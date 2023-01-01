Эволюция концепции прибыли: от морального осуждения к драйверу роста

Специалисты и профессионалы в области финансового анализа и управления Концепция прибыли прошла удивительный путь трансформации от морально сомнительного явления в античности до фундаментального показателя эффективности в XXI веке. Этот многовековой путь развития экономической мысли отражает не только изменение хозяйственных укладов, но и трансформацию философских, этических и социальных взглядов общества. Глубокое понимание истоков и эволюции понятия прибыли открывает перед экономистами, исследователями и студентами новые горизонты для интерпретации современных экономических процессов и принятия взвешенных управленческих решений. 📈

Античные и средневековые трактовки прибыли

В античном мире отношение к прибыли формировалось преимущественно через призму этических и философских воззрений. Аристотель (384-322 гг. до н.э.) в своем труде "Политика" разделял экономику (οἰκονομία) — естественное приобретение благ для домохозяйства, и хрематистику (χρηματιστική) — искусство накопления богатства ради него самого. Именно вторую он считал противоестественной, особенно осуждая ростовщичество, где "деньги рождают деньги" без создания реальной ценности.

Платон (427-347 гг. до н.э.) в "Государстве" также выражал недоверие к накоплению богатств, считая, что чрезмерная прибыль одних ведет к бедности других и разрушает социальную гармонию. Характерно, что оба философа не рассматривали прибыль как экономическую категорию — скорее как моральную проблему.

Мыслитель Период Ключевая идея о прибыли Основной труд Аристотель 384-322 гг. до н.э. Разделение экономики и хрематистики; осуждение накопления богатства ради богатства "Политика", "Никомахова этика" Платон 427-347 гг. до н.э. Прибыль как угроза социальной гармонии "Государство" Фома Аквинский 1225-1274 Концепция "справедливой цены"; осуждение необоснованной прибыли "Сумма теологии" Ибн Хальдун 1332-1406 Прибыль как результат человеческого труда и преобразования ресурсов "Мукаддима"

Средневековое христианское учение продолжило античную традицию морального осуждения прибыли. Фома Аквинский (1225-1274) разработал концепцию "справедливой цены" (justum pretium), считая, что цена должна отражать истинную стоимость товара, а не жадность продавца. Взимание процентов считалось грехом ростовщичества, поскольку противоречило библейскому предписанию: "...взаймы давайте, не ожидая ничего" (Лк. 6:35).

Однако практические потребности развивающейся торговли постепенно размывали эти ограничения. К XIII-XIV векам в итальянских торговых городах сформировалась более прагматичная позиция, допускавшая умеренную прибыль как компенсацию за риск и труд купца.

Интересно, что исламская экономическая мысль развивалась параллельно. Ибн Хальдун (1332-1406) в своей "Мукаддиме" рассматривал прибыль как результат человеческого труда и преобразования ресурсов. При этом запрет на риба (ростовщичество) в исламе сохранялся, но допускались иные формы доходов от торговли и партнерства.

Александр Петров, историк экономических учений Изучая манускрипты итальянских купцов XIV века, я обнаружил удивительную трансформацию. В одной из флорентийских бухгалтерских книг торговец шелком Франческо ди Марко Датини неоднократно просит у Бога прощения за полученную прибыль, но с каждым годом эти извинения становятся все более формальными, а записи о доходах — все более подробными и методичными. В маргиналиях более поздних лет он уже открыто обсуждает методы увеличения прибыли как нечто естественное. Это микроистория, отражающая грандиозный сдвиг в европейском сознании на пороге Ренессанса, когда стремление к прибыли из греха превращалось в добродетель предприимчивости.

Меркантилизм и физиократы о источниках прибыли

С развитием национальных государств в XV-XVII веках рождается меркантилизм — первая экономическая доктрина, систематически рассматривающая источники прибыли и богатства. Меркантилисты отождествляли богатство нации с накоплением драгоценных металлов и положительным торговым балансом.

Томас Ман (1571-1641) в трактате "Богатство Англии во внешней торговле" сформулировал ключевой принцип: "Продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем мы потребляем их товаров". Для меркантилистов источником прибыли выступал неэквивалентный обмен — возможность продать дороже, чем купить.

Антуан де Монкретьен (1575-1621), впервые использовавший термин "политическая экономия", видел в международной торговле главный источник обогащения государства и его подданных. Характерно, что меркантилисты не пытались объяснить происхождение прибыли в производстве — их интересовала преимущественно сфера обращения.

Ранний меркантилизм (XV-XVI вв.) — доктрина денежного баланса; запрет на вывоз золота и серебра из страны; накопление сокровищ как цель экономической политики.

— доктрина денежного баланса; запрет на вывоз золота и серебра из страны; накопление сокровищ как цель экономической политики. Поздний меркантилизм (XVII в.) — доктрина торгового баланса; поощрение экспорта готовых изделий и импорта сырья; развитие мануфактур для увеличения экспортного потенциала.

— доктрина торгового баланса; поощрение экспорта готовых изделий и импорта сырья; развитие мануфактур для увеличения экспортного потенциала. Особые формы — французский кольбертизм с акцентом на государственное регулирование; английский коммерциализм с большей ролью частной инициативы.

Физиократы, возникшие во Франции XVIII века как оппозиция меркантилизму, предложили принципиально новый взгляд на источник прибыли. Франсуа Кенэ (1694-1774) и его последователи считали, что истинное богатство создается только в сельском хозяйстве, где природа дарует "чистый продукт" (produit net) — избыток сверх затраченных ресурсов.

В своей знаменитой "Экономической таблице" (1758) Кенэ представил первую модель экономического кругооборота, показывающую, как сельскохозяйственный "чистый продукт" распределяется между классами общества. Согласно физиократам, промышленность и торговля лишь трансформируют, но не создают новую стоимость — они "бесплодны" (sterile).

Классическая школа: новый взгляд на природу прибыли

Подлинная революция в понимании прибыли произошла с возникновением классической политической экономии. Адам Смит (1723-1790) в "Исследовании о природе и причинах богатства народов" (1776) рассматривал прибыль как один из трех фундаментальных видов дохода наряду с заработной платой и рентой. Прибыль, по Смиту, — это вознаграждение предпринимателя за риск использования капитала в производстве.

Смит разорвал характерное для предшественников отождествление прибыли с барышом от торговли, указав, что истинный источник богатства общества — производительный труд, а не торговые операции. В его системе прибыль выступает как естественное и необходимое явление, стимулирующее инвестиции и экономическое развитие. 🏭

Давид Рикардо (1772-1823) углубил анализ природы прибыли, выстроив целостную теорию распределения. В его модели существует антагонизм между прибылью и заработной платой: "повышение заработной платы приведет... к падению прибыли". Рикардо ввел концепцию "естественной нормы прибыли", к которой стремится экономика, и описал закон тенденции нормы прибыли к понижению вследствие роста земельной ренты.

Представитель классической школы Трактовка прибыли Основной вклад в теорию Адам Смит (1723-1790) Вознаграждение за риск использования капитала Выделение прибыли как отдельного фактора дохода; связь с разделением труда Давид Рикардо (1772-1823) Остаток после вычета ренты и заработной платы из продукта Закон тенденции нормы прибыли к понижению; теория распределения Жан-Батист Сэй (1767-1832) Вознаграждение за услуги капитала в производстве Теория трех факторов производства; предпринимательский доход Джон Стюарт Милль (1806-1873) Компенсация за воздержание и риск; часть сверхприбыли относится к ренте Различение процента и предпринимательского дохода в составе прибыли

Жан-Батист Сэй (1767-1832) предложил теорию трех факторов производства, согласно которой прибыль есть вознаграждение за услуги капитала, аналогично тому как заработная плата — вознаграждение за труд, а рента — за землю. Сэй первым четко разграничил вознаграждение предпринимателя (предпринимательский доход) и капиталиста (процент).

Джон Стюарт Милль (1806-1873) в "Основах политической экономии" дополнительно разработал концепцию прибыли как вознаграждения за воздержание (от немедленного потребления) и риск. Он также уделил внимание "сверхприбыли", часть которой он относил к разновидности ренты.

Томас Мальтус (1766-1834) связывал уровень прибыли с соотношением спроса и предложения на рынке, подчеркивая возможность кризисов перепроизводства из-за недостаточного совокупного спроса. Это представление контрастировало с позицией Рикардо и предвосхищало некоторые элементы кейнсианской теории.

Марксистская теория прибавочной стоимости

Карл Маркс (1818-1883) создал наиболее системную и радикальную критику существующих представлений о прибыли. В "Капитале" он разработал теорию прибавочной стоимости, согласно которой прибыль капиталиста есть результат неоплаченного труда рабочих.

Маркс различал постоянный капитал (c) — стоимость средств производства, и переменный капитал (v) — стоимость рабочей силы. По его теории, только живой труд создает новую стоимость, часть которой (прибавочная стоимость, m) присваивается капиталистом. Норма прибавочной стоимости (m/v) выражает степень эксплуатации рабочего класса.

В марксистской теории прибыль (p) является превращенной формой прибавочной стоимости. Норма прибыли (p/(c+v)) показывает эффективность использования всего авансированного капитала с точки зрения капиталиста.

Абсолютная прибавочная стоимость — создается при удлинении рабочего дня сверх необходимого для воспроизводства рабочей силы времени.

— создается при удлинении рабочего дня сверх необходимого для воспроизводства рабочей силы времени. Относительная прибавочная стоимость — возникает при повышении производительности труда, что сокращает необходимое рабочее время.

— возникает при повышении производительности труда, что сокращает необходимое рабочее время. Избыточная прибавочная стоимость — временная сверхприбыль, получаемая капиталистом, внедрившим более эффективные технологии раньше конкурентов.

Маркс развил рикардианский закон тенденции нормы прибыли к понижению, связав его с ростом органического строения капитала (c/v) вследствие технического прогресса. Этот закон он считал внутренним противоречием капитализма, ведущим к экономическим кризисам.

Ирина Соколова, профессор политэкономии Я часто рассказываю студентам о посещении Манчестера, где во время экономической конференции мне удалось увидеть подлинные документы одной из хлопчатобумажных фабрик 1840-х годов. Сухие цифры в бухгалтерских книгах красноречиво подтверждали марксистскую концепцию: прибыль фабриканта росла пропорционально удлинению рабочего дня и интенсификации труда. Особенно поразительным было сравнение расходов на оплату труда и выручки — капиталист получал в три-четыре раза больше, чем выплачивал рабочим. При этом в соседних журналах отмечались многочисленные случаи производственных травм и профессиональных заболеваний, которые никак не компенсировались. Это делает теорию прибавочной стоимости не просто абстрактной концепцией, а объяснением реальных исторических процессов, через которые прошла экономика в период первоначального накопления капитала.

Последователи Маркса дополнили и развили теорию прибавочной стоимости. Рудольф Гильфердинг (1877-1941) в работе "Финансовый капитал" (1910) проанализировал особенности формирования прибыли в эпоху монополистического капитализма. Владимир Ленин (1870-1924) связал высокие прибыли монополий с империалистической экспансией.

Примечательно, что критика марксистской теории стимулировала развитие альтернативных объяснений природы прибыли, в том числе маржиналистских концепций, основанных на теории предельной полезности.

Современные концепции прибыли в экономической науке

Неоклассическая теория, формировавшаяся с 1870-х годов, принципиально изменила подход к анализу прибыли. Альфред Маршалл (1842-1924) разделил совокупную прибыль на нормальную — минимальное вознаграждение, необходимое для удержания предпринимателя в бизнесе, и экономическую — избыток сверх нормальной прибыли.

Американский экономист Фрэнк Найт (1885-1972) в работе "Риск, неопределенность и прибыль" (1921) предложил теорию прибыли как вознаграждения за принятие неопределенности. Он разграничил риск (измеримую неопределенность) и собственно неопределенность (неизмеримую). По Найту, прибыль — это компенсация предпринимателю за принятие на себя неопределенности, которую невозможно застраховать.

Йозеф Шумпетер (1883-1950) связал прибыль с инновациями. В его теории предприниматель-новатор получает временную монопольную прибыль от внедрения инноваций, которая постепенно исчезает при имитации инноваций конкурентами. Эта динамическая концепция прибыли как стимула и результата инновационной деятельности остается актуальной и для цифровой экономики XXI века. 🚀

Институциональная экономика предложила свой взгляд на природу прибыли. Торстейн Веблен (1857-1929) рассматривал часть прибыли как результат монопольной власти и контроля над ресурсами. Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006) анализировал влияние корпоративной власти на формирование прибыли в условиях современной экономики.

Кейнсианская теория связала уровень прибыли с совокупным спросом. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) подчеркивал влияние ожидаемой прибыли на инвестиционные решения, а следовательно, на уровень занятости и экономический рост.

Современные микроэкономические концепции рассматривают прибыль в контексте теории игр, моделей несовершенной конкуренции и информационной асимметрии. Поведенческая экономика исследует влияние когнитивных искажений на формирование прибыли.

Бухгалтерская прибыль — разница между явными доходами и явными расходами предприятия; фигурирует в финансовой отчетности.

— разница между явными доходами и явными расходами предприятия; фигурирует в финансовой отчетности. Экономическая прибыль — разница между доходами и всеми издержками, включая альтернативные; может быть отрицательной при положительной бухгалтерской прибыли.

— разница между доходами и всеми издержками, включая альтернативные; может быть отрицательной при положительной бухгалтерской прибыли. Нормальная прибыль — минимальное вознаграждение, удерживающее ресурсы в данном направлении использования; эквивалентна альтернативным издержкам.

— минимальное вознаграждение, удерживающее ресурсы в данном направлении использования; эквивалентна альтернативным издержкам. Предпринимательская прибыль — вознаграждение за инновации, принятие риска и организационные способности.

— вознаграждение за инновации, принятие риска и организационные способности. Монопольная прибыль — избыточный доход, возникающий благодаря рыночной власти.

В финансовой теории особое внимание уделяется концепциям экономической добавленной стоимости (EVA), доходности инвестированного капитала (ROIC) и различным моделям ценообразования активов, которые объясняют формирование прибыли на финансовых рынках.

Современныe теории корпоративных финансов расширяют понимание прибыли, включая в анализ концепции свободного денежного потока, дисконтирования и остаточного дохода, что позволяет точнее оценивать эффективность бизнеса в долгосрочной перспективе.

История понятия прибыли демонстрирует фундаментальный сдвиг от морального осуждения к научному анализу, от поверхностного понимания как торгового барыша к глубокому осмыслению как комплексного экономического явления. Каждая эпоха и школа экономической мысли добавляли новые грани в это понятие, отражая изменения в экономической реальности и методологии анализа. Сегодня, когда традиционные бизнес-модели трансформируются под влиянием цифровизации и глобализации, понимание многогранной природы прибыли и исторических корней этой концепции становится еще более важным для экономистов, менеджеров и политиков, стремящихся к устойчивому и инклюзивному экономическому развитию.

