Должностная инструкция ведущего инженера-проектировщика: образец

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Для кого эта статья:

Специалисты в области проектирования и строительства

Управляющие HR и кадровые службы

Работодатели и руководители проектных команд Правильно составленная должностная инструкция ведущего инженера-проектировщика — фундамент эффективной работы проектного отдела. Документ не только формально очерчивает границы полномочий специалиста, но и становится навигационной картой для всей команды. По статистике 2025 года, 67% споров между руководством и инженерным персоналом возникают из-за неточностей в должностных инструкциях. Четкий образец инструкции — это защита интересов организации и специалиста, а также инструмент для грамотного управления проектными процессами. ??

Должностная инструкция ведущего инженера-проектировщика

Должностная инструкция ведущего инженера-проектировщика — официальный документ, регламентирующий профессиональную деятельность специалиста в проектной организации. Данный документ имеет юридическую силу и определяет функциональные обязанности, квалификационные требования, права и ответственность работника.

Структура должностной инструкции ведущего инженера-проектировщика включает следующие разделы:

Общие положения

Должностные обязанности

Права

Ответственность

Квалификационные требования

Условия работы

Согласно актуальным профессиональным стандартам 2025 года, должностная инструкция ведущего инженера-проектировщика должна учитывать специфику конкретной отрасли проектирования: промышленное, гражданское строительство, инженерные системы, электроснабжение или иные направления.

Анна Петрова, HR-директор проектного бюро В нашей практике был показательный случай, когда талантливый инженер уволился через три месяца работы. При выходном интервью выяснилось, что его представления о должности кардинально расходились с реальностью. Он ожидал заниматься разработкой концептуальных решений, а большую часть времени проводил, контролируя работу младших специалистов. После этого случая мы пересмотрели подход к составлению должностных инструкций, сделав их максимально прозрачными и детализированными. Текучесть кадров снизилась на 32% в течение года.

При разработке должностной инструкции важно учитывать не только формальные требования, но и корпоративную специфику. Документ должен соответствовать организационной структуре компании и отражать реальное положение дел.

Нормативное основание Содержание Применение в инструкции Профстандарт "Специалист по проектированию" Трудовые функции, знания и умения Раздел "Должностные обязанности" ЕКСД (Единый квалификационный справочник должностей) Квалификационные характеристики Раздел "Квалификационные требования" Трудовой кодекс РФ Права и обязанности работника Разделы "Права" и "Ответственность" Внутренние регламенты организации Корпоративные стандарты Все разделы инструкции

Ключевые обязанности и функции ведущего проектировщика

Ведущий инженер-проектировщик — специалист, выполняющий сложные проектные задачи и координирующий работу проектной группы. Его обязанности выходят за рамки стандартных инженерных функций и включают управленческие аспекты. ?????

Основные должностные обязанности ведущего инженера-проектировщика:

Руководство проектными работами: координация деятельности группы проектировщиков, распределение заданий, контроль сроков и качества.

координация деятельности группы проектировщиков, распределение заданий, контроль сроков и качества. Разработка сложных разделов проектов: создание концептуальных решений, проработка нестандартных узлов и технических решений.

создание концептуальных решений, проработка нестандартных узлов и технических решений. Технический контроль: проверка проектной документации на соответствие нормативным требованиям, техническим заданиям и стандартам.

проверка проектной документации на соответствие нормативным требованиям, техническим заданиям и стандартам. Согласование проектных решений: взаимодействие со смежными отделами, заказчиками,Expertными и надзорными органами.

взаимодействие со смежными отделами, заказчиками,Expertными и надзорными органами. Методическая работа: разработка внутренних стандартов проектирования, обучение и наставничество для младших специалистов.

разработка внутренних стандартов проектирования, обучение и наставничество для младших специалистов. Оптимизация проектных решений: анализ технико-экономических показателей проекта, поиск путей снижения затрат при сохранении качества.

анализ технико-экономических показателей проекта, поиск путей снижения затрат при сохранении качества. Внедрение инноваций: изучение и применение новых технологий, материалов и методов проектирования.

Функциональные обязанности ведущего инженера-проектировщика варьируются в зависимости от отраслевой специфики. Например, в гражданском строительстве акцент делается на архитектурно-конструктивные решения, в то время как в промышленном проектировании — на технологические процессы и безопасность.

Важным аспектом деятельности ведущего инженера-проектировщика является взаимодействие с BIM-технологиями (Building Information Modeling). Согласно данным 2025 года, 83% крупных проектных организаций полностью перешли на BIM-проектирование, что существенно изменило требования к специалистам.

Квалификационные требования к специалисту

Позиция ведущего инженера-проектировщика предъявляет высокие требования к образованию, опыту работы и профессиональным компетенциям специалиста. В 2025 году эти требования стали еще более структурированными и строгими. ??

Базовые квалификационные требования включают:

Образование: высшее профессиональное (техническое) по соответствующей специальности. Предпочтительно наличие магистерской степени.

высшее профессиональное (техническое) по соответствующей специальности. Предпочтительно наличие магистерской степени. Опыт работы: не менее 5 лет в проектировании, из них минимум 2 года на должности инженера-проектировщика I категории.

не менее 5 лет в проектировании, из них минимум 2 года на должности инженера-проектировщика I категории. Профессиональная сертификация: наличие действующих сертификатов, подтверждающих квалификацию в специализированных областях.

наличие действующих сертификатов, подтверждающих квалификацию в специализированных областях. Знание нормативной базы: глубокое понимание актуальных СНиПов, ГОСТов, технических регламентов и других нормативных документов.

глубокое понимание актуальных СНиПов, ГОСТов, технических регламентов и других нормативных документов. Владение программным обеспечением: уверенное использование профильных CAD-систем и BIM-технологий.

Помимо базовых требований, современный ведущий инженер-проектировщик должен обладать рядом управленческих и аналитических компетенций:

Категория компетенций Необходимые навыки Индикаторы оценки Технические Экспертное владение расчетными методиками, программным обеспечением, нормативной базой Сложность выполняемых проектов, отсутствие критических замечаний экспертизы Управленческие Планирование работы, распределение задач, контроль исполнения, мотивация команды Соблюдение сроков проектирования, эффективность работы группы Коммуникативные Ведение переговоров, разрешение конфликтов, презентация решений Качество взаимодействия с заказчиками и смежниками, отсутствие срывов согласований Аналитические Системное мышление, оценка рисков, оптимизация решений Экономическая эффективность проектных решений, инновационность подходов

Михаил Соколов, технический директор инжиниринговой компании Когда я проводил собеседование с кандидатом на должность ведущего инженера-проектировщика систем вентиляции, его резюме выглядело безупречно: профильное образование, 7 лет опыта, все необходимые сертификаты. Но в процессе технического интервью выяснилось, что специалист не владеет современными методиками расчета воздухообменов для чистых помещений — ключевого для нас направления. Этот случай заставил нас пересмотреть квалификационные требования и включить в них более детальное описание специфических знаний. Теперь мы запрашиваем у кандидатов портфолио реализованных проектов и проводим практические тесты.

Актуальным трендом в квалификационных требованиях стало наличие у специалистов навыков экологического проектирования и знаний в области энергоэффективности. Согласно опросу 2025 года, 78% работодателей считают эти компетенции обязательными для ведущих инженеров-проектировщиков.

Права и ответственность в проектной организации

Должностная инструкция ведущего инженера-проектировщика должна четко определять баланс прав и ответственности специалиста. Этот раздел часто становится предметом тщательного изучения как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудника. ??

Ведущий инженер-проектировщик имеет следующие права:

Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию и документы для выполнения проектных работ.

Вносить предложения по совершенствованию проектных процессов и методик.

Требовать от руководства обеспечения необходимыми техническими средствами, программным обеспечением и нормативной документацией.

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей.

Контролировать качество работы подчиненных специалистов и возвращать на доработку проектные материалы, не соответствующие установленным требованиям.

Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

Проходить профессиональное обучение и повышение квалификации за счет средств работодателя согласно утвержденному плану.

Одновременно с правами инструкция должна четко фиксировать области ответственности специалиста:

Ответственность за качество и сроки выполнения проектных работ, в том числе работ, выполняемых подчиненными специалистами.

Ответственность за соблюдение требований нормативных документов в проектных решениях.

Материальная ответственность за ущерб, причиненный организации вследствие некачественного выполнения своих обязанностей.

Ответственность за соблюдение корпоративных стандартов и технологии проектирования.

Ответственность за нарушение конфиденциальности информации.

Ответственность за нерациональное использование ресурсов организации.

Ответственность за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, противопожарной безопасности.

Важно отметить, что для ведущего инженера-проектировщика характерна повышенная ответственность за принимаемые технические решения. Согласно данным страховых компаний за 2025 год, около 40% профессиональных страховых случаев в проектной деятельности связаны с ошибками, допущенными именно на этапе принятия концептуальных проектных решений.

В современных должностных инструкциях все чаще можно встретить пункты об ответственности за экологические аспекты проектных решений и энергоэффективность. Это отражает общий тренд на устойчивое развитие в строительной и промышленной отраслях.

Готовый шаблон должностной инструкции для скачивания

Ниже представлен универсальный шаблон должностной инструкции ведущего инженера-проектировщика, который можно адаптировать под конкретную отрасль проектирования и специфику организации. Шаблон соответствует актуальным требованиям трудового законодательства на 2025 год. ??

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ведущий инженер-проектировщик относится к категории специалистов. 1.2. Назначение на должность ведущего инженера-проектировщика и освобождение от нее производится приказом руководителя организации по представлению [должность непосредственного руководителя]. 1.3. Ведущий инженер-проектировщик подчиняется непосредственно [должность непосредственного руководителя]. 1.4. На время отсутствия ведущего инженера-проектировщика (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 1.5. В своей деятельности ведущий инженер-проектировщик руководствуется:

законодательными и нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

уставом организации;

правилами внутреннего трудового распорядка;

приказами и распоряжениями руководителя организации;

настоящей должностной инструкцией.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ведущий инженер-проектировщик выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет руководство группой проектировщиков. 2.2. Разрабатывает наиболее сложные разделы проекта. 2.3. Участвует в подготовке заданий на разработку проектных решений. 2.4. Проводит патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений. 2.5. Участвует в работе по проведению экспериментальных работ и внедрению результатов в проекты. 2.6. Проверяет соответствие разрабатываемых проектов и технической документации нормативным документам, техническим заданиям. 2.7. Координирует работу проектировщиков по выполняемым проектам. 2.8. Осуществляет авторский надзор за реализацией проектных решений. 2.9. Принимает участие в защите проектов в вышестоящих организациях и органах экспертизы. 2.10. Подготавливает отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов, связанных с проектированием. 2.11. Оказывает методическую и практическую помощь при реализации проектов. 2.12. Следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. 2.13. Организует работу по повышению квалификации подчиненных работников.

3. ПРАВА

Ведущий инженер-проектировщик имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности. 3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 3.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 3.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разрешения руководства). 3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 3.7. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ведущий инженер-проектировщик несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 4.4. За соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Высшее профессиональное (техническое) образование по профилю деятельности. 5.2. Стаж работы в должности инженера-проектировщика I категории не менее 2 лет или в должности инженера-проектировщика II категории не менее 5 лет. 5.3. Знание методов проектирования и проведения технико-экономических расчетов. 5.4. Знание стандартов, технических условий и других нормативных материалов по разработке и оформлению проектно-сметной документации. 5.5. Знание технических характеристик и экономических показателей лучших отечественных и зарубежных образцов изделий, аналогичных проектируемым. 5.6. Знание технологии производства. 5.7. Знание перспектив технического развития отрасли. 5.8. Знание современных средств вычислительной техники и коммуникаций. 5.9. Владение специализированным программным обеспечением для проектирования. 5.10. Знание основ патентоведения. 5.11. Знание требований организации труда при проектировании. 5.12. Знание правил и норм охраны труда.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

6.1. Режим работы ведущего инженера-проектировщика определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации. 6.2. В связи с производственной необходимостью ведущий инженер-проектировщик может выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

С инструкцией ознакомлен: __ / __ / «» _ 20__ г.

Данный шаблон является универсальным и может быть адаптирован под конкретные требования организации с учетом специфики отрасли проектирования и структуры компании.