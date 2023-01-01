Удаленное увольнение: как правильно оформить документы онлайн

Для кого эта статья:

Удаленные сотрудники, планирующие увольнение

Специалисты в области HR и управления персоналом

Люди, интересующиеся трудовым законодательством и правами работников в России Увольнение с удаленной работы может казаться запутанным процессом, особенно когда вы физически не присутствуете в офисе. Многие дистанционные сотрудники ошибочно полагают, что им необходимо лично явиться к работодателю для оформления всех документов. Однако Трудовой кодекс РФ предусматривает четкий механизм расторжения трудовых отношений для удаленных работников без необходимости физического присутствия. Сегодня мы разберем пошаговую инструкцию, которая поможет вам законно и безболезненно завершить трудовые отношения, не покидая домашнего офиса. 📝✅

Правовые основы удаленного увольнения в ТК РФ

Законодательная база для удаленного увольнения содержится в главе 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных работников. Статья 312.5 ТК РФ устанавливает, что расторжение трудового договора о дистанционной работе может осуществляться по общим основаниям, предусмотренным кодексом.

Ключевым отличием для удаленных сотрудников является возможность использования электронного документооборота при увольнении. Согласно статье 312.1 ТК РФ, стороны могут обмениваться электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или других способов, определенных в трудовом договоре.

Основание для увольнения Статья ТК РФ Особенности для удаленных работников По собственному желанию ст. 80 ТК РФ Возможность подачи электронного заявления По соглашению сторон ст. 78 ТК РФ Электронное подписание соглашения В связи с окончанием срока договора ст. 79 ТК РФ Электронное уведомление о прекращении По инициативе работодателя ст. 81 ТК РФ Электронное уведомление с подтверждением получения

Важно отметить, что с 1 января 2021 года в Трудовой кодекс были внесены существенные изменения, расширяющие возможности электронного взаимодействия между работодателем и удаленным сотрудником. Теперь в трудовом договоре можно предусмотреть не только использование УКЭП, но и простой электронной подписи, а также другие способы подтверждения личности при электронном документообороте.

Виктор Степанов, руководитель юридического отдела

В моей практике был показательный случай с компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения. Их сотрудник, работавший удаленно из другой страны, решил уволиться. Он направил скан заявления по электронной почте, но работодатель настаивал на личном присутствии для оформления документов. Конфликт затянулся на месяц, пока юристы не указали руководству на положения статьи 312.5 ТК РФ. Сотрудник воспользовался корпоративной системой электронного документооборота, подписал заявление простой электронной подписью (как это было предусмотрено в его трудовом договоре), и вопрос был решен в течение нескольких дней. Работодатель перечислил все выплаты и направил документы почтой. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно знать свои права и процедуры удаленного увольнения.

Для защиты своих прав удаленному работнику следует тщательно изучить положения заключенного трудового договора, особенно разделы, касающиеся порядка взаимодействия и документооборота. Это позволит избежать возможных споров и задержек при увольнении.

Подготовка документов для увольнения с дистанционной работы

Процесс увольнения с удаленной работы начинается с подготовки необходимых документов. Главным из них является заявление об увольнении, которое должно соответствовать определенным требованиям. 📋

Стандартное заявление об увольнении должно содержать:

ФИО и должность работника

Наименование организации и ФИО руководителя

Четкую формулировку просьбы об увольнении

Основание увольнения (например, по собственному желанию согласно ст. 80 ТК РФ)

Желаемую дату прекращения трудовых отношений

Дату составления заявления

Для удаленных работников существует несколько способов оформления и передачи заявления об увольнении работодателю:

Способ подачи заявления Требования к оформлению Подтверждение получения Электронный документ с УКЭП Документ в формате PDF с усиленной квалифицированной электронной подписью Электронное подтверждение от работодателя Электронный документ с простой ЭП Согласно правилам, установленным в трудовом договоре В соответствии с внутренними регламентами Скан-копия по электронной почте Рукописное заявление с подписью, отсканированное в хорошем качестве Ответное письмо с подтверждением Заказное письмо с уведомлением Оригинал заявления, отправленный Почтой России Уведомление о вручении

При подготовке к увольнению удаленный работник также должен позаботиться о передаче рабочих материалов и документов. Рекомендуется:

Составить опись всех рабочих файлов и документов, находящихся в вашем распоряжении Передать все необходимые пароли и доступы к рабочим аккаунтам Подготовить отчет о выполненных и текущих задачах Организовать передачу материальных ценностей, если таковые имеются (например, служебного ноутбука) Получить подтверждение о принятии всех дел и материальных ценностей

Дополнительно к заявлению об увольнении может потребоваться подготовить документы, подтверждающие основания для расторжения трудового договора в особых случаях. Например, при увольнении в порядке перевода к другому работодателю понадобится письменное приглашение от новой компании.

Электронный документооборот при удаленном увольнении

Электронный документооборот становится центральным элементом процесса увольнения для удаленных работников. Согласно положениям ТК РФ, стороны трудовых отношений могут обмениваться электронными документами, что значительно упрощает процедуру увольнения без личного присутствия. 💻

Существует несколько способов электронного взаимодействия при увольнении:

Корпоративные системы электронного документооборота (СЭД) — многие компании используют специализированные платформы для обмена документами. В таких системах обычно предусмотрена функция подписания документов и фиксации факта ознакомления

— многие компании используют специализированные платформы для обмена документами. В таких системах обычно предусмотрена функция подписания документов и фиксации факта ознакомления Электронная почта — наиболее распространенный способ коммуникации. При использовании этого метода важно получить подтверждение о прочтении и принятии документа

— наиболее распространенный способ коммуникации. При использовании этого метода важно получить подтверждение о прочтении и принятии документа Специализированные платформы для электронных подписей — такие как Диадок, Контур.Диск или DocuSign, позволяющие подписывать документы с помощью электронной подписи

— такие как Диадок, Контур.Диск или DocuSign, позволяющие подписывать документы с помощью электронной подписи Портал Госуслуг — с 2021 года появилась возможность оформлять некоторые кадровые документы через систему "Работа в России", интегрированную с Госуслугами

Важным аспектом электронного документооборота является вопрос электронных подписей. Законодательство РФ предусматривает три вида электронных подписей:

Простая электронная подпись (ПЭП) — может использоваться, если это предусмотрено трудовым договором. Часто реализуется через пароли, коды из SMS или другие способы аутентификации Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) — создается с использованием криптографических средств, но не требует сертификата от аккредитованного удостоверяющего центра Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — наиболее защищенный вариант, признаваемый во всех государственных системах и имеющий юридическую силу собственноручной подписи

Елена Карпова, HR-директор

Недавно в нашей практике произошел интересный случай с удаленным сотрудником из Владивостока, работавшим на компанию в Москве. Когда он решил уволиться, возникла проблема: в трудовом договоре не был четко прописан порядок электронного взаимодействия при увольнении. Мы решили эту ситуацию с помощью двухстороннего подхода. Сотрудник отправил скан-копию заявления по корпоративной почте, а параллельно направил оригинал заказным письмом. Чтобы не терять время, мы сразу начали процедуру увольнения по электронной копии, а потом, когда пришел оригинал, просто приложили его к личному делу. Дополнительно мы провели видеоконференцию для передачи дел, записав ее с согласия сотрудника как подтверждение процедуры. Этот опыт заставил нас пересмотреть все трудовые договоры с удаленными сотрудниками и включить в них детальный раздел об электронном документообороте при увольнении.

При использовании электронного документооборота для увольнения следует обратить внимание на несколько важных моментов:

Проверьте, что выбранный способ электронной коммуникации соответствует положениям вашего трудового договора

Убедитесь, что получили подтверждение о получении документов от работодателя

Сохраняйте все электронные письма и уведомления, связанные с процессом увольнения

Запрашивайте электронные копии приказа об увольнении и других документов

Сделайте скриншоты всех важных сообщений и подтверждений как доказательство соблюдения процедуры

Для защиты своих интересов удаленному работнику рекомендуется дублировать электронные документы бумажными версиями, отправляя их заказным письмом с уведомлением о вручении. Такой подход обеспечит дополнительную юридическую защиту в случае возникновения споров. 📬

Сроки и нюансы расторжения трудового договора онлайн

Соблюдение сроков при удаленном увольнении так же важно, как и при стандартной процедуре. Трудовой кодекс устанавливает четкие временные рамки, которые должны соблюдаться независимо от формы взаимодействия между работодателем и сотрудником. ⏱️

Основные сроки, которые необходимо учитывать при удаленном увольнении:

Основание увольнения Срок предупреждения Особенности исчисления По собственному желанию (общий случай) 2 недели (14 календарных дней) Отсчет начинается со дня, следующего за днем получения работодателем заявления По собственному желанию в период испытания 3 календарных дня Необходимо письменное предупреждение По соглашению сторон В день, указанный в соглашении Возможно немедленное расторжение В связи с невозможностью продолжения работы В день, указанный в заявлении Требуется документальное подтверждение причины

При удаленном увольнении особое внимание следует уделить моменту получения работодателем заявления об увольнении. В случае электронного документооборота датой получения считается:

При использовании СЭД — дата фиксации получения документа в системе

При отправке по электронной почте — дата подтверждения получения (прочтения) письма

При отправке заказным письмом — дата вручения письма адресату согласно уведомлению

Нюансы, требующие особого внимания при удаленном увольнении:

Отзыв заявления — удаленный работник имеет право отозвать свое заявление до истечения срока предупреждения. Отзыв также может быть оформлен электронно. Отработка — даже при удаленном формате работы сотрудник обязан продолжать выполнять свои должностные обязанности в период отработки. Увольнение без отработки — возможно по соглашению с работодателем или при наличии уважительных причин (поступление в учебное заведение, выход на пенсию и др.). Компенсация за неиспользованный отпуск — рассчитывается пропорционально отработанному времени. Больничный в период отработки — продлевает срок трудовых отношений до окончания нетрудоспособности.

Для успешного прохождения процедуры удаленного увольнения рекомендуется:

Заранее уточнить у работодателя все детали процесса

Составить график завершения текущих проектов

Подготовить инструкции для преемника по текущим задачам

Убедиться, что все обязательства перед компанией выполнены

Сохранить контакты коллег для возможного взаимодействия в будущем

Существенным моментом при удаленном увольнении является фиксация даты прекращения трудовых отношений. В день увольнения работодатель обязан издать соответствующий приказ и произвести окончательный расчет с работником. Копия приказа может быть направлена сотруднику в электронном виде, а затем продублирована почтовым отправлением. 📄

Получение расчета и трудовой книжки после удаленного увольнения

Завершающим этапом удаленного увольнения является получение окончательного расчета и трудовой книжки. Законодательство защищает права работников и в этом аспекте, предусматривая особые механизмы для дистанционных сотрудников. 💰

В соответствии со статьей 140 ТК РФ, работодатель обязан произвести с сотрудником полный расчет в день увольнения. При удаленном формате работы это означает, что деньги должны быть перечислены на банковский счет работника не позднее последнего рабочего дня.

Окончательный расчет при увольнении включает:

Заработную плату за отработанные дни в месяце увольнения

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Премии и бонусы, предусмотренные системой оплаты труда

Иные выплаты, установленные локальными нормативными актами или трудовым договором

Порядок получения трудовой книжки зависит от формы ее ведения. С 2020 года в России введены электронные трудовые книжки (ЭТК), но параллельно сохраняется возможность ведения бумажных версий для тех, кто не написал заявление о переходе на электронный формат.

Если вы выбрали электронную трудовую книжку:

Сведения о вашем увольнении автоматически передаются в Пенсионный фонд России Вы можете получить выписку из электронной трудовой книжки через личный кабинет на портале Госуслуг При необходимости бумажную выписку можно запросить у работодателя, в МФЦ или территориальном отделении ПФР

Если у вас бумажная трудовая книжка, при удаленном увольнении применяются следующие правила:

В день увольнения работодатель вносит в трудовую книжку запись об увольнении Работник должен запросить направление трудовой книжки по почте, дав на это письменное согласие Работодатель обязан отправить трудовую книжку заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее следующего рабочего дня после получения согласия

Важно! Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки, если работник не дал согласие на ее отправку по почте или не явился за ней лично.

Помимо трудовой книжки, работник имеет право получить следующие документы при увольнении:

Справку о сумме заработка за два календарных года (форма 182н)

Справку о доходах физического лица (2-НДФЛ)

Сведения о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М)

Копию приказа об увольнении или выписку из него

Справку о периоде работы у данного работодателя

Для получения всех необходимых документов удаленному работнику рекомендуется:

Заранее составить письменный запрос на предоставление документов Указать в запросе удобный способ получения (электронная почта, Почта России) Отслеживать статус отправки и получения документов Сохранять все подтверждения переписки с работодателем

В случае задержки выплат или выдачи документов работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд. За каждый день просрочки выплаты окончательного расчета работодатель обязан выплатить компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы (статья 236 ТК РФ). 🧾

Увольнение с удаленной работы — это не сложный процесс, если вы знаете свои права и следуете четкому алгоритму действий. Помните, что электронный формат взаимодействия имеет такую же юридическую силу, как и личное присутствие, при соблюдении всех требований законодательства. Ключевыми моментами успешного удаленного увольнения являются правильное оформление заявления, соблюдение сроков предупреждения, фиксация факта получения документов работодателем и контроль за своевременным получением расчета и трудовой книжки. Защищайте свои права и используйте возможности, которые предоставляет трудовое законодательство для дистанционных работников.

