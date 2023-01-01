Академический отпуск для студентов: как оформить и вернуться к учебе
Для кого эта статья:
- Студенты, рассматривающие возможность взять академический отпуск
- Преподаватели и кураторы, помогающие студентам в оформлении академического отпуска
Родители и родственники студентов, желающие понять процесс получения академического отпуска для своих близких
Академический отпуск — спасательный круг для студентов, столкнувшихся с непредвиденными жизненными обстоятельствами. Будь то проблемы со здоровьем, семейная ситуация или призыв в армию — иногда учебу приходится временно приостановить. Но как правильно оформить этот перерыв, чтобы не потерять место в вузе и вернуться к обучению без проблем? ?? Неправильно поданное заявление может привести к отказу и потере драгоценного времени, поэтому важно знать все нюансы процедуры.
Что такое академический отпуск и кому он положен
Академический отпуск — это временное приостановление обучения студента по медицинским показаниям, семейным обстоятельствам или иным причинам с сохранением статуса обучающегося. В отличие от обычного отпуска, после академического вы возвращаетесь на ту же образовательную программу, с сохранением условий обучения (включая бюджетное место).
Законодательство РФ предусматривает право на академический отпуск для всех студентов вне зависимости от формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) и основы (бюджет или контракт). Минимальный срок академического отпуска составляет месяц, максимальный — два года.
Основания для получения академического отпуска:
- Медицинские показания (подтвержденные документально)
- Беременность и роды
- Уход за ребенком до достижения им 3-х лет
- Призыв на военную службу
- Тяжелое материальное положение
- Стихийные бедствия или чрезвычайные обстоятельства
- Семейные обстоятельства (болезнь близких родственников, требующая ухода)
|Основание
|Подтверждающие документы
|Максимальный срок
|Медицинские показания
|Заключение ВКК (врачебной комиссии)
|До 2 лет
|Беременность и роды
|Справка из женской консультации
|До 2 лет
|Уход за ребенком
|Свидетельство о рождении ребенка
|До достижения ребенком 3 лет
|Военная служба
|Повестка из военкомата
|На период службы
|Семейные обстоятельства
|Документы, подтверждающие ситуацию
|До 1 года
Михаил Петров, куратор студенческой группы экономического факультета:
В прошлом году ко мне обратилась студентка третьего курса Анна с просьбой помочь оформить академический отпуск. У нее обнаружили серьезное заболевание, требующее длительного лечения. Анна переживала, что потеряет бюджетное место и ей придется начинать учебу заново.
Мы детально изучили процедуру: собрали необходимые медицинские документы, подготовили заявление по всем правилам, и подали его за две недели до начала лечения. Благодаря правильному оформлению, вопрос решился быстро и без лишних нервов. Через год Анна вернулась к учебе, сохранив свое бюджетное место и не потеряв год обучения.
Ключевым моментом успеха стала своевременная подача заявления и полный комплект документов, подтверждающих необходимость академического отпуска.
Когда и как подать заявление на академический отпуск
Выбор правильного времени для подачи заявления на академический отпуск — один из критических факторов успешного оформления. Идеальный момент для этого — до начала сессии или сразу после её окончания. Это позволит избежать проблем с незакрытыми дисциплинами и академическими задолженностями. ??
Пошаговый алгоритм подачи заявления:
- Проконсультируйтесь с куратором группы или сотрудником деканата о процедуре получения академического отпуска в вашем учебном заведении.
- Соберите необходимые документы, подтверждающие основание для академического отпуска.
- Напишите заявление на имя ректора/директора учебного заведения по установленному образцу.
- Подайте заявление и подтверждающие документы в деканат факультета/учебную часть.
- Получите расписку о принятии документов с указанием даты их регистрации.
- Ожидайте решения (обычно занимает от 3 до 10 рабочих дней).
- Получите приказ о предоставлении академического отпуска.
Важно помнить, что как подать заявление на академ нужно заблаговременно, а не в последний момент. Если вы знаете о предстоящих обстоятельствах (например, плановая операция или беременность), рекомендуется начать процесс оформления за 2-3 недели до предполагаемой даты начала отпуска.
Если причина возникла внезапно (резкое ухудшение здоровья, чрезвычайные обстоятельства), допускается подача документов постфактум, но в максимально короткие сроки. Большинство вузов требует уведомления о возникших обстоятельствах в течение 3-5 рабочих дней.
Елена Соколова, специалист по учебно-методической работе:
Помню случай со студентом-целевиком Дмитрием. Он узнал о необходимости серьезной операции буквально за неделю до начала зимней сессии. Парень запаниковал, думая, что не успеет оформить академический отпуск и потеряет целевое направление.
Мы действовали оперативно: в тот же день составили заявление, отправили запрос в медицинское учреждение для ускоренного получения заключения ВКК. Параллельно связались с предприятием, направившим Дмитрия на обучение, чтобы предупредить о ситуации. Благодаря слаженной работе всех сторон, приказ о предоставлении академического отпуска был готов через 4 дня.
Этот случай показывает, как важно не терять времени и сразу обращаться в деканат, даже если некоторые документы еще в процессе получения. Предварительное уведомление учебного заведения позволяет начать процедуру и избежать проблем с пропуском занятий или неявкой на экзамены.
При подаче заявления учитывайте особенности вашего учебного заведения. Некоторые вузы требуют сначала получить визы заведующего кафедрой и декана факультета, другие принимают заявления напрямую через канцелярию. Уточните порядок действий в вашем конкретном случае.
Обязательные документы для оформления академического отпуска
Пакет документов для оформления академического отпуска напрямую зависит от причины, по которой вы берете перерыв в обучении. Однако существует базовый набор бумаг, необходимый во всех случаях. ??
Базовый пакет документов:
- Заявление на имя ректора/директора учебного заведения
- Копия паспорта (страницы с фото и регистрацией)
- Студенческий билет (оригинал, для проставления отметки)
- Зачетная книжка (оригинал, для проставления отметки)
- Документы, подтверждающие основание для академического отпуска
Дополнительные документы в зависимости от причины академического отпуска:
|Причина
|Необходимые документы
|Где получить
|Медицинские показания
|Заключение врачебной комиссии (ВКК) медицинской организации
|Поликлиника по месту прикрепления или медпункт учебного заведения
|Беременность и роды
|Справка из женской консультации<br>Копия обменной карты (при наличии)
|Женская консультация по месту наблюдения
|Уход за ребенком
|Копия свидетельства о рождении ребенка<br>Справка о составе семьи (при необходимости)
|ЗАГС<br>МФЦ или управляющая компания
|Призыв на военную службу
|Копия повестки из военкомата<br>Справка о призыве
|Военный комиссариат по месту регистрации
|Семейные обстоятельства
|Документы, подтверждающие ситуацию (справки о болезни родственников, свидетельства о смерти и т.д.)<br>Справка о составе семьи
|Медицинские учреждения<br>ЗАГС<br>МФЦ
|Тяжелое материальное положение
|Справка о доходах семьи<br>Документы, подтверждающие финансовые трудности
|Место работы<br>Органы социальной защиты
Важно! Все медицинские справки имеют ограниченный срок действия (обычно 30 дней с момента выдачи). Поэтому как подать заявление на академ по медицинским показаниям нужно в течение месяца после получения заключения ВКК.
Некоторые учебные заведения могут запросить дополнительные документы:
- Характеристику от куратора группы
- Справку об отсутствии академических задолженностей
- Справку из бухгалтерии об отсутствии финансовой задолженности (для студентов-контрактников)
- Документ о согласовании академического отпуска с предприятием (для целевиков)
Для иностранных студентов может потребоваться:
- Нотариально заверенный перевод медицинских документов
- Уведомление миграционной службы
- Согласование с посольством страны происхождения
Все документы должны быть предоставлены в оригинале или в виде заверенных копий. Иностранные документы должны пройти процедуру легализации или апостилирования (в зависимости от страны выдачи).
Образец заявления на академический отпуск для студентов
Правильно составленное заявление — залог быстрого и положительного решения по вашему академическому отпуску. Большинство учебных заведений имеют собственные шаблоны заявлений, но общая структура документа остается неизменной. ??
Заявление на академический отпуск должно содержать:
- Шапку с указанием должности и ФИО руководителя учебного заведения в дательном падеже
- Данные заявителя (ФИО полностью, факультет, курс, группа, форма обучения)
- Наименование документа ("Заявление")
- Просьбу о предоставлении академического отпуска с указанием причины и желаемого срока
- Перечень прилагаемых документов
- Дату написания и личную подпись
- Контактные данные (телефон, email)
Образец заявления на академический отпуск по медицинским показаниям:
Ректору [Название учебного заведения]
[ФИО ректора в дательном падеже]
от студента(ки) [курс] курса
[факультет]
группы [номер группы]
[ФИО полностью в родительном падеже]
Телефон: [ваш телефон]
Email: [ваш email]
Заявление
Прошу предоставить мне академический отпуск по медицинским показаниям с [дата начала] по [дата окончания] сроком на [период времени].
К заявлению прилагаю:
1. Заключение врачебной комиссии [название медицинского учреждения] от [дата выдачи].
2. Копию паспорта.
[Дата] [Подпись] [Расшифровка подписи]
Если вы как подать заявление на академ по семейным обстоятельствам, образец будет выглядеть так:
Ректору [Название учебного заведения]
[ФИО ректора в дательном падеже]
от студента(ки) [курс] курса
[факультет]
группы [номер группы]
[ФИО полностью в родительном падеже]
Телефон: [ваш телефон]
Email: [ваш email]
Заявление
Прошу предоставить мне академический отпуск по семейным обстоятельствам с [дата начала] по [дата окончания] сроком на [период времени] в связи с [кратко указать причину, например, "необходимостью ухода за тяжелобольным родственником"].
К заявлению прилагаю:
1. [Документы, подтверждающие семейные обстоятельства].
2. Копию паспорта.
3. Справку о составе семьи.
[Дата] [Подпись] [Расшифровка подписи]
Для уверенности в правильности оформления, как подать заявление на академ лучше после консультации в деканате. Некоторые учебные заведения могут требовать дополнительные визы на заявлении (куратора группы, заведующего кафедрой, декана факультета) до подачи его руководителю учреждения.
Типичные ошибки при составлении заявления:
- Неправильное указание должности и ФИО руководителя
- Отсутствие точных дат начала и окончания академического отпуска
- Размытая формулировка причины отпуска
- Неполный перечень прилагаемых документов
- Отсутствие контактных данных заявителя
- Ошибки в личных данных (номер группы, название факультета)
Заявление рекомендуется подавать в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии остается у вас. Это подтверждение того, что документы приняты к рассмотрению.
Что происходит после подачи заявления на академический отпуск
После того как вы сдали заявление и необходимые документы, запускается административный процесс рассмотрения вашего обращения. Понимание этой процедуры поможет контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные проблемы. ??
Стандартная процедура рассмотрения заявления включает несколько этапов:
- Регистрация заявления в канцелярии/деканате (1-2 рабочих дня)
- Проверка комплектности и правильности оформления документов (1-3 рабочих дня)
- Получение виз ответственных лиц (куратор, зав. кафедрой, декан) (2-5 рабочих дней)
- Рассмотрение заявления руководителем учебного заведения (1-3 рабочих дня)
- Подготовка и подписание приказа о предоставлении академического отпуска (1-3 рабочих дня)
- Уведомление студента о принятом решении (1-2 рабочих дня)
В общей сложности весь процесс занимает от 7 до 14 рабочих дней. В отдельных случаях (например, при необходимости проверки подлинности медицинских документов) срок может увеличиваться до 30 дней.
После издания приказа о предоставлении академического отпуска:
- В студенческий билет и зачетную книжку вносится соответствующая запись
- Вам выдается выписка из приказа о предоставлении академического отпуска
- Для студентов-бюджетников приостанавливается выплата стипендии (кроме случаев академического отпуска по медицинским показаниям)
- Для студентов-контрактников приостанавливаются платежи за обучение
- Если вы проживаете в общежитии, решается вопрос о сохранении за вами места (в некоторых вузах необходимо освободить комнату)
Важно знать, что как подать заявление на академ и получить положительное решение — это только начало. Во время нахождения в академическом отпуске вы сохраняете статус студента, но с некоторыми ограничениями:
- Вы не имеете права посещать занятия и сдавать экзамены
- Не можете быть отчислены за академическую неуспеваемость
- Сохраняете право пользоваться библиотекой и электронными ресурсами вуза
- В некоторых случаях сохраняете льготы на проезд и социальные выплаты
Выход из академического отпуска происходит:
- Автоматически по истечении срока, указанного в приказе
- Досрочно по заявлению студента (если причины, послужившие основанием для отпуска, перестали действовать)
Для возвращения к учебе необходимо подать заявление о выходе из академического отпуска за 2 недели до предполагаемой даты возобновления занятий. В некоторых случаях потребуется заключение ВКК о возможности продолжения обучения (если отпуск был предоставлен по медицинским показаниям).
Если вы не вышли из академического отпуска в установленный срок и не подали заявление о его продлении, вы можете быть отчислены из учебного заведения. Поэтому важно отслеживать сроки и своевременно уведомлять деканат о своих планах.
Академический отпуск — это не просто перерыв в учебе, а важный инструмент, позволяющий справиться с жизненными трудностями без потери образовательных перспектив. Правильное оформление документов, соблюдение всех процедурных моментов и поддержание связи с учебным заведением во время отпуска — залог беспроблемного возвращения к учебному процессу. Помните, что система высшего образования предусматривает эту возможность именно для того, чтобы помочь студентам преодолеть временные трудности и успешно завершить обучение.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву