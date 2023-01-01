Как добавить ОКВЭД онлайн: пошаговая инструкция для бизнеса

Для кого эта статья:

Малые и средние предприниматели

Владельцы бизнеса, планирующие расширение деятельности

Люди, заинтересованные в упрощении административных процедур для бизнеса Расширение бизнеса часто требует добавления новых кодов ОКВЭД – юридического шага, позволяющего официально заниматься дополнительными видами деятельности. Процедура раньше означала утомительные визиты в налоговую с бумажными формами, но цифровизация всё изменила. Сегодня вы можете добавить ОКВЭД буквально в несколько кликов через онлайн-сервисы, экономя время и нервы. В этой статье вы найдёте пошаговую инструкцию, которая поможет оформить новые направления вашего бизнеса быстро и без ошибок, даже если вы делаете это впервые. ????

Зачем и когда нужно добавлять ОКВЭД для бизнеса

Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – это цифровой идентификатор, который определяет сферу деятельности вашего бизнеса. При регистрации ИП или ООО вы указываете основной и дополнительные виды деятельности, но рынок не стоит на месте, и ваш бизнес тоже. ??

Добавление новых кодов ОКВЭД становится необходимым в следующих ситуациях:

Расширение ассортимента товаров или услуг

Диверсификация бизнеса для снижения рисков

Участие в тендерах и госзакупках, требующих определенных кодов

Получение лицензий для новых направлений деятельности

Применение налоговых льгот, доступных для определенных видов деятельности

Алексей Петров, налоговый консультант Ко мне обратился клиент – владелец небольшого кафе, который решил добавить услуги кейтеринга. Он уже принимал заказы на выездное обслуживание, но официально этот вид деятельности в его документах отсутствовал. Во время плановой проверки налоговая выявила несоответствие и выписала штраф. После этого случая мы срочно добавили необходимый ОКВЭД онлайн через Госуслуги, весь процесс занял всего 20 минут. Важный урок: всегда следите, чтобы ваши фактические виды деятельности соответствовали юридически оформленным.

Важно помнить, что ведение бизнеса по направлениям, не указанным в ваших ОКВЭД, может привести к серьезным последствиям:

Последствия отсутствия нужного ОКВЭД Возможные санкции Ведение неуказанной деятельности Штраф от 500 до 2000 рублей (для ИП)<br>От 5000 до 10000 рублей (для ООО) Проблемы с банком Блокировка платежей, требование дополнительных документов Отказ в участии в тендерах Недопуск к закупкам, потеря потенциальных контрактов Налоговые риски Отказ в принятии налоговых деклараций, дополнительные проверки

Добавление новых кодов ОКВЭД – это не просто формальность, а важный элемент защиты вашего бизнеса и открытие новых возможностей для развития. А самое приятное – процедура добавления сейчас максимально упрощена благодаря онлайн-сервисам. ???

Способы добавления ОКВЭД онлайн: все варианты

Сегодня существует несколько удобных способов добавить ОКВЭД без посещения налоговой инспекции. Каждый из них имеет свои особенности, которые следует учитывать в зависимости от ваших предпочтений и возможностей. ???

Способ добавления ОКВЭД Необходимые условия Преимущества Недостатки Портал Госуслуги Подтвержденная учетная запись ЕСИА Интуитивно понятный интерфейс, возможность подачи заявления 24/7 Возможные технические сбои в работе портала Личный кабинет налогоплательщика ФНС Регистрация в сервисе ФНС, наличие ЭЦП Прямая связь с налоговой, быстрое рассмотрение Сложнее в использовании для новичков Сервис МФЦ онлайн Доступность сервиса в вашем регионе Дополнительная консультационная поддержка Не во всех регионах предоставляется полноценный онлайн-сервис Через представителя по доверенности Оформленная нотариальная доверенность Можно делегировать всю процедуру Дополнительные расходы на услуги представителя

Перед тем как приступить к процедуре добавления ОКВЭД онлайн, рекомендую подготовить следующие материалы:

Выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (можно запросить бесплатно онлайн на сайте ФНС)

Актуальный классификатор ОКВЭД-2 (доступен на сайте Росстата)

ИНН и другие регистрационные данные вашего бизнеса

Электронную подпись (если вы используете сервисы ФНС)

Паспортные данные (для ИП) или данные руководителя и учредителей (для ООО)

Выбор конкретного способа зависит от того, насколько срочно вам требуется внести изменения, каким уровнем технической подготовки вы обладаете, и есть ли у вас электронная подпись. Для большинства предпринимателей наиболее удобным вариантом является подача заявления через портал Госуслуги. ??

Пошаговая инструкция: добавление ОКВЭД через Госуслуги

Портал Госуслуги – один из самых простых и доступных способов добавить ОКВЭД онлайн. Процедура интуитивно понятна даже для тех, кто раньше не сталкивался с подобными задачами. Давайте разберем процесс пошагово. ??

Марина Соколова, владелица интернет-магазина Мой бизнес начинался с продажи детской одежды, но со временем я решила добавить в ассортимент игрушки и развивающие материалы. Узнав, что нужно добавить соответствующие ОКВЭД, я отложила это "на потом". Однако банк заблокировал несколько платежей от поставщиков игрушек, потребовав пояснений о деятельности, не соответствующей моим ОКВЭД. Пришлось срочно вносить изменения. Я выбрала Госуслуги, потому что уже имела там подтвержденную учетную запись. Вся процедура заняла около 30 минут – я заполнила форму, прикрепила заявление и через 4 рабочих дня получила уведомление об изменениях. Теперь я добавляю новые коды сразу, как только планирую расширение ассортимента.

Шаг 1: Подготовка к процедуре

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги (уровень "Подтвержденная")

Определите точные коды ОКВЭД, которые вы хотите добавить, используя актуальный классификатор

Подготовьте сканы или фото необходимых документов (обычно требуется только паспорт для ИП)

Шаг 2: Вход в личный кабинет и поиск услуги

Авторизуйтесь на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru) В поисковой строке введите "внесение изменений в ЕГРИП" (для ИП) или "внесение изменений в ЕГРЮЛ" (для ООО) Выберите соответствующую услугу из результатов поиска Нажмите кнопку "Получить услугу"

Шаг 3: Заполнение заявления

Для ИП (форма Р24001):

Выберите раздел "Сведения о кодах ОКВЭД" Отметьте пункт "Внесение изменений в сведения о кодах ОКВЭД" В открывшейся форме укажите новые коды ОКВЭД, которые хотите добавить Проверьте правильность внесенных данных

Для ООО (форма Р13014):

Выберите раздел "Изменение видов экономической деятельности" Укажите новые коды ОКВЭД в соответствующих полях Если вы меняете основной ОКВЭД, отметьте это в специальном поле Тщательно проверьте внесенные данные

Шаг 4: Подписание и отправка заявления

После заполнения всех необходимых полей система сгенерирует заявление Ознакомьтесь с ним и подтвердите правильность данных Подпишите заявление: Для ИП – простой электронной подписью (через СМС)

Для ООО – квалифицированной электронной подписью (КЭП) Отправьте заявление на рассмотрение

После отправки заявления система присвоит ему уникальный номер, по которому вы сможете отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете Госуслуг. В среднем рассмотрение занимает 3-5 рабочих дней, после чего вы получите уведомление о результате. ??

Важно! При добавлении кодов ОКВЭД через Госуслуги учитывайте следующие нюансы:

Государственная пошлина за добавление ОКВЭД не взимается

Вносить изменения в ОКВЭД можно неограниченное количество раз

При смене основного кода ОКВЭД могут измениться условия налогообложения

Некоторые виды деятельности требуют получения лицензий и разрешений

Как добавить ОКВЭД через личный кабинет ФНС

Добавление ОКВЭД через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС – отличный вариант для тех, кто предпочитает работать напрямую с налоговой службой. Этот способ особенно удобен для предпринимателей, которые уже активно используют сервисы ФНС для подачи отчетности. ??

Для начала процедуры необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:

Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru Для ИП – можно войти через учетную запись Госуслуг

Для организаций – потребуется квалифицированная электронная подпись Подготовить электронную подпись (КЭП), выданную аккредитованным удостоверяющим центром Установить специальное программное обеспечение для работы с электронной подписью

После выполнения подготовительных шагов вы можете приступить к непосредственному добавлению кодов ОКВЭД:

Для индивидуальных предпринимателей:

Войдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС В разделе "Сервисы" найдите и выберите "Подача заявления на государственную регистрацию ИП/ЮЛ" Выберите форму Р24001 "Заявление о внесении изменений в сведения об ИП" Заполните электронную форму, отметив раздел "Сведения о кодах ОКВЭД" Введите новые коды ОКВЭД, которые вы хотите добавить Проверьте правильность заполнения всех полей Подпишите заявление электронной подписью Отправьте документы в налоговую службу

Для юридических лиц:

Войдите в личный кабинет юридического лица на сайте ФНС В разделе сервисов выберите "Государственная регистрация юридических лиц и ИП" Выберите форму Р13014 "Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ" В открывшейся форме отметьте пункт "Изменение видов экономической деятельности" Внесите новые коды ОКВЭД Проверьте правильность заполнения заявления Подпишите документ квалифицированной электронной подписью руководителя организации Отправьте заявление в налоговую инспекцию

После отправки документов вы получите электронное уведомление о том, что ваше заявление принято к рассмотрению. Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете. ??

Вот сравнение особенностей добавления ОКВЭД через Госуслуги и через ФНС:

Критерий Госуслуги Личный кабинет ФНС Требования к авторизации Подтвержденная учетная запись ЕСИА КЭП + специальное ПО Сложность процедуры Проще, интуитивно понятный интерфейс Сложнее, требует больше технических навыков Время рассмотрения 3-5 рабочих дней 3-5 рабочих дней (часто быстрее) Интеграция с другими налоговыми сервисами Ограниченная Полная Удобство для новичков Высокое Среднее

Преимущество использования сервиса ФНС заключается в том, что вы работаете напрямую с налоговой инспекцией, минуя посредников. Это может ускорить процесс рассмотрения заявления и снизить вероятность технических сбоев при передаче данных. Кроме того, сервис ФНС предлагает более широкие возможности для работы с налоговой документацией. ??

Что делать после отправки заявления на новые коды

После успешной отправки заявления на добавление ОКВЭД начинается период ожидания. Однако это не значит, что вы должны пассивно ждать результата. Есть несколько важных шагов, которые следует предпринять, чтобы убедиться, что процесс идет гладко и вы готовы к началу новой деятельности. ??

Отслеживайте статус заявления На Госуслугах – в разделе "Мои заявления" или "История уведомлений"

На сайте ФНС – в личном кабинете налогоплательщика в разделе "Отправленные документы"

Проверяйте электронную почту и СМС-уведомления, связанные с вашей учетной записью Ожидайте рассмотрения заявления Стандартный срок рассмотрения – 3-5 рабочих дней

В период повышенной нагрузки может занять до 7 рабочих дней

При наличии ошибок в заявлении рассмотрение может быть приостановлено Получите подтверждение внесения изменений Лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ будет направлен в электронном виде на указанный email

Документ будет доступен в личном кабинете на портале, через который подавалось заявление

При необходимости бумажную выписку можно получить в налоговой инспекции Проверьте корректность внесенных изменений Запросите выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ через сервис ФНС

Убедитесь, что все указанные вами коды ОКВЭД внесены правильно

Проверьте, что основной вид деятельности соответствует заявленному (если вы его меняли)

После успешного добавления новых кодов ОКВЭД необходимо выполнить ряд дополнительных действий в зависимости от специфики добавленных видов деятельности:

Уведомите внебюджетные фонды – если добавленная деятельность влияет на тарифы страховых взносов

– если добавленная деятельность влияет на тарифы страховых взносов Получите необходимые лицензии и разрешения – если новый вид деятельности требует лицензирования

– если новый вид деятельности требует лицензирования Обновите информацию в банке – особенно важно для предотвращения блокировки платежей

– особенно важно для предотвращения блокировки платежей Проконсультируйтесь с бухгалтером по вопросам налогообложения новых видов деятельности

по вопросам налогообложения новых видов деятельности Внесите изменения в договоры с контрагентами, если это необходимо

Важно помнить, что добавление новых кодов ОКВЭД – это не только юридическая формальность, но и стратегический шаг для развития вашего бизнеса. После обновления кодов рекомендуется:

Разработать бизнес-план для новых направлений деятельности

Обучить персонал или нанять новых сотрудников, если требуется

Обновить маркетинговые материалы, включив информацию о новых услугах или товарах

Проинформировать существующих клиентов о расширении вашего бизнеса

В случае отказа в регистрации изменений (что случается редко, но возможно), внимательно изучите причины отказа, исправьте указанные ошибки и подайте заявление повторно. Помните, что количество попыток не ограничено, а государственная пошлина за внесение изменений в ОКВЭД не взимается. ???

Правильное управление кодами ОКВЭД – важный элемент бизнес-стратегии современного предпринимателя. Своевременное добавление новых кодов не только защищает от претензий со стороны контролирующих органов, но и открывает новые возможности для развития. Онлайн-процедуры сделали этот процесс максимально удобным – буквально за полчаса вы можете заложить юридический фундамент для нового направления в вашем бизнесе. Используйте эту возможность с умом, планируйте расширение заранее и никогда не откладывайте юридическое оформление новых видов деятельности "на потом".

Читайте также