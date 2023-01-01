Если 14 день отработки выпадает на выходной: правила по ТК РФ

#Трудовое право  #ТК РФ  #Рабочие дни  
Для кого эта статья:

  • Работники, планирующие увольнение и желающие понимать свои права и обязанности
  • Специалисты в области кадрового учета и управления персоналом

  • Юристы и консультанты, занимающиеся трудовым правом и конфликтами на рабочем месте

    Увольнение – процесс, обложенный множеством юридических нюансов. Особенно сложной ситуация становится, когда последний день отработки, тот самый crucial 14-й день после подачи заявления, выпадает на выходной. Что делать? Переносить дату? Выходить на работу в субботу? Может ли работодатель задержать расчёт? Разберем детально правила действий по актуальному ТК РФ на 2025 год, чтобы никто не остался с пустыми руками и испорченной трудовой биографией 🧐

14-й день отработки в выходной: как поступить по ТК РФ

Отсчет двухнедельного срока предупреждения об увольнении по собственному желанию начинается со следующего дня после подачи заявления. Если 14-й день выпадает на выходной или праздничный день, возникает правовая коллизия, которую разрешает статья 14 ТК РФ. 📅

Согласно трудовому законодательству РФ, последним днём работы будет считаться ближайший следующий за выходным рабочий день. Это важнейший принцип, который защищает права как работодателя, так и сотрудника.

Ситуация Последний день работы Правовое обоснование
14-й день выпадает на субботу Понедельник (следующий рабочий день) ст. 14, 84.1 ТК РФ
14-й день выпадает на воскресенье Понедельник (следующий рабочий день) ст. 14, 84.1 ТК РФ
14-й день выпадает на праздник Первый рабочий день после праздника ст. 14, 84.1, 112 ТК РФ

При этом важно понимать, что инициатива переноса не требуется — он происходит автоматически по закону. Работнику не нужно писать дополнительное заявление с указанием новой даты.

Елена Викторовна, руководитель отдела кадров

В нашей практике был случай, когда сотрудник подал заявление 4 октября, и его 14-й день отработки выпадал на воскресенье, 18 октября. Сотрудник был уверен, что может не выходить в понедельник, 19 октября, считая воскресенье последним днем. Но мы разъяснили, что согласно ТК РФ, его последним рабочим днем будет именно понедельник. Предоставили выписку из закона, и конфликт был исчерпан. Важно заранее проговаривать такие моменты с увольняющимися сотрудниками — это помогает избежать недопонимания и претензий.

Если вы хотите завершить трудовые отношения строго в намеченный день (даже если это выходной), можно:

  • Договориться с работодателем о сокращении срока отработки (ст. 80 ТК РФ)
  • Оформить отпуск с последующим увольнением (ст. 127 ТК РФ)
  • При определенных обстоятельствах (поступление в учебное заведение, выход на пенсию и пр.) требовать увольнения без отработки

Исключение составляют организации с непрерывным рабочим циклом, где работа в выходные предусмотрена графиком. В таком случае увольнение может быть оформлено в первоначально указанную дату.

Прекращение трудовых отношений в нерабочий день: нормы закона

Трудовой кодекс РФ строго регламентирует процессуальную сторону увольнения. Законодатель в 2025 году сохраняет основные принципы, защищающие интересы сторон трудового договора. Давайте детальнее разберем нормативную базу, регулирующую увольнение в нерабочий день. ⚖️

Ключевые законодательные акты, регулирующие процедуру увольнения в выходные дни:

  • Статья 14 ТК РФ — устанавливает правила исчисления сроков и определяет, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день
  • Статья 80 ТК РФ — регулирует расторжение трудового договора по инициативе работника
  • Статья 84.1 ТК РФ — определяет общий порядок оформления прекращения трудового договора
  • Статья 140 ТК РФ — устанавливает сроки окончательного расчета при увольнении

Работодатель не имеет права произвольно менять дату увольнения, указанную в заявлении сотрудника. Если 14-й день отработки выпадает на выходной, увольнение происходит в следующий рабочий день по закону, а не по воле работодателя.

Антон Сергеевич, юрист по трудовому праву

Ко мне обратилась клиентка Марина, которая подала заявление об увольнении, и её последний день выпадал на субботу. Работодатель настаивал, что она должна выйти в этот день для оформления документов, иначе в трудовой будет запись об отсутствии на рабочем месте. Я помог составить официальное письмо, где сослался на статью 14 ТК РФ и разъяснил, что дата увольнения автоматически переносится на понедельник, и никаких дополнительных документов для этого не требуется. После нашего вмешательства работодатель признал ошибку, а Марина спокойно уволилась в понедельник с корректной записью в трудовой книжке.

Это важно: даже если работник уже получил согласие руководителя на увольнение ранее двухнедельного срока, при совпадении этой даты с выходным применяется то же правило — увольнение оформляется в следующий рабочий день.

Отдельную категорию составляют случаи увольнения в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. По закону, работодатель обязан предупредить сотрудников за 2 месяца до увольнения. Если последний день этого периода выпадает на выходной, применяются те же правила переноса.

Перенос даты увольнения с выходного на следующий рабочий день

Механизм автоматического переноса даты увольнения — обязательная процедура, продиктованная законодательством. Давайте разберемся в деталях этого процесса и ответим на главный вопрос: требуется ли что-то предпринимать работнику или работодателю? 🗓️

Действия Работник должен Работодатель должен
Уведомление о переносе Не требуется Желательно, но не обязательно
Новое заявление Не требуется Не вправе требовать
Приказ об увольнении Не участвует в составлении Указывает фактический (перенесенный) день
Явка в перенесенный день Обязательна Обязан обеспечить возможность получения документов

При переносе даты увольнения с выходного на рабочий день следует учитывать несколько важных моментов:

  1. Автоматический перенос: Новое заявление писать не нужно, перенос происходит по закону
  2. Оформление приказа: В приказе об увольнении указывается фактическая дата — первый рабочий день после выходного
  3. Продление трудовых отношений: За дополнительные рабочие дни (после предполагаемой даты увольнения) работник получает заработную плату в обычном порядке
  4. Отсутствие на работе: Если работник не выйдет на работу в перенесенный день, это может быть расценено как прогул

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда 14-й день отработки выпадает на "длинные выходные" или праздники. Например, если последний день приходится на новогодние каникулы, дата увольнения переносится на первый рабочий день после праздников.

Важно понимать, что если у вас сменный график работы, и день, который по календарю является выходным для большинства, для вас является рабочим по графику — увольнение может быть оформлено в этот день. Критерий здесь — является ли день рабочим именно для вас по установленному графику.

Если вам принципиально важно уволиться в конкретную дату (например, для немедленного трудоустройства на новую работу), обсудите с работодателем возможность сокращения срока отработки по соглашению сторон, чтобы последний день не выпадал на выходной. 🤝

Расчет и документы при увольнении: особенности выходных дней

Получение окончательного расчета и документов — финальный аккорд в процессе увольнения. Когда последний день работы переносится с выходного на рабочий, этот процесс имеет свои нюансы, о которых следует знать заранее. 💼

В день увольнения (то есть, в первый рабочий день после выходного) работник имеет право получить:

  • Трудовую книжку с записью об увольнении
  • Окончательный расчет (включая заработную плату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, иные выплаты)
  • Справку о доходах и суммах налога физического лица
  • Сведения о страховых взносах (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М)
  • Справку о среднем заработке за последние 3 месяца (по запросу)

Особенности выплат при увольнении, совпадающем с выходным днем:

  1. Расчет заработной платы: Включает оплату за все фактически отработанные дни, включая перенесенный день
  2. Компенсация отпуска: Рассчитывается пропорционально отработанному времени вплоть до фактического дня увольнения
  3. Выходное пособие (если предусмотрено): Выплачивается с учетом перенесенной даты увольнения

Важно понимать, что работодатель не имеет права задерживать расчет под предлогом совпадения даты с выходным днем. Если вы договорились о получении расчета в конкретный день (даже выходной), работодатель обязан обеспечить такую возможность или произвести расчет заранее.

Что делать, если последний день работы выпадает на продолжительные праздники (например, новогодние каникулы)? 🎄

В таких случаях рекомендуется:

  1. Заранее согласовать с работодателем порядок получения расчета и документов
  2. При необходимости написать заявление о выплате причитающихся сумм до начала праздников
  3. Уточнить график работы отдела кадров в праздничные дни

Если работодатель отказывается производить расчет или выдавать документы в установленный срок, это является нарушением трудового законодательства. Работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру.

Права работника и обязанности работодателя при совпадении дат

Когда последний день отработки совпадает с выходным, на первый план выходит четкое понимание юридических прав и обязанностей обеих сторон. Баланс интересов в этой ситуации — ключ к цивилизованному завершению трудовых отношений. ⚖️

Права работника при увольнении в выходной день:

  • Право на получение всех причитающихся выплат в полном объеме
  • Право на получение трудовой книжки и всех необходимых документов в день увольнения (первый рабочий после выходного)
  • Право не выходить на работу в выходной день (если этот день не является рабочим по графику)
  • Право на продление трудового договора до следующего рабочего дня с сохранением заработной платы
  • Право на компенсацию за задержку расчета или выдачи документов

Обязанности работодателя при увольнении в выходной день:

  • Оформить приказ об увольнении с указанием первого рабочего дня после выходного
  • Произвести полный расчет с работником в день увольнения
  • Выдать все необходимые документы в день увольнения
  • Начислить заработную плату за фактически отработанные дни (включая дополнительный день)
  • При необходимости обеспечить работу ответственных лиц для оформления увольнения

При возникновении спорных ситуаций важно помнить, что перенос даты увольнения на следующий рабочий день — не право, а обязанность работодателя, установленная законом.

Если есть опасения, что работодатель может некорректно оформить увольнение, рекомендуется:

  1. Заранее получить письменное подтверждение даты увольнения
  2. Сохранить копию заявления об увольнении с отметкой о принятии
  3. При отказе в выдаче документов или расчета составить акт о нарушении с подписями свидетелей
  4. Обратиться в трудовую инспекцию при нарушении прав

Помните, что трудовой договор продолжает действовать до фактического дня увольнения. Это означает, что все обязанности работника также сохраняются. Неявка на работу в перенесенный день может быть расценена как прогул, если этот день для работника является рабочим.

Правильное завершение трудовых отношений – залог вашей юридической безопасности и профессиональной репутации. Совпадение последнего дня работы с выходным – не повод для конфликта, а типовая ситуация с чётким алгоритмом действий. Помните, что дата автоматически переносится на следующий рабочий день, расчёт должен быть произведён полностью, а все документы выданы на руки. Соблюдение этих правил избавит и работодателя от штрафов, и работника от необходимости восстанавливать свои права через суд. Цените и защищайте свои трудовые права – они основа вашей профессиональной стабильности.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

