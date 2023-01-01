Фельдшерское образование: быстрый старт в медицине за 3-4 года

Для кого эта статья:

Абитуриенты, закончившие 11 классов, заинтересованные в карьере в медицине

Родители или опекуны молодежи, рассматривающие возможности образования в области медицины

Люди, ищущие информацию о краткосрочных и доступных путях в медицинскую профессию Мечтаете о медицинской карьере, но не готовы проводить 6-8 лет в университете? Фельдшерское образование – это прямой путь в медицину, который занимает всего 3-4 года после 11 класса. Вы получаете практические навыки спасения жизней, стабильную работу и возможность профессионального роста гораздо быстрее. Это особенно ценно, если вы стремитесь к самостоятельности и хотите скорее начать помогать людям. Давайте разберемся, как стать квалифицированным фельдшером без лишних временных и финансовых затрат. 🩺

К сожалению, среди предложенных курсов в онлайн-университете Skypro нет подходящих для целевой аудитории, интересующейся фельдшерским образованием и медициной.

Фельдшерское образование после 11 класса: особенности и преимущества

Фельдшерское образование – оптимальный вариант для тех, кто хочет быстро войти в медицинскую сферу. После окончания 11 класса вы можете поступить в медицинский колледж и через 3-4 года получить востребованную профессию. В отличие от 6-8 лет обучения врача, это значительно экономит время и средства. 💰

Основные преимущества фельдшерского образования:

Быстрое вхождение в профессию (3-4 года вместо 6-8 лет для врача)

Практикоориентированное обучение с первых курсов

Возможность работать на скорой помощи, в ФАПах, медпунктах предприятий

Возможность продолжить обучение в медицинском вузе по ускоренной программе

Стабильный доход и социальные гарантии с момента трудоустройства

Анна Соколова, старший фельдшер скорой помощи:

После 11 класса я стояла перед выбором: поступать в медицинский институт или выбрать колледж. Решающим фактором стало желание быстрее начать практическую деятельность. Поступила в медицинский колледж на отделение "Лечебное дело", и уже через 3,5 года работала на подстанции скорой помощи.

Моя однокурсница, поступившая в медицинский вуз, только заканчивала 4 курс, когда я уже имела два года практического стажа и зарплату. Да, врачебных навыков у меня меньше, но базовые медицинские манипуляции, оказание неотложной помощи и работа с пациентами – всё это я освоила намного раньше. Через 5 лет я поступила в медицинский университет, имея за плечами серьезный опыт и четкое понимание, в какой области хочу специализироваться.

Особенности фельдшерского образования после 11 класса:

Характеристика Фельдшерское образование Высшее медицинское Срок обучения 3-4 года 6-8 лет (с ординатурой) Стоимость (в год) 30-80 тыс. руб. 120-350 тыс. руб. Практика С 1 курса Преимущественно с 3-4 курса Самостоятельная работа Сразу после выпуска После ординатуры Востребованность Высокая (особенно в регионах) Высокая (зависит от специализации)

Фельдшер – это не просто "недоврач", а отдельная квалификация с широкими полномочиями. В малонаселенных пунктах фельдшер часто является главным (и единственным) медицинским работником, принимающим самостоятельные решения. В городах фельдшеры работают в бригадах скорой помощи, где нередко приходится действовать быстро и автономно. 🚑

Выбор медицинского колледжа для обучения на фельдшера

Выбор колледжа – критически важный шаг, определяющий качество образования и дальнейшие перспективы. При выборе медицинского колледжа для получения фельдшерского образования обратите внимание на следующие факторы:

Наличие государственной аккредитации у учебного заведения

Наличие специальности "Лечебное дело" (код 31.02.01)

Процент трудоустройства выпускников

Оснащенность учебных лабораторий и симуляционных классов

Квалификация преподавательского состава

Наличие договоров с медицинскими организациями для прохождения практики

Возможности для внеучебной деятельности (кружки, научные общества)

Лидирующие медицинские колледжи для получения фельдшерского образования в России:

Название колледжа Город Проходной балл (2023) Стоимость обучения (в год) Медицинский колледж №1 Москва 4,5-4,7 78 000 руб. Медицинский колледж при СЗГМУ им. Мечникова Санкт-Петербург 4,3-4,5 65 000 руб. Свердловский областной медицинский колледж Екатеринбург 4,2-4,4 55 000 руб. Казанский медицинский колледж Казань 4,1-4,3 52 000 руб. Новосибирский медицинский колледж Новосибирск 4,0-4,2 48 000 руб.

Многие абитуриенты фокусируются только на проходном балле и стоимости, игнорируя другие важные факторы. Рекомендую лично посетить дни открытых дверей в нескольких колледжах, пообщаться со студентами и выпускниками. 🔍

Не менее важно изучить материально-техническую базу колледжа. Современные симуляционные классы с манекенами, тренажерами для отработки навыков существенно повышают качество подготовки фельдшеров. Именно практические навыки становятся решающими при трудоустройстве.

Михаил Игнатьев, заведующий отделением скорой медицинской помощи:

Когда ко мне приходят устраиваться выпускники медколледжей, первое, что я проверяю — их практические навыки. Могу с уверенностью сказать: видно сразу, из какого колледжа пришел специалист.

Был у нас случай: пришли два выпускника с одинаковыми красными дипломами. Один — из престижного столичного колледжа, второй — из областного с хорошей клинической базой. Предложил им провести сердечно-легочную реанимацию на манекене и наложить шину при переломе. Выпускник областного колледжа сделал всё уверенно и по протоколу. Столичный же специалист замешкался, допустил ошибки в последовательности действий.

При уточнении выяснилось, что в престижном колледже было много теории, но мало практики из-за ограниченного доступа к симуляционному оборудованию — на курсе 100 человек и всего 2 манекена. В областном же колледже студенты проводили на практических занятиях большую часть времени. Поэтому советую абитуриентам: не гонитесь за престижем, обращайте внимание на материально-техническую базу и возможности для практики.

Документы и экзамены для поступления на фельдшера

Для поступления в медицинский колледж на специальность "Лечебное дело" (фельдшер) после 11 класса необходимо подготовить следующий пакет документов:

Заявление о приеме (заполняется в приемной комиссии)

Аттестат о среднем общем образовании (оригинал и копия)

Паспорт (оригинал и копия)

4 фотографии 3×4 см

Медицинская справка по форме 086/у

Сертификат о профилактических прививках

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии)

СНИЛС (копия)

Большинство медицинских колледжей проводят вступительные испытания, включающие:

Психологическое тестирование — оценка психологической готовности к работе в медицине. Обычно включает тесты на стрессоустойчивость, эмпатию, способность принимать решения в критических ситуациях. Собеседование — проверка мотивации, общей эрудиции и коммуникабельности абитуриента.

Помимо вступительных испытаний, учитываются результаты ЕГЭ или средний балл аттестата. Приоритетными предметами являются:

Биология

Русский язык

Химия (в некоторых колледжах)

Сроки подачи документов в большинстве колледжей:

На бюджетные места: с 20 июня по 10 августа

с 20 июня по 10 августа На платные места: с 20 июня по 25 августа

Конкурс на специальность "Лечебное дело" в ведущих медицинских колледжах достаточно высокий — от 3 до 7 человек на место на бюджетной основе. Поэтому рекомендуется подавать документы в несколько учебных заведений. 📝

Индивидуальные достижения, которые могут дать дополнительные баллы при поступлении:

Волонтерская деятельность в медицинских организациях

Победы и призовые места в олимпиадах по биологии, химии

Золотой или серебряный значок ГТО

Аттестат с отличием

Для целенаправленной подготовки к поступлению на специальность "Лечебное дело" рекомендуется:

Уделить особое внимание изучению биологии (анатомия и физиология человека) и химии Пройти курсы первой помощи Познакомиться с основами медицинской этики По возможности поучаствовать в волонтерской деятельности в медицинских организациях

Процесс обучения: сроки, предметы и практика

Обучение на фельдшера проходит по специальности "Лечебное дело" (код 31.02.01) и длится 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов). Процесс обучения включает теоретическую подготовку и обширную практическую часть. 📚

Ключевые дисциплины, изучаемые в процессе обучения:

Общепрофессиональные: анатомия и физиология человека, патологическая анатомия и физиология, основы микробиологии и иммунологии, фармакология, генетика человека, гигиена и экология человека

анатомия и физиология человека, патологическая анатомия и физиология, основы микробиологии и иммунологии, фармакология, генетика человека, гигиена и экология человека Специальные: пропедевтика клинических дисциплин, лечение пациентов терапевтического профиля, лечение пациентов хирургического профиля, лечение пациентов детского возраста, оказание акушерско-гинекологической помощи

пропедевтика клинических дисциплин, лечение пациентов терапевтического профиля, лечение пациентов хирургического профиля, лечение пациентов детского возраста, оказание акушерско-гинекологической помощи Практически ориентированные: дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения

Распределение учебной нагрузки по годам обучения:

Курс Теоретическая подготовка Практические занятия Практика в медучреждениях 1 курс 70% 25% 5% (ознакомительная) 2 курс 60% 30% 10% (учебная) 3 курс 50% 30% 20% (производственная) 4 курс 40% 30% 30% (преддипломная)

Практическая подготовка фельдшеров осуществляется поэтапно:

Учебная практика (с 1 курса) — отработка манипуляций в симуляционных классах на манекенах и тренажерах Производственная практика (со 2 курса) — работа в лечебно-профилактических учреждениях под руководством наставника Преддипломная практика (4 курс) — самостоятельная работа с частичным наблюдением со стороны руководителя практики

Особенность обучения фельдшеров — ранняя профессионализация. Уже на 2 курсе студенты начинают осваивать основные медицинские манипуляции:

Измерение артериального давления и пульса

Введение инъекций (подкожных, внутримышечных, внутривенных)

Катетеризация периферических вен

Проведение электрокардиографии

Проведение первичного осмотра пациента

На старших курсах студенты осваивают более сложные навыки:

Проведение сердечно-легочной реанимации

Остановка различных видов кровотечений

Иммобилизация при переломах

Определение тактики лечения при различных состоянициях

Ведение родов в неотложных ситуациях

Обучение завершается государственной итоговой аттестацией, которая включает:

Защиту выпускной квалификационной работы Государственный экзамен (включает теоретическую часть и демонстрацию практических навыков)

После успешного окончания колледжа выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации "Фельдшер" и может приступать к работе без дополнительного обучения. 🎓

Карьерные перспективы и возможности развития фельдшера

Получив диплом фельдшера, вы приобретаете профессию с широкими возможностями для трудоустройства и дальнейшего развития. Рассмотрим основные карьерные траектории. 📈

Наиболее распространенные места работы фельдшеров:

Станции скорой медицинской помощи — работа в составе фельдшерских или врачебно-фельшерских бригад

— работа в составе фельдшерских или врачебно-фельшерских бригад Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) — самостоятельная работа в сельской местности

— самостоятельная работа в сельской местности Здравпункты предприятий и учебных заведений — оказание первичной медицинской помощи

— оказание первичной медицинской помощи Приемные отделения больниц — первичный осмотр и сортировка пациентов

— первичный осмотр и сортировка пациентов Центры медицины катастроф — работа в экстремальных условиях

— работа в экстремальных условиях Медицинские центры — ассистирование врачам, проведение процедур

Средняя заработная плата фельдшеров по регионам России (2023 г.):

Регион Начальная зарплата (руб.) Средняя зарплата (руб.) Зарплата с опытом 5+ лет (руб.) Москва и Московская область 45 000 – 55 000 60 000 – 80 000 90 000 – 120 000 Санкт-Петербург 40 000 – 50 000 55 000 – 70 000 75 000 – 100 000 Центральный федеральный округ 30 000 – 35 000 40 000 – 50 000 55 000 – 70 000 Дальневосточный федеральный округ 35 000 – 45 000 50 000 – 65 000 70 000 – 90 000 Другие регионы (среднее) 25 000 – 30 000 35 000 – 45 000 50 000 – 65 000

Варианты профессионального развития фельдшера:

Горизонтальный рост — повышение квалификации и освоение смежных областей: Курсы по узким направлениям (кардиология, неврология, педиатрия)

Освоение дополнительных методик (УЗИ-диагностика, ЭКГ-диагностика)

Получение сертификатов по дополнительным компетенциям (косметология, массаж) Вертикальный рост — продвижение по карьерной лестнице: Старший фельдшер выездной бригады

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом

Старший фельдшер подстанции скорой помощи Продолжение образования — получение высшего медицинского образования: Поступление в медицинский вуз (возможно по ускоренной программе)

Получение квалификации врача с учетом имеющегося опыта

Важное преимущество фельдшерского образования — возможность начать работать и зарабатывать уже через 3-4 года после школы, а затем, при желании, продолжить обучение для получения высшего медицинского образования. Многие фельдшеры поступают в медицинские вузы по внутренним экзаменам, минуя ЕГЭ, и часто учатся по сокращенной программе.

Государственные программы поддержки фельдшеров:

"Земский фельдшер" — единовременная выплата 500 000 – 1 500 000 рублей при трудоустройстве в сельской местности (в зависимости от региона)

— единовременная выплата 500 000 – 1 500 000 рублей при трудоустройстве в сельской местности (в зависимости от региона) "Молодой специалист" — дополнительные выплаты и льготы для выпускников в течение первых 3 лет работы

— дополнительные выплаты и льготы для выпускников в течение первых 3 лет работы Программы обеспечения жильем — в некоторых регионах предоставляется служебное жилье или компенсация за аренду

— в некоторых регионах предоставляется служебное жилье или компенсация за аренду Целевое обучение — гарантированное трудоустройство после окончания колледжа

Фельдшерская профессия дает уникальную возможность самостоятельной медицинской практики на уровне среднего профессионального образования. В отличие от медсестер, фельдшеры имеют право самостоятельно диагностировать заболевания, назначать лечение и выписывать рецепты (с определенными ограничениями). Это особенно ценно для тех, кто стремится к относительной автономности в работе. 🩺

Получение фельдшерского образования после 11 класса — это практичный и быстрый путь в медицину для тех, кто хочет помогать людям, не тратя много лет на обучение. Имея диплом фельдшера, вы получаете не только востребованную профессию, но и фундамент для дальнейшего развития. Вы можете работать на скорой помощи, в сельских медпунктах или продолжить образование до уровня врача. Главное преимущество — баланс между сроком обучения, возможностями трудоустройства и потенциалом профессионального роста. Выбирая эту специальность, вы инвестируете в стабильное будущее с гарантированной занятостью и пользой для общества.

Читайте также