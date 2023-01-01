Очно-заочное обучение: баланс работы и знаний без компромиссов
Для кого эта статья:
- Студенты, работающие или планирующие совмещать работу с учебой
- Люди, заинтересованные в получении высшего образования, но не имеющие возможности обучаться на дневной форме
Заинтересованные в гибком графике и качественном обучении, включая тех, кто получает второе высшее образование
Выбирая форму обучения в вузе, многие сталкиваются с дилеммой: очное образование требует ежедневного присутствия, а заочное лишает живого общения с преподавателями. Очно-заочное обучение выступает тем золотым сечением, которое позволяет получить качественное образование без полного погружения в студенческую жизнь. Эта гибридная форма становится спасательным кругом для тех, кто вынужден совмещать учебу с работой или семейными обязанностями, но не готов жертвовать качеством образования. ?? Давайте разберемся, как на практике реализуется этот образовательный формат.
Очно-заочное обучение в вузе: что это такое
Очно-заочное обучение, также известное как вечернее, представляет собой промежуточный вариант между классическим очным и заочным форматами. Студенты посещают университет несколько раз в неделю, обычно по вечерам или в выходные дни, получая при этом полноценное образование с погружением в академическую среду. ??
Главное отличие от других форм обучения заключается в балансе между самостоятельной работой и аудиторными занятиями. Если при очном обучении соотношение аудиторной нагрузки к самостоятельной работе составляет примерно 60:40, то при очно-заочной форме это соотношение меняется на 30:70.
|Критерий
|Очная форма
|Очно-заочная форма
|Заочная форма
|Количество аудиторных часов
|25-30 часов в неделю
|12-16 часов в неделю
|150-200 часов за год (сессии)
|График посещения
|Ежедневно в будни
|3-4 раза в неделю (вечера/выходные)
|2-3 сессии в год
|Длительность обучения
|4-6 лет
|4,5-6,5 лет
|5-7 лет
|Стоимость обучения*
|100%
|70-80% от очной
|50-60% от очной
- Процентное соотношение указано для сравнения между формами обучения в рамках одного направления подготовки
Среди ключевых особенностей очно-заочного обучения можно выделить:
- Сбалансированную нагрузку, позволяющую совмещать учебу с работой
- Регулярный, но не ежедневный контакт с преподавателями
- Большой объем самостоятельной работы с возможностью консультаций
- Доступ к той же учебной инфраструктуре, что и у студентов очной формы
- Возможность участия в научной и внеучебной деятельности университета
Ирина Соколова, декан факультета вечернего обучения
Я часто сталкиваюсь с мифом, что очно-заочное обучение — это "облегченная версия" высшего образования. Это абсолютно не так. Наши вечерники получают тот же объем знаний и тот же диплом, что и очники. Разница лишь в том, как эти знания распределены во времени. Более того, наши студенты часто показывают более высокую мотивацию и практическую ориентированность, поскольку многие из них уже работают по специальности. Помню случай с Алексеем, который поступил к нам на направление "Информационные системы" в 26 лет, уже имея опыт работы программистом. За время обучения он не только успешно освоил теоретическую базу, которой ему не хватало, но и внедрил в своей компании новую систему управления проектами, основываясь на полученных в университете знаниях. Его дипломная работа была построена на реальном проекте, а к окончанию вуза он уже был повышен до руководителя отдела разработки.
Очно-заочная форма обучения идеально подходит для людей, которые:
- Имеют постоянную работу с графиком, не позволяющим учиться очно
- Получают второе высшее образование параллельно с основной деятельностью
- Ценят личное общение с преподавателями, но не могут посещать вуз ежедневно
- Нуждаются в более гибком графике, чем предлагает очное обучение
- Предпочитают структурированный подход к обучению с регулярными занятиями
Особенности расписания при очно-заочной форме обучения
Расписание занятий при очно-заочной форме обучения разрабатывается с учетом возможности совмещения учебы с работой или другими обязательствами. Университеты стараются сделать график максимально удобным для работающих студентов, концентрируя занятия в вечернее время будних дней и в выходные. ??
Как правило, занятия начинаются не ранее 17:00-18:00 в будние дни и могут продолжаться до 21:00-22:00. В выходные дни пары могут проходить в утреннее и дневное время. Университеты обычно стараются организовать обучение так, чтобы студенты посещали вуз 3-4 раза в неделю.
Типичное расписание очно-заочного обучения может выглядеть следующим образом:
- Понедельник и среда: 3-4 пары с 18:00 до 21:30
- Пятница: 2-3 пары с 18:00 до 21:00
- Суббота: 3-4 пары с 10:00 до 16:00 (с перерывом)
Важно отметить, что многие вузы практикуют модульный подход к расписанию для очно-заочной формы. Это означает, что в течение определенного периода (модуля) изучается ограниченное количество предметов, а не все дисциплины семестра параллельно. Такой подход позволяет студентам более глубоко погрузиться в материал и эффективнее распределить нагрузку.
Артем Васильев, руководитель учебно-методического отдела
Составление расписания для очно-заочной формы — настоящее искусство баланса. Мы должны учесть загруженность аудиторий, доступность преподавателей и, конечно, потребности самих студентов. Хорошо помню случай со студенткой Мариной, которая работала медсестрой по сменному графику и получала второе высшее по направлению "Менеджмент в здравоохранении". Мы смогли адаптировать для нее индивидуальный график обучения, где часть занятий проходила по общему расписанию, а часть — в формате консультаций в удобное для нее время. Для лабораторных работ мы организовали доступ к оборудованию в период между основными потоками студентов. В результате Марина не только успешно окончила программу, но и внедрила полученные знания в оптимизацию работы своего отделения, а позже стала заместителем главного врача по организационно-методической работе.
Особенности планирования учебного процесса при очно-заочной форме обучения:
- Концентрация практических занятий и лабораторных работ в выходные дни
- Вынесение лекционного материала на будние вечера или в онлайн-формат
- Блочная система организации занятий (несколько пар по одному предмету в день)
- Гибкие сроки сдачи домашних и самостоятельных работ
- Возможность выбора между несколькими потоками для некоторых дисциплин
Следует учитывать, что расписание может существенно варьироваться в зависимости от вуза, факультета и конкретной специальности. Например, технические направления требуют больше лабораторных работ, которые сложнее перенести в онлайн-формат, тогда как гуманитарные дисциплины могут частично преподаваться дистанционно.
Организация сессий на очно-заочном отделении
Сессионный период для студентов очно-заочной формы обучения имеет свою специфику, отличающую его как от очного, так и от заочного форматов. В отличие от заочников, вечерники не имеют длительных сессий с полным погружением, но и не сдают экзамены параллельно с текущим учебным процессом, как очники. ??
Сессии на очно-заочном отделении обычно проводятся 2 раза в год (зимняя и летняя) и длятся 2-3 недели. В этот период студенты сдают зачеты и экзамены по предметам, изученным в течение семестра. Важно отметить, что во многих вузах в период сессии учебные занятия не прекращаются полностью, а могут проходить в сокращенном формате.
|Особенность сессии
|Очная форма
|Очно-заочная форма
|Заочная форма
|Продолжительность
|3-4 недели
|2-3 недели
|3-4 недели
|Частота
|2 раза в год
|2 раза в год
|2-3 раза в год
|Количество экзаменов
|4-5 экзаменов
|3-4 экзамена
|5-7 экзаменов
|Интервал между экзаменами
|3-4 дня
|2-3 дня
|1-2 дня
|Учебный процесс во время сессии
|Приостанавливается
|Частично продолжается
|Активно проводится
Основные особенности сессионного периода на очно-заочном отделении:
- Экзамены часто проводятся в вечернее время или выходные дни
- Консультации перед экзаменами организуются с учетом рабочего графика студентов
- Предусмотрены дополнительные возможности для пересдач в удобное время
- Часть зачетов может проводиться в течение семестра без выделения специального времени в сессию
- Возможность дистанционной сдачи некоторых форм контроля (тесты, эссе, проекты)
Важным отличием от заочной формы является то, что студенты-вечерники не получают дополнительный учебный отпуск, предусмотренный трудовым законодательством. Предполагается, что регулярное посещение занятий в течение семестра позволяет им подготовиться к экзаменам без отрыва от производства. Однако многие работодатели идут навстречу и предоставляют сотрудникам возможность взять отгулы или отпуск за свой счет в период сессии.
Большинство вузов разрабатывают гибкую систему оценивания для очно-заочной формы обучения, учитывающую загруженность студентов. Часто применяется балльно-рейтинговая система, где итоговая оценка складывается из баллов, набранных за различные виды активностей в течение семестра, что позволяет снизить стресс непосредственно во время сессии.
Дистанционные технологии в очно-заочном обучении
Современное очно-заочное обучение невозможно представить без применения дистанционных образовательных технологий. Они не только дополняют традиционные формы занятий, но и значительно расширяют возможности студентов для освоения материала в удобное время. ??
В большинстве ведущих вузов созданы электронные образовательные среды, объединяющие различные инструменты дистанционного обучения:
- Электронные библиотеки с доступом к учебной и научной литературе
- Видеозаписи лекций и вебинаров с возможностью просмотра в удобное время
- Интерактивные учебные материалы с автоматической проверкой заданий
- Форумы и чаты для обсуждения учебных вопросов с преподавателями и однокурсниками
- Системы онлайн-тестирования для промежуточного контроля знаний
- Виртуальные лаборатории для проведения практических работ
В рамках очно-заочного обучения дистанционные технологии обычно применяются в гибридном формате. Часть занятий проводится очно в аудиториях вуза, часть — полностью дистанционно, а некоторые организуются в смешанном формате, когда часть студентов присутствует лично, а часть подключается онлайн.
Соотношение очных и дистанционных занятий может варьироваться в зависимости от специфики дисциплины, возможностей вуза и текущей ситуации. Как правило, теоретические курсы легче переводятся в дистанционный формат, в то время как практические занятия, лабораторные работы и семинары эффективнее проводить очно.
Преимущества интеграции дистанционных технологий в очно-заочное обучение:
- Экономия времени на дорогу в университет, что особенно актуально для работающих студентов
- Возможность просматривать учебные материалы в удобное время и неограниченное количество раз
- Доступ к обширным электронным ресурсам, недоступным в традиционном формате
- Оперативная связь с преподавателями через электронные каналы коммуникации
- Автоматизация рутинных процессов обучения и контроля знаний
Эффективное использование дистанционных технологий требует от студентов хорошей самоорганизации и дисциплины. Многие университеты проводят специальные вводные курсы для студентов очно-заочной формы, обучая их работе с образовательными платформами и методам эффективного самостоятельного обучения.
Стоит отметить, что развитие дистанционных технологий сделало границу между очно-заочной и заочной формами обучения менее четкой. Однако ключевое отличие сохраняется: при очно-заочной форме студенты регулярно контактируют с преподавателями лично, а не только в период сессий, что обеспечивает более глубокое погружение в учебный процесс.
Как совмещать работу с учебой на вечернем отделении
Успешное совмещение работы и учебы на очно-заочном отделении требует особого подхода к организации времени и расстановке приоритетов. Многолетняя практика показывает, что при правильном планировании такое совмещение не только возможно, но и может быть весьма продуктивным. ???
Вот несколько проверенных стратегий для эффективного совмещения трудовой и учебной деятельности:
- Планирование заранее. Получите расписание занятий и сессий на семестр вперед и синхронизируйте его с рабочим графиком. Заблаговременно обсудите с руководством возможные корректировки рабочего времени.
- Выбор подходящей работы. Если есть возможность, отдайте предпочтение работе с гибким графиком или удаленному формату, который легче адаптировать под учебное расписание.
- Эффективное использование времени. Используйте дорогу до работы или университета для прослушивания лекций или чтения учебных материалов. Обеденные перерывы также можно частично посвятить подготовке к занятиям.
- Приоритизация задач. Научитесь выделять действительно важные задачи и концентрироваться на них, откладывая второстепенные дела на менее загруженное время.
- Создание учебных групп. Объединитесь с другими студентами для совместной подготовки к экзаменам и выполнения групповых заданий, что позволит распределить нагрузку.
Одна из ключевых сложностей — правильное распределение энергии между работой и учебой. Многие студенты жалуются на усталость и выгорание. Чтобы избежать этого, важно учитывать свои биоритмы и планировать интеллектуально сложные задачи на периоды максимальной продуктивности.
Не менее важно открыто коммуницировать о своем статусе студента с работодателем. Большинство современных компаний ценят стремление сотрудников к развитию и готовы идти на определенные уступки. Некоторые организации даже предлагают специальные программы поддержки обучающихся сотрудников, включая частичную оплату обучения или дополнительные выходные для подготовки к экзаменам.
Для успешного совмещения работы и учебы также полезно:
- Автоматизировать рутинные задачи с помощью технологий
- Практиковать методики тайм-менеджмента (например, технику Помодоро)
- Уделять внимание полноценному отдыху и восстановлению
- Регулярно пересматривать и корректировать свои стратегии организации времени
- Не бояться обращаться за помощью к преподавателям при возникновении сложностей
Важно понимать, что совмещение работы и учебы — это временное явление, имеющее конкретную цель: получение образования для профессионального и личностного роста. Такая перспектива помогает легче переносить временные трудности и сохранять мотивацию на протяжении всего периода обучения.
Очно-заочное обучение — это не компромисс между качеством образования и вашими жизненными обстоятельствами, а полноценная образовательная траектория, адаптированная под современные реалии. Оно требует самодисциплины, умения расставлять приоритеты и эффективно управлять своим временем, но взамен дает уникальную возможность не откладывать профессиональное развитие на потом. Выбирая вечернюю форму обучения, вы получаете ценный опыт многозадачности и самоорганизации, который сам по себе становится важным конкурентным преимуществом на рынке труда. Главное — помнить, что успешное образование зависит не от формы обучения, а от вашей вовлеченности в процесс и готовности преодолевать трудности ради достижения поставленных целей.
