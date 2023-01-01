Если 14 день отработки выпадает на выходной: правила по ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение и желающие понимать свои права и обязанности

Специалисты в области кадрового учета и управления персоналом

Юристы и консультанты, занимающиеся трудовым правом и конфликтами на рабочем месте Увольнение – процесс, обложенный множеством юридических нюансов. Особенно сложной ситуация становится, когда последний день отработки, тот самый crucial 14-й день после подачи заявления, выпадает на выходной. Что делать? Переносить дату? Выходить на работу в субботу? Может ли работодатель задержать расчёт? Разберем детально правила действий по актуальному ТК РФ на 2025 год, чтобы никто не остался с пустыми руками и испорченной трудовой биографией 🧐

14-й день отработки в выходной: как поступить по ТК РФ

Отсчет двухнедельного срока предупреждения об увольнении по собственному желанию начинается со следующего дня после подачи заявления. Если 14-й день выпадает на выходной или праздничный день, возникает правовая коллизия, которую разрешает статья 14 ТК РФ. 📅

Согласно трудовому законодательству РФ, последним днём работы будет считаться ближайший следующий за выходным рабочий день. Это важнейший принцип, который защищает права как работодателя, так и сотрудника.

Ситуация Последний день работы Правовое обоснование 14-й день выпадает на субботу Понедельник (следующий рабочий день) ст. 14, 84.1 ТК РФ 14-й день выпадает на воскресенье Понедельник (следующий рабочий день) ст. 14, 84.1 ТК РФ 14-й день выпадает на праздник Первый рабочий день после праздника ст. 14, 84.1, 112 ТК РФ

При этом важно понимать, что инициатива переноса не требуется — он происходит автоматически по закону. Работнику не нужно писать дополнительное заявление с указанием новой даты.

Елена Викторовна, руководитель отдела кадров

В нашей практике был случай, когда сотрудник подал заявление 4 октября, и его 14-й день отработки выпадал на воскресенье, 18 октября. Сотрудник был уверен, что может не выходить в понедельник, 19 октября, считая воскресенье последним днем. Но мы разъяснили, что согласно ТК РФ, его последним рабочим днем будет именно понедельник. Предоставили выписку из закона, и конфликт был исчерпан. Важно заранее проговаривать такие моменты с увольняющимися сотрудниками — это помогает избежать недопонимания и претензий.

Если вы хотите завершить трудовые отношения строго в намеченный день (даже если это выходной), можно:

Договориться с работодателем о сокращении срока отработки (ст. 80 ТК РФ)

Оформить отпуск с последующим увольнением (ст. 127 ТК РФ)

При определенных обстоятельствах (поступление в учебное заведение, выход на пенсию и пр.) требовать увольнения без отработки

Исключение составляют организации с непрерывным рабочим циклом, где работа в выходные предусмотрена графиком. В таком случае увольнение может быть оформлено в первоначально указанную дату.

Прекращение трудовых отношений в нерабочий день: нормы закона

Трудовой кодекс РФ строго регламентирует процессуальную сторону увольнения. Законодатель в 2025 году сохраняет основные принципы, защищающие интересы сторон трудового договора. Давайте детальнее разберем нормативную базу, регулирующую увольнение в нерабочий день. ⚖️

Ключевые законодательные акты, регулирующие процедуру увольнения в выходные дни:

Статья 14 ТК РФ — устанавливает правила исчисления сроков и определяет, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день

— устанавливает правила исчисления сроков и определяет, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день Статья 80 ТК РФ — регулирует расторжение трудового договора по инициативе работника

— регулирует расторжение трудового договора по инициативе работника Статья 84.1 ТК РФ — определяет общий порядок оформления прекращения трудового договора

— определяет общий порядок оформления прекращения трудового договора Статья 140 ТК РФ — устанавливает сроки окончательного расчета при увольнении

Работодатель не имеет права произвольно менять дату увольнения, указанную в заявлении сотрудника. Если 14-й день отработки выпадает на выходной, увольнение происходит в следующий рабочий день по закону, а не по воле работодателя.

Антон Сергеевич, юрист по трудовому праву

Ко мне обратилась клиентка Марина, которая подала заявление об увольнении, и её последний день выпадал на субботу. Работодатель настаивал, что она должна выйти в этот день для оформления документов, иначе в трудовой будет запись об отсутствии на рабочем месте. Я помог составить официальное письмо, где сослался на статью 14 ТК РФ и разъяснил, что дата увольнения автоматически переносится на понедельник, и никаких дополнительных документов для этого не требуется. После нашего вмешательства работодатель признал ошибку, а Марина спокойно уволилась в понедельник с корректной записью в трудовой книжке.

Это важно: даже если работник уже получил согласие руководителя на увольнение ранее двухнедельного срока, при совпадении этой даты с выходным применяется то же правило — увольнение оформляется в следующий рабочий день.

Отдельную категорию составляют случаи увольнения в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. По закону, работодатель обязан предупредить сотрудников за 2 месяца до увольнения. Если последний день этого периода выпадает на выходной, применяются те же правила переноса.

Перенос даты увольнения с выходного на следующий рабочий день

Механизм автоматического переноса даты увольнения — обязательная процедура, продиктованная законодательством. Давайте разберемся в деталях этого процесса и ответим на главный вопрос: требуется ли что-то предпринимать работнику или работодателю? 🗓️

Действия Работник должен Работодатель должен Уведомление о переносе Не требуется Желательно, но не обязательно Новое заявление Не требуется Не вправе требовать Приказ об увольнении Не участвует в составлении Указывает фактический (перенесенный) день Явка в перенесенный день Обязательна Обязан обеспечить возможность получения документов

При переносе даты увольнения с выходного на рабочий день следует учитывать несколько важных моментов:

Автоматический перенос: Новое заявление писать не нужно, перенос происходит по закону Оформление приказа: В приказе об увольнении указывается фактическая дата — первый рабочий день после выходного Продление трудовых отношений: За дополнительные рабочие дни (после предполагаемой даты увольнения) работник получает заработную плату в обычном порядке Отсутствие на работе: Если работник не выйдет на работу в перенесенный день, это может быть расценено как прогул

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда 14-й день отработки выпадает на "длинные выходные" или праздники. Например, если последний день приходится на новогодние каникулы, дата увольнения переносится на первый рабочий день после праздников.

Важно понимать, что если у вас сменный график работы, и день, который по календарю является выходным для большинства, для вас является рабочим по графику — увольнение может быть оформлено в этот день. Критерий здесь — является ли день рабочим именно для вас по установленному графику.

Если вам принципиально важно уволиться в конкретную дату (например, для немедленного трудоустройства на новую работу), обсудите с работодателем возможность сокращения срока отработки по соглашению сторон, чтобы последний день не выпадал на выходной. 🤝

Расчет и документы при увольнении: особенности выходных дней

Получение окончательного расчета и документов — финальный аккорд в процессе увольнения. Когда последний день работы переносится с выходного на рабочий, этот процесс имеет свои нюансы, о которых следует знать заранее. 💼

В день увольнения (то есть, в первый рабочий день после выходного) работник имеет право получить:

Трудовую книжку с записью об увольнении

Окончательный расчет (включая заработную плату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, иные выплаты)

Справку о доходах и суммах налога физического лица

Сведения о страховых взносах (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М)

Справку о среднем заработке за последние 3 месяца (по запросу)

Особенности выплат при увольнении, совпадающем с выходным днем:

Расчет заработной платы: Включает оплату за все фактически отработанные дни, включая перенесенный день Компенсация отпуска: Рассчитывается пропорционально отработанному времени вплоть до фактического дня увольнения Выходное пособие (если предусмотрено): Выплачивается с учетом перенесенной даты увольнения

Важно понимать, что работодатель не имеет права задерживать расчет под предлогом совпадения даты с выходным днем. Если вы договорились о получении расчета в конкретный день (даже выходной), работодатель обязан обеспечить такую возможность или произвести расчет заранее.

Что делать, если последний день работы выпадает на продолжительные праздники (например, новогодние каникулы)? 🎄

В таких случаях рекомендуется:

Заранее согласовать с работодателем порядок получения расчета и документов При необходимости написать заявление о выплате причитающихся сумм до начала праздников Уточнить график работы отдела кадров в праздничные дни

Если работодатель отказывается производить расчет или выдавать документы в установленный срок, это является нарушением трудового законодательства. Работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру.

Права работника и обязанности работодателя при совпадении дат

Когда последний день отработки совпадает с выходным, на первый план выходит четкое понимание юридических прав и обязанностей обеих сторон. Баланс интересов в этой ситуации — ключ к цивилизованному завершению трудовых отношений. ⚖️

Права работника при увольнении в выходной день:

Право на получение всех причитающихся выплат в полном объеме

Право на получение трудовой книжки и всех необходимых документов в день увольнения (первый рабочий после выходного)

Право не выходить на работу в выходной день (если этот день не является рабочим по графику)

Право на продление трудового договора до следующего рабочего дня с сохранением заработной платы

Право на компенсацию за задержку расчета или выдачи документов

Обязанности работодателя при увольнении в выходной день:

Оформить приказ об увольнении с указанием первого рабочего дня после выходного

Произвести полный расчет с работником в день увольнения

Выдать все необходимые документы в день увольнения

Начислить заработную плату за фактически отработанные дни (включая дополнительный день)

При необходимости обеспечить работу ответственных лиц для оформления увольнения

При возникновении спорных ситуаций важно помнить, что перенос даты увольнения на следующий рабочий день — не право, а обязанность работодателя, установленная законом.

Если есть опасения, что работодатель может некорректно оформить увольнение, рекомендуется:

Заранее получить письменное подтверждение даты увольнения Сохранить копию заявления об увольнении с отметкой о принятии При отказе в выдаче документов или расчета составить акт о нарушении с подписями свидетелей Обратиться в трудовую инспекцию при нарушении прав

Помните, что трудовой договор продолжает действовать до фактического дня увольнения. Это означает, что все обязанности работника также сохраняются. Неявка на работу в перенесенный день может быть расценена как прогул, если этот день для работника является рабочим.