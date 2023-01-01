Очно-заочное обучение: баланс работы и знаний без компромиссов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, работающие или планирующие совмещать работу с учебой

Люди, заинтересованные в получении высшего образования, но не имеющие возможности обучаться на дневной форме

Заинтересованные в гибком графике и качественном обучении, включая тех, кто получает второе высшее образование Выбирая форму обучения в вузе, многие сталкиваются с дилеммой: очное образование требует ежедневного присутствия, а заочное лишает живого общения с преподавателями. Очно-заочное обучение выступает тем золотым сечением, которое позволяет получить качественное образование без полного погружения в студенческую жизнь. Эта гибридная форма становится спасательным кругом для тех, кто вынужден совмещать учебу с работой или семейными обязанностями, но не готов жертвовать качеством образования. ?? Давайте разберемся, как на практике реализуется этот образовательный формат.

Очно-заочное обучение в вузе: что это такое

Очно-заочное обучение, также известное как вечернее, представляет собой промежуточный вариант между классическим очным и заочным форматами. Студенты посещают университет несколько раз в неделю, обычно по вечерам или в выходные дни, получая при этом полноценное образование с погружением в академическую среду. ??

Главное отличие от других форм обучения заключается в балансе между самостоятельной работой и аудиторными занятиями. Если при очном обучении соотношение аудиторной нагрузки к самостоятельной работе составляет примерно 60:40, то при очно-заочной форме это соотношение меняется на 30:70.

Критерий Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма Количество аудиторных часов 25-30 часов в неделю 12-16 часов в неделю 150-200 часов за год (сессии) График посещения Ежедневно в будни 3-4 раза в неделю (вечера/выходные) 2-3 сессии в год Длительность обучения 4-6 лет 4,5-6,5 лет 5-7 лет Стоимость обучения* 100% 70-80% от очной 50-60% от очной

Процентное соотношение указано для сравнения между формами обучения в рамках одного направления подготовки

Среди ключевых особенностей очно-заочного обучения можно выделить:

Сбалансированную нагрузку, позволяющую совмещать учебу с работой

Регулярный, но не ежедневный контакт с преподавателями

Большой объем самостоятельной работы с возможностью консультаций

Доступ к той же учебной инфраструктуре, что и у студентов очной формы

Возможность участия в научной и внеучебной деятельности университета

Ирина Соколова, декан факультета вечернего обучения Я часто сталкиваюсь с мифом, что очно-заочное обучение — это "облегченная версия" высшего образования. Это абсолютно не так. Наши вечерники получают тот же объем знаний и тот же диплом, что и очники. Разница лишь в том, как эти знания распределены во времени. Более того, наши студенты часто показывают более высокую мотивацию и практическую ориентированность, поскольку многие из них уже работают по специальности. Помню случай с Алексеем, который поступил к нам на направление "Информационные системы" в 26 лет, уже имея опыт работы программистом. За время обучения он не только успешно освоил теоретическую базу, которой ему не хватало, но и внедрил в своей компании новую систему управления проектами, основываясь на полученных в университете знаниях. Его дипломная работа была построена на реальном проекте, а к окончанию вуза он уже был повышен до руководителя отдела разработки.

Очно-заочная форма обучения идеально подходит для людей, которые:

Имеют постоянную работу с графиком, не позволяющим учиться очно

Получают второе высшее образование параллельно с основной деятельностью

Ценят личное общение с преподавателями, но не могут посещать вуз ежедневно

Нуждаются в более гибком графике, чем предлагает очное обучение

Предпочитают структурированный подход к обучению с регулярными занятиями

Особенности расписания при очно-заочной форме обучения

Расписание занятий при очно-заочной форме обучения разрабатывается с учетом возможности совмещения учебы с работой или другими обязательствами. Университеты стараются сделать график максимально удобным для работающих студентов, концентрируя занятия в вечернее время будних дней и в выходные. ??

Как правило, занятия начинаются не ранее 17:00-18:00 в будние дни и могут продолжаться до 21:00-22:00. В выходные дни пары могут проходить в утреннее и дневное время. Университеты обычно стараются организовать обучение так, чтобы студенты посещали вуз 3-4 раза в неделю.

Типичное расписание очно-заочного обучения может выглядеть следующим образом:

Понедельник и среда: 3-4 пары с 18:00 до 21:30

Пятница: 2-3 пары с 18:00 до 21:00

Суббота: 3-4 пары с 10:00 до 16:00 (с перерывом)

Важно отметить, что многие вузы практикуют модульный подход к расписанию для очно-заочной формы. Это означает, что в течение определенного периода (модуля) изучается ограниченное количество предметов, а не все дисциплины семестра параллельно. Такой подход позволяет студентам более глубоко погрузиться в материал и эффективнее распределить нагрузку.

Артем Васильев, руководитель учебно-методического отдела Составление расписания для очно-заочной формы — настоящее искусство баланса. Мы должны учесть загруженность аудиторий, доступность преподавателей и, конечно, потребности самих студентов. Хорошо помню случай со студенткой Мариной, которая работала медсестрой по сменному графику и получала второе высшее по направлению "Менеджмент в здравоохранении". Мы смогли адаптировать для нее индивидуальный график обучения, где часть занятий проходила по общему расписанию, а часть — в формате консультаций в удобное для нее время. Для лабораторных работ мы организовали доступ к оборудованию в период между основными потоками студентов. В результате Марина не только успешно окончила программу, но и внедрила полученные знания в оптимизацию работы своего отделения, а позже стала заместителем главного врача по организационно-методической работе.

Особенности планирования учебного процесса при очно-заочной форме обучения:

Концентрация практических занятий и лабораторных работ в выходные дни

Вынесение лекционного материала на будние вечера или в онлайн-формат

Блочная система организации занятий (несколько пар по одному предмету в день)

Гибкие сроки сдачи домашних и самостоятельных работ

Возможность выбора между несколькими потоками для некоторых дисциплин

Следует учитывать, что расписание может существенно варьироваться в зависимости от вуза, факультета и конкретной специальности. Например, технические направления требуют больше лабораторных работ, которые сложнее перенести в онлайн-формат, тогда как гуманитарные дисциплины могут частично преподаваться дистанционно.

Организация сессий на очно-заочном отделении

Сессионный период для студентов очно-заочной формы обучения имеет свою специфику, отличающую его как от очного, так и от заочного форматов. В отличие от заочников, вечерники не имеют длительных сессий с полным погружением, но и не сдают экзамены параллельно с текущим учебным процессом, как очники. ??

Сессии на очно-заочном отделении обычно проводятся 2 раза в год (зимняя и летняя) и длятся 2-3 недели. В этот период студенты сдают зачеты и экзамены по предметам, изученным в течение семестра. Важно отметить, что во многих вузах в период сессии учебные занятия не прекращаются полностью, а могут проходить в сокращенном формате.

Особенность сессии Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма Продолжительность 3-4 недели 2-3 недели 3-4 недели Частота 2 раза в год 2 раза в год 2-3 раза в год Количество экзаменов 4-5 экзаменов 3-4 экзамена 5-7 экзаменов Интервал между экзаменами 3-4 дня 2-3 дня 1-2 дня Учебный процесс во время сессии Приостанавливается Частично продолжается Активно проводится

Основные особенности сессионного периода на очно-заочном отделении:

Экзамены часто проводятся в вечернее время или выходные дни

Консультации перед экзаменами организуются с учетом рабочего графика студентов

Предусмотрены дополнительные возможности для пересдач в удобное время

Часть зачетов может проводиться в течение семестра без выделения специального времени в сессию

Возможность дистанционной сдачи некоторых форм контроля (тесты, эссе, проекты)

Важным отличием от заочной формы является то, что студенты-вечерники не получают дополнительный учебный отпуск, предусмотренный трудовым законодательством. Предполагается, что регулярное посещение занятий в течение семестра позволяет им подготовиться к экзаменам без отрыва от производства. Однако многие работодатели идут навстречу и предоставляют сотрудникам возможность взять отгулы или отпуск за свой счет в период сессии.

Большинство вузов разрабатывают гибкую систему оценивания для очно-заочной формы обучения, учитывающую загруженность студентов. Часто применяется балльно-рейтинговая система, где итоговая оценка складывается из баллов, набранных за различные виды активностей в течение семестра, что позволяет снизить стресс непосредственно во время сессии.

Дистанционные технологии в очно-заочном обучении

Современное очно-заочное обучение невозможно представить без применения дистанционных образовательных технологий. Они не только дополняют традиционные формы занятий, но и значительно расширяют возможности студентов для освоения материала в удобное время. ??

В большинстве ведущих вузов созданы электронные образовательные среды, объединяющие различные инструменты дистанционного обучения:

Электронные библиотеки с доступом к учебной и научной литературе

Видеозаписи лекций и вебинаров с возможностью просмотра в удобное время

Интерактивные учебные материалы с автоматической проверкой заданий

Форумы и чаты для обсуждения учебных вопросов с преподавателями и однокурсниками

Системы онлайн-тестирования для промежуточного контроля знаний

Виртуальные лаборатории для проведения практических работ

В рамках очно-заочного обучения дистанционные технологии обычно применяются в гибридном формате. Часть занятий проводится очно в аудиториях вуза, часть — полностью дистанционно, а некоторые организуются в смешанном формате, когда часть студентов присутствует лично, а часть подключается онлайн.

Соотношение очных и дистанционных занятий может варьироваться в зависимости от специфики дисциплины, возможностей вуза и текущей ситуации. Как правило, теоретические курсы легче переводятся в дистанционный формат, в то время как практические занятия, лабораторные работы и семинары эффективнее проводить очно.

Преимущества интеграции дистанционных технологий в очно-заочное обучение:

Экономия времени на дорогу в университет, что особенно актуально для работающих студентов

Возможность просматривать учебные материалы в удобное время и неограниченное количество раз

Доступ к обширным электронным ресурсам, недоступным в традиционном формате

Оперативная связь с преподавателями через электронные каналы коммуникации

Автоматизация рутинных процессов обучения и контроля знаний

Эффективное использование дистанционных технологий требует от студентов хорошей самоорганизации и дисциплины. Многие университеты проводят специальные вводные курсы для студентов очно-заочной формы, обучая их работе с образовательными платформами и методам эффективного самостоятельного обучения.

Стоит отметить, что развитие дистанционных технологий сделало границу между очно-заочной и заочной формами обучения менее четкой. Однако ключевое отличие сохраняется: при очно-заочной форме студенты регулярно контактируют с преподавателями лично, а не только в период сессий, что обеспечивает более глубокое погружение в учебный процесс.

Как совмещать работу с учебой на вечернем отделении

Успешное совмещение работы и учебы на очно-заочном отделении требует особого подхода к организации времени и расстановке приоритетов. Многолетняя практика показывает, что при правильном планировании такое совмещение не только возможно, но и может быть весьма продуктивным. ???

Вот несколько проверенных стратегий для эффективного совмещения трудовой и учебной деятельности:

Планирование заранее. Получите расписание занятий и сессий на семестр вперед и синхронизируйте его с рабочим графиком. Заблаговременно обсудите с руководством возможные корректировки рабочего времени.

Получите расписание занятий и сессий на семестр вперед и синхронизируйте его с рабочим графиком. Заблаговременно обсудите с руководством возможные корректировки рабочего времени. Выбор подходящей работы. Если есть возможность, отдайте предпочтение работе с гибким графиком или удаленному формату, который легче адаптировать под учебное расписание.

Если есть возможность, отдайте предпочтение работе с гибким графиком или удаленному формату, который легче адаптировать под учебное расписание. Эффективное использование времени. Используйте дорогу до работы или университета для прослушивания лекций или чтения учебных материалов. Обеденные перерывы также можно частично посвятить подготовке к занятиям.

Используйте дорогу до работы или университета для прослушивания лекций или чтения учебных материалов. Обеденные перерывы также можно частично посвятить подготовке к занятиям. Приоритизация задач. Научитесь выделять действительно важные задачи и концентрироваться на них, откладывая второстепенные дела на менее загруженное время.

Научитесь выделять действительно важные задачи и концентрироваться на них, откладывая второстепенные дела на менее загруженное время. Создание учебных групп. Объединитесь с другими студентами для совместной подготовки к экзаменам и выполнения групповых заданий, что позволит распределить нагрузку.

Одна из ключевых сложностей — правильное распределение энергии между работой и учебой. Многие студенты жалуются на усталость и выгорание. Чтобы избежать этого, важно учитывать свои биоритмы и планировать интеллектуально сложные задачи на периоды максимальной продуктивности.

Не менее важно открыто коммуницировать о своем статусе студента с работодателем. Большинство современных компаний ценят стремление сотрудников к развитию и готовы идти на определенные уступки. Некоторые организации даже предлагают специальные программы поддержки обучающихся сотрудников, включая частичную оплату обучения или дополнительные выходные для подготовки к экзаменам.

Для успешного совмещения работы и учебы также полезно:

Автоматизировать рутинные задачи с помощью технологий

Практиковать методики тайм-менеджмента (например, технику Помодоро)

Уделять внимание полноценному отдыху и восстановлению

Регулярно пересматривать и корректировать свои стратегии организации времени

Не бояться обращаться за помощью к преподавателям при возникновении сложностей

Важно понимать, что совмещение работы и учебы — это временное явление, имеющее конкретную цель: получение образования для профессионального и личностного роста. Такая перспектива помогает легче переносить временные трудности и сохранять мотивацию на протяжении всего периода обучения.

Очно-заочное обучение — это не компромисс между качеством образования и вашими жизненными обстоятельствами, а полноценная образовательная траектория, адаптированная под современные реалии. Оно требует самодисциплины, умения расставлять приоритеты и эффективно управлять своим временем, но взамен дает уникальную возможность не откладывать профессиональное развитие на потом. Выбирая вечернюю форму обучения, вы получаете ценный опыт многозадачности и самоорганизации, который сам по себе становится важным конкурентным преимуществом на рынке труда. Главное — помнить, что успешное образование зависит не от формы обучения, а от вашей вовлеченности в процесс и готовности преодолевать трудности ради достижения поставленных целей.

