не может отказать вам в увольнении во время отпуска, если вы подали заявление по собственному желанию

Уволить по инициативе работодателя во время отпуска нельзя (за исключением ликвидации организации)

Отзывать из отпуска для оформления увольнения работодатель не имеет права

Двухнедельный срок предупреждения об увольнении может частично или полностью совпадать с отпуском

Характеристика Увольнение во время отпуска Стандартное увольнение Необходимость отработки Нет (отпуск засчитывается как отработка) Да (14 календарных дней) Выплаты Отпускные + зарплата + компенсация за неиспользованные дни отпуска Зарплата + компенсация за неиспользованные дни отпуска Физическое присутствие Не требуется (документы можно отправить дистанционно) Требуется в течение отработки Психологический комфорт Выше (нет "периода неопределенности") Ниже (неловкость с коллегами во время отработки)

Важно понимать, что день увольнения всегда является последним рабочим днем. Если вы указываете датой увольнения последний день отпуска, работодатель обязан произвести с вами полный расчет именно в этот день, даже если это выходной или праздник. 💰

Подготовка документов: что нужно собрать заранее

Перед тем как оформлять увольнение через отпуск, необходимо подготовить ряд документов и проверить важные данные. Это поможет избежать недоразумений и задержек в процессе оформления. 📋

Подготовка к увольнению через отпуск должна начинаться минимум за месяц до предполагаемой даты ухода. Это обеспечит достаточный запас времени для сбора всех необходимых документов и уточнения деталей.

Проверьте свой трудовой договор на наличие особых условий увольнения

Уточните, сколько дней отпуска у вас накопилось за весь период работы

Запросите в бухгалтерии справку о заработке за последние 2 года (пригодится для следующего работодателя)

Подготовьте черновик заявления на отпуск с последующим увольнением

Соберите все документы для передачи дел (если требуется по должности)

Документ Где получить Для чего нужен Справка о сумме заработка (форма 182н) Бухгалтерия компании Для расчета больничных на новом месте работы Справка 2-НДФЛ Бухгалтерия компании Для налоговой отчетности и подтверждения дохода Копия трудовой книжки (или сведения о трудовой деятельности СТД-Р) Отдел кадров Для подтверждения опыта при трудоустройстве Копия приказа о предоставлении отпуска с последующим увольнением Отдел кадров Для подтверждения законности ухода в отпуск

Михаил Кравченко, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась клиентка Наталья, которая хотела уволиться через отпуск, но работодатель отказывался принимать заявление, мотивируя это "неудобным форматом". Мы подготовили заявление строго по форме и отправили его заказным письмом с уведомлением о вручении. Когда компания получила письмо и проигнорировала его, у нас появилось документальное подтверждение нарушения. После моего звонка в компанию с упоминанием возможной жалобы в трудовую инспекцию, заявление было принято в тот же день. Правовая подкованность и знание своих прав помогли Наталье уйти в отпуск с последующим увольнением без проблем.

Особое внимание уделите расчету количества дней неиспользованного отпуска. Некоторые работодатели намеренно или по ошибке могут занижать это число. Имейте в виду, что за каждый отработанный месяц вам положено 2,33 дня отпуска (при стандартном 28-дневном ежегодном отпуске). 🗓️

Если вы планируете увольнение через отпуск, заранее запросите у бухгалтерии предварительный расчет всех причитающихся вам выплат. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в день получения окончательного расчета.

Правильное оформление заявления на отпуск с увольнением

Корректное оформление заявления — ключевой момент в процессе увольнения через отпуск. Ошибки в формулировках или неверно указанные даты могут привести к недопониманию с работодателем и затягиванию процесса. 📄

Существует два основных варианта оформления увольнения через отпуск:

Заявление на отпуск с последующим увольнением (единый документ) Два отдельных заявления: сначала на отпуск, затем на увольнение

Первый вариант предпочтительнее, так как исключает возможность манипуляций со стороны работодателя и четко фиксирует ваше намерение уволиться после отпуска.

Вот образец формулировки заявления:

Директору ООО "Компания" Петрову П.П. от менеджера по продажам Иванова И.И. Заявление Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 01.06.2023 по 14.06.2023 с последующим увольнением по собственному желанию 14.06.2023. 15.05.2023 Подпись Иванов И.И.

Важные моменты при оформлении заявления:

Указывайте полные даты (число, месяц, год) начала отпуска и увольнения

Уточните, что увольнение происходит "по собственному желанию"

Подавайте заявление минимум за 14 дней до предполагаемой даты начала отпуска

Сохраните копию заявления с отметкой о принятии (входящий номер, дата, подпись)

При отправке заявления по почте используйте заказное письмо с уведомлением о вручении

Если работодатель отказывается принимать заявление, отправьте его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Почтовая квитанция будет служить доказательством того, что вы выполнили требование о предупреждении за две недели. 📬

После принятия заявления работодатель обязан издать приказ о предоставлении отпуска с последующим увольнением. Убедитесь, что вас ознакомили с этим документом под подпись.

Расчет компенсаций и выплат при увольнении после отпуска

При увольнении через отпуск вы имеете право на определенные выплаты. Важно знать, что вам положено по закону, чтобы не упустить свои деньги. 💵

При увольнении через отпуск работник должен получить:

Отпускные за весь период предоставленного отпуска

Заработную плату за фактически отработанные дни до начала отпуска

Компенсацию за неиспользованные дни отпуска (если такие имеются)

Иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным договором (премии, бонусы и т.д.)

Расчет отпускных производится исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Формула расчета: средний дневной заработок × количество календарных дней отпуска.

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

Средний дневной заработок = Сумма заработка за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3

где 29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Например, если ваша средняя зарплата составляет 60 000 рублей в месяц, а вы уходите в отпуск на 14 дней с последующим увольнением, то:

Средний дневной заработок = 60 000 × 12 ÷ 12 ÷ 29,3 = 2 047,78 руб. Отпускные = 2 047,78 × 14 = 28 668,92 руб.

Если у вас остались неиспользованные дни отпуска, за них выплачивается компенсация по той же формуле.

Важно помнить, что все причитающиеся выплаты должны быть произведены в последний день работы, который при увольнении через отпуск является последним днем отпуска. 📅

Распространенные ошибки при увольнении через отпуск

При увольнении через отпуск многие сотрудники допускают типичные ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Неправильное указание даты увольнения в заявлении

Подача заявления позже необходимого срока (менее 14 дней до начала отпуска)

Отзыв заявления после начала отпуска

Игнорирование необходимости передачи дел

Отсутствие письменных доказательств подачи заявления

Одна из самых распространенных ошибок — неправильное указание даты увольнения. Помните, что датой увольнения должен быть последний день отпуска, а не день после него. Например, если ваш отпуск длится с 1 по 14 июня, то датой увольнения следует указать 14 июня, а не 15 июня.

Еще одна частая ошибка — подача заявления слишком поздно. По закону вы должны предупредить работодателя о своем увольнении не менее чем за две недели. Если вы планируете уйти в отпуск с последующим увольнением, заявление нужно подать как минимум за 14 дней до начала отпуска.

Важно знать, что после начала отпуска с последующим увольнением вы уже не можете отозвать свое заявление об увольнении без согласия работодателя. Это отличается от стандартной процедуры увольнения, когда вы имеете право передумать в любой момент до истечения двухнедельного срока.

Ошибка Возможные последствия Как избежать Неверная дата увольнения Продление трудовых отношений, путаница в документах Тщательно проверяйте даты перед подачей заявления Поздняя подача заявления Работодатель может отказать в предоставлении отпуска с увольнением Подавайте заявление минимум за 14 дней до начала отпуска Попытка отозвать заявление во время отпуска Отказ в восстановлении трудовых отношений Принимайте окончательное решение до начала отпуска Отсутствие передачи дел Негативная характеристика, сложности при получении рекомендаций Заранее подготовьте все документы и передайте дела коллегам

Многие забывают о необходимости передачи дел перед уходом в отпуск с последующим увольнением. Хотя законодательно это не всегда требуется, но профессиональная этика и забота о своей репутации предполагают, что вы должны передать все рабочие материалы, документы и проекты коллегам или руководителю. 🤝

И наконец, всегда сохраняйте доказательства подачи заявления — копию с отметкой о принятии или почтовое уведомление. Это защитит вас в случае, если работодатель будет утверждать, что не получал вашего заявления или получил его позже.

Увольнение через отпуск — это стратегический шаг, который при правильном исполнении обеспечивает множество преимуществ: возможность отдохнуть перед новым карьерным этапом, получить все положенные выплаты и избежать неловкой двухнедельной отработки. Следуя описанной выше пошаговой инструкции, вы сможете грамотно оформить все необходимые документы, получить причитающиеся вам деньги и сохранить профессиональные отношения с бывшим работодателем. Помните: знание своих прав и тщательное планирование — ключи к беспроблемному увольнению и успешному началу нового профессионального пути.

Читайте также