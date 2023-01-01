Коммерческое предложение: создаем КП, которое приносит сделки

Для кого эта статья:

Продавцы и маркетологи, работающие с коммерческими предложениями

Представители компаний, заинтересованные в повышении продаж через улучшение качества коммерческих предложений

Специалисты, желающие развивать навыки бизнес-анализа и создания эффективных КП Каждый день тысячи компаний отправляют коммерческие предложения на поставку товаров — и большинство из них остаются без ответа. Почему? Потому что эти документы составлены непрофессионально, безлико и не решают проблемы клиента. Хорошее коммерческое предложение — это не просто перечисление характеристик товара и цен, а инструмент продаж, превращающий холодные контакты в горячие сделки. Предлагаю разобраться, как составить КП, которое заказчик не отправит в корзину, а возьмёт за основу выгодного контракта. 📊

Что такое коммерческое предложение на поставку товара

Коммерческое предложение на поставку товара — это деловой документ, содержащий предложение продавца потенциальному покупателю о поставке определённого товара на конкретных условиях. По сути, это презентация продукции и первый шаг к заключению сделки.

В отличие от прайс-листа, КП содержит не только перечень товаров и цен, но и конкретные условия сотрудничества, обоснование выгоды для клиента и другие элементы, повышающие шансы на заключение сделки.

Коммерческие предложения бывают нескольких типов:

Холодные — отправляются потенциальным клиентам без предварительного контакта

— отправляются потенциальным клиентам без предварительного контакта Горячие — адресуются клиентам, уже проявившим интерес к продукции

— адресуются клиентам, уже проявившим интерес к продукции Персонализированные — разрабатываются под конкретного заказчика с учётом его потребностей

— разрабатываются под конкретного заказчика с учётом его потребностей Типовые — имеют стандартную структуру и содержание с минимальными изменениями для разных клиентов

Для поставки товаров особенно важны персонализированные предложения, учитывающие специфику бизнеса клиента, объёмы закупок и особые требования к товару.

Параметр Коммерческое предложение Прайс-лист Цель Убедить клиента в выгоде сотрудничества Информировать о ценах Персонализация Высокая Отсутствует Условия поставки Детально описаны Стандартные или отсутствуют УТП (уникальное торговое предложение) Обязательно присутствует Обычно отсутствует Формат Деловое письмо, презентация Таблица, список

Антон Савельев, коммерческий директор

Помню, как в начале карьеры я отправил типовое КП на поставку строительных материалов крупному застройщику. Ответа не последовало. Решил изменить подход: изучил их проекты, выяснил болевые точки (задержки поставок, проблемы с качеством) и составил новое предложение, где акцент был сделан на нашей системе контроля качества и чётком соблюдении сроков. Включил фото нашего склада, привёл конкретные примеры успешных поставок. В итоге застройщик не только согласился на встречу, но и заключил контракт на сумму втрое большую, чем я рассчитывал. Этот случай научил меня: КП должно говорить не о вас, а о решении проблем клиента.

Подготовка к составлению КП: анализ клиента и рынка

Прежде чем писать первую строчку коммерческого предложения, необходимо провести тщательную подготовительную работу. Именно на этом этапе закладывается фундамент успешного КП. 🔍

Ключевые шаги подготовки:

Исследование потенциального клиента . Изучите сайт компании, социальные сети, публикации в СМИ. Важно понять масштаб бизнеса, основные направления деятельности и текущие проекты.

. Изучите сайт компании, социальные сети, публикации в СМИ. Важно понять масштаб бизнеса, основные направления деятельности и текущие проекты. Анализ потребностей и болевых точек . Определите, какие проблемы может решить ваш товар. Возможно, клиент ищет способы снижения затрат, повышения качества или оптимизации процессов.

. Определите, какие проблемы может решить ваш товар. Возможно, клиент ищет способы снижения затрат, повышения качества или оптимизации процессов. Изучение конкурентов . Проанализируйте, какие компании уже поставляют аналогичные товары вашему потенциальному клиенту. Выявите их сильные и слабые стороны.

. Проанализируйте, какие компании уже поставляют аналогичные товары вашему потенциальному клиенту. Выявите их сильные и слабые стороны. Определение конкурентных преимуществ. Сформулируйте, чем ваше предложение выгодно отличается от конкурентов: лучшее качество, более выгодные цены, дополнительные услуги.

При анализе клиента обратите внимание на его текущих поставщиков. Если информация доступна, изучите условия их сотрудничества: сроки поставок, объёмы, ассортимент. Это поможет сформировать более привлекательное предложение.

Для эффективного анализа используйте матрицу "Клиент-Продукт", которая поможет определить, насколько ваш товар соответствует потребностям заказчика:

Критерий Потребность клиента Характеристика вашего товара Соответствие (1-10) Качество Высокие стандарты качества Сертификаты ISO, гарантия 2 года 9 Цена Снижение расходов Оптовые скидки от 10% 7 Сроки поставки Минимизация простоев Доставка в течение 48 часов 10 Техническая поддержка Быстрое решение проблем Выделенный менеджер 8

Также полезно составить SWOT-анализ вашего предложения, чтобы объективно оценить его сильные и слабые стороны. Это поможет подготовиться к возможным возражениям клиента и заранее найти аргументы в пользу сотрудничества.

Структура эффективного коммерческого предложения

Грамотно структурированное коммерческое предложение легче воспринимается и вызывает больше доверия. Эффективное КП на поставку товара должно включать следующие элементы: 📑

Шапка документа. Включает логотип вашей компании, название документа ("Коммерческое предложение"), дату составления и срок действия предложения. Приветствие и обращение. Персонализированное обращение к получателю по имени и должности. Например: "Уважаемый Иван Петрович!" Вступление. Краткое представление вашей компании с акцентом на опыт в данной сфере и ключевые достижения. Не перегружайте эту часть — 2-3 предложения будет достаточно. Основная часть: – Описание товара с акцентом на выгоды для клиента – Конкретное предложение (что именно вы предлагаете и на каких условиях) – Ценовое предложение (таблица с наименованием товаров, количеством, ценами) – Условия поставки (сроки, логистика, гарантии) – Особые условия (скидки, бонусы, дополнительный сервис) Аргументация. Почему клиенту выгодно работать именно с вами. Здесь уместно привести отзывы других клиентов, примеры успешных поставок, сертификаты качества. Призыв к действию. Чёткое указание, что должен сделать клиент, если его заинтересовало предложение. Например: "Для оформления заказа позвоните по номеру..." или "Чтобы получить бесплатный образец, заполните форму..." Контактная информация. ФИО и должность ответственного лица, телефон, email, сайт компании. Приложения (если необходимо). Сертификаты, фотографии товара, технические характеристики, референс-лист.

Особое внимание уделите визуальному оформлению. КП должно быть оформлено в фирменном стиле компании, с использованием корпоративных цветов и шрифтов. Информация должна быть структурирована с помощью заголовков, подзаголовков, маркированных списков и таблиц.

При составлении описания товара используйте принцип AIDA (Attention, Interest, Desire, Action):

Внимание — привлеките внимание клиента ярким заголовком или необычным фактом

— привлеките внимание клиента ярким заголовком или необычным фактом Интерес — вызовите интерес, описав, как товар решает конкретную проблему клиента

— вызовите интерес, описав, как товар решает конкретную проблему клиента Желание — усильте желание приобрести товар, подчеркнув уникальные выгоды

— усильте желание приобрести товар, подчеркнув уникальные выгоды Действие — побудите клиента к конкретному действию

6 шагов создания убедительного предложения поставщика

Создание убедительного коммерческого предложения — это не единовременный акт, а последовательный процесс, состоящий из шести ключевых шагов. Пройдя каждый из них, вы значительно повысите шансы на положительный ответ заказчика. 🚀

Шаг 1: Формулировка привлекательного заголовка

Заголовок — первое, на что обратит внимание получатель. Он должен быть лаконичным, содержать главную выгоду и мотивировать продолжить чтение. Избегайте шаблонных фраз вроде "Коммерческое предложение на поставку товара".

Примеры эффективных заголовков:

"Снижение затрат на строительные материалы на 15% при сохранении высокого качества"

"Бесперебойное снабжение вашего производства комплектующими с гарантией поставки в течение 24 часов"

"Эксклюзивные условия поставки премиальной офисной мебели для компаний финансового сектора"

Шаг 2: Формирование уникального торгового предложения (УТП)

УТП — это краткая формулировка того, что делает ваше предложение уникальным. Оно должно чётко отвечать на вопрос клиента: "Почему я должен выбрать именно вас?"

Ваше УТП должно быть:

Конкретным (с цифрами и фактами)

Релевантным для клиента

Трудно копируемым конкурентами

Понятным и запоминающимся

Шаг 3: Детальное описание товара с акцентом на выгоды

На этом этапе опишите ваш товар, делая акцент не на характеристиках, а на выгодах для клиента. Каждый параметр продукта должен быть переведён в пользу для заказчика.

Например, вместо "Полимерное покрытие толщиной 2 мм" лучше написать "Полимерное покрытие толщиной 2 мм обеспечивает повышенную устойчивость к механическим повреждениям, что увеличивает срок службы на 30% и снижает расходы на обслуживание".

Мария Ковалёва, руководитель отдела продаж

В прошлом году мы столкнулись с серьезной проблемой: крупный производитель электроники отказался продлевать контракт на поставку комплектующих. Причина была проста – наши КП выглядели как обычные таблицы с ценами, без акцента на выгодах. Я полностью пересмотрела подход, проведя глубокий анализ потребностей клиента. Выяснила, что для них критичны не столько цены, сколько строгое соблюдение сроков поставки и возможность быстрого масштабирования объемов. В новом коммерческом предложении мы сделали упор именно на эти аспекты: представили нашу систему логистики, показали резервные мощности и даже добавили график успешных поставок за последние 3 года. Для наглядности включили инфографику и фотографии складского комплекса. Результат превзошёл ожидания – клиент не только возобновил сотрудничество, но и увеличил объемы закупок на 40%.

Шаг 4: Разработка ценового предложения

Ценовое предложение должно быть прозрачным и обоснованным. Представьте его в виде четкой таблицы, указав:

Наименование товара

Единицу измерения

Количество

Цену за единицу

Общую стоимость

Скидки или специальные условия

Если у вас несколько вариантов предложения (например, разные объёмы поставки или комплектации), представьте их в виде пакетов: "Стандарт", "Бизнес", "Премиум".

Шаг 5: Определение условий сотрудничества

На этом этапе детально пропишите все условия сотрудничества:

Сроки поставки (с конкретными датами)

Условия оплаты (предоплата, отсрочка, рассрочка)

Логистика (кто организует доставку, каким транспортом)

Гарантийные обязательства

Сервисное обслуживание

Дополнительные услуги (монтаж, обучение персонала)

Будьте готовы к гибкости в этих вопросах, но изначально предложите наиболее выгодные для вас условия.

Шаг 6: Формулировка чёткого призыва к действию

Завершите коммерческое предложение чётким указанием, что должен сделать клиент, если его заинтересовало ваше предложение:

"Для оформления заказа позвоните по номеру [телефон] или отправьте заявку на email [адрес]"

"Чтобы получить бесплатный образец продукции, заполните форму на нашем сайте"

"Для обсуждения деталей сотрудничества предлагаем организовать встречу в удобное для вас время"

Укажите срок действия предложения, чтобы создать ощущение ограниченного времени и мотивировать клиента принять решение быстрее.

Шаблоны и образцы КП для разных видов товаров

Для ускорения процесса создания эффективного коммерческого предложения полезно иметь готовые шаблоны, которые можно адаптировать под конкретные виды товаров и потребности клиентов. Рассмотрим несколько базовых шаблонов КП для различных категорий продукции. 📝

Шаблон КП для поставки строительных материалов

Заголовок: "Комплексное снабжение вашего строительного объекта материалами премиум-класса с доставкой в день заказа" Вступление: Краткая информация о вашей компании, опыте работы в сфере строительных материалов, крупных реализованных проектах Описание предложения: Перечень материалов с указанием технических характеристик, соответствия ГОСТ и международным стандартам Выгоды: Акцент на экономии времени, надёжности материалов, соответствии строительным нормам Условия поставки: Сроки доставки, минимальный объём заказа, возможность частичной доставки по графику строительства Гарантии: Обязательства по качеству, возможность замены брака, сертификаты

Шаблон КП для поставки продуктов питания

Заголовок: "Свежие продукты для вашего ресторана: от фермы до кухни за 24 часа" Вступление: Информация о поставщиках, системе контроля качества, соблюдении санитарных норм Описание предложения: Ассортимент с указанием сортов, происхождения, органолептических характеристик Выгоды: Акцент на свежести, отсутствии консервантов, стабильности поставок Условия поставки: Температурный режим транспортировки, частота поставок, возможность срочного заказа Специальные условия: Сезонные скидки, программа лояльности, дегустации новинок

Шаблон КП для поставки офисной техники

Заголовок: "Комплексное оснащение вашего офиса современной техникой с настройкой и сервисным обслуживанием" Вступление: Информация о партнёрстве с ведущими производителями, статусе официального дилера Описание предложения: Линейка оборудования с техническими характеристиками и сравнением моделей Выгоды: Акцент на производительности, энергоэффективности, совместимости систем Условия поставки: Сроки поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обучение персонала Специальные условия: Лизинг, трейд-ин, расширенная гарантия

Независимо от типа товара, в каждом шаблоне КП важно предусмотреть следующие элементы:

Яркий заголовок с главной выгодой

Персонализированное обращение к клиенту

Акцент на решении конкретных проблем заказчика

Подтверждение надёжности (отзывы, кейсы, гарантии)

Чёткие условия и сроки

Конкретный призыв к действию

При адаптации шаблона под конкретный запрос особое внимание уделите персонализации. Даже типовой шаблон должен создавать впечатление, что предложение разработано специально для данного клиента.

Для повышения эффективности КП используйте профессиональное оформление:

Фирменный стиль компании (логотип, цвета, шрифты)

Качественные фотографии товаров

Инфографика для наглядного представления преимуществ

Отзывы клиентов с логотипами их компаний

QR-коды для быстрого перехода на сайт или связи с менеджером

Помните, что хорошее коммерческое предложение на поставку товара — это баланс между информативностью и лаконичностью. Оптимальный объём — 2-3 страницы, не считая приложений с техническими характеристиками и сертификатами.

Грамотно составленное коммерческое предложение на поставку товара — это не просто документ, а мощный инструмент продаж, способный превратить потенциального клиента в постоянного партнёра. Следуя шести описанным шагам и адаптируя предложенные шаблоны под специфику своего бизнеса, вы сможете создавать КП, которые действительно работают. Помните главное правило: фокусируйтесь не на товаре, а на решении проблем клиента. Это превратит ваше коммерческое предложение из обычного прайс-листа в убедительный документ, который невозможно проигнорировать.

Читайте также