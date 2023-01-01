Официальное трудоустройство на удаленке: инструкция по оформлению

Для кого эта статья:

Для специалистов, желающих работать удаленно с официальным трудоустройством

Для работодателей и HR-специалистов, оформляющих удаленных сотрудников

Для людей, интересующихся юридическими аспектами дистанционной работы в России Официальное трудоустройство на удаленке – это не миф, а реальность, доступная каждому! В 2023 году более 8 миллионов россиян работают дистанционно, но только 36% из них оформлены согласно Трудовому кодексу РФ. Остальные рискуют остаться без социальных гарантий, оплачиваемых отпусков и официального стажа. Эта пошаговая инструкция раскроет все юридические тонкости легального удаленного трудоустройства – от поиска вакансий до подписания договора, чтобы вы могли работать из любой точки мира с полной правовой защитой. 📝

Удаленное трудоустройство: юридические основы

Правовое регулирование дистанционной работы в России определяется главой 49.1 Трудового кодекса РФ. Согласно статье 312.1 ТК РФ, дистанционной (удаленной) работой считается выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей для взаимодействия с работодателем.

Законодательство выделяет три вида дистанционной работы:

Постоянная – работник выполняет свои обязанности удаленно на протяжении всего срока действия трудового договора

Временная – непрерывное выполнение трудовых функций дистанционно сроком до 6 месяцев

Комбинированная – чередование периодов работы дистанционно и на стационарном рабочем месте

Важно понимать, что удаленная работа с официальным трудоустройством отличается от фриланса или работы по гражданско-правовому договору (ГПД). При официальном трудоустройстве удаленно вы получаете все социальные гарантии: оплачиваемый отпуск, больничный, декретный отпуск, а также записи в трудовой книжке и официальный стаж.

Критерий Трудовой договор на удаленку Гражданско-правовой договор (ГПД) Социальные гарантии В полном объеме (отпуск, больничный) Отсутствуют Налоги и взносы Платит работодатель (НДФЛ 13%, взносы) Исполнитель самостоятельно (НДФЛ, взносы или НПД) Трудовой стаж Засчитывается Не засчитывается Режим работы Определяется трудовым распорядком Свободный график

С 2020 года процедура оформления удаленных сотрудников была существенно упрощена. Теперь дистанционный работник может заключать трудовой договор полностью электронно, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или простой электронной подписи (если это предусмотрено локальными нормативными актами компании).

Екатерина Соколова, HR-директор Когда мы начали масштабно переводить сотрудников на удаленку в 2020 году, возникло множество вопросов о легитимности дистанционного оформления. Одна из наших коллег, переехавшая в Таиланд, была в панике – она думала, что потеряет официальное трудоустройство и стаж. Мы подготовили дополнительное соглашение к ее трудовому договору, где четко прописали все условия удаленной работы: график, способы коммуникации, порядок предоставления отчетности. Документы подписали с помощью электронных подписей, а оригиналы направили курьерской службой. Сейчас она уже третий год официально работает из Таиланда, получает российскую зарплату, имеет полный соцпакет и даже успела оформить оплачиваемый отпуск по беременности и родам, находясь за границей.

Подготовка документов для удаленной работы

Для официального оформления удаленной работы вам потребуется стандартный пакет документов, как и при очном трудоустройстве, но с некоторыми особенностями. Подготовьте следующее: 📋

Паспорт (сканы всех страниц с отметками)

СНИЛС

ИНН

Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР)

Документы об образовании и квалификации

Военный билет для военнообязанных

Реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы

Электронная подпись (при необходимости)

Особое внимание стоит уделить электронной подписи. Для официального удаленного трудоустройства может потребоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Получить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах, таких как Госуслуги, Сбербанк, Контур, ТаксНет и другие.

Процесс получения УКЭП включает следующие шаги:

Выбор удостоверяющего центра Подготовка необходимых документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) Подача заявления и оплата услуги (стоимость варьируется от 1000 до 5000 рублей) Получение сертификата и ключевого носителя (обычно USB-токен) Установка необходимого программного обеспечения

Важно: некоторые работодатели принимают простую электронную подпись или даже скан-копии подписанных документов с последующей отправкой оригиналов по почте. Уточните этот момент у конкретного работодателя.

Вид электронной подписи Применение при трудоустройстве Стоимость Срок действия Простая электронная подпись (ПЭП) При наличии соответствующего положения у работодателя Бесплатно Не ограничен Усиленная неквалифицированная ЭП (УНЭП) Внутренний документооборот От 1000 руб. 1 год Усиленная квалифицированная ЭП (УКЭП) Официальное трудоустройство, имеет юридическую силу От 3000 руб. 1 год

Если вы переходите на удаленную работу из офиса в той же компании, вам потребуется подготовить дополнительное соглашение к существующему трудовому договору. В нем должны быть четко прописаны все условия дистанционной работы: график, порядок коммуникации, предоставления отчетности и т.д.

Поиск вакансий с официальным удаленным оформлением

Найти работу с официальным удаленным трудоустройством можно на различных платформах и ресурсах. Важно сразу отфильтровывать предложения, где гарантируется оформление по ТК РФ. 🔍

Наиболее надежные источники вакансий с официальным оформлением:

Специализированные сайты по поиску работы: HeadHunter, SuperJob, Работа.ру, Труд.всем (официальный портал Роструда)

Агрегаторы удаленных вакансий: Remote.ru, Remote-job.ru, Workle

Корпоративные сайты компаний: многие крупные организации имеют отдельные разделы с удаленными вакансиями

Профессиональные социальные сети: LinkedIn (доступен через VPN), Профессионалы.ру

Специализированные Telegram-каналы и группы в социальных сетях: "Удаленная работа", "Работа в IT удаленно" и т.д.

При поиске вакансий обращайте внимание на следующие формулировки, указывающие на официальное трудоустройство:

"Оформление согласно ТК РФ"

"Официальное трудоустройство"

"Белая заработная плата"

"Полный социальный пакет"

"Удаленная работа с оформлением по трудовому договору"

При рассмотрении вакансий важно различать формулировки "удаленная работа" и "фриланс". Первая предполагает полноценное трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ, вторая обычно подразумевает работу по ГПД или без официального оформления вообще.

Дмитрий Волков, IT-специалист Долгое время я работал удаленно "на словах" – без официального оформления. Когда решил взять ипотеку, банки отказывали из-за отсутствия подтвержденного дохода. Начал целенаправленно искать вакансии с официальным трудоустройством. В строке поиска на HeadHunter я использовал комбинацию "удаленная работа ТК РФ" и отфильтровал результаты по формату работы "удаленно". На собеседованиях задавал прямые вопросы о типе оформления. С третьей попытки нашел компанию, которая предложила полностью дистанционную работу с официальным трудовым договором. Собеседование прошло в Zoom, документы подписали электронно, а затем обменялись бумажными оригиналами через курьерскую службу. Сейчас у меня официальная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный – и всё это с возможностью работать из любой точки страны.

Процесс заключения трудового договора дистанционно

Заключение трудового договора на удаленную работу может происходить полностью дистанционно. Вот пошаговый алгоритм этого процесса: 📄

Предварительное собеседование. Обычно проводится через видеоконференцию (Zoom, Teams, Skype). Предложение о работе (job offer). При положительном решении работодатель направляет официальное предложение с указанием условий. Предоставление документов. Вы направляете сканы или фотографии необходимых документов через электронную почту или корпоративный портал. Согласование условий трудового договора. Работодатель направляет проект договора, который вы изучаете и при необходимости предлагаете корректировки. Подписание трудового договора. Возможны три варианта: Электронное подписание с использованием УКЭП

Подписание простой электронной подписью (если это предусмотрено локальными актами работодателя)

Обмен скан-копиями с последующей отправкой оригиналов почтой или курьером Издание приказа о приеме на работу. Работодатель издает приказ и направляет вам копию. Внесение записи в трудовую книжку (если ведется бумажная трудовая) или в электронную трудовую книжку.

Согласно статье 312.2 ТК РФ, в трудовом договоре о дистанционной работе должны быть дополнительно указаны:

Характер работы (постоянная удаленная, временная удаленная или комбинированная)

Режим рабочего времени и времени отдыха (если он отличается от общих правил)

Порядок и сроки обеспечения работника необходимым оборудованием (или условия компенсации за использование личного оборудования)

Порядок и сроки выплаты компенсации за использование личного оборудования и интернета

Порядок взаимодействия работодателя и работника (каналы связи, периодичность отчетов и т.д.)

Порядок вызова работника на стационарное рабочее место (если предусмотрено)

Обратите особое внимание на пункт о компенсации расходов на оборудование, электроэнергию и интернет. Согласно ТК РФ, работодатель обязан компенсировать эти расходы, если работник использует личное оборудование для выполнения трудовых функций. Конкретный размер компенсации может определяться трудовым договором или локальным нормативным актом.

После подписания договора важно убедиться, что работодатель выполнил все обязательства по оформлению. Вы можете запросить:

Копию приказа о приеме на работу

Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р)

Подтверждение регистрации в системе персонифицированного учета

Справку о заработной плате (при необходимости)

Права и обязанности при удаленной официальной работе

Дистанционные сотрудники, оформленные по ТК РФ, имеют те же базовые права и обязанности, что и офисные работники, но с некоторыми особенностями. ⚖️

Ключевые права удаленного работника:

Получение заработной платы не ниже МРОТ (не реже двух раз в месяц)

Ежегодный оплачиваемый отпуск (минимум 28 календарных дней)

Оплата больничных листов

Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком

Компенсация за использование личного оборудования, программного обеспечения и средств связи

Право на обучение за счет работодателя (если предусмотрено договором)

Защита от необоснованного увольнения

Пенсионное и медицинское страхование

Особые обязанности удаленного работника:

Соблюдение режима рабочего времени, установленного трудовым договором

Обеспечение конфиденциальности информации и защиты персональных данных

Своевременное предоставление отчетов о выполненной работе в формате, оговоренном с работодателем

Поддержание связи с работодателем в установленном порядке и в указанные часы

Бережное отношение к оборудованию, предоставленному работодателем (если имеется)

Соблюдение требований охраны труда при выполнении работы дистанционно

Важно знать, что в трудовом договоре может быть предусмотрено дополнительное основание для увольнения удаленного работника – невыход на связь без уважительной причины более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса работодателя (ст. 312.8 ТК РФ).

Для защиты своих прав при удаленной работе рекомендуется:

Вести учет рабочего времени самостоятельно (если работодатель не использует автоматизированные системы учета) Сохранять всю переписку и документы, связанные с выполнением работы Своевременно сообщать работодателю о проблемах, препятствующих выполнению работы Регулярно запрашивать и хранить расчетные листки по заработной плате При длительном больничном или других уважительных причинах отсутствия – своевременно информировать работодателя и предоставлять подтверждающие документы

В случае нарушения трудовых прав дистанционного работника можно обратиться:

К непосредственному руководителю или в HR-отдел компании

В Государственную инспекцию труда (электронное обращение через портал "Онлайнинспекция.рф")

В прокуратуру

В суд

Официальное удаленное трудоустройство — это не просто юридическая формальность, а ваш щит безопасности в современном трудовом пространстве. Следуя описанным шагам, вы получаете не только свободу работать откуда угодно, но и полноценную защиту своих трудовых прав. Помните: правильно оформленный договор дистанционного работника обеспечивает такие же гарантии, как и у офисных сотрудников, плюс дополнительную гибкость. Не упускайте возможность соединить комфорт удаленной работы с уверенностью в завтрашнем дне!

