Итоги испытательного срока: 10 готовых примеров и шаблонов документов
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и менеджеры по кадрам
- Руководители отделов и организаций
Студенты и начинающие специалисты в области управления персоналом
Корректно оформленные итоги испытательного срока — не просто формальность, а важный организационный и юридический инструмент. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда после трех месяцев работы нужно принять решение о судьбе нового сотрудника, но возникает вопрос: как грамотно документировать этот процесс? Я собрал 10 проверенных шаблонов документов с реальными примерами формулировок, которые защитят компанию от оспаривания увольнения и помогут структурировать оценку персонала. Эти готовые решения экономят до 80% времени на подготовку документации и минимизируют риски при принятии кадровых решений. 📝
Правовые аспекты испытательного срока в трудовом праве
Испытательный срок — период проверки соответствия сотрудника поручаемой работе, регламентированный статьями 70 и 71 Трудового кодекса РФ. Несмотря на кажущуюся простоту, это юридически сложный период, требующий документального сопровождения и соблюдения четких процедур.
Основные законодательные аспекты испытательного срока, которые должен учитывать HR-специалист:
- Максимальная продолжительность — 3 месяца для рядовых сотрудников и 6 месяцев для руководящих должностей
- Обязательное указание испытательного срока в трудовом договоре
- Испытательный срок не устанавливается для отдельных категорий работников (беременных женщин, несовершеннолетних и т.д.)
- Для увольнения по результатам испытания работодатель должен письменно обосновать, почему сотрудник не соответствует должности
- Предупреждение о расторжении договора должно быть направлено за 3 дня до увольнения
Часто работодатели допускают критические ошибки, которые делают процедуру увольнения по итогам испытательного срока недействительной:
|Распространенная ошибка
|Правовые последствия
|Как избежать
|Отсутствие пункта об испытании в трудовом договоре
|Испытательный срок считается не установленным
|Проверять все документы при оформлении
|Отсутствие письменных доказательств неудовлетворительной работы
|Решение может быть оспорено в суде
|Вести регулярные промежуточные оценки
|Увольнение без предварительного уведомления за 3 дня
|Процедура увольнения незаконна
|Создать календарь уведомлений в HR-системе
|Размытые формулировки причин увольнения
|Суд может восстановить сотрудника
|Использовать конкретные примеры и измеримые показатели
Елена Сергеева, HR-директор
В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда менеджер по продажам не прошел испытательный срок, но оспорил увольнение в суде. Несмотря на очевидное невыполнение плана, суд встал на сторону сотрудника, так как в трудовом договоре не были прописаны конкретные KPI, а документальные доказательства несоответствия отсутствовали. Компании пришлось не только восстановить сотрудника, но и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.
После этого случая мы пересмотрели всю систему оформления испытательного срока: внедрили еженедельные письменные отзывы руководителей, промежуточные оценки результатов и четкую фиксацию всех нарушений. Сейчас каждый новый сотрудник получает индивидуальный план адаптации с измеримыми показателями успешности. За год мы провели 47 испытательных сроков, 9 человек были уволены по их результатам, и ни одно решение не было оспорено.
Ключевые критерии оценки сотрудника на испытании
Объективная оценка сотрудника на испытательном сроке требует использования четких, измеримых и релевантных критериев. Правильно выбранные параметры позволяют не только принять обоснованное решение, но и создать юридически защищенную базу для возможного увольнения. 📊
Рекомендуемые критерии оценки по категориям должностей:
|Категория сотрудников
|Ключевые критерии оценки
|Методы оценки
|Руководители
|Лидерские качества, принятие решений, стратегическое мышление, достижение командных KPI
|360-градусная оценка, анализ проектов, оценка финансовых показателей
|Менеджеры по продажам
|Конверсия, объем продаж, средний чек, количество новых клиентов
|CRM-аналитика, тайный покупатель, оценка переговоров
|IT-специалисты
|Техническая экспертиза, качество кода, соблюдение дедлайнов, управление задачами
|Код-ревью, тестирование, оценка выполненных задач
|Административный персонал
|Исполнительность, внимательность к деталям, коммуникативные навыки
|Чек-листы задач, наблюдение, обратная связь
Важно, чтобы критерии оценки были:
- Конкретными: "Закрыл 80% лидов" вместо "Хорошо работает с клиентами"
- Измеримыми: содержали количественные показатели или четкие качественные характеристики
- Согласованными: заранее обсуждены с сотрудником и зафиксированы документально
- Релевантными: напрямую связанными с должностными обязанностями
- Комплексными: охватывали как профессиональные навыки, так и личностные качества, важные для позиции
Эффективная практика — адаптационная карта сотрудника, которая должна включать:
- План адаптации с контрольными точками
- Перечень знаний и навыков для освоения
- Конкретные задачи и проекты с дедлайнами
- Целевые показатели эффективности
- Раздел для промежуточных оценок и комментариев
Для защиты от юридических рисков рекомендуется проводить не менее 2-3 промежуточных оценок в течение испытательного срока. Это позволит сотруднику получить обратную связь и скорректировать свою работу, а также создаст документальную базу несоответствия, если такое выявится.
Шаблоны документов для успешного прохождения испытания
Грамотное документальное оформление успешного прохождения испытательного срока не менее важно, чем фиксация неудовлетворительных результатов. Правильные формулировки и полноценное отражение достижений сотрудника создают положительное впечатление и формируют основу для его дальнейшего профессионального развития. 🏆
Пример №1: Заключение о прохождении испытательного срока (базовый вариант)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах прохождения испытательного срока
Сотрудник: Иванов Иван Иванович
Должность: Менеджер по работе с клиентами
Период испытательного срока: с 01.02.2025 по 30.04.2025
В ходе испытательного срока сотрудник продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, выполнил поставленные задачи в полном объеме и в установленные сроки. За отчетный период привлек 12 новых клиентов (при плане 8), общая сумма заключенных договоров составила 1,8 млн рублей. Успешно освоил корпоративные стандарты и регламенты работы.
Сотрудник проявил себя как ответственный, инициативный и коммуникабельный специалист, способный эффективно работать как в команде, так и самостоятельно.
На основании вышеизложенного считаю испытательный срок успешно пройденным.
Руководитель отдела: _____________ / Петров П.П. /
Дата: 30.04.2025
С результатами ознакомлен: _____________ / Иванов И.И. /
Дата: 30.04.2025
Пример №2: Лист оценки результатов испытательного срока (развернутый)
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения испытательного срока
ФИО сотрудника: Смирнова Анна Владимировна
Должность: Графический дизайнер
Подразделение: Отдел маркетинга
Период испытательного срока: с 15.01.2025 по 14.04.2025
1. Оценка профессиональных компетенций (по шкале от 1 до 5):
- Владение профильными программами (Adobe): 5
- Креативность и оригинальность решений: 5
- Скорость выполнения задач: 4
- Соблюдение фирменного стиля: 5
- Умение работать с брифами: 4
2. Оценка личностных качеств:
- Организованность и планирование: 4
- Коммуникабельность: 5
- Умение принимать критику: 4
- Инициативность: 5
- Способность работать в команде: 5
3. Основные достижения:
- Разработка визуальной концепции для нового продукта компании
- Редизайн корпоративных презентационных материалов
- Создание серии креативных баннеров для социальных сетей, которые повысили вовлеченность аудитории на 18%
4. Области для развития:
- Рекомендуется повышение квалификации в области анимации и моушн-дизайна
- Развитие навыков тайм-менеджмента при многозадачности
Заключение: Испытательный срок пройден успешно. Сотрудник полностью соответствует требованиям должности и рекомендуется к продолжению трудовых отношений.
Руководитель: _____________ / Козлова Е.А. /
HR-менеджер: _____________ / Соколов С.В. /
Дата: 14.04.2025
С результатами ознакомлен(а): _____________ / Смирнова А.В. /
Дата: 14.04.2025
Пример №3: Приказ о признании работника прошедшим испытание
ПРИКАЗ №___
о признании работника прошедшим испытание
г. Москва 05.05.2025
На основании анализа результатов работы и заключения непосредственного руководителя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать Сергеева Алексея Дмитриевича, системного аналитика, успешно прошедшим испытательный срок с 05.02.2025 по 04.05.2025.
2. Продолжить трудовые отношения с сотрудником в соответствии с заключенным трудовым договором №125 от 05.02.2025.
3. Отделу кадров внести соответствующую запись в личное дело сотрудника.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя HR-отдела Никитину О.П.
Генеральный директор: _____________ / Александров А.А. /
С приказом ознакомлены:
Руководитель HR-отдела: _____________ / Никитина О.П. /
Руководитель ИТ-отдела: _____________ / Федоров Ф.Ф. /
Работник: _____________ / Сергеев А.Д. /
Пример №4: Рекомендации по результатам успешного прохождения испытательного срока
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
по результатам испытательного срока
Сотрудник: Николаева Екатерина Андреевна
Должность: Менеджер по обучению персонала
Период испытательного срока: с 01.03.2025 по 31.05.2025
По результатам оценки работы в течение испытательного срока сотрудник продемонстрировал высокие профессиональные компетенции и успешно завершил все поставленные задачи адаптационного периода.
Сильные стороны:
- Глубокое понимание методологии взрослого обучения
- Отличные презентационные и коммуникативные навыки
- Системный подход к разработке обучающих программ
- Проактивность и инициативность в улучшении существующих процессов
Рекомендации по дальнейшему развитию:
1. В течение следующих 6 месяцев рекомендуется пройти сертификацию в области дистанционного обучения.
2. Развивать экспертизу в области оценки эффективности обучающих программ.
3. Расширить инструментарий фасилитации для проведения групповых сессий.
Предлагаемые задачи на следующий квартал:
1. Разработка комплексной программы онбординга для нового офиса.
2. Участие в проекте по автоматизации системы обучения.
3. Проведение внутреннего исследования потребностей в обучении.
Руководитель отдела персонала: _____________ / Белов А.И. /
Дата: 31.05.2025
С рекомендациями ознакомлен(а): _____________ / Николаева Е.А. /
Дата: 31.05.2025
При составлении документов о успешном прохождении испытательного срока рекомендуется:
- Использовать конкретные цифры и измеримые достижения
- Отмечать не только профессиональные, но и личностные качества сотрудника
- Формулировать четкие рекомендации по дальнейшему развитию
- Соблюдать баланс между позитивной оценкой и конструктивными предложениями
- Обеспечивать ознакомление сотрудника с документами под подпись
Образцы отрицательных заключений с обоснованиями
Отрицательный результат испытательного срока требует особой тщательности в оформлении документов. Неправильно составленные заключения часто становятся причиной успешного оспаривания увольнения в суде. Следующие образцы демонстрируют юридически корректное оформление обоснований для расторжения трудового договора. ⚠️
Пример №1: Уведомление о неудовлетворительном результате испытания
УВЕДОМЛЕНИЕ
о неудовлетворительном результате испытания
г. Санкт-Петербург 27.03.2025
Трофимову Виктору Сергеевичу
Менеджеру по логистике
Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам прохождения испытательного срока в период с 28.12.2024 по 27.03.2025 Вы не соответствуете требованиям, предъявляемым к должности менеджера по логистике, в связи с чем ООО "Логистик Групп" расторгает с Вами трудовой договор №48/24 от 28.12.2024 по части первой статьи 71 Трудового кодекса РФ.
Несоответствие выражается в следующем:
1. Систематическое нарушение сроков подготовки сопроводительных документов для отгрузки товара (зафиксировано в служебных записках от 15.01.2025, 29.01.2025, 18.02.2025), что привело к срыву поставок по 4 ключевым клиентам.
2. Неспособность эффективно организовать логистические маршруты, что подтверждается перерасходом бюджета на транспортные услуги на 22% по сравнению с плановыми показателями (согласно отчету финансового отдела от 15.03.2025).
3. Недостаточный уровень владения программой 1С: TMS Логистика, необходимой для выполнения должностных обязанностей (по результатам тестирования от 10.03.2025, набрано 42 балла при минимально необходимых 75).
4. Отсутствие контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиков, что привело к штрафным санкциям от клиентов на общую сумму 456 000 рублей (претензии от ООО "ТехноМаркет" от 25.02.2025 и ЗАО "МегаТрейд" от 10.03.2025).
Последний рабочий день: 30.03.2025
Директор по логистике: _____________ / Захаров М.А. /
Директор по персоналу: _____________ / Кузнецова Н.В. /
Уведомление получил, с содержанием ознакомлен:
_____________ / Трофимов В.С. /
Дата: 27.03.2025
Пример №2: Заключение руководителя о непрохождении испытания (подробное)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах прохождения испытательного срока
Сотрудник: Новикова Дарья Алексеевна
Должность: Специалист по маркетинговым исследованиям
Период испытательного срока: с 10.01.2025 по 09.04.2025
В ходе испытательного срока сотрудник Новикова Д.А. не продемонстрировала должного уровня профессиональных компетенций и не справилась с поставленными задачами:
1. Аналитические навыки:
- При проведении исследования целевой аудитории нового продукта допущены методологические ошибки в построении выборки, что привело к недостоверным результатам (заключение внешнего консультанта от 20.02.2025).
- В аналитических отчетах отсутствует глубинный анализ данных, выводы поверхностны и не содержат практических рекомендаций (отзыв руководителя продуктового направления от 15.03.2025).
2. Исполнительская дисциплина:
- Исследование конкурентного окружения, запланированное на 25.02.2025, было завершено с опозданием на 12 рабочих дней без объективных причин.
- Из 5 запланированных промежуточных отчетов в срок представлено только 2.
3. Знание специализированных инструментов:
- Несмотря на проведенное обучение, сотрудник не освоила необходимые для работы программы маркетингового анализа (результаты тестирования от 25.03.2025).
4. Коммуникативные навыки:
- При проведении глубинных интервью с клиентами не удалось получить значимую информацию из-за неструктурированного подхода к беседе (протоколы интервью от 05.03.2025 и 12.03.2025).
01.03.2025 с сотрудником была проведена беседа о неудовлетворительных промежуточных результатах работы, даны рекомендации по исправлению ситуации, однако существенных улучшений не последовало.
Заключение: Учитывая вышеизложенные факты, считаю, что Новикова Д.А. не соответствует требованиям, предъявляемым к должности специалиста по маркетинговым исследованиям. Рекомендую расторгнуть трудовой договор по результатам испытательного срока.
Руководитель отдела маркетинга: _____________ / Филиппова Ю.А. /
Дата: 06.04.2025
С заключением ознакомлена: _____________ / Новикова Д.А. /
Дата: 06.04.2025
Пример №3: Приказ о расторжении трудового договора по результатам испытания
ПРИКАЗ №___
о расторжении трудового договора
в связи с неудовлетворительным результатом испытания
г. Москва 12.04.2025
В соответствии со статьей 71 Трудового кодекса РФ и на основании заключения непосредственного руководителя о несоответствии работника порученной работе, выявленном в результате испытания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Расторгнуть трудовой договор с Орловым Максимом Игоревичем, программистом отдела разработки, 15.04.2025 как с работником, не выдержавшим испытание.
2. Основание: заключение руководителя отдела разработки от 09.04.2025, уведомление о неудовлетворительном результате испытания от 09.04.2025 №18.
3. Отделу кадров произвести расчет и выдать трудовую книжку работнику 15.04.2025.
4. Бухгалтерии произвести расчет и выплату всех сумм, причитающихся работнику, 15.04.2025.
Генеральный директор: _____________ / Васильев Р.М. /
С приказом ознакомлены:
Начальник отдела кадров: _____________ / Соловьева А.П. /
Главный бухгалтер: _____________ / Тимофеева Н.А. /
Работник: _____________ / Орлов М.И. /
Дата: 12.04.2025
При составлении отрицательных заключений критически важно:
- Использовать только объективные и документально подтвержденные факты
- Четко соотносить недостатки с требованиями должностной инструкции
- Избегать оценочных суждений, эмоциональных формулировок
- Прикладывать документальные подтверждения (служебные записки, отчеты, результаты тестирований)
- Соблюдать трехдневный срок уведомления до даты увольнения
- Получать подпись работника об ознакомлении с документами
Максим Воронцов, юрист по трудовому праву
В моей практике был показательный случай с ИТ-компанией, которая проиграла суд уволенному по итогам испытательного срока специалисту. Компания приняла разработчика с испытательным сроком 3 месяца и уволила его, сославшись на "низкую производительность" и "недостаточную квалификацию". Когда дело дошло до суда, выяснилось, что:
1) Компания не провела ни одной промежуточной оценки работы сотрудника 2) Не существовало документов, фиксирующих конкретные недостатки 3) Формулировки в уведомлении были размытыми, без фактов и измеримых показателей 4) Сотрудника не ознакомили с задачами, критериями оценки и ожиданиями от испытательного срока
Суд восстановил работника, обязал выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. После этого мы разработали для компании процедуру проведения испытательного срока с пакетом документов, в котором четко прописаны шаги, формы оценки и правила документирования. За последующие 2 года они уволили 8 человек по итогам испытания без единого судебного обжалования.
Рекомендации по оформлению итогов испытательного срока
Правильное оформление итогов испытательного срока — это не просто формальность, а стратегически важный процесс, влияющий на юридическую безопасность компании и профессиональное развитие сотрудников. За годы консультирования компаний я сформировал следующие ключевые рекомендации: 📋
Документируйте весь процесс испытательного срока от начала до конца. Создайте систему документов, которая включает:
- План адаптации сотрудника
- Лист оценки промежуточных результатов (минимум 2-3 оценки за период испытания)
- Финальное заключение руководителя
- Приказ о результатах испытательного срока
Разработайте адаптационный лист с четкими критериями оценки, соответствующими должности. Эти критерии должны быть:
- Доведены до сведения сотрудника в первый рабочий день
- Подписаны сотрудником и руководителем
- Измеримыми и объективными
Проводите регулярные письменные промежуточные оценки:
- Для трехмесячного испытательного срока — не менее трех оценок
- Предоставляйте сотруднику конструктивную обратную связь
- Документируйте каждую оценку с подписью сотрудника
Соблюдайте юридические требования при неудовлетворительных результатах:
- Уведомление о расторжении трудового договора за 3 дня
- Документальные доказательства несоответствия должности
- Конкретные формулировки причин в тексте уведомления
Используйте чек-лист для проверки правильности оформления итого испытательного срока:
- Наличие всех необходимых подписей
- Соблюдение сроков уведомления
- Корректность юридических формулировок
- Наличие подтверждающих документов
Типичные ошибки при оформлении итогов испытательного срока:
- ⛔ Использование общих фраз вместо конкретных фактов ("не справляется с работой" вместо "не выполнил план продаж на 60%")
- ⛔ Отсутствие промежуточных оценок и обратной связи в течение периода испытания
- ⛔ Несоблюдение трехдневного срока предупреждения об увольнении
- ⛔ Расторжение трудового договора по статье 71 ТК РФ с категориями сотрудников, для которых испытание не устанавливается
- ⛔ Отсутствие ознакомления сотрудника с документами под подпись
Оптимальная процедура подведения итогов испытательного срока выглядит следующим образом:
|Этап
|Действия
|Документы
|За 10 дней до окончания
|Предварительная оценка руководителем
|Предварительное заключение
|За 7 дней до окончания
|Обсуждение результатов с HR и принятие решения
|Протокол совещания
|В случае положительного решения
|Подготовка и подписание итогового заключения
|Заключение о успешном прохождении
|В случае отрицательного решения
|Подготовка уведомления и заключения о непрохождении
|Уведомление, заключение
|За 3 дня до увольнения
|Вручение уведомления сотруднику
|Уведомление с подписью о получении
|В последний день испытания
|Подготовка приказа о результатах испытания
|Приказ
|После завершения
|Внесение информации в личное дело
|Опись документов личного дела
Дополнительные советы по оформлению итогов испытательного срока:
- ✅ Создайте электронную систему напоминаний о ключевых датах испытательного срока
- ✅ Разработайте шаблоны документов для каждой должности
- ✅ Обучите руководителей правильному проведению оценки и обратной связи
- ✅ Храните все документы по испытательному сроку не менее 5 лет
- ✅ Проводите регулярный аудит документации по испытательным срокам
Правильно оформленный испытательный срок — это фундамент эффективной HR-системы компании. Используя представленные шаблоны и рекомендации, вы не только защитите организацию от возможных правовых рисков, но и создадите прозрачную систему оценки, котораяmotivирует сотрудников к развитию. Помните: качественная документация — это инвестиция в будущее компании, которая окупается при каждом кадровом решении и позволяет формировать команду настоящих профессионалов.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву