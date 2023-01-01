История методики SMART: от Друкера до современных подходов

Для кого эта статья:

Менеджеры и руководители проектов

Студенты и специалисты в области управления

Люди, заинтересованные в целеполагании и управлении эффективностью За каждым успешным проектом стоит чётко сформулированная цель. Методология SMART — один из тех редких инструментов управления, который выдержал испытание временем и приобрёл почти культовый статус в профессиональном сообществе. Но мало кто задумывается, что стоит за этими пятью буквами, ставшими синонимом грамотного целеполагания. История SMART — это не просто хронология одной бизнес-концепции, а отражение эволюции управленческой мысли на протяжении полувека. От идей Питера Друкера до современных интерпретаций — давайте разберёмся, как формировался этот фундаментальный инструмент, без которого сегодня не обходится ни один серьёзный менеджер. 📊

Истоки методики SMART: роль Питера Друкера

Корни методики SMART уходят в 1950-е годы, когда Питер Друкер — один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века — впервые представил концепцию управления по целям (Management by Objectives, MBO). В своей книге "The Practice of Management" (1954) Друкер заложил фундаментальные принципы, которые позже станут основой для SMART-подхода. 🧠

Друкер предложил революционную для своего времени идею: эффективное управление должно основываться на чётких, измеримых целях, а не на интуиции руководителей. Он утверждал, что каждая цель должна быть:

Специфичной и конкретной

Измеримой количественно

Связанной с общими целями организации

Реалистичной, но достаточно амбициозной

Ограниченной во времени

Несмотря на то что Друкер никогда не использовал аббревиатуру SMART, именно его принципы MBO послужили теоретическим фундаментом для будущей методологии. Как отмечали его современники, Друкер был первым, кто перевёл абстрактные управленческие идеи в конкретные, практические инструменты.

Принцип Друкера Будущий элемент SMART Практическое значение Конкретность цели Specific (конкретный) Устранение двусмысленности и размытости формулировок Количественное измерение Measurable (измеримый) Возможность объективной оценки прогресса Соответствие миссии организации Relevant (значимый) Связь индивидуальных целей с общими задачами компании Достижимость цели Achievable (достижимый) Баланс между амбициозностью и реалистичностью Временные рамки Time-bound (ограниченный по времени) Установление конкретных сроков для достижения результата

Концепция Друкера получила широкое признание в корпоративном мире 1960-х и 1970-х годов. Такие компании как General Electric, Intel и Hewlett-Packard внедрили системы управления по целям, основанные на его идеях. Это стало предпосылкой для дальнейшей формализации подхода и появления аббревиатуры SMART.

Елена Ковалёва, руководитель отдела стратегического планирования

В 2012 году я столкнулась с классическим кризисом целеполагания. Наш отдел из 35 человек работал над запуском нового продукта, но проект буксовал. Задачи казались размытыми, сроки постоянно сдвигались, а команда теряла мотивацию. В попытке разобраться я вернулась к первоисточникам — книгам Друкера. Помню, как была поражена, обнаружив, что еще в 50-х годах он фактически описал решение нашей проблемы. Мы полностью перестроили работу по его принципам: разбили глобальную цель на конкретные задачи с измеримыми результатами, установили чёткие дедлайны. Эффект превзошёл ожидания — через три месяца мы не только наверстали отставание, но и запустили продукт на рынок на две недели раньше планового срока. С тех пор изучение истоков методологии SMART стало для меня не просто академическим интересом, а практическим инструментом. Понимание первоначального замысла Друкера позволяет применять эти принципы гораздо гибче, чем просто следование популярной аббревиатуре.

Появление аббревиатуры SMART и первые публикации

Несмотря на то, что принципы, лежащие в основе SMART-методики, были сформулированы Друкером в середине XX века, сама аббревиатура появилась значительно позже. Первое документально подтверждённое использование термина SMART в контексте целеполагания приписывается Джорджу Т. Дорану, который опубликовал статью "There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives" в ноябрьском выпуске журнала "Management Review" за 1981 год. 📝

В своей статье Доран предложил использовать следующую расшифровку аббревиатуры:

S pecific — конкретный

pecific — конкретный M easurable — измеримый

easurable — измеримый A ssignable — назначаемый (с указанием ответственного лица)

ssignable — назначаемый (с указанием ответственного лица) R ealistic — реалистичный

ealistic — реалистичный Time-related — связанный со временем

Примечательно, что первоначальная версия Дорана несколько отличалась от современной интерпретации. Элемент "Assignable" (назначаемый) впоследствии был заменён на "Achievable" (достижимый) или "Attainable" (достижимый). Это отражало эволюцию управленческой мысли от простого делегирования к более комплексному пониманию факторов, влияющих на выполнимость задачи.

После публикации Дорана концепция SMART начала распространяться в академической и деловой среде. В 1980-х годах появились первые книги и учебные материалы, использующие эту аббревиатуру в качестве мнемонического приёма для запоминания критериев эффективного целеполагания.

Год Публикация/Событие Вклад в развитие SMART 1981 Статья Джорджа Дорана в Management Review Первое использование аббревиатуры SMART 1984 Книга Кена Бланшарда "The One Minute Manager" Популяризация принципов SMART без использования самой аббревиатуры 1987 Статья Роберта Рубина в Training & Development Journal Первое связывание SMART с системами оценки производительности 1991 Работы по тотальному управлению качеством (TQM) Интеграция SMART-целей в системы управления качеством 1995 Первые компьютерные программы для управления проектами Автоматизация процессов установки и отслеживания SMART-целей

Интересно, что в научной литературе существует некоторая неопределённость относительно авторства аббревиатуры SMART. Некоторые исследователи связывают её появление с работами Пола Мейера, который описывал похожие принципы в своих публикациях по психологии достижений в конце 1970-х годов. Однако статья Дорана остаётся наиболее цитируемым источником первого формального определения SMART-целей.

К концу 1990-х годов методика SMART прочно вошла в управленческий лексикон и стала неотъемлемой частью корпоративной культуры планирования во многих организациях. Её популярности способствовала простота запоминания и универсальность применения — от стратегического планирования до личного развития сотрудников.

Эволюция критериев SMART-целей во времени

С момента своего появления в начале 1980-х годов методика SMART претерпела значительные изменения. Эволюция затронула не только интерпретацию отдельных элементов аббревиатуры, но и саму философию подхода к целеполаганию. 🔄

Первоначальная версия Дорана (1981) включала следующие критерии:

S – Specific (конкретный)

M – Measurable (измеримый)

A – Assignable (назначаемый)

R – Realistic (реалистичный)

T – Time-related (связанный со временем)

К середине 1990-х годов наиболее распространённой стала следующая интерпретация:

S – Specific (конкретный)

M – Measurable (измеримый)

A – Achievable (достижимый)

R – Relevant (релевантный)

T – Time-bound (ограниченный по времени)

Замена "Assignable" на "Achievable" отражала смещение акцента с простого назначения ответственного на комплексную оценку возможности достижения цели с учётом всех имеющихся ресурсов. Изменение "Realistic" на "Relevant" подчёркивало важность соответствия цели общим стратегическим приоритетам организации, а не только её технической осуществимости.

В 2000-х годах появились расширенные версии SMART, такие как SMARTER и SMARTTA, добавляющие новые критерии:

E – Evaluated/Ethical (оцениваемый/этичный)

R – Reviewed/Rewarding (регулярно пересматриваемый/вознаграждаемый)

T – Trackable (отслеживаемый)

A – Agreed (согласованный)

Эти дополнения отражали растущее понимание важности этических аспектов бизнеса, необходимости постоянного мониторинга и корректировки целей, а также ценности командного согласия при их постановке.

Михаил Сергеев, консультант по организационному развитию

В 2015 году я работал с крупной производственной компанией, которая внедряла систему КПЭ. Руководство строго придерживалось классической формулы SMART, но на практике это создавало неожиданные проблемы. Помню случай с отделом разработки новых продуктов. Им установили предельно конкретную цель: "Разработать и вывести на рынок 6 новых продуктов за год с показателем ROI не менее 15%". Цель полностью соответствовала всем критериям SMART, но результат оказался катастрофическим. Команда выпустила 6 посредственных продуктов, лишь формально удовлетворяющих требованиям. Мы пересмотрели подход, добавив критерий "Exciting" (вдохновляющий) из расширенной версии SMARTER. Новая формулировка звучала иначе: "Создать продукты, которые решат ключевые проблемы клиентов и станут лидерами в своих категориях". Это изменение полностью трансформировало мышление команды. В следующем году они выпустили всего 4 продукта, но два из них стали хитами рынка и принесли компании 40% роста выручки. Этот опыт наглядно показал, как эволюция методики SMART от механистичного подхода к более вдохновляющему может кардинально менять результаты.

Интересное направление эволюции SMART-целей связано с их адаптацией к различным культурным контекстам. Исследования показывают, что в коллективистских культурах (например, в Японии или Южной Корее) большее значение придаётся критериям релевантности и этичности, в то время как в индивидуалистических обществах (США, Великобритания) акцент делается на измеримости и достижимости.

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к интеграции SMART-методики с гибкими (Agile) подходами к управлению. Это привело к появлению концепции "SMART в спринтах", где долгосрочные SMART-цели разбиваются на краткосрочные, адаптивные задачи, которые могут корректироваться по ходу выполнения проекта.

Цифровая трансформация также внесла свой вклад в эволюцию SMART-целей. Современные инструменты бизнес-аналитики и управления проектами позволяют автоматизировать мониторинг прогресса, предоставляя возможность оперативно реагировать на отклонения от плана. Это сделало критерий "Measurable" более глубоким и многомерным, охватывающим не только конечный результат, но и промежуточные показатели.

Влияние методики SMART на управленческие концепции

Методика SMART оказала трансформирующее влияние на развитие управленческой мысли, став не просто инструментом целеполагания, но и катализатором новых подходов к менеджменту. Её принципы проникли практически во все современные концепции управления и стали неотъемлемой частью организационной культуры успешных компаний. 🏆

Наиболее заметное влияние SMART-методика оказала на следующие управленческие концепции:

Управление по целям (MBO) — SMART-подход стал практическим инструментом реализации теоретических идей Друкера, обеспечивая менеджеров конкретной методологией для постановки и каскадирования целей

— SMART-подход стал практическим инструментом реализации теоретических идей Друкера, обеспечивая менеджеров конкретной методологией для постановки и каскадирования целей Сбалансированная система показателей (BSC) — разработанная Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном система интегрировала SMART-критерии для формулирования KPI в четырёх ключевых перспективах бизнеса

— разработанная Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном система интегрировала SMART-критерии для формулирования KPI в четырёх ключевых перспективах бизнеса Система ключевых показателей эффективности (KPI) — SMART обеспечил методологическую основу для разработки измеримых и релевантных показателей производительности

— SMART обеспечил методологическую основу для разработки измеримых и релевантных показателей производительности Методология OKR (Objectives and Key Results) — современный подход к целеполаганию, популяризированный Google, который развивает идеи SMART, добавляя аспект амбициозности и прозрачности

— современный подход к целеполаганию, популяризированный Google, который развивает идеи SMART, добавляя аспект амбициозности и прозрачности Agile-методологии — принципы SMART адаптировались к гибким подходам, обеспечивая баланс между чёткостью целей и возможностью их адаптации в процессе работы

Интеграция SMART-методики в различные управленческие системы привела к формированию комплексных подходов к стратегическому планированию. Например, каскадирование SMART-целей от уровня организации до отдельных сотрудников стало основой для выстраивания сквозной системы управления эффективностью.

Управленческая концепция Как использует SMART Примеры компаний Управление по целям (MBO) Формулирование чётких, измеримых целей для каждого уровня организации General Electric, Intel Сбалансированная система показателей (BSC) Структурирование KPI по SMART-критериям в финансовой, клиентской, процессной и обучающей перспективах Philips, Hilton Hotels OKR (Objectives and Key Results) Установление амбициозных целей и измеримых ключевых результатов на основе SMART-принципов Google, LinkedIn, Twitter Lean Management Определение целевых показателей эффективности процессов на основе SMART Toyota, Nike Agile-методологии Формулирование критериев готовности и критериев приёмки для спринтов на основе SMART Spotify, Netflix

Методика SMART также оказала влияние на развитие теории организационного поведения. Исследования показывают, что применение SMART-принципов при постановке целей существенно повышает мотивацию сотрудников, особенно когда цели воспринимаются как достижимые, но требующие усилий. Это подтверждает теорию постановки целей Эдвина Локка, которая утверждает, что конкретные и сложные цели приводят к более высоким результатам, чем расплывчатые или слишком простые.

В контексте управления изменениями SMART-методика стала ключевым инструментом для формулирования желаемых результатов трансформационных инициатив. Конкретные, измеримые цели с чёткими временными рамками значительно повышают шансы на успешную реализацию изменений, поскольку позволяют объективно оценивать прогресс и вносить корректировки на основе фактических данных.

SMART также оказал влияние на развитие управленческого коучинга и наставничества. Техники, основанные на SMART-принципах, широко используются коучами для помощи руководителям в формулировании личных и профессиональных целей развития. Это привело к появлению таких методик, как GROW (Goal, Reality, Options, Will), где первый шаг — постановка цели — напрямую опирается на SMART-критерии.

Современное применение SMART-подхода в бизнесе

В современном бизнес-ландшафте методика SMART трансформировалась из простого инструмента целеполагания в комплексную философию управления, которая пронизывает все уровни организационной структуры. Компании адаптируют SMART-подход к различным функциональным областям, интегрируют его с цифровыми технологиями и используют как основу для построения корпоративной культуры, ориентированной на результат. 📱💼

Ключевые направления современного применения SMART-методики включают:

Стратегическое планирование — трансформация долгосрочного видения в конкретные, измеримые стратегические цели

— трансформация долгосрочного видения в конкретные, измеримые стратегические цели Проектное управление — определение критериев успеха проекта и формирование чётких ожиданий для всех заинтересованных сторон

— определение критериев успеха проекта и формирование чётких ожиданий для всех заинтересованных сторон Управление персоналом — установление индивидуальных целей развития и критериев оценки эффективности

— установление индивидуальных целей развития и критериев оценки эффективности Маркетинг и продажи — формулирование конкретных, измеримых целей кампаний и программ продвижения

— формулирование конкретных, измеримых целей кампаний и программ продвижения Управление инновациями — определение чётких критериев успеха для инновационных инициатив

— определение чётких критериев успеха для инновационных инициатив Управление качеством — установление конкретных, достижимых стандартов качества продукции и услуг

Интеграция SMART с цифровыми технологиями породила целое поколение программных решений для управления эффективностью. Современные системы позволяют автоматизировать процесс установки целей, мониторинга прогресса и предоставления обратной связи. Искусственный интеллект и машинное обучение используются для анализа данных и предоставления рекомендаций по корректировке целей в реальном времени.

Интересная тенденция — адаптация SMART-подхода к потребностям поколения Z и миллениалов. Для этих демографических групп особенно важны не только измеримые результаты, но и смысл деятельности. Это привело к появлению модификаций методики, таких как SMART+P (где P означает Purpose — цель, смысл) или SMART+W (где W означает Why — почему это важно).

В области лидерства SMART эволюционировал в инструмент не только для постановки целей, но и для развития эмоционального интеллекта руководителей. Современные лидеры используют SMART-принципы для структурирования обратной связи, делая её конкретной, конструктивной и ориентированной на развитие.

Глобальные компании адаптируют SMART-методику к мультикультурной среде, учитывая различия в восприятии целей и временных горизонтов в разных культурах. Например, в азиатских филиалах международных корпораций больший акцент делается на коллективные цели и долгосрочную перспективу, в то время как в западных подразделениях преобладают индивидуальные, краткосрочные цели.

В условиях удалённой работы, ставшей нормой после пандемии COVID-19, SMART-цели приобрели новое значение как инструмент координации распределённых команд. Чёткие, измеримые цели с определёнными сроками помогают поддерживать фокус и продуктивность сотрудников, работающих из дома или из разных географических локаций.

Инновационные компании интегрируют SMART с концепцией дизайн-мышления, создавая подход, ориентированный на пользователя. Цели формулируются не только с точки зрения бизнес-показателей, но и с учётом потребностей клиентов, что обеспечивает более целостный подход к развитию продуктов и услуг.

Примеры успешного применения SMART в современных компаниях:

Amazon использует SMART-цели в своей системе "День 1", фокусируясь на клиентоориентированности и измеримых результатах

использует SMART-цели в своей системе "День 1", фокусируясь на клиентоориентированности и измеримых результатах Microsoft интегрировала SMART-подход в свою систему развития талантов, помогая сотрудникам устанавливать амбициозные, но достижимые цели карьерного роста

интегрировала SMART-подход в свою систему развития талантов, помогая сотрудникам устанавливать амбициозные, но достижимые цели карьерного роста Siemens применяет SMART-методику в программах цифровой трансформации, обеспечивая чёткие критерии успеха для каждой инициативы

применяет SMART-методику в программах цифровой трансформации, обеспечивая чёткие критерии успеха для каждой инициативы Unilever использует SMART-принципы в своей программе устойчивого развития, устанавливая конкретные, измеримые цели по сокращению экологического следа

Методика SMART прошла долгий путь от теоретических идей Питера Друкера до универсального инструмента в арсенале современных руководителей. Её эволюция отражает фундаментальные изменения в нашем понимании эффективного управления — от иерархического контроля к совместному определению целей, от жёстких планов к адаптивным системам, от ориентации исключительно на финансовые показатели к более холистическому подходу. Понимание исторических корней и эволюционного пути SMART позволяет нам не просто механически применять формулу из пяти букв, а осознанно адаптировать эти принципы к уникальному контексту каждой организации, команды или индивидуального проекта.

