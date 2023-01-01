Как создать 3D-модели и текстуры: советы для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и графическом дизайне

Люди, желающие освоить профессию графического дизайнера

Творческие личности, заинтересованные в развитии навыков 3D-графики Вы когда-нибудь смотрели на впечатляющие 3D-модели в играх, фильмах или дизайнерских проектах и думали: "Я тоже так хочу"? Хорошая новость — создание 3D-моделей и текстур уже не является прерогативой профессионалов с многолетним опытом и дорогостоящим оборудованием. Мир трехмерного моделирования открыт для каждого, кто готов учиться и экспериментировать. В этой статье я поделюсь действенными советами, которые помогут вам сделать первые уверенные шаги в захватывающем мире 3D-графики. 🚀

С чего начать создание 3D моделей: первые шаги

Путь в 3D-моделирование начинается с понимания основных принципов и терминологии. Прежде чем погружаться в работу с программным обеспечением, важно разобраться с ключевыми понятиями, которые формируют фундамент для дальнейшего обучения.

Для начала определимся с базовыми элементами 3D-модели:

Вершины (Vertices) — точки в трёхмерном пространстве, основные строительные блоки любой модели

— точки в трёхмерном пространстве, основные строительные блоки любой модели Рёбра (Edges) — линии, соединяющие две вершины

— линии, соединяющие две вершины Грани (Faces) — плоские поверхности, ограниченные рёбрами

— плоские поверхности, ограниченные рёбрами Полигоны (Polygons) — замкнутые геометрические фигуры, состоящие из граней

Начинать создание 3D-моделей рекомендую с простых объектов. Даже профессиональные художники часто используют базовые формы (кубы, сферы, цилиндры) как основу для сложных моделей. Это называется моделированием из примитивов.

Дмитрий Васильев, 3D-художник и преподаватель

Когда я начинал свой путь в 3D-моделировании, мне казалось, что нужно сразу браться за сложные проекты. Я пытался создать реалистичного персонажа с детализированной анатомией, но быстро зашёл в тупик. Потом я встретил наставника, который предложил мне простое упражнение: создать 10 разных предметов, используя только базовые примитивы и не более 30 минут на каждый объект. Это кардинально изменило мой подход. Я начал с чашки, затем сделал простой стол, лампу, и только потом перешёл к более сложным объектам. Через месяц таких упражнений я мог уверенно моделировать практически любой неорганический объект и наконец приступил к персонажам — но уже с твёрдым пониманием базовых принципов.

При изучении 3D-моделирования критически важно понимать принципы работы с координатными осями (X, Y, Z). Это поможет вам ориентироваться в виртуальном пространстве и точно позиционировать элементы вашей модели.

Координатная ось Направление Типичное использование X Горизонтальное (слева направо) Ширина объекта Y Вертикальное (снизу вверх) Высота объекта Z Глубина (от нас и к нам) Глубина объекта

Ещё один важный аспект для новичков — это изучение интерфейса программы, горячих клавиш и основных инструментов. Инвестируйте время в изучение этих элементов, и вы значительно ускорите свой рабочий процесс. 🔧

Выбор программного обеспечения для 3D моделирования

Выбор правильного программного обеспечения может оказаться решающим фактором на вашем пути изучения 3D-моделирования. Для начинающих ключевыми критериями должны стать доступность, интуитивный интерфейс и наличие обучающих материалов.

Рассмотрим наиболее подходящие варианты для новичков:

Blender — бесплатный, но мощный инструмент с открытым исходным кодом. Идеально подходит для тех, кто хочет начать без финансовых вложений. За последние годы интерфейс Blender стал гораздо дружелюбнее к новичкам.

— бесплатный, но мощный инструмент с открытым исходным кодом. Идеально подходит для тех, кто хочет начать без финансовых вложений. За последние годы интерфейс Blender стал гораздо дружелюбнее к новичкам. SketchUp — отлично подходит для архитектурного моделирования и дизайна интерьеров благодаря простому интерфейсу и низкому порогу вхождения.

— отлично подходит для архитектурного моделирования и дизайна интерьеров благодаря простому интерфейсу и низкому порогу вхождения. Cinema 4D — известен своим интуитивно понятным интерфейсом и отличной интеграцией с другими программами для создания графики.

— известен своим интуитивно понятным интерфейсом и отличной интеграцией с другими программами для создания графики. ZBrush — специализированное ПО для скульптинга, идеально подходит для создания органических форм и персонажей.

— специализированное ПО для скульптинга, идеально подходит для создания органических форм и персонажей. 3ds Max и Maya — профессиональные инструменты от Autodesk с богатым функционалом, но более сложные для новичков.

При выборе программы учитывайте не только ваши текущие навыки, но и долгосрочные цели. Если вы планируете работать в конкретной индустрии, узнайте, какое ПО там используется чаще всего.

Программа Стоимость Лучше всего подходит для Сложность освоения Blender Бесплатно Универсальное 3D-моделирование Средняя SketchUp Бесплатная версия + платные планы Архитектура и интерьеры Низкая Cinema 4D Платная с триалом Моушн-графика и визуальные эффекты Средняя ZBrush Платная с триалом Цифровая скульптура и детализация Высокая 3ds Max/Maya Платная с образовательной лицензией Профессиональная индустрия Высокая

Важно помнить, что большинство профессиональных программ предлагают бесплатные пробные версии или специальные студенческие лицензии. Это позволит вам попробовать различные инструменты перед тем, как сделать окончательный выбор. 💻

Не менее важно наличие сообщества пользователей и обучающих ресурсов. Программы с активным комьюнити, такие как Blender, обеспечивают доступ к многочисленным туториалам, форумам и другим материалам, которые значительно облегчают процесс обучения.

Основные приемы создания 3D моделей для новичков

Освоив базовые инструменты выбранной программы, пора переходить к конкретным техникам моделирования. Для начинающих существует несколько основных подходов, каждый из которых имеет свои преимущества и подходит для разных типов моделей.

Рассмотрим ключевые техники 3D-моделирования:

Полигональное моделирование — работа с вершинами, рёбрами и гранями. Этот метод наиболее универсален и подходит для создания практически любых объектов.

— работа с вершинами, рёбрами и гранями. Этот метод наиболее универсален и подходит для создания практически любых объектов. Примитивное моделирование — создание объектов из базовых геометрических форм (кубы, сферы, цилиндры) с последующим их преобразованием.

— создание объектов из базовых геометрических форм (кубы, сферы, цилиндры) с последующим их преобразованием. Скульптинг — более органичный подход, схожий с лепкой из глины, позволяющий создавать детализированные органические формы.

— более органичный подход, схожий с лепкой из глины, позволяющий создавать детализированные органические формы. NURBS-моделирование — создание гладких кривых и поверхностей, часто используемое в промышленном дизайне.

— создание гладких кривых и поверхностей, часто используемое в промышленном дизайне. Процедурное моделирование — создание моделей на основе набора правил и алгоритмов.

Для начинающих я рекомендую начать с полигонального моделирования и активно использовать модификаторы — специальные инструменты, которые неразрушающим образом изменяют геометрию модели. К популярным модификаторам относятся:

Extrude (Выдавливание) — позволяет создавать новые грани, выдавливая существующие

— позволяет создавать новые грани, выдавливая существующие Bevel (Фаска) — сглаживает острые углы, добавляя реалистичности модели

— сглаживает острые углы, добавляя реалистичности модели Subdivision Surface (Подразделение поверхности) — увеличивает детализацию модели, сглаживая её

— увеличивает детализацию модели, сглаживая её Mirror (Зеркало) — отражает геометрию, что удобно при создании симметричных объектов

— отражает геометрию, что удобно при создании симметричных объектов Boolean (Булевы операции) — позволяет комбинировать объекты путём их вычитания, объединения или пересечения

Анна Соколова, 3D-дизайнер

Мне потребовалось создать серию моделей мебели для архитектурной визуализации, но я не знала, с чего начать. Я старалась сразу делать сложную геометрию, тратила часы на один стул, а результат всё равно выглядел неестественно. Однажды я посмотрела стрим профессионального моделлера, который создал целую коллекцию мебели за пару часов. Его секрет оказался прост — он использовал модульный подход. Сначала он создавал простые формы, затем применял модификаторы и только в конце добавлял детали. Я последовала его примеру и начала работать по принципу «от общего к частному». Результат превзошёл все мои ожидания — за день я смогла создать больше качественных моделей, чем за предыдущую неделю. С тех пор это мой главный принцип в 3D-моделировании.

Очень полезный прием для новичков — референсы. Всегда используйте изображения или чертежи объекта, который вы моделируете. В большинстве 3D-программ можно импортировать изображения на фон рабочих видов, что значительно упрощает процесс моделирования. 📐

Ещё один важный аспект — оптимизация топологии. Хорошая топология означает логичное и эффективное расположение полигонов, что делает модель не только визуально привлекательной, но и технически правильной. Для новичков достаточно следовать нескольким базовым принципам:

Стремитесь использовать четырехугольники (квады) вместо треугольников или n-гонов

Располагайте петли рёбер вдоль естественных изгибов объекта

Добавляйте больше полигонов в областях с высокой детализацией

Избегайте слишком острых углов между рёбрами

Регулярно проверяйте модель на наличие проблемных участков (перекрытия, дыры)

Помните, что создание качественной 3D-модели — это итеративный процесс. Не бойтесь экспериментировать и корректировать свою работу по мере продвижения. 🔄

Разработка и применение текстур к вашим моделям

Текстурирование — это искусство придания поверхности 3D-модели цвета, материала и детализации. Хорошо текстурированная модель может выглядеть фотореалистично даже при относительно простой геометрии. Для начинающих важно понимать базовые принципы и компоненты текстурирования.

Основные типы текстурных карт, с которыми вам предстоит работать:

Diffuse/Albedo (Диффузная карта) — определяет базовый цвет поверхности

— определяет базовый цвет поверхности Normal/Bump (Карта нормалей/рельефа) — создаёт иллюзию мелких деталей на поверхности без изменения геометрии

— создаёт иллюзию мелких деталей на поверхности без изменения геометрии Specular/Roughness (Карта бликов/шероховатости) — контролирует, как свет отражается от поверхности

— контролирует, как свет отражается от поверхности Metallic (Карта металличности) — определяет, насколько поверхность похожа на металл

— определяет, насколько поверхность похожа на металл AO (Ambient Occlusion, Карта окклюзии) — добавляет мягкие тени в углублениях и щелях

— добавляет мягкие тени в углублениях и щелях Displacement (Карта смещения) — физически изменяет геометрию модели для создания рельефа

Перед началом текстурирования необходимо создать UV-развёртку вашей модели. UV-развёртка — это процесс преобразования 3D-поверхности в плоское 2D-изображение, по сути, это выкройка для вашей модели. Хорошая UV-развёртка критически важна для корректного наложения текстур.

Принципы создания качественной UV-развёртки:

Разрезайте модель в незаметных местах или по естественным швам

Минимизируйте искажения, особенно на видимых участках

Максимально используйте пространство UV-карты

Группируйте похожие элементы и текстуры для эффективного использования пространства

Соблюдайте пропорции между разными частями модели

Для создания текстур вы можете использовать как готовые материалы, так и создавать их с нуля в программах для работы с растровой графикой или специализированном ПО:

Adobe Photoshop — универсальный инструмент для создания и редактирования текстур

— универсальный инструмент для создания и редактирования текстур Substance Painter/Designer — профессиональное ПО для создания PBR-материалов

— профессиональное ПО для создания PBR-материалов GIMP — бесплатная альтернатива Photoshop

— бесплатная альтернатива Photoshop Quixel Mixer — удобный инструмент для смешивания и настройки материалов

— удобный инструмент для смешивания и настройки материалов Библиотеки текстур — Textures.com, CC0Textures, Poliigon предлагают множество готовых материалов

PBR (Physically-Based Rendering) — современный стандарт для создания реалистичных материалов, который основан на физических свойствах реальных материалов. Освоение PBR-текстурирования значительно повысит качество ваших работ. 🎨

При работе с текстурами обращайте внимание на разрешение и оптимизацию. Слишком большие текстуры могут замедлить рендеринг, а слишком маленькие — выглядеть размытыми. Стандартные размеры текстур обычно кратны степеням двойки: 1024×1024, 2048×2048, 4096×4096 пикселей.

Практические упражнения для развития навыков 3D-графики

Теория важна, но реальное мастерство в 3D-моделировании приходит только через практику. Регулярное выполнение упражнений поможет вам быстрее развить необходимые навыки и создать портфолио. Предлагаю набор практических задач, которые помогут вам прогрессировать от простого к сложному. ✏️

Упражнения для начального уровня:

Простые предметы — смоделируйте повседневные объекты: чашку, стол, лампу, книгу

— смоделируйте повседневные объекты: чашку, стол, лампу, книгу Геометрические композиции — создайте композицию из разных примитивов с различными материалами

— создайте композицию из разных примитивов с различными материалами Натюрморт — смоделируйте группу фруктов или других простых органических форм

— смоделируйте группу фруктов или других простых органических форм Простая комната — создайте базовый интерьер с мебелью и освещением

— создайте базовый интерьер с мебелью и освещением Логотип в 3D — преобразуйте плоский логотип в трёхмерный объект

Упражнения для среднего уровня:

Транспортное средство — смоделируйте простой автомобиль, самолёт или лодку

— смоделируйте простой автомобиль, самолёт или лодку Архитектурный элемент — создайте колонну, арку или декоративный фасад

— создайте колонну, арку или декоративный фасад Оружие или инструмент — смоделируйте нож, меч, молоток или другой инструмент

— смоделируйте нож, меч, молоток или другой инструмент Стилизованный персонаж — создайте простого мультипликационного персонажа

— создайте простого мультипликационного персонажа Технический объект — смоделируйте устройство с механическими элементами

Упражнения для продвинутого уровня:

Реалистичный персонаж — создайте детализированную модель человека

— создайте детализированную модель человека Сложное окружение — смоделируйте детализированную сцену, например, улицу города

— смоделируйте детализированную сцену, например, улицу города Органические объекты — создайте модели животных или растений с реалистичными текстурами

— создайте модели животных или растений с реалистичными текстурами Анимационный rig — настройте персонажа для анимации

— настройте персонажа для анимации Визуализация продукта — создайте рекламную визуализацию придуманного вами продукта

Для эффективной практики рекомендую придерживаться нескольких принципов:

Устанавливайте конкретные временные рамки для каждого проекта

Начинайте с референсов — фотографий или эскизов

Документируйте свой прогресс, делая скриншоты на разных этапах работы

Запрашивайте обратную связь в сообществах 3D-художников

Анализируйте работы других художников, чтобы понять их подходы и техники

Участвуйте в челленджах и конкурсах для дополнительной мотивации

Важно не только создавать модели, но и учиться их правильно презентовать. Освойте базовые принципы освещения и композиции для создания эффектных рендеров вашей работы. Это критически важно для построения портфолио, которое будет привлекать потенциальных клиентов или работодателей. 🖼️

Не бойтесь экспериментировать с разными стилями и техниками. Изучайте туториалы по созданию как реалистичных, так и стилизованных моделей. Разнообразие в вашем портфолио продемонстрирует вашу универсальность как 3D-художника.

Овладение 3D-моделированием — это марафон, а не спринт. Каждая созданная вами модель, каждая текстура и каждый рендер — это шаг на пути к мастерству. Важно не сравнивать свои первые работы с результатами опытных профессионалов, а отслеживать собственный прогресс. Регулярная практика, постоянное обучение новым техникам и взаимодействие с сообществом помогут вам превратить начальное увлечение в профессиональный навык. Главное — сохранять любопытство и не бояться ошибаться, ведь именно через преодоление трудностей рождается настоящее мастерство.

