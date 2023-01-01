После 9 класса: как построить карьеру в IT и инженерии – 6 шагов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки, заканчивающие 9 класс и задумывающиеся о карьере в IT или инженерии

Родители, ищущие информацию о карьерных путях для своих детей

Студенты колледжей, стремящиеся улучшить свои навыки и карьерные перспективы в сфере технологий Окончание 9 класса — это первый серьезный перекресток в жизни подростка. Одни остаются в школе, другие решают немедленно начать строить профессиональное будущее. Если вы тяготеете к логике, цифрам и технологиям, карьера в IT или инженерии может стать идеальным выбором. Сегодня я расскажу, как после 9 класса заложить фундамент для успешной карьеры программиста или инженера, избежав лишних затрат времени и ресурсов. Эти шесть шагов помогут вам превратить увлечение технологиями в профессию мечты! 🚀

От 9 класса до IT-специалиста: начни карьеру правильно

Путь от школьной скамьи до профессионального программиста или инженера может быть короче, чем вы думаете. После 9 класса у вас есть уникальная возможность сразу погрузиться в профессиональную среду, минуя два года общеобразовательной программы.

Преимущества раннего старта очевидны:

Более раннее вхождение в профессию (на 2-3 года раньше сверстников)

Возможность получить практический опыт параллельно с теорией

Экономия времени и средств на образование

Более плавная адаптация к профессиональной среде

Критически важно понимать: ранний старт требует осознанности и самодисциплины. Вы берете на себя ответственность за профессиональное развитие гораздо раньше других. Это вызов, но и огромное преимущество для тех, кто готов его принять. 💪

Антон Викторов, карьерный консультант в IT Один из моих учеников, Михаил, пришел ко мне за консультацией сразу после 9 класса. Он увлекался программированием, но сомневался, стоит ли идти в колледж или лучше окончить школу. Мы составили план: колледж по направлению "Информационные системы" + дополнительные курсы по веб-разработке. К 19 годам, когда его одноклассники только поступили в университеты, Михаил уже имел диплом колледжа, портфолио из 5 проектов и работал junior-разработчиком с зарплатой выше средней по региону. Сейчас ему 23, он ведущий разработчик, а его бывшие одноклассники только получают дипломы о высшем образовании и ищут первую работу.

Шаг 1: Выбор специализации в IT или инженерии

Первый и самый важный шаг — определиться, какое направление вам ближе. IT и инженерия — обширные области, и каждая имеет множество специализаций. Выбирать нужно исходя из ваших интересов, способностей и перспектив на рынке труда. 🧩

Направление в IT Ключевые навыки Перспективы трудоустройства Веб-разработка HTML, CSS, JavaScript, PHP/Python Высокие (большой спрос на рынке) Мобильная разработка Java, Kotlin, Swift Высокие (растущий сектор) Анализ данных Python, SQL, статистика Очень высокие (дефицит специалистов) Кибербезопасность Сетевые технологии, криптография Высокие (стабильно растущий спрос)

Направление в инженерии Ключевые навыки Перспективы трудоустройства Робототехника Программирование, электроника, механика Средние (требуются специализированные знания) Электроника Схемотехника, микроконтроллеры Средние (стабильный спрос) Промышленная автоматизация PLC-программирование, SCADA Высокие (дефицит квалифицированных кадров) Телекоммуникации Сетевые технологии, радиотехника Средние (нишевая, но стабильная область)

Как выбрать направление:

Пройдите профориентационное тестирование (доступны бесплатные онлайн-версии) Попробуйте бесплатные вводные курсы по разным направлениям на Stepik, Coursera или YouTube Проанализируйте, что вам нравится больше: создавать визуальные интерфейсы, писать алгоритмы, работать с "железом" или анализировать данные Изучите прогнозы по востребованности профессий на ближайшие 5-10 лет

Не бойтесь ошибиться с выбором — многие навыки пересекаются между специализациями, и вы всегда сможете скорректировать свой путь. Главное — начать двигаться в выбранном направлении. 🚀

Шаг 2: Какие колледжи и техникумы выбрать

После определения направления необходимо выбрать учебное заведение. Ключевая задача — найти колледж или техникум с сильной программой по выбранной специализации и хорошими связями с индустрией. 🏫

На что обратить внимание при выборе колледжа:

Аккредитация и лицензия учебного заведения

Материально-техническая база (компьютерные классы, лаборатории)

Квалификация преподавателей (наличие практикующих специалистов)

Партнерства с технологическими компаниями

Программы стажировок и практик

Процент трудоустройства выпускников

Возможность продолжить обучение в вузе по сокращенной программе

Оптимальные специальности в колледжах для будущих IT-специалистов:

09.02.07 "Информационные системы и программирование"

09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"

09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"

10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"

Для будущих инженеров подойдут следующие специальности:

15.02.10 "Мехатроника и мобильная робототехника"

11.02.15 "Инфокоммуникационные сети и системы связи"

11.02.16 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств"

15.02.14 "Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств"

Не стоит выбирать учебное заведение только по престижу или близости к дому. Гораздо важнее качество программы и возможности для практического применения знаний. Обязательно посетите дни открытых дверей, пообщайтесь со студентами и выпускниками. 📚

Шаг 3: Ключевые предметы и необходимые экзамены

Для поступления в колледж на IT-специальность или инженерное направление после 9 класса потребуется сдать ОГЭ и пройти конкурсный отбор. Важно знать, какие предметы являются ключевыми и как правильно к ним подготовиться. 📝

Специальность Обязательные экзамены Дополнительные требования Средний проходной балл Информационные системы и программирование Русский язык, Математика Информатика (преимущество при зачислении) 4.2-4.5 Сетевое и системное администрирование Русский язык, Математика Информатика, Физика (преимущество) 4.0-4.3 Мехатроника и робототехника Русский язык, Математика Физика (преимущество) 4.1-4.4 Электроника и приборостроение Русский язык, Математика Физика (преимущество) 3.9-4.2

Ключевые предметы, которые стоит углубленно изучать уже в 8-9 классах:

Математика — основа программирования и инженерии (особенно алгебра и геометрия)

— основа программирования и инженерии (особенно алгебра и геометрия) Информатика — базовые принципы алгоритмизации и программирования

— базовые принципы алгоритмизации и программирования Физика — критически важна для инженерных специальностей

— критически важна для инженерных специальностей Английский язык — необходим для работы с технической документацией

Стратегия подготовки к поступлению:

Начните подготовку к ОГЭ заранее, минимум за год до экзаменов Обратите особое внимание на математику — она является ключевым предметом при конкурсном отборе Найдите дополнительные материалы по информатике, если в школе этому предмету уделяется недостаточно внимания Изучите статистику проходных баллов за предыдущие годы в выбранных колледжах Соберите портфолио достижений (олимпиады, конкурсы, проекты) — это может дать дополнительные баллы

Помните, что конкурс на IT-специальности в престижных колледжах может быть очень высоким. Подавайте документы в несколько учебных заведений, чтобы увеличить шансы на поступление. 🎯

Шаг 4: Дополнительное образование и курсы

Колледж даст вам базу, но для конкурентного преимущества на рынке труда необходимо постоянно расширять и углублять знания. Дополнительное образование позволит заполнить пробелы в учебной программе и приобрести актуальные навыки. 🔄

Ирина Соколова, специалист по профориентации в сфере IT Работая с подростками, я всегда обращаю внимание на историю Артёма. Он поступил в колледж на "Информационные системы" после 9 класса. Учебная программа была хорошей, но технологии развивались быстрее. На втором курсе Артём записался на онлайн-курс по JavaScript и React. Когда одногруппники осваивали базовые принципы программирования, он уже создавал полноценные веб-приложения. На третьем курсе он выиграл хакатон, а перед дипломом получил оффер от IT-компании. "Колледж дал мне структуру и дисциплину, но именно дополнительные курсы позволили выделиться среди сотен других выпускников", — говорит Артём. Его история показывает: формальное образование важно, но без самостоятельного развития успеха не достичь.

Ключевые типы дополнительного образования:

Онлайн-курсы (Coursera, Udemy, Stepik) — широкий выбор курсов от базовых до продвинутых

(Coursera, Udemy, Stepik) — широкий выбор курсов от базовых до продвинутых Буткемпы — интенсивные программы обучения с погружением в практику

— интенсивные программы обучения с погружением в практику Специализированные школы программирования (Яндекс.Практикум, Skillfactory, Skypro) — структурированные программы с поддержкой ментора

(Яндекс.Практикум, Skillfactory, Skypro) — структурированные программы с поддержкой ментора Технические мастер-классы и вебинары — короткие образовательные сессии по конкретным технологиям

— короткие образовательные сессии по конкретным технологиям Хакатоны и соревнования — практический опыт и нетворкинг

Рекомендации по выбору дополнительных курсов:

Начинайте с фундаментальных навыков, постепенно переходя к узким специализациям Отдавайте предпочтение курсам с практическими проектами, которые можно добавить в портфолио Изучайте отзывы выпускников, особенно тех, кто успешно трудоустроился Выбирайте курсы с актуальной программой, соответствующей требованиям рынка Соотносите стоимость курса с реальной ценностью получаемых знаний и сертификатов

Оптимальный график обучения:

1-й курс колледжа: базовые онлайн-курсы по программированию или инженерии (HTML/CSS, основы Python, Arduino)

2-й курс: более продвинутые курсы по выбранной специализации, участие в первых хакатонах

3-й курс: углубленное изучение технологий, стажировки, создание собственных проектов

4-й курс: подготовка к сертификациям, специализированные курсы для заполнения пробелов перед трудоустройством

Важно не перегружать себя! Лучше глубоко освоить несколько ключевых технологий, чем поверхностно изучить десятки курсов. Качество всегда важнее количества. 🧠

Шаг 5: Первый опыт работы и портфолио

Даже самое престижное образование не заменит практического опыта. Для IT-специалиста или инженера портфолио проектов зачастую важнее диплома. Начните формировать своё профессиональное портфолио уже во время обучения. 💼

Что должно входить в портфолио:

Для программиста: исходный код на GitHub, рабочие приложения, учебные проекты, вклад в open-source

исходный код на GitHub, рабочие приложения, учебные проекты, вклад в open-source Для инженера: технические чертежи, модели, фотографии созданных устройств, документация проектов

технические чертежи, модели, фотографии созданных устройств, документация проектов Для обоих направлений: сертификаты, дипломы с хакатонов, рекомендации преподавателей и наставников

Как получить первый практический опыт:

Стажировки — многие компании предлагают программы для студентов, начиная со 2-3 курса Фриланс — начните с небольших проектов на платформах вроде Kwork или FL.ru Волонтерство — предложите бесплатную помощь некоммерческим организациям или малому бизнесу Учебная практика — максимально серьезно отнеситесь к практике, организованной колледжем Хакатоны и соревнования — участие в командных проектах под руководством опытных менторов Собственные проекты — разрабатывайте решения для реальных проблем, которые вы замечаете

Типичные ошибки при создании портфолио:

Включение только учебных заданий без реальных проектов

Отсутствие детального описания вашего вклада в групповые проекты

Неструктурированное представление работ без акцента на ключевые навыки

Игнорирование визуальной составляющей портфолио (особенно для веб-разработчиков)

Переполнение портфолио мелкими незначительными проектами

Начинайте с малого, но делайте качественно. Лучше иметь 3-5 завершенных проектов хорошего качества, чем десяток незаконченных. Не бойтесь демонстрировать процесс разработки и принятые решения — это показывает ваш подход к работе. 📊

Тип опыта Преимущества Где искать возможности Стажировка Опыт работы в команде, понимание рабочих процессов HeadHunter, сайты IT-компаний, мероприятия для студентов Фриланс Реальные проекты, опыт коммуникации с клиентами FL.ru, Kwork, Upwork (для владеющих английским) Учебная практика Официальный опыт работы, возможность трудоустройства Партнеры колледжа, ярмарки вакансий Хакатоны Командная работа, нетворкинг, решение сложных задач Хакатон.рф, DevPost, сообщества разработчиков

Не забывайте, что создание портфолио — это непрерывный процесс. Регулярно обновляйте свои проекты, удаляйте устаревшие работы и добавляйте новые достижения. 🔝

Шаг 6: Высшее образование или сразу в профессию

После окончания колледжа или техникума вы стоите перед выбором: продолжить обучение в вузе или сразу приступить к работе. Оба пути имеют свои преимущества и недостатки. 🔍

Плюсы получения высшего образования:

Более глубокое понимание теоретических основ дисциплины

Доступ к более высоким позициям в крупных компаниях

Возможность заниматься научной деятельностью

Доступ к международным программам обмена и стажировкам

Более высокий "потолок" карьерного роста в долгосрочной перспективе

Плюсы немедленного начала карьеры:

Раннее начало профессионального пути и накопление опыта

Отсутствие разрыва между теорией и практикой

Финансовая независимость

Возможность учиться у опытных коллег в рабочей среде

Понимание актуальных требований рынка труда

Оптимальные стратегии после колледжа:

Совмещение работы и заочного/вечернего обучения — получение практического опыта без отказа от высшего образования Работа с последующим целевым выбором магистратуры — когда вы точно знаете, какие знания вам нужны для роста Полная концентрация на карьере с компенсацией образования сертификациями — многие IT-компании ценят профессиональные сертификаты наравне с дипломами Трудоустройство в компанию с программой поддержки образования сотрудников — некоторые работодатели финансируют обучение перспективных кадров

Факторы, которые стоит учитывать при принятии решения:

Ваши долгосрочные карьерные цели

Финансовое положение и возможность оплачивать обучение

Наличие интересных вакансий на рынке труда

Темп развития выбранной вами технологии или отрасли

Ваши личные предпочтения в обучении (теоретическое vs практическое)

Независимо от выбранного пути, помните о необходимости непрерывного самообразования. Технологии развиваются настолько быстро, что даже самые престижные вузы не успевают обновлять программы. Читайте профессиональную литературу, следите за трендами отрасли, участвуйте в конференциях. 🚀

В IT и инженерии главное не диплом, а ваши реальные навыки и способность быстро адаптироваться к новым технологиям. Выбирайте путь, который соответствует вашим целям и стилю обучения, но никогда не останавливайтесь в развитии.

Построение карьеры в IT или инженерии после 9 класса — это марафон, а не спринт. Каждый шаг, от выбора специализации до решения о высшем образовании, формирует ваш уникальный профессиональный путь. Ключ к успеху — это баланс между формальным образованием и практическим опытом, постоянное самообразование и создание качественного портфолио. Начиная раньше своих сверстников, вы получаете преимущество в виде дополнительного времени на эксперименты и поиск своей ниши. Используйте это преимущество мудро — и к 21-22 годам вы можете стать востребованным специалистом с опытом, которому позавидуют многие выпускники вузов.

