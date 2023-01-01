5 бесплатных способов автоматизировать работу с откликами на hh.ru

Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры

Люди, занимающиеся подбором персонала

Специалисты, заинтересованные в автоматизации процессов рекрутинга Представьте: 50 новых откликов на вакансию, и ещё столько же придёт завтра. Рутинная обработка отнимает драгоценные часы, которые можно было бы потратить на действительно важные задачи — общение с кандидатами и проведение интервью. К счастью, существуют бесплатные решения для автоматизации работы с откликами на hh.ru. Пять проверенных способов, о которых пойдёт речь, помогут рекрутерам обрабатывать десятки и сотни откликов быстрее, эффективнее и без дополнительных затрат. 🚀

Почему автоматизация откликов на hh.ru экономит время HR

Ручная обработка откликов — это не просто утомительно, это настоящий пожиратель рабочего времени HR-специалиста. Согласно исследованиям, рекрутер тратит в среднем 23% своего рабочего времени на предварительный скрининг резюме и переписку с кандидатами. Представьте, сколько дополнительных собеседований можно провести, если хотя бы половину этого времени вернуть! 📊

Автоматизация обработки откликов на hh.ru позволяет:

Сократить время на первичный отбор кандидатов на 60-70%

Избежать "человеческого фактора" при сортировке большого количества откликов

Обеспечить одинаковый подход к оценке всех кандидатов

Оперативно реагировать на отклики (важно: 58% соискателей теряют интерес к вакансии, если не получают ответ в течение недели)

Вести статистику по источникам эффективных откликов

Важный момент: автоматизация не означает полное исключение человека из процесса. Скорее, это инструмент, который берёт на себя рутинные операции и позволяет рекрутеру сконцентрироваться на качественной оценке кандидатов.

Анна Соколова, ведущий HR-специалист Полгода назад я получила задачу набрать команду из 25 разработчиков за три месяца. Вакансии привлекали до 100 откликов ежедневно. Первую неделю я тонула в резюме, вручную разбирая каждое, отправляя шаблонные ответы, помечая статусы. К концу дня голова кружилась, а результативность была низкой — я успевала обработать максимум 30-40 откликов. Всё изменилось, когда я настроила систему фильтров и автоматических ответов на hh.ru. Теперь система сама сортировала кандидатов по ключевым навыкам, отправляла отказы несоответствующим и тестовые задания перспективным. Моя продуктивность выросла в 3 раза — я стала обрабатывать все 100 откликов за день и ещё оставалось время на интервью. План по найму был выполнен даже раньше срока.

Встроенные фильтры hh.ru для массовой обработки откликов

Многие рекрутеры даже не подозревают, что hh.ru уже содержит мощные инструменты для автоматизации работы с откликами — совершенно бесплатно. Грамотная настройка этих встроенных фильтров может сэкономить до 15 часов еженедельно. 🕒

Вот самые эффективные встроенные инструменты:

Автофильтры откликов — настройте критерии, по которым система будет автоматически сортировать входящие отклики (опыт работы, ключевые навыки, уровень образования)

— настройте критерии, по которым система будет автоматически сортировать входящие отклики (опыт работы, ключевые навыки, уровень образования) Шаблоны ответов — создайте набор готовых сообщений для разных ситуаций (приглашение на интервью, отказ, запрос дополнительной информации)

— создайте набор готовых сообщений для разных ситуаций (приглашение на интервью, отказ, запрос дополнительной информации) Массовые действия — выделяйте группы кандидатов и применяйте к ним одновременно одно действие (отправка сообщения, изменение статуса)

— выделяйте группы кандидатов и применяйте к ним одновременно одно действие (отправка сообщения, изменение статуса) Автоответы при изменении статуса — настройте автоматическую отправку определенного сообщения при переводе кандидата на новый этап

— настройте автоматическую отправку определенного сообщения при переводе кандидата на новый этап Кастомные статусы — создайте свою систему статусов, отражающую все этапы вашей воронки подбора

Действие Экономия времени Как настроить Автофильтрация по ключевым навыкам 2-3 часа на 100 откликов Личный кабинет → Отклики → Настройки → Фильтры Массовая отправка шаблонов 4-5 часов на 100 откликов Личный кабинет → Шаблоны → Создать шаблон Автоответы при смене статуса 1-2 часа на 100 откликов Личный кабинет → Настройки работы → Автоответы Кастомные статусы воронки 2-3 часа на неделю работы Личный кабинет → Настройки работы → Статусы

Очень важно правильно настроить критерии автофильтрации. Например, для разработчиков Python можно установить фильтр не просто по ключевому слову "Python", но и по минимальному опыту работы с ним (от 2 лет), а также по необходимым фреймворкам (Django, Flask). Это позволит отсеять непрофильные резюме на самом первом этапе.

Браузерные расширения для ускорения работы с hh.ru

Браузерные расширения — это почти волшебные инструменты, способные значительно ускорить работу с hh.ru без каких-либо финансовых вложений. Они подключаются к вашему браузеру и расширяют функциональность портала, добавляя возможности, которых изначально в нём нет. 🧙‍♂️

Наиболее полезные расширения для работы с откликами на hh.ru:

HH Helper — добавляет кнопки быстрого доступа к действиям, позволяет массово выбирать кандидатов и применять к ним действия одним кликом

— добавляет кнопки быстрого доступа к действиям, позволяет массово выбирать кандидатов и применять к ним действия одним кликом HH Automator — автоматизирует переписку с кандидатами на основе настраиваемых триггеров

— автоматизирует переписку с кандидатами на основе настраиваемых триггеров Resume Analyzer — выделяет ключевые навыки в резюме и сопоставляет их с требованиями вакансии

— выделяет ключевые навыки в резюме и сопоставляет их с требованиями вакансии Bulk Actions for HH — позволяет массово отмечать и обрабатывать отклики прямо из списка

— позволяет массово отмечать и обрабатывать отклики прямо из списка Clipboard History — сохраняет историю скопированных фрагментов, что упрощает работу с шаблонными текстами

Максим Белов, директор по персоналу Когда я только начинал карьеру рекрутера, обработка 30 откликов занимала у меня целый день. Открыть резюме, изучить, скопировать контакты, внести в таблицу, отправить письмо — и так по кругу. Особенно раздражало постоянное переключение между вкладками браузера. Коллега посоветовал установить расширение HH Helper. Эффект был поразительным! Теперь я мог отмечать перспективных кандидатов прямо в списке, не открывая каждое резюме. Функция быстрого экспорта контактов позволяла одним кликом выгружать данные выбранных соискателей. А кнопки быстрых действий избавили от необходимости постоянно переходить в раздел "Действия". В итоге время обработки тех же 30 откликов сократилось до 1,5-2 часов. Более того, качество отбора улучшилось, так как у меня появилось время глубже изучать действительно интересные резюме.

Установка и использование браузерных расширений занимает буквально несколько минут, а экономия времени — колоссальная. Обратите внимание, что большинство расширений работают в Chrome и Firefox, но могут быть недоступны в других браузерах.

При выборе расширений обращайте внимание на:

Количество установок и рейтинг в магазине расширений

Дату последнего обновления (активно поддерживаемые расширения надежнее)

Запрашиваемые разрешения (избегайте тех, что требуют избыточный доступ к данным)

Совместимость с актуальной версией hh.ru (интерфейс сайта периодически обновляется)

Название расширения Функции Совместимость Экономия времени HH Helper Массовые действия, быстрые кнопки Chrome, Firefox До 40% Resume Analyzer Анализ резюме, сопоставление с требованиями Chrome До 30% Bulk Actions for HH Массовый выбор и обработка Chrome, Edge До 35% HH Automator Автоматические ответы по триггерам Chrome, Firefox, Edge До 50%

Google-таблицы как инструмент отбора кандидатов с hh.ru

Google-таблицы — это мощный бесплатный инструмент, который при правильном использовании превращается в эффективную систему управления откликами. Главное преимущество — возможность структурировать данные кандидатов и создать собственную систему оценки. 📊

Основные способы использования Google-таблиц для работы с откликами:

Создание воронки найма — с отдельными листами или цветовой маркировкой для каждого этапа отбора

— с отдельными листами или цветовой маркировкой для каждого этапа отбора Автоматический подсчёт баллов — с помощью формул оценивайте кандидатов по заданным параметрам

— с помощью формул оценивайте кандидатов по заданным параметрам Сортировка и фильтрация — быстрый поиск кандидатов по любым критериям

— быстрый поиск кандидатов по любым критериям Совместный доступ — возможность коллективной работы с данными кандидатов

— возможность коллективной работы с данными кандидатов Автоматические уведомления — настройка триггеров при изменении статусов кандидатов

Для эффективной работы создайте таблицу со следующими колонками:

ФИО кандидата

Контактные данные (телефон, email)

Ссылка на резюме на hh.ru

Релевантный опыт (в годах)

Ключевые навыки (соответствующие требованиям)

Ожидания по зарплате

Текущий статус (используйте выпадающий список для стандартизации)

Дата следующего контакта

Комментарии (результаты собеседований, тестовых заданий)

Итоговая оценка (можно автоматизировать формулой)

Для автоматизации оценки кандидатов используйте формулы Google-таблиц. Например, создайте формулу, которая присваивает определенное количество баллов за каждый год опыта, за наличие ключевых навыков и соответствие зарплатным ожиданиям бюджету вакансии.

Пример простой формулы для автоматической оценки:

=IF(D2>=3, 5, IF(D2>=1, 3, 1)) + COUNTIFS(E2, "*Python*", E2, "*Django*", E2, "*SQL*")*2 + IF(F2<=100000, 3, IF(F2<=150000, 2, 0))

Эта формула присваивает 5 баллов за опыт от 3 лет, 3 балла за опыт от 1 до 3 лет, 1 балл за опыт менее года. Затем добавляет по 2 балла за каждый указанный навык (Python, Django, SQL) и дополнительные баллы за соответствие зарплатным ожиданиям.

Совет: используйте условное форматирование для визуального выделения перспективных кандидатов. Например, строки с оценкой выше 10 баллов можно автоматически выделять зеленым цветом.

Интеграция hh.ru с бесплатными сервисами через API

API hh.ru — это, пожалуй, самый мощный инструмент для автоматизации работы с откликами, хотя и требующий базовых технических знаний. С его помощью можно связать hh.ru с другими сервисами и создать полностью автоматизированный процесс обработки откликов. 🔄

Ключевые преимущества использования API:

Автоматическое получение данных о новых откликах

Интеграция с CRM, мессенджерами, почтовыми сервисами

Создание собственных уведомлений и автоответов

Выгрузка и анализ статистики по откликам

Разработка индивидуальных решений под конкретные задачи

Для работы с API не обязательно быть программистом — существуют бесплатные сервисы-интеграторы, которые позволяют настроить взаимодействие между hh.ru и другими платформами без написания кода:

Zapier — имеет бесплатный тариф с ограничением на количество задач

— имеет бесплатный тариф с ограничением на количество задач Integromat (Make) — предлагает бесплатный план с ежемесячной квотой операций

— предлагает бесплатный план с ежемесячной квотой операций IFTTT — позволяет создавать простые автоматизации по принципу "если X, то Y"

— позволяет создавать простые автоматизации по принципу "если X, то Y" Google Apps Script — полностью бесплатный инструмент для интеграции с Google-сервисами

Примеры простых, но эффективных интеграций через API:

hh.ru → Telegram : настройте уведомления о новых откликах в личный Telegram-чат

: настройте уведомления о новых откликах в личный Telegram-чат hh.ru → Google Sheets : автоматически добавляйте новых кандидатов в таблицу для дальнейшей обработки

: автоматически добавляйте новых кандидатов в таблицу для дальнейшей обработки hh.ru → Gmail : отправляйте персонализированные письма кандидатам при изменении их статуса

: отправляйте персонализированные письма кандидатам при изменении их статуса hh.ru → Trello : создавайте карточки кандидатов в канбан-доске для визуального управления процессом

: создавайте карточки кандидатов в канбан-доске для визуального управления процессом hh.ru → Calendar: автоматически планируйте интервью в календаре при переводе кандидата на этап собеседования

Пошаговая инструкция по созданию базовой интеграции через Zapier:

Зарегистрируйтесь на Zapier и создайте новую "Zap" В качестве триггера выберите "Webhook" (поскольку прямой интеграции с hh.ru нет) Получите URL вебхука и настройте отправку данных с hh.ru через их API Настройте действие, которое должно происходить при получении данных (например, добавление строки в Google-таблицу) Протестируйте и активируйте интеграцию

Для получения доступа к API hh.ru необходимо зарегистрировать приложение в разделе для разработчиков и получить ключи доступа. Подробная документация доступна на dev.hh.ru.

Автоматизация работы с откликами на hh.ru — это не роскошь, а необходимость для современного HR-специалиста. Используя предложенные бесплатные инструменты, вы можете не только сэкономить время, но и значительно повысить качество отбора кандидатов. Начните с простых решений — встроенных фильтров и браузерных расширений, а затем постепенно переходите к более сложным интеграциям через API. Помните: каждая минута, сэкономленная на рутинных операциях — это минута, которую вы можете посвятить общению с действительно перспективными кандидатами.

