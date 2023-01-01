Самозанятый проектировщик: как легально работать без СРО и ИП

Для кого эта статья:

Фрилансеры и самозанятые проектировщики

Специалисты в области архитектуры и инженерного проектирования

Люди, заинтересованные в легализации своей деятельности с минимальной административной нагрузкой Свобода проектировщика на фрилансе и стабильность правового статуса — сочетание, к которому стремятся многие профессионалы в сфере проектирования. Регистрация в качестве самозанятого открывает проектировщикам доступ к легальной работе без бюрократических сложностей ИП или ООО, с налоговой ставкой всего 4-6%. Но есть нюансы и ограничения, о которых важно знать до регистрации — от членства в СРО до лимитов годового дохода. Рассмотрим пошагово, как проектировщику стать самозанятым, избежать типичных ошибок и максимально использовать преимущества этого статуса. 🏗️📐

Кто такой самозанятый проектировщик: правовой статус и ограничения

Самозанятый проектировщик — это специалист, легально оказывающий услуги проектирования в рамках налога на профессиональный доход (НПД). Этот статус даёт возможность работать официально без регистрации ИП или юридического лица, что существенно упрощает ведение деятельности. 📝

Главное условие получения статуса самозанятого — соответствие критериям, установленным Федеральным законом №422-ФЗ от 27.11.2018:

Работа без наемных сотрудников

Годовой доход не превышает 2,4 млн рублей

Отсутствие работодателя (или наличие с соблюдением определенных условий)

Деятельность не связана с перепродажей товаров

Проектировщикам важно понимать ключевые отличия самозанятости от других форм ведения бизнеса:

Критерий Самозанятый ИП ООО Регистрация Через приложение «Мой налог» Через ФНС с пакетом документов Сложная процедура с уставом Налоговая ставка 4% (физлицам), 6% (юрлицам) От 6% в зависимости от режима От 6% + налог на прибыль Отчетность Отсутствует Ежеквартальная и годовая Комплексная, многоуровневая Сотрудники Запрещены Разрешены Разрешены Возможности масштабирования Ограничены Средние Высокие

Несмотря на преимущества, для проектировщиков существуют важные ограничения при работе в статусе самозанятого:

Невозможность участия в крупных государственных проектах, требующих определенных форм юридического лица

Ограничения на выполнение работ, требующих обязательного членства в СРО (подробнее в разделе о СРО)

Невозможность найма помощников и создания команды

Потенциальные трудности при сотрудничестве с крупными компаниями, предпочитающими работу с ИП/ООО

Ограничения на виды проектных работ (некоторые категории проектов недоступны)

Максим Ковалев, налоговый консультант Один из моих клиентов, Андрей, 7 лет работал проектировщиком в крупной архитектурной компании. В 2020 году он решил уйти на фриланс, но боялся бюрократии, связанной с открытием ИП. Мы проанализировали его ситуацию и пришли к выводу, что самозанятость идеально подходит для его случая: он планировал работать один, доход прогнозировался в пределах 1,5 млн в год, а основными заказчиками были частные лица и небольшие компании. За первый год самозанятости Андрей сэкономил около 180 000 рублей на налогах по сравнению с ИП на УСН. Ему не пришлось заполнять декларации и платить фиксированные взносы. Но главное — он мог сконцентрироваться на работе, а не на бумагах. Сейчас, спустя три года, Андрей по-прежнему самозанятый, хотя объемы заказов выросли. Если вы, как Андрей, цените свободу от бюрократии и работаете в сегменте малых и средних проектов — самозанятость станет идеальным решением.

Регистрация самозанятости для проектировщика: 5 простых шагов

Процесс получения статуса самозанятого для проектировщика предельно прост и занимает не более 15 минут. Рассмотрим каждый шаг с акцентом на особенности для представителей проектной сферы. 🖋️

Шаг 1. Проверка соответствия требованиям

Перед регистрацией убедитесь, что вы соответствуете базовым требованиям:

Вы гражданин РФ или страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)

Ваша деятельность не входит в список запрещенных для самозанятых (проектирование не входит)

Вы не планируете нанимать сотрудников для выполнения проектных работ

Ваш предполагаемый годовой доход от проектирования не превысит 2,4 млн рублей

Шаг 2. Выбор способа регистрации

Для регистрации самозанятости доступны следующие варианты:

Мобильное приложение «Мой налог» (рекомендуемый вариант)

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Через банк-партнер ФНС (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.)

При личном посещении налоговой службы с паспортом

Шаг 3. Регистрация через приложение «Мой налог»

Скачайте приложение «Мой налог» из App Store или Google Play Выберите способ регистрации: через учетную запись Госуслуг (ЕСИА) или по паспорту При регистрации по паспорту сделайте фото паспорта и селфи Укажите номер телефона и придумайте пин-код для входа в приложение

Шаг 4. Указание вида деятельности

При регистрации необходимо указать вид деятельности. Для проектировщиков подходящими кодами ОКВЭД будут:

71.11 — Деятельность в области архитектуры

71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования

74.10 — Деятельность специализированная в области дизайна

Обратите внимание: хотя при регистрации в приложении «Мой налог» указание ОКВЭД не требуется, рекомендуется ориентироваться на эти коды при описании деятельности для корректного налогообложения.

Шаг 5. Настройка рабочего пространства

После завершения регистрации:

Создайте шаблоны чеков для типовых проектных услуг

Подключите банковскую карту для автоматического списания налога

Настройте уведомления о сроках уплаты налога

Изучите функцию "Партнеры" для работы с постоянными заказчиками

Налоги и отчетность: финансовая сторона самозанятости

Налоговая система для самозанятых проектировщиков отличается беспрецедентной простотой. Разберемся в основных аспектах налогообложения и финансового учета. 💰

Налоговые ставки и их особенности

Главное преимущество самозанятости — низкие налоговые ставки:

4% при работе с физическими лицами

6% при работе с юридическими лицами и ИП

Важно: налог рассчитывается только с фактически полученного дохода, без авансовых платежей.

Порядок формирования чеков

Каждый раз при получении оплаты необходимо формировать чек в приложении «Мой налог»:

Указать сумму полученного дохода Выбрать вид деятельности (проектные работы) Указать заказчика (физ. или юр. лицо) Сформировать и отправить чек клиенту по SMS или email

Для проектировщиков особенно важно правильно указывать в чеке перечень услуг, например: «Разработка проектной документации», «Подготовка архитектурных решений», «Инженерное проектирование» и т.д.

Сроки и способы уплаты налога

Система уплаты налога устроена максимально просто:

Налоговый период — календарный месяц

ФНС рассчитывает налог автоматически на основании сформированных чеков

Уведомление о сумме налога приходит до 12 числа следующего месяца

Срок уплаты — до 25 числа следующего месяца

Оплата возможна через приложение, личный кабинет налогоплательщика или банк

Налоговый вычет для самозанятых

Самозанятые проектировщики имеют право на налоговый вычет в размере 10 000 рублей, который автоматически применяется ФНС:

Для ставки 4% вычет составляет 1% от дохода (до исчерпания лимита в 10 000 ₽)

Для ставки 6% вычет составляет 2% от дохода (до исчерпания лимита в 10 000 ₽)

Данный вычет фактически снижает эффективную налоговую ставку в начале деятельности до 3% и 4% соответственно.

Учет расходов в деятельности самозанятого проектировщика

Критически важный момент для проектировщиков: система налогообложения самозанятых не предусматривает учет расходов. Это означает, что налог платится со всей суммы дохода без вычета затрат на программное обеспечение, оборудование, материалы и другие профессиональные расходы.

Сравним влияние этого фактора на реальную налоговую нагрузку:

Показатель Самозанятый ИП на УСН "Доходы" ИП на УСН "Доходы минус расходы" Годовой доход 1 200 000 ₽ 1 200 000 ₽ 1 200 000 ₽ Расходы на ПО и оборудование 350 000 ₽ (не учитываются) 350 000 ₽ (не учитываются) 350 000 ₽ (учитываются) Налоговая база 1 200 000 ₽ 1 200 000 ₽ 850 000 ₽ Налоговая ставка 4-6% 6% 15% Сумма налога 60 000 ₽ (при 5% средней ставке) 72 000 ₽ 127 500 ₽ Страховые взносы 0 ₽ 43 211 ₽ (2023 год) 43 211 ₽ (2023 год) Итоговая налоговая нагрузка 60 000 ₽ 115 211 ₽ 170 711 ₽

Как видно из таблицы, даже при значительных расходах режим самозанятости остается более выгодным для проектировщиков с точки зрения общей налоговой нагрузки.

СРО и допуски: особенности работы проектировщика-самозанятого

Один из самых сложных вопросов для проектировщиков, выбирающих самозанятость — совместимость этого статуса с требованиями о членстве в саморегулируемых организациях (СРО). Разберемся, какие проектные работы доступны самозанятым, а какие требуют иного юридического статуса. 🏗️

Законодательные требования к членству в СРО

Согласно Градостроительному кодексу РФ (статья 55.8), членство в СРО требуется при выполнении работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Самозанятые проектировщики сталкиваются с ключевой проблемой: по действующему законодательству членами СРО могут быть только:

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица

Физические лица, работающие в статусе самозанятых, не могут стать членами СРО в области проектирования.

Проектные работы, доступные самозанятым

Тем не менее, существует обширная область проектных работ, не требующих членства в СРО:

Разработка дизайн-проектов интерьеров

Проектирование малых архитектурных форм

Разработка эскизных проектов

Визуализация архитектурных объектов

Разработка отдельных разделов проектной документации (при работе в составе команды проектной организации)

Проектирование объектов, не относящихся к капитальному строительству (временные конструкции, некапитальные строения)

Консультационные услуги в сфере проектирования

Авторский надзор (если не требуется членство в СРО)

Взаимодействие с проектными организациями

Распространенная практика для самозанятых проектировщиков — сотрудничество с проектными организациями, являющимися членами СРО:

Самозанятый выполняет определенную часть проекта (например, визуализацию или расчеты) Проектная организация включает эту работу в общий проект Ответственность за соответствие нормам и стандартам несет проектная организация

Такая схема позволяет самозанятым работать даже над крупными объектами капитального строительства, выполняя отдельные задачи в рамках комплексного проекта.

Елена Соколова, архитектор-проектировщик После 12 лет работы в проектном бюро я решила попробовать самостоятельную практику. Но сразу столкнулась с вопросом СРО — мои основные проекты были связаны с капитальным строительством. Оформляться как ИП не хотелось из-за высоких взносов и отчетности. Решение пришло неожиданно. Мой бывший руководитель предложил сотрудничество: я работаю над проектами как самозанятая, а бюро, имеющее членство в СРО, выступает генпроектировщиком. Мы заключили договор, по которому я выполняю архитектурную часть, а бюро берет на себя юридическую ответственность, проверку на соответствие нормам и оформление документации. За первый год такой работы я выполнила 7 крупных проектов жилых домов. Моя выручка составила 1,8 млн рублей, а налоги — всего около 90 тысяч. При этом я избежала членских взносов в СРО (около 150-200 тысяч в год) и сложной отчетности. Плюс сохранила гибкий график и возможность выбирать проекты. Сейчас я сотрудничаю уже с тремя проектными бюро по аналогичной схеме.

Поиск заказов и оформление отношений с клиентами

Юридический статус — лишь первый шаг. Успешный самозанятый проектировщик должен эффективно привлекать клиентов и грамотно оформлять деловые отношения. Рассмотрим практические аспекты этой деятельности. 📋

Каналы поиска клиентов для самозанятого проектировщика

Для привлечения заказчиков самозанятые проектировщики могут использовать различные каналы:

Специализированные платформы для фрилансеров (FL.ru, Freelance.ru, Workle)

Профессиональные социальные сети (LinkedIn, Behance)

Профильные группы в мессенджерах и сообществах

Создание собственного сайта-портфолио

Нетворкинг и участие в профессиональных мероприятиях

Сотрудничество с дизайн-студиями и архитектурными бюро

Размещение объявлений на специализированных ресурсах для строителей и дизайнеров

При выборе канала важно учитывать вашу специализацию. Например, для проектировщиков частных домов эффективнее работать через строительные компании, а для дизайнеров интерьеров — через дизайн-студии.

Договорные отношения с заказчиками

Несмотря на упрощенный налоговый режим, самозанятым проектировщикам крайне важно юридически грамотно оформлять отношения с заказчиками:

Договор на выполнение проектных работ. Обязательно включите: Детальное техническое задание

Сроки выполнения каждого этапа

Стоимость работ и порядок оплаты

Процедуру внесения изменений в проект

Ответственность сторон

Условия передачи авторских прав Акт приема-передачи выполненных работ. Этот документ подтверждает факт выполнения обязательств. Чек из приложения «Мой налог». Обязательно формируйте его при получении каждой оплаты.

Для проектировщиков особенно важно детально прописывать объем работ и критерии их приемки, учитывая возможные правки и изменения со стороны заказчика.

Ценообразование для самозанятого проектировщика

При формировании цены на проектные услуги учитывайте:

Сложность и объем проекта

Сроки выполнения (срочность)

Ваши профессиональные компетенции и опыт

Рыночные цены на аналогичные услуги

Накладные расходы (программное обеспечение, оборудование)

Распространенные модели ценообразования:

Фиксированная цена за проект

Почасовая оплата

Цена за квадратный метр проектируемой площади (распространено в архитектурном проектировании)

Комбинированная система (базовая ставка + доплаты за дополнительные услуги)

Предотвращение типичных проблем в работе с заказчиками

Самозанятые проектировщики часто сталкиваются с определенными сложностями:

Бесконечные правки и доработки проекта

Задержки платежей

Изменение требований в процессе работы

Несогласованность видения проекта

Рекомендации по минимизации рисков:

Работайте по предоплате (рекомендуемая схема: 30-50% аванс, остаток после выполнения) Четко ограничивайте количество бесплатных правок в договоре Разбивайте крупные проекты на этапы с промежуточной оплатой Документируйте все изменения в техническом задании Используйте облачные сервисы для демонстрации промежуточных результатов

Переход в статус самозанятого открывает проектировщикам широкие возможности для легальной работы с минимальной налоговой и административной нагрузкой. Ключ к успеху — правильная оценка ограничений этого статуса, особенно в контексте требований СРО, и построение эффективной стратегии работы с заказчиками. Тщательно взвесьте все аспекты и выберите оптимальную модель работы, соответствующую вашему профессиональному профилю и амбициям. Самозанятость — не единственный, но для многих проектировщиков — самый эффективный путь к сочетанию свободы и стабильности.

Читайте также