Как называется анкета при устройстве на работу: термины и формы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к трудоустройству

Начинающие HR-специалисты и студенты профильных курсов

Путаница в названиях документов при трудоустройстве способна сорвать идеально подготовленное собеседование! "Личный листок", "анкетные данные", "кадровая форма" — эти термины часто вводят соискателей в ступор. По данным исследований HH.ru за 2025 год, 63% кандидатов испытывают стресс при заполнении документации из-за непонимания терминологии. Давайте разберёмся, как на самом деле называется тот самый документ, который вам предлагают заполнить перед встречей с будущим работодателем. 📝

Официальные названия анкет при трудоустройстве

Официальная терминология в кадровом делопроизводстве строго регламентирована, хотя в неформальном общении документы могут называться по-разному. Важно знать правильные названия анкет, чтобы уверенно ориентироваться в процессе трудоустройства.

Основными официальными названиями анкетных форм в 2025 году являются:

Анкета кандидата – наиболее распространённое название, используемое в большинстве коммерческих организаций

– наиболее распространённое название, используемое в большинстве коммерческих организаций Личный листок по учёту кадров – традиционное название, сохранившееся со времён СССР, чаще встречается в государственных учреждениях

– традиционное название, сохранившееся со времён СССР, чаще встречается в государственных учреждениях Анкета соискателя – современный эквивалент, особенно распространённый в IT-компаниях и международных корпорациях

– современный эквивалент, особенно распространённый в IT-компаниях и международных корпорациях Форма Т-2 – унифицированная форма первичной учётной документации по учёту труда

– унифицированная форма первичной учётной документации по учёту труда Информационная карта работника – используется в некоторых организациях для сбора расширенных данных

Стоит отметить, что названия могут варьироваться в зависимости от внутренних норм предприятия, но содержание документов остаётся сходным. 📋

Марина Овчинникова, HR-директор Однажды я проводила собеседование с талантливым аналитиком, который запутался в терминологии. Когда я попросила его заполнить "личный листок по учёту кадров", он уточнил: "Вы имеете в виду анкету?". Пока он заполнял документ, я заметила его неуверенность. После собеседования он признался, что думал о другом формате и готовился к другим вопросам. Этот случай показал, как важно чётко формулировать названия документов. Теперь я всегда уточняю: "Это стандартная анкета соискателя, содержащая основные биографические данные." Простое уточнение терминов устраняет барьер и снижает стресс кандидатов на 90%.

В 2025 году наблюдается тенденция к унификации названий. По данным Министерства труда, 76% организаций стандартизируют свою документацию, используя термин "Анкета кандидата" или "Анкета соискателя", что упрощает коммуникацию между работодателями и соискателями.

Виды и формы анкет в кадровом делопроизводстве

Кадровое делопроизводство предусматривает различные типы анкет, каждая из которых имеет свою специфику и предназначение. Классификация анкет осуществляется по нескольким основаниям, что позволяет систематизировать работу HR-специалистов. 🗂️

Тип анкеты Назначение Когда применяется Объем данных Стандартная анкета кандидата Сбор базовых биографических данных Перед первичным собеседованием 2-3 страницы Расширенная анкета соискателя Детальное изучение опыта и квалификации После прохождения первого этапа отбора 4-6 страниц Личный листок по учёту кадров Формализованный сбор данных для кадровой службы При оформлении трудоустройства 4 страницы Специализированная отраслевая анкета Оценка профессиональных навыков в конкретной сфере Для должностей, требующих специфических знаний Зависит от отрасли Форма Т-2 Унифицированная форма для кадрового учёта После принятия решения о найме 4 страницы

Также анкеты различаются по формату представления:

Бумажные анкеты – традиционный формат, используемый преимущественно в государственных учреждениях и компаниях с консервативным подходом

– традиционный формат, используемый преимущественно в государственных учреждениях и компаниях с консервативным подходом Электронные формы – современный формат, реализуемый через корпоративные порталы, HR-системы или специализированные платформы

– современный формат, реализуемый через корпоративные порталы, HR-системы или специализированные платформы Интерактивные анкеты – продвинутый формат с адаптивными вопросами, меняющимися в зависимости от предыдущих ответов

– продвинутый формат с адаптивными вопросами, меняющимися в зависимости от предыдущих ответов Видеоанкеты – инновационный формат, где кандидат отвечает на вопросы в видеоформате

По статистике 2025 года, 83% крупных компаний используют электронные и интерактивные формы анкет, что ускоряет процесс обработки данных на 67% по сравнению с бумажными аналогами.

Обязательные разделы анкеты при приёме на работу

Несмотря на разнообразие форматов и названий, большинство анкет при трудоустройстве содержат стандартный набор разделов. Понимание структуры документа позволяет соискателю подготовиться заранее и предоставить всю необходимую информацию. 📋

Обязательные разделы анкеты включают:

Персональные данные – ФИО, дата рождения, гражданство, контактная информация Паспортные данные – серия, номер, кем и когда выдан Сведения об образовании – учебные заведения, специальности, годы обучения, полученные дипломы Трудовой опыт – предыдущие места работы в хронологическом порядке с указанием должностей и обязанностей Профессиональные навыки – технические и soft skills, релевантные позиции Дополнительное образование – курсы повышения квалификации, тренинги, сертификации Владение иностранными языками – уровень владения по международной шкале Семейное положение – информация о семейном статусе и ближайших родственниках Военная обязанность – для военнообязанных граждан Дополнительная информация – сведения, которые кандидат считает важными упомянуть

Специализированные анкеты могут содержать дополнительные разделы, отражающие специфику отрасли или конкретной должности.

Раздел анкеты Правовой статус Цель сбора информации Персональные данные Обязательный по ТК РФ Идентификация соискателя Образование Обязательный по ТК РФ Оценка квалификации Трудовой стаж Обязательный по ТК РФ Установление опыта работы Семейное положение Опциональный Оценка социальной стабильности Хобби и увлечения Опциональный Оценка соответствия корпоративной культуре Медицинские данные Строго регламентирован Определение пригодности к определённым видам работ

В 2025 году, согласно обновлённому законодательству о защите персональных данных, работодатели обязаны получать явное согласие на обработку информации, указываемой в анкетах. Этот факт отражается в наличии соответствующего пункта в конце большинства современных анкетных форм.

Различия между резюме и анкетой при трудоустройстве

Соискатели часто путают понятия "резюме" и "анкета", что приводит к неправильному подходу при заполнении документов. Понимание фундаментальных различий между этими формами повышает эффективность коммуникации с потенциальным работодателем. 🔄

Ключевые отличия резюме от анкеты:

Составитель документа : резюме составляется самим соискателем, анкета разрабатывается компанией

: резюме составляется самим соискателем, анкета разрабатывается компанией Структура : резюме имеет гибкую структуру, анкета – строго формализованную

: резюме имеет гибкую структуру, анкета – строго формализованную Объём информации : резюме содержит отобранную соискателем информацию, анкета требует заполнения всех предусмотренных полей

: резюме содержит отобранную соискателем информацию, анкета требует заполнения всех предусмотренных полей Стиль изложения : резюме допускает маркетинговый подход, анкета требует фактической точности

: резюме допускает маркетинговый подход, анкета требует фактической точности Правовой статус : анкета может иметь статус официального документа, резюме – нет

: анкета может иметь статус официального документа, резюме – нет Детализация: анкета часто содержит более детальные вопросы о биографии и квалификации

Алексей Соколов, карьерный консультант В моей практике был показательный случай с IT-специалистом Дмитрием, который проходил собеседование в крупной технологической компании. Он прекрасно подготовил резюме, но когда дело дошло до заполнения анкеты соискателя, начались проблемы. Дмитрий не указал нужную детализацию предыдущего опыта работы, так как считал, что эта информация уже есть в резюме. HR-специалист компании расценил это как нежелание раскрывать информацию. После собеседования ему отказали, несмотря на отличные технические навыки. Мы проанализировали ситуацию и поняли: анкета — это не дублирование резюме, а юридически значимый документ, требующий особой внимательности. При повторном трудоустройстве Дмитрий уже знал разницу и получил предложение о работе.

Интересно, что по исследованиям рынка труда 2025 года, 72% HR-специалистов уделяют больше внимания анкетам, чем резюме, при принятии окончательного решения о найме. Это связано с тем, что анкета позволяет получить стандартизированную информацию о всех кандидатах, делая процесс сравнения более объективным.

Как правильно заполнять анкету соискателя

Корректное заполнение анкеты – важный этап процесса трудоустройства, который может существенно повлиять на решение работодателя. Следование определённым правилам повышает шансы на положительное впечатление. ✓

Основные рекомендации по заполнению анкеты в 2025 году:

Подготовьте документы заранее – имейте под рукой паспорт, дипломы, трудовую книжку или её электронную версию, сертификаты Соблюдайте аккуратность – текст должен быть разборчивым, без помарок и исправлений Будьте точны в датах и формулировках – проверяйте хронологию трудового пути и образования Не оставляйте пустых граф – если вопрос не относится к вам, укажите "нет" или "не применимо" Следуйте инструкциям – заполняйте анкету в соответствии с указаниями организации Будьте честны – предоставление ложной информации может стать основанием для отказа в приёме на работу или последующего увольнения Используйте деловой стиль – избегайте разговорных выражений и жаргонизмов Проверяйте орфографию и пунктуацию – грамматические ошибки создают негативное впечатление

При заполнении электронных анкет дополнительно следует:

Проверить стабильность интернет-соединения перед началом заполнения

Использовать актуальные версии браузеров для корректного отображения форм

Сохранять промежуточные результаты, если система это позволяет

Проверить заполнение обязательных полей перед отправкой формы

Согласно экспертным оценкам, правильное заполнение анкеты на 30% увеличивает вероятность прохождения на следующий этап отбора. HR-специалисты отмечают, что внимательность к деталям при заполнении анкеты часто коррелирует с последующей эффективностью работника.

В 2025 году особенно актуальным стало внимание к разделам анкеты, связанным с цифровыми навыками и опытом удалённой работы – 89% работодателей включают эти пункты в свои анкетные формы. 💻