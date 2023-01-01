7 эффективных способов поиска заказов на копирайтинг: стратегии
Для кого эта статья:
- Начинающие копирайтеры, ищущие первый опыт и заказы.
- Опытные копирайтеры, желающие увеличить поток заказов и улучшить свои навыки.
Специалисты в области контента и маркетинга, заинтересованные в расширении своих компетенций.
Охота за заказами — самый сложный этап для копирайтера. Даже опытные авторы порой оказываются в ситуации, когда клиенты внезапно исчезают, а новых нет на горизонте. Что уж говорить о новичках, которые не знают, куда податься за первым проектом? Я проанализировал рынок и собрал 7 проверенных способов поиска заказов, которые работают в 2023 году. Эти методы помогли сотням моих учеников превратить навык написания текстов в стабильный доход — от 30 000 до 200 000 рублей ежемесячно. 📝💰
7 эффективных способов найти заказы на написание текстов
Поиск заказов на копирайтинг требует системного подхода. Я рекомендую использовать сразу несколько каналов, чтобы обеспечить стабильный поток проектов. Давайте рассмотрим семь наиболее эффективных способов, которые гарантированно приведут к вам клиентов. 🔍
Биржи фриланса: где копирайтеру искать первые проекты
Биржи фриланса — отправная точка для большинства начинающих копирайтеров. Здесь сконцентрировано множество заказов разного уровня сложности, что позволяет новичку постепенно наращивать навыки и зарабатывать первые деньги.
Выделю основные площадки, которые заслуживают внимания:
|Название биржи
|Особенности
|Средний заработок начинающего копирайтера
|Комиссия
|FL.ru
|Крупнейшая русскоязычная биржа с обширной базой заказчиков
|10 000 – 30 000 ₽/мес
|5-10%
|Workspace
|Система безопасной сделки, много IT-проектов
|15 000 – 40 000 ₽/мес
|10%
|Advego
|Специализированная биржа контента, есть магазин статей
|5 000 – 25 000 ₽/мес
|5-15%
|Text.ru
|Заказы преимущественно на информационные статьи
|8 000 – 20 000 ₽/мес
|8%
|Upwork
|Международная биржа, оплата в валюте
|$200 – $500/мес
|20%
Для успешного старта на биржах фриланса следуйте этим шагам:
- Заполните профиль на 100% — добавьте профессиональное фото, укажите опыт и специализацию
- Создайте портфолио — даже если нет коммерческих работ, напишите несколько текстов для демонстрации навыков
- Начните с небольших заказов, чтобы получить первые отзывы
- Отправляйте персонализированные отклики на проекты, показывая понимание задачи заказчика
- Соблюдайте дедлайны — репутация на биржах строится на надежности
Мария Соколова, копирайтер с опытом 5+ лет
Помню свой первый месяц на бирже Text.ru. Я потратила неделю, чтобы сделать идеальный профиль, и еще неделю, чтобы написать пять образцов текстов для портфолио. Отправляла по 15-20 заявок ежедневно, но получала только отказы. Почти сдалась, когда неожиданно откликнулся заказчик интернет-магазина товаров для дома. Ему понравилось, что я написала конкретно для него пример описания товара вместо шаблонного отклика. Первый заказ был всего на 10 карточек товаров по 100 рублей каждая. Выполнила его идеально, и клиент сразу предложил постоянное сотрудничество. Через три месяца я уже писала для него полноценные SEO-статьи по 1000-1500 рублей. Главный урок: выделяйтесь среди других исполнителей персонализацией и готовностью сделать больше, чем просят.
Однако помните, что биржи — это лишь первая ступень. По мере роста профессионализма стоит переходить к более высокооплачиваемым источникам заказов.
Создание убедительного портфолио для привлечения клиентов
Качественное портфолио — ваша визитная карточка и главный инструмент привлечения клиентов. Без него сложно убедить заказчика в своей компетентности, особенно при отсутствии отзывов. 📊
Ключевые элементы убедительного портфолио копирайтера:
- Разнообразие жанров — включите примеры разных типов текстов (продающие, информационные, развлекательные)
- Релевантность тематике — подбирайте тексты под специфику работы потенциального заказчика
- Результативность — по возможности указывайте метрики эффективности ваших текстов
- Структурированность — сгруппируйте работы по категориям для удобства просмотра
- Краткость — включайте только лучшие примеры, 5-7 текстов достаточно
Где разместить портфолио для максимальной эффективности:
|Платформа
|Преимущества
|Лучше всего подходит для
|Личный сайт
|Полный контроль над оформлением, профессиональное впечатление
|Опытных копирайтеров, специализирующихся на конкретной нише
|Notion
|Бесплатно, гибкие возможности оформления
|Начинающих копирайтеров, которым нужно быстро создать портфолио
|Behance
|Высокая посещаемость, возможность привлечь случайных клиентов
|Копирайтеров, работающих с визуальным контентом, креативных концепций
|Google Docs
|Простота обновления, возможность ограничения доступа
|Всех типов копирайтеров, особенно для целевой отправки конкретным клиентам
|Интеграция с профессиональным профилем, видимость для рекрутеров
|Копирайтеров, ищущих работу в компаниях или с зарубежными клиентами
Если у вас нет коммерческих работ, создайте демонстрационные тексты самостоятельно:
- Выберите реальные бренды, которым хотели бы писать
- Проанализируйте их существующие материалы
- Создайте альтернативные версии их текстов
- Обязательно укажите, что это неоплаченный пример вашей работы
- Представьте текст с объяснением стратегии и целей
Регулярно обновляйте портфолио, добавляя свежие и наиболее успешные работы. Удаляйте устаревшие примеры, особенно если ваш уровень заметно вырос. 📈
Как построить сеть контактов и получать заказы регулярно
Нетворкинг — мощнейший инструмент копирайтера для получения высокооплачиваемых заказов. По данным исследований, до 70% проектов в креативной сфере приходят через рекомендации и личные связи. Вот как выстроить эффективную сеть профессиональных контактов:
- Посещайте отраслевые мероприятия — конференции по маркетингу, копирайтингу, бизнесу
- Участвуйте в профессиональных сообществах — Telegram-каналы, Facebook-группы, форумы
- Налаживайте связи с коллегами — они могут передавать вам избыточные заказы
- Поддерживайте отношения с бывшими клиентами — периодически напоминайте о себе
- Создавайте партнерства с дизайнерами, маркетологами, SMM-специалистами для обмена клиентами
Антон Васильев, руководитель контент-агентства
Когда я только начинал карьеру копирайтера, мой портфель заказов был нестабильным. Одни месяцы приносили хороший доход, другие оставляли меня на грани финансового краха. Переломный момент наступил, когда я посетил конференцию по интернет-маркетингу в своем городе. Я не просто слушал доклады, а активно знакомился со спикерами и участниками. За один день обменялся контактами с 15 потенциальными клиентами. Но самое ценное знакомство произошло в очереди за кофе. Разговорился с парнем, который оказался руководителем веб-студии. Он пожаловался на проблемы с текстами для клиентских сайтов. Я предложил бесплатно написать один текст, чтобы показать свой уровень. Это переросло в регулярное сотрудничество, которое за год принесло мне более 30 проектов и около 400 000 рублей. С тех пор я инвестирую в нетворкинг минимум 5 часов еженедельно — и это самая высокодоходная часть моей работы.
Стратегия поддержания профессиональных контактов:
- Создайте систему учета контактов — CRM или простая таблица, где фиксируйте все важные детали о клиентах и коллегах
- Разработайте график регулярных касаний — поздравления с праздниками, отправка полезных материалов, приглашения на мероприятия
- Предлагайте ценность — делитесь полезными статьями, инструментами, идеями без ожидания немедленной выгоды
- Практикуйте взаимопомощь — рекомендуйте клиентов коллегам, они ответят тем же
- Станьте экспертом в нише — это привлечет к вам внимание и укрепит репутацию
Продвижение услуг копирайтера через социальные сети
Социальные сети становятся мощным каналом привлечения клиентов для копирайтеров. Они позволяют демонстрировать экспертность, выстраивать личный бренд и напрямую взаимодействовать с потенциальными заказчиками. 🔥
Выбор платформ для продвижения услуг копирайтера:
- LinkedIn — идеален для B2B-копирайтеров, работающих с корпоративными клиентами
- Twitter — подходит для копирайтеров, специализирующихся на лаконичных форматах
- Telegram — эффективен для построения сообщества и демонстрации экспертности
- ВКонтакте — хорош для работы с российскими клиентами, особенно в регионах
- YouTube — отлично подходит для образовательного контента о копирайтинге
Стратегия контента для привлечения клиентов через соцсети:
- Демонстрируйте процесс работы — разборы текстов, анализ кейсов, методики написания
- Делитесь полезными советами — лайфхаки для улучшения текстов, инструменты для копирайтеров
- Публикуйте результаты проектов — успешные кейсы с измеримыми показателями
- Создавайте образовательный контент — мини-уроки, чек-листы, шаблоны
- Рассказывайте о трендах — новости в сфере копирайтинга, маркетинга, контент-стратегий
Важно помнить о регулярности публикаций. Определите оптимальную частоту — обычно 2-3 содержательных поста в неделю достаточно для поддержания активности профиля. Используйте планировщики контента, чтобы автоматизировать публикации.
Помимо органического продвижения, рассмотрите возможность таргетированной рекламы. Особенно эффективно продвигать конкретные предложения услуг или бесплатные полезные материалы (чек-листы, руководства) с последующим сбором контактов потенциальных клиентов.
Дополнительные каналы поиска заказов на копирайтинг:
Холодный аутрич: прямой поиск клиентов
Холодный аутрич подразумевает самостоятельный поиск и контакт с потенциальными клиентами. Хотя этот метод требует больше усилий, он позволяет работать с более крупными заказчиками и получать проекты без конкуренции на биржах.
Алгоритм эффективного холодного аутрича:
- Определите целевую аудиторию — составьте портрет идеального клиента
- Соберите базу контактов — используйте LinkedIn, каталоги компаний, отраслевые справочники
- Подготовьте персонализированное предложение — изучите потенциального клиента и его потребности
- Разработайте шаблон письма — с возможностью быстрой персонализации
- Установите систему последующих касаний — план follow-up сообщений
Ключевые принципы успешного холодного письма:
- Персонализация обращения и содержания
- Конкретное предложение ценности, а не размытое "я копирайтер"
- Демонстрация понимания проблем клиента
- Краткость и четкость формулировок
- Призыв к конкретному действию в конце письма
Отправляйте 5-10 персонализированных писем ежедневно, и вы гарантированно получите отклик в течение 1-2 недель. 📧
Специализированные сервисы заказов для копирайтеров
Помимо классических бирж фриланса существуют специализированные сервисы для копирайтеров, где можно найти более качественные и высокооплачиваемые заказы:
- Контент-маркетплейсы — TextBroker, ContentWriters, Copylancer
- Агрегаторы фриланс-проектов — Remoteok, ProBlogger Job Board
- Сервисы для авторов — Pressfeed, Muck Rack
- Коллаборативные платформы — Writology, iWriter
Эти платформы часто предлагают более высокие ставки, но и требования к качеству текстов там выше. Многие из них требуют прохождения тестовых заданий для подтверждения квалификации.
Партнерство с агентствами и студиями
Сотрудничество с маркетинговыми агентствами, веб-студиями и контент-бюро может обеспечить копирайтера постоянным потоком заказов. Агентства привлекают внештатных авторов для выполнения клиентских проектов, когда их штатные ресурсы перегружены.
Как наладить сотрудничество с агентствами:
- Составьте список потенциальных партнеров в вашем регионе или нише
- Исследуйте их сайты и портфолио, чтобы понять специфику работы
- Подготовьте коммерческое предложение о сотрудничестве
- Подчеркните свои сильные стороны и специализацию
- Будьте готовы к тестовому заданию или пробному проекту
Преимущества работы с агентствами — стабильность заказов, профессиональный менеджмент проектов и возможность работать с крупными брендами, недоступными для прямого сотрудничества. ⭐
Поиск заказов — это не разовая активность, а постоянный процесс развития вашего профессионального присутствия. Начните с нескольких каналов, которые лучше всего соответствуют вашим навыкам и целям. Регулярно анализируйте, какие источники приносят наиболее качественные проекты, и перераспределяйте усилия соответственно. Помните: самые ценные клиенты приходят благодаря последовательной демонстрации вашей экспертности и надежности. Превратите поиск заказов из стрессовой необходимости в стратегический процесс роста вашего бизнеса.
Инна Брагина
консультант по самозанятости