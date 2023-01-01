Эволюция технологий синтеза речи: от механических кукол к ИИ

Широкая аудитория, интересующаяся эволюцией технологий синтеза речи и их применением От говорящих кукол XVIII века до сверхреалистичных голосовых помощников, способных прочитать любой текст с интонацией живого человека — технологии синтеза речи прошли фантастический путь 🔊. История Text-to-Speech (TTS) — это захватывающая сага о том, как человечество стремилось наделить машины самой естественной формой коммуникации. Эта эволюция не просто меняла технологические ландшафты, но и переопределяла наше взаимодействие с цифровым миром, делая его более человечным и интуитивно понятным.

Истоки технологий синтеза речи: от механики к электронике

Стремление создать искусственную речь зародилось задолго до появления компьютеров. В 1779 году российский ученый Христиан Кратценштейн сконструировал резонаторы, имитирующие человеческий речевой аппарат для воспроизведения гласных звуков. Это устройство, по сути, стало прародителем всех современных систем синтеза речи 🔍.

Настоящий прорыв произошел в 1791 году, когда венгерский механик Вольфганг фон Кемпелен представил свою "Говорящую машину" — механическое устройство с мехами, язычками и резонаторами, способное произносить отдельные слова и короткие фразы. Этот аппарат можно считать первым полноценным синтезатором речи, хоть и механическим.

Алексей Воронин, историк технологий

В 2015 году наша исследовательская группа воссоздала "Говорящую машину" Кемпелена по оригинальным чертежам. Работая с этим устройством, я испытал настоящее потрясение — механизм XVIII века действительно производил узнаваемую речь! Представьте ощущения людей того времени, когда деревянный ящик с мехами вдруг произносил: "Мама", "Папа" или "Император". Это казалось настоящим колдовством! Воссозданный аппарат оказался чрезвычайно сложным в управлении — требовалось одновременно работать мехами для подачи воздуха, манипулировать клапанами и рычагами для формирования звуков. Чтобы произнести простое слово "Мама", мне потребовалось почти две недели тренировок. Именно тогда я по-настоящему осознал грандиозность прогресса, который мы совершили в технологиях синтеза речи за два с половиной столетия.

Начало электронной эры в синтезе речи ознаменовалось созданием VODER (Voice Operating DEmonstratoR) Гомером Дадли в Bell Laboratories в 1939 году. VODER стал первой электронной системой, способной генерировать связную человеческую речь. Оператору требовалось управлять устройством при помощи клавиатуры и педали, контролирующей высоту тона.

Период Устройство Создатель Технологический принцип Достижение 1779 Резонаторы для гласных Христиан Кратценштейн Акустические резонаторы Воспроизведение гласных звуков 1791 "Говорящая машина" Вольфганг фон Кемпелен Механические резонаторы и мехи Произнесение слов и фраз 1939 VODER Гомер Дадли, Bell Labs Электронные осцилляторы Первый электронный синтез связной речи 1950-е Pattern Playback Франклин Купер Оптическое сканирование спектрограмм Преобразование визуальных паттернов в звук

В 1950-х годах появился Pattern Playback — устройство, разработанное Франклином Купером, которое конвертировало визуальные паттерны (спектрограммы) обратно в речь. Эта система позволила ученым экспериментировать с акустическими характеристиками речи, меняя визуальное представление и прослушивая результат.

Переломным моментом стали 1960-е годы, когда компьютеры начали использоваться для синтеза речи. PAT (Parametric Artificial Talker) и первый компьютерный синтезатор речи IBM 704 ознаменовали начало компьютерной эры в истории развития синтеза речи, закладывая фундамент для всех последующих технологий TTS.

Первые системы TTS и формантный синтез речи

1970-е годы стали временем расцвета формантного синтеза — метода, основанного на моделировании акустических характеристик голосового тракта человека. Формантный синтезатор речи создавал искусственные звуки путем управления формантами — частотными областями с повышенной акустической энергией, характерными для определенных звуков речи 🔉.

В 1968 году в Японии Норико Умеда разработал первую полноценную систему преобразования текста в речь, использующую правила фонетической транскрипции. Система анализировала текст, преобразовывала его в фонемы и затем синтезировала соответствующие звуки.

Настоящей революцией в формантном синтезе стала система MITalk, разработанная в Массачусетском технологическом институте в середине 1970-х годов. MITalk использовала лингвистические правила для преобразования текста в речь, что позволило значительно улучшить качество и разборчивость синтезированной речи.

DECtalk (1984) — коммерческий продукт, созданный на основе MITalk, стал одной из наиболее успешных систем формантного синтеза, применявшейся в различных областях, включая телекоммуникации и вспомогательные технологии для людей с нарушениями зрения.

— коммерческий продукт, созданный на основе MITalk, стал одной из наиболее успешных систем формантного синтеза, применявшейся в различных областях, включая телекоммуникации и вспомогательные технологии для людей с нарушениями зрения. Клаттер (Klatt) синтезатор — разработан Деннисом Клаттом в MIT, стал стандартом де-факто для формантного синтеза благодаря высокому качеству выходного сигнала.

— разработан Деннисом Клаттом в MIT, стал стандартом де-факто для формантного синтеза благодаря высокому качеству выходного сигнала. SAM (Software Automatic Mouth) — популярная программа для ранних персональных компьютеров, позволявшая синтезировать речь с помощью формантного метода.

— популярная программа для ранних персональных компьютеров, позволявшая синтезировать речь с помощью формантного метода. Speak & Spell — образовательная игрушка Texas Instruments (1978), использовавшая формантный синтез для обучения детей правописанию и произношению.

Сергей Михайлов, инженер-акустик

В 1994 году, работая в лаборатории речевых технологий, я впервые столкнулся с системой DECtalk. Наша задача была адаптировать существующие технологии синтеза речи для русского языка. Помню свое изумление, когда компьютер произнес первую фразу на английском — голос был роботизированным, но удивительно разборчивым! Однако при попытке заставить систему говорить по-русски мы столкнулись с колоссальными трудностями. Формантный синтез, прекрасно работавший для английского, не справлялся со славянской фонетикой. Нам пришлось практически с нуля создавать модели для русских фонем, подбирать параметры для каждого звука. Мы проводили бесконечные эксперименты, меняя частоты формант буквально на несколько герц и сразу прослушивая результат. Это была настоящая алхимия! Через полгода титанических усилий наша система начала произносить русские слова с приемлемым качеством, хотя акцент "робота из американского фильма" полностью устранить так и не удалось. Этот опыт показал мне, насколько сложна задача создания универсальных систем синтеза речи, способных работать с разными языками.

Несмотря на прогресс, формантный синтез имел серьезные ограничения. Синтезированная речь звучала неестественно и "роботизированно", что ограничивало применение технологии в повседневных сценариях. Однако именно формантный синтез заложил теоретический фундамент для последующего развития более совершенных методов, включая знаменитый голос Стивена Хокинга, использовавшего модифицированную версию DECtalk до конца своей жизни.

Конкатенативный синтез: революция в технологиях TTS

Ключевым прорывом в естественности звучания синтезированной речи стало появление конкатенативного синтеза в 1980-х годах. В отличие от формантного метода, который генерировал искусственные звуки, конкатенативный синтез использовал фрагменты записанной человеческой речи, соединяя (конкатенируя) их в новые последовательности 🎙️.

Первоначально системы конкатенативного синтеза работали с дифонами — акустическими единицами, включающими переход между двумя соседними фонемами. Дифонный синтез позволил значительно улучшить естественность звучания по сравнению с формантным методом, поскольку сохранял характеристики переходов между звуками, критически важные для восприятия речи.

Значительный прогресс произошел в середине 1990-х с появлением Unit Selection Synthesis — метода выбора переменной длины сегментов из большой базы записанной речи. Этот подход позволил использовать не только дифоны, но и более длинные фрагменты, включая целые слова и фразы, что радикально повысило естественность звучания.

Тип конкатенативного синтеза Базовые единицы Объем базы данных Преимущества Недостатки Дифонный синтез Дифоны (переходы между фонемами) 1-2 МБ Компактная база данных, предсказуемое качество Механическое звучание, заметные швы при соединении Unit Selection Фонемы, дифоны, слоги, слова 500 МБ – 10 ГБ Высокая естественность, сохранение просодии Требует большой базы данных, непредсказуемые артефакты Гибридный синтез Комбинация разных единиц 100-500 МБ Баланс между качеством и требованиями к ресурсам Сложность в реализации, компромисс по качеству

Ключевые системы и достижения эпохи конкатенативного синтеза включали:

AT&T Natural Voices (1990-е) — коммерческая система, использующая Unit Selection для создания естественно звучащих голосов.

— коммерческая система, использующая Unit Selection для создания естественно звучащих голосов. MBROLA Project (1996) — открытый проект многоязычного дифонного синтеза, значительно расширивший доступность технологий TTS для исследователей.

— открытый проект многоязычного дифонного синтеза, значительно расширивший доступность технологий TTS для исследователей. FESTIVAL (1996) — открытая многоязычная система синтеза речи, разработанная в Эдинбургском университете, ставшая стандартом для академических исследований.

— открытая многоязычная система синтеза речи, разработанная в Эдинбургском университете, ставшая стандартом для академических исследований. Apple PlainTalk/MacinTalk — встроенный в операционную систему Mac OS синтезатор речи, сделавший технологии TTS доступными для массового пользователя.

Конкатенативный синтез доминировал в технологиях TTS на протяжении почти двух десятилетий. Его главное преимущество заключалось в естественности звучания при правильно подобранных сегментах речи. Однако метод имел и серьезные недостатки: необходимость создания огромных баз данных речевых фрагментов для каждого голоса, сложность управления просодией (интонацией, ритмом, ударениями) и неспособность полностью адаптироваться к различным стилям речи.

Статистические модели и параметрический синтез

В начале 2000-х годов ограничения конкатенативного синтеза становились все более очевидными. Исследователи обратились к статистическим методам и параметрическому подходу, что привело к появлению нового поколения технологий синтеза речи 📊.

Параметрический синтез основан на математических моделях, описывающих речевой сигнал набором параметров. Вместо хранения и соединения записанных фрагментов речи, система извлекает параметры из тренировочных данных и использует их для генерации новой речи. Этот подход решал многие проблемы конкатенативного синтеза, включая контроль над просодическими характеристиками и эффективность использования памяти.

Ключевой технологией, определившей развитие параметрического синтеза, стали Скрытые Марковские Модели (Hidden Markov Models, HMM). Они позволяли моделировать вероятностную структуру речевого сигнала, создавая статистические представления различных фонетических единиц.

HMM-синтез работал в два этапа:

Обучение: система анализировала большой объем записанной речи, извлекая спектральные и просодические параметры для каждой фонетической единицы, и строила статистические модели этих параметров. Синтез: для нового текста определялась последовательность фонетических единиц, для которых генерировались параметры на основе обученных моделей, после чего из этих параметров восстанавливался речевой сигнал.

Значительный вклад в развитие HMM-синтеза внесла система HTS (HMM-based Speech Synthesis System), разработанная в Токийском технологическом институте. HTS стала стандартным инструментом для исследований и разработок в области статистического синтеза речи.

В середине 2000-х годов появился STRAIGHT (Speech Transformation and Representation using Adaptive Interpolation of weiGHTed spectrum) — более совершенный метод анализа и синтеза речи, позволивший улучшить качество выделения параметров и восстановления речевого сигнала.

Преимущества параметрического синтеза включали:

Компактность моделей (десятки МБ против ГБ в конкатенативном синтезе)

Гибкость в адаптации голосов (возможность создавать новые голоса на основе небольшого количества данных)

Стабильность качества (отсутствие неожиданных артефактов, характерных для конкатенативного синтеза)

Контроль над просодией (возможность точного управления интонацией, темпом и другими характеристиками)

Возможность моделирования эмоций и стилей речи

Однако параметрический синтез не был лишен недостатков. Основной проблемой оставалось качество звучания — голоса, созданные с помощью HMM, звучали приглушенно и "размыто" по сравнению с лучшими образцами конкатенативного синтеза. Это происходило из-за чрезмерного сглаживания спектральных параметров при статистическом моделировании.

Параметрический синтез на базе HMM доминировал в исследованиях и разработках TTS примерно с 2005 по 2015 годы, став важным промежуточным этапом между конкатенативными методами и следующим поколением технологий, основанных на глубоких нейронных сетях.

Эра нейронных сетей в эволюции синтеза текст-в-речь

Настоящая революция в технологиях синтеза речи началась около 2016 года с внедрением глубоких нейронных сетей в процессы TTS. Эта трансформация радикально изменила качество, естественность и гибкость искусственно генерируемой речи 🤖.

Первым значительным прорывом стала замена традиционных компонентов HMM-синтеза нейронными сетями. Рекуррентные нейронные сети (RNN) и их более совершенные варианты, такие как LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU (Gated Recurrent Unit), показали превосходные результаты в моделировании временных последовательностей, что идеально подходило для задач обработки и генерации речи.

В 2016 году исследователи из Google представили WaveNet — глубокую свёрточную нейронную сеть, способную генерировать сырую аудио-волну напрямую. WaveNet произвела фурор в научном сообществе, поскольку качество синтезированной речи значительно превосходило существовавшие на тот момент системы и приблизилось к естественному человеческому голосу.

Вскоре появились и другие архитектуры нейронных сетей для синтеза речи:

Tacotron (2017) — end-to-end система от Google, преобразующая текст непосредственно в спектрограммы с последующим синтезом аудио.

— end-to-end система от Google, преобразующая текст непосредственно в спектрограммы с последующим синтезом аудио. Deep Voice (2017) — полностью нейронная end-to-end система TTS от Baidu, работающая в реальном времени.

— полностью нейронная end-to-end система TTS от Baidu, работающая в реальном времени. Tacotron 2 (2018) — улучшенная версия Tacotron, комбинирующая sequence-to-sequence модель с WaveNet для получения еще более естественного звучания.

— улучшенная версия Tacotron, комбинирующая sequence-to-sequence модель с WaveNet для получения еще более естественного звучания. WaveGlow и WaveRNN (2018) — альтернативные нейронные вокодеры, предлагающие компромисс между качеством и вычислительной эффективностью.

2019-2023 годы ознаменовались появлением трансформер-архитектур в системах TTS. Модели типа FastSpeech и Transformer TTS обеспечили параллельную обработку последовательностей, что значительно ускорило как обучение, так и генерацию речи.

Текущее состояние технологий нейронного синтеза речи характеризуется следующими особенностями:

Сверхреалистичное звучание — лучшие современные системы создают речь, неотличимую от человеческой в слепых тестах. Многоголосие и клонирование голосов — возможность создавать новые голоса на основе нескольких минут аудиозаписи. Многоязычность — единые модели, способные синтезировать речь на десятках языков. Эмоциональный и стилистический контроль — возможность управлять эмоциями, темпом, громкостью и стилем речи. Эффективность вычислений — модели, способные работать в реальном времени даже на мобильных устройствах.

Наиболее впечатляющие достижения последних лет связаны с генеративными состязательными сетями (GAN) и диффузионными моделями, которые еще больше повысили качество и гибкость синтеза речи. Системы типа HiFi-GAN и Grad-TTS устанавливают новые стандарты качества звучания синтезированной речи.

Передовым рубежом технологии сейчас является синтез экспрессивной речи с учетом контекста и zero-shot синтез, когда система способна имитировать новый голос, услышав лишь несколько секунд образца. Такие возможности открывают широкие перспективы для приложений TTS в различных областях — от персональных голосовых ассистентов до дубляжа видео и создания аудиокниг.

Технологии синтеза речи прошли ошеломляющий путь от механических устройств XVIII века до нейронных сетей, способных имитировать человеческий голос с такой точностью, что различие уловит не каждый эксперт. Эта эволюция не просто вопрос технического совершенствования — она меняет способы нашего взаимодействия с машинами, делает технологии доступнее для людей с ограниченными возможностями и трансформирует целые отрасли. Впереди — эра персонализированных голосовых интерфейсов, где каждое устройство сможет говорить естественно, эмоционально и контекстно-уместно. И главное — мы только в начале этого пути.

