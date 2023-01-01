Должностные обязанности горничной: полный перечень функций

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Для кого эта статья:

Для людей, интересующихся профессией горничной и гостиничным бизнесом.

Для работодателей, желающих понять требования к горничным и стандарты их работы.

Для студентов или начинающих специалистов, рассматривающих обучение и карьеру в сфере гостеприимства. Если вы когда-либо останавливались в отеле и заходили в безупречно чистый номер с аккуратно заправленной кроватью и сверкающей ванной, то вы уже знакомы с работой горничной. Эта профессия — гораздо больше, чем просто уборка! От идеально натянутых простыней до незаметных, но критически важных проверок безопасности, горничная играет центральную роль в создании того самого впечатления комфорта и чистоты, которое так ценят гости. ?? Давайте детально разберемся, что входит в обязанности этих незаметных героев гостиничного бизнеса и какие требования предъявляются к их работе в 2025 году.

Должностные обязанности горничной: базовые функции

Профессия горничной — фундамент качественного гостиничного сервиса. Эти специалисты выполняют ряд критически важных задач, которые напрямую влияют на комфорт гостей и репутацию отеля. Рассмотрим ключевые обязанности, которые входят в ежедневный функционал горничной в 2025 году.

Ежедневная уборка номеров — комплексная очистка всех поверхностей, пылесосение ковров, мытье полов, удаление мусора

— комплексная очистка всех поверхностей, пылесосение ковров, мытье полов, удаление мусора Обслуживание санузлов — дезинфекция, чистка и полировка сантехники, пополнение средств гигиены

— дезинфекция, чистка и полировка сантехники, пополнение средств гигиены Работа с постельным бельем — смена, заправка кроватей по стандартам отеля, проверка на чистоту и целостность

— смена, заправка кроватей по стандартам отеля, проверка на чистоту и целостность Пополнение мини-баров и расходных материалов — контроль наличия и своевременное восполнение запасов

— контроль наличия и своевременное восполнение запасов Проверка исправности оборудования — оперативное информирование о неполадках технического характера

— оперативное информирование о неполадках технического характера Учет и хранение инвентаря — рациональное использование моющих средств и уборочного оборудования

В зависимости от категории отеля и его политики, к базовым обязанностям могут добавляться дополнительные функции. Например, в отелях высокого класса горничные часто выполняют вечернюю подготовку номера (turn-down service), включающую дополнительную легкую уборку, подготовку постели ко сну и размещение комплиментов для гостей. ??

Тип обязанностей Стандартный отель (3*) Премиум-отель (5*) Частота уборки номеров 1 раз в день 2 раза (дневная + вечерняя) Время на уборку номера 20-30 минут 30-45 минут Смена белья По запросу или каждые 3 дня Ежедневно или по желанию гостя Дополнительные услуги Базовые (пополнение запасов) Расширенные (подготовка ко сну, персонализация)

Марина Петрова, управляющая отелем с 15-летним опытом: Однажды к нам приехала VIP-делегация из-за рубежа. Утром перед их заселением я провела экстренный инструктаж для горничных, рассказав о культурных особенностях наших гостей. Одна из них, Анна, запомнила, что гости предпочитают определенную ориентацию кроватей по фэн-шуй. По собственной инициативе она реорганизовала мебель в номерах, сделала специальную заправку кроватей и даже оставила традиционные для их культуры комплименты. Когда руководитель делегации вошел в номер, он был настолько впечатлен вниманием к деталям, что лично попросил поблагодарить человека, подготовившего комнату. Этот случай показывает, что горничная — это не просто уборщица, а специалист, способный создавать уникальный клиентский опыт.

Важно понимать, что горничная не только обеспечивает чистоту, но и часто становится первым или единственным сотрудником, с работой которого непосредственно сталкивается гость. Поэтому ее труд напрямую влияет на общее впечатление от пребывания в отеле.

Уборка номеров и поддержание чистоты в отеле

Уборка номерного фонда — это комплексный процесс с четко определенными этапами и стандартами. В 2025 году этот процесс стал еще более технологичным и регламентированным, с повышенным вниманием к гигиеническим аспектам. ??

В обязанности горничной при уборке номеров входят следующие процедуры:

Генеральная уборка номера после выезда гостя (checkout cleaning) — комплексная очистка всего номера, полная смена постельного белья и полотенец, дезинфекция всех поверхностей

— комплексная очистка всего номера, полная смена постельного белья и полотенец, дезинфекция всех поверхностей Ежедневная уборка жилых номеров (daily service) — освежение комнаты, заправка кроватей, пополнение расходных материалов

— освежение комнаты, заправка кроватей, пополнение расходных материалов Уборка общественных зон отеля — коридоров, лифтовых холлов, лестниц (зависит от структуры отеля)

— коридоров, лифтовых холлов, лестниц (зависит от структуры отеля) Специализированная уборка — обработка пятен, глубокая чистка ковровых покрытий, полировка мебели

Современные стандарты уборки предполагают использование специализированных чистящих средств для различных поверхностей и материалов. Горничная должна знать, какие препараты применять для чистки мрамора, дерева, текстиля, стекла и металла, чтобы не повредить их.

Зона номера Задачи Используемые средства Спальная зона Смена белья, уборка пыли, протирка поверхностей Нейтральные чистящие средства, полироли для мебели Ванная комната Дезинфекция, чистка сантехники, мытье плитки Дезинфицирующие средства, средства от известкового налета Кухонная зона (если есть) Мытье посуды, чистка техники, вынос мусора Средства для мытья посуды, обезжириватели Балкон/терраса Подметание, мытье полов, протирка мебели Всепогодные чистящие растворы

Особого внимания заслуживает последовательность уборки. Профессиональные горничные следуют принципу "сверху вниз" и "от чистого к грязному". Это позволяет максимально эффективно использовать рабочее время и избежать повторного загрязнения уже убранных поверхностей.

В 2025 году в топовых отелях активно внедряются электронные системы контроля качества уборки с использованием QR-кодов и мобильных приложений. Горничная сканирует код в начале и конце работы, а система автоматически засекает время и впоследствии может проверить качество через супервайзера.

Особенности работы с постельным бельем и текстилем

Работа с текстилем — одна из ключевых зон ответственности горничной, напрямую влияющая на комфорт гостя. В 2025 году эта область работы стала более технологичной с применением инновационных материалов и методов обработки. ???

В обязанности горничной при работе с постельным бельем и текстилем входит:

Правильная заправка кровати — по стандартам отеля (простой, больничный или презентационный способы)

— по стандартам отеля (простой, больничный или презентационный способы) Контроль состояния белья — выявление повреждений, пятен и износа

— выявление повреждений, пятен и износа Сортировка использованного белья — по степени загрязнения и типу ткани

— по степени загрязнения и типу ткани Замена полотенец — согласно экологической политике отеля или по запросу гостя

— согласно экологической политике отеля или по запросу гостя Уход за декоративным текстилем — шторами, подушками, покрывалами

— шторами, подушками, покрывалами Участие в инвентаризации текстиля — подсчет и контроль движения белья

Современные отели уделяют большое внимание качеству текстильных изделий, поскольку это напрямую влияет на комфорт сна и общее впечатление гостя. Горничная должна уметь распознавать различные типы тканей и знать особенности ухода за ними.

Важный аспект работы с постельным бельем — следование гигиеническим нормам. Каждый предмет постельного белья и каждое полотенце, контактирующие с гостем, должны быть абсолютно чистыми и свежими, без запахов и следов предыдущего использования. После выезда гостя производится полная замена всего белья, даже если оно выглядит неиспользованным.

Отдельное внимание уделяется декоративным элементам. Подушки должны быть уложены симметрично, декоративные покрывала — идеально разглажены, а шторы — равномерно драпированы. Во многих отелях существуют специальные схемы расположения декоративных элементов, которые должны строго соблюдаться.

Елена Соколова, старшая горничная пятизвездочного отеля: У нас была гостья — известная бизнесвумен, которая останавливалась в президентском люксе. В первый день она выразила недовольство тем, как заправлена кровать — ей не хватало "хрусткости" свежевыглаженных простыней. Я лично занялась этим вопросом. Мы достали из запасов специальное египетское белье с высокой плотностью нити, прогладили его с особой тщательностью и заправили кровать по методу "конверт" с идеально ровными углами и натяжением. Когда гостья вернулась вечером, она была настолько впечатлена, что оставила благодарственную записку и впоследствии всегда запрашивала именно такую подготовку постели. Этот случай показал мне, насколько важны мельчайшие детали в нашей работе — то, что кажется мелочью, может стать решающим фактором в формировании лояльности гостя к отелю.

Техническое обслуживание номерного фонда

Техническое обслуживание номерного фонда — важная составляющая работы горничной, часто недооцениваемая при поверхностном рассмотрении этой профессии. В 2025 году, с увеличением количества технологичных устройств в номерах, эта функция приобрела еще большее значение. ??

В технические обязанности горничной входит:

Проверка работоспособности осветительных приборов — замена перегоревших ламп, контроль работы выключателей

— замена перегоревших ламп, контроль работы выключателей Тестирование сантехнического оборудования — проверка отсутствия протечек, нормального слива воды

— проверка отсутствия протечек, нормального слива воды Контроль работы бытовой техники — телевизоров, кондиционеров, минибаров, чайников

— телевизоров, кондиционеров, минибаров, чайников Проверка состояния мебели — выявление повреждений, расшатанных элементов

— выявление повреждений, расшатанных элементов Тестирование систем безопасности — дверных замков, сейфов, пожарных извещателей

— дверных замков, сейфов, пожарных извещателей Отслеживание функционирования систем связи — телефонов, интернет-оборудования

Горничная является "глазами и ушами" технической службы отеля. Именно она первой замечает возникающие неисправности и своевременно сообщает о них руководству или напрямую в инженерный отдел. Это позволяет предотвратить более серьезные поломки и избежать негативных впечатлений гостей.

В современных отелях горничные часто используют специальные мобильные приложения для мгновенной передачи информации о технических проблемах. Это значительно сокращает время реагирования на неисправности.

Категория оборудования Что проверяется Частота проверки Электрооборудование Работа ламп, розеток, выключателей При каждой уборке Сантехника Отсутствие протечек, нормальный слив При каждой уборке Бытовая техника Включение/выключение, основные функции При смене гостя Системы безопасности Работа замков, сейфов При смене гостя Мебель Целостность, устойчивость Еженедельно

Особое внимание уделяется проверке систем безопасности. Горничная должна удостовериться, что дверные замки работают корректно, окна надежно закрываются, а пожарные извещатели находятся в исправном состоянии. Это критически важно не только для комфорта, но и для безопасности гостей.

Еще одна техническая обязанность — контроль за расходом энергоресурсов. В отсутствие гостей горничная должна отключать неиспользуемые электроприборы, устанавливать оптимальные настройки кондиционирования и отопления, что соответствует современной экологической политике большинства отелей.

Профессиональные требования к горничным отеля

Профессия горничной требует определенного набора навыков, знаний и личностных качеств, которые обеспечивают эффективное выполнение всех должностных обязанностей. В 2025 году требования к специалистам этого профиля стали еще более комплексными в связи с повышением стандартов гостиничного обслуживания. ?????

Ключевые профессиональные требования к горничным:

Образование и квалификация — минимум среднее образование, желательно профильные курсы по гостиничному делу

— минимум среднее образование, желательно профильные курсы по гостиничному делу Знание стандартов уборки — понимание технологий очистки различных поверхностей и материалов

— понимание технологий очистки различных поверхностей и материалов Владение техниками заправки кроватей — знание гостиничных стандартов подготовки постели

— знание гостиничных стандартов подготовки постели Навыки работы с химическими средствами — понимание принципов безопасного применения чистящих составов

— понимание принципов безопасного применения чистящих составов Базовое знание технических систем — умение выявлять неисправности в оборудовании номера

— умение выявлять неисправности в оборудовании номера Организационные способности — умение планировать последовательность операций и укладываться в нормативы времени

— умение планировать последовательность операций и укладываться в нормативы времени Внимание к деталям — способность замечать даже незначительные загрязнения или дефекты

— способность замечать даже незначительные загрязнения или дефекты Физическая выносливость — готовность к активной работе в течение всей смены

Особое значение имеют личностные качества горничной. Добросовестность, ответственность, дисциплинированность и честность — необходимые черты характера для этой профессии. Горничная должна быть аккуратной не только в работе, но и в собственном внешнем виде.

В современных отелях все большее значение приобретают коммуникативные навыки. Горничная должна уметь тактично общаться с гостями, корректно отвечать на вопросы или перенаправлять их к соответствующим сотрудникам. Базовое знание английского языка становится обязательным требованием даже в отелях среднего уровня.

Дополнительным преимуществом станет знание специфики работы в разных типах отелей — городских, курортных, бизнес-отелях, так как требования к уборке и обслуживанию могут существенно различаться.

Крупные гостиничные сети и отели высокого класса часто проводят собственное обучение горничных, чтобы гарантировать соответствие своим корпоративным стандартам. Такое обучение может включать как теоретическую подготовку, так и практические тренинги по уборке номеров, работе с гостями и действиям в нестандартных ситуациях.