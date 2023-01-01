Как устроиться копирайтером: пять шагов к работе мечты – гайд

Для кого эта статья:

Новички в области копирайтинга и маркетинга

Фрилансеры, желающие перейти в штат

Люди, планирующие смену профессии или развитие карьеры в digital-сфере Первый рабочий день в отделе копирайтинга крупной компании. У вас собственный стол, корпоративный ноутбук и задача написать текст для нового продукта. Звучит заманчиво? Ещё бы! Но как перейти от мечтаний к реальности? Как новичку или фрилансеру попасть в штат? Спойлер: для этого не нужно иметь связи или филологическое образование. Достаточно следовать проверенному алгоритму действий — и именно о нём мы сегодня поговорим. 🚀

Как устроиться копирайтером в компанию: путь к мечте

Давайте сразу обозначим: путь в штат компании — это не марафон на выживание, а последовательность конкретных шагов. Я проанализировал сотни успешных историй трудоустройства и выделил пять ключевых этапов, которые проходит каждый успешный соискатель:

Создание профессионального резюме с акцентом на релевантные навыки Формирование убедительного портфолио работ Стратегический поиск вакансий через проверенные каналы Подготовка к собеседованию с учетом специфики компании Прохождение тестового задания или пробного периода

Важно понимать, что в 2024 году требования к копирайтерам существенно изменились. По данным исследований HeadHunter, 78% работодателей ожидают от копирайтеров не только создания текстов, но и понимания маркетинговых стратегий, SEO-оптимизации и аналитики эффективности контента.

Навык % работодателей, требующих этот навык Рост востребованности за год SEO-копирайтинг 87% +12% Контент-маркетинг 73% +18% Аналитика 62% +24% Знание digital-инструментов 58% +15%

Антон Берёзкин, HR-директор маркетингового агентства Три года назад к нам на собеседование пришла Анна — бывший школьный учитель, решивший сменить профессию. У неё не было опыта в копирайтинге, но было отличное портфолио с текстами для личного блога и нескольких друзей-предпринимателей. Меня впечатлило, что она проанализировала наш сайт и подготовила предложения по улучшению контента. Мы взяли её на испытательный срок, а через полгода она стала ведущим копирайтером. Сейчас Анна руководит нашим контент-отделом. Её история доказывает: часто решающим фактором становится не опыт, а подготовка к конкретной вакансии и инициативность.

Теперь давайте подробно рассмотрим каждый из пяти шагов, чтобы вы могли максимально увеличить свои шансы на получение работы мечты. 🔍

Самопрезентация: готовим резюме для работы копирайтером

Резюме копирайтера — это первый текст, который увидит работодатель. По сути, это ваш первый рабочий кейс, демонстрирующий умение структурировать информацию и подавать себя. Стандартный шаблон здесь не работает — нужен креативный подход при сохранении деловой структуры.

Основные блоки эффективного резюме копирайтера:

Профессиональный заголовок — не просто "Копирайтер", а, например, "SEO-копирайтер с опытом в финансовой сфере"

— не просто "Копирайтер", а, например, "SEO-копирайтер с опытом в финансовой сфере" Краткое профессиональное резюме — 2-3 предложения о ваших ключевых компетенциях и достижениях

— 2-3 предложения о ваших ключевых компетенциях и достижениях Опыт работы — с акцентом на измеримые результаты (рост трафика, конверсии)

— с акцентом на измеримые результаты (рост трафика, конверсии) Навыки — как писательские, так и технические (SEO, аналитика, инструменты)

— как писательские, так и технические (SEO, аналитика, инструменты) Образование и сертификаты — включая курсы по копирайтингу и смежным дисциплинам

— включая курсы по копирайтингу и смежным дисциплинам Ссылка на портфолио — обязательный элемент для копирайтера

Проведите аудит вакансий интересующих вас компаний и выделите повторяющиеся требования и ключевые слова. Интегрируйте их в свое резюме, но избегайте прямого копирования. Помните, что многие компании используют ATS (Applicant Tracking System) для первичного отбора резюме, поэтому включение релевантных ключевых слов критически важно. 🔑

Типичные ошибки Как сделать правильно Общие фразы: "Креативный копирайтер с опытом" Конкретика: "Создал более 200 продающих текстов с конверсией 4,7%" Перечисление обязанностей Акцент на достижениях и результатах Отсутствие примеров работ Ссылка на онлайн-портфолио или 2-3 лучших примера Орфографические ошибки Тщательная проверка текста (критично для копирайтера!)

Если у вас нет опыта работы в штате, не отчаивайтесь. Фокусируйтесь на проектах, которые вы выполняли как фрилансер, учебных кейсах или волонтерских проектах. Главное — продемонстрировать релевантные навыки и результаты вашей работы.

Портфолио копирайтера: что включить для впечатления

Если резюме — это ваша визитная карточка, то портфолио — это ваша витрина. 72% HR-менеджеров признаются, что для копирайтеров портфолио важнее, чем формальный опыт работы. Как сделать его действительно впечатляющим? 🌟

Идеальное портфолио копирайтера должно включать:

Разнообразие форматов — статьи, лендинги, email-рассылки, скрипты, SMM-посты

— статьи, лендинги, email-рассылки, скрипты, SMM-посты Примеры из разных ниш — продемонстрируйте гибкость и умение адаптироваться

— продемонстрируйте гибкость и умение адаптироваться Результаты — цифры и метрики, подтверждающие эффективность ваших текстов

— цифры и метрики, подтверждающие эффективность ваших текстов Кейсы решения задач — описание проблемы, вашего решения и полученного результата

— описание проблемы, вашего решения и полученного результата Отзывы клиентов — социальное доказательство вашего профессионализма

Не стремитесь включить абсолютно все работы — выбирайте лучшие и наиболее релевантные для конкретной вакансии. Качество важнее количества. Если вы откликаетесь на вакансию в e-commerce, приоритет отдайте текстам для интернет-магазинов и продуктовым описаниям.

Марина Соколова, руководитель контент-отдела Когда я искала работу, у меня был минимальный опыт копирайтинга — всего несколько заказов на фрилансе. Вместо того чтобы просто ждать новых заказов, я создала себе вымышленных клиентов из разных ниш: веб-студию, доставку еды и онлайн-курсы. Для каждого "клиента" я разработала полноценную контент-стратегию и написала все необходимые тексты: от лендингов до email-цепочек. В портфолио честно указала, что это концептуальные работы. Это сработало! На собеседовании HR была впечатлена моим проактивным подходом и способностью мыслить стратегически. Меня взяли на должность младшего копирайтера, а через полгода повысили до старшего.

Форматы представления портфолио:

Персональный сайт — идеальный вариант, демонстрирующий ваши технические навыки PDF-презентация — структурированный документ с примерами и кейсами Профиль на специализированных платформах — Behance, Dribbble или LinkedIn Google-документ — простой, но эффективный способ организации работ

Если у вас мало опыта, создайте несколько концептуальных проектов. Напишите текст для существующего бренда, предложите редизайн лендинга или создайте серию постов для социальных сетей. Главное — продемонстрировать ваше мышление и навыки, даже если это не были реальные заказы. 🖋️

Поиск вакансий копирайтера: эффективные стратегии

Найти подходящую вакансию копирайтера — это не просто просматривать job-сайты. Требуется стратегический подход, особенно когда конкуренция высока. По статистике, 65% вакансий копирайтеров закрываются через нетворкинг и рекомендации, а не через открытые каналы поиска.

Наиболее эффективные стратегии поиска вакансий:

Специализированные job-сайты — HeadHunter, Хабр Карьера, Работа.ру, Indeed

— HeadHunter, Хабр Карьера, Работа.ру, Indeed Профессиональные сообщества — Телеграм-каналы и чаты по копирайтингу и маркетингу

— Телеграм-каналы и чаты по копирайтингу и маркетингу Нетворкинг — связи с коллегами, профессиональные мероприятия, конференции

— связи с коллегами, профессиональные мероприятия, конференции Прямой поиск — составление списка интересных компаний и прямое обращение к ним

— составление списка интересных компаний и прямое обращение к ним Рекрутинговые агентства — специализирующиеся на маркетинге и креативе

При поиске вакансий используйте различные вариации названий должностей: копирайтер, контент-райтер, SEO-копирайтер, контент-маркетолог, редактор. Часто компании используют разные названия для схожих позиций.

Не ограничивайтесь только поиском вакансий с пометкой "копирайтер". Обратите внимание на смежные специализации, где копирайтинг является частью требуемых навыков: маркетолог, SMM-специалист, PR-менеджер, редактор. Это расширит ваши возможности для трудоустройства. 🔎

Эффективная стратегия — заранее определить 10-15 компаний, где вы хотели бы работать, и мониторить их вакансии через корпоративные сайты и социальные сети. Такой подход позволит вам глубже изучить потенциального работодателя и подготовить персонализированное резюме и сопроводительное письмо.

Не забывайте об использовании социальных сетей для поиска работы:

Оптимизируйте свой профиль в LinkedIn, добавив ключевые слова по копирайтингу Публикуйте профессиональный контент и участвуйте в обсуждениях Подписывайтесь на компании и HR-специалистов интересующих вас организаций Используйте профессиональные хештеги: #вакансиякопирайтер #ищукопирайтера

Собеседование на должность копирайтера: как подготовиться

Собеседование — решающий этап в процессе трудоустройства. Для копирайтера это не просто оценка профессиональных навыков, но и проверка коммуникабельности, креативности и умения презентовать идеи. Исследования показывают, что 82% работодателей принимают решение о найме в течение первых 10 минут собеседования. 🕙

Типичные вопросы на собеседовании копирайтера:

Расскажите о вашем любимом проекте и почему вы им гордитесь?

Как вы адаптируете стиль письма для разных целевых аудиторий?

Как вы проводите исследование перед написанием текста?

Как вы реагируете на правки и критику ваших текстов?

Как вы оцениваете эффективность написанного контента?

Какие инструменты для копирайтинга и SEO вы используете?

Расскажите о случае, когда вам пришлось писать о сложной или технической теме.

Помимо подготовки ответов на типичные вопросы, важно тщательно изучить компанию: её продукты, аудиторию, конкурентов, тональность коммуникаций. Проанализируйте контент на их сайте и в социальных сетях, чтобы понять стиль и ценности бренда.

Перед собеседованием подготовьте:

Краткую презентацию о себе (1-2 минуты), фокусируясь на релевантном опыте 3-5 ключевых проектов, о которых вы можете подробно рассказать Примеры решения типичных задач копирайтера (как бы вы написали заголовок для X) Вопросы к работодателю о команде, процессах, ожиданиях от позиции

Помните, что собеседование — это двусторонний процесс. Вы не только отвечаете на вопросы, но и сами оцениваете, подходит ли вам эта компания. Задавайте вопросы о рабочих процессах, культуре компании и перспективах развития.

Большинство компаний проводят тестовое задание для копирайтеров. Отнеситесь к нему как к возможности продемонстрировать свои навыки. Внимательно читайте бриф, соблюдайте дедлайны и не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы — это показывает вашу вовлеченность и профессионализм. 📝

Устроиться копирайтером в компанию — это маршрут с четкими ориентирами, а не путешествие в неизвестность. Создайте выдающееся резюме и портфолио, определите свои сильные стороны, найдите компании, где эти навыки будут ценны, и тщательно подготовьтесь к собеседованиям. Помните, что каждый отказ — это не провал, а шаг к пониманию того, что именно ищут работодатели. Последовательность, настойчивость и постоянное развитие навыков — вот что приведет вас к работе мечты.

