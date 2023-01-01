GMAT или GRE: как выбрать правильный тест для поступления за рубеж

Выбор между GMAT и GRE — одно из первых серьезных решений на пути к поступлению в престижную зарубежную магистратуру или бизнес-школу. Эти два стандартизированных теста открывают двери в ведущие университеты мира, но имеют принципиальные различия, которые могут как сыграть вам на руку, так и создать неожиданные препятствия. Правильный выбор теста способен повысить ваши шансы на поступление на 30-40%, а неверный — перечеркнуть месяцы подготовки. Давайте разберемся, какой тест подходит именно вам и как превратить его сдачу из стрессового испытания в стратегическое преимущество. 🎓

GMAT и GRE: ключевые различия тестов для поступления

GMAT (Graduate Management Admission Test) и GRE (Graduate Record Examinations) — два основных стандартизированных теста, используемых приемными комиссиями зарубежных вузов для оценки готовности кандидатов к обучению на программах последипломного образования. Несмотря на схожую цель, между ними существуют фундаментальные различия, которые необходимо учитывать при выборе. 📚

Первое ключевое различие — целевое назначение тестов. GMAT изначально создавался специально для поступления в бизнес-школы и программы MBA (Master of Business Administration). GRE же является более универсальным тестом, принимаемым большинством магистерских и докторских программ в различных дисциплинах — от гуманитарных наук до инженерных специальностей.

Характеристика GMAT GRE Целевые программы Преимущественно бизнес-программы и MBA Широкий спектр магистерских и PhD программ Стоимость экзамена $275 $205 Срок действия результатов 5 лет 5 лет Специфический фокус Акцент на аналитические навыки и бизнес-мышление Более широкая оценка академических способностей

Второе существенное отличие заключается в подходе к проверке аналитических навыков. GMAT делает больший упор на логическое мышление, критический анализ и способность решать количественные задачи в бизнес-контексте. GRE, хотя и проверяет аналитические способности, более сбалансирован и включает более разнообразные типы вопросов.

Михаил Соколов, консультант по поступлению в зарубежные вузы Я работал с Антоном, который намеревался поступить в магистратуру по финансам, но сомневался, какой тест выбрать. По образованию он был инженером, с хорошими математическими навыками, но не слишком уверенный в своём английском. После диагностического тестирования стало очевидно, что его сильная сторона — количественное мышление, а не вербальные навыки. Мы выбрали GMAT, поскольку этот тест больше ориентирован на аналитические способности и меньше требует широкого словарного запаса. Антон сосредоточился на подготовке к Integrated Reasoning и Quantitative разделам, где мог максимально использовать свои сильные стороны. В результате он набрал 720 баллов из 800 возможных, что открыло ему двери в топ-20 бизнес-школ мира, несмотря на средний уровень английского.

Третье различие касается адаптивности тестов. GMAT использует полностью адаптивный формат, где сложность каждого последующего вопроса зависит от правильности ответа на предыдущий. GRE также адаптивен, но адаптация происходит на уровне секций, а не отдельных вопросов, что дает возможность пропускать сложные вопросы и возвращаться к ним позже в рамках одной секции.

Наконец, существует разница в подходе к проверке словарного запаса. GRE традиционно считается более требовательным к знанию редких слов и нюансов английского языка, в то время как GMAT больше фокусируется на грамматике и логических связях в тексте.

Структура и содержание GMAT и GRE тестов

Понимание структуры каждого теста критически важно для эффективной подготовки и выбора формата, который лучше соответствует вашим сильным сторонам. 🧠

GMAT состоит из четырех основных секций:

Analytical Writing Assessment (AWA) — 30-минутное эссе, в котором нужно проанализировать аргументацию

— 30-минутное эссе, в котором нужно проанализировать аргументацию Integrated Reasoning (IR) — 30-минутная секция с 12 вопросами, проверяющими способность анализировать данные из разных источников

— 30-минутная секция с 12 вопросами, проверяющими способность анализировать данные из разных источников Quantitative Reasoning — 62 минуты на решение 31 задачи по математике, включая задачи на достаточность данных

— 62 минуты на решение 31 задачи по математике, включая задачи на достаточность данных Verbal Reasoning — 65 минут на выполнение 36 заданий, проверяющих понимание текста, критическое мышление и знание грамматики

Общая продолжительность GMAT составляет около 3,5 часов с учетом перерывов. Максимальный балл — 800 (не считая отдельных оценок за AWA и IR).

GRE имеет следующую структуру:

Analytical Writing — два эссе по 30 минут каждое: анализ проблемы и анализ аргументации

— два эссе по 30 минут каждое: анализ проблемы и анализ аргументации Verbal Reasoning — две секции по 30 минут, каждая с 20 вопросами на понимание текста, заполнение пропусков и логические выводы

— две секции по 30 минут, каждая с 20 вопросами на понимание текста, заполнение пропусков и логические выводы Quantitative Reasoning — две секции по 35 минут, каждая с 20 задачами на базовую математику, алгебру, геометрию и анализ данных

— две секции по 35 минут, каждая с 20 задачами на базовую математику, алгебру, геометрию и анализ данных Unscored или Research Section — дополнительная экспериментальная секция, не влияющая на оценку

Общая продолжительность GRE — около 3 часов 45 минут с учетом перерывов. Максимальный балл — 340 (170 за вербальную часть и 170 за количественную) плюс отдельная оценка от 0 до 6 за Analytical Writing.

Ключевые различия в содержании тестов:

Раздел GMAT GRE Математика Фокус на логике, алгебре и интерпретации данных. Уникальные вопросы на достаточность данных. Более широкий охват тем, включая геометрию и статистику. Разрешено использование калькулятора. Вербальная часть Акцент на критическое мышление, логику аргументации и грамматические конструкции. Больший упор на словарный запас, синонимы, антонимы и понимание сложных текстов. Письменная часть Одно эссе на анализ аргументации. Два эссе: анализ проблемы и анализ аргументации. Специфические секции Integrated Reasoning — анализ комплексных данных из графиков, таблиц и текстов. Экспериментальная секция, которая не оценивается, но неотличима от основных секций.

Какие программы и вузы предпочитают разные тесты

Выбор между GMAT и GRE часто определяется предпочтениями конкретных учебных заведений и программ. Понимание этих предпочтений может существенно повысить ваши шансы на поступление. 🏫

Исторически сложилось, что GMAT является стандартом для поступления в бизнес-школы. Более 7,000 программ MBA и других бизнес-направлений в 2,300+ школах по всему миру принимают результаты GMAT. Топовые бизнес-школы, такие как Harvard Business School, Stanford GSB, Wharton, INSEAD и London Business School, традиционно отдают предпочтение GMAT, хотя в последние годы многие из них начали принимать и GRE.

GRE принимается более чем 1,300 бизнес-школами для программ MBA, включая большинство элитных учебных заведений. Однако его главное преимущество в том, что он является стандартом для большинства других магистерских и докторских программ в различных областях — от искусства и гуманитарных наук до естественных наук и инженерии.

GMAT предпочтительнее для:

Классических программ MBA

Магистерских программ по финансам

Программ по управлению и бизнес-аналитике

Европейских бизнес-школ (они часто более консервативны в отношении GRE)

GRE предпочтительнее для:

Междисциплинарных программ (например, на стыке бизнеса и технологий)

Магистратуры в области гуманитарных и естественных наук

Докторских программ (PhD)

Программ в области образования, психологии, международных отношений

Многие топовые университеты сейчас принимают оба теста для своих бизнес-программ, включая Harvard, Stanford, MIT, Columbia и Yale. Однако существуют нюансы: некоторые школы могут отдавать негласное предпочтение GMAT, особенно для конкурентных программ MBA с финансовым уклоном.

Елена Васильева, преподаватель подготовки к международным экзаменам Мария обратилась ко мне с интересной дилеммой. Имея степень бакалавра в области международных отношений, она планировала поступать одновременно на две программы: MBA и магистратуру по международной политике. Её цель — карьера на стыке бизнеса и дипломатии. Мы проанализировали требования всех университетов из её списка и обнаружили, что хотя программы MBA принимали оба теста, для политологии требовался исключительно GRE. Учитывая двойную подачу документов, мы сосредоточились на подготовке к GRE, что позволило Марии оптимизировать усилия. Её стратегия сработала блестяще: с высоким баллом GRE (164V/157Q) она была принята на обе программы в Georgetown University, что позволило ей в итоге получить двойной диплом. Этот кейс показывает, насколько важно учитывать все возможные образовательные траектории при выборе теста.

Важно отметить региональные особенности: азиатские бизнес-школы, особенно в Китае и Сингапуре, традиционно более консервативны и чаще предпочитают GMAT. Европейские школы также исторически отдают предпочтение GMAT, хотя ситуация постепенно меняется.

При выборе теста следует внимательно изучить требования конкретных программ. Некоторые университеты на своих сайтах публикуют средние баллы поступивших студентов как по GMAT, так и по GRE, что может помочь оценить, с каким тестом у вас больше шансов выделиться среди других кандидатов.

Стратегия выбора теста с учетом личных сильных сторон

Выбор между GMAT и GRE должен основываться не только на требованиях вузов, но и на ваших персональных способностях и особенностях мышления. Грамотная оценка собственных сильных и слабых сторон может стать решающим фактором успеха. 🎯

Рассмотрим ключевые личностные факторы, которые следует учесть при выборе теста:

Математические способности: Если вы сильны в математике, особенно в логических головоломках и анализе данных, GMAT может дать вам преимущество. Его математическая секция считается более сложной и требует навыков критического мышления, а не просто знания формул.

Если вы сильны в математике, особенно в логических головоломках и анализе данных, GMAT может дать вам преимущество. Его математическая секция считается более сложной и требует навыков критического мышления, а не просто знания формул. Вербальные навыки и словарный запас: GRE делает больший акцент на богатый словарный запас и способность работать с академическими текстами. Если вы много читаете, имеете обширный словарный запас или лингвистический бэкграунд, GRE может быть предпочтительнее.

GRE делает больший акцент на богатый словарный запас и способность работать с академическими текстами. Если вы много читаете, имеете обширный словарный запас или лингвистический бэкграунд, GRE может быть предпочтительнее. Мультидисциплинарное мышление: GMAT, особенно в секции Integrated Reasoning, проверяет способность синтезировать информацию из разных источников и форматов. Если вы хорошо справляетесь с комплексными задачами, требующими одновременного анализа текста, таблиц и графиков, этот тест может подчеркнуть ваши сильные стороны.

GMAT, особенно в секции Integrated Reasoning, проверяет способность синтезировать информацию из разных источников и форматов. Если вы хорошо справляетесь с комплексными задачами, требующими одновременного анализа текста, таблиц и графиков, этот тест может подчеркнуть ваши сильные стороны. Скорость принятия решений: GMAT требует более быстрого принятия решений из-за полностью адаптивного формата — вы не можете вернуться к предыдущим вопросам. GRE позволяет пропускать сложные вопросы и возвращаться к ним в рамках одной секции, что подходит тем, кто предпочитает более гибкий подход.

Чтобы объективно оценить, какой тест больше соответствует вашим сильным сторонам, рекомендуется пройти диагностические версии обоих экзаменов. Многие компании, специализирующиеся на подготовке к тестам, предлагают бесплатные пробные варианты. Анализ результатов поможет определить, в каком формате вы показываете лучший результат.

Важно также учесть ваш образовательный и профессиональный бэкграунд:

Для выпускников технических специальностей (инженерия, физика, математика) часто предпочтительнее GMAT, где они могут получить высокие баллы в количественной секции, компенсируя возможные слабости в вербальной части.

(инженерия, физика, математика) часто предпочтительнее GMAT, где они могут получить высокие баллы в количественной секции, компенсируя возможные слабости в вербальной части. Для гуманитариев (лингвисты, юристы, журналисты) может быть выгоднее GRE, где их вербальные навыки будут оценены по достоинству, а математическая часть немного проще, чем в GMAT.

(лингвисты, юристы, журналисты) может быть выгоднее GRE, где их вербальные навыки будут оценены по достоинству, а математическая часть немного проще, чем в GMAT. Для экономистов и финансистов GMAT часто является лучшим выбором, поскольку его задачи ближе к бизнес-контексту и аналитическим задачам, с которыми они сталкиваются в профессиональной деятельности.

Помимо объективных факторов, стоит учитывать и психологический комфорт. Некоторым кандидатам формат GMAT кажется более стрессовым из-за невозможности вернуться к предыдущим вопросам, в то время как GRE позволяет работать в более привычном режиме.

Подготовка к GMAT или GRE: рекомендации и ресурсы

Независимо от выбранного теста, качественная подготовка является ключом к успеху. Стратегический подход к обучению поможет максимизировать результаты и минимизировать стресс. 📚

Оптимальная продолжительность подготовки для обоих тестов составляет 3-6 месяцев при регулярных занятиях. Слишком короткий период подготовки не позволит полностью освоить материал, а слишком длительный может привести к усталости и потере мотивации.

Вот сравнительный анализ ресурсов для подготовки к обоим тестам:

Тип ресурса GMAT GRE Официальные материалы Official Guide for GMAT Review, GMAT Official Practice Questions, GMAT Official Advanced Questions Official GRE Super Power Pack, включающий Official GRE Guide и два сборника с практическими вопросами Онлайн-платформы GMAT Official Starter Kit, Manhattan Prep, Magoosh, Target Test Prep GRE Powerprep, Manhattan Prep, Magoosh, Kaplan Мобильные приложения GMAT Toolkit, Ready4 GMAT, GMAT Club Forum Magoosh GRE, GRE Vocabulary Builder, GRE Prep & Practice by Kaplan Курсы подготовки Manhattan Prep, Veritas Prep, Kaplan, e-GMAT Manhattan Prep, Kaplan, Princeton Review, Magoosh

Важные элементы стратегии подготовки для обоих тестов:

Диагностика и планирование: Начните с диагностического теста, чтобы определить исходный уровень и проблемные области. На основе результатов составьте детальный план подготовки с конкретными целями на каждую неделю.

Начните с диагностического теста, чтобы определить исходный уровень и проблемные области. На основе результатов составьте детальный план подготовки с конкретными целями на каждую неделю. Регулярность: Лучше заниматься по 1-2 часа ежедневно, чем проводить марафоны по выходным. Регулярность помогает лучше усваивать материал и формировать долгосрочную память.

Лучше заниматься по 1-2 часа ежедневно, чем проводить марафоны по выходным. Регулярность помогает лучше усваивать материал и формировать долгосрочную память. Практика в условиях, приближенных к реальным: Регулярно проходите полноформатные практические тесты в условиях, максимально приближенных к экзаменационным: соблюдайте тайминг, не делайте лишних перерывов.

Регулярно проходите полноформатные практические тесты в условиях, максимально приближенных к экзаменационным: соблюдайте тайминг, не делайте лишних перерывов. Анализ ошибок: После каждого практического теста тщательно анализируйте не только неправильные ответы, но и те вопросы, на решение которых ушло слишком много времени. Ведите журнал ошибок и регулярно возвращайтесь к проблемным темам.

Специфические рекомендации для GMAT:

Уделите особое внимание секции Integrated Reasoning, которая часто недооценивается, но может значительно повлиять на общее восприятие вашей кандидатуры приемной комиссией.

Отработайте стратегию управления временем с учетом адаптивного формата: первые 10 вопросов в каждой секции имеют больший вес, поэтому на них стоит потратить чуть больше времени.

Для Data Sufficiency вопросов разработайте систематический подход к анализу условий, чтобы избежать типичных ловушек.

Специфические рекомендации для GRE:

Систематически расширяйте словарный запас, используя методы мнемотехники и группировки слов по темам или происхождению.

Практикуйтесь в быстром поиске контекстуальных подсказок в текстах, чтобы определять значения незнакомых слов.

Научитесь эффективно использовать возможность пропускать сложные вопросы и возвращаться к ним позже в рамках секции.

Независимо от выбранного теста, последние 2-3 недели перед экзаменом стоит посвятить не изучению нового материала, а закреплению уже освоенного и отработке экзаменационных стратегий. Также важно обеспечить себе полноценный отдых и сон накануне экзамена — физическое и ментальное состояние значительно влияет на результаты.

Выбор между GMAT и GRE — это стратегическое решение, которое должно основываться на трёх ключевых факторах: требованиях целевых программ, ваших индивидуальных сильных сторонах и долгосрочных карьерных целях. Ни один из этих тестов не является универсально "лучшим" — каждый имеет свои преимущества для определённых типов кандидатов. Помните, что высокий балл по любому из этих тестов открывает двери в престижные учебные заведения, но настоящий успех определяется не только цифрами в сертификате, но и тем, насколько эффективно вы сможете применить полученные при подготовке навыки критического мышления в своей будущей академической и профессиональной жизни.

Читайте также