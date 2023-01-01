Everhour: как трекер времени повышает эффективность команды

Для кого эта статья:

Менеджеры проектов и команда управления проектами

Владельцы и руководители компаний, работающих с командами

Специалисты по тайм-менеджменту и эффективности работы Время — самый ценный ресурс, которым мы обладаем. Вопрос только в том, как им управлять, особенно когда речь идёт о командной работе. "Где потерялись те 20 часов по проекту?", "Почему мы снова не укладываемся в бюджет?", "Кто сейчас перегружен, а кто недозагружен?" — знакомые вопросы? Everhour предлагает элегантное решение этих проблем, превращая хаос в структурированную систему и возвращая вам контроль над рабочими процессами. 🕒 Давайте разберёмся, как трекер времени Everhour может стать вашим стратегическим преимуществом в управлении командой.

Что такое Everhour: ключевые возможности трекера времени

Everhour — это профессиональный инструмент учёта рабочего времени, который интегрируется с популярными системами управления проектами. Он помогает менеджерам и командам контролировать затраты времени на задачи, анализировать эффективность и оптимизировать рабочие процессы.

Отличительной особенностью Everhour является его интуитивный интерфейс и богатый функционал, который охватывает все аспекты тайм-менеджмента в командной работе. 🔍 Рассмотрим ключевые возможности инструмента:

Учёт времени в реальном времени — отслеживание времени на задачи с точностью до минуты с помощью встроенного таймера

— отслеживание времени на задачи с точностью до минуты с помощью встроенного таймера Планирование бюджета времени — возможность устанавливать оценки времени для задач и отслеживать прогресс

— возможность устанавливать оценки времени для задач и отслеживать прогресс Отчёты и аналитика — детальная визуализация данных о затратах времени по проектам, сотрудникам и задачам

— детальная визуализация данных о затратах времени по проектам, сотрудникам и задачам Управление командой — контроль загруженности сотрудников, отслеживание переработок и недозагрузок

— контроль загруженности сотрудников, отслеживание переработок и недозагрузок Биллинг и расчёт стоимости работ — автоматический подсчёт стоимости работ на основе потраченного времени и установленных ставок

Артём Васильев, руководитель веб-студии До внедрения Everhour мы буквально плавали в тумане. Планировали 40 часов на разработку лендинга, а по факту тратили все 70, и никто не мог толком объяснить, куда делись эти 30 часов. Разница съедала нашу прибыль, а клиенты недоумевали, почему проекты затягиваются. После того, как каждый разработчик начал трекать время через Everhour, мы увидели, что на самом деле происходит: многочисленные правки от клиентов, незапланированные доработки дизайна, проблемы с хостингом — всё это оказалось невидимыми пожирателями времени. Теперь мы точно знаем, на что уходят ресурсы, и можем показать клиенту: "Смотрите, вот эти 15 дополнительных правок заняли 12 часов сверх оценки". Наша рентабельность выросла на 23% просто потому, что мы начали видеть реальную картину.

Важно отметить, что Everhour предлагает как веб-версию, так и десктопное приложение, а также мобильное приложение для iOS и Android, что позволяет отслеживать время в любой обстановке — будь то офис, дом или поездка.

Функциональность Базовая версия Расширенная версия Отслеживание времени ✓ ✓ Интеграции Ограниченные Полные Отчеты Базовые Расширенные Оценка времени задач ✓ ✓ Биллинг и счета — ✓ API-доступ — ✓

Эволюция трекера времени Everhour продолжается с каждым обновлением, добавляя новые функции и улучшая пользовательский опыт на основе обратной связи от клиентов.

Интеграции Everhour с популярными инструментами управления

Одно из главных преимуществ Everhour — глубокая интеграция с инструментами управления проектами, которые многие команды уже используют в повседневной работе. Это устраняет необходимость переключения между различными платформами и обеспечивает единую экосистему управления проектами и временем. 🔄

Everhour предлагает бесшовные интеграции со следующими популярными платформами:

Asana — трекер времени встраивается непосредственно в карточки задач, позволяя запускать таймер прямо из интерфейса Asana

— трекер времени встраивается непосредственно в карточки задач, позволяя запускать таймер прямо из интерфейса Asana Trello — возможность отслеживать время по карточкам и спискам, получая полную статистику по проектам

— возможность отслеживать время по карточкам и спискам, получая полную статистику по проектам Jira — интеграция с популярной системой управления проектами для разработчиков, включая отслеживание времени по задачам, эпикам и спринтам

— интеграция с популярной системой управления проектами для разработчиков, включая отслеживание времени по задачам, эпикам и спринтам GitHub — связка задач и коммитов с учетом затраченного времени для технических команд

— связка задач и коммитов с учетом затраченного времени для технических команд Basecamp — синхронизация проектов, задач и учета времени в единой среде

— синхронизация проектов, задач и учета времени в единой среде ClickUp — комплексная интеграция для команд, использующих этот многофункциональный инструмент

— комплексная интеграция для команд, использующих этот многофункциональный инструмент Monday.com — встраивание функционала учета времени в визуальное управление рабочими процессами

Процесс интеграции Everhour с этими платформами максимально упрощен: достаточно авторизоваться через API и выбрать нужные проекты для синхронизации. После настройки интеграции, трекер времени становится органичной частью рабочего процесса команды.

Платформа Тип интеграции Ключевые возможности Asana Нативная Встроенный таймер, оценка времени, отчеты по проектам Trello Нативная Трекер на карточках, оценка времени, визуальная статистика Jira Расширенная Интеграция с Agile-инструментами, отчеты по спринтам, детализация по эпикам GitHub API-интеграция Связь с коммитами, отслеживание времени по задачам и пулл-реквестам Basecamp Нативная Синхронизация задач, отслеживание времени по проектам ClickUp API-интеграция Встроенный таймер, оценка времени, статистика по задачам

Помимо перечисленных выше, Everhour также интегрируется с популярными инструментами для бухгалтерии и биллинга, такими как QuickBooks и Xero, что позволяет автоматизировать выставление счетов клиентам на основе затраченного времени.

Важным преимуществом является возможность настройки собственных интеграций через API Everhour, что открывает практически неограниченные возможности для адаптации системы под уникальные потребности бизнеса. 🛠️

Как Everhour повышает продуктивность распределенной команды

Распределенные команды сталкиваются с особыми вызовами в координации работы и поддержании продуктивности. Отсутствие физического присутствия, разные часовые пояса и сложности в отслеживании прогресса могут существенно затруднять управление. Everhour предлагает решения, специально адаптированные для удаленных и распределенных команд. 🌍

Вот как Everhour помогает повысить продуктивность таких команд:

Прозрачность рабочих процессов — менеджеры видят, кто над чем работает в режиме реального времени, без необходимости постоянных проверок

— менеджеры видят, кто над чем работает в режиме реального времени, без необходимости постоянных проверок Объективная оценка загруженности — система позволяет выявлять перегруженных и недозагруженных сотрудников для более равномерного распределения задач

— система позволяет выявлять перегруженных и недозагруженных сотрудников для более равномерного распределения задач Контроль рабочего времени — отслеживание не только общего времени работы, но и конкретных задач, над которыми работают члены команды

— отслеживание не только общего времени работы, но и конкретных задач, над которыми работают члены команды Управление переработками — уведомления о приближении к лимитам рабочего времени помогают предотвращать выгорание сотрудников

— уведомления о приближении к лимитам рабочего времени помогают предотвращать выгорание сотрудников Планирование ресурсов — возможность прогнозировать доступность команды на основе текущей загруженности и запланированных задач

Марина Соколова, HR-директор Когда пандемия заставила нашу компанию перейти на удаленку, мы столкнулись с резким падением эффективности. Сотрудники жаловались на постоянные отвлечения дома, менеджеры не понимали, кто чем занимается, а дедлайны срывались один за другим. Внедрение Everhour стало настоящим спасением. В первую очередь, трекер помог самим сотрудникам структурировать свой день — когда знаешь, что счетчик тикает, меньше отвлекаешься на YouTube или домашние дела. Во-вторых, мы получили объективную картину: оказалось, что некоторые задачи в распределенном режиме занимают на 30% больше времени, чем в офисе, и мы пересмотрели планирование. Но самый неожиданный эффект — психологический. Многие сотрудники признались, что ощущение "видимости" их работы снизило тревожность. Им больше не нужно было доказывать, что они действительно работают, а не сидят дома на диване — цифры говорили сами за себя.

Особенно ценным для распределенных команд является функционал командного дашборда Everhour, который позволяет увидеть полную картину активности команды вне зависимости от местоположения сотрудников. Это создает эффект виртуального присутствия, когда каждый член команды может видеть активность коллег, что способствует формированию командного духа и взаимной ответственности. 👥

Важным аспектом является также адаптация к разным часовым поясам — Everhour автоматически учитывает региональные настройки пользователей, что позволяет корректно отображать активность сотрудников и формировать отчеты с учетом временных зон.

Для команд, работающих в режиме асинхронной коммуникации, Everhour предоставляет инструменты для передачи контекста работы между сменами или разными часовыми поясами, включая комментарии к временным записям и возможность привязки логов времени к конкретным задачам и проектам.

Отчетность в Everhour: анализ эффективности проектов

Возможность получать детальные отчеты о распределении времени — одно из ключевых преимуществ Everhour, позволяющее принимать взвешенные управленческие решения на основе объективных данных, а не интуиции. 📊

Система отчетности Everhour предлагает несколько типов аналитических представлений:

Отчеты по проектам — детальный анализ времени, затраченного на каждый проект, с разбивкой по задачам и исполнителям

— детальный анализ времени, затраченного на каждый проект, с разбивкой по задачам и исполнителям Отчеты по сотрудникам — анализ загруженности каждого члена команды, выявление наиболее и наименее загруженных специалистов

— анализ загруженности каждого члена команды, выявление наиболее и наименее загруженных специалистов Финансовые отчеты — расчет стоимости выполненных работ на основе затраченного времени и установленных ставок

— расчет стоимости выполненных работ на основе затраченного времени и установленных ставок Отчеты по клиентам — анализ рентабельности работы с различными клиентами на основе затраченного времени и полученного дохода

— анализ рентабельности работы с различными клиентами на основе затраченного времени и полученного дохода Сводные отчеты — общая статистика по компании за выбранный период, включая тренды и аномалии

Особая ценность отчетов Everhour заключается в их настраиваемости — пользователь может выбирать интересующие его параметры, устанавливать фильтры и группировать данные различными способами. Это позволяет получать именно ту информацию, которая необходима для решения конкретных управленческих задач.

Важным элементом аналитики является сравнение планового и фактического времени. Everhour позволяет установить оценки времени на задачи и проекты, а затем сравнивать их с фактически затраченным временем. Это дает возможность выявлять систематические ошибки в планировании и корректировать оценки будущих проектов, повышая точность прогнозов. ⏱️

Экспорт отчетов доступен в различных форматах (PDF, Excel, CSV), что позволяет интегрировать данные с другими системами аналитики или использовать их для презентаций и совещаний.

Для регулярного мониторинга эффективности Everhour предлагает функцию автоматической рассылки отчетов по расписанию — например, еженедельный отчет о затраченном времени может автоматически отправляться руководителям проектов каждый понедельник.

Настройка Everhour для вашего бизнеса: тарифы и внедрение

Внедрение Everhour в рабочие процессы компании — важный шаг, требующий планирования и понимания возможностей сервиса. Рассмотрим доступные тарифные планы и процесс внедрения решения в существующую инфраструктуру бизнеса. 💼

Everhour предлагает гибкую систему тарификации, адаптированную под различные потребности бизнеса:

Тариф Стоимость Ограничения Особенности Lite $6 за пользователя в месяц До 5 пользователей Базовый трекинг времени, ограниченные интеграции Team $10 за пользователя в месяц Без ограничений Полные интеграции, расширенные отчеты, биллинг Enterprise Индивидуально Без ограничений Приоритетная поддержка, обучение, индивидуальная настройка Бесплатная версия $0 1 пользователь Базовые функции для самостоятельной работы

Процесс внедрения Everhour обычно включает следующие этапы:

Определение целей внедрения — формулирование конкретных задач, которые планируется решить с помощью трекера времени

— формулирование конкретных задач, которые планируется решить с помощью трекера времени Выбор подходящего тарифного плана — исходя из размера команды и необходимых функций

— исходя из размера команды и необходимых функций Интеграция с существующими инструментами — настройка подключения к используемым в компании системам управления проектами

— настройка подключения к используемым в компании системам управления проектами Настройка проектов и задач — создание структуры проектов, соответствующей бизнес-процессам компании

— создание структуры проектов, соответствующей бизнес-процессам компании Обучение сотрудников — проведение тренингов по использованию системы, разъяснение выгод для каждого члена команды

— проведение тренингов по использованию системы, разъяснение выгод для каждого члена команды Разработка политик учета времени — определение правил отслеживания времени, конкретизация видов активностей для учета

— определение правил отслеживания времени, конкретизация видов активностей для учета Тестовый период и сбор обратной связи — пилотное использование системы небольшой группой сотрудников

— пилотное использование системы небольшой группой сотрудников Полномасштабное внедрение — переход всей компании на использование Everhour

Важно отметить, что Everhour предлагает 14-дневный бесплатный период для всех тарифных планов, что позволяет протестировать функционал сервиса перед принятием решения о внедрении. 🔄

Для компаний, выбирающих план Enterprise, доступны дополнительные услуги по внедрению, включая помощь в настройке системы под конкретные потребности бизнеса, создание пользовательских отчетов и индивидуальное обучение сотрудников.

После внедрения рекомендуется регулярно анализировать использование системы и корректировать настройки на основе полученного опыта. Everhour предлагает инструменты для мониторинга активности пользователей в системе, что позволяет выявлять сотрудников, не полностью использующих функционал трекера, и проводить дополнительное обучение.

Everhour — гораздо больше, чем просто счетчик рабочих часов. Это стратегический инструмент, который трансформирует подход к управлению проектами, делая его основанным на данных, а не на предположениях. Внедрение такой системы меняет корпоративную культуру в сторону большей прозрачности и ответственности, что особенно ценно в эпоху распределенных команд. Независимо от размера вашей компании — от фрилансера до корпорации — контроль над временем становится тем конкурентным преимуществом, которое позволяет принимать более точные решения, оптимизировать ресурсы и повышать рентабельность проектов.

