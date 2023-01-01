Купоны на рекламу ВКонтакте: как активировать и использовать промокоды

Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса, заинтересованные в использовании рекламы ВКонтакте

Маркетологи и специалисты по таргетированной рекламе

Люди, обучающиеся или желающие повысить свои навыки в цифровом маркетинге Реклама ВКонтакте открывает бизнесу доступ к аудитории в 73 млн активных пользователей ежемесячно — но это удовольствие не из дешёвых. Купоны на рекламу ВК позволяют оптимизировать рекламный бюджет, увеличив охват при тех же затратах. Многие владельцы бизнеса упускают эту возможность, не зная, как правильно активировать и использовать промокоды. В этой инструкции разберём всё от А до Я: где искать купоны, как их активировать и на что обратить внимание, чтобы извлечь максимум пользы из рекламных бонусов 🔥

Что такое купоны на рекламу ВКонтакте и их преимущества

Купоны или промокоды на рекламу ВКонтакте — это специальные коды, которые дают бонусные средства для размещения рекламных объявлений. Их активация позволяет получить дополнительный рекламный бюджет, который можно использовать наряду с вашими собственными средствами.

Большинство купонов работают по принципу "внеси свои деньги — получи бонус". Например, пополнив счёт на 3000 рублей и активировав купон, вы можете получить дополнительно 3000, 5000 или даже 10000 рублей бонусами в зависимости от условий акции.

Преимущества использования купонов на рекламу ВКонтакте:

Экономия бюджета — получаете больше рекламных показов за те же деньги

— получаете больше рекламных показов за те же деньги Возможность тестирования — бонусные средства позволяют экспериментировать с разными форматами рекламы без риска потерять основной бюджет

— бонусные средства позволяют экспериментировать с разными форматами рекламы без риска потерять основной бюджет Увеличение охвата — дополнительные средства позволяют расширить аудиторию вашей рекламной кампании

— дополнительные средства позволяют расширить аудиторию вашей рекламной кампании Снижение стоимости конверсии — с учётом бонусных средств каждое целевое действие обходится дешевле

— с учётом бонусных средств каждое целевое действие обходится дешевле Доступ к премиальным форматам — возможность протестировать дорогостоящие рекламные форматы (например, продвижение записей в крупных сообществах)

Тип купона Принцип работы Преимущество Фиксированный бонус Конкретная сумма (например, +3000₽) при пополнении счёта Прозрачные условия, известная сумма бонуса Процентный бонус Определённый процент от пополнения (например, +50%) Выгодно при крупных пополнениях Стартовый бонус Бесплатные средства для новых рекламодателей Можно протестировать рекламный кабинет без вложений Партнёрский купон Специальные условия от партнёров ВКонтакте Часто более выгодные условия, чем стандартные акции

Марина Соколова, руководитель отдела маркетинга Когда я запускала первую рекламную кампанию для интернет-магазина косметики, бюджет был крайне ограничен — всего 10 000 рублей на месяц. Случайно наткнулась на купон "+100% к пополнению" для новых рекламодателей. Активировала, внесла свои 10 000 и получила ещё столько же бонусом. Благодаря этому смогла провести полноценное A/B-тестирование креативов и аудиторий, что было бы невозможно с изначальным бюджетом. ROI кампании составил 320% — мы окупили не только рекламу, но и смогли заложить бюджет на следующий месяц. С тех пор я постоянно отслеживаю новые промо-акции ВКонтакте.

Где найти и как получить купоны для рекламы ВКонтакте

Поиск действующих купонов на рекламу ВКонтакте может потребовать некоторых усилий, но результат того стоит. Рассмотрим основные источники, где можно найти промокоды для получения бонусов на рекламу 🔍

Официальный сайт ВКонтакте — периодически ВК проводит акции для рекламодателей. Информацию о них можно найти в разделе "Реклама" на vk.com или в официальном блоге ВКонтакте для бизнеса

— периодически ВК проводит акции для рекламодателей. Информацию о них можно найти в разделе "Реклама" на vk.com или в официальном блоге ВКонтакте для бизнеса Email-рассылки — подпишитесь на новостную рассылку от ВКонтакте для бизнеса, чтобы получать уведомления о новых промо-акциях

— подпишитесь на новостную рассылку от ВКонтакте для бизнеса, чтобы получать уведомления о новых промо-акциях Партнёрские программы — компании-партнёры ВКонтакте (например, образовательные платформы по маркетингу, CRM-системы) часто предлагают эксклюзивные промокоды для своих клиентов

— компании-партнёры ВКонтакте (например, образовательные платформы по маркетингу, CRM-системы) часто предлагают эксклюзивные промокоды для своих клиентов Рекламные агентства — сертифицированные партнёры ВКонтакте могут предоставлять дополнительные бонусы своим клиентам

— сертифицированные партнёры ВКонтакте могут предоставлять дополнительные бонусы своим клиентам Специальные мероприятия — на конференциях, вебинарах и других бизнес-событиях, организованных ВКонтакте, часто раздают промокоды участникам

— на конференциях, вебинарах и других бизнес-событиях, организованных ВКонтакте, часто раздают промокоды участникам Программы лояльности — если вы регулярно размещаете рекламу в ВК, следите за персональными предложениями в рекламном кабинете

Стоит также обратить внимание на сезонность — ВКонтакте часто предлагает специальные условия перед крупными праздниками (Новый год, 8 марта, Черная пятница), когда рекламодатели активно увеличивают свои бюджеты.

Дмитрий Волков, SMM-специалист В прошлом году я случайно обнаружил интересную закономерность. Посещая профессиональные конференции по маркетингу, я всегда собирал все промокоды от спикеров и стендов. Так вот, я заметил, что купоны на рекламу ВКонтакте, выданные на офлайн-мероприятиях, обычно дают бонус на 30-50% больше, чем те, что распространяются онлайн. Самый выгодный купон я получил на конференции СПИК в Санкт-Петербурге — бонус 15 000 рублей при пополнении счета на 5 000. Фактически, это был бонус 300%! При стандартных акциях ВКонтакте редко предлагает более 100% к пополнению. Теперь я целенаправленно посещаю мероприятия, где представители ВКонтакте выступают в качестве спикеров или спонсоров, — это практически гарантирует получение эксклюзивных промокодов.

Пошаговая инструкция по активации купона в рекламном кабинете

Активация купона на рекламу ВКонтакте — процесс несложный, но требующий внимательности. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете правильно применить промокод и получить бонусные средства для ваших рекламных кампаний 💸

Войдите в рекламный кабинет — перейдите по адресу ads.vk.com и авторизуйтесь под своим аккаунтом Перейдите в раздел "Финансы" — найдите соответствующую вкладку в верхнем меню рекламного кабинета Найдите раздел "Промокоды" — обычно он находится в левом меню или в основном интерфейсе раздела "Финансы" Введите купон — в специальное поле вставьте или введите промокод, который вы получили Нажмите кнопку "Активировать" — система проверит валидность купона Ознакомьтесь с условиями использования — прочтите условия активации (минимальная сумма пополнения, срок действия и т.д.) Пополните баланс — если купон требует пополнения счета, перейдите к форме оплаты и внесите необходимую сумму Проверьте начисление бонуса — после пополнения баланса бонусные средства должны быть зачислены автоматически

Обратите внимание: интерфейс рекламного кабинета ВКонтакте периодически обновляется, поэтому расположение некоторых элементов может отличаться. Если вы не можете найти раздел "Промокоды", воспользуйтесь поиском по рекламному кабинету или обратитесь в службу поддержки ВКонтакте.

Как убедиться, что купон успешно активирован:

В разделе "Финансы" должно появиться уведомление об успешной активации промокода

В истории операций будет отражено зачисление бонусных средств

В общем балансе рекламного кабинета вы увидите две суммы: основной баланс и бонусный баланс

Важно помнить, что при создании рекламных кампаний система сначала будет расходовать бонусные средства, а затем переключится на основной баланс. Это позволяет максимально эффективно использовать полученные бонусы до истечения срока их действия.

Ограничения и условия использования промокодов ВКонтакте

При использовании купонов на рекламу ВКонтакте важно учитывать ряд ограничений и условий, которые могут повлиять на эффективность их применения. Понимание этих нюансов поможет избежать разочарований и максимально выгодно использовать бонусные средства 🧐

Параметр Типичные ограничения На что обратить внимание Срок действия От 7 до 90 дней с момента активации Планируйте кампании так, чтобы успеть израсходовать бонус до истечения срока Минимальная сумма пополнения От 1000 до 10000 рублей Убедитесь, что планируемое пополнение соответствует требованиям купона Целевая аудитория Только для новых рекламодателей / только для действующих клиентов Проверьте, подходит ли купон для вашего аккаунта Форматы рекламы Ограничения на использование в определённых форматах Некоторые купоны работают только для конкретных рекламных форматов Количество активаций Обычно однократное использование на аккаунт Один и тот же купон нельзя использовать повторно

Дополнительные ограничения, о которых следует знать:

Невозможность вывода средств — бонусные средства нельзя вывести или перевести на другой аккаунт, они могут быть использованы только для оплаты рекламы

— бонусные средства нельзя вывести или перевести на другой аккаунт, они могут быть использованы только для оплаты рекламы Очерёдность списания — система всегда сначала расходует бонусные средства, и только потом основные

— система всегда сначала расходует бонусные средства, и только потом основные Ограничения по юрисдикции — некоторые купоны действуют только для рекламодателей из определённых стран

— некоторые купоны действуют только для рекламодателей из определённых стран Несовместимость с другими акциями — часто нельзя одновременно использовать несколько промокодов

— часто нельзя одновременно использовать несколько промокодов Тематические ограничения — бонусы могут не распространяться на рекламу определённых категорий товаров или услуг

При нарушении правил использования купонов ВКонтакте может аннулировать бонусные средства и, в крайних случаях, ограничить доступ к рекламному кабинету. Поэтому внимательно изучайте условия активации каждого промокода и соблюдайте их.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется сохранять информацию об активированных купонах (дата активации, условия, срок действия) и отслеживать расход бонусных средств через раздел "Финансы" в рекламном кабинете.

Советы по эффективному применению купонов на рекламу ВК

Грамотное использование купонов на рекламу ВКонтакте может значительно повысить эффективность ваших маркетинговых кампаний. Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить максимальную отдачу от бонусных средств 🚀

1. Стратегическое планирование расхода бонусных средств

Заранее спланируйте рекламные кампании на весь период действия бонуса

Распределите бюджет равномерно, чтобы охватить весь срок действия бонусных средств

Используйте бонусы для тестирования новых аудиторий и форматов рекламы

2. Оптимизация рекламных кампаний с учётом бонусов

Начните с широкого таргетинга, а затем сужайте его на основе полученных данных

Создавайте A/B-тесты креативов, используя бонусные средства для экспериментов

Тестируйте разные стратегии назначения ставок (автоматические vs. ручные)

3. Максимизация срока использования бонусов

Устанавливайте дневные лимиты на расход бонусных средств

Используйте функцию планирования показов по дням недели и часам

Черенуйте периоды активной рекламы с периодами анализа результатов

4. Комбинирование бонусных и основных средств

Используйте бонусы для тестовых кампаний, а основной бюджет направляйте на уже проверенные аудитории

Планируйте переход с бонусных на основные средства без прерывания рекламных кампаний

Рассчитывайте ROI с учётом и без учёта бонусов для более точной оценки эффективности

5. Экспериментирование с премиальными форматами

Используйте бонусные средства для тестирования дорогостоящих рекламных форматов (карусели, коллекции, видеореклама)

Попробуйте продвижение в сообществах с высокой стоимостью размещения

Экспериментируйте с рекламой в историях и рекомендациях

Важно помнить, что цель использования купонов — не просто сэкономить на рекламе, а получить максимальный результат от каждого потраченного рубля. Анализируйте эффективность кампаний, запущенных на бонусные средства, так же тщательно, как и обычных. Собранные данные помогут оптимизировать будущие рекламные кампании.

Использование купонов на рекламу ВКонтакте — это не просто способ сэкономить, а стратегический инструмент для расширения рекламных возможностей. Правильная активация промокодов, понимание условий их использования и продуманное планирование кампаний позволяют извлечь максимальную пользу из бонусных средств. Не упускайте возможность получить дополнительный рекламный бюджет — регулярно отслеживайте новые акции ВКонтакте, тестируйте разные форматы и аудитории, анализируйте результаты. И помните: эффективность рекламы определяется не количеством потраченных средств, а качеством их использования.

