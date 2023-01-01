Unity: как создать первую игру от установки до запуска проекта

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр

Студенты и обучающиеся в области программирования и геймдизайна

Люди, заинтересованные в карьере в IT и разработке игр Вы держите в руках контроллер от своей игровой консоли и думаете: "А что, если создать собственную игру?" Unity — ваш первый шаг к этой мечте. Эта мощная платформа разработки игр открыла двери в индустрию тысячам разработчиков, от студентов до профессионалов. Не нужно быть гением программирования или дизайна — достаточно следовать пошаговой инструкции, и вскоре вы увидите результаты своего творчества на экране. Давайте вместе пройдем путь от установки Unity до создания вашего первого игрового проекта! 🎮

Что такое Unity и почему стоит начать с него

Unity — это многофункциональный игровой движок, который позволяет разрабатывать игры и интерактивный контент для более чем 25 платформ, включая ПК, мобильные устройства, консоли и VR/AR системы. Основанный в 2004 году, Unity превратился в инструмент выбора для более 60% всех разработчиков игр в мире.

Ключевые преимущества Unity для начинающих разработчиков:

Низкий порог вхождения — интуитивно понятный интерфейс позволяет начать работу даже без глубоких знаний программирования

Мощная визуальная среда разработки — возможность видеть результаты своей работы в реальном времени

Кроссплатформенность — один код работает на всех устройствах

Огромное сообщество и база знаний — тысячи руководств, форумов и ресурсов для обучения

Asset Store — магазин готовых ассетов, где можно найти модели, скрипты и другие элементы для своих проектов

Важно понимать, что Unity — это не просто инструмент для создания игр. Это экосистема, включающая в себя редактор для разработки, инструменты для монетизации, аналитику и многое другое.

Тип проекта Подходит ли Unity Почему 2D игры Отлично Специализированные инструменты для 2D, включая физику и анимацию 3D игры Отлично Мощные возможности рендеринга и физики Мобильные игры Очень хорошо Оптимизированная производительность, инструменты для монетизации VR/AR приложения Отлично Встроенная поддержка большинства VR/AR платформ Симуляторы Хорошо Реалистичная физика и возможности визуализации

Андрей Козлов, технический директор игровой студии

Помню свой первый опыт с Unity как сейчас. До этого я перепробовал несколько движков, но всегда упирался в стену сложности. Я был уверен, что разработка игр — это удел избранных с математическим складом ума. Первый запуск Unity изменил всё. Я создал пустой проект, перетащил на сцену куб, добавил физику и запустил симуляцию. Куб упал и отскочил от пола. Это было так просто! В тот момент я понял, что барьер между мной и миром разработки игр рухнул. Через месяц я выпустил свою первую простую игру, через полгода нашёл работу в студии. Сейчас я руковожу командой разработчиков, и каждого новичка мы начинаем обучать именно с Unity. Не потому что это самый мощный движок, а потому что он даёт возможность начать создавать, а не тонуть в документации.

Установка и настройка Unity для разработки

Процесс установки Unity достаточно прост, но включает несколько важных шагов, которые гарантируют правильную настройку вашей среды разработки. 🔧

Шаг 1: Скачайте Unity Hub

Unity Hub — это приложение-менеджер, которое упрощает установку и управление различными версиями Unity на вашем компьютере:

Перейдите на официальный сайт Unity (unity.com)

Нажмите на "Get Started" или "Скачать Unity"

Выберите и скачайте Unity Hub для вашей операционной системы

Шаг 2: Создание учетной записи Unity

Для использования Unity вам потребуется бесплатная учетная запись:

Запустите Unity Hub и нажмите на "Создать учетную запись" или "Войти"

Заполните форму регистрации или войдите с существующей учетной записью

Выберите подходящий тип лицензии (для начинающих достаточно бесплатной Personal)

Шаг 3: Установка редактора Unity

Через Unity Hub вы можете установить нужную версию редактора:

В Unity Hub перейдите на вкладку "Installs" (Установки)

Нажмите кнопку "Add" (Добавить)

Выберите рекомендуемую стабильную версию (обозначенную как "LTS" — Long Term Support)

Выберите компоненты для установки (минимально необходимые модули будут отмечены)

Шаг 4: Установка дополнительных модулей поддержки

В зависимости от типа проектов, которые вы планируете разрабатывать, добавьте нужные модули:

Android Build Support — для разработки под Android

iOS Build Support — для разработки под iOS

WebGL Build Support — для создания игр для браузеров

Visual Studio — интегрированная среда разработки для написания кода

Системные требования Минимальные Рекомендуемые Операционная система Windows 7 (SP1+), macOS 10.13+, Ubuntu 18.04+ Windows 10/11, macOS Monterey, Ubuntu 20.04 Процессор x64 архитектура с поддержкой SSE2 Четырехъядерный Intel или AMD Оперативная память 8 ГБ 16 ГБ или больше Графика DX10, DX11 или DX12 Dedicated GPU с 4+ ГБ VRAM Место на диске Около 10 ГБ SSD с 20+ ГБ свободного места

Шаг 5: Настройка интеграции с IDE

Unity работает с различными средами разработки кода:

Visual Studio — рекомендуется для Windows, предлагает лучшую интеграцию

Visual Studio Code — легковесная альтернатива, работающая на всех платформах

Rider — мощная IDE от JetBrains, оптимизированная для Unity (платная)

Шаг 6: Проверка установки

После завершения установки:

Запустите Unity Hub

Перейдите на вкладку Projects и создайте новый проект

Выберите шаблон 3D или 2D Core

Дайте название проекту и выберите расположение на диске

Нажмите Create — должен запуститься редактор Unity с пустым проектом

Первые шаги в Unity: интерфейс и базовые функции

После успешной установки Unity и создания первого проекта вы окажетесь в редакторе Unity — вашем главном рабочем пространстве. Интерфейс может показаться сложным на первый взгляд, но он логично организован и делится на несколько основных областей. 🖥️

Основные окна редактора Unity:

Scene View (Сцена) — главное окно, где вы визуально создаете и редактируете игровой мир

— главное окно, где вы визуально создаете и редактируете игровой мир Game View (Игра) — показывает, как игра будет выглядеть для конечного пользователя

— показывает, как игра будет выглядеть для конечного пользователя Hierarchy (Иерархия) — список всех объектов в текущей сцене

— список всех объектов в текущей сцене Project (Проект) — отображает все файлы и ресурсы вашего проекта

— отображает все файлы и ресурсы вашего проекта Inspector (Инспектор) — показывает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта

— показывает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта Console (Консоль) — отображает ошибки, предупреждения и отладочные сообщения

Научиться эффективно перемещаться по сцене — это ключевой навык в Unity. Используйте следующие комбинации клавиш и мыши:

Средняя кнопка мыши — поворот камеры вокруг центральной точки

— поворот камеры вокруг центральной точки Правая кнопка + движение мыши — свободное вращение камеры

— свободное вращение камеры Средняя кнопка + Shift — панорамирование (перемещение камеры параллельно плоскости просмотра)

— панорамирование (перемещение камеры параллельно плоскости просмотра) Колесико мыши — приближение/отдаление

— приближение/отдаление F (при выбранном объекте) — фокусировка камеры на объекте

Базовые концепции Unity:

GameObjects (Игровые объекты) — базовые строительные блоки в Unity. Всё, что находится в сцене (персонажи, окружение, камеры, освещение), является GameObjects. Components (Компоненты) — модули, которые добавляются к GameObjects для придания им функциональности (например, Collider для обработки столкновений, Rigidbody для физики). Prefabs (Префабы) — шаблоны GameObject, которые можно многократно использовать и инстанцировать в игре. Assets (Ассеты) — все ресурсы проекта: модели, текстуры, скрипты, префабы, сцены и т.д. Scripts (Скрипты) — код, написанный на C# или JavaScript, определяющий поведение игровых объектов.

Практические советы по освоению интерфейса:

Настройте расположение окон под свои предпочтения через меню Window

Используйте закладки (tabs) для группировки связанных окон

Изучите горячие клавиши для повышения продуктивности (Edit > Shortcuts)

Экспериментируйте с различными режимами отображения сцены (2D/3D, Wireframe, Textured)

Мария Соколова, преподаватель геймдизайна

На моём первом занятии по Unity студенты всегда выглядят немного растерянными. Интерфейс Unity с множеством окон и панелей кажется им непреодолимой крепостью. Я помню одну студентку, Анну, которая с трудом могла найти даже кнопку запуска проекта. "Я никогда это не освою," — сказала она после первого часа. Я предложила ей простое упражнение: каждый день создавать новую сцену, добавлять в неё один объект и применять к нему разные компоненты. Через неделю Анна уже свободно ориентировалась в интерфейсе, а через месяц создала свой первый прототип игры-платформера. Её проект был выбран лучшим на курсе. Секрет прост: интерфейс Unity — это как музыкальный инструмент, который требует ежедневной практики, но быстро становится продолжением ваших рук.

Создаём первый проект в Unity с нуля

Теперь, когда вы знакомы с интерфейсом, давайте создадим простой игровой проект — управляемый шар, который будет собирать объекты на игровом поле. Этот базовый проект поможет вам понять основные принципы работы в Unity. 🏆

Шаг 1: Создание нового проекта

Откройте Unity Hub

Нажмите "New Project"

Выберите шаблон "3D Core"

Назовите проект "RollingBall" и выберите расположение

Нажмите "Create Project"

Шаг 2: Создание игровой площадки

Щёлкните правой кнопкой мыши в Hierarchy > 3D Object > Plane

В Inspector установите Scale (масштаб) плоскости: X: 2, Y: 1, Z: 2

Переименуйте объект в "Ground" (выделите объект, нажмите F2)

Шаг 3: Создание игрока

Щёлкните правой кнопкой мыши в Hierarchy > 3D Object > Sphere

Переименуйте объект в "Player"

Установите Position: X: 0, Y: 0.5, Z: 0 (чтобы шар находился на поверхности площадки)

Добавьте компонент Rigidbody (в Inspector нажмите Add Component > Physics > Rigidbody)

Шаг 4: Создание объектов для сбора

Щёлкните правой кнопкой мыши в Hierarchy > 3D Object > Cube

Переименуйте в "Collectible"

Установите Scale: X: 0.5, Y: 0.5, Z: 0.5

Установите Position: X: 1, Y: 0.25, Z: 1

Добавьте компонент Box Collider (если его нет) и отметьте галочку "Is Trigger"

Создайте ещё 2-3 таких объекта и разместите их в разных местах площадки

Шаг 5: Добавление материалов для визуального различия

В окне Project создайте новую папку "Materials"

Щёлкните правой кнопкой мыши в папке > Create > Material

Назовите материал "PlayerMaterial" и установите синий цвет

Создайте ещё один материал "CollectibleMaterial" с жёлтым цветом

Перетащите материалы на соответствующие объекты в сцене

Шаг 6: Создание скрипта управления игроком

В окне Project создайте папку "Scripts"

Щёлкните правой кнопкой мыши в папке > Create > C# Script

Назовите скрипт "PlayerController"

Дважды щёлкните на скрипте, чтобы открыть его в редакторе кода

Замените содержимое скрипта следующим кодом:

Код для скрипта PlayerController.cs:

csharp Скопировать код using UnityEngine; using System.Collections; public class PlayerController : MonoBehaviour { public float speed = 10.0f; private Rigidbody rb; private int count; void Start() { rb = GetComponent<Rigidbody>(); count = 0; } void FixedUpdate() { float moveHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal"); float moveVertical = Input.GetAxis("Vertical"); Vector3 movement = new Vector3(moveHorizontal, 0.0f, moveVertical); rb.AddForce(movement * speed); } void OnTriggerEnter(Collider other) { if (other.gameObject.CompareTag("Collectible")) { other.gameObject.SetActive(false); count = count + 1; Debug.Log("Собрано объектов: " + count); } } }

Шаг 7: Назначение скрипта и настройка тегов

Перетащите скрипт PlayerController на объект Player в Hierarchy

Выберите все объекты Collectible, и в Inspector нажмите Tag > Add Tag

Нажмите "+" и создайте новый тег "Collectible"

Снова выберите все объекты Collectible и установите им тег "Collectible"

Шаг 8: Настройка камеры

Выберите Main Camera в Hierarchy

Установите Position: X: 0, Y: 7, Z: -7

Установите Rotation: X: 45, Y: 0, Z: 0

Это даст вам хороший вид сверху на игровую площадку

Шаг 9: Тестирование игры

Нажмите кнопку Play в верхней части редактора

Используйте клавиши WASD или стрелки для управления шаром

Соберите все объекты на поле

Следите за консолью (Window > General > Console), чтобы видеть сообщения о собранных объектах

Возможные улучшения проекта:

Добавьте UI-элементы для отображения счёта

Создайте систему генерации новых объектов

Добавьте ограничения времени или препятствия

Улучшите визуальные эффекты при сборе объектов

Ресурсы для дальнейшего развития навыков в Unity

После создания вашего первого проекта вы, вероятно, захотите углубить свои знания в Unity. Для этого существует множество ресурсов, от официальной документации до курсов и сообществ разработчиков. 📚

Официальные ресурсы Unity:

Unity Learn — платформа обучения с официальными руководствами, проектами и курсами

— платформа обучения с официальными руководствами, проектами и курсами Unity Documentation — подробная документация по всем аспектам движка

— подробная документация по всем аспектам движка Unity YouTube канал — официальные видеоуроки и презентации функций

— официальные видеоуроки и презентации функций Unity Forum — официальный форум, где вы можете задавать вопросы и получать помощь

Обучающие платформы и курсы:

Udemy — множество практических курсов по Unity разного уровня сложности

— множество практических курсов по Unity разного уровня сложности Coursera — академические курсы по разработке игр, включая специализацию по Unity

— академические курсы по разработке игр, включая специализацию по Unity Pluralsight — профессиональные курсы по программированию на C# в контексте Unity

— профессиональные курсы по программированию на C# в контексте Unity Brackeys — популярный YouTube канал с понятными уроками по Unity

Тип ресурса Для кого подходит Что даёт Официальные руководства Новичкам и среднему уровню Структурированное понимание функционала Unity Видеокурсы Визуальным учащимся Наглядные примеры и практические проекты Документация API Программистам Детальное понимание всех классов и функций Форумы и сообщества Всем уровням Решение конкретных проблем и нетворкинг Готовые проекты Практикующим разработчикам Анализ реальных решений и архитектуры

Сообщества и форумы:

Unity Forum — главный источник помощи для разработчиков Unity

— главный источник помощи для разработчиков Unity Reddit r/Unity3D и r/Unity2D — активные сообщества с обсуждениями и советами

и — активные сообщества с обсуждениями и советами Stack Overflow — ресурс для решения конкретных проблем программирования

— ресурс для решения конкретных проблем программирования Discord каналы — множество серверов, посвященных Unity и разработке игр

Дополнительные ресурсы по специализациям:

Для программистов — "C# Player's Guide", документация по .NET, курсы по паттернам проектирования в играх

— "C# Player's Guide", документация по .NET, курсы по паттернам проектирования в играх Для 3D-художников — Blender Guru, Polygonal Minds, уроки по экспорту моделей в Unity

— Blender Guru, Polygonal Minds, уроки по экспорту моделей в Unity Для 2D-художников — Unity 2D документация, уроки по спрайтовой анимации, интеграции с Adobe продуктами

— Unity 2D документация, уроки по спрайтовой анимации, интеграции с Adobe продуктами Для звуковых дизайнеров — документация по FMOD и Unity Audio, руководства по интеграции звуковых систем

Практические советы для эффективного обучения:

Выбирайте учебные ресурсы, соответствующие вашему текущему уровню знаний

Создавайте небольшие проекты, сосредотачиваясь на конкретной механике или элементе

Участвуйте в Game Jams — соревнованиях по созданию игр за ограниченное время

Делитесь своими проектами в сообществах для получения обратной связи

Изучайте существующие проекты с открытым исходным кодом для понимания структуры профессиональных игр

Инструменты и плагины для расширения возможностей:

ProBuilder — для создания и редактирования 3D-моделей прямо в Unity

— для создания и редактирования 3D-моделей прямо в Unity Cinemachine — мощная система для создания динамических камер

— мощная система для создания динамических камер Shader Graph — визуальный редактор для создания шейдеров без программирования

— визуальный редактор для создания шейдеров без программирования Bolt — система визуального скриптинга, позволяющая создавать логику без написания кода

Ваш путь с Unity только начинается. Как и в любом серьезном деле, здесь важна регулярность, а не интенсивность. Посвящайте разработке хотя бы час в день, и через месяц вы удивитесь своему прогрессу. Не бойтесь экспериментировать и совершать ошибки — именно так рождаются уникальные игровые решения. Unity — это не просто инструмент, а платформа, которая связывает вместе миллионы разработчиков, дизайнеров и художников. Став частью этого сообщества, вы получаете поддержку и вдохновение для создания игр, которые могут изменить мир.

Читайте также