Гражданско-правовой договор: влияние на трудовой стаж работника

Для кого эта статья:

Работодатели и специалисты по кадрам

Исполнители, работающие по гражданско-правовым договорам

Выбор между трудовым договором и ГПХ часто становится дилеммой как для работодателей, так и для исполнителей. Но мало кто задумывается, как этот выбор отразится на будущей пенсии. В 2025 году особенности учёта стажа при гражданско-правовых отношениях имеют критическое значение для социальной защищённости граждан. Разница между «идёт в стаж» и «не идёт» может обернуться значительными финансовыми потерями при выходе на пенсию. Давайте разберёмся в юридических тонкостях, которые помогут принять правильное решение и не лишиться заслуженного пенсионного обеспечения. 🧐

ГПХ vs трудовой договор: стаж при разных отношениях

Принципиальная разница между трудовым договором и договором гражданско-правового характера (ГПХ) напрямую влияет на формирование трудового стажа. Этот вопрос демонстрирует фундаментальное различие в правовой природе данных договоров. 📑

При трудовом договоре работник включается в штат организации, подчиняется трудовому распорядку и получает все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Период такой работы автоматически засчитывается в трудовой стаж со всеми вытекающими преимуществами.

При заключении ГПХ исполнитель выполняет определенную работу или оказывает услугу, не входя в штат организации. Здесь действуют нормы гражданского, а не трудового законодательства, что существенно меняет правовой статус исполнителя.

Аспект Трудовой договор Договор ГПХ Включение в общий трудовой стаж Включается автоматически Не включается Страховой стаж для пенсии Учитывается полностью Учитывается при условии уплаты страховых взносов Стаж для больничных Засчитывается Не засчитывается Специальный стаж (льготные категории) Может учитываться для досрочной пенсии Не учитывается

Важно отметить: хотя ГПХ не влияет на общий трудовой стаж, он может быть учтен в страховом стаже для пенсионного обеспечения — при условии, что заказчик уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд России (теперь Социальный фонд России) с вознаграждения исполнителя.

Алексей Тарновский, судья по трудовым спорам В моей практике был показательный случай с программистом Сергеем, который 8 лет работал в IT-компании по серии договоров ГПХ. Когда пришло время оформлять досрочную пенсию для IT-специалистов, Сергей с удивлением обнаружил, что весь этот период не засчитан в специальный стаж. Несмотря на регулярную уплату пенсионных взносов, работа по ГПХ не соответствовала критериям для льготной пенсии. Потребовался судебный процесс, чтобы установить факт фактических трудовых отношений, скрытых под ГПХ. Суд встал на сторону Сергея, но только потому, что мы смогли доказать наличие признаков трудовых отношений: постоянное рабочее место, подчинение правилам внутреннего распорядка, регулярную выплату заранее определённого вознаграждения.

С 2023 года законодательство существенно изменилось. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 расширен перечень категорий плательщиков страховых взносов, обязанных представлять отчетность в электронной форме. Теперь лица, выполняющие работы по ГПХ, включаются в расчеты по страховым взносам, предоставляемые заказчиками в налоговые органы.

Учёт периодов ГПХ в страховом стаже: законодательные нормы

Страховой стаж играет определяющую роль в формировании пенсионных прав граждан. Согласно актуальному законодательству на 2025 год, периоды работы по гражданско-правовому договору могут включаться в страховой стаж при соблюдении определенных условий. 📋

Основополагающими нормативными актами в этой сфере являются:

Федеральный закон №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»

Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Федеральный закон №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования»

Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона №400-ФЗ, в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории РФ, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России.

Ключевым моментом является обязанность заказчика по договору ГПХ уплачивать страховые взносы с вознаграждения исполнителя. Согласно ст. 419 Налогового кодекса РФ, организации и индивидуальные предприниматели, производящие выплаты физическим лицам по договорам ГПХ, признаются плательщиками страховых взносов.

Вид страхового взноса Ставка по трудовому договору Ставка по ГПХ с 2023 г. Обязательное пенсионное страхование 22% (в пределах базы) 22% (в пределах базы) Обязательное медицинское страхование 5,1% 5,1% Обязательное социальное страхование 2,9% 2,9% (с 2023 г.)

Важно отметить изменение, вступившее в силу с 1 января 2023 года: теперь заказчики обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование (ВНиМ) с вознаграждений по ГПХ. Это значительное изменение, так как раньше взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства с выплат по ГПХ не начислялись.

Марина Конева, главный специалист отдела персонифицированного учёта СФР Ко мне обратилась Ирина, преподаватель английского языка, которая 5 лет работала в образовательном центре по договорам ГПХ. При подаче заявления на пенсию она столкнулась с ситуацией, что в выписке из лицевого счёта СФР часть периодов её работы отсутствовала. При проверке выяснилось, что организация-заказчик за некоторые периоды не уплачивала страховые взносы, несмотря на удержания из её вознаграждения. Нам удалось восстановить её пенсионные права только после дополнительной проверки со стороны налоговой инспекции, которая обязала организацию выплатить все недоимки по взносам. Этот случай показывает, насколько важно исполнителям по ГПХ регулярно проверять корректность отчислений заказчиком, запрашивая выписку из индивидуального лицевого счёта.

Следует учитывать, что законодательство устанавливает предельную величину базы для исчисления страховых взносов. В 2025 году эта величина составляет 2 200 000 рублей для пенсионных взносов и 1 950 000 рублей для взносов на социальное страхование. С сумм, превышающих эти пороги, страховые взносы уплачиваются по сниженным ставкам.

Пенсионный стаж при работе по ГПХ: что нужно знать

Формирование пенсионного стажа при работе по гражданско-правовому договору имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для обеспечения достойного пенсионного обеспечения. 🧓

Для пенсионного обеспечения ключевое значение имеют два параметра:

Страховой стаж (общая продолжительность периодов работы, за которые уплачивались страховые взносы)

Количество пенсионных коэффициентов (баллов), начисленных на лицевой счет

При работе по ГПХ заказчик обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% от вознаграждения в пределах установленной базы и 10% с сумм, превышающих эту базу. Эти отчисления формируют пенсионные права исполнителя, аналогично отчислениям за работников по трудовому договору.

Важные аспекты влияния работы по ГПХ на пенсионный стаж:

Периоды работы по ГПХ включаются в страховой стаж только при условии фактической уплаты страховых взносов Работа по ГПХ не учитывается при расчёте специального стажа для досрочного выхода на пенсию Размер пенсионных баллов напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взносов Минимальные требования к страховому стажу и количеству пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости регулярно повышаются (в 2025 году стаж — 15 лет, количество баллов — 30)

Исполнители по ГПХ, являющиеся самозанятыми, могут столкнуться с дополнительными особенностями. Налог на профессиональный доход (НПД) не включает в себя отчисления на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые могут добровольно уплачивать страховые взносы для формирования пенсионных прав, заключив соответствующий договор с Социальным фондом России.

С 2023 года произошли значимые изменения в системе персонифицированного учета. Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» объединила ранее существовавшие формы отчетности и должна представляться заказчиками в СФР ежемесячно.

Возраст выхода на пенсию в России постепенно увеличивается в рамках пенсионной реформы. К 2028 году он достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом требования к минимальному страховому стажу и количеству пенсионных баллов также возрастают, что делает вопрос правильного оформления трудовых отношений особенно актуальным.

Как защитить свои пенсионные права при работе по ГПХ

Работая по гражданско-правовому договору, исполнитель должен проявлять инициативу в вопросах защиты собственных пенсионных прав. Существует ряд практических шагов, которые помогут минимизировать риски и обеспечить учёт этих периодов в страховом стаже. 🛡️

Проактивные меры защиты пенсионных прав:

Регулярный мониторинг лицевого счёта в СФР — контролируйте отчисления заказчика через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте СФР Грамотное составление договора ГПХ — включите в договор пункт об обязанности заказчика уплачивать страховые взносы с указанием их размера Сохранение документации — храните оригиналы договоров, актов выполненных работ и платежных документов Добровольное пенсионное страхование — рассмотрите возможность дополнительных добровольных взносов в СФР Своевременное реагирование на нарушения — при обнаружении отсутствия отчислений немедленно обращайтесь к заказчику, в СФР или трудовую инспекцию

Особое внимание следует уделить договорной дисциплине. В договоре ГПХ желательно детально прописать объем работ, сроки выполнения, порядок оплаты и размер вознаграждения. Расплывчатые формулировки могут привести к спорам при определении базы для начисления страховых взносов.

Для подтверждения факта выполнения работ и получения вознаграждения необходимо составлять акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг). Эти документы могут стать решающими при возникновении споров о включении периодов работы по ГПХ в страховой стаж.

В случае возникновения споров с заказчиком или пенсионным органом, исполнитель имеет право обратиться:

В Государственную инспекцию труда — если выявлены признаки подмены трудовых отношений договором ГПХ

В Социальный фонд России — для проверки правильности учета страховых взносов

В Федеральную налоговую службу — для проверки соблюдения заказчиком обязанностей налогового агента

В суд — для установления факта трудовых отношений или взыскания неуплаченных взносов

При обращении в суд для признания отношений трудовыми необходимо предоставить доказательства, подтверждающие признаки трудовых отношений: подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение работы лично, получение регулярной оплаты, наличие рабочего места и т.д.

Правовые риски и рекомендации: когда стаж по ГПХ не идёт

Существуют ситуации, когда периоды работы по гражданско-правовому договору не засчитываются в страховой стаж, что может негативно повлиять на будущие пенсионные выплаты. Необходимо знать эти риски и принимать меры для их минимизации. ⚠️

Основные случаи, когда стаж по ГПХ не учитывается:

Ситуация риска Правовые последствия Рекомендации по минимизации Неуплата заказчиком страховых взносов Период не включается в страховой стаж Регулярно проверять лицевой счёт в СФР, при нарушениях обращаться в ФНС Заключение ГПХ с самозанятым без дополнительных отчислений Отсутствие пенсионных отчислений по НПД Самостоятельное добровольное страхование в СФР Работа по ГПХ за границей Период не засчитывается (за исключением случаев договоров с отдельными странами) Проверять наличие соглашений о пенсионном обеспечении между РФ и страной пребывания «Серые» схемы оплаты по ГПХ Отсутствие отчислений с неофициальной части Требовать полной легализации выплат

Особую опасность представляют схемы оптимизации налогообложения, при которых работодатели намеренно заменяют трудовые договоры на ГПХ, но при этом не выполняют обязанностей по уплате страховых взносов или уплачивают их с заниженных сумм. ФНС и трудовая инспекция активно борются с такими практиками, проводя регулярные проверки.

Дополнительные риски связаны с особенностями некоторых видов пенсий:

Работа по ГПХ не учитывается в специальном стаже для досрочных пенсий (педагогическая, медицинская деятельность, работа в тяжелых условиях труда)

Периоды работы по ГПХ не включаются в выслугу лет для государственных и муниципальных служащих

При работе по ГПХ не формируются права на корпоративную пенсию (если иное не предусмотрено локальными актами организации)

Важным аспектом является также восстановление пенсионных прав в случае нарушений. По общему правилу, срок исковой давности по трудовым спорам составляет один год, но для споров о невключении периодов в страховой стаж срок давности не применяется.

Практические рекомендации для минимизации рисков:

Проводите юридический аудит своих отношений с заказчиком — если выявляются признаки трудовых отношений, инициируйте переоформление на трудовой договор Диверсифицируйте пенсионное обеспечение — помимо государственной пенсии, формируйте накопления в негосударственных пенсионных фондах Сохраняйте доказательства фактического выполнения работ — переписку, техническую документацию, свидетельские показания При наличии признаков фактических трудовых отношений (штатное расписание, премии, приказы) собирайте соответствующие доказательства Используйте профессиональную юридическую помощь при составлении договоров ГПХ и разрешении споров

При планировании долгосрочной карьерной стратегии учитывайте влияние выбранной формы занятости на будущее пенсионное обеспечение. В некоторых случаях преимущества ГПХ (например, более высокий размер оплаты «на руки») могут не компенсировать потери в пенсионных правах в долгосрочной перспективе.