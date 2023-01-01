Должностная инструкция контролер КПП: образец с правами и обязанностями

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты и сотрудники служб безопасности

HR-менеджеры и специалисты по кадровому учету

Руководители и администраторы предприятий с пропускной системой Эффективная организация безопасности объекта начинается с грамотно составленной должностной инструкции контролера КПП. Этот документ – не просто формальность, а фундамент для построения надежной системы контроля доступа на предприятии. Четкое распределение обязанностей, детализация прав и определение границ ответственности контролера позволяют минимизировать риски и оптимизировать рабочие процессы. Представляем актуальный на 2025 год образец должностной инструкции с подробным разбором всех критически важных аспектов работы контролера на пропускном пункте. 🔐

Должностная инструкция контролера КПП: базовая структура

Должностная инструкция контролера КПП – основополагающий документ, регламентирующий деятельность сотрудника на контрольно-пропускном пункте. Грамотно составленная инструкция должна содержать несколько обязательных разделов, каждый из которых выполняет свою функцию в общей структуре документа. 📋

Базовая структура должностной инструкции контролера КПП включает следующие комплексные разделы:

Раздел инструкции Содержание Функциональное назначение Общие положения Порядок назначения, подчиненность, квалификационные требования Определяет место контролера в организационной структуре Должностные обязанности Конкретные задачи и функции контролера КПП Устанавливает круг рабочих задач и мероприятий Права Полномочия контролера для выполнения обязанностей Обеспечивает юридическую обоснованность действий Ответственность Последствия ненадлежащего исполнения обязанностей Мотивирует к добросовестному выполнению работы Взаимоотношения Порядок коммуникации с другими подразделениями Регламентирует информационные потоки

В разделе «Общие положения» следует указать:

Полное наименование должности согласно штатному расписанию

Требования к образованию и опыту работы (минимум среднее образование и желательно опыт в схожих сферах)

Порядок назначения и освобождения от должности

Непосредственное подчинение (обычно начальнику службы безопасности)

Перечень нормативных документов, которыми контролер руководствуется в работе

Важно указать, что в отсутствие основного работника его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных обязанностей.

Михаил Овчинников, начальник отдела безопасности Когда мы реорганизовывали службу контроля доступа на крупном производственном объекте, выявилась проблема – у многих сотрудников КПП инструкции были составлены формально и не соответствовали реальным условиям работы. Одни контролеры считали, что не должны проверять документы у руководства, другие пропускали "своих" без досмотра. Пришлось с чистого листа разработать структурированную инструкцию. Мы детально прописали порядок действий при различных ситуациях и провели тренинги по новому регламенту. Через месяц исчезли конфликты с посетителями, а количество нарушений пропускного режима снизилось на 76%. Ключевую роль сыграло именно наличие четкой, детализированной базовой структуры инструкции.

При составлении должностной инструкции контролера КПП рекомендуется учитывать специфику конкретного объекта. Например, для режимного предприятия требуется более детальное описание процедур проверки документов, а для торгового центра – особенности работы с потоком посетителей.

Основные обязанности контролера КПП по обеспечению безопасности

Раздел должностных обязанностей контролера КПП считается центральным элементом инструкции, поскольку именно здесь содержится исчерпывающий перечень рабочих функций сотрудника. От полноты и корректности этого раздела зависит эффективность всей системы контроля доступа. 🔍

Основные обязанности контролера КПП включают:

Обеспечение пропускного режима – проверка документов, удостоверяющих личность, пропусков, путевых листов у всех входящих/въезжающих на территорию объекта лиц и транспортных средств Контроль за вносимым/выносимым имуществом – проверка соответствия перемещаемых материальных ценностей сопроводительным документам Ведение учетной документации – регистрация посетителей, транспорта, вносимого/выносимого имущества в специальных журналах Поддержание порядка – контроль за соблюдением установленных правил поведения на КПП и прилегающей территории Реагирование на нештатные ситуации – принятие мер при попытках несанкционированного проникновения, нарушении общественного порядка Работа с техническими средствами – использование систем видеонаблюдения, СКУД, металлодетекторов и иного оборудования КПП

Детализированный перечень обязанностей контролера КПП по обеспечению безопасности должен включать следующие пункты:

Осуществлять пропуск сотрудников, посетителей и транспортных средств на территорию объекта в соответствии с утвержденным порядком

Проверять наличие и правильность оформления документов, дающих право на вход/въезд на объект

Производить досмотр ручной клади, багажа, транспортных средств при наличии соответствующих полномочий

Контролировать соблюдение мер противопожарной безопасности на территории КПП

Не допускать проникновения на объект посторонних лиц, пресекать попытки несанкционированного входа/въезда

Вести установленную документацию (журналы регистрации посетителей, транспорта и др.)

Следить за сохранностью материальных ценностей, находящихся на КПП

Своевременно докладывать руководству о всех происшествиях и нарушениях

Содержать в исправном состоянии технические средства контроля и охраны

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и пожарной безопасности

Для эффективного обеспечения безопасности контролер КПП должен знать:

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемом объекте

Образцы пропусков, подписей, печатей и других разрешительных документов

Правила проверки документов, удостоверяющих личность

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций

Расположение и режим работы объекта, его уязвимые места

Правила эксплуатации технических средств охраны и контроля доступа

Основы конфликтологии и психологии общения с посетителями

Права контролера КПП в штатных и нестандартных ситуациях

Для качественного выполнения своих должностных обязанностей контролер КПП должен быть наделен определенными правами, которые позволяют ему эффективно действовать как в повседневных, так и в нестандартных ситуациях. Четкое понимание своих прав позволяет контролеру уверенно выполнять работу, не выходя за рамки полномочий. 🛡️

Права контролера КПП можно разделить на несколько категорий в зависимости от ситуаций, в которых они применяются:

Категория прав В штатных ситуациях В нестандартных ситуациях Проверочные действия Проверка документов, пропусков, материальных пропусков Углубленная проверка, временное задержание документов при подозрении в подделке Ограничительные меры Ограничение доступа согласно утвержденному порядку Полный запрет допуска при нарушениях либо при угрозе безопасности Применение спецсредств Использование технических средств контроля Применение разрешенных средств защиты при угрозе жизни или здоровью Коммуникационные права Запрос дополнительной информации, разъяснений Вызов руководства, группы быстрого реагирования, силовых структур

В штатном режиме контролер КПП имеет следующие права:

Требовать от всех лиц, входящих/въезжающих на объект, предъявления документов, дающих право на проход/проезд

Проверять соответствие вносимого/выносимого имущества сопроводительным документам

Временно ограничивать доступ на территорию объекта при проведении специальных мероприятий

Запрашивать и получать необходимые для работы материалы и информацию

Вносить предложения по совершенствованию работы КПП

Требовать создания организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Пользоваться всеми техническими средствами, установленными на КПП

В нестандартных ситуациях права контролера КПП расширяются:

Задерживать лиц, пытающихся незаконно проникнуть на объект или совершивших правонарушение на территории КПП

Применять физическую силу и специальные средства в случаях и порядке, установленных законодательством (при наличии соответствующей подготовки)

Производить досмотр транспортных средств и личных вещей при наличии обоснованных подозрений в нарушении

Изымать поддельные, просроченные пропуска и документы до выяснения обстоятельств

Принимать экстренные меры при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций

Требовать немедленного прибытия руководителя службы безопасности при возникновении критических ситуаций

Приостанавливать работу КПП при непосредственной угрозе жизни или здоровью сотрудников и посетителей

Важно отметить, что реализация прав контролера КПП в нестандартных ситуациях должна осуществляться с соблюдением законности и в пределах необходимой самообороны. Превышение полномочий может повлечь за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Ответственность контролера КПП: юридические аспекты

Должностная инструкция контролера КПП обязательно должна содержать раздел об ответственности, поскольку именно он устанавливает правовые последствия ненадлежащего исполнения сотрудником своих обязанностей. Понимание меры ответственности мотивирует контролера к добросовестному выполнению функций и соблюдению установленных требований. ⚖️

Контролер КПП несет ответственность:

Дисциплинарную – за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей Материальную – за причинение материального ущерба работодателю Административную – за правонарушения, совершенные в процессе работы Уголовную – за преступления, совершенные в процессе работы

Елена Константинова, HR-директор В моей практике был показательный случай, связанный с недостаточно проработанным разделом об ответственности контролера КПП. На крупном логистическом комплексе произошла кража товара. При расследовании выяснилось, что контролер пропустил автомобиль без досмотра, так как "часто видел этого водителя". В должностной инструкции ответственность была прописана лишь общими фразами, без четкой привязки к конкретным нарушениям. В итоге юридически сложно было доказать вину сотрудника в полном объеме. После этого инцидента мы полностью переработали раздел об ответственности, детализировав последствия за каждое возможное нарушение. Это значительно дисциплинировало персонал – за следующие полгода не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения пропускного режима.

Конкретизация ответственности контролера КПП должна учитывать следующие аспекты:

Ответственность за пропуск посторонних лиц или транспортных средств на территорию объекта

Меры ответственности за несоблюдение порядка проверки документов и пропусков

Последствия ненадлежащего контроля за вносимым/выносимым имуществом

Ответственность за разглашение информации, составляющей коммерческую или служебную тайну

Ответственность за состояние рабочего места, сохранность оборудования и технических средств контроля

Ответственность за несвоевременное или некачественное ведение документации КПП

Меры ответственности за нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка

Юридически значимые аспекты ответственности контролера КПП:

Дисциплинарная ответственность реализуется в соответствии со ст. 192-193 Трудового кодекса РФ и может выражаться в форме замечания, выговора или увольнения

Материальная ответственность наступает в случае причинения прямого действительного ущерба работодателю и регулируется главой 39 Трудового кодекса РФ

С контролером КПП может быть заключен договор о полной материальной ответственности, если его должность включена в соответствующий перечень

Административная ответственность может наступить, например, за нарушение порядка регистрации иностранных граждан (при пропуске на объект)

Уголовная ответственность возможна в случаях халатности, повлекшей тяжкие последствия, или соучастия в преступлениях путем обеспечения незаконного доступа на объект

При формулировании положений об ответственности в должностной инструкции необходимо соблюдать принцип соразмерности: меры ответственности должны соответствовать характеру нарушения и его последствиям. Крайне важно опираться на действующее трудовое законодательство и локальные нормативные акты организации.

Нормативное регулирование работы контролеров на объектах

Деятельность контролеров КПП регламентируется комплексом нормативных актов различного уровня – от федеральных законов до локальных документов предприятия. Знание этой нормативной базы необходимо как для правильного составления должностной инструкции, так и для организации эффективной работы контрольно-пропускного пункта. 📚

Нормативная база, регулирующая работу контролеров КПП, включает следующие уровни документов:

Законодательные акты федерального уровня Постановления Правительства РФ и ведомственные акты Государственные стандарты и технические регламенты Локальные нормативные акты предприятия

Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу контролеров КПП:

Федеральный закон от 14.04.1999 №77-ФЗ "О ведомственной охране" (в действующей редакции)

Федеральный закон от 11.03.1992 №2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (для частных охранных предприятий)

Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму"

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 20.17 "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта")

ГОСТ Р 58485-2019 "Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций"

Профессиональный стандарт "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций" (утв. приказом Минтруда России от 11.12.2015 №1010н)

На локальном уровне работа контролера КПП регулируется следующими документами:

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятии

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах

Положение о службе безопасности (охраны) предприятия

Должностная инструкция контролера КПП

Правила внутреннего трудового распорядка

Приказы и распоряжения руководства по вопросам обеспечения безопасности

Договор с охранной организацией (при привлечении сторонних охранных структур)

При разработке должностной инструкции контролера КПП необходимо учитывать специфику объекта охраны и категорию его режимности. Особые требования предъявляются к контролерам КПП на режимных объектах, объектах транспортной инфраструктуры, оборонных предприятиях, объектах ядерной энергетики.

Для обеспечения законности действий контролера КПП в должностной инструкции следует сделать отсылки к конкретным нормативным актам, регламентирующим порядок осуществления контрольно-пропускных функций. Это повышает юридическую защищенность как работодателя, так и самого контролера.

При внесении изменений в должностную инструкцию необходимо учитывать актуальные изменения в законодательстве. В 2025 году особое внимание следует уделить требованиям к антитеррористической защищенности объектов, а также нормам, регулирующим обработку персональных данных при осуществлении контрольно-пропускных функций.