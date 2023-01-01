7 эффективных способов поиска заказов на копирайтинг: стратегии

Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры, ищущие первый опыт и заказы.

Опытные копирайтеры, желающие увеличить поток заказов и улучшить свои навыки.

Специалисты в области контента и маркетинга, заинтересованные в расширении своих компетенций. Охота за заказами — самый сложный этап для копирайтера. Даже опытные авторы порой оказываются в ситуации, когда клиенты внезапно исчезают, а новых нет на горизонте. Что уж говорить о новичках, которые не знают, куда податься за первым проектом? Я проанализировал рынок и собрал 7 проверенных способов поиска заказов, которые работают в 2023 году. Эти методы помогли сотням моих учеников превратить навык написания текстов в стабильный доход — от 30 000 до 200 000 рублей ежемесячно. 📝💰

7 эффективных способов найти заказы на написание текстов

Поиск заказов на копирайтинг требует системного подхода. Я рекомендую использовать сразу несколько каналов, чтобы обеспечить стабильный поток проектов. Давайте рассмотрим семь наиболее эффективных способов, которые гарантированно приведут к вам клиентов. 🔍

Биржи фриланса: где копирайтеру искать первые проекты

Биржи фриланса — отправная точка для большинства начинающих копирайтеров. Здесь сконцентрировано множество заказов разного уровня сложности, что позволяет новичку постепенно наращивать навыки и зарабатывать первые деньги.

Выделю основные площадки, которые заслуживают внимания:

Название биржи Особенности Средний заработок начинающего копирайтера Комиссия FL.ru Крупнейшая русскоязычная биржа с обширной базой заказчиков 10 000 – 30 000 ₽/мес 5-10% Workspace Система безопасной сделки, много IT-проектов 15 000 – 40 000 ₽/мес 10% Advego Специализированная биржа контента, есть магазин статей 5 000 – 25 000 ₽/мес 5-15% Text.ru Заказы преимущественно на информационные статьи 8 000 – 20 000 ₽/мес 8% Upwork Международная биржа, оплата в валюте $200 – $500/мес 20%

Для успешного старта на биржах фриланса следуйте этим шагам:

Заполните профиль на 100% — добавьте профессиональное фото, укажите опыт и специализацию

— добавьте профессиональное фото, укажите опыт и специализацию Создайте портфолио — даже если нет коммерческих работ, напишите несколько текстов для демонстрации навыков

— даже если нет коммерческих работ, напишите несколько текстов для демонстрации навыков Начните с небольших заказов , чтобы получить первые отзывы

, чтобы получить первые отзывы Отправляйте персонализированные отклики на проекты, показывая понимание задачи заказчика

на проекты, показывая понимание задачи заказчика Соблюдайте дедлайны — репутация на биржах строится на надежности

Мария Соколова, копирайтер с опытом 5+ лет Помню свой первый месяц на бирже Text.ru. Я потратила неделю, чтобы сделать идеальный профиль, и еще неделю, чтобы написать пять образцов текстов для портфолио. Отправляла по 15-20 заявок ежедневно, но получала только отказы. Почти сдалась, когда неожиданно откликнулся заказчик интернет-магазина товаров для дома. Ему понравилось, что я написала конкретно для него пример описания товара вместо шаблонного отклика. Первый заказ был всего на 10 карточек товаров по 100 рублей каждая. Выполнила его идеально, и клиент сразу предложил постоянное сотрудничество. Через три месяца я уже писала для него полноценные SEO-статьи по 1000-1500 рублей. Главный урок: выделяйтесь среди других исполнителей персонализацией и готовностью сделать больше, чем просят.

Однако помните, что биржи — это лишь первая ступень. По мере роста профессионализма стоит переходить к более высокооплачиваемым источникам заказов.

Создание убедительного портфолио для привлечения клиентов

Качественное портфолио — ваша визитная карточка и главный инструмент привлечения клиентов. Без него сложно убедить заказчика в своей компетентности, особенно при отсутствии отзывов. 📊

Ключевые элементы убедительного портфолио копирайтера:

Разнообразие жанров — включите примеры разных типов текстов (продающие, информационные, развлекательные)

— включите примеры разных типов текстов (продающие, информационные, развлекательные) Релевантность тематике — подбирайте тексты под специфику работы потенциального заказчика

— подбирайте тексты под специфику работы потенциального заказчика Результативность — по возможности указывайте метрики эффективности ваших текстов

— по возможности указывайте метрики эффективности ваших текстов Структурированность — сгруппируйте работы по категориям для удобства просмотра

— сгруппируйте работы по категориям для удобства просмотра Краткость — включайте только лучшие примеры, 5-7 текстов достаточно

Где разместить портфолио для максимальной эффективности:

Платформа Преимущества Лучше всего подходит для Личный сайт Полный контроль над оформлением, профессиональное впечатление Опытных копирайтеров, специализирующихся на конкретной нише Notion Бесплатно, гибкие возможности оформления Начинающих копирайтеров, которым нужно быстро создать портфолио Behance Высокая посещаемость, возможность привлечь случайных клиентов Копирайтеров, работающих с визуальным контентом, креативных концепций Google Docs Простота обновления, возможность ограничения доступа Всех типов копирайтеров, особенно для целевой отправки конкретным клиентам LinkedIn Интеграция с профессиональным профилем, видимость для рекрутеров Копирайтеров, ищущих работу в компаниях или с зарубежными клиентами

Если у вас нет коммерческих работ, создайте демонстрационные тексты самостоятельно:

Выберите реальные бренды, которым хотели бы писать Проанализируйте их существующие материалы Создайте альтернативные версии их текстов Обязательно укажите, что это неоплаченный пример вашей работы Представьте текст с объяснением стратегии и целей

Регулярно обновляйте портфолио, добавляя свежие и наиболее успешные работы. Удаляйте устаревшие примеры, особенно если ваш уровень заметно вырос. 📈

Как построить сеть контактов и получать заказы регулярно

Нетворкинг — мощнейший инструмент копирайтера для получения высокооплачиваемых заказов. По данным исследований, до 70% проектов в креативной сфере приходят через рекомендации и личные связи. Вот как выстроить эффективную сеть профессиональных контактов:

Посещайте отраслевые мероприятия — конференции по маркетингу, копирайтингу, бизнесу

— конференции по маркетингу, копирайтингу, бизнесу Участвуйте в профессиональных сообществах — Telegram-каналы, Facebook-группы, форумы

— Telegram-каналы, Facebook-группы, форумы Налаживайте связи с коллегами — они могут передавать вам избыточные заказы

— они могут передавать вам избыточные заказы Поддерживайте отношения с бывшими клиентами — периодически напоминайте о себе

— периодически напоминайте о себе Создавайте партнерства с дизайнерами, маркетологами, SMM-специалистами для обмена клиентами

Антон Васильев, руководитель контент-агентства Когда я только начинал карьеру копирайтера, мой портфель заказов был нестабильным. Одни месяцы приносили хороший доход, другие оставляли меня на грани финансового краха. Переломный момент наступил, когда я посетил конференцию по интернет-маркетингу в своем городе. Я не просто слушал доклады, а активно знакомился со спикерами и участниками. За один день обменялся контактами с 15 потенциальными клиентами. Но самое ценное знакомство произошло в очереди за кофе. Разговорился с парнем, который оказался руководителем веб-студии. Он пожаловался на проблемы с текстами для клиентских сайтов. Я предложил бесплатно написать один текст, чтобы показать свой уровень. Это переросло в регулярное сотрудничество, которое за год принесло мне более 30 проектов и около 400 000 рублей. С тех пор я инвестирую в нетворкинг минимум 5 часов еженедельно — и это самая высокодоходная часть моей работы.

Стратегия поддержания профессиональных контактов:

Создайте систему учета контактов — CRM или простая таблица, где фиксируйте все важные детали о клиентах и коллегах Разработайте график регулярных касаний — поздравления с праздниками, отправка полезных материалов, приглашения на мероприятия Предлагайте ценность — делитесь полезными статьями, инструментами, идеями без ожидания немедленной выгоды Практикуйте взаимопомощь — рекомендуйте клиентов коллегам, они ответят тем же Станьте экспертом в нише — это привлечет к вам внимание и укрепит репутацию

Продвижение услуг копирайтера через социальные сети

Социальные сети становятся мощным каналом привлечения клиентов для копирайтеров. Они позволяют демонстрировать экспертность, выстраивать личный бренд и напрямую взаимодействовать с потенциальными заказчиками. 🔥

Выбор платформ для продвижения услуг копирайтера:

LinkedIn — идеален для B2B-копирайтеров, работающих с корпоративными клиентами

— идеален для B2B-копирайтеров, работающих с корпоративными клиентами Twitter — подходит для копирайтеров, специализирующихся на лаконичных форматах

— подходит для копирайтеров, специализирующихся на лаконичных форматах Telegram — эффективен для построения сообщества и демонстрации экспертности

— эффективен для построения сообщества и демонстрации экспертности ВКонтакте — хорош для работы с российскими клиентами, особенно в регионах

— хорош для работы с российскими клиентами, особенно в регионах YouTube — отлично подходит для образовательного контента о копирайтинге

Стратегия контента для привлечения клиентов через соцсети:

Демонстрируйте процесс работы — разборы текстов, анализ кейсов, методики написания Делитесь полезными советами — лайфхаки для улучшения текстов, инструменты для копирайтеров Публикуйте результаты проектов — успешные кейсы с измеримыми показателями Создавайте образовательный контент — мини-уроки, чек-листы, шаблоны Рассказывайте о трендах — новости в сфере копирайтинга, маркетинга, контент-стратегий

Важно помнить о регулярности публикаций. Определите оптимальную частоту — обычно 2-3 содержательных поста в неделю достаточно для поддержания активности профиля. Используйте планировщики контента, чтобы автоматизировать публикации.

Помимо органического продвижения, рассмотрите возможность таргетированной рекламы. Особенно эффективно продвигать конкретные предложения услуг или бесплатные полезные материалы (чек-листы, руководства) с последующим сбором контактов потенциальных клиентов.

Дополнительные каналы поиска заказов на копирайтинг:

Холодный аутрич: прямой поиск клиентов

Холодный аутрич подразумевает самостоятельный поиск и контакт с потенциальными клиентами. Хотя этот метод требует больше усилий, он позволяет работать с более крупными заказчиками и получать проекты без конкуренции на биржах.

Алгоритм эффективного холодного аутрича:

Определите целевую аудиторию — составьте портрет идеального клиента Соберите базу контактов — используйте LinkedIn, каталоги компаний, отраслевые справочники Подготовьте персонализированное предложение — изучите потенциального клиента и его потребности Разработайте шаблон письма — с возможностью быстрой персонализации Установите систему последующих касаний — план follow-up сообщений

Ключевые принципы успешного холодного письма:

Персонализация обращения и содержания

Конкретное предложение ценности, а не размытое "я копирайтер"

Демонстрация понимания проблем клиента

Краткость и четкость формулировок

Призыв к конкретному действию в конце письма

Отправляйте 5-10 персонализированных писем ежедневно, и вы гарантированно получите отклик в течение 1-2 недель. 📧

Специализированные сервисы заказов для копирайтеров

Помимо классических бирж фриланса существуют специализированные сервисы для копирайтеров, где можно найти более качественные и высокооплачиваемые заказы:

Контент-маркетплейсы — TextBroker, ContentWriters, Copylancer

— TextBroker, ContentWriters, Copylancer Агрегаторы фриланс-проектов — Remoteok, ProBlogger Job Board

— Remoteok, ProBlogger Job Board Сервисы для авторов — Pressfeed, Muck Rack

— Pressfeed, Muck Rack Коллаборативные платформы — Writology, iWriter

Эти платформы часто предлагают более высокие ставки, но и требования к качеству текстов там выше. Многие из них требуют прохождения тестовых заданий для подтверждения квалификации.

Партнерство с агентствами и студиями

Сотрудничество с маркетинговыми агентствами, веб-студиями и контент-бюро может обеспечить копирайтера постоянным потоком заказов. Агентства привлекают внештатных авторов для выполнения клиентских проектов, когда их штатные ресурсы перегружены.

Как наладить сотрудничество с агентствами:

Составьте список потенциальных партнеров в вашем регионе или нише Исследуйте их сайты и портфолио, чтобы понять специфику работы Подготовьте коммерческое предложение о сотрудничестве Подчеркните свои сильные стороны и специализацию Будьте готовы к тестовому заданию или пробному проекту

Преимущества работы с агентствами — стабильность заказов, профессиональный менеджмент проектов и возможность работать с крупными брендами, недоступными для прямого сотрудничества. ⭐

Поиск заказов — это не разовая активность, а постоянный процесс развития вашего профессионального присутствия. Начните с нескольких каналов, которые лучше всего соответствуют вашим навыкам и целям. Регулярно анализируйте, какие источники приносят наиболее качественные проекты, и перераспределяйте усилия соответственно. Помните: самые ценные клиенты приходят благодаря последовательной демонстрации вашей экспертности и надежности. Превратите поиск заказов из стрессовой необходимости в стратегический процесс роста вашего бизнеса.

