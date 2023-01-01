Как написать заявление об увольнении: пошаговая инструкция и образец

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение с работы

HR-специалисты и руководители, занимающиеся процессом увольнения

Юристы и студенты юридических факультетов, интересующиеся трудовым правом Увольнение — это не просто формальность, а юридически значимый шаг, требующий правильного документального оформления. Ошибки в заявлении могут обернуться задержкой расчета, трудовыми спорами или даже судебными разбирательствами. По статистике, более 40% конфликтов при увольнении возникают из-за неправильно составленных документов! Неудивительно, что поиск "образец заявления об увольнении" входит в топ-10 запросов по трудовому праву. Разберемся, как избежать ошибок и подготовить безупречное заявление, даже если вы делаете это впервые. ??

Заявление об увольнении: правовые основы и сроки

Основа увольнения по собственному желанию — статья 80 Трудового кодекса РФ. Именно она регламентирует весь процесс: от подачи заявления до расторжения трудового договора. Ключевой момент — соблюдение сроков предупреждения работодателя.

По общему правилу, работник обязан предупредить работодателя о своем намерении уволиться в письменной форме не позднее чем за две недели. Этот период называется "отработкой". Он начинается на следующий день после получения работодателем заявления.

Стандартная ситуация 2 недели (14 календарных дней) Срочный трудовой договор (до 2 месяцев) 3 календарных дня Директор организации 1 месяц Испытательный срок 3 календарных дня Выход на пенсию Срок, указанный в заявлении

Важно помнить: даже если вы отработали две недели, а заявление не подписано руководителем, это не значит, что вы не можете уволиться. Трудовой кодекс защищает право работника на увольнение по собственному желанию.

Максим Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Елена, бухгалтер с 12-летним стажем. Она подала заявление об увольнении, но директор компании отказывался его подписывать, мотивируя это отсутствием замены. Ситуация тянулась две недели, а когда подошла дата увольнения, Елене сказали, что без подписи директора она не может уволиться. Я объяснил Елене, что по истечении двухнедельного срока, указанного в заявлении, трудовой договор считается расторгнутым вне зависимости от того, подписал ли руководитель заявление. Мы направили официальное письмо работодателю с требованием выдать трудовую книжку и произвести расчет. На следующий день все документы были оформлены. Помните: право на увольнение по собственному желанию — неотъемлемое право работника, которое не может быть ограничено работодателем.

Следует отметить, что 2023-2025 годы внесли свои коррективы в трудовое законодательство, особенно в части цифровизации кадрового документооборота. Сейчас заявление можно подать не только в бумажном виде, но и через систему электронного документооборота, если таковая внедрена в организации.

Пошаговая инструкция по составлению заявления

Составление заявления об увольнении — процесс, требующий внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы избежать ошибок и недоразумений. ??

Определите адресата. В правом верхнем углу укажите должность руководителя организации, название организации, фамилию и инициалы руководителя. Укажите данные о себе. После адресата с новой строки укажите свою должность, отдел, фамилию, имя и отчество в родительном падеже. Сформулируйте суть заявления. По центру листа напишите слово "Заявление". С новой строки сформулируйте просьбу об увольнении, используя стандартную формулировку: "Прошу уволить меня по собственному желанию..." с указанием даты последнего рабочего дня. Укажите основание увольнения. Стандартное основание — статья 80 ТК РФ (по собственному желанию). При наличии особых обстоятельств (например, выход на пенсию, переезд в другой город, необходимость ухода за больным членом семьи), их также можно указать. Поставьте дату и подпись. В левом нижнем углу укажите дату составления заявления, а справа — подпись с расшифровкой.

При составлении заявления избегайте эмоциональных формулировок, жалоб на руководство или коллег. Заявление — официальный документ, который может быть использован в будущем, например, при трудоустройстве или в случае судебного разбирательства.

Анна Сергеева, HR-директор В моей практике был случай с талантливым маркетологом Дмитрием. Получив предложение от конкурентов, он решил уволиться и написал эмоциональное заявление, где указал: "Прошу уволить меня из этой бесперспективной компании, где не ценят профессионалов, с 15 мая". Когда я получила этот документ, то вызвала Дмитрия на разговор. Объяснила, что такая формулировка может навредить ему самому: копия заявления хранится в личном деле, и при запросе характеристики с предыдущего места работы, эта информация может всплыть. Кроме того, в будущем он мог бы захотеть вернуться в компанию, а такое заявление оставило бы негативное впечатление. Дмитрий переписал заявление в нейтральном тоне. Спустя год он действительно вернулся к нам на более высокую позицию, и это стало возможным в том числе благодаря корректному оформлению увольнения.

Помните, что заявление должно быть написано разборчивым почерком или напечатано. Если вы используете печатную форму, обязательно поставьте "живую" подпись — факсимиле или электронная подпись без соответствующего оформления электронного документооборота не допускаются.

Образец заявления об увольнении по собственному желанию

Ниже представлен универсальный образец заявления об увольнении, соответствующий всем требованиям трудового законодательства РФ на 2025 год. Вы можете использовать его как шаблон, адаптировав под свою ситуацию. ??

Правый верхний угол:

Генеральному директору ООО "Название компании" Иванову И.И. от менеджера по продажам отдела корпоративных клиентов Петрова Петра Петровича

По центру:

Заявление

Основной текст:

Прошу уволить меня по собственному желанию 15 июня 2025 года в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

Левый нижний угол:

01.06.2025

Правый нижний угол:

Подпись / Петров П.П.

При необходимости вы можете адаптировать этот шаблон, добавляя дополнительные элементы:

Для увольнения без отработки: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 июня 2025 года без отработки в связи с [причина: переезд в другой город, зачисление в образовательное учреждение и т.д.] в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ".

Для увольнения во время испытательного срока: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 июня 2025 года в соответствии с частью 4 статьи 71 Трудового кодекса РФ с предупреждением за три дня".

Для увольнения с компенсацией отпуска: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 июня 2025 года в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск".

Элемент заявления Обязательность Комментарий Адресат (руководитель) Обязательно Точная должность и ФИО Сведения о заявителе Обязательно Должность, отдел, ФИО Слово "Заявление" Обязательно Пишется по центру Просьба об увольнении Обязательно С указанием даты Ссылка на статью ТК РФ Рекомендуется Подтверждает законность Причина увольнения Необязательно Кроме особых случаев Дата составления Обязательно Фиксирует начало отсчета срока Подпись Обязательно С расшифровкой

Если вы планируете отправить заявление через электронную почту или систему электронного документооборота, убедитесь, что в вашей организации это допускается внутренними правилами. В идеале заявление должно быть подано в двух экземплярах: один остается у работодателя, второй с отметкой о получении — у вас.

Особые случаи: увольнение без отработки

Законодательство предусматривает возможность увольнения без отработки двухнедельного срока в определенных ситуациях. Это право закреплено в статье 80 ТК РФ и распространяется на случаи, когда продолжение работы невозможно по объективным причинам. ??

Вот полный перечень оснований для увольнения без отработки:

Поступление в образовательное учреждение. Необходимо приложить копию документа о зачислении.

Необходимо приложить копию документа о зачислении. Выход на пенсию. Подтверждается документами о назначении пенсии.

Подтверждается документами о назначении пенсии. Нарушение работодателем трудового законодательства. Требуется указать конкретные нарушения и, желательно, иметь доказательства.

Требуется указать конкретные нарушения и, желательно, иметь доказательства. Перевод супруга(и) на работу в другую местность. Подтверждается документами о переводе супруга.

Подтверждается документами о переводе супруга. Необходимость ухода за больным членом семьи или ребенком-инвалидом. Требуется медицинское заключение.

Требуется медицинское заключение. Переезд в другую местность. Формального подтверждения не требуется, но могут попросить объяснительную.

Формального подтверждения не требуется, но могут попросить объяснительную. По соглашению сторон. Наиболее гибкий вариант, требующий согласия работодателя.

При увольнении без отработки формулировка в заявлении должна быть предельно четкой: "Прошу уволить меня по собственному желанию [дата] без отработки в связи с [причина] в соответствии с частью 3 статьи 80 Трудового кодекса РФ".

Важно понимать, что работодатель не имеет права отказать в увольнении без отработки при наличии объективных причин, перечисленных в ТК РФ. Однако он может попросить документальное подтверждение указанных обстоятельств.

Если работодатель все же отказывается принимать заявление об увольнении без отработки или нарушает ваши права, вы можете:

Направить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении. Обратиться в государственную инспекцию труда с жалобой. Подать исковое заявление в суд о защите трудовых прав.

Стоит отметить, что в некоторых случаях сокращение срока отработки может быть взаимовыгодным решением. Например, если работодатель уже нашел вам замену или если выполнение проектов завершено. В таких ситуациях увольнение по соглашению сторон — наиболее гибкий и удобный вариант.

Что делать после подачи заявления: права и обязанности

После подачи заявления об увольнении начинается заключительный этап трудовых отношений, который имеет свои особенности и правовые нюансы. Знание своих прав и обязанностей поможет завершить работу достойно и без конфликтов. ??

Ваши права после подачи заявления:

Право отозвать заявление в любой момент до истечения срока предупреждения об увольнении, если на ваше место не приглашен работник в порядке перевода.

Право на полный расчет в последний день работы, включая зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и иные выплаты.

Право на получение трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р в последний рабочий день.

Право на получение всех необходимых документов, связанных с работой (справка о доходах, копии приказов и т.д.).

Ваши обязанности:

Продолжать выполнять трудовые обязанности в период отработки.

Завершить все текущие проекты или корректно передать их коллегам.

Вернуть все материальные ценности, принадлежащие работодателю (ключи, пропуск, оборудование).

Пройти процедуру увольнения согласно внутренним правилам компании (сдача дел, подписание обходного листа).

В день увольнения вы должны получить:

Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Окончательный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. Справку о доходах и суммах налога физического лица. Справку о среднем заработке за последние три месяца (по запросу, для предъявления в центр занятости). Заверенные копии документов, связанных с работой (по письменному заявлению).

Если в последний рабочий день работодатель не выдал необходимые документы или не произвел полный расчет, это является нарушением трудового законодательства. В такой ситуации вы имеете право:

Требовать выдачи документов и выплаты всех положенных сумм.

Обратиться в государственную инспекцию труда.

Подать исковое заявление в суд о взыскании задолженности и компенсации за задержку выплат.

Помните, что за задержку выдачи трудовой книжки работодатель несет материальную ответственность: он обязан выплатить компенсацию в размере среднего заработка за все время задержки.

После увольнения сохраните все документы, связанные с работой, включая копию заявления об увольнении с отметкой о принятии. Эти документы могут потребоваться при трудоустройстве на новое место работы или в случае возникновения споров с бывшим работодателем.