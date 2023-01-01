Самозанятый проектировщик: как легально работать без СРО и ИП#Фриланс и самозанятость #Трудовое право
Для кого эта статья:
- Фрилансеры и самозанятые проектировщики
- Специалисты в области архитектуры и инженерного проектирования
Люди, заинтересованные в легализации своей деятельности с минимальной административной нагрузкой
Свобода проектировщика на фрилансе и стабильность правового статуса — сочетание, к которому стремятся многие профессионалы в сфере проектирования. Регистрация в качестве самозанятого открывает проектировщикам доступ к легальной работе без бюрократических сложностей ИП или ООО, с налоговой ставкой всего 4-6%. Но есть нюансы и ограничения, о которых важно знать до регистрации — от членства в СРО до лимитов годового дохода. Рассмотрим пошагово, как проектировщику стать самозанятым, избежать типичных ошибок и максимально использовать преимущества этого статуса. 🏗️📐
Кто такой самозанятый проектировщик: правовой статус и ограничения
Самозанятый проектировщик — это специалист, легально оказывающий услуги проектирования в рамках налога на профессиональный доход (НПД). Этот статус даёт возможность работать официально без регистрации ИП или юридического лица, что существенно упрощает ведение деятельности. 📝
Главное условие получения статуса самозанятого — соответствие критериям, установленным Федеральным законом №422-ФЗ от 27.11.2018:
- Работа без наемных сотрудников
- Годовой доход не превышает 2,4 млн рублей
- Отсутствие работодателя (или наличие с соблюдением определенных условий)
- Деятельность не связана с перепродажей товаров
Проектировщикам важно понимать ключевые отличия самозанятости от других форм ведения бизнеса:
|Критерий
|Самозанятый
|ИП
|ООО
|Регистрация
|Через приложение «Мой налог»
|Через ФНС с пакетом документов
|Сложная процедура с уставом
|Налоговая ставка
|4% (физлицам), 6% (юрлицам)
|От 6% в зависимости от режима
|От 6% + налог на прибыль
|Отчетность
|Отсутствует
|Ежеквартальная и годовая
|Комплексная, многоуровневая
|Сотрудники
|Запрещены
|Разрешены
|Разрешены
|Возможности масштабирования
|Ограничены
|Средние
|Высокие
Несмотря на преимущества, для проектировщиков существуют важные ограничения при работе в статусе самозанятого:
- Невозможность участия в крупных государственных проектах, требующих определенных форм юридического лица
- Ограничения на выполнение работ, требующих обязательного членства в СРО (подробнее в разделе о СРО)
- Невозможность найма помощников и создания команды
- Потенциальные трудности при сотрудничестве с крупными компаниями, предпочитающими работу с ИП/ООО
- Ограничения на виды проектных работ (некоторые категории проектов недоступны)
Максим Ковалев, налоговый консультант
Один из моих клиентов, Андрей, 7 лет работал проектировщиком в крупной архитектурной компании. В 2020 году он решил уйти на фриланс, но боялся бюрократии, связанной с открытием ИП. Мы проанализировали его ситуацию и пришли к выводу, что самозанятость идеально подходит для его случая: он планировал работать один, доход прогнозировался в пределах 1,5 млн в год, а основными заказчиками были частные лица и небольшие компании.
За первый год самозанятости Андрей сэкономил около 180 000 рублей на налогах по сравнению с ИП на УСН. Ему не пришлось заполнять декларации и платить фиксированные взносы. Но главное — он мог сконцентрироваться на работе, а не на бумагах. Сейчас, спустя три года, Андрей по-прежнему самозанятый, хотя объемы заказов выросли. Если вы, как Андрей, цените свободу от бюрократии и работаете в сегменте малых и средних проектов — самозанятость станет идеальным решением.
Регистрация самозанятости для проектировщика: 5 простых шагов
Процесс получения статуса самозанятого для проектировщика предельно прост и занимает не более 15 минут. Рассмотрим каждый шаг с акцентом на особенности для представителей проектной сферы. 🖋️
Шаг 1. Проверка соответствия требованиям
Перед регистрацией убедитесь, что вы соответствуете базовым требованиям:
- Вы гражданин РФ или страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)
- Ваша деятельность не входит в список запрещенных для самозанятых (проектирование не входит)
- Вы не планируете нанимать сотрудников для выполнения проектных работ
- Ваш предполагаемый годовой доход от проектирования не превысит 2,4 млн рублей
Шаг 2. Выбор способа регистрации
Для регистрации самозанятости доступны следующие варианты:
- Мобильное приложение «Мой налог» (рекомендуемый вариант)
- Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
- Через банк-партнер ФНС (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.)
- При личном посещении налоговой службы с паспортом
Шаг 3. Регистрация через приложение «Мой налог»
- Скачайте приложение «Мой налог» из App Store или Google Play
- Выберите способ регистрации: через учетную запись Госуслуг (ЕСИА) или по паспорту
- При регистрации по паспорту сделайте фото паспорта и селфи
- Укажите номер телефона и придумайте пин-код для входа в приложение
Шаг 4. Указание вида деятельности
При регистрации необходимо указать вид деятельности. Для проектировщиков подходящими кодами ОКВЭД будут:
- 71.11 — Деятельность в области архитектуры
- 71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования
- 74.10 — Деятельность специализированная в области дизайна
Обратите внимание: хотя при регистрации в приложении «Мой налог» указание ОКВЭД не требуется, рекомендуется ориентироваться на эти коды при описании деятельности для корректного налогообложения.
Шаг 5. Настройка рабочего пространства
После завершения регистрации:
- Создайте шаблоны чеков для типовых проектных услуг
- Подключите банковскую карту для автоматического списания налога
- Настройте уведомления о сроках уплаты налога
- Изучите функцию "Партнеры" для работы с постоянными заказчиками
Налоги и отчетность: финансовая сторона самозанятости
Налоговая система для самозанятых проектировщиков отличается беспрецедентной простотой. Разберемся в основных аспектах налогообложения и финансового учета. 💰
Налоговые ставки и их особенности
Главное преимущество самозанятости — низкие налоговые ставки:
- 4% при работе с физическими лицами
- 6% при работе с юридическими лицами и ИП
Важно: налог рассчитывается только с фактически полученного дохода, без авансовых платежей.
Порядок формирования чеков
Каждый раз при получении оплаты необходимо формировать чек в приложении «Мой налог»:
- Указать сумму полученного дохода
- Выбрать вид деятельности (проектные работы)
- Указать заказчика (физ. или юр. лицо)
- Сформировать и отправить чек клиенту по SMS или email
Для проектировщиков особенно важно правильно указывать в чеке перечень услуг, например: «Разработка проектной документации», «Подготовка архитектурных решений», «Инженерное проектирование» и т.д.
Сроки и способы уплаты налога
Система уплаты налога устроена максимально просто:
- Налоговый период — календарный месяц
- ФНС рассчитывает налог автоматически на основании сформированных чеков
- Уведомление о сумме налога приходит до 12 числа следующего месяца
- Срок уплаты — до 25 числа следующего месяца
- Оплата возможна через приложение, личный кабинет налогоплательщика или банк
Налоговый вычет для самозанятых
Самозанятые проектировщики имеют право на налоговый вычет в размере 10 000 рублей, который автоматически применяется ФНС:
- Для ставки 4% вычет составляет 1% от дохода (до исчерпания лимита в 10 000 ₽)
- Для ставки 6% вычет составляет 2% от дохода (до исчерпания лимита в 10 000 ₽)
Данный вычет фактически снижает эффективную налоговую ставку в начале деятельности до 3% и 4% соответственно.
Учет расходов в деятельности самозанятого проектировщика
Критически важный момент для проектировщиков: система налогообложения самозанятых не предусматривает учет расходов. Это означает, что налог платится со всей суммы дохода без вычета затрат на программное обеспечение, оборудование, материалы и другие профессиональные расходы.
Сравним влияние этого фактора на реальную налоговую нагрузку:
|Показатель
|Самозанятый
|ИП на УСН "Доходы"
|ИП на УСН "Доходы минус расходы"
|Годовой доход
|1 200 000 ₽
|1 200 000 ₽
|1 200 000 ₽
|Расходы на ПО и оборудование
|350 000 ₽ (не учитываются)
|350 000 ₽ (не учитываются)
|350 000 ₽ (учитываются)
|Налоговая база
|1 200 000 ₽
|1 200 000 ₽
|850 000 ₽
|Налоговая ставка
|4-6%
|6%
|15%
|Сумма налога
|60 000 ₽ (при 5% средней ставке)
|72 000 ₽
|127 500 ₽
|Страховые взносы
|0 ₽
|43 211 ₽ (2023 год)
|43 211 ₽ (2023 год)
|Итоговая налоговая нагрузка
|60 000 ₽
|115 211 ₽
|170 711 ₽
Как видно из таблицы, даже при значительных расходах режим самозанятости остается более выгодным для проектировщиков с точки зрения общей налоговой нагрузки.
СРО и допуски: особенности работы проектировщика-самозанятого
Один из самых сложных вопросов для проектировщиков, выбирающих самозанятость — совместимость этого статуса с требованиями о членстве в саморегулируемых организациях (СРО). Разберемся, какие проектные работы доступны самозанятым, а какие требуют иного юридического статуса. 🏗️
Законодательные требования к членству в СРО
Согласно Градостроительному кодексу РФ (статья 55.8), членство в СРО требуется при выполнении работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Самозанятые проектировщики сталкиваются с ключевой проблемой: по действующему законодательству членами СРО могут быть только:
- Индивидуальные предприниматели
- Юридические лица
Физические лица, работающие в статусе самозанятых, не могут стать членами СРО в области проектирования.
Проектные работы, доступные самозанятым
Тем не менее, существует обширная область проектных работ, не требующих членства в СРО:
- Разработка дизайн-проектов интерьеров
- Проектирование малых архитектурных форм
- Разработка эскизных проектов
- Визуализация архитектурных объектов
- Разработка отдельных разделов проектной документации (при работе в составе команды проектной организации)
- Проектирование объектов, не относящихся к капитальному строительству (временные конструкции, некапитальные строения)
- Консультационные услуги в сфере проектирования
- Авторский надзор (если не требуется членство в СРО)
Взаимодействие с проектными организациями
Распространенная практика для самозанятых проектировщиков — сотрудничество с проектными организациями, являющимися членами СРО:
- Самозанятый выполняет определенную часть проекта (например, визуализацию или расчеты)
- Проектная организация включает эту работу в общий проект
- Ответственность за соответствие нормам и стандартам несет проектная организация
Такая схема позволяет самозанятым работать даже над крупными объектами капитального строительства, выполняя отдельные задачи в рамках комплексного проекта.
Елена Соколова, архитектор-проектировщик
После 12 лет работы в проектном бюро я решила попробовать самостоятельную практику. Но сразу столкнулась с вопросом СРО — мои основные проекты были связаны с капитальным строительством. Оформляться как ИП не хотелось из-за высоких взносов и отчетности.
Решение пришло неожиданно. Мой бывший руководитель предложил сотрудничество: я работаю над проектами как самозанятая, а бюро, имеющее членство в СРО, выступает генпроектировщиком. Мы заключили договор, по которому я выполняю архитектурную часть, а бюро берет на себя юридическую ответственность, проверку на соответствие нормам и оформление документации.
За первый год такой работы я выполнила 7 крупных проектов жилых домов. Моя выручка составила 1,8 млн рублей, а налоги — всего около 90 тысяч. При этом я избежала членских взносов в СРО (около 150-200 тысяч в год) и сложной отчетности. Плюс сохранила гибкий график и возможность выбирать проекты. Сейчас я сотрудничаю уже с тремя проектными бюро по аналогичной схеме.
Поиск заказов и оформление отношений с клиентами
Юридический статус — лишь первый шаг. Успешный самозанятый проектировщик должен эффективно привлекать клиентов и грамотно оформлять деловые отношения. Рассмотрим практические аспекты этой деятельности. 📋
Каналы поиска клиентов для самозанятого проектировщика
Для привлечения заказчиков самозанятые проектировщики могут использовать различные каналы:
- Специализированные платформы для фрилансеров (FL.ru, Freelance.ru, Workle)
- Профессиональные социальные сети (LinkedIn, Behance)
- Профильные группы в мессенджерах и сообществах
- Создание собственного сайта-портфолио
- Нетворкинг и участие в профессиональных мероприятиях
- Сотрудничество с дизайн-студиями и архитектурными бюро
- Размещение объявлений на специализированных ресурсах для строителей и дизайнеров
При выборе канала важно учитывать вашу специализацию. Например, для проектировщиков частных домов эффективнее работать через строительные компании, а для дизайнеров интерьеров — через дизайн-студии.
Договорные отношения с заказчиками
Несмотря на упрощенный налоговый режим, самозанятым проектировщикам крайне важно юридически грамотно оформлять отношения с заказчиками:
- Договор на выполнение проектных работ. Обязательно включите:
- Детальное техническое задание
- Сроки выполнения каждого этапа
- Стоимость работ и порядок оплаты
- Процедуру внесения изменений в проект
- Ответственность сторон
- Условия передачи авторских прав
- Акт приема-передачи выполненных работ. Этот документ подтверждает факт выполнения обязательств.
- Чек из приложения «Мой налог». Обязательно формируйте его при получении каждой оплаты.
Для проектировщиков особенно важно детально прописывать объем работ и критерии их приемки, учитывая возможные правки и изменения со стороны заказчика.
Ценообразование для самозанятого проектировщика
При формировании цены на проектные услуги учитывайте:
- Сложность и объем проекта
- Сроки выполнения (срочность)
- Ваши профессиональные компетенции и опыт
- Рыночные цены на аналогичные услуги
- Накладные расходы (программное обеспечение, оборудование)
Распространенные модели ценообразования:
- Фиксированная цена за проект
- Почасовая оплата
- Цена за квадратный метр проектируемой площади (распространено в архитектурном проектировании)
- Комбинированная система (базовая ставка + доплаты за дополнительные услуги)
Предотвращение типичных проблем в работе с заказчиками
Самозанятые проектировщики часто сталкиваются с определенными сложностями:
- Бесконечные правки и доработки проекта
- Задержки платежей
- Изменение требований в процессе работы
- Несогласованность видения проекта
Рекомендации по минимизации рисков:
- Работайте по предоплате (рекомендуемая схема: 30-50% аванс, остаток после выполнения)
- Четко ограничивайте количество бесплатных правок в договоре
- Разбивайте крупные проекты на этапы с промежуточной оплатой
- Документируйте все изменения в техническом задании
- Используйте облачные сервисы для демонстрации промежуточных результатов
Переход в статус самозанятого открывает проектировщикам широкие возможности для легальной работы с минимальной налоговой и административной нагрузкой. Ключ к успеху — правильная оценка ограничений этого статуса, особенно в контексте требований СРО, и построение эффективной стратегии работы с заказчиками. Тщательно взвесьте все аспекты и выберите оптимальную модель работы, соответствующую вашему профессиональному профилю и амбициям. Самозанятость — не единственный, но для многих проектировщиков — самый эффективный путь к сочетанию свободы и стабильности.
Инна Брагина
консультант по самозанятости