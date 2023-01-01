После 9 класса: как построить карьеру в IT и инженерии – 6 шагов
Для кого эта статья:
- Подростки, заканчивающие 9 класс и задумывающиеся о карьере в IT или инженерии
- Родители, ищущие информацию о карьерных путях для своих детей
Студенты колледжей, стремящиеся улучшить свои навыки и карьерные перспективы в сфере технологий
Окончание 9 класса — это первый серьезный перекресток в жизни подростка. Одни остаются в школе, другие решают немедленно начать строить профессиональное будущее. Если вы тяготеете к логике, цифрам и технологиям, карьера в IT или инженерии может стать идеальным выбором. Сегодня я расскажу, как после 9 класса заложить фундамент для успешной карьеры программиста или инженера, избежав лишних затрат времени и ресурсов. Эти шесть шагов помогут вам превратить увлечение технологиями в профессию мечты! 🚀
От 9 класса до IT-специалиста: начни карьеру правильно
Путь от школьной скамьи до профессионального программиста или инженера может быть короче, чем вы думаете. После 9 класса у вас есть уникальная возможность сразу погрузиться в профессиональную среду, минуя два года общеобразовательной программы.
Преимущества раннего старта очевидны:
- Более раннее вхождение в профессию (на 2-3 года раньше сверстников)
- Возможность получить практический опыт параллельно с теорией
- Экономия времени и средств на образование
- Более плавная адаптация к профессиональной среде
Критически важно понимать: ранний старт требует осознанности и самодисциплины. Вы берете на себя ответственность за профессиональное развитие гораздо раньше других. Это вызов, но и огромное преимущество для тех, кто готов его принять. 💪
Антон Викторов, карьерный консультант в IT
Один из моих учеников, Михаил, пришел ко мне за консультацией сразу после 9 класса. Он увлекался программированием, но сомневался, стоит ли идти в колледж или лучше окончить школу. Мы составили план: колледж по направлению "Информационные системы" + дополнительные курсы по веб-разработке.
К 19 годам, когда его одноклассники только поступили в университеты, Михаил уже имел диплом колледжа, портфолио из 5 проектов и работал junior-разработчиком с зарплатой выше средней по региону. Сейчас ему 23, он ведущий разработчик, а его бывшие одноклассники только получают дипломы о высшем образовании и ищут первую работу.
Шаг 1: Выбор специализации в IT или инженерии
Первый и самый важный шаг — определиться, какое направление вам ближе. IT и инженерия — обширные области, и каждая имеет множество специализаций. Выбирать нужно исходя из ваших интересов, способностей и перспектив на рынке труда. 🧩
|Направление в IT
|Ключевые навыки
|Перспективы трудоустройства
|Веб-разработка
|HTML, CSS, JavaScript, PHP/Python
|Высокие (большой спрос на рынке)
|Мобильная разработка
|Java, Kotlin, Swift
|Высокие (растущий сектор)
|Анализ данных
|Python, SQL, статистика
|Очень высокие (дефицит специалистов)
|Кибербезопасность
|Сетевые технологии, криптография
|Высокие (стабильно растущий спрос)
|Направление в инженерии
|Ключевые навыки
|Перспективы трудоустройства
|Робототехника
|Программирование, электроника, механика
|Средние (требуются специализированные знания)
|Электроника
|Схемотехника, микроконтроллеры
|Средние (стабильный спрос)
|Промышленная автоматизация
|PLC-программирование, SCADA
|Высокие (дефицит квалифицированных кадров)
|Телекоммуникации
|Сетевые технологии, радиотехника
|Средние (нишевая, но стабильная область)
Как выбрать направление:
- Пройдите профориентационное тестирование (доступны бесплатные онлайн-версии)
- Попробуйте бесплатные вводные курсы по разным направлениям на Stepik, Coursera или YouTube
- Проанализируйте, что вам нравится больше: создавать визуальные интерфейсы, писать алгоритмы, работать с "железом" или анализировать данные
- Изучите прогнозы по востребованности профессий на ближайшие 5-10 лет
Не бойтесь ошибиться с выбором — многие навыки пересекаются между специализациями, и вы всегда сможете скорректировать свой путь. Главное — начать двигаться в выбранном направлении. 🚀
Шаг 2: Какие колледжи и техникумы выбрать
После определения направления необходимо выбрать учебное заведение. Ключевая задача — найти колледж или техникум с сильной программой по выбранной специализации и хорошими связями с индустрией. 🏫
На что обратить внимание при выборе колледжа:
- Аккредитация и лицензия учебного заведения
- Материально-техническая база (компьютерные классы, лаборатории)
- Квалификация преподавателей (наличие практикующих специалистов)
- Партнерства с технологическими компаниями
- Программы стажировок и практик
- Процент трудоустройства выпускников
- Возможность продолжить обучение в вузе по сокращенной программе
Оптимальные специальности в колледжах для будущих IT-специалистов:
- 09.02.07 "Информационные системы и программирование"
- 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"
- 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"
- 10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"
Для будущих инженеров подойдут следующие специальности:
- 15.02.10 "Мехатроника и мобильная робототехника"
- 11.02.15 "Инфокоммуникационные сети и системы связи"
- 11.02.16 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств"
- 15.02.14 "Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств"
Не стоит выбирать учебное заведение только по престижу или близости к дому. Гораздо важнее качество программы и возможности для практического применения знаний. Обязательно посетите дни открытых дверей, пообщайтесь со студентами и выпускниками. 📚
Шаг 3: Ключевые предметы и необходимые экзамены
Для поступления в колледж на IT-специальность или инженерное направление после 9 класса потребуется сдать ОГЭ и пройти конкурсный отбор. Важно знать, какие предметы являются ключевыми и как правильно к ним подготовиться. 📝
|Специальность
|Обязательные экзамены
|Дополнительные требования
|Средний проходной балл
|Информационные системы и программирование
|Русский язык, Математика
|Информатика (преимущество при зачислении)
|4.2-4.5
|Сетевое и системное администрирование
|Русский язык, Математика
|Информатика, Физика (преимущество)
|4.0-4.3
|Мехатроника и робототехника
|Русский язык, Математика
|Физика (преимущество)
|4.1-4.4
|Электроника и приборостроение
|Русский язык, Математика
|Физика (преимущество)
|3.9-4.2
Ключевые предметы, которые стоит углубленно изучать уже в 8-9 классах:
- Математика — основа программирования и инженерии (особенно алгебра и геометрия)
- Информатика — базовые принципы алгоритмизации и программирования
- Физика — критически важна для инженерных специальностей
- Английский язык — необходим для работы с технической документацией
Стратегия подготовки к поступлению:
- Начните подготовку к ОГЭ заранее, минимум за год до экзаменов
- Обратите особое внимание на математику — она является ключевым предметом при конкурсном отборе
- Найдите дополнительные материалы по информатике, если в школе этому предмету уделяется недостаточно внимания
- Изучите статистику проходных баллов за предыдущие годы в выбранных колледжах
- Соберите портфолио достижений (олимпиады, конкурсы, проекты) — это может дать дополнительные баллы
Помните, что конкурс на IT-специальности в престижных колледжах может быть очень высоким. Подавайте документы в несколько учебных заведений, чтобы увеличить шансы на поступление. 🎯
Шаг 4: Дополнительное образование и курсы
Колледж даст вам базу, но для конкурентного преимущества на рынке труда необходимо постоянно расширять и углублять знания. Дополнительное образование позволит заполнить пробелы в учебной программе и приобрести актуальные навыки. 🔄
Ирина Соколова, специалист по профориентации в сфере IT
Работая с подростками, я всегда обращаю внимание на историю Артёма. Он поступил в колледж на "Информационные системы" после 9 класса. Учебная программа была хорошей, но технологии развивались быстрее.
На втором курсе Артём записался на онлайн-курс по JavaScript и React. Когда одногруппники осваивали базовые принципы программирования, он уже создавал полноценные веб-приложения. На третьем курсе он выиграл хакатон, а перед дипломом получил оффер от IT-компании.
"Колледж дал мне структуру и дисциплину, но именно дополнительные курсы позволили выделиться среди сотен других выпускников", — говорит Артём. Его история показывает: формальное образование важно, но без самостоятельного развития успеха не достичь.
Ключевые типы дополнительного образования:
- Онлайн-курсы (Coursera, Udemy, Stepik) — широкий выбор курсов от базовых до продвинутых
- Буткемпы — интенсивные программы обучения с погружением в практику
- Специализированные школы программирования (Яндекс.Практикум, Skillfactory, Skypro) — структурированные программы с поддержкой ментора
- Технические мастер-классы и вебинары — короткие образовательные сессии по конкретным технологиям
- Хакатоны и соревнования — практический опыт и нетворкинг
Рекомендации по выбору дополнительных курсов:
- Начинайте с фундаментальных навыков, постепенно переходя к узким специализациям
- Отдавайте предпочтение курсам с практическими проектами, которые можно добавить в портфолио
- Изучайте отзывы выпускников, особенно тех, кто успешно трудоустроился
- Выбирайте курсы с актуальной программой, соответствующей требованиям рынка
- Соотносите стоимость курса с реальной ценностью получаемых знаний и сертификатов
Оптимальный график обучения:
- 1-й курс колледжа: базовые онлайн-курсы по программированию или инженерии (HTML/CSS, основы Python, Arduino)
- 2-й курс: более продвинутые курсы по выбранной специализации, участие в первых хакатонах
- 3-й курс: углубленное изучение технологий, стажировки, создание собственных проектов
- 4-й курс: подготовка к сертификациям, специализированные курсы для заполнения пробелов перед трудоустройством
Важно не перегружать себя! Лучше глубоко освоить несколько ключевых технологий, чем поверхностно изучить десятки курсов. Качество всегда важнее количества. 🧠
Шаг 5: Первый опыт работы и портфолио
Даже самое престижное образование не заменит практического опыта. Для IT-специалиста или инженера портфолио проектов зачастую важнее диплома. Начните формировать своё профессиональное портфолио уже во время обучения. 💼
Что должно входить в портфолио:
- Для программиста: исходный код на GitHub, рабочие приложения, учебные проекты, вклад в open-source
- Для инженера: технические чертежи, модели, фотографии созданных устройств, документация проектов
- Для обоих направлений: сертификаты, дипломы с хакатонов, рекомендации преподавателей и наставников
Как получить первый практический опыт:
- Стажировки — многие компании предлагают программы для студентов, начиная со 2-3 курса
- Фриланс — начните с небольших проектов на платформах вроде Kwork или FL.ru
- Волонтерство — предложите бесплатную помощь некоммерческим организациям или малому бизнесу
- Учебная практика — максимально серьезно отнеситесь к практике, организованной колледжем
- Хакатоны и соревнования — участие в командных проектах под руководством опытных менторов
- Собственные проекты — разрабатывайте решения для реальных проблем, которые вы замечаете
Типичные ошибки при создании портфолио:
- Включение только учебных заданий без реальных проектов
- Отсутствие детального описания вашего вклада в групповые проекты
- Неструктурированное представление работ без акцента на ключевые навыки
- Игнорирование визуальной составляющей портфолио (особенно для веб-разработчиков)
- Переполнение портфолио мелкими незначительными проектами
Начинайте с малого, но делайте качественно. Лучше иметь 3-5 завершенных проектов хорошего качества, чем десяток незаконченных. Не бойтесь демонстрировать процесс разработки и принятые решения — это показывает ваш подход к работе. 📊
|Тип опыта
|Преимущества
|Где искать возможности
|Стажировка
|Опыт работы в команде, понимание рабочих процессов
|HeadHunter, сайты IT-компаний, мероприятия для студентов
|Фриланс
|Реальные проекты, опыт коммуникации с клиентами
|FL.ru, Kwork, Upwork (для владеющих английским)
|Учебная практика
|Официальный опыт работы, возможность трудоустройства
|Партнеры колледжа, ярмарки вакансий
|Хакатоны
|Командная работа, нетворкинг, решение сложных задач
|Хакатон.рф, DevPost, сообщества разработчиков
Не забывайте, что создание портфолио — это непрерывный процесс. Регулярно обновляйте свои проекты, удаляйте устаревшие работы и добавляйте новые достижения. 🔝
Шаг 6: Высшее образование или сразу в профессию
После окончания колледжа или техникума вы стоите перед выбором: продолжить обучение в вузе или сразу приступить к работе. Оба пути имеют свои преимущества и недостатки. 🔍
Плюсы получения высшего образования:
- Более глубокое понимание теоретических основ дисциплины
- Доступ к более высоким позициям в крупных компаниях
- Возможность заниматься научной деятельностью
- Доступ к международным программам обмена и стажировкам
- Более высокий "потолок" карьерного роста в долгосрочной перспективе
Плюсы немедленного начала карьеры:
- Раннее начало профессионального пути и накопление опыта
- Отсутствие разрыва между теорией и практикой
- Финансовая независимость
- Возможность учиться у опытных коллег в рабочей среде
- Понимание актуальных требований рынка труда
Оптимальные стратегии после колледжа:
- Совмещение работы и заочного/вечернего обучения — получение практического опыта без отказа от высшего образования
- Работа с последующим целевым выбором магистратуры — когда вы точно знаете, какие знания вам нужны для роста
- Полная концентрация на карьере с компенсацией образования сертификациями — многие IT-компании ценят профессиональные сертификаты наравне с дипломами
- Трудоустройство в компанию с программой поддержки образования сотрудников — некоторые работодатели финансируют обучение перспективных кадров
Факторы, которые стоит учитывать при принятии решения:
- Ваши долгосрочные карьерные цели
- Финансовое положение и возможность оплачивать обучение
- Наличие интересных вакансий на рынке труда
- Темп развития выбранной вами технологии или отрасли
- Ваши личные предпочтения в обучении (теоретическое vs практическое)
Независимо от выбранного пути, помните о необходимости непрерывного самообразования. Технологии развиваются настолько быстро, что даже самые престижные вузы не успевают обновлять программы. Читайте профессиональную литературу, следите за трендами отрасли, участвуйте в конференциях. 🚀
В IT и инженерии главное не диплом, а ваши реальные навыки и способность быстро адаптироваться к новым технологиям. Выбирайте путь, который соответствует вашим целям и стилю обучения, но никогда не останавливайтесь в развитии.
Построение карьеры в IT или инженерии после 9 класса — это марафон, а не спринт. Каждый шаг, от выбора специализации до решения о высшем образовании, формирует ваш уникальный профессиональный путь. Ключ к успеху — это баланс между формальным образованием и практическим опытом, постоянное самообразование и создание качественного портфолио. Начиная раньше своих сверстников, вы получаете преимущество в виде дополнительного времени на эксперименты и поиск своей ниши. Используйте это преимущество мудро — и к 21-22 годам вы можете стать востребованным специалистом с опытом, которому позавидуют многие выпускники вузов.
Читайте также
Яна Лапина
редактор про отрасли