Диаграммы потока данных: построение, элементы и уровни DFD

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Для кого эта статья:

Аналитики и разработчики, занимающиеся моделированием и анализом бизнес-процессов

Руководители и менеджеры, заинтересованные в оптимизации процессов и эффективной коммуникации

Студенты и специалисты, желающие освоить навыки создания диаграмм потока данных и системного анализа Вы когда-нибудь пытались объяснить сложную систему коллеге, а в ответ получали лишь непонимающий взгляд? 🤔 Визуализация процессов — ключ к эффективной коммуникации, особенно когда речь идет о потоках данных в системах. Диаграммы потока данных (DFD) стали мощным инструментом для аналитиков, разработчиков и руководителей, позволяя превратить абстрактные концепции в наглядные схемы. Давайте разберемся, как правильно строить эти диаграммы и какую пользу они могут принести вашему проекту.

Что такое диаграмма потока данных и зачем она нужна

Диаграмма потока данных (Data Flow Diagram, DFD) — это графическое представление движения информации внутри системы. В отличие от блок-схем или UML-диаграмм, DFD фокусируется именно на данных: откуда они приходят, как трансформируются и куда направляются. Это своего рода карта, показывающая путешествие информации через различные процессы системы.

Когда аналитики говорят о "системе", они могут подразумевать практически любой объект: программное приложение, бизнес-процесс компании, производственную линию или даже целое предприятие. DFD универсальна и применима к различным контекстам, где происходит обработка информации.

Михаил Северов, руководитель отдела системного анализа Несколько лет назад наша команда столкнулась с серьезной проблемой. Мы разрабатывали CRM-систему для крупного ритейлера, и заказчик никак не мог четко сформулировать требования к потокам данных между отделами. Каждое совещание заканчивалось путаницей и новыми противоречиями. Ситуация изменилась, когда я предложил визуализировать текущие процессы с помощью DFD. Мы начали с простой контекстной диаграммы, показывающей основные внешние сущности: клиентов, склад, отдел продаж и бухгалтерию. Затем детализировали каждый процесс. На следующей встрече с заказчиком произошло что-то удивительное. Глядя на диаграмму, директор по продажам воскликнул: "Вот оно! Теперь я вижу проблему. Данные о скидках дублируются в двух системах, и никто не знает, какая версия актуальна!" Этот момент озарения, ставший возможным благодаря наглядности DFD, сэкономил нам месяцы разработки потенциально ошибочной системы и укрепил доверие клиента.

Основные цели применения диаграмм потока данных:

Анализ существующих систем — DFD помогает выявить проблемные места, дублирование функций и неэффективные процессы

— DFD помогает выявить проблемные места, дублирование функций и неэффективные процессы Проектирование новых систем — наглядное представление помогает заранее продумать все аспекты движения данных

— наглядное представление помогает заранее продумать все аспекты движения данных Документирование — DFD служит универсальным языком общения между техническими и нетехническими специалистами

— DFD служит универсальным языком общения между техническими и нетехническими специалистами Обучение новых сотрудников — диаграмма позволяет быстро понять общую картину работы системы

— диаграмма позволяет быстро понять общую картину работы системы Оптимизация процессов — анализ потоков данных часто выявляет возможности для улучшения

Преимущество DFD в том, что она абстрагируется от технической реализации и концентрируется на логике процессов и движении информации. Это делает диаграмму понятной для всех заинтересованных сторон, от разработчиков до бизнес-пользователей. 📊

Основные элементы DFD: обозначения и взаимосвязи

Диаграмма потока данных состоит из четырех ключевых элементов, каждый из которых имеет свое графическое обозначение и смысловую нагрузку. Точное понимание этих компонентов — основа для создания корректных и информативных диаграмм.

Элемент Описание Обозначение в нотации Йордана Обозначение в нотации Гейна-Сарсона Процесс Преобразует входящие потоки данных в исходящие Окружность Прямоугольник с закругленными углами Хранилище данных Место хранения информации между процессами Две параллельные линии Прямоугольник с открытой стороной Внешняя сущность источник или получатель данных вне системы Квадрат Квадрат Поток данных Движение информации между элементами Стрелка Стрелка

Рассмотрим каждый элемент подробнее:

1. Процессы (функции, трансформации) — это действия или группы действий, которые обрабатывают данные. Процесс всегда имеет входящие и исходящие потоки данных. Название процесса должно ясно описывать его назначение, например "Проверить платежеспособность клиента" или "Рассчитать стоимость заказа". В зависимости от нотации процессы обозначаются кругами или скругленными прямоугольниками.

2. Хранилища данных представляют собой места, где информация временно или постоянно хранится. Это могут быть файлы, базы данных, архивы документов или даже простые картотеки. Хранилища обозначаются либо параллельными линиями, либо прямоугольниками с открытой стороной. Важно понимать, что хранилище данных в DFD — это пассивный элемент, который сам не инициирует движение информации.

3. Внешние сущности (терминаторы) — это объекты, находящиеся за пределами моделируемой системы, но взаимодействующие с ней. Примерами могут служить клиенты, поставщики, другие информационные системы, государственные органы. Внешние сущности обычно изображаются квадратами или прямоугольниками.

4. Потоки данных — стрелки, показывающие движение информации между другими элементами диаграммы. Каждый поток должен иметь название, описывающее передаваемые данные. Стрелки могут разветвляться или сливаться, если одни и те же данные направляются к нескольким процессам или происходит объединение данных.

При построении DFD следует соблюдать несколько важных правил:

Все процессы должны иметь как минимум один входящий и один исходящий поток данных

Хранилища данных всегда связаны только с процессами, а не с внешними сущностями или другими хранилищами

Внешние сущности не могут напрямую обмениваться данными между собой (только через процессы системы)

Потоки данных не могут напрямую соединять хранилища с внешними сущностями

Соблюдение этих правил гарантирует, что диаграмма будет корректно отражать логику системы и оставаться понятной для всех участников проекта. 🔄

Уровни детализации диаграмм потока данных

Одно из ключевых преимуществ DFD — возможность представления системы на различных уровнях абстракции. Это позволяет начать с общей картины и постепенно детализировать отдельные аспекты, сохраняя целостность представления. В методологии DFD выделяют несколько стандартных уровней детализации.

Контекстная диаграмма (уровень -1) — самый высокий уровень абстракции, представляющий всю систему как единый процесс. На этой диаграмме показаны только внешние сущности и их взаимодействие с системой через потоки данных. Контекстная диаграмма определяет границы системы и формирует общее представление о ее взаимодействии с внешним миром.

Диаграмма уровня 0 (системная диаграмма) детализирует контекстную диаграмму, разбивая единый процесс на основные подпроцессы. Здесь также появляются ключевые хранилища данных. Это первый уровень декомпозиции, показывающий основные функциональные блоки системы и связи между ними.

Диаграммы уровня 1, 2, 3... представляют собой последовательную детализацию процессов предыдущего уровня. Каждый процесс с уровня 0 может быть разложен на более мелкие составляющие на уровне 1, а они, в свою очередь, — на еще более детальные процессы уровня 2.

Анна Климова, бизнес-аналитик Работая над проектом автоматизации логистического центра, я впервые по-настоящему оценила мощь многоуровневого подхода к построению DFD. Началось всё с того, что топ-менеджмент хотел увидеть "большую картину" — как новая система будет взаимодействовать с поставщиками, клиентами и существующими IT-решениями компании. Я подготовила контекстную диаграмму, которая всех устроила. Затем руководители отделов попросили показать, как будут распределяться функции между подразделениями. Для них я создала диаграмму уровня 0, выделив основные бизнес-процессы: приём товара, складирование, комплектацию заказов и отгрузку. Всё изменилось, когда к проекту подключились IT-специалисты. Они сразу заявили, что информации недостаточно для проектирования базы данных и API. Мне пришлось углубиться до уровня 2, где я детально показала структуру данных для каждой операции. Самым интересным было собрание, где присутствовали все стейкхолдеры. Технический директор рассматривал детальные диаграммы с потоками атрибутов, а CEO периодически возвращался к контекстной диаграмме, чтобы напомнить команде о стратегических целях проекта. Именно эта способность DFD "масштабироваться" под нужды разных аудиторий помогла создать общий язык коммуникации и избежать множества недопониманий.

Правила декомпозиции при построении многоуровневых DFD:

Баланс потоков — данные, входящие и выходящие из процесса на верхнем уровне, должны соответствовать входящим и выходящим данным на диаграмме детализации этого процесса

— данные, входящие и выходящие из процесса на верхнем уровне, должны соответствовать входящим и выходящим данным на диаграмме детализации этого процесса Сохранение внешних сущностей — внешние сущности должны отображаться на каждом уровне диаграмм, где с ними происходит взаимодействие

— внешние сущности должны отображаться на каждом уровне диаграмм, где с ними происходит взаимодействие Нумерация процессов — для удобства навигации по уровням процессы нумеруются иерархически (например, процесс 2 на уровне 0 детализируется процессами 2.1, 2.2, 2.3 на уровне 1)

— для удобства навигации по уровням процессы нумеруются иерархически (например, процесс 2 на уровне 0 детализируется процессами 2.1, 2.2, 2.3 на уровне 1) Ограничение количества процессов — на каждой диаграмме рекомендуется размещать не более 7-9 процессов для сохранения читаемости

Уровень DFD Основное назначение Целевая аудитория Типичное количество элементов Контекстная диаграмма Определение границ системы Руководство, заказчики 1 процесс, 3-7 внешних сущностей Диаграмма уровня 0 Обзор основных функций Менеджеры, бизнес-аналитики 5-9 процессов, 3-7 хранилищ Диаграмма уровня 1 Детализация бизнес-процессов Аналитики, разработчики 5-9 процессов на каждую декомпозицию Диаграмма уровня 2+ Техническая детализация Разработчики, архитекторы Варьируется в зависимости от сложности

Важно понимать, что не всегда требуется разрабатывать все уровни детализации. Глубина декомпозиции определяется целями моделирования и сложностью анализируемой системы. Если процесс на определенном уровне уже достаточно понятен и прост, дальнейшая детализация может быть избыточной. 🔍

Методики и нотации построения DFD на практике

При построении диаграмм потока данных используются различные нотации, каждая из которых имеет свои особенности графического представления и правила построения. Две наиболее распространенные нотации — это нотация Йордана (Yourdon) и нотация Гейна-Сарсона (Gane-Sarson).

Нотация Йордана (также известная как нотация Йордана-ДеМарко) использует кружки или эллипсы для обозначения процессов, прямоугольники — для внешних сущностей, а открытые прямоугольники или параллельные линии — для хранилищ данных. Эта нотация часто применяется в академической среде из-за своей наглядности.

Нотация Гейна-Сарсона использует прямоугольники с закругленными углами для процессов, квадраты — для внешних сущностей и прямоугольники с одной открытой стороной — для хранилищ данных. Эта нотация популярна в корпоративной среде и часто встречается в CASE-инструментах.

Независимо от выбранной нотации, процесс построения DFD обычно включает следующие шаги:

Определение границ системы — четкое понимание, что входит в моделируемую систему, а что относится к внешней среде Идентификация внешних сущностей — выявление всех источников и получателей данных за пределами системы Создание контекстной диаграммы — построение общего представления системы как единого процесса Декомпозиция — разбиение основного процесса на подпроцессы и определение потоков между ними Идентификация хранилищ данных — определение мест, где информация хранится между процессами Маркировка потоков — присвоение понятных названий всем потокам данных Проверка и балансировка — обеспечение согласованности между диаграммами разных уровней

При практическом применении DFD специалисты часто сталкиваются с типичными проблемами и вопросами:

Уровень детализации — как определить оптимальную глубину декомпозиции?

— как определить оптимальную глубину декомпозиции? Пограничные случаи — как моделировать процессы, находящиеся на границе системы?

— как моделировать процессы, находящиеся на границе системы? Временные аспекты — как отобразить последовательность или периодичность процессов?

— как отобразить последовательность или периодичность процессов? Альтернативные пути — как показать условное выполнение процессов?

Для решения этих вопросов могут использоваться дополнительные обозначения или комбинирование DFD с другими типами диаграмм. Например, для отображения временных аспектов можно дополнительно использовать диаграммы последовательности, а для условной логики — диаграммы состояний.

В современной практике системного анализа DFD редко используется изолированно. Чаще всего она является частью комплексного подхода, включающего также:

IDEF0 — функциональное моделирование

— функциональное моделирование ERD (Entity-Relationship Diagram) — моделирование структуры данных

(Entity-Relationship Diagram) — моделирование структуры данных BPMN (Business Process Model and Notation) — моделирование бизнес-процессов

(Business Process Model and Notation) — моделирование бизнес-процессов UML (Unified Modeling Language) — объектно-ориентированное моделирование

При выборе инструментов для построения DFD стоит обратить внимание на специализированные решения, такие как Microsoft Visio, Lucidchart, Draw.io или профессиональные CASE-средства. Многие из этих инструментов поддерживают различные нотации и позволяют легко переключаться между уровнями детализации. 🛠️

Разбор построения диаграммы потока данных на реальном кейсе

Рассмотрим процесс построения DFD на примере системы онлайн-заказа в ресторане. Это достаточно распространенный сценарий, который содержит множество потоков данных и взаимодействий между различными участниками.

Шаг 1: Определение границ системы

Наша система будет охватывать процессы от момента размещения заказа клиентом до его доставки. Внешними по отношению к системе будут: клиенты, повара, курьеры и платежная система.

Шаг 2: Создание контекстной диаграммы

На контекстной диаграмме вся система представлена единым процессом "Система онлайн-заказа". Внешние сущности включают:

Клиент — отправляет информацию о заказе и получает статус доставки

Повар — получает информацию о новых заказах и отмечает их готовность

Курьер — получает информацию о готовых заказах и сообщает о доставке

Платежная система — обрабатывает платежи и возвращает статус транзакции

Шаг 3: Разработка диаграммы уровня 0

На этом уровне мы декомпозируем основной процесс на следующие компоненты:

Процесс 1: "Обработка заказа" — принимает заказ от клиента и проверяет его корректность Процесс 2: "Обработка оплаты" — взаимодействует с платежной системой Процесс 3: "Управление кухней" — передает заказы поварам и отслеживает их статус Процесс 4: "Управление доставкой" — назначает курьеров и контролирует процесс доставки

Также на этом уровне мы добавляем основные хранилища данных:

D1: "Заказы" — информация о всех заказах и их статусах

D2: "Меню" — список доступных блюд и их описание

D3: "Клиенты" — информация о зарегистрированных пользователях

D4: "Транзакции" — данные о платежах

Шаг 4: Разработка диаграмм уровня 1 для ключевых процессов

Детализируем, например, процесс "Обработка заказа" (1.0):

Процесс 1.1: "Проверка доступности блюд" — сверяет заказ с текущим меню Процесс 1.2: "Расчет стоимости" — вычисляет итоговую сумму с учетом скидок Процесс 1.3: "Регистрация заказа" — сохраняет информацию о заказе Процесс 1.4: "Уведомление клиента" — отправляет подтверждение заказа

Для процесса "Управление доставкой" (4.0):

Процесс 4.1: "Определение зоны доставки" — расчет района и времени доставки Процесс 4.2: "Подбор курьера" — назначение доступного курьера Процесс 4.3: "Отслеживание доставки" — мониторинг статуса заказа Процесс 4.4: "Подтверждение доставки" — фиксация завершения заказа

Шаг 5: Проверка и балансировка диаграмм

После создания всех необходимых диаграмм проводим проверку:

Все ли потоки данных на контекстной диаграмме находят отражение на диаграмме уровня 0?

Все ли потоки между процессами на уровне 0 корректно отражены на соответствующих диаграммах уровня 1?

Нет ли процессов без входящих или исходящих потоков?

Правильно ли отображены взаимодействия с хранилищами данных?

При построении этой конкретной DFD мы столкнулись с несколькими типичными проблемами:

Проблема отображения условной логики — например, как показать, что процесс оплаты может идти разными путями в зависимости от выбранного способа оплаты? Отображение асинхронных процессов — клиент может отслеживать статус заказа в любой момент времени, что сложно отразить в статичной диаграмме Сложность с детализацией внешних взаимодействий — например, взаимодействие с платежной системой может быть сложным и многоэтапным

Для решения этих проблем мы добавили текстовые примечания к диаграмме, а также разработали дополнительную диаграмму состояний для отображения жизненного цикла заказа.

Результирующий набор диаграмм позволил команде разработчиков и заказчику достичь общего понимания процессов в системе и выявить потенциальные узкие места до начала разработки. Особенно полезным оказалось наглядное представление взаимодействия между различными участниками процесса, что помогло оптимизировать потоки информации. 🍽️🚚

Диаграммы потока данных — это не просто красивые картинки для презентаций, а мощный аналитический инструмент. Они помогают структурировать хаос информационных потоков, выявлять проблемные места в системах и находить оптимальные решения. Правильно построенная DFD становится общим языком для всех участников проекта — от технических специалистов до бизнес-пользователей. Осваивая этот инструмент, вы получаете не только навык визуализации, но и способность системно мыслить, видеть за деталями целостную картину и эффективно проектировать информационные системы любой сложности.

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