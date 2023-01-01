Как уволиться из Яндекса: пошаговая инструкция для сотрудников

Для кого эта статья:

Сотрудники и работники Яндекса и Яндекс.Такси, планирующие увольнение.

Люди, интересующиеся процессом увольнения и его юридическими аспектами.

Профессионалы, рассматривающие возможность переквалификации и новую карьеру после увольнения. Решение уйти из компании — всегда важный шаг, требующий точного следования законодательству и корпоративным правилам. Особенно когда речь идёт о таком крупном работодателе как Яндекс или его дочерней структуре Яндекс.Такси. Независимо от причин ухода — будь то новые карьерные перспективы, личные обстоятельства или профессиональное выгорание — знание правильного алгоритма увольнения поможет сохранить репутацию, получить все положенные выплаты и избежать юридических проблем. 📝 Разберем пошагово, как организовать этот процесс максимально комфортно для всех сторон.

Как уволиться из Яндекса: законные основания и документы

Увольнение из Яндекса, как и из любой другой компании в России, регламентируется Трудовым кодексом РФ. Независимо от вашей должности или статуса, ключевым моментом является выбор правильного основания для расторжения трудового договора. 📋

Наиболее распространенные законные основания для увольнения:

По собственному желанию (ст. 80 ТК РФ) — самый распространенный способ увольнения

По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) — выгоден, когда нужно уволиться без отработки

В связи с переводом к другому работодателю (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) — если вас пригласили в другую компанию

По окончании срока действия трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) — для срочных контрактов

Каждое основание требует определенного набора документов и соблюдения сроков. В Яндексе, как в крупной IT-компании с отлаженными HR-процессами, действуют четкие процедуры для каждого случая.

Основание увольнения Необходимые документы Особенности По собственному желанию Заявление об увольнении Необходима отработка 14 календарных дней По соглашению сторон Соглашение о расторжении трудового договора Возможно согласование выплаты компенсации В связи с переводом Письмо-приглашение от нового работодателя Требуется согласие обеих компаний По окончании срока договора Не требуется дополнительных документов Уведомление должно быть за 3 дня до окончания

Алексей Степанов, HR-консультант Один из моих клиентов, ведущий разработчик в Яндексе, решил уволиться из-за переезда в другой город. Он подготовил заявление по собственному желанию за 14 дней, но руководитель попросил его завершить проект. Мы предложили альтернативу — составить соглашение сторон с указанием удобной для обеих сторон даты и дополнительной компенсацией за завершение проекта. Компания согласилась, разработчик получил бонус и рекомендательное письмо, а проект был успешно завершен. Выигрышная стратегия — всегда искать взаимовыгодное решение при увольнении.

Отдельно стоит отметить, что в Яндексе действует внутренняя программа перевода между отделами и подразделениями. Если вы хотите сменить не компанию, а направление работы, то можете воспользоваться возможностью внутреннего перехода через HR-портал компании, не оформляя увольнение.

Процедура увольнения для штатных сотрудников Яндекса

Увольнение штатного сотрудника Яндекса — это многоступенчатый процесс, включающий взаимодействие с несколькими отделами компании. Знание правильной последовательности действий сэкономит ваше время и нервы. 🧩

Пошаговая инструкция для штатных сотрудников:

Уведомление непосредственного руководителя — обсудите ваше решение с линейным менеджером до подачи официальных документов Подготовка заявления — составьте заявление об увольнении по установленной в компании форме Передача заявления в HR-отдел — отнесите заявление в отдел кадров или загрузите в корпоративную систему документооборота Получение подтверждения — дождитесь официального подтверждения даты увольнения Передача дел — составьте план передачи проектов и обязанностей коллегам Сдача корпоративного имущества — верните ноутбук, пропуск, другое оборудование Прохождение exit-интервью — по желанию компании Подписание обходного листа — получите подписи от всех необходимых отделов Получение документов и расчета — в последний рабочий день

В Яндексе, как в технологической компании, многие процессы цифровизированы. Большинство документов можно подать через внутреннюю HR-систему. Однако окончательное оформление все равно требует личного присутствия, особенно для сдачи имущества и получения документов.

Важно помнить о периоде отработки. При увольнении по собственному желанию сотрудник обязан отработать 14 календарных дней с момента подачи заявления. Этот срок установлен законодательно, однако в некоторых случаях работодатель может его сократить.

Екатерина Волкова, рекрутер Работая с кандидатами, которые ранее трудились в Яндексе, я заметила интересную тенденцию. Многие из них делали одну ошибку — не согласовывали увольнение с руководителем до подачи заявления. Помню случай с аналитиком Дмитрием, который просто отправил заявление в HR. Это создало напряженность с его командой, где шел запуск важного проекта. Если бы он предварительно обсудил сроки с руководителем, они могли бы найти компромисс: например, увольнение по соглашению сторон с более удобной датой и бонусом за успешное завершение проекта. Всегда начинайте процесс увольнения с разговора — это сохранит профессиональные связи и репутацию.

Особенности расторжения договора в Яндекс.Такси

Увольнение из Яндекс.Такси имеет существенные отличия от стандартной процедуры, поскольку большинство водителей не являются штатными сотрудниками компании. Характер юридических отношений определяет специфику процесса. 🚗

Существует три основных категории работающих в Яндекс.Такси:

Самозанятые водители — работают напрямую с сервисом через приложение

— работают напрямую с сервисом через приложение Водители-ИП — заключившие договор с Яндекс.Такси

— заключившие договор с Яндекс.Такси Наемные водители — работающие у партнеров Яндекс.Такси (таксопарков)

Для каждой категории процедура "увольнения" будет отличаться:

Категория Процедура расторжения Необходимые действия Самозанятые Деактивация аккаунта Выход из приложения, удаление данных, обращение в службу поддержки Водители-ИП Расторжение договора Направление уведомления о расторжении, передача всего имущества компании Наемные водители Стандартное увольнение Заявление на имя работодателя (таксопарка), соблюдение отработки

Для самозанятых водителей процесс максимально упрощен. Для прекращения сотрудничества с Яндекс.Такси необходимо:

Выполнить все активные заказы и вывести заработанные средства Обратиться в службу поддержки через приложение или по номеру 8-800-700-6757 Составить заявление на деактивацию аккаунта (можно в свободной форме) Дождаться подтверждения от службы поддержки Удалить приложение с устройства

Для водителей-ИП, заключивших договор с Яндекс.Такси, процедура будет более формализованной. Потребуется направить письменное уведомление о расторжении договора в соответствии с условиями, указанными в вашем соглашении. Обычно срок уведомления составляет от 7 до 30 дней.

Наемные водители, работающие в таксопарках, должны следовать стандартной процедуре увольнения по Трудовому кодексу — написать заявление на имя своего непосредственного работодателя и отработать положенные две недели.

Независимо от категории, рекомендуется сделать скриншоты или распечатки истории заказов и выплат за последние несколько месяцев. Это может потребоваться для разрешения возможных финансовых вопросов в будущем.

Как правильно оформить заявление на увольнение

Правильно составленное заявление на увольнение — это гарантия того, что процесс пройдет без задержек и дополнительных согласований. В Яндексе, как и в большинстве крупных компаний, существуют определенные требования к оформлению такого документа. ✍️

Заявление на увольнение должно содержать следующие обязательные элементы:

Полное наименование компании (ООО "Яндекс" или соответствующее юридическое лицо)

ФИО и должность руководителя организации, на чье имя пишется заявление

Ваши ФИО, должность и структурное подразделение

Просьба об увольнении с указанием конкретного основания (по собственному желанию, по соглашению сторон и т.д.)

Желаемая дата увольнения

Дата составления заявления

Ваша личная подпись с расшифровкой

Пример структуры заявления на увольнение по собственному желанию:

Генеральному директору ООО "Яндекс" Волож А.Ю. от специалиста по маркетингу отдела интернет-маркетинга Иванова Ивана Ивановича

Заявление

Прошу уволить меня по собственному желанию с занимаемой должности с 15 сентября 2023 года.

01.09.2023 ___ /Иванов И.И./

Важные нюансы при составлении заявления:

Основание увольнения — указывайте точную формулировку в соответствии с ТК РФ Дата увольнения — учитывайте необходимость отработки 14 календарных дней при увольнении по собственному желанию Способ подачи — в Яндексе можно подать заявление как лично в HR-отдел, так и через корпоративную систему документооборота Регистрация документа — попросите поставить отметку о принятии на вашем экземпляре или сохраните электронное подтверждение

Если вы хотите уволиться без отработки, укажите это в заявлении с обоснованием причины (например, поступление в учебное заведение, выход на пенсию, переезд в другой город). Решение о сокращении или отмене срока отработки принимает работодатель.

В Яндексе также существует возможность оформить увольнение по соглашению сторон. В этом случае вместо заявления составляется двустороннее соглашение, где указываются все условия расторжения трудового договора, включая дату увольнения и возможные компенсации.

Получение расчета и документов после увольнения

Завершающим этапом процедуры увольнения является получение всех причитающихся выплат и документов. Законодательство четко регламентирует права сотрудника и обязанности работодателя на этом этапе. 💰

В последний рабочий день Яндекс обязан предоставить вам:

Трудовую книжку с записью об увольнении (если ведется в бумажном виде)

Справку о сумме заработка за два календарных года (форма 182н)

Справку о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)

Сведения о страховых взносах и страховом стаже (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М)

Расчетный листок с детализацией всех выплат

Копию приказа об увольнении (по требованию)

Справку о периоде работы в компании (по запросу)

При увольнении вам должны быть выплачены:

Заработная плата за фактически отработанные дни Компенсация за неиспользованный отпуск (рассчитывается пропорционально отработанному времени) Премии и бонусы, если их выплата предусмотрена на момент увольнения Дополнительные компенсации, предусмотренные соглашением о расторжении трудового договора (если применимо)

В Яндексе часто практикуется выплата дополнительных бонусов при увольнении, особенно для сотрудников с длительным стажем работы или ключевых специалистов. Это не является обязательной практикой и решается индивидуально.

Важно проверить правильность всех расчетов. Особое внимание обратите на:

Корректность подсчета отработанных дней

Правильность расчета компенсации за неиспользованный отпуск

Включение всех положенных премий и бонусов

Наличие всех необходимых документов

В случае дистанционной работы или нахождения в другом городе, Яндекс может направить документы почтой или предоставить их в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если вы обнаружили несоответствия в расчетах или не получили какие-либо документы, незамедлительно обратитесь в HR-отдел компании. При необходимости вы можете направить официальную претензию или обратиться в трудовую инспекцию, но практика показывает, что большинство вопросов решается в рабочем порядке.

Увольнение — не конец, а новое начало. Правильно организованный процесс расставания с работодателем позволяет сохранить профессиональные связи и репутацию. Следуя описанным шагам при увольнении из Яндекса или Яндекс.Такси, вы защитите свои трудовые права, получите все положенные выплаты и документы, а также оставите дверь открытой для возможного сотрудничества в будущем. Помните: корректное завершение одной главы карьеры — залог успешного начала следующей.

Читайте также