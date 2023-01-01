Особенности собеседований в Англии: как пройти все этапы отбора

Для кого эта статья:

Соискатели, желающие устроиться на работу в британских компаниях

Профессионалы, интересующиеся особенностями процесса найма в Великобритании

Люди, готовящиеся к собеседованиям и нуждающиеся в подготовке резюме и сопроводительных писем Вы готовы покорить британский рынок труда? Процесс найма в Англии — это не просто серия встреч, а тщательно выстроенная система фильтров с характерными культурными нюансами, которые могут стать решающими для вашего успеха. Разбираемся в каждом этапе — от первого контакта до финального рукопожатия — и раскрываем тонкости, о которых обычно не пишут в официальных руководствах. 🇬🇧

Особенности процесса найма на работу в Великобритании

Британский процесс найма отличается системностью, многоступенчатостью и традиционностью — даже в технологичных компаниях. Соискателю предстоит пройти от 3 до 6 этапов отбора в зависимости от уровня позиции и сферы деятельности компании.

Британские работодатели ценят прежде всего:

Структурированный, хронологически последовательный CV (без фотографий)

Четкие количественные достижения в прошлых ролях

Соответствие корпоративной культуре и ценностям

Коммуникативные навыки и умение выстраивать отношения

Аналитическое мышление и способность принимать решения

Ключевое отличие британского рекрутмента — внимание к "мягким навыкам" (soft skills) и культурному соответствию. Технические компетенции рассматриваются как базовый уровень, а не как основное преимущество. 🤝

Этап отбора Средняя продолжительность Цель этапа Кто проводит Скрининг резюме 1-2 недели Первичный отсев неподходящих кандидатов Рекрутер/HR Телефонное интервью 15-30 минут Проверка соответствия базовым требованиям HR-специалист Первое очное/видео интервью 45-60 минут Оценка профессиональных навыков Линейный менеджер + HR Второе интервью 60-90 минут Глубокая оценка опыта и культурного соответствия Руководство отдела Ассессмент-центр/тестовое задание 2-8 часов Проверка навыков в действии HR + внешние эксперты Финальное интервью 30-60 минут Согласование условий и финальное решение Топ-менеджмент

Весь процесс отбора может занимать от 3 недель до 3 месяцев. Чем выше позиция, тем дольше идет процесс найма. Для позиций начального и среднего уровня британские компании могут проводить "assessment days" — комплексные отборочные мероприятия, когда несколько кандидатов проходят оценку одновременно.

Елена Дмитриева, карьерный консультант с опытом работы в Лондоне В 2021 году ко мне обратился Алексей, IT-специалист из Москвы, получивший приглашение на собеседование в крупную финтех-компанию в Лондоне. Он был уверен, что его технических навыков достаточно, чтобы произвести впечатление. На первом же интервью Алексей столкнулся с тем, что 70% вопросов касались не его технической экспертизы, а опыта работы в команде, разрешения конфликтов и принятия решений в стрессовых ситуациях. Когда он не прошел во второй этап, я попросила рекрутера дать обратную связь. Ответ был показательным: "Кандидат, безусловно, технически компетентен, но мы сомневаемся в его способности вписаться в нашу командную культуру". Мы полностью переработали подготовку к следующему собеседованию, сделав упор на демонстрацию soft skills через конкретные примеры из опыта. В результате Алексей успешно прошел все этапы отбора в другую компанию и получил оффер с более высокой зарплатой, чем рассчитывал изначально.

Подготовительный этап: как пройти предварительный отбор

Успешное прохождение собеседования в британской компании начинается задолго до первого контакта с рекрутером. Британский подход к отбору резюме имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Ключевые элементы успешного CV для британского работодателя:

Объем не более 2 страниц (для руководящих позиций допустимо 3)

Четкая хронологическая структура без пропусков в трудовой биографии

Акцент на достижениях, а не обязанностях (с конкретными цифрами)

Адаптация под каждую вакансию с использованием ключевых слов из описания

Раздел "Personal statement" или "Profile" в начале CV — краткое профессиональное резюме

Отсутствие фотографии, информации о возрасте, семейном положении

Сопроводительное письмо (cover letter) остается обязательным элементом даже при подаче заявки через онлайн-системы. Британские работодатели рассматривают его как доказательство серьезности намерений кандидата и возможность продемонстрировать коммуникативные навыки. 📄

Тщательно исследуйте компанию перед подачей заявки. Британские рекрутеры могут задать вопрос: "Почему вы хотите работать именно у нас?" — и ожидают конкретный ответ, связанный с миссией, ценностями или проектами компании.

При подготовке рекомендательных писем (references) учитывайте, что британские работодатели часто проверяют их подлинность. Идеальными референтами будут ваши непосредственные руководители с прошлых мест работы. Некоторые британские компании запрашивают контакты референтов только после принятия решения о найме.

Элемент CV Британский стандарт Распространенная ошибка Заголовок "Curriculum Vitae" или имя кандидата Использование слова "Резюме" или должности Персональные данные Только имя, контакты, город проживания Указание возраста, семейного положения, национальности Профессиональный опыт Обратный хронологический порядок с акцентом на достижениях Перечисление обязанностей без результатов Образование Только релевантное, с датами и специализацией Указание всех пройденных курсов и тренингов Интересы Конкретные, демонстрирующие личностные качества Общие фразы типа "чтение, спорт, путешествия" Фотография Не включается Добавление фотографии (может восприниматься как непрофессионализм)

Телефонное интервью: первый контакт с британским работодателем

Телефонное интервью — неизбежный этап отбора в большинстве британских компаний. Его цель — проверить соответствие кандидата базовым требованиям и отсеять неподходящих соискателей до более затратных этапов. Несмотря на кажущуюся простоту, именно на этом этапе отсеивается до 60% кандидатов. 📱

Британские телефонные интервью имеют свои особенности:

Строгая пунктуальность — звонок происходит точно в назначенное время

Структурированность — рекрутер следует заранее подготовленному скрипту

Продолжительность — обычно 15-30 минут

Фокус на фактической информации — опыт, навыки, ожидания по зарплате

Оценка коммуникативных навыков и уровня владения английским языком

Типичные вопросы британского телефонного интервью:

Расскажите вкратце о своем профессиональном опыте

Почему вы заинтересованы в этой позиции?

Какова ваша текущая/ожидаемая заработная плата?

Какой у вас статус относительно права на работу в Великобритании?

Какой у вас срок уведомления на текущем месте работы?

Готовы ли вы к переезду/командировкам/работе в офисе?

Для успешного прохождения телефонного интервью:

Подготовьте тихое место без отвлекающих факторов

Держите перед собой распечатку своего CV и описание вакансии

Сделайте краткие заметки о компании, ее ценностях и последних новостях

Подготовьте ответы на стандартные вопросы

Говорите четко, не спешите, избегайте жаргона и сложных конструкций

Приготовьте 2-3 содержательных вопроса о позиции или компании

Важный аспект телефонного интервью в Великобритании — проверка вашей способности ясно выражать мысли на английском языке. Даже если ваш технический английский превосходен, рекрутеры обращают внимание на беглость речи, четкость произношения и способность поддерживать непринужденный диалог.

После телефонного интервью полезно отправить короткое благодарственное письмо рекрутеру. Это не только демонстрирует вашу вежливость (высоко ценимую в британской культуре), но и дает возможность еще раз подчеркнуть вашу заинтересованность в позиции.

Очное собеседование в компаниях Англии: структура и нюансы

Очное или видео-собеседование с британским работодателем — это формализованный процесс с четкой структурой. Понимание этой структуры даст вам преимущество при подготовке и поможет чувствовать себя увереннее. 🏢

Стандартное очное интервью в британской компании включает несколько блоков:

Приветствие и small talk (3-5 минут) — неформальный разговор о погоде, транспорте, впечатлениях о городе

(3-5 минут) — неформальный разговор о погоде, транспорте, впечатлениях о городе Представление интервьюеров и компании (5-10 минут) — рассказ о структуре отдела, команде, проектах

(5-10 минут) — рассказ о структуре отдела, команде, проектах Основная часть (30-45 минут) — вопросы о вашем опыте, компетенциях, достижениях

(30-45 минут) — вопросы о вашем опыте, компетенциях, достижениях Ваши вопросы (5-10 минут) — возможность задать свои вопросы о компании и позиции

(5-10 минут) — возможность задать свои вопросы о компании и позиции Заключение (2-3 минуты) — объяснение следующих шагов процесса найма

Британские работодатели часто используют метод поведенческого интервью (behavioral-based interview), основанный на предпосылке, что прошлое поведение — лучший предиктор будущего. Готовьтесь к вопросам, начинающимся с фраз: "Расскажите о ситуации, когда вы...", "Приведите пример, как вы справились с...".

Популярен также метод STAR (Situation, Task, Action, Result) для структурирования ответов:

Situation — опишите контекст ситуации

— опишите контекст ситуации Task — объясните задачу, которую нужно было решить

— объясните задачу, которую нужно было решить Action — расскажите о ваших конкретных действиях

— расскажите о ваших конкретных действиях Result — представьте измеримый результат ваших действий

Культурные особенности британских собеседований:

Сдержанность в эмоциях ценится выше яркой экспрессивности

Самокритичность воспринимается позитивнее, чем излишняя самоуверенность

Конкретные факты и примеры предпочтительнее общих утверждений

Признание своих ошибок и извлеченных уроков высоко ценится

Вопросы о заработной плате не принято задавать на первом интервью

Дресс-код на собеседованиях в Великобритании остается консервативным даже в технологических компаниях. Для мужчин предпочтителен костюм или брюки с рубашкой, для женщин — деловой костюм или платье сдержанного кроя и цвета. Если у вас есть сомнения относительно дресс-кода компании, всегда лучше одеться более формально.

Сергей Волков, эксперт по международному рекрутменту Одна из моих клиенток, Мария, маркетолог с 7-летним опытом, прошла в финальный этап собеседования в престижное рекламное агентство в Лондоне. На собеседовании ей задали вопрос о сложной рабочей ситуации и том, как она с ней справилась. Мария подробно рассказала о конфликте с коллегой и том, как она "поставила его на место", защитив свою позицию. После интервью ей отказали, несмотря на блестящее портфолио. При получении обратной связи выяснилось, что британская команда была впечатлена её навыками, но обеспокоена "конфронтационным подходом к решению проблем". В британской деловой культуре прямая конфронтация считается признаком недостаточной эмоциональной интеллигентности. Мы переработали её подход к поведенческим вопросам, сделав акцент на коллаборативных стратегиях и дипломатичных формулировках. На следующем собеседовании в другом агентстве Мария получила предложение о работе, причем интервьюер особо отметил её "впечатляющие навыки разрешения конфликтов".

Финальные испытания: ассессмент-центры и тестовые задания

Заключительные этапы отбора в британских компаниях часто включают комплексную оценку через ассессмент-центры или выполнение тестовых заданий. Эти методы позволяют работодателям увидеть кандидатов "в действии" и оценить их реальные навыки, а не только способность успешно проходить интервью. 🧪

Ассессмент-центры в Великобритании обычно длятся полдня или целый день и могут включать:

Групповые упражнения и дискуссии

Презентации (подготовленные заранее или экспромтом)

Ролевые игры и симуляции рабочих ситуаций

Психометрические тесты и тесты способностей

Кейс-интервью

Индивидуальные задания (in-tray/e-tray exercises)

Неформальное общение с потенциальными коллегами за обедом/кофе

Тестовые задания могут принимать различные формы в зависимости от сферы деятельности:

Для IT-специалистов: решение технической проблемы, написание кода, code review

Для маркетологов: разработка маркетинговой стратегии, анализ кейса

Для финансистов: финансовое моделирование, анализ инвестиционных возможностей

Для PR-специалистов: составление пресс-релиза, разработка коммуникационной стратегии

Для дизайнеров: создание макета по брифу, редизайн существующего продукта

Психометрические тесты широко распространены в британском рекрутменте. Наиболее часто используются:

Числовые тесты (numerical reasoning) — оценка способности работать с числовыми данными

Вербальные тесты (verbal reasoning) — проверка логического мышления и понимания текста

Логические тесты (logical reasoning) — выявление закономерностей и решение проблем

Ситуационные тесты (situational judgement) — оценка реакций в рабочих ситуациях

Личностные опросники — определение соответствия корпоративной культуре

Для успешного прохождения ассессмент-центра:

Хорошо выспитесь накануне и прибудьте заблаговременно

Демонстрируйте активность, но не доминируйте в групповых упражнениях

Слушайте других и развивайте их идеи

Фокусируйтесь на процессе, а не только на результате

Оставайтесь последовательными во всех взаимодействиях

Будьте искренними — оценщики обучены выявлять неестественное поведение

При выполнении тестовых заданий обратите особое внимание на следование инструкциям и соблюдение дедлайнов. Британские работодатели рассматривают выполнение тестового задания не только как проверку профессиональных навыков, но и как демонстрацию вашего отношения к работе.

Тип испытания Оцениваемые компетенции Советы по подготовке Групповые упражнения Командная работа, лидерство, коммуникация Практикуйте активное слушание, вовлекайте всех участников Презентации Структурированная коммуникация, уверенность Отрабатывайте короткие презентации с таймером Числовые тесты Работа с данными, математические способности Решайте примеры из практических пособий SHL, Kenexa Ролевые игры Навыки переговоров, управление конфликтами Практикуйте различные сценарии с коллегами/друзьями In-tray упражнения Управление временем, принятие решений Тренируйте навыки приоритизации и делегирования Кейс-интервью Аналитическое мышление, структурированность Изучите методологии решения бизнес-кейсов

Помните, что в британской системе найма оценка на ассессмент-центре часто имеет больший вес, чем впечатление от интервью. Причина в том, что эти методы считаются более объективными и лучше прогнозирующими реальную производительность.

Успешное прохождение всех этапов собеседования в Англии требует системного подхода и глубокого понимания британской деловой культуры. Помните: рекрутеры оценивают не только ваши профессиональные навыки, но и способность адаптироваться к корпоративной среде. Готовясь к каждому этапу, уделяйте равное внимание как техническим аспектам, так и демонстрации "мягких навыков". Британцы особенно ценят сбалансированных кандидатов, которые могут не просто выполнять работу, но и гармонично интегрироваться в устоявшийся коллектив. И главное — воспринимайте каждое интервью как возможность для обучения и роста, даже если результат не будет положительным.

Читайте также