Студенческая практика: оплачивать или нет – вопрос компромисса#Стажировки и практика #Карьера и развитие #Трудовое право
Для кого эта статья:
- Студенты, интересующиеся вопросом оплаты за практику
- Работодатели, планирующие или уже принимающие практикантов
Специалисты в области HR, стремящиеся улучшить процессы стажировок и практик
Каждый студент рано или поздно сталкивается с вопросом практики — и почти всегда возникает дилемма: должны ли за неё платить? Для кого-то этот вопрос принципиален из-за финансовых обстоятельств, для других — дело в справедливой оценке труда. Работодатели, в свою очередь, разрываются между желанием получить свежие кадры и опасением инвестировать в "необкатанных" специалистов. Между этими полюсами существует целая экосистема законов, неписаных правил и компромиссов, определяющих, кому и когда положена оплата за практику. 💼 Разберёмся, что говорит закон и какие аргументы приводят все заинтересованные стороны.
Законодательные нормы об оплате студенческой практики
Вопрос оплаты студенческой практики в России регулируется несколькими нормативными актами, однако содержит достаточно пространства для интерпретаций. Главная правовая коллизия заключается в том, что практика может рассматриваться и как часть образовательного процесса, и как трудовая деятельность. 📝
Согласно Трудовому кодексу РФ, любой труд должен быть оплачен. Статья 135 ТК РФ гласит, что заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими системами оплаты труда. При этом Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (№273-ФЗ) рассматривает практику как компонент образовательной программы, что не подразумевает обязательной оплаты.
Приказ Минобрнауки России №885/390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" уточняет, что практическая подготовка может быть организована:
- В организации, осуществляющей образовательную деятельность
- В организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы
Именно во втором случае возникает вопрос оплаты. Законодательство предусматривает следующие варианты:
|Тип практики
|Правовой статус
|Оплата
|Ознакомительная практика без выполнения трудовых функций
|Образовательный процесс
|Не обязательна
|Практика с заключением срочного трудового договора
|Трудовые отношения
|Обязательна (не ниже МРОТ)
|Практика с заключением гражданско-правового договора
|Гражданско-правовые отношения
|Согласно условиям договора
|Практика на условиях дуального обучения
|Смешанный формат
|По соглашению сторон
Важный нюанс: если студент во время практики выполняет трудовые функции и подчиняется трудовому распорядку организации, то фактически возникают трудовые отношения, которые, согласно статье 16 ТК РФ, должны быть оформлены надлежащим образом и предусматривать оплату труда.
Антон Владимиров, специалист по трудовому праву
Ко мне обратился студент 3 курса экономического факультета Дмитрий. Во время производственной практики в финансовой компании он не только выполнял учебные задания, но и полноценно замещал ушедшего в отпуск сотрудника, составляя ежедневные отчеты и проводя анализ данных. При этом ему не предложили никакой оплаты, ссылаясь на статус практиканта.
Мы подготовили официальное обращение к руководству компании, где указали, что фактически Дмитрий выполнял трудовые функции, что подтверждалось внутренней перепиской и заданиями, которые ему направлял руководитель отдела. После переговоров компания признала наличие трудовых отношений и выплатила Дмитрию вознаграждение за отработанный период, оформив задним числом срочный трудовой договор. Важно понимать: если студент выполняет работу, приносящую реальную пользу компании, закон на его стороне вне зависимости от формального статуса практики.
Позиция работодателей: платить или не платить за практику
Для работодателей вопрос оплаты студенческой практики — это баланс между инвестициями в потенциальных сотрудников и расходами на неопытных специалистов. Мнения бизнеса по этому вопросу разделились. 🏢
Аргументы против оплаты практики:
- Работодатель уже инвестирует ресурсы в обучение и наставничество
- Низкая продуктивность студентов на начальных этапах практики
- Отсутствие гарантий, что практикант останется в компании
- Высокие административные издержки на оформление кратковременных трудовых отношений
Аргументы за оплату практики:
- Возможность привлечь и удержать талантливых молодых специалистов
- Повышение мотивации практикантов и качества выполняемой ими работы
- Улучшение репутации компании как социально ответственного работодателя
- Снижение рисков претензий со стороны трудовой инспекции при фактическом выполнении практикантом трудовых функций
Согласно исследованию рекрутингового агентства HeadHunter, проведенному в 2022 году, около 58% российских компаний предлагают оплату за прохождение практики студентам, причем этот показатель растет по сравнению с предыдущими годами.
Елена Сергеева, HR-директор
Наша IT-компания долгое время не оплачивала студенческие практики, считая это частью образовательного процесса. Мы организовывали программу летних стажировок, вкладывали значительные ресурсы в обучение практикантов, но не предлагали финансового вознаграждения.
В 2021 году мы решили провести эксперимент и ввели скромную, но ощутимую оплату для практикантов — 30% от оклада младшего специалиста. Результаты превзошли ожидания: конкурс на практику вырос в 3,5 раза, что позволило отбирать действительно мотивированных студентов; повысилась продуктивность — практиканты стали относиться к заданиям серьезнее; 68% практикантов выразили желание продолжить работу в компании после окончания учебы против 23% в предыдущие годы.
Мы подсчитали, что дополнительные расходы на оплату практики компенсировались снижением затрат на рекрутинг и более быстрой адаптацией тех практикантов, которые впоследствии стали нашими сотрудниками. Плюс мы получили реальную отдачу от некоторых проектов, выполненных студентами.
Интересна и позиция малого бизнеса. Если крупные корпорации часто имеют выделенные бюджеты на работу со студентами, то небольшие компании оценивают ситуацию более прагматично.
|Размер компании
|Тенденции по оплате практики
|Типичные формы компенсации
|Крупный бизнес
|65-70% оплачивают практику
|Фиксированная стипендия или % от оклада младшего специалиста
|Средний бизнес
|40-45% оплачивают практику
|Оплата по результатам выполнения конкретных задач
|Малый бизнес
|25-30% оплачивают практику
|Бонусы, частичная компенсация расходов, обеды
|Стартапы
|15-20% оплачивают практику
|Долевое участие, процент от привлеченных клиентов
Многие работодатели подчеркивают, что ключевым фактором в принятии решения об оплате является реальная польза, которую приносит практикант. Если студент выполняет только учебные задания и требует постоянного контроля, компании редко готовы платить. Если же он берет на себя часть рабочих процессов — вопрос оплаты становится более очевидным.
Взгляд студентов: почему оплата практики имеет значение
Для студентов оплата практики — это не просто финансовый вопрос, а целый комплекс проблем, связанных с мотивацией, справедливостью и жизненными обстоятельствами. 👨🎓
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2023 году, 76% студентов считают, что практика должна быть оплачиваемой, если они выполняют реальную работу. При этом 64% отмечают, что готовы согласиться на неоплачиваемую практику, если она даст ценный опыт и перспективы трудоустройства.
Основные аргументы студентов в пользу оплаты практики:
- Финансовая поддержка во время учебы (особенно для иногородних студентов)
- Признание ценности их труда и вклада в работу организации
- Возможность полноценно сосредоточиться на практике, не отвлекаясь на подработки
- Повышение самооценки и мотивации
- Формирование реалистичных ожиданий от будущей работы
При этом многие студенты сталкиваются с серьезными дилеммами. Исследование, проведенное Центром трудовых исследований НИУ ВШЭ, показало, что 43% студентов во время обучения вынуждены совмещать учебу с работой для обеспечения базовых потребностей. Неоплачиваемая практика для них означает необходимость искать дополнительный заработок, что снижает качество как учебы, так и самой практики.
Отдельно стоит отметить вопрос равенства возможностей. Неоплачиваемые практики часто доступны только студентам с финансовой поддержкой от родителей, что создает неравные стартовые условия для молодых специалистов из разных социальных слоев.
Интересно, что ожидания студентов относительно оплаты практики существенно различаются в зависимости от специальности:
- IT и технические специальности: 85% ожидают оплаты практики
- Экономика и менеджмент: 73% ожидают оплаты практики
- Медицина: 52% ожидают оплаты практики
- Педагогика: 47% ожидают оплаты практики
- Творческие специальности: 40% ожидают оплаты практики
Для многих студентов оплачиваемая практика также является важным сигналом о том, что их работа ценится, что повышает уровень ответственности и качество выполняемых задач. 71% опрошенных студентов заявили, что готовы вкладывать больше усилий и времени в оплачиваемую практику.
Баланс интересов: как регулируется оплата практики в разных сферах
Вопрос оплаты студенческой практики решается по-разному в зависимости от отрасли, типа организации и даже региона. Этот баланс формируется под влиянием рыночных факторов, конкуренции за таланты и специфики профессиональной подготовки. ⚖️
Наиболее заметные различия наблюдаются между государственным и частным секторами.
|Сектор/отрасль
|Подход к оплате практики
|Особенности
|IT и цифровые технологии
|В 80-85% случаев оплачивается
|Высокая конкуренция за таланты, практиканты часто выполняют реальные проекты
|Финансовый сектор
|В 65-70% случаев оплачивается
|Структурированные программы стажировок с перспективой трудоустройства
|Промышленность
|В 50-55% случаев оплачивается
|Часто предоставляется социальный пакет (питание, проживание) вместо прямой оплаты
|Медицина (гос.)
|В 15-20% случаев оплачивается
|Практика рассматривается как часть образовательного процесса
|Образование
|В 10-15% случаев оплачивается
|Редко предусмотрен бюджет на оплату практики, часто только компенсация расходов
|Некоммерческий сектор
|В 5-10% случаев оплачивается
|Акцент на идейной мотивации и развитии социальных навыков
Интересно, что в некоторых секторах формируются альтернативные модели компенсации труда практикантов:
- Смешанная модель — базовая минимальная оплата плюс бонусы за результат (популярна в маркетинге и продажах)
- Образовательная модель — вместо прямой оплаты компания финансирует дополнительное обучение практиканта (курсы, сертификации)
- Отложенное вознаграждение — выплата бонуса по итогам практики или при последующем трудоустройстве
- Проектная оплата — вознаграждение привязано к конкретным результатам работы практиканта
Существенное влияние на подход к оплате практики оказывает и ситуация на региональных рынках труда. В городах с высоким спросом на квалифицированные кадры (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) доля оплачиваемых практик значительно выше, чем в регионах с менее напряженной кадровой ситуацией.
Отдельного внимания заслуживает международный опыт. В Германии, например, практика, интегрированная в учебный процесс (Pflichtpraktikum), может быть неоплачиваемой, в то время как добровольная практика (Freiwilliges Praktikum) должна оплачиваться по закону о минимальной заработной плате. В США оплата стажировки зависит от того, получает ли компания прямую выгоду от работы практиканта — если да, то по законодательству труд должен быть оплачен.
В России наметилась тенденция к увеличению доли оплачиваемых практик, особенно в конкурентных отраслях. По данным сервиса HeadHunter, за последние 5 лет количество вакансий для студентов-практикантов с указанием заработной платы выросло на 34%. 📈
Рекомендации по оформлению оплачиваемой практики
Если решение об оплате студенческой практики принято, важно грамотно оформить эти отношения, чтобы защитить интересы всех сторон: студента, работодателя и образовательного учреждения. 📋
Существует несколько юридически корректных способов оформления оплачиваемой практики:
- Срочный трудовой договор — оптимальный вариант для длительной практики (от 1 месяца)
- Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — подходит для выполнения конкретных задач
- Стипендиальная программа — часто используется крупными компаниями
- Договор о целевом обучении — предполагает долгосрочные отношения с будущим сотрудником
Каждый из этих способов имеет свои особенности, преимущества и ограничения:
|Способ оформления
|Преимущества
|Недостатки
|Срочный трудовой договор
|Полная правовая защита студента, запись в трудовой книжке, социальные гарантии
|Административная нагрузка, обязательные страховые взносы, сложность увольнения
|Договор ГПХ
|Гибкость отношений, меньше административных процедур, возможность проектной оплаты
|Риск переквалификации в трудовые отношения, отсутствие социальных гарантий
|Стипендиальная программа
|Низкая налоговая нагрузка, минимум формальностей, возможность варьировать суммы
|Не формирует трудовой стаж, может быть оспорена как скрытые трудовые отношения
|Договор о целевом обучении
|Долгосрочное планирование кадров, возможность влиять на учебную программу
|Обязательства перед студентом, необходимость трудоустройства после обучения
При оформлении оплачиваемой практики рекомендуется следовать этим шагам:
- Определить характер работы, которую будет выполнять практикант (соответствует ли она учебной программе или выходит за её рамки)
- Выбрать оптимальную форму оформления отношений с учетом длительности практики и специфики работы
- Подготовить необходимые документы (договор, приказ о приеме, должностную инструкцию)
- Согласовать условия с образовательным учреждением (многие вузы имеют собственные требования к оформлению практики)
- Установить четкие KPI и систему оценки результатов работы практиканта
- Назначить куратора или наставника, который будет отвечать за практиканта
- Провести инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка
Отдельное внимание стоит уделить размеру оплаты.
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Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству