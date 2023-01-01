Академический отпуск для студентов: как оформить и вернуться к учебе

Для кого эта статья:

Студенты, рассматривающие возможность взять академический отпуск

Преподаватели и кураторы, помогающие студентам в оформлении академического отпуска

Родители и родственники студентов, желающие понять процесс получения академического отпуска для своих близких Академический отпуск — спасательный круг для студентов, столкнувшихся с непредвиденными жизненными обстоятельствами. Будь то проблемы со здоровьем, семейная ситуация или призыв в армию — иногда учебу приходится временно приостановить. Но как правильно оформить этот перерыв, чтобы не потерять место в вузе и вернуться к обучению без проблем? ?? Неправильно поданное заявление может привести к отказу и потере драгоценного времени, поэтому важно знать все нюансы процедуры.

Что такое академический отпуск и кому он положен

Академический отпуск — это временное приостановление обучения студента по медицинским показаниям, семейным обстоятельствам или иным причинам с сохранением статуса обучающегося. В отличие от обычного отпуска, после академического вы возвращаетесь на ту же образовательную программу, с сохранением условий обучения (включая бюджетное место).

Законодательство РФ предусматривает право на академический отпуск для всех студентов вне зависимости от формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) и основы (бюджет или контракт). Минимальный срок академического отпуска составляет месяц, максимальный — два года.

Основания для получения академического отпуска:

Медицинские показания (подтвержденные документально)

Беременность и роды

Уход за ребенком до достижения им 3-х лет

Призыв на военную службу

Тяжелое материальное положение

Стихийные бедствия или чрезвычайные обстоятельства

Семейные обстоятельства (болезнь близких родственников, требующая ухода)

Основание Подтверждающие документы Максимальный срок Медицинские показания Заключение ВКК (врачебной комиссии) До 2 лет Беременность и роды Справка из женской консультации До 2 лет Уход за ребенком Свидетельство о рождении ребенка До достижения ребенком 3 лет Военная служба Повестка из военкомата На период службы Семейные обстоятельства Документы, подтверждающие ситуацию До 1 года

Михаил Петров, куратор студенческой группы экономического факультета: В прошлом году ко мне обратилась студентка третьего курса Анна с просьбой помочь оформить академический отпуск. У нее обнаружили серьезное заболевание, требующее длительного лечения. Анна переживала, что потеряет бюджетное место и ей придется начинать учебу заново. Мы детально изучили процедуру: собрали необходимые медицинские документы, подготовили заявление по всем правилам, и подали его за две недели до начала лечения. Благодаря правильному оформлению, вопрос решился быстро и без лишних нервов. Через год Анна вернулась к учебе, сохранив свое бюджетное место и не потеряв год обучения. Ключевым моментом успеха стала своевременная подача заявления и полный комплект документов, подтверждающих необходимость академического отпуска.

Когда и как подать заявление на академический отпуск

Выбор правильного времени для подачи заявления на академический отпуск — один из критических факторов успешного оформления. Идеальный момент для этого — до начала сессии или сразу после её окончания. Это позволит избежать проблем с незакрытыми дисциплинами и академическими задолженностями. ??

Пошаговый алгоритм подачи заявления:

Проконсультируйтесь с куратором группы или сотрудником деканата о процедуре получения академического отпуска в вашем учебном заведении. Соберите необходимые документы, подтверждающие основание для академического отпуска. Напишите заявление на имя ректора/директора учебного заведения по установленному образцу. Подайте заявление и подтверждающие документы в деканат факультета/учебную часть. Получите расписку о принятии документов с указанием даты их регистрации. Ожидайте решения (обычно занимает от 3 до 10 рабочих дней). Получите приказ о предоставлении академического отпуска.

Важно помнить, что как подать заявление на академ нужно заблаговременно, а не в последний момент. Если вы знаете о предстоящих обстоятельствах (например, плановая операция или беременность), рекомендуется начать процесс оформления за 2-3 недели до предполагаемой даты начала отпуска.

Если причина возникла внезапно (резкое ухудшение здоровья, чрезвычайные обстоятельства), допускается подача документов постфактум, но в максимально короткие сроки. Большинство вузов требует уведомления о возникших обстоятельствах в течение 3-5 рабочих дней.

Елена Соколова, специалист по учебно-методической работе: Помню случай со студентом-целевиком Дмитрием. Он узнал о необходимости серьезной операции буквально за неделю до начала зимней сессии. Парень запаниковал, думая, что не успеет оформить академический отпуск и потеряет целевое направление. Мы действовали оперативно: в тот же день составили заявление, отправили запрос в медицинское учреждение для ускоренного получения заключения ВКК. Параллельно связались с предприятием, направившим Дмитрия на обучение, чтобы предупредить о ситуации. Благодаря слаженной работе всех сторон, приказ о предоставлении академического отпуска был готов через 4 дня. Этот случай показывает, как важно не терять времени и сразу обращаться в деканат, даже если некоторые документы еще в процессе получения. Предварительное уведомление учебного заведения позволяет начать процедуру и избежать проблем с пропуском занятий или неявкой на экзамены.

При подаче заявления учитывайте особенности вашего учебного заведения. Некоторые вузы требуют сначала получить визы заведующего кафедрой и декана факультета, другие принимают заявления напрямую через канцелярию. Уточните порядок действий в вашем конкретном случае.

Обязательные документы для оформления академического отпуска

Пакет документов для оформления академического отпуска напрямую зависит от причины, по которой вы берете перерыв в обучении. Однако существует базовый набор бумаг, необходимый во всех случаях. ??

Базовый пакет документов:

Заявление на имя ректора/директора учебного заведения

Копия паспорта (страницы с фото и регистрацией)

Студенческий билет (оригинал, для проставления отметки)

Зачетная книжка (оригинал, для проставления отметки)

Документы, подтверждающие основание для академического отпуска

Дополнительные документы в зависимости от причины академического отпуска:

Причина Необходимые документы Где получить Медицинские показания Заключение врачебной комиссии (ВКК) медицинской организации Поликлиника по месту прикрепления или медпункт учебного заведения Беременность и роды Справка из женской консультации<br>Копия обменной карты (при наличии) Женская консультация по месту наблюдения Уход за ребенком Копия свидетельства о рождении ребенка<br>Справка о составе семьи (при необходимости) ЗАГС<br>МФЦ или управляющая компания Призыв на военную службу Копия повестки из военкомата<br>Справка о призыве Военный комиссариат по месту регистрации Семейные обстоятельства Документы, подтверждающие ситуацию (справки о болезни родственников, свидетельства о смерти и т.д.)<br>Справка о составе семьи Медицинские учреждения<br>ЗАГС<br>МФЦ Тяжелое материальное положение Справка о доходах семьи<br>Документы, подтверждающие финансовые трудности Место работы<br>Органы социальной защиты

Важно! Все медицинские справки имеют ограниченный срок действия (обычно 30 дней с момента выдачи). Поэтому как подать заявление на академ по медицинским показаниям нужно в течение месяца после получения заключения ВКК.

Некоторые учебные заведения могут запросить дополнительные документы:

Характеристику от куратора группы

Справку об отсутствии академических задолженностей

Справку из бухгалтерии об отсутствии финансовой задолженности (для студентов-контрактников)

Документ о согласовании академического отпуска с предприятием (для целевиков)

Для иностранных студентов может потребоваться:

Нотариально заверенный перевод медицинских документов

Уведомление миграционной службы

Согласование с посольством страны происхождения

Все документы должны быть предоставлены в оригинале или в виде заверенных копий. Иностранные документы должны пройти процедуру легализации или апостилирования (в зависимости от страны выдачи).

Образец заявления на академический отпуск для студентов

Правильно составленное заявление — залог быстрого и положительного решения по вашему академическому отпуску. Большинство учебных заведений имеют собственные шаблоны заявлений, но общая структура документа остается неизменной. ??

Заявление на академический отпуск должно содержать:

Шапку с указанием должности и ФИО руководителя учебного заведения в дательном падеже

Данные заявителя (ФИО полностью, факультет, курс, группа, форма обучения)

Наименование документа ("Заявление")

Просьбу о предоставлении академического отпуска с указанием причины и желаемого срока

Перечень прилагаемых документов

Дату написания и личную подпись

Контактные данные (телефон, email)

Образец заявления на академический отпуск по медицинским показаниям:

Ректору [Название учебного заведения] [ФИО ректора в дательном падеже] от студента(ки) [курс] курса [факультет] группы [номер группы] [ФИО полностью в родительном падеже] Телефон: [ваш телефон] Email: [ваш email] Заявление Прошу предоставить мне академический отпуск по медицинским показаниям с [дата начала] по [дата окончания] сроком на [период времени]. К заявлению прилагаю: 1. Заключение врачебной комиссии [название медицинского учреждения] от [дата выдачи]. 2. Копию паспорта. [Дата] [Подпись] [Расшифровка подписи]

Если вы как подать заявление на академ по семейным обстоятельствам, образец будет выглядеть так:

Ректору [Название учебного заведения] [ФИО ректора в дательном падеже] от студента(ки) [курс] курса [факультет] группы [номер группы] [ФИО полностью в родительном падеже] Телефон: [ваш телефон] Email: [ваш email] Заявление Прошу предоставить мне академический отпуск по семейным обстоятельствам с [дата начала] по [дата окончания] сроком на [период времени] в связи с [кратко указать причину, например, "необходимостью ухода за тяжелобольным родственником"]. К заявлению прилагаю: 1. [Документы, подтверждающие семейные обстоятельства]. 2. Копию паспорта. 3. Справку о составе семьи. [Дата] [Подпись] [Расшифровка подписи]

Для уверенности в правильности оформления, как подать заявление на академ лучше после консультации в деканате. Некоторые учебные заведения могут требовать дополнительные визы на заявлении (куратора группы, заведующего кафедрой, декана факультета) до подачи его руководителю учреждения.

Типичные ошибки при составлении заявления:

Неправильное указание должности и ФИО руководителя

Отсутствие точных дат начала и окончания академического отпуска

Размытая формулировка причины отпуска

Неполный перечень прилагаемых документов

Отсутствие контактных данных заявителя

Ошибки в личных данных (номер группы, название факультета)

Заявление рекомендуется подавать в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии остается у вас. Это подтверждение того, что документы приняты к рассмотрению.

Что происходит после подачи заявления на академический отпуск

После того как вы сдали заявление и необходимые документы, запускается административный процесс рассмотрения вашего обращения. Понимание этой процедуры поможет контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные проблемы. ??

Стандартная процедура рассмотрения заявления включает несколько этапов:

Регистрация заявления в канцелярии/деканате (1-2 рабочих дня) Проверка комплектности и правильности оформления документов (1-3 рабочих дня) Получение виз ответственных лиц (куратор, зав. кафедрой, декан) (2-5 рабочих дней) Рассмотрение заявления руководителем учебного заведения (1-3 рабочих дня) Подготовка и подписание приказа о предоставлении академического отпуска (1-3 рабочих дня) Уведомление студента о принятом решении (1-2 рабочих дня)

В общей сложности весь процесс занимает от 7 до 14 рабочих дней. В отдельных случаях (например, при необходимости проверки подлинности медицинских документов) срок может увеличиваться до 30 дней.

После издания приказа о предоставлении академического отпуска:

В студенческий билет и зачетную книжку вносится соответствующая запись

Вам выдается выписка из приказа о предоставлении академического отпуска

Для студентов-бюджетников приостанавливается выплата стипендии (кроме случаев академического отпуска по медицинским показаниям)

Для студентов-контрактников приостанавливаются платежи за обучение

Если вы проживаете в общежитии, решается вопрос о сохранении за вами места (в некоторых вузах необходимо освободить комнату)

Важно знать, что как подать заявление на академ и получить положительное решение — это только начало. Во время нахождения в академическом отпуске вы сохраняете статус студента, но с некоторыми ограничениями:

Вы не имеете права посещать занятия и сдавать экзамены

Не можете быть отчислены за академическую неуспеваемость

Сохраняете право пользоваться библиотекой и электронными ресурсами вуза

В некоторых случаях сохраняете льготы на проезд и социальные выплаты

Выход из академического отпуска происходит:

Автоматически по истечении срока, указанного в приказе Досрочно по заявлению студента (если причины, послужившие основанием для отпуска, перестали действовать)

Для возвращения к учебе необходимо подать заявление о выходе из академического отпуска за 2 недели до предполагаемой даты возобновления занятий. В некоторых случаях потребуется заключение ВКК о возможности продолжения обучения (если отпуск был предоставлен по медицинским показаниям).

Если вы не вышли из академического отпуска в установленный срок и не подали заявление о его продлении, вы можете быть отчислены из учебного заведения. Поэтому важно отслеживать сроки и своевременно уведомлять деканат о своих планах.

Академический отпуск — это не просто перерыв в учебе, а важный инструмент, позволяющий справиться с жизненными трудностями без потери образовательных перспектив. Правильное оформление документов, соблюдение всех процедурных моментов и поддержание связи с учебным заведением во время отпуска — залог беспроблемного возвращения к учебному процессу. Помните, что система высшего образования предусматривает эту возможность именно для того, чтобы помочь студентам преодолеть временные трудности и успешно завершить обучение.

