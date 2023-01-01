Как начать работу с Todoist: регистрация и установка#Приложения и экосистемы #Настройки и лайфхаки
Для кого эта статья:
- Студенты, желающие улучшить свои навыки управления временем и задачами
- Фрилансеры, нуждающиеся в системе организации работы и управления проектами
Корпоративные сотрудники, стремящиеся оптимизировать рабочие процессы и повысить продуктивность команды
Управление задачами не должно вызывать стресс — оно должно его устранять. Но когда видишь множество инструментов для планирования, легко потеряться в выборе. Todoist стал моим спасительным кругом в океане дел и дедлайнов. В этой статье я проведу вас за руку через весь процесс начала работы с этим мощным инструментом — от регистрации до создания ваших первых задач. Неважно, студент вы, фрилансер или корпоративный боец — освойте Todoist за 15 минут и забудьте, что такое упущенные дедлайны. 🚀
Что такое Todoist: обзор возможностей планировщика
Todoist — это не просто список дел, а полноценная система управления задачами, которая работает на всех основных платформах. Вместо разрозненных заметок и забытых напоминаний, вы получаете единую экосистему для координации ваших проектов и задач. 📱💻
Что делает Todoist особенным? Интуитивно понятный интерфейс в сочетании с мощной функциональностью. Пользователи всех уровней — от новичков до продвинутых — могут настроить его под свои потребности.
Сергей Дроздов, руководитель отдела разработки Когда мы начали удалённую работу, команда была в растерянности. Задачи терялись, дедлайны срывались. Я перепробовал множество инструментов, пока не остановился на Todoist. За неделю внедрения производительность команды выросла на 30%. Ключевым фактором стала возможность создавать проекты с вложенными задачами и делегировать их членам команды. Функция комментариев исключила путаницу в коммуникации, а интеграция с календарем позволила всем видеть общую картину. Теперь мы не представляем работу без этого инструмента.
Todoist предлагает впечатляющий набор функций, которые я разбил на ключевые категории:
- Организация: Проекты, подпроекты, задачи, подзадачи, метки и фильтры
- Планирование: Сроки выполнения, повторяющиеся задачи, напоминания, приоритеты
- Совместная работа: Делегирование задач, комментарии, общие проекты
- Интеграции: Синхронизация с более чем 60 сервисами, включая Google Calendar, Slack, Gmail
- Продуктивность: Карма Todoist (игровая система достижений), обзор активности, отчеты о продуктивности
|Функция
|Бесплатная версия
|Pro версия
|Количество проектов
|5
|Неограниченно
|Участников в проекте
|5
|25
|Загрузка файлов
|Нет
|До 100 МБ на файл
|Напоминания
|Нет
|Да
|Метки и фильтры
|Базовые
|Расширенные
|Отслеживание активности
|Нет
|Полная история на 1 год
Теперь, когда мы понимаем возможности Todoist, давайте разберемся, как создать аккаунт и настроить приложение на всех ваших устройствах. 🚀
Регистрация в Todoist: пошаговая инструкция
Регистрация в Todoist — это быстрый процесс, который займет не более 3-х минут. Вы можете начать работу как через веб-версию, так и через приложение. Я рекомендую начать с веб-интерфейса, а затем добавить мобильные устройства. 📝
Вот точная последовательность действий для регистрации через браузер:
- Откройте официальный сайт todoist.com
- В правом верхнем углу нажмите кнопку "Начать бесплатно" или "Sign up"
- Выберите один из способов регистрации:
- Электронная почта (рекомендуется)
- Google-аккаунт
- Apple ID
- При регистрации через email укажите:
- Адрес электронной почты
- Пароль (минимум 8 символов)
- Имя (будет отображаться в интерфейсе)
- Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности
- Нажмите "Зарегистрироваться"
- Подтвердите email, перейдя по ссылке из письма (этот шаг можно выполнить позже)
После регистрации Todoist предложит вам пройти короткий опрос о том, как вы планируете использовать приложение. Это поможет системе предложить оптимальные настройки. Вы можете пропустить этот шаг, но я рекомендую потратить минуту на его заполнение.
|Способ регистрации
|Преимущества
|Особенности
|Полный контроль над аккаунтом
|Требуется подтверждение почты
|Быстрая регистрация без пароля
|Автоматическая интеграция с Google Calendar
|Apple ID
|Повышенная безопасность
|Идеально для пользователей экосистемы Apple
При выборе способа регистрации учтите, что:
- Регистрация через Google позволит быстро интегрировать задачи с вашим календарем
- Регистрация через Apple ID обеспечивает дополнительный уровень безопасности с функцией "Скрыть мой email"
- Использование email позволяет иметь независимый аккаунт, не привязанный к сторонним сервисам
После успешной регистрации вы будете перенаправлены на главную страницу Todoist с приветственным сообщением и подсказками для начала работы. Но прежде чем погружаться в создание задач, давайте настроим приложение на всех ваших устройствах, чтобы вы могли работать в любом месте. 🔄
Как скачать приложение Todoist на разные устройства
Мощь Todoist раскрывается в полной мере, когда вы используете его на всех своих устройствах. Синхронизация происходит мгновенно, позволяя вам управлять задачами с любого устройства, находясь где угодно. 🔄
Todoist доступен на всех основных платформах. Вот детальные инструкции по установке:
Мария Соколова, фрилансер-дизайнер Я работаю с клиентами из разных часовых поясов, и мой график всегда был хаотичным. Однажды я пропустила важный дедлайн, потеряв крупного клиента. Это стало переломным моментом. Установив Todoist на ноутбук и телефон, я создала систему, где каждый проект имел свою структуру с этапами и сроками. Благодаря функции повторяющихся задач, мне не нужно помнить о регулярных делах — они просто появляются в моем списке. А мобильное приложение позволяет добавлять идеи прямо во время встреч с клиентами. За полгода мой доход вырос на 40%, а рабочий день сократился на 2 часа.
Вот пошаговые инструкции для всех типов устройств:
Для iPhone и iPad (iOS):
- Откройте App Store
- В поиске введите "Todoist"
- Нажмите "Загрузить" рядом с официальным приложением Todoist (разработчик Doist)
- Дождитесь окончания загрузки и нажмите "Открыть"
- Войдите в систему, используя учетные данные, созданные ранее
Для Android-устройств:
- Откройте Google Play Store
- В поиске введите "Todoist"
- Выберите официальное приложение Todoist
- Нажмите "Установить"
- После установки откройте приложение и войдите в свой аккаунт
Для Windows:
- Вариант 1: Скачайте настольное приложение с официального сайта todoist.com/downloads
- Вариант 2: Установите из Microsoft Store (для Windows 10/11)
- Запустите установленное приложение и войдите в систему
Для macOS:
- Откройте App Store
- Найдите Todoist
- Нажмите "Загрузить"
- После установки откройте программу из папки "Программы"
Расширения для браузеров:
- Chrome: Перейдите в Chrome Web Store и найдите Todoist
- Firefox: Откройте Firefox Add-ons и установите Todoist
- Safari: Установите через App Store (для macOS)
Для любого варианта установки после запуска вам потребуется авторизоваться с теми же учетными данными, которые вы использовали при регистрации. Синхронизация произойдет автоматически. 🔄
Особенности работы с приложением на разных устройствах:
|Устройство
|Уникальные возможности
|Размер приложения
|iOS
|Виджеты для экрана блокировки, интеграция с Siri
|~100 МБ
|Android
|Виджеты рабочего стола, интеграция с Google Assistant
|~40 МБ
|Windows
|Горячие клавиши, интеграция с Windows Hello
|~150 МБ
|macOS
|Поддержка Touch Bar, интеграция с Apple Reminders
|~80 МБ
|Веб-версия
|Доступ с любого устройства без установки
|Не требует места
После установки Todoist на все необходимые устройства, пора настроить интерфейс и создать вашу первую задачу. 🚀
Первый запуск: настройка интерфейса приложения Todoist
При первом запуске Todoist вас встретит чистый и минималистичный интерфейс. Не спешите создавать задачи — несколько минут, потраченных на правильную настройку, сэкономят вам часы в будущем. 🕒
Давайте разберем основные элементы интерфейса и оптимальные настройки:
Главное меню (слева): Здесь находятся базовые разделы:
- Входящие (Inbox) — для быстрого добавления задач
- Сегодня (Today) — задачи на текущий день
- Предстоящие (Upcoming) — задачи на ближайшие дни
- Фильтры и метки — для продвинутой сортировки
- Проекты — ваши рабочие и личные проекты
- Рабочая область (центр): Отображает задачи выбранного раздела
- Панель быстрого добавления (внизу): Для создания новых задач
- Меню настроек (правый верхний угол): Доступ к персональным настройкам
Перед началом активного использования, рекомендую выполнить следующие настройки:
Выбор темы оформления:
- Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу
- Выберите "Настройки"
- Перейдите во вкладку "Тема"
- Выберите светлую, тёмную или нейтральную тему
Настройка уведомлений:
- В меню "Настройки" перейдите в раздел "Уведомления"
- Выберите способы получения уведомлений (email, push-уведомления)
- Установите время ежедневных напоминаний
Языковые настройки:
- В меню "Настройки" выберите "Общие"
- Установите предпочтительный язык интерфейса
- Настройте формат даты (ДД/ММ/ГГГГ или ММ/ДД/ГГГГ)
Настройка рабочей недели:
- В "Общих настройках" укажите первый день недели
- Выберите рабочие дни (для корректного планирования)
Горячие клавиши (для десктопной версии):
- В "Настройках" найдите раздел "Продуктивность"
- Изучите список горячих клавиш или настройте собственные
Особое внимание уделите настройке автоматических функций, которые значительно сэкономят ваше время:
- Автоматическое определение даты: Включите эту функцию, чтобы Todoist распознавал фразы вроде "завтра", "каждый понедельник" и автоматически назначал даты
- Напоминания по геолокации: Настройте напоминания, которые срабатывают, когда вы прибываете в определенное место (доступно в Pro-версии)
- Интеграции: Подключите Todoist к сервисам, которыми вы пользуетесь (Google Calendar, Slack, Gmail и др.)
После настройки интерфейса Todoist под ваши нужды, пора перейти к созданию первых задач и проектов. Правильная организация с самого начала позволит вам максимально эффективно использовать все возможности приложения. 📊
Создание первых задач в To-Do List приложении
Теперь, когда интерфейс настроен под ваши нужды, пора создавать первые задачи. Правильный подход к структурированию задач с самого начала задаст тон всему вашему опыту работы с Todoist. 📝
Начнем с базовой инструкции по созданию задач:
Простое добавление задачи:
- Нажмите на кнопку "+" в нижней части экрана или используйте клавишу "q" на клавиатуре
- Введите название задачи и нажмите "Добавить задачу"
Добавление задачи с датой выполнения:
- При создании задачи напишите её название, а затем укажите дату
- Вы можете использовать естественный язык: "Завтра", "В пятницу", "23 марта"
- Todoist автоматически распознает дату и выделит её
Создание повторяющейся задачи:
- После названия задачи добавьте "каждый день", "каждый понедельник", "каждые 2 недели"
- Система создаст повторяющуюся задачу по указанному расписанию
Установка приоритета:
- При создании задачи нажмите на иконку флага или добавьте "p1", "p2", "p3", "p4" в тексте
- p1 — наивысший приоритет (красный), p4 — обычный (без цвета)
Добавление метки (тега):
- При создании задачи добавьте "#работа", "#личное" или другую метку
- Метки позволяют группировать задачи из разных проектов
Для эффективного старта создайте базовую структуру проектов. Вот пример оптимальной организации для начала:
- Работа: Для профессиональных задач и проектов
- Личное: Для персональных дел и целей
- Дом: Для бытовых задач и покупок
- Здоровье: Для отслеживания физической активности и лечения
- Обучение: Для книг, курсов и образовательных целей
Для создания проекта:
- Нажмите на "+" рядом с разделом "Проекты" в левом меню
- Введите название проекта
- Выберите цвет для быстрой идентификации
- Определите, будет ли проект общим или личным
После создания базовой структуры, вот несколько эффективных стратегий для начального использования:
|Стратегия
|Описание
|Подходит для
|GTD (Getting Things Done)
|Разделение задач по контекстам (#телефон, #компьютер, #встреча)
|Загруженных профессионалов, менеджеров
|Eisenhower Matrix
|Классификация задач по важности/срочности через приоритеты
|Тех, кто часто сталкивается с конфликтом приоритетов
|Метод Помодоро
|Разбивка задач на 25-минутные интервалы с помощью подзадач
|Студентов, фрилансеров, работников умственного труда
|Time Blocking
|Создание задач с указанием точного времени начала через @ метку
|Людей с плотным расписанием встреч и звонков
Практические советы для новичков:
- Начинайте день с просмотра раздела "Сегодня" — это ваш фокус на текущие 24 часа
- Используйте "Входящие" (Inbox) для быстрого сохранения идей без необходимости сразу их категоризировать
- Еженедельно проводите ревизию проектов и переносите незавершенные задачи
- Используйте комментарии к задачам для хранения дополнительной информации
- Отмечайте выполненные задачи — это повышает мотивацию и позволяет отслеживать прогресс
Не старайтесь сразу использовать все функции Todoist. Начните с базовых возможностей и постепенно расширяйте свой арсенал по мере роста комфорта с системой. Самое важное — регулярность использования. Даже самая совершенная система управления задачами бесполезна, если вы не интегрируете её в свои ежедневные процессы. 🔄
Todoist — это не просто приложение, а мощный союзник в вашей повседневной борьбе с хаосом и прокрастинацией. Простая регистрация, понятный интерфейс и гибкая система настроек делают его идеальным решением как для новичков, так и для опытных пользователей. Помните, что ключ к продуктивности — не в количестве инструментов, а в их грамотном применении. Начните с малого, создайте первые задачи и проекты, интегрируйте Todoist во все устройства, и уже через неделю вы заметите, как исчезает ощущение перегруженности и появляется ясность мысли. Ваши цели теперь не просто мечты — они разбиты на конкретные, выполнимые шаги.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель