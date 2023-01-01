Характеристика с места работы при увольнении – образец и правила

Работодатели, интересующиеся правовыми аспектами работы с характеристиками сотрудников При расставании с работодателем каждому сотруднику важно получить документальное подтверждение своего профессионального опыта и достижений. Характеристика с места работы при увольнении — это не просто формальность, а инструмент, способный существенно повлиять на карьерные перспективы. По данным исследований рынка труда, 72% работодателей обращают внимание на рекомендации с предыдущих мест работы при принятии решения о найме. Разберемся, как правильно составить характеристику, чтобы она работала на будущее сотрудника, а не против него. 📝

Что такое характеристика при увольнении и зачем она нужна

Характеристика с места работы при увольнении — это официальный документ, который описывает профессиональные и личностные качества сотрудника, его достижения, отношение к работе и взаимодействие с коллективом за период трудовой деятельности в организации. Фактически это профессиональное портфолио в документальном виде. 👨‍💼

Важность этого документа часто недооценивают, хотя он выполняет несколько ключевых функций:

Служит официальным подтверждением компетенций и опыта для будущих работодателей

Предоставляет объективную оценку профессиональных качеств сотрудника

Может потребоваться при поступлении на госслужбу или в силовые структуры

Используется при оформлении визы или иммиграции в некоторые страны

Необходим для получения определенных категорий кредитов или участия в тендерах

Для многих профессий положительная характеристика становится существенным преимуществом при трудоустройстве. Особенно это касается позиций, связанных с финансовой ответственностью, безопасностью, педагогической деятельностью или руководящих должностей.

Сфера деятельности Значимость характеристики На что обращают внимание работодатели Финансы и бухгалтерия Высокая Честность, внимательность, ответственность Педагогика Критическая Коммуникабельность, этичность, профессионализм IT и разработка Средняя Технические навыки, обучаемость, командная работа Продажи Высокая Результативность, клиентоориентированность Государственная служба Обязательная Дисциплинированность, лояльность, законопослушность

Ирина Соколова, HR-директор

Недавно ко мне обратился бывший сотрудник IT-отдела, который уволился полгода назад. Он просил написать характеристику для получения рабочей визы в Канаду. Оказалось, что без рекомендательного письма от предыдущего работодателя его документы даже не рассматривали. Мы срочно подготовили развернутую характеристику с акцентом на его проектном опыте и технических компетенциях. Через месяц он сообщил, что получил одобрение визы. Тогда я поняла, насколько серьезно эти документы воспринимаются за рубежом и какое влияние они имеют на карьеру. С тех пор в нашей компании характеристики при увольнении стали стандартной практикой, а не исключительной услугой по запросу.

Правовые аспекты выдачи характеристики с места работы

С юридической точки зрения вопрос выдачи характеристики при увольнении регулируется несколькими нормативными актами. Важно понимать правовые нюансы, чтобы не нарушать права сотрудников и избежать возможных трудовых споров. ⚖️

Согласно статье 62 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан по письменному заявлению работника выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой, в том числе и характеристику. Это значит, что:

Работник имеет законное право запросить характеристику

Для получения характеристики необходимо письменное заявление

Работодатель обязан предоставить документ в течение 3-х рабочих дней

Отказ в выдаче характеристики является нарушением трудового законодательства

Важно отметить, что инициатива в запросе характеристики должна исходить от работника. Без соответствующего заявления работодатель не обязан автоматически оформлять этот документ при увольнении.

Содержание характеристики также имеет правовые ограничения. Она должна быть объективной и отражать реальные факты трудовой деятельности сотрудника. Необоснованные негативные оценки могут быть расценены как дискредитация и оспорены работником в судебном порядке.

Правила составления характеристики при увольнении

Составление характеристики — это ответственный процесс, требующий соблюдения определенных принципов. Грамотно написанный документ должен быть информативным, объективным и соответствовать деловому стилю. 🖋️

Основные правила составления характеристики включают:

Объективность — характеристика должна основываться на фактах и наблюдениях, а не на личных симпатиях или антипатиях Конкретность — избегайте общих фраз в пользу конкретных примеров достижений и компетенций Сбалансированность — отражайте как сильные стороны, так и области для развития (если это уместно) Профессиональный тон — используйте деловой стиль письма без эмоциональных высказываний Релевантность — фокусируйтесь на качествах, имеющих отношение к профессиональной деятельности

При составлении характеристики необходимо избегать типичных ошибок, которые могут снизить ценность документа или даже нанести вред репутации сотрудника:

Ошибка Последствия Как избежать Использование шаблонных фраз Снижает доверие к характеристике и её ценность Индивидуализировать текст, добавлять конкретные примеры Включение личной информации Нарушение законодательства о персональных данных Ограничиться профессиональными аспектами Необоснованная критика Возможные судебные иски о клевете Использовать конструктивные формулировки, опираться на факты Противоречия с другими документами Подрыв доверия к достоверности информации Сверять данные с личным делом и трудовой книжкой Грамматические ошибки Снижение профессионального впечатления Проверять текст на наличие ошибок, редактировать документ

При увольнении по собственному желанию или по соглашению сторон характеристика обычно имеет положительный или нейтральный тон. В случае увольнения по инициативе работодателя характеристика может содержать более критические оценки, но они всегда должны быть обоснованы конкретными фактами.

Структура и содержание характеристики с места работы

Эффективная характеристика имеет четкую структуру, которая позволяет логично и полно представить информацию о сотруднике. Хотя единого утвержденного формата не существует, классическая структура характеристики включает следующие разделы: 📋

Заголовок документа — указание типа документа ("Характеристика") Персональные данные — ФИО сотрудника, должность, период работы Профессиональные обязанности — краткое описание функционала Оценка трудовой деятельности — качество выполняемой работы, достижения Личностные и деловые качества — ключевые компетенции, сильные стороны Взаимодействие с коллективом — коммуникативные навыки, работа в команде Дисциплина — соблюдение правил, пунктуальность, отношение к работе Заключение — общий вывод о работнике Реквизиты и подписи — дата, должность руководителя, подпись, печать организации

Содержание характеристики должно быть содержательным и информативным. Избегайте размытых формулировок вроде "хороший работник" или "справлялся с обязанностями". Вместо этого используйте конкретные примеры и количественные показатели:

"Увеличил продажи отдела на 37% за 2024 год"

"Самостоятельно внедрил систему оптимизации, сократившую время обработки заявок на 40%"

"Разработал и реализовал 5 успешных маркетинговых кампаний, привлекших более 500 новых клиентов"

"Обучил 12 новых сотрудников, из которых 10 успешно прошли испытательный срок"

При описании личностных качеств также стоит опираться на профессиональный контекст. Например, вместо общего определения "ответственный" лучше написать: "Демонстрировал высокий уровень ответственности при работе с конфиденциальными данными клиентов и никогда не допускал утечек информации".

Михаил Петров, руководитель отдела персонала

Однажды мы столкнулись с ситуацией, когда наша бывшая сотрудница не могла устроиться на новую работу из-за слишком формальной характеристики, которую мы ей выдали при увольнении. Документ содержал стандартные фразы и не отражал её реальных достижений — разработку и внедрение новой CRM-системы, оптимизацию бизнес-процессов, успешное управление командой из 7 человек. Когда она обратилась к нам с просьбой детализировать характеристику, мы полностью переработали документ, добавив конкретные проекты и количественные результаты. С обновленной характеристикой она получила желаемую должность. Этот случай показал нам, насколько важно вкладывать реальное содержание в такие документы, а не ограничиваться формальностями. Теперь у нас есть правило: характеристика должна быть такой, чтобы даже человек, не знающий сотрудника, мог составить четкое представление о его профессиональных качествах.

Образец характеристики при увольнении и практические советы

Для удобства использования предлагаю универсальный образец характеристики, который можно адаптировать под конкретного сотрудника. Этот шаблон содержит все необходимые элементы и соответствует деловому стилю документа. ✅

ХАРАКТЕРИСТИКА

на Иванова Ивана Ивановича, работавшего в должности менеджера по продажам ООО "Компания" с 01.03.2022 по 30.06.2025

Иванов Иван Иванович был принят на работу в ООО "Компания" 01 марта 2022 года на должность менеджера по продажам и работал в этой должности до 30 июня 2025 года.

В должностные обязанности Иванова И.И. входило: привлечение новых клиентов, ведение клиентской базы, проведение переговоров, заключение договоров, контроль выполнения заказов и послепродажное обслуживание.

За время работы в компании Иванов И.И. зарекомендовал себя как высококвалифицированный и инициативный специалист. Благодаря его активной работе клиентская база компании в 2024 году увеличилась на 23%. Он лично привлек 47 новых корпоративных клиентов, 35 из которых продолжают сотрудничество с компанией на постоянной основе.

Иванов И.И. обладает отличными коммуникативными навыками, умеет находить индивидуальный подход к каждому клиенту, эффективно разрешать конфликтные ситуации. Он регулярно предлагал инновационные идеи по улучшению работы отдела продаж, три из которых были успешно внедрены и повысили эффективность работы на 15%.

В коллективе Иванов И.И. пользовался заслуженным уважением коллег и руководства. Он активно помогал в адаптации новых сотрудников, делился опытом и знаниями. Под его наставничеством прошли обучение 8 стажеров.

За время работы Иванов И.И. неоднократно повышал свою квалификацию, успешно прошел три специализированных курса по продажам и сервису. Полученные знания эффективно применял в работе.

Трудовая дисциплина соблюдалась безупречно. За весь период работы не имел дисциплинарных взысканий. Многократно отмечался руководством компании за высокие результаты работы.

Характеристика выдана для предъявления по месту требования.

Генеральный директор ООО "Компания" _ /А.А. Петров/ М.П. 01.07.2025

Практические советы по составлению и использованию характеристики:

Заранее обсудите с работником необходимость и цель характеристики — это поможет акцентировать внимание на нужных аспектах

Соберите информацию о конкретных достижениях сотрудника из отчетов, оценок эффективности, проектных документов

Используйте активные глаголы (например, "разработал", "внедрил", "увеличил", "оптимизировал")

Подкрепляйте оценочные суждения конкретными примерами и фактами

Сохраните копию выданной характеристики в личном деле сотрудника

При необходимости подготовьте несколько версий характеристики для разных целей (для банка, для новой работы, для учебного заведения)

Если характеристика положительная, можно предложить сотруднику самому составить проект документа, который затем будет отредактирован и утвержден руководителем

Помните, что хорошая характеристика — это не только формальный документ, но и своего рода профессиональная рекомендация, которая может существенно повлиять на дальнейшую карьеру сотрудника. Подходите к её составлению с должной ответственностью и вниманием к деталям.