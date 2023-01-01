Как начать работу с Todoist: регистрация и установка

Для кого эта статья:

Студенты, желающие улучшить свои навыки управления временем и задачами

Фрилансеры, нуждающиеся в системе организации работы и управления проектами

Корпоративные сотрудники, стремящиеся оптимизировать рабочие процессы и повысить продуктивность команды Управление задачами не должно вызывать стресс — оно должно его устранять. Но когда видишь множество инструментов для планирования, легко потеряться в выборе. Todoist стал моим спасительным кругом в океане дел и дедлайнов. В этой статье я проведу вас за руку через весь процесс начала работы с этим мощным инструментом — от регистрации до создания ваших первых задач. Неважно, студент вы, фрилансер или корпоративный боец — освойте Todoist за 15 минут и забудьте, что такое упущенные дедлайны. 🚀

Что такое Todoist: обзор возможностей планировщика

Todoist — это не просто список дел, а полноценная система управления задачами, которая работает на всех основных платформах. Вместо разрозненных заметок и забытых напоминаний, вы получаете единую экосистему для координации ваших проектов и задач. 📱💻

Что делает Todoist особенным? Интуитивно понятный интерфейс в сочетании с мощной функциональностью. Пользователи всех уровней — от новичков до продвинутых — могут настроить его под свои потребности.

Сергей Дроздов, руководитель отдела разработки Когда мы начали удалённую работу, команда была в растерянности. Задачи терялись, дедлайны срывались. Я перепробовал множество инструментов, пока не остановился на Todoist. За неделю внедрения производительность команды выросла на 30%. Ключевым фактором стала возможность создавать проекты с вложенными задачами и делегировать их членам команды. Функция комментариев исключила путаницу в коммуникации, а интеграция с календарем позволила всем видеть общую картину. Теперь мы не представляем работу без этого инструмента.

Todoist предлагает впечатляющий набор функций, которые я разбил на ключевые категории:

Организация: Проекты, подпроекты, задачи, подзадачи, метки и фильтры

Проекты, подпроекты, задачи, подзадачи, метки и фильтры Планирование: Сроки выполнения, повторяющиеся задачи, напоминания, приоритеты

Сроки выполнения, повторяющиеся задачи, напоминания, приоритеты Совместная работа: Делегирование задач, комментарии, общие проекты

Делегирование задач, комментарии, общие проекты Интеграции: Синхронизация с более чем 60 сервисами, включая Google Calendar, Slack, Gmail

Синхронизация с более чем 60 сервисами, включая Google Calendar, Slack, Gmail Продуктивность: Карма Todoist (игровая система достижений), обзор активности, отчеты о продуктивности

Функция Бесплатная версия Pro версия Количество проектов 5 Неограниченно Участников в проекте 5 25 Загрузка файлов Нет До 100 МБ на файл Напоминания Нет Да Метки и фильтры Базовые Расширенные Отслеживание активности Нет Полная история на 1 год

Теперь, когда мы понимаем возможности Todoist, давайте разберемся, как создать аккаунт и настроить приложение на всех ваших устройствах. 🚀

Регистрация в Todoist: пошаговая инструкция

Регистрация в Todoist — это быстрый процесс, который займет не более 3-х минут. Вы можете начать работу как через веб-версию, так и через приложение. Я рекомендую начать с веб-интерфейса, а затем добавить мобильные устройства. 📝

Вот точная последовательность действий для регистрации через браузер:

Откройте официальный сайт todoist.com В правом верхнем углу нажмите кнопку "Начать бесплатно" или "Sign up" Выберите один из способов регистрации: Электронная почта (рекомендуется)

Google-аккаунт

Apple ID При регистрации через email укажите: Адрес электронной почты

Пароль (минимум 8 символов)

Имя (будет отображаться в интерфейсе) Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности Нажмите "Зарегистрироваться" Подтвердите email, перейдя по ссылке из письма (этот шаг можно выполнить позже)

После регистрации Todoist предложит вам пройти короткий опрос о том, как вы планируете использовать приложение. Это поможет системе предложить оптимальные настройки. Вы можете пропустить этот шаг, но я рекомендую потратить минуту на его заполнение.

Способ регистрации Преимущества Особенности Email Полный контроль над аккаунтом Требуется подтверждение почты Google Быстрая регистрация без пароля Автоматическая интеграция с Google Calendar Apple ID Повышенная безопасность Идеально для пользователей экосистемы Apple

При выборе способа регистрации учтите, что:

Регистрация через Google позволит быстро интегрировать задачи с вашим календарем

Регистрация через Apple ID обеспечивает дополнительный уровень безопасности с функцией "Скрыть мой email"

Использование email позволяет иметь независимый аккаунт, не привязанный к сторонним сервисам

После успешной регистрации вы будете перенаправлены на главную страницу Todoist с приветственным сообщением и подсказками для начала работы. Но прежде чем погружаться в создание задач, давайте настроим приложение на всех ваших устройствах, чтобы вы могли работать в любом месте. 🔄

Как скачать приложение Todoist на разные устройства

Мощь Todoist раскрывается в полной мере, когда вы используете его на всех своих устройствах. Синхронизация происходит мгновенно, позволяя вам управлять задачами с любого устройства, находясь где угодно. 🔄

Todoist доступен на всех основных платформах. Вот детальные инструкции по установке:

Мария Соколова, фрилансер-дизайнер Я работаю с клиентами из разных часовых поясов, и мой график всегда был хаотичным. Однажды я пропустила важный дедлайн, потеряв крупного клиента. Это стало переломным моментом. Установив Todoist на ноутбук и телефон, я создала систему, где каждый проект имел свою структуру с этапами и сроками. Благодаря функции повторяющихся задач, мне не нужно помнить о регулярных делах — они просто появляются в моем списке. А мобильное приложение позволяет добавлять идеи прямо во время встреч с клиентами. За полгода мой доход вырос на 40%, а рабочий день сократился на 2 часа.

Вот пошаговые инструкции для всех типов устройств:

Для iPhone и iPad (iOS): Откройте App Store В поиске введите "Todoist" Нажмите "Загрузить" рядом с официальным приложением Todoist (разработчик Doist) Дождитесь окончания загрузки и нажмите "Открыть" Войдите в систему, используя учетные данные, созданные ранее

Для Android-устройств: Откройте Google Play Store В поиске введите "Todoist" Выберите официальное приложение Todoist Нажмите "Установить" После установки откройте приложение и войдите в свой аккаунт

Для Windows: Вариант 1: Скачайте настольное приложение с официального сайта todoist.com/downloads Вариант 2: Установите из Microsoft Store (для Windows 10/11) Запустите установленное приложение и войдите в систему

Для macOS: Откройте App Store Найдите Todoist Нажмите "Загрузить" После установки откройте программу из папки "Программы"

Расширения для браузеров: Chrome: Перейдите в Chrome Web Store и найдите Todoist Firefox: Откройте Firefox Add-ons и установите Todoist Safari: Установите через App Store (для macOS)



Для любого варианта установки после запуска вам потребуется авторизоваться с теми же учетными данными, которые вы использовали при регистрации. Синхронизация произойдет автоматически. 🔄

Особенности работы с приложением на разных устройствах:

Устройство Уникальные возможности Размер приложения iOS Виджеты для экрана блокировки, интеграция с Siri ~100 МБ Android Виджеты рабочего стола, интеграция с Google Assistant ~40 МБ Windows Горячие клавиши, интеграция с Windows Hello ~150 МБ macOS Поддержка Touch Bar, интеграция с Apple Reminders ~80 МБ Веб-версия Доступ с любого устройства без установки Не требует места

После установки Todoist на все необходимые устройства, пора настроить интерфейс и создать вашу первую задачу. 🚀

Первый запуск: настройка интерфейса приложения Todoist

При первом запуске Todoist вас встретит чистый и минималистичный интерфейс. Не спешите создавать задачи — несколько минут, потраченных на правильную настройку, сэкономят вам часы в будущем. 🕒

Давайте разберем основные элементы интерфейса и оптимальные настройки:

Главное меню (слева): Здесь находятся базовые разделы: Входящие (Inbox) — для быстрого добавления задач

Сегодня (Today) — задачи на текущий день

Предстоящие (Upcoming) — задачи на ближайшие дни

Фильтры и метки — для продвинутой сортировки

Проекты — ваши рабочие и личные проекты Рабочая область (центр): Отображает задачи выбранного раздела Панель быстрого добавления (внизу): Для создания новых задач Меню настроек (правый верхний угол): Доступ к персональным настройкам

Перед началом активного использования, рекомендую выполнить следующие настройки:

Выбор темы оформления: Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу

Выберите "Настройки"

Перейдите во вкладку "Тема"

Выберите светлую, тёмную или нейтральную тему Настройка уведомлений: В меню "Настройки" перейдите в раздел "Уведомления"

Выберите способы получения уведомлений (email, push-уведомления)

Установите время ежедневных напоминаний Языковые настройки: В меню "Настройки" выберите "Общие"

Установите предпочтительный язык интерфейса

Настройте формат даты (ДД/ММ/ГГГГ или ММ/ДД/ГГГГ) Настройка рабочей недели: В "Общих настройках" укажите первый день недели

Выберите рабочие дни (для корректного планирования) Горячие клавиши (для десктопной версии): В "Настройках" найдите раздел "Продуктивность"

Изучите список горячих клавиш или настройте собственные

Особое внимание уделите настройке автоматических функций, которые значительно сэкономят ваше время:

Автоматическое определение даты: Включите эту функцию, чтобы Todoist распознавал фразы вроде "завтра", "каждый понедельник" и автоматически назначал даты

Включите эту функцию, чтобы Todoist распознавал фразы вроде "завтра", "каждый понедельник" и автоматически назначал даты Напоминания по геолокации: Настройте напоминания, которые срабатывают, когда вы прибываете в определенное место (доступно в Pro-версии)

Настройте напоминания, которые срабатывают, когда вы прибываете в определенное место (доступно в Pro-версии) Интеграции: Подключите Todoist к сервисам, которыми вы пользуетесь (Google Calendar, Slack, Gmail и др.)

После настройки интерфейса Todoist под ваши нужды, пора перейти к созданию первых задач и проектов. Правильная организация с самого начала позволит вам максимально эффективно использовать все возможности приложения. 📊

Создание первых задач в To-Do List приложении

Теперь, когда интерфейс настроен под ваши нужды, пора создавать первые задачи. Правильный подход к структурированию задач с самого начала задаст тон всему вашему опыту работы с Todoist. 📝

Начнем с базовой инструкции по созданию задач:

Простое добавление задачи: Нажмите на кнопку "+" в нижней части экрана или используйте клавишу "q" на клавиатуре

Введите название задачи и нажмите "Добавить задачу" Добавление задачи с датой выполнения: При создании задачи напишите её название, а затем укажите дату

Вы можете использовать естественный язык: "Завтра", "В пятницу", "23 марта"

Todoist автоматически распознает дату и выделит её Создание повторяющейся задачи: После названия задачи добавьте "каждый день", "каждый понедельник", "каждые 2 недели"

Система создаст повторяющуюся задачу по указанному расписанию Установка приоритета: При создании задачи нажмите на иконку флага или добавьте "p1", "p2", "p3", "p4" в тексте

p1 — наивысший приоритет (красный), p4 — обычный (без цвета) Добавление метки (тега): При создании задачи добавьте "#работа", "#личное" или другую метку

Метки позволяют группировать задачи из разных проектов

Для эффективного старта создайте базовую структуру проектов. Вот пример оптимальной организации для начала:

Работа: Для профессиональных задач и проектов

Для профессиональных задач и проектов Личное: Для персональных дел и целей

Для персональных дел и целей Дом: Для бытовых задач и покупок

Для бытовых задач и покупок Здоровье: Для отслеживания физической активности и лечения

Для отслеживания физической активности и лечения Обучение: Для книг, курсов и образовательных целей

Для создания проекта:

Нажмите на "+" рядом с разделом "Проекты" в левом меню Введите название проекта Выберите цвет для быстрой идентификации Определите, будет ли проект общим или личным

После создания базовой структуры, вот несколько эффективных стратегий для начального использования:

Стратегия Описание Подходит для GTD (Getting Things Done) Разделение задач по контекстам (#телефон, #компьютер, #встреча) Загруженных профессионалов, менеджеров Eisenhower Matrix Классификация задач по важности/срочности через приоритеты Тех, кто часто сталкивается с конфликтом приоритетов Метод Помодоро Разбивка задач на 25-минутные интервалы с помощью подзадач Студентов, фрилансеров, работников умственного труда Time Blocking Создание задач с указанием точного времени начала через @ метку Людей с плотным расписанием встреч и звонков

Практические советы для новичков:

Начинайте день с просмотра раздела "Сегодня" — это ваш фокус на текущие 24 часа

Используйте "Входящие" (Inbox) для быстрого сохранения идей без необходимости сразу их категоризировать

Еженедельно проводите ревизию проектов и переносите незавершенные задачи

Используйте комментарии к задачам для хранения дополнительной информации

Отмечайте выполненные задачи — это повышает мотивацию и позволяет отслеживать прогресс

Не старайтесь сразу использовать все функции Todoist. Начните с базовых возможностей и постепенно расширяйте свой арсенал по мере роста комфорта с системой. Самое важное — регулярность использования. Даже самая совершенная система управления задачами бесполезна, если вы не интегрируете её в свои ежедневные процессы. 🔄