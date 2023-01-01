Как уволиться из Яндекса: пошаговая инструкция для сотрудников

#Карьера и развитие  #Трудовое право  #ТК РФ  
Для кого эта статья:

  • Сотрудники и работники Яндекса и Яндекс.Такси, планирующие увольнение.
  • Люди, интересующиеся процессом увольнения и его юридическими аспектами.

  • Профессионалы, рассматривающие возможность переквалификации и новую карьеру после увольнения.

    Решение уйти из компании — всегда важный шаг, требующий точного следования законодательству и корпоративным правилам. Особенно когда речь идёт о таком крупном работодателе как Яндекс или его дочерней структуре Яндекс.Такси. Независимо от причин ухода — будь то новые карьерные перспективы, личные обстоятельства или профессиональное выгорание — знание правильного алгоритма увольнения поможет сохранить репутацию, получить все положенные выплаты и избежать юридических проблем. 📝 Разберем пошагово, как организовать этот процесс максимально комфортно для всех сторон.

Как уволиться из Яндекса: законные основания и документы

Увольнение из Яндекса, как и из любой другой компании в России, регламентируется Трудовым кодексом РФ. Независимо от вашей должности или статуса, ключевым моментом является выбор правильного основания для расторжения трудового договора. 📋

Наиболее распространенные законные основания для увольнения:

  • По собственному желанию (ст. 80 ТК РФ) — самый распространенный способ увольнения
  • По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) — выгоден, когда нужно уволиться без отработки
  • В связи с переводом к другому работодателю (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) — если вас пригласили в другую компанию
  • По окончании срока действия трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) — для срочных контрактов

Каждое основание требует определенного набора документов и соблюдения сроков. В Яндексе, как в крупной IT-компании с отлаженными HR-процессами, действуют четкие процедуры для каждого случая.

Основание увольнения Необходимые документы Особенности
По собственному желанию Заявление об увольнении Необходима отработка 14 календарных дней
По соглашению сторон Соглашение о расторжении трудового договора Возможно согласование выплаты компенсации
В связи с переводом Письмо-приглашение от нового работодателя Требуется согласие обеих компаний
По окончании срока договора Не требуется дополнительных документов Уведомление должно быть за 3 дня до окончания

Алексей Степанов, HR-консультант

Один из моих клиентов, ведущий разработчик в Яндексе, решил уволиться из-за переезда в другой город. Он подготовил заявление по собственному желанию за 14 дней, но руководитель попросил его завершить проект. Мы предложили альтернативу — составить соглашение сторон с указанием удобной для обеих сторон даты и дополнительной компенсацией за завершение проекта. Компания согласилась, разработчик получил бонус и рекомендательное письмо, а проект был успешно завершен. Выигрышная стратегия — всегда искать взаимовыгодное решение при увольнении.

Отдельно стоит отметить, что в Яндексе действует внутренняя программа перевода между отделами и подразделениями. Если вы хотите сменить не компанию, а направление работы, то можете воспользоваться возможностью внутреннего перехода через HR-портал компании, не оформляя увольнение.

Процедура увольнения для штатных сотрудников Яндекса

Увольнение штатного сотрудника Яндекса — это многоступенчатый процесс, включающий взаимодействие с несколькими отделами компании. Знание правильной последовательности действий сэкономит ваше время и нервы. 🧩

Пошаговая инструкция для штатных сотрудников:

  1. Уведомление непосредственного руководителя — обсудите ваше решение с линейным менеджером до подачи официальных документов
  2. Подготовка заявления — составьте заявление об увольнении по установленной в компании форме
  3. Передача заявления в HR-отдел — отнесите заявление в отдел кадров или загрузите в корпоративную систему документооборота
  4. Получение подтверждения — дождитесь официального подтверждения даты увольнения
  5. Передача дел — составьте план передачи проектов и обязанностей коллегам
  6. Сдача корпоративного имущества — верните ноутбук, пропуск, другое оборудование
  7. Прохождение exit-интервью — по желанию компании
  8. Подписание обходного листа — получите подписи от всех необходимых отделов
  9. Получение документов и расчета — в последний рабочий день

В Яндексе, как в технологической компании, многие процессы цифровизированы. Большинство документов можно подать через внутреннюю HR-систему. Однако окончательное оформление все равно требует личного присутствия, особенно для сдачи имущества и получения документов.

Важно помнить о периоде отработки. При увольнении по собственному желанию сотрудник обязан отработать 14 календарных дней с момента подачи заявления. Этот срок установлен законодательно, однако в некоторых случаях работодатель может его сократить.

Екатерина Волкова, рекрутер

Работая с кандидатами, которые ранее трудились в Яндексе, я заметила интересную тенденцию. Многие из них делали одну ошибку — не согласовывали увольнение с руководителем до подачи заявления. Помню случай с аналитиком Дмитрием, который просто отправил заявление в HR. Это создало напряженность с его командой, где шел запуск важного проекта. Если бы он предварительно обсудил сроки с руководителем, они могли бы найти компромисс: например, увольнение по соглашению сторон с более удобной датой и бонусом за успешное завершение проекта. Всегда начинайте процесс увольнения с разговора — это сохранит профессиональные связи и репутацию.

Особенности расторжения договора в Яндекс.Такси

Увольнение из Яндекс.Такси имеет существенные отличия от стандартной процедуры, поскольку большинство водителей не являются штатными сотрудниками компании. Характер юридических отношений определяет специфику процесса. 🚗

Существует три основных категории работающих в Яндекс.Такси:

  • Самозанятые водители — работают напрямую с сервисом через приложение
  • Водители-ИП — заключившие договор с Яндекс.Такси
  • Наемные водители — работающие у партнеров Яндекс.Такси (таксопарков)

Для каждой категории процедура "увольнения" будет отличаться:

Категория Процедура расторжения Необходимые действия
Самозанятые Деактивация аккаунта Выход из приложения, удаление данных, обращение в службу поддержки
Водители-ИП Расторжение договора Направление уведомления о расторжении, передача всего имущества компании
Наемные водители Стандартное увольнение Заявление на имя работодателя (таксопарка), соблюдение отработки

Для самозанятых водителей процесс максимально упрощен. Для прекращения сотрудничества с Яндекс.Такси необходимо:

  1. Выполнить все активные заказы и вывести заработанные средства
  2. Обратиться в службу поддержки через приложение или по номеру 8-800-700-6757
  3. Составить заявление на деактивацию аккаунта (можно в свободной форме)
  4. Дождаться подтверждения от службы поддержки
  5. Удалить приложение с устройства

Для водителей-ИП, заключивших договор с Яндекс.Такси, процедура будет более формализованной. Потребуется направить письменное уведомление о расторжении договора в соответствии с условиями, указанными в вашем соглашении. Обычно срок уведомления составляет от 7 до 30 дней.

Наемные водители, работающие в таксопарках, должны следовать стандартной процедуре увольнения по Трудовому кодексу — написать заявление на имя своего непосредственного работодателя и отработать положенные две недели.

Независимо от категории, рекомендуется сделать скриншоты или распечатки истории заказов и выплат за последние несколько месяцев. Это может потребоваться для разрешения возможных финансовых вопросов в будущем.

Как правильно оформить заявление на увольнение

Правильно составленное заявление на увольнение — это гарантия того, что процесс пройдет без задержек и дополнительных согласований. В Яндексе, как и в большинстве крупных компаний, существуют определенные требования к оформлению такого документа. ✍️

Заявление на увольнение должно содержать следующие обязательные элементы:

  • Полное наименование компании (ООО "Яндекс" или соответствующее юридическое лицо)
  • ФИО и должность руководителя организации, на чье имя пишется заявление
  • Ваши ФИО, должность и структурное подразделение
  • Просьба об увольнении с указанием конкретного основания (по собственному желанию, по соглашению сторон и т.д.)
  • Желаемая дата увольнения
  • Дата составления заявления
  • Ваша личная подпись с расшифровкой

Пример структуры заявления на увольнение по собственному желанию:

Генеральному директору ООО "Яндекс" Волож А.Ю. от специалиста по маркетингу отдела интернет-маркетинга Иванова Ивана Ивановича

Заявление

Прошу уволить меня по собственному желанию с занимаемой должности с 15 сентября 2023 года.

01.09.2023 ___ /Иванов И.И./

Важные нюансы при составлении заявления:

  1. Основание увольнения — указывайте точную формулировку в соответствии с ТК РФ
  2. Дата увольнения — учитывайте необходимость отработки 14 календарных дней при увольнении по собственному желанию
  3. Способ подачи — в Яндексе можно подать заявление как лично в HR-отдел, так и через корпоративную систему документооборота
  4. Регистрация документа — попросите поставить отметку о принятии на вашем экземпляре или сохраните электронное подтверждение

Если вы хотите уволиться без отработки, укажите это в заявлении с обоснованием причины (например, поступление в учебное заведение, выход на пенсию, переезд в другой город). Решение о сокращении или отмене срока отработки принимает работодатель.

В Яндексе также существует возможность оформить увольнение по соглашению сторон. В этом случае вместо заявления составляется двустороннее соглашение, где указываются все условия расторжения трудового договора, включая дату увольнения и возможные компенсации.

Получение расчета и документов после увольнения

Завершающим этапом процедуры увольнения является получение всех причитающихся выплат и документов. Законодательство четко регламентирует права сотрудника и обязанности работодателя на этом этапе. 💰

В последний рабочий день Яндекс обязан предоставить вам:

  • Трудовую книжку с записью об увольнении (если ведется в бумажном виде)
  • Справку о сумме заработка за два календарных года (форма 182н)
  • Справку о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)
  • Сведения о страховых взносах и страховом стаже (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М)
  • Расчетный листок с детализацией всех выплат
  • Копию приказа об увольнении (по требованию)
  • Справку о периоде работы в компании (по запросу)

При увольнении вам должны быть выплачены:

  1. Заработная плата за фактически отработанные дни
  2. Компенсация за неиспользованный отпуск (рассчитывается пропорционально отработанному времени)
  3. Премии и бонусы, если их выплата предусмотрена на момент увольнения
  4. Дополнительные компенсации, предусмотренные соглашением о расторжении трудового договора (если применимо)

В Яндексе часто практикуется выплата дополнительных бонусов при увольнении, особенно для сотрудников с длительным стажем работы или ключевых специалистов. Это не является обязательной практикой и решается индивидуально.

Важно проверить правильность всех расчетов. Особое внимание обратите на:

  • Корректность подсчета отработанных дней
  • Правильность расчета компенсации за неиспользованный отпуск
  • Включение всех положенных премий и бонусов
  • Наличие всех необходимых документов

В случае дистанционной работы или нахождения в другом городе, Яндекс может направить документы почтой или предоставить их в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если вы обнаружили несоответствия в расчетах или не получили какие-либо документы, незамедлительно обратитесь в HR-отдел компании. При необходимости вы можете направить официальную претензию или обратиться в трудовую инспекцию, но практика показывает, что большинство вопросов решается в рабочем порядке.

Увольнение — не конец, а новое начало. Правильно организованный процесс расставания с работодателем позволяет сохранить профессиональные связи и репутацию. Следуя описанным шагам при увольнении из Яндекса или Яндекс.Такси, вы защитите свои трудовые права, получите все положенные выплаты и документы, а также оставите дверь открытой для возможного сотрудничества в будущем. Помните: корректное завершение одной главы карьеры — залог успешного начала следующей.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой первый шаг нужно сделать перед подачей заявления об увольнении из Яндекса?
1 / 5

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

Свежие материалы
День открытых дверей IT Hub: погружение в мир технологий и карьеры
25 августа 2025
Топ-10 бесплатных ресурсов для изучения Data Science: от нуля до профи
25 августа 2025
Python для начинающих: основы языка, синтаксис, примеры кода
25 августа 2025

Загрузка...