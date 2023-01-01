7 способов найти удаленную работу копирайтером: пошаговый гайд

Для кого эта статья:

Новички в копирайтинге, ищущие способы найти первую работу

Фрилансеры, желающие улучшить свои навыки и расширить клиентскую базу

Люди, заинтересованные в освоении удаленной работы и интернет-маркетинга Поиск удаленной работы копирайтером часто напоминает квест с множеством уровней сложности. Вы стучитесь в цифровые двери работодателей, пытаетесь доказать, что ваши тексты стоят денег, но в ответ слышите: "Нужен опыт" или "Требуется портфолио". Замкнутый круг? Вовсе нет. За 10 лет работы в этой сфере я выявил 7 проверенных способов найти первые заказы и построить стабильную карьеру копирайтера — без связей, переплат за курсы и многолетнего поиска. Сегодня делюсь рабочими методами, которые открывают двери даже новичкам. 🔍

Копирайтинг — одна из немногих профессий, где вход в индустрию требует минимальных затрат. Нужен только компьютер, интернет и умение четко излагать мысли. Но как найти первые заказы и начать зарабатывать? Рассмотрим 7 проверенных путей к удаленной работе копирайтером. 💻

1. Специализированные биржи контента

Биржи контента — самый очевидный, но при этом действенный способ начать карьеру. Здесь заказчики размещают задания, а исполнители выполняют их за определенную плату. Преимущества: низкий порог входа, постоянный поток заказов и прозрачная система оплаты.

Популярные биржи для копирайтеров:

Etxt — подходит для начинающих, позволяет набрать первый опыт и отзывы

— подходит для начинающих, позволяет набрать первый опыт и отзывы Advego — платформа с более высокими расценками и системой рейтинга

— платформа с более высокими расценками и системой рейтинга Text.ru — биржа с фокусом на качественный контент и проверкой уникальности

— биржа с фокусом на качественный контент и проверкой уникальности ContentMonster — площадка для опытных авторов с высокой оплатой

Биржа Средняя оплата за 1000 знаков Требования к новичкам Скорость вывода средств Etxt 30-80 руб. Низкие От 1 дня Advego 60-150 руб. Средние От 2 часов Text.ru 80-200 руб. Средние От 1 дня ContentMonster 150-400 руб. Высокие От 3 дней

Мария Воронцова, копирайтер-фрилансер с 5-летним опытом:

«Когда я только начинала, мне казалось, что на биржах нереально заработать. Первый месяц брала заказы по 30 рублей за 1000 знаков — чуть не бросила всё. Но я выработала систему: каждый день выполняла по 10 текстов, даже самых простых. Через 3 месяца мой рейтинг вырос, появились постоянные клиенты, а с ними и заказы по 150-200 рублей за тысячу знаков. Ключ к успеху оказался прост: регулярность, внимательность к ТЗ и соблюдение дедлайнов. Сейчас я зарабатываю от 70 000 рублей в месяц, работая с 5-6 постоянными клиентами, которых нашла именно через биржи».

2. Фриланс-платформы широкого профиля

В отличие от бирж контента, фриланс-платформы объединяют специалистов разных направлений. Здесь вы можете найти проекты любой сложности — от написания одного текста до долгосрочного сотрудничества. 🌐

FL.ru — старейшая российская платформа с большим количеством заказов

— старейшая российская платформа с большим количеством заказов Kwork — маркетплейс услуг с удобной системой пакетных предложений

— маркетплейс услуг с удобной системой пакетных предложений Upwork — международная площадка с высокооплачиваемыми проектами

— международная площадка с высокооплачиваемыми проектами Fiverr — глобальная платформа с возможностью создания собственных предложений

Для успешного старта на фриланс-платформах:

Создайте детальный профиль с указанием специализации (SEO-копирайтинг, рерайтинг, создание продающих текстов) Установите адекватные расценки — для начала можно работать за минимальную оплату Регулярно просматривайте новые проекты и оперативно откликайтесь на подходящие После выполнения каждого заказа просите клиента оставить отзыв

3. Профессиональные социальные сети

LinkedIn и другие профессиональные сети — отличный инструмент для поиска удаленной работы копирайтером. Здесь HR-специалисты и руководители компаний ищут сотрудников, в том числе и для удаленного сотрудничества. 🔗

Шаги для эффективного использования профсетей:

Создайте профессиональный профиль с фокусом на навыках копирайтинга

Регулярно публикуйте полезный контент по теме копирайтинга и маркетинга

Присоединитесь к профильным группам и активно участвуйте в обсуждениях

Напрямую связывайтесь с потенциальными работодателями, демонстрируя свои знания

4. Телеграм-каналы и чаты для фрилансеров

Telegram стал мощной платформой для поиска работы копирайтером. Существует множество каналов и чатов, где публикуются актуальные вакансии и заказы. 📱

Рекомендуемые каналы:

«Работа для копирайтеров»

«Фриланс: вакансии и заказы»

«Копирайтинг: заказы и обсуждения»

«Удаленная работа для авторов текстов»

Важно: в чатах часто появляются заказы, требующие оперативного отклика. Настройте уведомления, чтобы не пропускать интересные предложения.

5. Сайты вакансий

Традиционные job-порталы тоже подходят для поиска удаленной работы копирайтером. Компании все чаще размещают вакансии с пометкой «удаленно» или «фриланс». 🏢

Популярные ресурсы:

HeadHunter (hh.ru)

Работа.ру

Superjob

Яндекс.Работа

При поиске используйте фильтры: «Удаленная работа», «Фриланс», «Неполный день». В поисковой строке вводите не только «копирайтер», но и смежные специальности: «контент-менеджер», «редактор сайта», «автор текстов».

6. Прямой выход на потенциальных клиентов

Холодные продажи работают и в копирайтинге. Составьте список потенциальных клиентов (онлайн-магазины, информационные порталы, маркетинговые агентства) и предложите им свои услуги. 📊

Алгоритм действий:

Проанализируйте сайт компании и найдите слабые места в контенте Подготовьте персонализированное предложение с указанием конкретных улучшений Отправьте письмо на корпоративную почту или через форму обратной связи Следите за ответами и отправляйте напоминания через 5-7 дней

Конверсия таких обращений невысока (5-10%), но заказы, полученные напрямую, обычно более выгодные и долгосрочные.

7. Личный сайт или блог

Собственный сайт-портфолио или профессиональный блог — мощный инструмент для привлечения клиентов. Здесь вы можете продемонстрировать свой стиль письма, экспертизу и опыт работы. 🖋️

Ключевые элементы успешного сайта копирайтера:

Примеры ваших работ, распределенные по категориям

Четкое описание услуг и тарифов

Отзывы клиентов (даже если это друзья на первых порах)

Блог с полезными статьями о копирайтинге и маркетинге

Форма обратной связи и контактная информация

Продвигайте свой сайт через соцсети, профессиональные форумы и сообщества копирайтеров. Постепенно он начнет привлекать органический трафик через поисковые системы.

Биржи фриланса: где искать первые заказы копирайтеру

Биржи фриланса остаются наиболее доступным входом в профессию для новичков. Здесь можно найти заказы разной сложности и стоимости, постепенно наращивая портфолио и репутацию. 📝

Разберем особенности основных бирж для копирайтеров:

Название биржи Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для Etxt Нет тестов при регистрации, много заказов Низкие расценки, высокая конкуренция Абсолютных новичков без опыта Advego Более высокие ставки, система рейтинга Сложнее пройти регистрацию, жесткая модерация Копирайтеров с базовым опытом Text.ru Удобная проверка текстов, прозрачная система оплаты Меньше заказов, чем на других биржах SEO-копирайтеров ContentMonster Высокие ставки, интересные проекты Строгий отбор авторов, высокие требования Опытных копирайтеров

Стратегия работы на биржах фриланса:

Первый этап (1-2 месяца): Берите любые заказы, даже с низкой оплатой. Цель — набрать положительные отзывы и повысить рейтинг. Второй этап (3-4 месяца): Повышайте планку — отказывайтесь от заказов с оплатой ниже среднего. Ищите постоянных клиентов. Третий этап (от 6 месяцев): Работайте только с выгодными проектами. Начинайте предлагать дополнительные услуги (редактура, корректура, SEO-оптимизация).

Типичные ошибки новичков на фриланс-биржах:

Демпинг цен — снижение стоимости ниже рыночной в надежде получить больше заказов

Нарушение сроков — даже небольшая задержка может испортить репутацию

Игнорирование требований ТЗ — внимательно читайте все пункты задания

Плагиат — любое копирование чужого контента жестко карается на биржах

При выборе заказов обращайте внимание на рейтинг заказчика и отзывы о нем от других исполнителей. Это поможет избежать работы с недобросовестными клиентами.

Создаем убедительное портфолио для работы в копирайтинге

Портфолио — ваша визитная карточка и главный инструмент в поиске клиентов. Даже без коммерческого опыта можно создать убедительное портфолио, которое продемонстрирует ваши навыки и потенциал. 📂

Что включить в портфолио начинающему копирайтеру:

Тексты разных форматов: статьи, продающие тексты, описания товаров, email-рассылки Примеры текстов для разных ниш: красота, финансы, технологии, образование Работы с разным объемом: от коротких описаний до лонгридов Тексты с разными задачами: информационные, развлекательные, продающие

Если у вас нет опубликованных работ, создайте их специально для портфолио:

Напишите несколько текстов для вымышленных брендов

Переделайте существующие слабые тексты реальных компаний (сделайте версию «до/после»)

Создайте образцы контента для своего любимого бренда

Напишите несколько статей на темы, в которых вы хорошо разбираетесь

Антон Сергеев, редактор контентного агентства:

«Когда я просматриваю портфолио начинающих копирайтеров, меня не столько интересует количество работ, сколько их разнообразие и умение решать конкретные задачи. Помню кандидата, у которого в портфолио было всего 5 текстов, но каждый решал отдельную бизнес-задачу: привлечение трафика, конверсия посетителя в клиента, удержание внимания, формирование экспертности бренда и разрешение возражений. К каждому тексту он приложил краткое описание задачи и выбранной стратегии. Мы взяли его на проект, несмотря на отсутствие опыта работы в агентствах, и не пожалели — сейчас он один из наших ведущих авторов с доходом выше среднего по рынку».

Форматы представления портфолио:

PDF-документ — классический вариант, удобный для отправки по email

— классический вариант, удобный для отправки по email Google Docs — позволяет легко обновлять портфолио и делиться ссылкой

— позволяет легко обновлять портфолио и делиться ссылкой Личный сайт — профессиональное решение, демонстрирующее серьезный подход

— профессиональное решение, демонстрирующее серьезный подход Notion или другие онлайн-платформы — современный способ структурировать информацию

При оформлении портфолио соблюдайте следующие принципы:

Структурируйте работы по категориям или типам текстов К каждому примеру добавляйте краткое описание задачи и результата Если есть статистика (рост трафика, конверсии), обязательно укажите ее Размещайте новые и наиболее впечатляющие работы в начале Регулярно обновляйте портфолио, добавляя свежие примеры

Помните: качество важнее количества. Лучше иметь 5-7 отличных примеров, чем 20 посредственных текстов. 🔝

Как успешно пройти онлайн собеседование на вакансию копирайтера

Онлайн-собеседование — ключевой этап в получении удаленной работы копирайтером. От вашей подготовки и самопрезентации зависит, получите ли вы предложение о сотрудничестве. 🎯

Подготовка к собеседованию:

Исследуйте компанию: изучите сайт, блог, социальные сети потенциального работодателя Проанализируйте их контент: стиль, тон, особенности текстов Подготовьте примеры работ, релевантные вакансии Составьте список вопросов о проекте и обязанностях

Типичные вопросы на собеседовании копирайтера:

Расскажите о своем опыте в копирайтинге

Как вы подходите к созданию текстов разных типов?

Как вы работаете с ТЗ и дедлайнами?

Какие инструменты и методики вы используете в работе?

Как вы справляетесь с творческими блоками?

Как вы относитесь к правкам и критике?

Практические задания, которые могут дать на собеседовании:

Написать небольшой текст на заданную тему (обычно дают 30-60 минут) Отредактировать существующий текст, исправив ошибки или улучшив его Придумать заголовки для нескольких статей Адаптировать один текст для разных целевых аудиторий

Технические аспекты онлайн-собеседования:

Проверьте работу камеры и микрофона заранее

Обеспечьте стабильное интернет-соединение

Выберите тихое место без посторонних шумов

Позаботьтесь о нейтральном фоне и хорошем освещении

Правила самопрезентации на удаленном собеседовании:

Будьте пунктуальны — подключитесь к звонку за 5 минут до назначенного времени Одевайтесь профессионально, даже если собеседование проходит из дома Говорите четко и по существу, избегайте длинных отступлений Демонстрируйте энтузиазм и интерес к компании и проекту Будьте честны относительно своего опыта и навыков

После собеседования отправьте благодарственное письмо с кратким резюме обсуждения и подтверждением своей заинтересованности в позиции. Это покажет вашу организованность и внимание к деталям. 📧

Профессиональный рост: от новичка до востребованного копирайтера

Карьера копирайтера — это не просто поиск работы, но и постоянное развитие навыков, расширение специализации и увеличение стоимости услуг. Разберем поэтапный план профессионального роста. 📈

Этапы карьеры копирайтера и примерные доходы:

Уровень Опыт Ежемесячный доход Типичные проекты Новичок 0-6 месяцев 15 000 – 30 000 руб. Информационные статьи, описания товаров, рерайт Копирайтер 6-12 месяцев 30 000 – 60 000 руб. SEO-тексты, email-рассылки, лендинги Опытный копирайтер 1-3 года 60 000 – 100 000 руб. Продающие тексты, сценарии, контент-стратегии Эксперт 3+ лет 100 000 – 200 000+ руб. Комплексные проекты, консультации, обучение

Ключевые факторы быстрого профессионального роста:

Постоянное обучение — читайте книги по копирайтингу, проходите курсы, изучайте смежные области (маркетинг, SEO, психология продаж) Специализация — выберите 1-2 ниши и станьте экспертом в них (медицина, финансы, технологии) Нетворкинг — общайтесь с коллегами, участвуйте в профессиональных сообществах Создание личного бренда — ведите блог, выступайте на мероприятиях, делитесь экспертизой

Навыки, повышающие стоимость копирайтера:

SEO-оптимизация текстов

Умение работать с различными CMS (WordPress, Tilda)

Базовое понимание веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

Знание принципов email-маркетинга

Навыки редактуры и корректуры

Умение создавать контент-стратегии

Как увеличить стоимость своих услуг:

Собирайте кейсы с измеримыми результатами (рост трафика, увеличение конверсии) Регулярно обновляйте портфолио, добавляя наиболее успешные проекты Повышайте расценки постепенно — на 10-15% каждые 3-6 месяцев Предлагайте дополнительные услуги (контент-план, аудит существующих текстов)

Долгосрочные карьерные перспективы копирайтера:

Создание собственного контент-агентства

Переход в контент-маркетинг или SMM

Развитие в качестве бренд-стратега

Запуск обучающих курсов и мастер-классов

Работа редактором в медиа или издательстве

Помните: в копирайтинге нет потолка заработка. Ваш доход зависит от качества текстов, умения решать бизнес-задачи клиентов и навыков самопрезентации. 🚀

Поиск удаленной работы копирайтером — это не лотерея, а четкий алгоритм действий, который работает при системном подходе. Начните с малого: зарегистрируйтесь на двух-трех биржах, создайте базовое портфолио, подготовьте шаблоны писем для потенциальных клиентов. Действуйте каждый день, применяя все семь способов поиска работы в комплексе. Первые заказы могут быть небольшими и низкооплачиваемыми, но они — фундамент вашей будущей карьеры. Через полгода системной работы вы будете удивлены, насколько изменится ваш профессиональный статус и уровень дохода.

