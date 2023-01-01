Фельдшерское образование: как стать медиком и спасать жизни людей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Абитуриенты, заинтересованные в получении фельдшерского образования

Люди, рассматривающие карьеру в сфере медицины

Родители и опекуны, желающие узнать о медицинском образовании для своих детей Решение стать фельдшером открывает дверь в мир медицины, где каждый день приносит новые вызовы и возможность реально помогать людям. Эта профессия требует не только знаний и навыков, но и особого склада характера — готовности принимать решения в критических ситуациях и нести ответственность за жизнь пациентов. Разбираемся, как получить фельдшерское образование, какие требования предъявляются к абитуриентам, сколько лет нужно учиться и какие карьерные перспективы ждут выпускников этой специальности. 🩺

Кто такой фельдшер: обязанности и сфера работы

Фельдшер — это медицинский работник со средним специальным образованием, обладающий правом самостоятельной медицинской практики. В переводе с немецкого "Feldscher" означает "полевой хирург" — это указывает на историческое происхождение профессии как специалиста, оказывающего помощь в полевых условиях.

Основная задача фельдшера — диагностика заболеваний, оказание первой и неотложной медицинской помощи, лечение пациентов в рамках своей компетенции. В отличие от медсестры, фельдшер имеет право самостоятельно назначать лечение и выписывать некоторые лекарственные препараты.

Андрей Петров, фельдшер скорой помощи с 12-летним стажем: "Мой первый вызов был к пожилому мужчине с инфарктом. Я тогда только окончил медицинский колледж, и теория казалась такой простой. Но когда ты оказываешься один на один с пациентом, у которого критическое состояние, понимаешь всю ответственность профессии. У нас была всего 21 минута до больницы, ЭКГ показывала острый инфаркт, и я применил весь алгоритм неотложной помощи, которому нас учили. Этот пациент выжил, и для меня это стало подтверждением правильного выбора профессии. Фельдшер — это не просто медик, это человек, который часто первым приходит на помощь и принимает решения, от которых зависят жизни."

Сферы работы фельдшера разнообразны и охватывают многие области здравоохранения:

Скорая и неотложная медицинская помощь

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в сельской местности

Здравпункты на предприятиях и в учебных заведениях

Приемные отделения больниц

Диспетчерские службы скорой помощи

Медицинские кабинеты в школах и детских садах

Медсанчасти воинских частей и спецподразделений

Направление работы Ключевые обязанности Особенности Скорая помощь Оказание экстренной помощи, транспортировка пациентов Высокий уровень стресса, сменный график ФАП Первичная диагностика, лечение, профилактика Автономность, широкий спектр задач Здравпункт Оказание доврачебной помощи, профосмотры Стабильный график, профилактическая работа Приемное отделение Первичный осмотр, сортировка пациентов Интенсивная работа, тесное взаимодействие с врачами

В своей практике фельдшер выполняет широкий спектр манипуляций, включая инъекции, забор биоматериалов, перевязки, наложение шин, снятие ЭКГ и другие процедуры. Важной частью работы является ведение медицинской документации и санитарно-просветительская деятельность. 🩹

Требования к поступающим на фельдшерское образование

Для поступления на фельдшерское отделение медицинского колледжа или училища абитуриенты должны соответствовать определенным требованиям, которые обусловлены спецификой будущей профессии.

Образовательные требования:

Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании (11 классов) или диплома о среднем профессиональном образовании

Для поступления после 9 класса некоторые колледжи предлагают программу общего профильного образования с последующим переходом на фельдшерское отделение

Высокие баллы по профильным предметам: биология, химия, русский язык

Медицинские требования:

Прохождение предварительного медицинского осмотра

Отсутствие противопоказаний для работы в медицинской сфере (психические, инфекционные заболевания, серьезные нарушения зрения и др.)

Наличие прививок согласно национальному календарю

Вступительные испытания различаются в зависимости от учебного заведения, но обычно включают:

Форма испытания Описание Примечания Конкурс аттестатов Ранжирование по среднему баллу аттестата Особое внимание к оценкам по биологии и химии Психологическое тестирование Оценка психологической готовности к профессии Проводится не во всех учебных заведениях Собеседование Оценка мотивации и коммуникативных навыков Часто включает вопросы о причинах выбора профессии Внутренние экзамены Тесты по профильным предметам Проводятся в некоторых престижных колледжах

Документы, необходимые для поступления:

Заявление о приеме на обучение

Аттестат о среднем общем образовании (оригинал и копия)

Паспорт (оригинал и копия)

Медицинская справка формы 086/у

Сертификат о прививках

Фотографии 3х4 (обычно 4-6 штук)

СНИЛС (копия)

Документы, подтверждающие особые права или преимущества при поступлении (при наличии)

Личностные качества, желательные для будущего фельдшера:

Стрессоустойчивость и эмоциональная стабильность

Хорошая память и аналитическое мышление

Быстрая реакция и способность принимать решения

Ответственность и внимательность к деталям

Хорошие коммуникативные навыки

Физическая выносливость

Эмпатия и желание помогать людям

Конкурс на фельдшерские отделения обычно достаточно высокий — от 3 до 10 человек на место в зависимости от престижа учебного заведения. Поступающим рекомендуется заранее готовиться к профильным предметам и собрать все необходимые документы. 📚

Фельдшерское образование после 11 класса: программы

Выпускники 11 классов могут получить фельдшерское образование по специальности 31.02.01 "Лечебное дело". Эта программа реализуется в медицинских колледжах и училищах и имеет углубленный уровень подготовки, что отличает ее от базовых медицинских специальностей, например, "Сестринское дело".

Основные программы фельдшерского образования:

Очная форма обучения — наиболее распространенная, предполагает ежедневное посещение занятий

Очно-заочная (вечерняя) форма — для тех, кто совмещает обучение с работой

Ускоренное обучение — для лиц, имеющих среднее медицинское образование по другим специальностям

Учебный план фельдшерского образования после 11 класса включает следующие блоки дисциплин:

Общеобразовательные: основы философии, история, иностранный язык, физическая культура

основы философии, история, иностранный язык, физическая культура Общепрофессиональные: анатомия и физиология человека, основы патологии, фармакология, генетика, психология

анатомия и физиология человека, основы патологии, фармакология, генетика, психология Профессиональные модули: диагностическая деятельность, лечебная деятельность, неотложная медицинская помощь, профилактика, медико-социальная реабилитация

Елена Соколова, заведующая отделением в медицинском колледже: "К нам часто приходят абитуриенты с горящими глазами, но без понимания, что такое фельдшерское образование на практике. Помню, как одна девушка, Мария, поступила после 11 класса с отличным аттестатом. Первые два семестра давались ей тяжело — объем информации, практические навыки, дежурства. На третьем курсе у нее была первая серьезная практика в больнице, где она ассистировала при реанимационных мероприятиях. Вернулась она другим человеком — собранным, уверенным. Сейчас Мария — один из лучших фельдшеров скорой помощи в городе. Я всегда говорю абитуриентам: фельдшерское образование — это не просто диплом, это трансформация личности. Вы выйдете из колледжа совершенно другим человеком, готовым брать на себя ответственность за жизни людей."

Особенности обучения на фельдшера:

Интенсивная практическая подготовка (около 60% учебного времени)

Освоение широкого спектра манипуляций и процедур

Обязательные дежурства в медицинских учреждениях

Изучение алгоритмов действий при неотложных состояниях

Работа с современным медицинским оборудованием

Специализированные курсы в рамках фельдшерского образования:

Оказание неотложной помощи при травмах и отравлениях

Акушерство и гинекология

Педиатрия и детские болезни

Инфекционные болезни

Хирургия и основы реаниматологии

Психиатрия и наркология

Практическая подготовка фельдшеров проходит в различных медицинских учреждениях:

Станции скорой медицинской помощи

Поликлиники

Стационары различного профиля

Фельдшерско-акушерские пункты

Родильные дома

Центры медицины катастроф

Помимо основной программы, студенты могут проходить дополнительные курсы и получать сертификаты по смежным специальностям, например, "Медицинский массаж", "ЭКГ-диагностика", "Неотложная помощь" и другие, что расширяет возможности трудоустройства. 🏥

Сроки и этапы обучения на фельдшера

Получение фельдшерского образования — это поэтапный процесс, который требует значительных временных затрат. Рассмотрим основные сроки и этапы обучения для тех, кто решил связать свою жизнь с этой профессией.

Для выпускников 11 классов продолжительность обучения составляет 3 года 10 месяцев по очной форме. Это стандартный срок для получения квалификации "Фельдшер" по специальности "Лечебное дело".

Для лиц, имеющих среднее медицинское образование по другим специальностям (например, "Сестринское дело"), возможно ускоренное обучение продолжительностью 1,5-2 года.

Этапы обучения на фельдшера:

Первый курс (1-2 семестры) — изучение общеобразовательных предметов и основ медицинских знаний. Студенты осваивают анатомию, физиологию, латинский язык, основы микробиологии. Второй курс (3-4 семестры) — углубленное изучение профессиональных дисциплин: фармакология, пропедевтика клинических дисциплин, психология. Начинается учебная практика в медицинских учреждениях. Третий курс (5-6 семестры) — освоение профессиональных модулей по диагностической и лечебной деятельности. Активная производственная практика в поликлиниках и стационарах. Четвертый курс (7-8 семестры) — изучение специфики неотложных состояний, профилактической работы, медико-социальной деятельности. Преддипломная практика и подготовка к итоговой аттестации.

Распределение учебного времени:

Вид учебной деятельности Количество часов Доля от общего времени Теоретическое обучение 2988 часов 40% Практические занятия 2232 часа 30% Учебная практика 396 часов 5% Производственная практика 1044 часа 14% Преддипломная практика 144 часа 2% Промежуточная аттестация 252 часа 3% Государственная итоговая аттестация 216 часов 3% Каникулы 228 часов 3%

Особенности практической подготовки по годам обучения:

Первый год: учебная практика, знакомство с устройством медицинских учреждений, освоение базовых манипуляций (измерение давления, инъекции, забор крови)

работа в процедурных кабинетах, участие в диагностических мероприятиях, ассистирование при осмотрах пациентов

работа в отделениях различного профиля, участие в лечебных мероприятиях, ведение медицинской документации

работа на станциях скорой помощи, в ФАПах, в приемных отделениях больниц с максимальной степенью самостоятельности

Государственная итоговая аттестация включает:

Защиту выпускной квалификационной работы

Государственный экзамен, включающий теоретическую и практическую части

После успешного окончания обучения выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации "Фельдшер" и допуск к профессиональной деятельности. 📆

Перспективы трудоустройства и карьерного роста

Получение фельдшерского образования открывает широкие возможности для трудоустройства и профессионального развития. Эта профессия остаётся востребованной и нужной обществу, особенно в условиях дефицита врачебных кадров и высокой потребности в медицинской помощи в отдаленных районах.

Основные направления трудоустройства фельдшеров:

Станции и отделения скорой медицинской помощи

Фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности

Медицинские пункты на предприятиях и в учебных заведениях

Приемные отделения больниц и травмпункты

Центры медицины катастроф и экстренного реагирования

Поликлиники (доврачебные кабинеты, процедурные)

Медицинские учреждения силовых структур (МВД, МЧС, Минобороны)

Организации морского и воздушного транспорта

Частные медицинские центры

Стартовая заработная плата фельдшера зависит от региона и места работы и составляет от 25 000 до 45 000 рублей. С опытом работы, дополнительными квалификациями и категориями она может достигать 60 000-90 000 рублей, особенно в крупных городах и на специализированных бригадах скорой помощи.

Варианты карьерного роста фельдшера:

Вертикальный рост: старший фельдшер бригады, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, главный фельдшер станции скорой помощи, преподаватель в медицинском колледже Горизонтальный рост: получение дополнительных специализаций (фельдшер-нарколог, фельдшер-лаборант, фельдшер-диспетчер) Повышение квалификации: получение второй, первой и высшей квалификационной категории Продолжение образования: поступление в медицинский вуз для получения высшего образования

Для повышения своей ценности на рынке труда фельдшеры могут:

Проходить курсы повышения квалификации (обязательно каждые 5 лет)

Осваивать новые медицинские технологии и оборудование

Изучать иностранные языки (актуально для работы в медицинском туризме)

Развивать навыки работы с медицинскими информационными системами

Участвовать в профессиональных конкурсах и конференциях

Особое внимание стоит обратить на государственные программы поддержки медицинских работников, такие как "Земский фельдшер", которая предусматривает единовременную выплату в размере 500 000 – 1 000 000 рублей фельдшерам, переезжающим на работу в сельскую местность. 🌍

Фельдшеры также могут рассчитывать на социальные льготы:

Досрочный выход на пенсию при работе на скорой помощи и в сельской местности

Дополнительный оплачиваемый отпуск

Льготное получение жилья в некоторых регионах

Компенсация расходов на коммунальные услуги в сельской местности

С развитием телемедицины и цифрового здравоохранения появляются новые направления работы для фельдшеров, такие как дистанционное консультирование и мониторинг пациентов, что открывает дополнительные перспективы для профессионального роста.

Фельдшерское образование — это не просто путь в медицину, но и фундамент для построения стабильной и социально значимой карьеры. Пройдя через интенсивное обучение и практику, вы приобретаете уникальный набор навыков, позволяющий работать в самых разных медицинских направлениях. Главное — помнить, что в этой профессии непрерывное обучение и совершенствование становятся частью жизни, а результатом вашего труда становятся спасенные жизни и благодарность пациентов.

Читайте также