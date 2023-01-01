Если 14 день отработки выпадает на выходной: правила по ТК РФ#Трудовое право #ТК РФ #Рабочие дни
Для кого эта статья:
- Работники, планирующие увольнение и желающие понимать свои права и обязанности
- Специалисты в области кадрового учета и управления персоналом
Юристы и консультанты, занимающиеся трудовым правом и конфликтами на рабочем месте
Увольнение – процесс, обложенный множеством юридических нюансов. Особенно сложной ситуация становится, когда последний день отработки, тот самый crucial 14-й день после подачи заявления, выпадает на выходной. Что делать? Переносить дату? Выходить на работу в субботу? Может ли работодатель задержать расчёт? Разберем детально правила действий по актуальному ТК РФ на 2025 год, чтобы никто не остался с пустыми руками и испорченной трудовой биографией 🧐
14-й день отработки в выходной: как поступить по ТК РФ
Отсчет двухнедельного срока предупреждения об увольнении по собственному желанию начинается со следующего дня после подачи заявления. Если 14-й день выпадает на выходной или праздничный день, возникает правовая коллизия, которую разрешает статья 14 ТК РФ. 📅
Согласно трудовому законодательству РФ, последним днём работы будет считаться ближайший следующий за выходным рабочий день. Это важнейший принцип, который защищает права как работодателя, так и сотрудника.
|Ситуация
|Последний день работы
|Правовое обоснование
|14-й день выпадает на субботу
|Понедельник (следующий рабочий день)
|ст. 14, 84.1 ТК РФ
|14-й день выпадает на воскресенье
|Понедельник (следующий рабочий день)
|ст. 14, 84.1 ТК РФ
|14-й день выпадает на праздник
|Первый рабочий день после праздника
|ст. 14, 84.1, 112 ТК РФ
При этом важно понимать, что инициатива переноса не требуется — он происходит автоматически по закону. Работнику не нужно писать дополнительное заявление с указанием новой даты.
Елена Викторовна, руководитель отдела кадров
В нашей практике был случай, когда сотрудник подал заявление 4 октября, и его 14-й день отработки выпадал на воскресенье, 18 октября. Сотрудник был уверен, что может не выходить в понедельник, 19 октября, считая воскресенье последним днем. Но мы разъяснили, что согласно ТК РФ, его последним рабочим днем будет именно понедельник. Предоставили выписку из закона, и конфликт был исчерпан. Важно заранее проговаривать такие моменты с увольняющимися сотрудниками — это помогает избежать недопонимания и претензий.
Если вы хотите завершить трудовые отношения строго в намеченный день (даже если это выходной), можно:
- Договориться с работодателем о сокращении срока отработки (ст. 80 ТК РФ)
- Оформить отпуск с последующим увольнением (ст. 127 ТК РФ)
- При определенных обстоятельствах (поступление в учебное заведение, выход на пенсию и пр.) требовать увольнения без отработки
Исключение составляют организации с непрерывным рабочим циклом, где работа в выходные предусмотрена графиком. В таком случае увольнение может быть оформлено в первоначально указанную дату.
Прекращение трудовых отношений в нерабочий день: нормы закона
Трудовой кодекс РФ строго регламентирует процессуальную сторону увольнения. Законодатель в 2025 году сохраняет основные принципы, защищающие интересы сторон трудового договора. Давайте детальнее разберем нормативную базу, регулирующую увольнение в нерабочий день. ⚖️
Ключевые законодательные акты, регулирующие процедуру увольнения в выходные дни:
- Статья 14 ТК РФ — устанавливает правила исчисления сроков и определяет, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день
- Статья 80 ТК РФ — регулирует расторжение трудового договора по инициативе работника
- Статья 84.1 ТК РФ — определяет общий порядок оформления прекращения трудового договора
- Статья 140 ТК РФ — устанавливает сроки окончательного расчета при увольнении
Работодатель не имеет права произвольно менять дату увольнения, указанную в заявлении сотрудника. Если 14-й день отработки выпадает на выходной, увольнение происходит в следующий рабочий день по закону, а не по воле работодателя.
Антон Сергеевич, юрист по трудовому праву
Ко мне обратилась клиентка Марина, которая подала заявление об увольнении, и её последний день выпадал на субботу. Работодатель настаивал, что она должна выйти в этот день для оформления документов, иначе в трудовой будет запись об отсутствии на рабочем месте. Я помог составить официальное письмо, где сослался на статью 14 ТК РФ и разъяснил, что дата увольнения автоматически переносится на понедельник, и никаких дополнительных документов для этого не требуется. После нашего вмешательства работодатель признал ошибку, а Марина спокойно уволилась в понедельник с корректной записью в трудовой книжке.
Это важно: даже если работник уже получил согласие руководителя на увольнение ранее двухнедельного срока, при совпадении этой даты с выходным применяется то же правило — увольнение оформляется в следующий рабочий день.
Отдельную категорию составляют случаи увольнения в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. По закону, работодатель обязан предупредить сотрудников за 2 месяца до увольнения. Если последний день этого периода выпадает на выходной, применяются те же правила переноса.
Перенос даты увольнения с выходного на следующий рабочий день
Механизм автоматического переноса даты увольнения — обязательная процедура, продиктованная законодательством. Давайте разберемся в деталях этого процесса и ответим на главный вопрос: требуется ли что-то предпринимать работнику или работодателю? 🗓️
|Действия
|Работник должен
|Работодатель должен
|Уведомление о переносе
|Не требуется
|Желательно, но не обязательно
|Новое заявление
|Не требуется
|Не вправе требовать
|Приказ об увольнении
|Не участвует в составлении
|Указывает фактический (перенесенный) день
|Явка в перенесенный день
|Обязательна
|Обязан обеспечить возможность получения документов
При переносе даты увольнения с выходного на рабочий день следует учитывать несколько важных моментов:
- Автоматический перенос: Новое заявление писать не нужно, перенос происходит по закону
- Оформление приказа: В приказе об увольнении указывается фактическая дата — первый рабочий день после выходного
- Продление трудовых отношений: За дополнительные рабочие дни (после предполагаемой даты увольнения) работник получает заработную плату в обычном порядке
- Отсутствие на работе: Если работник не выйдет на работу в перенесенный день, это может быть расценено как прогул
Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда 14-й день отработки выпадает на "длинные выходные" или праздники. Например, если последний день приходится на новогодние каникулы, дата увольнения переносится на первый рабочий день после праздников.
Важно понимать, что если у вас сменный график работы, и день, который по календарю является выходным для большинства, для вас является рабочим по графику — увольнение может быть оформлено в этот день. Критерий здесь — является ли день рабочим именно для вас по установленному графику.
Если вам принципиально важно уволиться в конкретную дату (например, для немедленного трудоустройства на новую работу), обсудите с работодателем возможность сокращения срока отработки по соглашению сторон, чтобы последний день не выпадал на выходной. 🤝
Расчет и документы при увольнении: особенности выходных дней
Получение окончательного расчета и документов — финальный аккорд в процессе увольнения. Когда последний день работы переносится с выходного на рабочий, этот процесс имеет свои нюансы, о которых следует знать заранее. 💼
В день увольнения (то есть, в первый рабочий день после выходного) работник имеет право получить:
- Трудовую книжку с записью об увольнении
- Окончательный расчет (включая заработную плату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, иные выплаты)
- Справку о доходах и суммах налога физического лица
- Сведения о страховых взносах (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М)
- Справку о среднем заработке за последние 3 месяца (по запросу)
Особенности выплат при увольнении, совпадающем с выходным днем:
- Расчет заработной платы: Включает оплату за все фактически отработанные дни, включая перенесенный день
- Компенсация отпуска: Рассчитывается пропорционально отработанному времени вплоть до фактического дня увольнения
- Выходное пособие (если предусмотрено): Выплачивается с учетом перенесенной даты увольнения
Важно понимать, что работодатель не имеет права задерживать расчет под предлогом совпадения даты с выходным днем. Если вы договорились о получении расчета в конкретный день (даже выходной), работодатель обязан обеспечить такую возможность или произвести расчет заранее.
Что делать, если последний день работы выпадает на продолжительные праздники (например, новогодние каникулы)? 🎄
В таких случаях рекомендуется:
- Заранее согласовать с работодателем порядок получения расчета и документов
- При необходимости написать заявление о выплате причитающихся сумм до начала праздников
- Уточнить график работы отдела кадров в праздничные дни
Если работодатель отказывается производить расчет или выдавать документы в установленный срок, это является нарушением трудового законодательства. Работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру.
Права работника и обязанности работодателя при совпадении дат
Когда последний день отработки совпадает с выходным, на первый план выходит четкое понимание юридических прав и обязанностей обеих сторон. Баланс интересов в этой ситуации — ключ к цивилизованному завершению трудовых отношений. ⚖️
Права работника при увольнении в выходной день:
- Право на получение всех причитающихся выплат в полном объеме
- Право на получение трудовой книжки и всех необходимых документов в день увольнения (первый рабочий после выходного)
- Право не выходить на работу в выходной день (если этот день не является рабочим по графику)
- Право на продление трудового договора до следующего рабочего дня с сохранением заработной платы
- Право на компенсацию за задержку расчета или выдачи документов
Обязанности работодателя при увольнении в выходной день:
- Оформить приказ об увольнении с указанием первого рабочего дня после выходного
- Произвести полный расчет с работником в день увольнения
- Выдать все необходимые документы в день увольнения
- Начислить заработную плату за фактически отработанные дни (включая дополнительный день)
- При необходимости обеспечить работу ответственных лиц для оформления увольнения
При возникновении спорных ситуаций важно помнить, что перенос даты увольнения на следующий рабочий день — не право, а обязанность работодателя, установленная законом.
Если есть опасения, что работодатель может некорректно оформить увольнение, рекомендуется:
- Заранее получить письменное подтверждение даты увольнения
- Сохранить копию заявления об увольнении с отметкой о принятии
- При отказе в выдаче документов или расчета составить акт о нарушении с подписями свидетелей
- Обратиться в трудовую инспекцию при нарушении прав
Помните, что трудовой договор продолжает действовать до фактического дня увольнения. Это означает, что все обязанности работника также сохраняются. Неявка на работу в перенесенный день может быть расценена как прогул, если этот день для работника является рабочим.
Правильное завершение трудовых отношений – залог вашей юридической безопасности и профессиональной репутации. Совпадение последнего дня работы с выходным – не повод для конфликта, а типовая ситуация с чётким алгоритмом действий. Помните, что дата автоматически переносится на следующий рабочий день, расчёт должен быть произведён полностью, а все документы выданы на руки. Соблюдение этих правил избавит и работодателя от штрафов, и работника от необходимости восстанавливать свои права через суд. Цените и защищайте свои трудовые права – они основа вашей профессиональной стабильности.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву