logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Самозанятый проектировщик: как легально работать без СРО и ИП
Перейти

Самозанятый проектировщик: как легально работать без СРО и ИП

#Фриланс и самозанятость  #Трудовое право  
Для кого эта статья:

  • Фрилансеры и самозанятые проектировщики
  • Специалисты в области архитектуры и инженерного проектирования

  • Люди, заинтересованные в легализации своей деятельности с минимальной административной нагрузкой

    Свобода проектировщика на фрилансе и стабильность правового статуса — сочетание, к которому стремятся многие профессионалы в сфере проектирования. Регистрация в качестве самозанятого открывает проектировщикам доступ к легальной работе без бюрократических сложностей ИП или ООО, с налоговой ставкой всего 4-6%. Но есть нюансы и ограничения, о которых важно знать до регистрации — от членства в СРО до лимитов годового дохода. Рассмотрим пошагово, как проектировщику стать самозанятым, избежать типичных ошибок и максимально использовать преимущества этого статуса. 🏗️📐

Кто такой самозанятый проектировщик: правовой статус и ограничения

Самозанятый проектировщик — это специалист, легально оказывающий услуги проектирования в рамках налога на профессиональный доход (НПД). Этот статус даёт возможность работать официально без регистрации ИП или юридического лица, что существенно упрощает ведение деятельности. 📝

Главное условие получения статуса самозанятого — соответствие критериям, установленным Федеральным законом №422-ФЗ от 27.11.2018:

  • Работа без наемных сотрудников
  • Годовой доход не превышает 2,4 млн рублей
  • Отсутствие работодателя (или наличие с соблюдением определенных условий)
  • Деятельность не связана с перепродажей товаров

Проектировщикам важно понимать ключевые отличия самозанятости от других форм ведения бизнеса:

Критерий Самозанятый ИП ООО
Регистрация Через приложение «Мой налог» Через ФНС с пакетом документов Сложная процедура с уставом
Налоговая ставка 4% (физлицам), 6% (юрлицам) От 6% в зависимости от режима От 6% + налог на прибыль
Отчетность Отсутствует Ежеквартальная и годовая Комплексная, многоуровневая
Сотрудники Запрещены Разрешены Разрешены
Возможности масштабирования Ограничены Средние Высокие

Несмотря на преимущества, для проектировщиков существуют важные ограничения при работе в статусе самозанятого:

  • Невозможность участия в крупных государственных проектах, требующих определенных форм юридического лица
  • Ограничения на выполнение работ, требующих обязательного членства в СРО (подробнее в разделе о СРО)
  • Невозможность найма помощников и создания команды
  • Потенциальные трудности при сотрудничестве с крупными компаниями, предпочитающими работу с ИП/ООО
  • Ограничения на виды проектных работ (некоторые категории проектов недоступны)

Максим Ковалев, налоговый консультант

Один из моих клиентов, Андрей, 7 лет работал проектировщиком в крупной архитектурной компании. В 2020 году он решил уйти на фриланс, но боялся бюрократии, связанной с открытием ИП. Мы проанализировали его ситуацию и пришли к выводу, что самозанятость идеально подходит для его случая: он планировал работать один, доход прогнозировался в пределах 1,5 млн в год, а основными заказчиками были частные лица и небольшие компании.

За первый год самозанятости Андрей сэкономил около 180 000 рублей на налогах по сравнению с ИП на УСН. Ему не пришлось заполнять декларации и платить фиксированные взносы. Но главное — он мог сконцентрироваться на работе, а не на бумагах. Сейчас, спустя три года, Андрей по-прежнему самозанятый, хотя объемы заказов выросли. Если вы, как Андрей, цените свободу от бюрократии и работаете в сегменте малых и средних проектов — самозанятость станет идеальным решением.

Регистрация самозанятости для проектировщика: 5 простых шагов

Процесс получения статуса самозанятого для проектировщика предельно прост и занимает не более 15 минут. Рассмотрим каждый шаг с акцентом на особенности для представителей проектной сферы. 🖋️

Шаг 1. Проверка соответствия требованиям

Перед регистрацией убедитесь, что вы соответствуете базовым требованиям:

  • Вы гражданин РФ или страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)
  • Ваша деятельность не входит в список запрещенных для самозанятых (проектирование не входит)
  • Вы не планируете нанимать сотрудников для выполнения проектных работ
  • Ваш предполагаемый годовой доход от проектирования не превысит 2,4 млн рублей

Шаг 2. Выбор способа регистрации

Для регистрации самозанятости доступны следующие варианты:

  • Мобильное приложение «Мой налог» (рекомендуемый вариант)
  • Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
  • Через банк-партнер ФНС (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.)
  • При личном посещении налоговой службы с паспортом

Шаг 3. Регистрация через приложение «Мой налог»

  1. Скачайте приложение «Мой налог» из App Store или Google Play
  2. Выберите способ регистрации: через учетную запись Госуслуг (ЕСИА) или по паспорту
  3. При регистрации по паспорту сделайте фото паспорта и селфи
  4. Укажите номер телефона и придумайте пин-код для входа в приложение

Шаг 4. Указание вида деятельности

При регистрации необходимо указать вид деятельности. Для проектировщиков подходящими кодами ОКВЭД будут:

  • 71.11 — Деятельность в области архитектуры
  • 71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования
  • 74.10 — Деятельность специализированная в области дизайна

Обратите внимание: хотя при регистрации в приложении «Мой налог» указание ОКВЭД не требуется, рекомендуется ориентироваться на эти коды при описании деятельности для корректного налогообложения.

Шаг 5. Настройка рабочего пространства

После завершения регистрации:

  • Создайте шаблоны чеков для типовых проектных услуг
  • Подключите банковскую карту для автоматического списания налога
  • Настройте уведомления о сроках уплаты налога
  • Изучите функцию "Партнеры" для работы с постоянными заказчиками

Налоги и отчетность: финансовая сторона самозанятости

Налоговая система для самозанятых проектировщиков отличается беспрецедентной простотой. Разберемся в основных аспектах налогообложения и финансового учета. 💰

Налоговые ставки и их особенности

Главное преимущество самозанятости — низкие налоговые ставки:

  • 4% при работе с физическими лицами
  • 6% при работе с юридическими лицами и ИП

Важно: налог рассчитывается только с фактически полученного дохода, без авансовых платежей.

Порядок формирования чеков

Каждый раз при получении оплаты необходимо формировать чек в приложении «Мой налог»:

  1. Указать сумму полученного дохода
  2. Выбрать вид деятельности (проектные работы)
  3. Указать заказчика (физ. или юр. лицо)
  4. Сформировать и отправить чек клиенту по SMS или email

Для проектировщиков особенно важно правильно указывать в чеке перечень услуг, например: «Разработка проектной документации», «Подготовка архитектурных решений», «Инженерное проектирование» и т.д.

Сроки и способы уплаты налога

Система уплаты налога устроена максимально просто:

  • Налоговый период — календарный месяц
  • ФНС рассчитывает налог автоматически на основании сформированных чеков
  • Уведомление о сумме налога приходит до 12 числа следующего месяца
  • Срок уплаты — до 25 числа следующего месяца
  • Оплата возможна через приложение, личный кабинет налогоплательщика или банк

Налоговый вычет для самозанятых

Самозанятые проектировщики имеют право на налоговый вычет в размере 10 000 рублей, который автоматически применяется ФНС:

  • Для ставки 4% вычет составляет 1% от дохода (до исчерпания лимита в 10 000 ₽)
  • Для ставки 6% вычет составляет 2% от дохода (до исчерпания лимита в 10 000 ₽)

Данный вычет фактически снижает эффективную налоговую ставку в начале деятельности до 3% и 4% соответственно.

Учет расходов в деятельности самозанятого проектировщика

Критически важный момент для проектировщиков: система налогообложения самозанятых не предусматривает учет расходов. Это означает, что налог платится со всей суммы дохода без вычета затрат на программное обеспечение, оборудование, материалы и другие профессиональные расходы.

Сравним влияние этого фактора на реальную налоговую нагрузку:

Показатель Самозанятый ИП на УСН "Доходы" ИП на УСН "Доходы минус расходы"
Годовой доход 1 200 000 ₽ 1 200 000 ₽ 1 200 000 ₽
Расходы на ПО и оборудование 350 000 ₽ (не учитываются) 350 000 ₽ (не учитываются) 350 000 ₽ (учитываются)
Налоговая база 1 200 000 ₽ 1 200 000 ₽ 850 000 ₽
Налоговая ставка 4-6% 6% 15%
Сумма налога 60 000 ₽ (при 5% средней ставке) 72 000 ₽ 127 500 ₽
Страховые взносы 0 ₽ 43 211 ₽ (2023 год) 43 211 ₽ (2023 год)
Итоговая налоговая нагрузка 60 000 ₽ 115 211 ₽ 170 711 ₽

Как видно из таблицы, даже при значительных расходах режим самозанятости остается более выгодным для проектировщиков с точки зрения общей налоговой нагрузки.

СРО и допуски: особенности работы проектировщика-самозанятого

Один из самых сложных вопросов для проектировщиков, выбирающих самозанятость — совместимость этого статуса с требованиями о членстве в саморегулируемых организациях (СРО). Разберемся, какие проектные работы доступны самозанятым, а какие требуют иного юридического статуса. 🏗️

Законодательные требования к членству в СРО

Согласно Градостроительному кодексу РФ (статья 55.8), членство в СРО требуется при выполнении работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Самозанятые проектировщики сталкиваются с ключевой проблемой: по действующему законодательству членами СРО могут быть только:

  • Индивидуальные предприниматели
  • Юридические лица

Физические лица, работающие в статусе самозанятых, не могут стать членами СРО в области проектирования.

Проектные работы, доступные самозанятым

Тем не менее, существует обширная область проектных работ, не требующих членства в СРО:

  • Разработка дизайн-проектов интерьеров
  • Проектирование малых архитектурных форм
  • Разработка эскизных проектов
  • Визуализация архитектурных объектов
  • Разработка отдельных разделов проектной документации (при работе в составе команды проектной организации)
  • Проектирование объектов, не относящихся к капитальному строительству (временные конструкции, некапитальные строения)
  • Консультационные услуги в сфере проектирования
  • Авторский надзор (если не требуется членство в СРО)

Взаимодействие с проектными организациями

Распространенная практика для самозанятых проектировщиков — сотрудничество с проектными организациями, являющимися членами СРО:

  1. Самозанятый выполняет определенную часть проекта (например, визуализацию или расчеты)
  2. Проектная организация включает эту работу в общий проект
  3. Ответственность за соответствие нормам и стандартам несет проектная организация

Такая схема позволяет самозанятым работать даже над крупными объектами капитального строительства, выполняя отдельные задачи в рамках комплексного проекта.

Елена Соколова, архитектор-проектировщик

После 12 лет работы в проектном бюро я решила попробовать самостоятельную практику. Но сразу столкнулась с вопросом СРО — мои основные проекты были связаны с капитальным строительством. Оформляться как ИП не хотелось из-за высоких взносов и отчетности.

Решение пришло неожиданно. Мой бывший руководитель предложил сотрудничество: я работаю над проектами как самозанятая, а бюро, имеющее членство в СРО, выступает генпроектировщиком. Мы заключили договор, по которому я выполняю архитектурную часть, а бюро берет на себя юридическую ответственность, проверку на соответствие нормам и оформление документации.

За первый год такой работы я выполнила 7 крупных проектов жилых домов. Моя выручка составила 1,8 млн рублей, а налоги — всего около 90 тысяч. При этом я избежала членских взносов в СРО (около 150-200 тысяч в год) и сложной отчетности. Плюс сохранила гибкий график и возможность выбирать проекты. Сейчас я сотрудничаю уже с тремя проектными бюро по аналогичной схеме.

Поиск заказов и оформление отношений с клиентами

Юридический статус — лишь первый шаг. Успешный самозанятый проектировщик должен эффективно привлекать клиентов и грамотно оформлять деловые отношения. Рассмотрим практические аспекты этой деятельности. 📋

Каналы поиска клиентов для самозанятого проектировщика

Для привлечения заказчиков самозанятые проектировщики могут использовать различные каналы:

  • Специализированные платформы для фрилансеров (FL.ru, Freelance.ru, Workle)
  • Профессиональные социальные сети (LinkedIn, Behance)
  • Профильные группы в мессенджерах и сообществах
  • Создание собственного сайта-портфолио
  • Нетворкинг и участие в профессиональных мероприятиях
  • Сотрудничество с дизайн-студиями и архитектурными бюро
  • Размещение объявлений на специализированных ресурсах для строителей и дизайнеров

При выборе канала важно учитывать вашу специализацию. Например, для проектировщиков частных домов эффективнее работать через строительные компании, а для дизайнеров интерьеров — через дизайн-студии.

Договорные отношения с заказчиками

Несмотря на упрощенный налоговый режим, самозанятым проектировщикам крайне важно юридически грамотно оформлять отношения с заказчиками:

  1. Договор на выполнение проектных работ. Обязательно включите:
    • Детальное техническое задание
    • Сроки выполнения каждого этапа
    • Стоимость работ и порядок оплаты
    • Процедуру внесения изменений в проект
    • Ответственность сторон
    • Условия передачи авторских прав
  2. Акт приема-передачи выполненных работ. Этот документ подтверждает факт выполнения обязательств.
  3. Чек из приложения «Мой налог». Обязательно формируйте его при получении каждой оплаты.

Для проектировщиков особенно важно детально прописывать объем работ и критерии их приемки, учитывая возможные правки и изменения со стороны заказчика.

Ценообразование для самозанятого проектировщика

При формировании цены на проектные услуги учитывайте:

  • Сложность и объем проекта
  • Сроки выполнения (срочность)
  • Ваши профессиональные компетенции и опыт
  • Рыночные цены на аналогичные услуги
  • Накладные расходы (программное обеспечение, оборудование)

Распространенные модели ценообразования:

  • Фиксированная цена за проект
  • Почасовая оплата
  • Цена за квадратный метр проектируемой площади (распространено в архитектурном проектировании)
  • Комбинированная система (базовая ставка + доплаты за дополнительные услуги)

Предотвращение типичных проблем в работе с заказчиками

Самозанятые проектировщики часто сталкиваются с определенными сложностями:

  • Бесконечные правки и доработки проекта
  • Задержки платежей
  • Изменение требований в процессе работы
  • Несогласованность видения проекта

Рекомендации по минимизации рисков:

  1. Работайте по предоплате (рекомендуемая схема: 30-50% аванс, остаток после выполнения)
  2. Четко ограничивайте количество бесплатных правок в договоре
  3. Разбивайте крупные проекты на этапы с промежуточной оплатой
  4. Документируйте все изменения в техническом задании
  5. Используйте облачные сервисы для демонстрации промежуточных результатов

Переход в статус самозанятого открывает проектировщикам широкие возможности для легальной работы с минимальной налоговой и административной нагрузкой. Ключ к успеху — правильная оценка ограничений этого статуса, особенно в контексте требований СРО, и построение эффективной стратегии работы с заказчиками. Тщательно взвесьте все аспекты и выберите оптимальную модель работы, соответствующую вашему профессиональному профилю и амбициям. Самозанятость — не единственный, но для многих проектировщиков — самый эффективный путь к сочетанию свободы и стабильности.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Инна Брагина

консультант по самозанятости

Свежие материалы
День открытых дверей IT Hub: погружение в мир технологий и карьеры
25 августа 2025
7 прорывных технологий 2025: как инновации трансформируют бизнес
25 августа 2025
Зарплата Full Stack разработчика: от 60 000 до 350 000+ рублей
25 августа 2025

Загрузка...