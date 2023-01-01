Как уволиться из Магнита и Сбермаркета: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Сотрудники "Магнита" и "Сбермаркета", планирующие увольнение

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои знания о трудовом праве и процедурах увольнения

Люди, интересующиеся карьерным развитием и сменой работы в розничной сфере Решили сменить место работы и не знаете, как правильно оформить увольнение? 🧐 Процесс расторжения трудового договора в крупных розничных сетях имеет свои особенности, которые могут повлиять на ваше будущее трудоустройство и финансовое положение. Неправильно оформленное увольнение чревато задержками выплат, испорченной трудовой историей и даже судебными разбирательствами. Разберемся, как грамотно уволиться из "Магнита" и "Сбермаркета", избежав типичных ошибок и сохранив профессиональную репутацию.

Как уволиться из Магнита и Сбермаркета: основные этапы

Увольнение из крупных розничных сетей происходит по стандартному алгоритму, но имеет ряд нюансов, о которых необходимо знать заранее. Рассмотрим базовые шаги, которые придется пройти каждому сотруднику, решившему покинуть "Магнит" или "Сбермаркет".

Основные этапы увольнения включают:

Принятие решения о форме увольнения (по собственному желанию, по соглашению сторон и т.д.) Подготовка и подача заявления об увольнении Отработка установленного срока (при необходимости) Передача дел и материальных ценностей Получение расчета и необходимых документов

Независимо от компании, важно помнить: увольнение — это формальная процедура, требующая документального оформления. Пренебрежение деталями может создать проблемы в будущем.

Тип увольнения Срок уведомления Документы Особенности По собственному желанию 2 недели Заявление Стандартная процедура По соглашению сторон По договоренности Соглашение Требует согласования даты В период испытательного срока 3 дня Заявление с указанием причины Сокращенный срок отработки

Анна Петрова, HR-консультант Ко мне обратилась Мария, кассир "Магнита" с 5-летним стажем. Она планировала уволиться через неделю, но не знала, как правильно оформить документы. Я объяснила, что по закону она должна предупредить работодателя за две недели, но можно договориться о сокращении срока отработки. Мы составили корректное заявление, указав точную дату последнего рабочего дня. Мария также подготовила список вопросов для HR-отдела относительно компенсации неиспользованного отпуска. В результате увольнение прошло без задержек, и она получила полный расчет в последний рабочий день, включая компенсацию за 15 неиспользованных дней отпуска.

При увольнении из "Магнита" или "Сбермаркета" рекомендуется заранее уточнить внутренние правила компании. Некоторые сети имеют собственные формы заявлений и графики выплат. Это поможет избежать недоразумений и задержек в процессе.

Правовые основы увольнения из торговых сетей

Увольнение из любой компании, включая "Магнит" и "Сбермаркет", регулируется Трудовым кодексом РФ. Знание правовых аспектов позволит защитить свои интересы и избежать возможных конфликтов с работодателем.

Основные статьи ТК РФ, регулирующие процесс увольнения:

Статья 77 — перечисляет общие основания прекращения трудового договора

— перечисляет общие основания прекращения трудового договора Статья 80 — регламентирует увольнение по собственному желанию

— регламентирует увольнение по собственному желанию Статья 84.1 — описывает общий порядок оформления прекращения трудового договора

— описывает общий порядок оформления прекращения трудового договора Статья 140 — устанавливает сроки расчета при увольнении

— устанавливает сроки расчета при увольнении Статья 127 — регулирует компенсацию за неиспользованный отпуск

При увольнении по собственному желанию работник обязан предупредить работодателя в письменной форме за две недели. Этот период называется сроком отработки, в течение которого сотрудник продолжает выполнять свои обязанности.

Существуют ситуации, когда срок предупреждения может быть сокращен:

По соглашению между работником и работодателем

В период испытательного срока (достаточно трех дней предупреждения)

При наличии уважительных причин, указанных в законе (поступление в учебное заведение, выход на пенсию и др.)

Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку и произвести полный расчет. Задержка расчета или выдачи документов может стать основанием для привлечения компании к административной ответственности.

Важно помнить: заявление об увольнении — юридически значимый документ. Подавая его, вы инициируете процедуру расторжения трудового договора, которая должна завершиться в установленный законом срок.

Особенности процедуры увольнения в Магните

"Магнит" — одна из крупнейших розничных сетей в России с разветвленной структурой управления персоналом. Процесс увольнения здесь имеет свою специфику, знание которой поможет пройти эту процедуру максимально комфортно. 📝

Алгоритм увольнения из "Магнита":

Составление заявления — использовать фирменный бланк компании или стандартную форму Подача заявления — передать непосредственному руководителю или в отдел кадров Отработка — стандартные 14 дней или по договоренности Обходной лист — получить и подписать у материально ответственных лиц Расчет — получить в день увольнения

Особенность "Магнита" — централизованная система кадрового учета. Это означает, что ваше заявление об увольнении, поданное директору магазина, должно быть передано в региональный HR-отдел для оформления приказа и подготовки расчета.

Должность Кому подавать заявление Особенности отработки Продавец-кассир Директор магазина Полная передача смены и кассы Директор магазина Территориальный менеджер Инвентаризация, передача документации Грузчик/кладовщик Заведующий складом Проверка товарных запасов Офисный сотрудник Руководитель отдела Передача проектов и документации

Материально ответственным сотрудникам "Магнита" стоит быть особенно внимательными. Перед увольнением может проводиться инвентаризация, и любая недостача будет взыскана из окончательного расчета. Проследите, чтобы все передаточные документы были правильно оформлены.

Олег Семенов, юрист по трудовому праву Недавно консультировал Андрея, директора магазина "Магнит", решившего уволиться. Он опасался, что ему не удастся уйти через две недели из-за крупной ревизии, запланированной на конец месяца. Я объяснил, что работодатель не вправен удерживать сотрудника сверх срока уведомления, указанного в заявлении. Мы составили грамотное заявление с четкой датой увольнения. Параллельно Андрей начал подготовку к передаче дел: сверил товарные остатки, обучил заместителя особенностям документооборота, подготовил реестр непогашенных обязательств. Благодаря подготовке, увольнение прошло без проблем — территориальный менеджер даже выразил благодарность за профессиональный подход к передаче дел.

Ещё одна особенность "Магнита" — практика "черной" отметки в базе данных для сотрудников, уволившихся без отработки или с конфликтом. Это может затруднить повторное трудоустройство в сеть. Поэтому даже при наличии разногласий старайтесь сохранять профессиональные отношения до последнего рабочего дня.

Процесс расторжения трудового договора в Сбермаркете

Увольнение из "Сбермаркета" имеет свои нюансы, связанные с организационной структурой компании и её корпоративной политикой. Как относительно молодой игрок на рынке продуктового ритейла, "Сбермаркет" внедрил ряд современных HR-процедур, которые отличаются от традиционных подходов. 🔄

Ключевые шаги при увольнении из "Сбермаркета":

Уведомление руководителя — предварительное обсуждение решения об увольнении Оформление заявления — через корпоративную HR-платформу или на бумажном носителе Согласование сроков — определение последнего рабочего дня Сдача корпоративного имущества — оборудование, форма, доступы к системам Выходное интервью — беседа с HR-специалистом (в некоторых случаях) Получение документов и расчета — в последний рабочий день

Специфика "Сбермаркета" заключается в активном использовании цифровых инструментов в HR-процессах. Во многих подразделениях компании внедрена система электронного документооборота, позволяющая подавать заявление об увольнении через личный кабинет сотрудника.

Для курьеров и сборщиков заказов процедура увольнения может отличаться в зависимости от формы трудоустройства:

Штатные сотрудники следуют стандартной процедуре увольнения

Сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору, просто прекращают сотрудничество, уведомив координатора

Самозанятые деактивируют свой аккаунт в системе и завершают текущие заказы

В "Сбермаркете" распространена практика выходных интервью при увольнении сотрудников. Это беседа с HR-специалистом, направленная на выяснение причин ухода и получение обратной связи о работе в компании. Участие добровольное, но может быть полезным для сохранения положительного имиджа в глазах работодателя.

Важно: при работе в "Сбермаркете" многие сотрудники получают доступ к корпоративным информационным системам. При увольнении необходимо передать все пароли и учетные данные IT-отделу, иначе могут возникнуть вопросы о сохранности конфиденциальной информации.

Если вы работали с планшетом или другим оборудованием компании, обязательно верните его в исправном состоянии. В случае утери или повреждения техники стоимость может быть удержана из окончательного расчета, что существенно уменьшит выплату при увольнении.

Получение расчета и документов после увольнения

Финальный этап процесса увольнения — получение расчета и необходимых документов. Этот шаг одинаково важен для сотрудников "Магнита" и "Сбермаркета", поскольку от правильности его проведения зависит ваше финансовое благополучие и возможность беспроблемного трудоустройства в будущем. 💼

В день увольнения работодатель обязан выдать вам:

Трудовую книжку с записью об увольнении (или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р)

Справку о заработке за два предшествующих года (форма 182н)

Справку о доходах физического лица (2-НДФЛ)

Окончательный расчет

Копию приказа об увольнении (по требованию)

Расчет при увольнении должен включать:

Заработную плату за отработанные дни последнего месяца Компенсацию за неиспользованный отпуск Премии и иные выплаты, предусмотренные локальными актами компании

Особенность получения расчета в "Магните" и "Сбермаркете" заключается в различных подходах к организации этого процесса:

Компания Способ выплаты Сроки Особенности Магнит Перечисление на карту В день увольнения Иногда задержки до 3 дней из-за централизованного бухгалтерского учета Сбермаркет Перечисление на карту В день увольнения Возможна выплата частями: основная сумма и премиальная часть отдельно

При обнаружении ошибок в расчете необходимо немедленно обратиться в бухгалтерию или HR-отдел компании. Если проблема не решается, вы имеете право подать жалобу в трудовую инспекцию или обратиться в суд.

Важно проверить:

Правильность указания периода работы в трудовой книжке Корректность формулировки причины увольнения Наличие всех необходимых подписей и печатей Соответствие суммы расчета ожидаемой (включая все причитающиеся выплаты)

В "Магните" и "Сбермаркете" финальные выплаты обычно производятся через зарплатные проекты банков-партнеров. Карта остается активной еще некоторое время после увольнения, но рекомендуется заранее уточнить сроки ее действия и при необходимости перевести средства на личный счет.

Не забудьте получить справку о среднем заработке для центра занятости, если планируете встать на учет в качестве безработного. Эта справка может быть выдана по запросу как при увольнении, так и позже.

Стратегия успешного увольнения — это не просто формальная процедура, а важный этап профессионального пути. Грамотное расторжение трудовых отношений с "Магнитом" или "Сбермаркетом" обеспечит вам чистую трудовую историю, полный расчет и возможность сохранить деловые контакты. Помните, что в розничной сфере профессиональная репутация имеет большое значение — сегодняшний работодатель может стать завтрашним деловым партнером или рекомендателем. Следуйте законодательным нормам, уважайте корпоративные процедуры, и переход к новому этапу карьеры пройдет гладко и конструктивно.

