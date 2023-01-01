Итоги испытательного срока: 10 готовых примеров и шаблонов документов
Итоги испытательного срока: 10 готовых примеров и шаблонов документов

#Карьера и развитие  #Трудовое право  #ТК РФ  
Для кого эта статья:

  • HR-специалисты и менеджеры по кадрам
  • Руководители отделов и организаций

  • Студенты и начинающие специалисты в области управления персоналом

    Корректно оформленные итоги испытательного срока — не просто формальность, а важный организационный и юридический инструмент. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда после трех месяцев работы нужно принять решение о судьбе нового сотрудника, но возникает вопрос: как грамотно документировать этот процесс? Я собрал 10 проверенных шаблонов документов с реальными примерами формулировок, которые защитят компанию от оспаривания увольнения и помогут структурировать оценку персонала. Эти готовые решения экономят до 80% времени на подготовку документации и минимизируют риски при принятии кадровых решений. 📝

Правовые аспекты испытательного срока в трудовом праве

Испытательный срок — период проверки соответствия сотрудника поручаемой работе, регламентированный статьями 70 и 71 Трудового кодекса РФ. Несмотря на кажущуюся простоту, это юридически сложный период, требующий документального сопровождения и соблюдения четких процедур.

Основные законодательные аспекты испытательного срока, которые должен учитывать HR-специалист:

  • Максимальная продолжительность — 3 месяца для рядовых сотрудников и 6 месяцев для руководящих должностей
  • Обязательное указание испытательного срока в трудовом договоре
  • Испытательный срок не устанавливается для отдельных категорий работников (беременных женщин, несовершеннолетних и т.д.)
  • Для увольнения по результатам испытания работодатель должен письменно обосновать, почему сотрудник не соответствует должности
  • Предупреждение о расторжении договора должно быть направлено за 3 дня до увольнения

Часто работодатели допускают критические ошибки, которые делают процедуру увольнения по итогам испытательного срока недействительной:

Распространенная ошибка Правовые последствия Как избежать
Отсутствие пункта об испытании в трудовом договоре Испытательный срок считается не установленным Проверять все документы при оформлении
Отсутствие письменных доказательств неудовлетворительной работы Решение может быть оспорено в суде Вести регулярные промежуточные оценки
Увольнение без предварительного уведомления за 3 дня Процедура увольнения незаконна Создать календарь уведомлений в HR-системе
Размытые формулировки причин увольнения Суд может восстановить сотрудника Использовать конкретные примеры и измеримые показатели

Елена Сергеева, HR-директор

В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда менеджер по продажам не прошел испытательный срок, но оспорил увольнение в суде. Несмотря на очевидное невыполнение плана, суд встал на сторону сотрудника, так как в трудовом договоре не были прописаны конкретные KPI, а документальные доказательства несоответствия отсутствовали. Компании пришлось не только восстановить сотрудника, но и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

После этого случая мы пересмотрели всю систему оформления испытательного срока: внедрили еженедельные письменные отзывы руководителей, промежуточные оценки результатов и четкую фиксацию всех нарушений. Сейчас каждый новый сотрудник получает индивидуальный план адаптации с измеримыми показателями успешности. За год мы провели 47 испытательных сроков, 9 человек были уволены по их результатам, и ни одно решение не было оспорено.

Ключевые критерии оценки сотрудника на испытании

Объективная оценка сотрудника на испытательном сроке требует использования четких, измеримых и релевантных критериев. Правильно выбранные параметры позволяют не только принять обоснованное решение, но и создать юридически защищенную базу для возможного увольнения. 📊

Рекомендуемые критерии оценки по категориям должностей:

Категория сотрудников Ключевые критерии оценки Методы оценки
Руководители Лидерские качества, принятие решений, стратегическое мышление, достижение командных KPI 360-градусная оценка, анализ проектов, оценка финансовых показателей
Менеджеры по продажам Конверсия, объем продаж, средний чек, количество новых клиентов CRM-аналитика, тайный покупатель, оценка переговоров
IT-специалисты Техническая экспертиза, качество кода, соблюдение дедлайнов, управление задачами Код-ревью, тестирование, оценка выполненных задач
Административный персонал Исполнительность, внимательность к деталям, коммуникативные навыки Чек-листы задач, наблюдение, обратная связь

Важно, чтобы критерии оценки были:

  • Конкретными: "Закрыл 80% лидов" вместо "Хорошо работает с клиентами"
  • Измеримыми: содержали количественные показатели или четкие качественные характеристики
  • Согласованными: заранее обсуждены с сотрудником и зафиксированы документально
  • Релевантными: напрямую связанными с должностными обязанностями
  • Комплексными: охватывали как профессиональные навыки, так и личностные качества, важные для позиции

Эффективная практика — адаптационная карта сотрудника, которая должна включать:

  1. План адаптации с контрольными точками
  2. Перечень знаний и навыков для освоения
  3. Конкретные задачи и проекты с дедлайнами
  4. Целевые показатели эффективности
  5. Раздел для промежуточных оценок и комментариев

Для защиты от юридических рисков рекомендуется проводить не менее 2-3 промежуточных оценок в течение испытательного срока. Это позволит сотруднику получить обратную связь и скорректировать свою работу, а также создаст документальную базу несоответствия, если такое выявится.

Шаблоны документов для успешного прохождения испытания

Грамотное документальное оформление успешного прохождения испытательного срока не менее важно, чем фиксация неудовлетворительных результатов. Правильные формулировки и полноценное отражение достижений сотрудника создают положительное впечатление и формируют основу для его дальнейшего профессионального развития. 🏆

Пример №1: Заключение о прохождении испытательного срока (базовый вариант)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах прохождения испытательного срока

Сотрудник: Иванов Иван Иванович
Должность: Менеджер по работе с клиентами
Период испытательного срока: с 01.02.2025 по 30.04.2025

В ходе испытательного срока сотрудник продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, выполнил поставленные задачи в полном объеме и в установленные сроки. За отчетный период привлек 12 новых клиентов (при плане 8), общая сумма заключенных договоров составила 1,8 млн рублей. Успешно освоил корпоративные стандарты и регламенты работы.

Сотрудник проявил себя как ответственный, инициативный и коммуникабельный специалист, способный эффективно работать как в команде, так и самостоятельно.

На основании вышеизложенного считаю испытательный срок успешно пройденным.

Руководитель отдела: _____________ / Петров П.П. /
Дата: 30.04.2025

С результатами ознакомлен: _____________ / Иванов И.И. /
Дата: 30.04.2025

Пример №2: Лист оценки результатов испытательного срока (развернутый)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения испытательного срока

ФИО сотрудника: Смирнова Анна Владимировна
Должность: Графический дизайнер
Подразделение: Отдел маркетинга
Период испытательного срока: с 15.01.2025 по 14.04.2025

1. Оценка профессиональных компетенций (по шкале от 1 до 5):
- Владение профильными программами (Adobe): 5
- Креативность и оригинальность решений: 5
- Скорость выполнения задач: 4
- Соблюдение фирменного стиля: 5
- Умение работать с брифами: 4

2. Оценка личностных качеств:
- Организованность и планирование: 4
- Коммуникабельность: 5
- Умение принимать критику: 4
- Инициативность: 5
- Способность работать в команде: 5

3. Основные достижения:
- Разработка визуальной концепции для нового продукта компании
- Редизайн корпоративных презентационных материалов
- Создание серии креативных баннеров для социальных сетей, которые повысили вовлеченность аудитории на 18%

4. Области для развития:
- Рекомендуется повышение квалификации в области анимации и моушн-дизайна
- Развитие навыков тайм-менеджмента при многозадачности

Заключение: Испытательный срок пройден успешно. Сотрудник полностью соответствует требованиям должности и рекомендуется к продолжению трудовых отношений.

Руководитель: _____________ / Козлова Е.А. /
HR-менеджер: _____________ / Соколов С.В. /
Дата: 14.04.2025

С результатами ознакомлен(а): _____________ / Смирнова А.В. /
Дата: 14.04.2025

Пример №3: Приказ о признании работника прошедшим испытание

ПРИКАЗ №___
о признании работника прошедшим испытание

г. Москва 05.05.2025

На основании анализа результатов работы и заключения непосредственного руководителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать Сергеева Алексея Дмитриевича, системного аналитика, успешно прошедшим испытательный срок с 05.02.2025 по 04.05.2025.

2. Продолжить трудовые отношения с сотрудником в соответствии с заключенным трудовым договором №125 от 05.02.2025.

3. Отделу кадров внести соответствующую запись в личное дело сотрудника.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя HR-отдела Никитину О.П.

Генеральный директор: _____________ / Александров А.А. /

С приказом ознакомлены:
Руководитель HR-отдела: _____________ / Никитина О.П. /
Руководитель ИТ-отдела: _____________ / Федоров Ф.Ф. /
Работник: _____________ / Сергеев А.Д. /

Пример №4: Рекомендации по результатам успешного прохождения испытательного срока

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
по результатам испытательного срока

Сотрудник: Николаева Екатерина Андреевна
Должность: Менеджер по обучению персонала
Период испытательного срока: с 01.03.2025 по 31.05.2025

По результатам оценки работы в течение испытательного срока сотрудник продемонстрировал высокие профессиональные компетенции и успешно завершил все поставленные задачи адаптационного периода.

Сильные стороны:
- Глубокое понимание методологии взрослого обучения
- Отличные презентационные и коммуникативные навыки
- Системный подход к разработке обучающих программ
- Проактивность и инициативность в улучшении существующих процессов

Рекомендации по дальнейшему развитию:
1. В течение следующих 6 месяцев рекомендуется пройти сертификацию в области дистанционного обучения.
2. Развивать экспертизу в области оценки эффективности обучающих программ.
3. Расширить инструментарий фасилитации для проведения групповых сессий.

Предлагаемые задачи на следующий квартал:
1. Разработка комплексной программы онбординга для нового офиса.
2. Участие в проекте по автоматизации системы обучения.
3. Проведение внутреннего исследования потребностей в обучении.

Руководитель отдела персонала: _____________ / Белов А.И. /
Дата: 31.05.2025

С рекомендациями ознакомлен(а): _____________ / Николаева Е.А. /
Дата: 31.05.2025

При составлении документов о успешном прохождении испытательного срока рекомендуется:

  • Использовать конкретные цифры и измеримые достижения
  • Отмечать не только профессиональные, но и личностные качества сотрудника
  • Формулировать четкие рекомендации по дальнейшему развитию
  • Соблюдать баланс между позитивной оценкой и конструктивными предложениями
  • Обеспечивать ознакомление сотрудника с документами под подпись

Образцы отрицательных заключений с обоснованиями

Отрицательный результат испытательного срока требует особой тщательности в оформлении документов. Неправильно составленные заключения часто становятся причиной успешного оспаривания увольнения в суде. Следующие образцы демонстрируют юридически корректное оформление обоснований для расторжения трудового договора. ⚠️

Пример №1: Уведомление о неудовлетворительном результате испытания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о неудовлетворительном результате испытания

г. Санкт-Петербург 27.03.2025

Трофимову Виктору Сергеевичу
Менеджеру по логистике

Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам прохождения испытательного срока в период с 28.12.2024 по 27.03.2025 Вы не соответствуете требованиям, предъявляемым к должности менеджера по логистике, в связи с чем ООО "Логистик Групп" расторгает с Вами трудовой договор №48/24 от 28.12.2024 по части первой статьи 71 Трудового кодекса РФ.

Несоответствие выражается в следующем:
1. Систематическое нарушение сроков подготовки сопроводительных документов для отгрузки товара (зафиксировано в служебных записках от 15.01.2025, 29.01.2025, 18.02.2025), что привело к срыву поставок по 4 ключевым клиентам.

2. Неспособность эффективно организовать логистические маршруты, что подтверждается перерасходом бюджета на транспортные услуги на 22% по сравнению с плановыми показателями (согласно отчету финансового отдела от 15.03.2025).

3. Недостаточный уровень владения программой 1С: TMS Логистика, необходимой для выполнения должностных обязанностей (по результатам тестирования от 10.03.2025, набрано 42 балла при минимально необходимых 75).

4. Отсутствие контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиков, что привело к штрафным санкциям от клиентов на общую сумму 456 000 рублей (претензии от ООО "ТехноМаркет" от 25.02.2025 и ЗАО "МегаТрейд" от 10.03.2025).

Последний рабочий день: 30.03.2025

Директор по логистике: _____________ / Захаров М.А. /
Директор по персоналу: _____________ / Кузнецова Н.В. /

Уведомление получил, с содержанием ознакомлен:
_____________ / Трофимов В.С. /
Дата: 27.03.2025

Пример №2: Заключение руководителя о непрохождении испытания (подробное)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах прохождения испытательного срока

Сотрудник: Новикова Дарья Алексеевна
Должность: Специалист по маркетинговым исследованиям
Период испытательного срока: с 10.01.2025 по 09.04.2025

В ходе испытательного срока сотрудник Новикова Д.А. не продемонстрировала должного уровня профессиональных компетенций и не справилась с поставленными задачами:

1. Аналитические навыки:
- При проведении исследования целевой аудитории нового продукта допущены методологические ошибки в построении выборки, что привело к недостоверным результатам (заключение внешнего консультанта от 20.02.2025).
- В аналитических отчетах отсутствует глубинный анализ данных, выводы поверхностны и не содержат практических рекомендаций (отзыв руководителя продуктового направления от 15.03.2025).

2. Исполнительская дисциплина:
- Исследование конкурентного окружения, запланированное на 25.02.2025, было завершено с опозданием на 12 рабочих дней без объективных причин.
- Из 5 запланированных промежуточных отчетов в срок представлено только 2.

3. Знание специализированных инструментов:
- Несмотря на проведенное обучение, сотрудник не освоила необходимые для работы программы маркетингового анализа (результаты тестирования от 25.03.2025).

4. Коммуникативные навыки:
- При проведении глубинных интервью с клиентами не удалось получить значимую информацию из-за неструктурированного подхода к беседе (протоколы интервью от 05.03.2025 и 12.03.2025).

01.03.2025 с сотрудником была проведена беседа о неудовлетворительных промежуточных результатах работы, даны рекомендации по исправлению ситуации, однако существенных улучшений не последовало.

Заключение: Учитывая вышеизложенные факты, считаю, что Новикова Д.А. не соответствует требованиям, предъявляемым к должности специалиста по маркетинговым исследованиям. Рекомендую расторгнуть трудовой договор по результатам испытательного срока.

Руководитель отдела маркетинга: _____________ / Филиппова Ю.А. /
Дата: 06.04.2025

С заключением ознакомлена: _____________ / Новикова Д.А. /
Дата: 06.04.2025

Пример №3: Приказ о расторжении трудового договора по результатам испытания

ПРИКАЗ №___
о расторжении трудового договора
в связи с неудовлетворительным результатом испытания

г. Москва 12.04.2025

В соответствии со статьей 71 Трудового кодекса РФ и на основании заключения непосредственного руководителя о несоответствии работника порученной работе, выявленном в результате испытания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Расторгнуть трудовой договор с Орловым Максимом Игоревичем, программистом отдела разработки, 15.04.2025 как с работником, не выдержавшим испытание.

2. Основание: заключение руководителя отдела разработки от 09.04.2025, уведомление о неудовлетворительном результате испытания от 09.04.2025 №18.

3. Отделу кадров произвести расчет и выдать трудовую книжку работнику 15.04.2025.

4. Бухгалтерии произвести расчет и выплату всех сумм, причитающихся работнику, 15.04.2025.

Генеральный директор: _____________ / Васильев Р.М. /

С приказом ознакомлены:
Начальник отдела кадров: _____________ / Соловьева А.П. /
Главный бухгалтер: _____________ / Тимофеева Н.А. /
Работник: _____________ / Орлов М.И. /
Дата: 12.04.2025

При составлении отрицательных заключений критически важно:

  • Использовать только объективные и документально подтвержденные факты
  • Четко соотносить недостатки с требованиями должностной инструкции
  • Избегать оценочных суждений, эмоциональных формулировок
  • Прикладывать документальные подтверждения (служебные записки, отчеты, результаты тестирований)
  • Соблюдать трехдневный срок уведомления до даты увольнения
  • Получать подпись работника об ознакомлении с документами

Максим Воронцов, юрист по трудовому праву

В моей практике был показательный случай с ИТ-компанией, которая проиграла суд уволенному по итогам испытательного срока специалисту. Компания приняла разработчика с испытательным сроком 3 месяца и уволила его, сославшись на "низкую производительность" и "недостаточную квалификацию". Когда дело дошло до суда, выяснилось, что:

1) Компания не провела ни одной промежуточной оценки работы сотрудника 2) Не существовало документов, фиксирующих конкретные недостатки 3) Формулировки в уведомлении были размытыми, без фактов и измеримых показателей 4) Сотрудника не ознакомили с задачами, критериями оценки и ожиданиями от испытательного срока

Суд восстановил работника, обязал выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. После этого мы разработали для компании процедуру проведения испытательного срока с пакетом документов, в котором четко прописаны шаги, формы оценки и правила документирования. За последующие 2 года они уволили 8 человек по итогам испытания без единого судебного обжалования.

Рекомендации по оформлению итогов испытательного срока

Правильное оформление итогов испытательного срока — это не просто формальность, а стратегически важный процесс, влияющий на юридическую безопасность компании и профессиональное развитие сотрудников. За годы консультирования компаний я сформировал следующие ключевые рекомендации: 📋

  1. Документируйте весь процесс испытательного срока от начала до конца. Создайте систему документов, которая включает:

    • План адаптации сотрудника
    • Лист оценки промежуточных результатов (минимум 2-3 оценки за период испытания)
    • Финальное заключение руководителя
    • Приказ о результатах испытательного срока

  2. Разработайте адаптационный лист с четкими критериями оценки, соответствующими должности. Эти критерии должны быть:

    • Доведены до сведения сотрудника в первый рабочий день
    • Подписаны сотрудником и руководителем
    • Измеримыми и объективными

  3. Проводите регулярные письменные промежуточные оценки:

    • Для трехмесячного испытательного срока — не менее трех оценок
    • Предоставляйте сотруднику конструктивную обратную связь
    • Документируйте каждую оценку с подписью сотрудника

  4. Соблюдайте юридические требования при неудовлетворительных результатах:

    • Уведомление о расторжении трудового договора за 3 дня
    • Документальные доказательства несоответствия должности
    • Конкретные формулировки причин в тексте уведомления

  5. Используйте чек-лист для проверки правильности оформления итого испытательного срока:

    • Наличие всех необходимых подписей
    • Соблюдение сроков уведомления
    • Корректность юридических формулировок
    • Наличие подтверждающих документов

Типичные ошибки при оформлении итогов испытательного срока:

  • ⛔ Использование общих фраз вместо конкретных фактов ("не справляется с работой" вместо "не выполнил план продаж на 60%")
  • ⛔ Отсутствие промежуточных оценок и обратной связи в течение периода испытания
  • ⛔ Несоблюдение трехдневного срока предупреждения об увольнении
  • ⛔ Расторжение трудового договора по статье 71 ТК РФ с категориями сотрудников, для которых испытание не устанавливается
  • ⛔ Отсутствие ознакомления сотрудника с документами под подпись

Оптимальная процедура подведения итогов испытательного срока выглядит следующим образом:

Этап Действия Документы
За 10 дней до окончания Предварительная оценка руководителем Предварительное заключение
За 7 дней до окончания Обсуждение результатов с HR и принятие решения Протокол совещания
В случае положительного решения Подготовка и подписание итогового заключения Заключение о успешном прохождении
В случае отрицательного решения Подготовка уведомления и заключения о непрохождении Уведомление, заключение
За 3 дня до увольнения Вручение уведомления сотруднику Уведомление с подписью о получении
В последний день испытания Подготовка приказа о результатах испытания Приказ
После завершения Внесение информации в личное дело Опись документов личного дела

Дополнительные советы по оформлению итогов испытательного срока:

  • ✅ Создайте электронную систему напоминаний о ключевых датах испытательного срока
  • ✅ Разработайте шаблоны документов для каждой должности
  • ✅ Обучите руководителей правильному проведению оценки и обратной связи
  • ✅ Храните все документы по испытательному сроку не менее 5 лет
  • ✅ Проводите регулярный аудит документации по испытательным срокам

Правильно оформленный испытательный срок — это фундамент эффективной HR-системы компании. Используя представленные шаблоны и рекомендации, вы не только защитите организацию от возможных правовых рисков, но и создадите прозрачную систему оценки, котораяmotivирует сотрудников к развитию. Помните: качественная документация — это инвестиция в будущее компании, которая окупается при каждом кадровом решении и позволяет формировать команду настоящих профессионалов.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

