Студенческая практика: оплачивать или нет – вопрос компромисса

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Для кого эта статья:

Студенты, интересующиеся вопросом оплаты за практику

Работодатели, планирующие или уже принимающие практикантов

Специалисты в области HR, стремящиеся улучшить процессы стажировок и практик Каждый студент рано или поздно сталкивается с вопросом практики — и почти всегда возникает дилемма: должны ли за неё платить? Для кого-то этот вопрос принципиален из-за финансовых обстоятельств, для других — дело в справедливой оценке труда. Работодатели, в свою очередь, разрываются между желанием получить свежие кадры и опасением инвестировать в "необкатанных" специалистов. Между этими полюсами существует целая экосистема законов, неписаных правил и компромиссов, определяющих, кому и когда положена оплата за практику. 💼 Разберёмся, что говорит закон и какие аргументы приводят все заинтересованные стороны.

Законодательные нормы об оплате студенческой практики

Вопрос оплаты студенческой практики в России регулируется несколькими нормативными актами, однако содержит достаточно пространства для интерпретаций. Главная правовая коллизия заключается в том, что практика может рассматриваться и как часть образовательного процесса, и как трудовая деятельность. 📝

Согласно Трудовому кодексу РФ, любой труд должен быть оплачен. Статья 135 ТК РФ гласит, что заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими системами оплаты труда. При этом Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (№273-ФЗ) рассматривает практику как компонент образовательной программы, что не подразумевает обязательной оплаты.

Приказ Минобрнауки России №885/390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" уточняет, что практическая подготовка может быть организована:

В организации, осуществляющей образовательную деятельность

В организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

Именно во втором случае возникает вопрос оплаты. Законодательство предусматривает следующие варианты:

Тип практики Правовой статус Оплата Ознакомительная практика без выполнения трудовых функций Образовательный процесс Не обязательна Практика с заключением срочного трудового договора Трудовые отношения Обязательна (не ниже МРОТ) Практика с заключением гражданско-правового договора Гражданско-правовые отношения Согласно условиям договора Практика на условиях дуального обучения Смешанный формат По соглашению сторон

Важный нюанс: если студент во время практики выполняет трудовые функции и подчиняется трудовому распорядку организации, то фактически возникают трудовые отношения, которые, согласно статье 16 ТК РФ, должны быть оформлены надлежащим образом и предусматривать оплату труда.

Антон Владимиров, специалист по трудовому праву Ко мне обратился студент 3 курса экономического факультета Дмитрий. Во время производственной практики в финансовой компании он не только выполнял учебные задания, но и полноценно замещал ушедшего в отпуск сотрудника, составляя ежедневные отчеты и проводя анализ данных. При этом ему не предложили никакой оплаты, ссылаясь на статус практиканта. Мы подготовили официальное обращение к руководству компании, где указали, что фактически Дмитрий выполнял трудовые функции, что подтверждалось внутренней перепиской и заданиями, которые ему направлял руководитель отдела. После переговоров компания признала наличие трудовых отношений и выплатила Дмитрию вознаграждение за отработанный период, оформив задним числом срочный трудовой договор. Важно понимать: если студент выполняет работу, приносящую реальную пользу компании, закон на его стороне вне зависимости от формального статуса практики.

Позиция работодателей: платить или не платить за практику

Для работодателей вопрос оплаты студенческой практики — это баланс между инвестициями в потенциальных сотрудников и расходами на неопытных специалистов. Мнения бизнеса по этому вопросу разделились. 🏢

Аргументы против оплаты практики:

Работодатель уже инвестирует ресурсы в обучение и наставничество

Низкая продуктивность студентов на начальных этапах практики

Отсутствие гарантий, что практикант останется в компании

Высокие административные издержки на оформление кратковременных трудовых отношений

Аргументы за оплату практики:

Возможность привлечь и удержать талантливых молодых специалистов

Повышение мотивации практикантов и качества выполняемой ими работы

Улучшение репутации компании как социально ответственного работодателя

Снижение рисков претензий со стороны трудовой инспекции при фактическом выполнении практикантом трудовых функций

Согласно исследованию рекрутингового агентства HeadHunter, проведенному в 2022 году, около 58% российских компаний предлагают оплату за прохождение практики студентам, причем этот показатель растет по сравнению с предыдущими годами.

Елена Сергеева, HR-директор Наша IT-компания долгое время не оплачивала студенческие практики, считая это частью образовательного процесса. Мы организовывали программу летних стажировок, вкладывали значительные ресурсы в обучение практикантов, но не предлагали финансового вознаграждения. В 2021 году мы решили провести эксперимент и ввели скромную, но ощутимую оплату для практикантов — 30% от оклада младшего специалиста. Результаты превзошли ожидания: конкурс на практику вырос в 3,5 раза, что позволило отбирать действительно мотивированных студентов; повысилась продуктивность — практиканты стали относиться к заданиям серьезнее; 68% практикантов выразили желание продолжить работу в компании после окончания учебы против 23% в предыдущие годы. Мы подсчитали, что дополнительные расходы на оплату практики компенсировались снижением затрат на рекрутинг и более быстрой адаптацией тех практикантов, которые впоследствии стали нашими сотрудниками. Плюс мы получили реальную отдачу от некоторых проектов, выполненных студентами.

Интересна и позиция малого бизнеса. Если крупные корпорации часто имеют выделенные бюджеты на работу со студентами, то небольшие компании оценивают ситуацию более прагматично.

Размер компании Тенденции по оплате практики Типичные формы компенсации Крупный бизнес 65-70% оплачивают практику Фиксированная стипендия или % от оклада младшего специалиста Средний бизнес 40-45% оплачивают практику Оплата по результатам выполнения конкретных задач Малый бизнес 25-30% оплачивают практику Бонусы, частичная компенсация расходов, обеды Стартапы 15-20% оплачивают практику Долевое участие, процент от привлеченных клиентов

Многие работодатели подчеркивают, что ключевым фактором в принятии решения об оплате является реальная польза, которую приносит практикант. Если студент выполняет только учебные задания и требует постоянного контроля, компании редко готовы платить. Если же он берет на себя часть рабочих процессов — вопрос оплаты становится более очевидным.

Взгляд студентов: почему оплата практики имеет значение

Для студентов оплата практики — это не просто финансовый вопрос, а целый комплекс проблем, связанных с мотивацией, справедливостью и жизненными обстоятельствами. 👨‍🎓

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2023 году, 76% студентов считают, что практика должна быть оплачиваемой, если они выполняют реальную работу. При этом 64% отмечают, что готовы согласиться на неоплачиваемую практику, если она даст ценный опыт и перспективы трудоустройства.

Основные аргументы студентов в пользу оплаты практики:

Финансовая поддержка во время учебы (особенно для иногородних студентов)

Признание ценности их труда и вклада в работу организации

Возможность полноценно сосредоточиться на практике, не отвлекаясь на подработки

Повышение самооценки и мотивации

Формирование реалистичных ожиданий от будущей работы

При этом многие студенты сталкиваются с серьезными дилеммами. Исследование, проведенное Центром трудовых исследований НИУ ВШЭ, показало, что 43% студентов во время обучения вынуждены совмещать учебу с работой для обеспечения базовых потребностей. Неоплачиваемая практика для них означает необходимость искать дополнительный заработок, что снижает качество как учебы, так и самой практики.

Отдельно стоит отметить вопрос равенства возможностей. Неоплачиваемые практики часто доступны только студентам с финансовой поддержкой от родителей, что создает неравные стартовые условия для молодых специалистов из разных социальных слоев.

Интересно, что ожидания студентов относительно оплаты практики существенно различаются в зависимости от специальности:

IT и технические специальности: 85% ожидают оплаты практики

Экономика и менеджмент: 73% ожидают оплаты практики

Медицина: 52% ожидают оплаты практики

Педагогика: 47% ожидают оплаты практики

Творческие специальности: 40% ожидают оплаты практики

Для многих студентов оплачиваемая практика также является важным сигналом о том, что их работа ценится, что повышает уровень ответственности и качество выполняемых задач. 71% опрошенных студентов заявили, что готовы вкладывать больше усилий и времени в оплачиваемую практику.

Баланс интересов: как регулируется оплата практики в разных сферах

Вопрос оплаты студенческой практики решается по-разному в зависимости от отрасли, типа организации и даже региона. Этот баланс формируется под влиянием рыночных факторов, конкуренции за таланты и специфики профессиональной подготовки. ⚖️

Наиболее заметные различия наблюдаются между государственным и частным секторами.

Сектор/отрасль Подход к оплате практики Особенности IT и цифровые технологии В 80-85% случаев оплачивается Высокая конкуренция за таланты, практиканты часто выполняют реальные проекты Финансовый сектор В 65-70% случаев оплачивается Структурированные программы стажировок с перспективой трудоустройства Промышленность В 50-55% случаев оплачивается Часто предоставляется социальный пакет (питание, проживание) вместо прямой оплаты Медицина (гос.) В 15-20% случаев оплачивается Практика рассматривается как часть образовательного процесса Образование В 10-15% случаев оплачивается Редко предусмотрен бюджет на оплату практики, часто только компенсация расходов Некоммерческий сектор В 5-10% случаев оплачивается Акцент на идейной мотивации и развитии социальных навыков

Интересно, что в некоторых секторах формируются альтернативные модели компенсации труда практикантов:

Смешанная модель — базовая минимальная оплата плюс бонусы за результат (популярна в маркетинге и продажах)

— базовая минимальная оплата плюс бонусы за результат (популярна в маркетинге и продажах) Образовательная модель — вместо прямой оплаты компания финансирует дополнительное обучение практиканта (курсы, сертификации)

— вместо прямой оплаты компания финансирует дополнительное обучение практиканта (курсы, сертификации) Отложенное вознаграждение — выплата бонуса по итогам практики или при последующем трудоустройстве

— выплата бонуса по итогам практики или при последующем трудоустройстве Проектная оплата — вознаграждение привязано к конкретным результатам работы практиканта

Существенное влияние на подход к оплате практики оказывает и ситуация на региональных рынках труда. В городах с высоким спросом на квалифицированные кадры (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) доля оплачиваемых практик значительно выше, чем в регионах с менее напряженной кадровой ситуацией.

Отдельного внимания заслуживает международный опыт. В Германии, например, практика, интегрированная в учебный процесс (Pflichtpraktikum), может быть неоплачиваемой, в то время как добровольная практика (Freiwilliges Praktikum) должна оплачиваться по закону о минимальной заработной плате. В США оплата стажировки зависит от того, получает ли компания прямую выгоду от работы практиканта — если да, то по законодательству труд должен быть оплачен.

В России наметилась тенденция к увеличению доли оплачиваемых практик, особенно в конкурентных отраслях. По данным сервиса HeadHunter, за последние 5 лет количество вакансий для студентов-практикантов с указанием заработной платы выросло на 34%. 📈

Рекомендации по оформлению оплачиваемой практики

Если решение об оплате студенческой практики принято, важно грамотно оформить эти отношения, чтобы защитить интересы всех сторон: студента, работодателя и образовательного учреждения. 📋

Существует несколько юридически корректных способов оформления оплачиваемой практики:

Срочный трудовой договор — оптимальный вариант для длительной практики (от 1 месяца)

— оптимальный вариант для длительной практики (от 1 месяца) Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — подходит для выполнения конкретных задач

(ГПХ) — подходит для выполнения конкретных задач Стипендиальная программа — часто используется крупными компаниями

— часто используется крупными компаниями Договор о целевом обучении — предполагает долгосрочные отношения с будущим сотрудником

Каждый из этих способов имеет свои особенности, преимущества и ограничения:

Способ оформления Преимущества Недостатки Срочный трудовой договор Полная правовая защита студента, запись в трудовой книжке, социальные гарантии Административная нагрузка, обязательные страховые взносы, сложность увольнения Договор ГПХ Гибкость отношений, меньше административных процедур, возможность проектной оплаты Риск переквалификации в трудовые отношения, отсутствие социальных гарантий Стипендиальная программа Низкая налоговая нагрузка, минимум формальностей, возможность варьировать суммы Не формирует трудовой стаж, может быть оспорена как скрытые трудовые отношения Договор о целевом обучении Долгосрочное планирование кадров, возможность влиять на учебную программу Обязательства перед студентом, необходимость трудоустройства после обучения

При оформлении оплачиваемой практики рекомендуется следовать этим шагам:

Определить характер работы, которую будет выполнять практикант (соответствует ли она учебной программе или выходит за её рамки) Выбрать оптимальную форму оформления отношений с учетом длительности практики и специфики работы Подготовить необходимые документы (договор, приказ о приеме, должностную инструкцию) Согласовать условия с образовательным учреждением (многие вузы имеют собственные требования к оформлению практики) Установить четкие KPI и систему оценки результатов работы практиканта Назначить куратора или наставника, который будет отвечать за практиканта Провести инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка

Отдельное внимание стоит уделить размеру оплаты.

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